Đài Loan Hưởng Lợi

Trong cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, quốc gia hưởng lợi nhất vẫn là Đài Loan. Không đơn giản chuyện con số xuất nhập cảng…. nhưng là đánh thức được tinh thần toàn dân đối phó với hiểm họa Hoa Lục. Tương tự, hễ tình hình biểu tình vì dân chủ tại Hồng Kông càng căng thẳng, người dân Đài Loan sẽ cảnh giác tự nhìn lại thân phận mình và cơ nguy rơi vào bàn tay sắt Bắc Kinh.

Trong chiến tranh thương mại Mỹ-TQ, kết quả là Đài Loan có sản lượng kỹ nghệ tăng vọt nhờ các công ty hưởng lợi khi đơn đặt hàng từ Mỹ tăng, và cũng nhờ nhu cầu tăng đối với các loại điện thoại kiểu mới có thể dùng với mạng 5G.

Sản lượng kỹ nghệ Đài Loan tăng 3% trong tháng 7/2019, trong khi trước đó bản tiên đoán nói là sẽ co cụm 0.6%, theo số liệu do Bộ Kinh Tế Đài Loan phổ biến hôm Thứ Sáu 23/8/2019. Bộ cũng nói rằng sản lượng đó là một kỷ lục cao đối với các tháng 7.

Vốn kỹ nghệ, như thiết bị máy móc công ty, cho thất mức tăng cao nhất, khi các hãng Đài Lan chuyển dây chuyền sản xuất từ Hoa Lục về Đài Loan trong tình hình Mỹ-TQ xung đột.

Wang Shu-chuan, Vụ Phó Vụ Thống Kê của Bộ Kinh Tế Đài Loan, nói sản lượng kỹ nghệ tháng 7/2019 tốt bất ngờ nhờ các công ty chuyên sản xuất phụ tùng điện tử và sản phẩm điện toán tăng sản lượng nhờ đơn đặt hàng nhiều hơn từ Hoa Kỳ.

Trong khi đó, TT Trump hăm dọa sử dụng quyền tuyên bố khẩn cấp theo luật liên bang Hoa Kỳ để ra lệnh các công ty Mỹ rời bỏ Hoa Lục. Trump bị TQ chọc giận hôm Thứ Sáu 23/8/2019, khi Bắc Kinh chỉ thị nâng thuế quan nhắm vào 75 tỷ đôla hàng nhập cảng từ Hoa Kỳ.

Trump giải thích rằng ông có thể sử dụng luật năm 1977 có tên là International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) – một luật dùng nhắm trừng phạt các chế độ vô lại, cũng như các quốc gia bảo trợ khủng bố.

Hồi đầu năm nay, Trump cũng từng hăm dọa sử dụng thẩm quyền này để áp thuế quan nhắm vào nhập cảng từ Mexico nhằm buộc nước này ngăn chận di dân lậu mượn đường vào Mỹ.

Tuy nhiên, không dễ tí nào. Vì trong chiến tranh thương mại, bao giờ cũng có hai chiều lợi hại kèm nhau.

David French, Phó chủ tịch đặc trách quan hệ công quyền của liên đoàn bán lẻ National Retail Federation, đưa ra một bản văn lập tức: “Tình hình là các công ty kinh doanh không tính được cho tương lại ở kiểu môi trường này.”

Trong khi đó, một tổ chức của người tiêu thụ có tên là Consumer Technology Association nói rằng Trump-Tập tăng thuế quan liên tục là “sai lầm kinh tế lớn nhất kể từ luật Smoot-Hawley Tariff Act hồi năm 1930 — một quyết định đẩy đất nước vào Đại Suy Thoái.”

Một tổ chức chuyên về xuất nhập cảng tên CompTIA nói rằng trở ngại rất lớn khi các hãng Mỹ chuyển hãng xưởng ra ngoài Hoa Lục, vì hầu hết công ty cần nhiều tháng mới làm được.

Tổng quản trị Todd Thibodeaux viết trong email rằng làm tức khắc sẽ là hỗn loạn… Có nghĩa là, dân Mỹ sẽ không có một mùa mua sắm Giáng sinh tưng bừng như mọi năm.

