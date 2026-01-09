Hôm nay,  

Chicago: Thêm nhiều người Mỹ gốc Việt bỏ đảng Cộng Hòa để vào đảng Dân Chủ. Trong năm 2025, dân nghèo gốc Việt kinh hoàng vì Trump cắt Medicaid, trợ cấp thực phẩm

09/01/202616:21:00(Xem: 570)
blank

Chicago: Thêm nhiều người Mỹ gốc Việt bỏ đảng Cộng Hòa để vào đảng Dân Chủ. Trong năm 2025, dân nghèo gốc Việt kinh hoàng vì Trump cắt Medicaid, trợ cấp thực phẩm
  

Bản tin sau đây của nhà báo Layna Hong trên báo Medill Reports Chicago, nhan đề "Historically Republican Vietnamese American community shifting left, according to AAPI Data" (Cộng đồng người Mỹ gốc Việt vốn theo đảng Cộng hòa đang chuyển hướng sang cánh tả, theo dữ liệu của AAPI Data). Bản tin dịch như sau.

Mai Lê, 29 tuổi, mới đến Mỹ chưa đầy một năm khi Donald Trump được bầu làm tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên.

“Tôi đã thích ông Trump rồi, nhưng lúc đó tôi chưa hiểu hết các chính sách của ông ấy,” Lê nói bằng tiếng Việt. “Tôi chỉ thích cách ông ấy nói chuyện và sự quyết đoán, mạnh mẽ của ông ấy.”

Lê đến từ Việt Nam và hiện đang làm việc tại một tiệm làm móng ở vùng ngoại ô. Cô cho biết trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, cô cảm thấy “mọi thứ đều tốt hơn”. Năm 2020, Lê không thể bỏ phiếu nhưng vẫn muốn thể hiện sự ủng hộ của mình đối với Trump bằng cách khác. Vì vậy, cô đã đến thủ đô Washington, D.C. vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 để tham gia một cuộc biểu tình biến thành cuộc bạo loạn. Sau đó, Lê bị bắt và bị kết án tù vì vai trò của mình trong cuộc bạo loạn.

“Nó đông đúc như một buổi hòa nhạc của BLACKPINK,” Lê nói