Peter Bragdon, Phó chủ tịch và là Điều Hành Trưởng của công ty chuyên về sản phẩm thể dục thể thao Columbia Sportswear, nói rằng tất nhiên sẽ hỗn loạn. Công ty này hiện đặt hãng xưởng ở hơn 20 quốc gia, bao gồm cả Hoa Lục, như thế sẽ đỡ dao động, nhưng chính Hoa Lục lại là thị trường tiêu thụ lớn, và công ty dự định sẽ vẫn hoạt động ở Hoa Lục cho tới khi có luật chính thức, chứ không đơn giản chỉ vì một bản văn Twitter của Trump mà rời bỏ TQ.

Chuyện này dĩ nhiên cần Quốc hội, chứ riêng Trump không ra lệnh được. Hồi đầu năm nay, các dân cử Mỹ không chịu bỏ phiếu nhằm gạt bỏ lệnh khẩn cấp của Trump về tình hình biên giới Mỹ-Mexico. Dù vậy, không cần tới Quốc Hội, Trump vẫn có một số công cụ để trừng phạt TQ, đơn giản nhất là cứ tăng thuế quan.

Tuy nhiên, quyết định nào cũng tốn bộn tiền. Các hãng Mỹ đã đầu tư 256 tỷ đôla vào Hoa Lục trong khoảng năm 1990 và 2017, trong khi cùng thời gian các hãng TQ đầu tư 140 tỷ đôla vào Hoa Kỳ, theo ước tính của viện nghiên cứu Rhodium Group.

Từ hơn một năm trước, khi chiến tranh thương mại khởi động, đã có vài hãng Mỹ chuyển dây chuyền sản xuất ra ngoài TQ – và rồi Việt Nam, Thái Lan và nhiều quốc gia ASEAN hưởng lợi khi các hãng xưởng đó rời TQ để đặt công ty nơi các quốc gia này.

Thêm nữa, rời bỏ thị trường đông dân nhất thế giới cũng sẽ là nan đề.

Trump hôm Thứ Sáu 23/8/2019 đã quyết định tăng 5% để tới thuế quan 25% đang có nhắm vào gần 250 tỷ đôla hàng nhập cảng từ TQ, bao gồm nguyên liệu thô, máy cơ khí, sản phẩm đã hoàn tất, với mức thuế quan mới là 30% hiệu lực từ ngày 1 tháng 10/2019.

Trump cũng nói dự định thuế quan 10% vào trị giá 300 tỷ đôla hàng tiêu thụ do TQ sản xuất sẽ tăng tới 15$, với quyết định mới hiệu lực vào ngày 1 tháng 0, và ngày 15 tháng 12/2019.

Trump cũng có thể xem TQ như Iran, như thế phải theo luật IEEPA của năm 1977.

Với luật đó, nếu Quốc Hội ưng thuận, tất cả hãng xưởng Mỹ sẽ rút khỏi Hoa Lục.

Nhưng nếu như thế, kinh tế Mỹ cũng thiệt hại, theo lời Peter Harrell, cựu viên chức cao cấp Bộ Ngoại Giao Mỹ về trừng phạt kinh tế bây giờ đang làm việc trong viện nghiên cứu an ninh Center for a New American Security. Vì tất nhiên, Tập Cận Bình cũng sẽ trả đũa.

Trump cũng có thể không cần tới Quốc Hội, nếu chỉ cấm hãng Mỹ không được lãnh thầu hợp đồng liên bang nếu họ cũng có hoạt động trong lãnh thổ Trung Quốc, theo phân tích của Bill Reinsch, cố vấn cao cấp trong viện nghiên cứu chiến lược Center for Strategic and International Studies.

Nhưng nếu như thế, sẽ thiệt hại cho các công ty như Boeing – công ty này hiện thầu sản xuất vũ khí cho Pentagon, và cũng là hãng xuất cảng hàng đầu Hoa Kỳ vào TQ. Boeinh đã khai trương cơ xưởng ráp hoàn chỉnh kiểu phi cơ 737 tại TQ hồi tháng 12/2018, một quyết định chiến lược để giành thị trường đối với hãng đối thủ là Airbus của Châu Âu. Và nếu Boeing rút khỏi thị trường TQ, thiệt hại đó sẽ kéo dài cả thập niên kế tiếp… và là bộn bạc.

Mỹ còn có một luật trừng phạt gay gắt hơn, đó la luật thương mại với kẻ thù -- Trading with the Enemy Act của năm 1917. Luật này do Quốc Hội Mỹ thông qua hồi Thế Chiến 1.

Wu nói rằng Trump không hy vọng áp dụng luật này được, vì TQ thực sự chưa có hành vi thù nghịch gây chiến với Mỹ, và cũng mới mấy tháng trước, chính Trump ca ngợi tình thân và tôn trọng đối với Tập Cận Bình, và cũng cảm ơn Tập qua mấy đợt Trump họp với Kim Jong-Un.

Trong khi đó, áp lực từ người dân Hoa Kỳ và từ thị trường chứng khoán sẽ cản bớt đà trừng phạt của Trump. Hôm Thứ Sáu 23/8/2019, trị giá chứng khoán thị trường Dow ở New York sụt mất 623 điểm, theo bản văn phổ biến từ Gary Shapiro, Chủ tịch Consumer Technology Association bản doanh ở Arlington, Virginia, và như thế, khi TT Trump tăng thuế quan vào TQ, nghĩa là “gây thiệt hại thêm cho các công ty, nhân viên và gia đình Hoa Kỳ… Thay vì làm cho Hoa Kỹ vĩ đại lần nữa, Tổng thống đang dùng thuế quan để phạm một sai lầm kinh tế lớn lao nữa.”

Ngành da giày và trang phục Mỹ dĩ nhiên lo ngại… Rick Helfenbein, Chủ tịch và là Tổng quản trị hội da giày và trang phục American Apparel & Footwear Association, nói rằng các hãn xưởng Mỹ như thế là rơi vào “bi kịch thương mại 1930s” và như thế là tai họa cho người tiêu thụ, hãng xưởng và kinh tế Mỹ. Ông nói rằng nếu hãng xưởng Mỹ phải rời bỏ TQ, nghĩa là mất nhiều năm mới tạo được dây chuyền sản xuất có tiêu chuẩn…

Còn nông dân Mỹ sẽ thê thảm thêm… Davie Stephens, chủ tịch hội đậu nành American Soybean Association, nói ông hy vọng Mỹ-TQ sẽ tìm được giải pháp, ngưng áp đặt thuế quan, trong khi các trang trại Hoa Kỳ trồng đậu nành đang gồng mình thiệt hại, với sản lượng mua trước con chưa bán được và đợt thu gặt mới mùa này đang tới.

Còn một nan đề nữa: thâm thủng ngân sách Hoa Kỳ tăng vọt.

Tổng Thống Bill Clinton rời Bạch Ốc với thặng dư liên bang khổng lồ, thế rồi Tổng Thống Bush cắt giảm thuế năm 2001 và trong nhiệm kỳ thứ nhì TT Bush gây thâm thủng hơn 1 ngàn tỷ đôla. Thế rồi TT Barack Obama giúp giảm thâm thủng từ 1.4 ngàn tỷ đôla năm 2009 xuống còn 485 tỷ đôla năm 2014, kết thúc nhiệm kỳ là còn 587 tỷ đôla năm 2016.

Và bây giờ, TT Trump gây thâm thủng kỷ lục: cơ quan ngân sách Congressional Budget Office tiên đoán rằng thâm thủng ngân sách liên bang có thể tới 1 ngàn tỷ đôla trong tài khóa 2020.

Trong tình hình như thế, và với viễn ảnh sang năm là bầu cử, người ta tin là Trump sẽ sớm tìm thỏa hiệp với Tập Cận Bình. Và ngay cả như thế, Đài Loan cũng vẫn hưởng lợi.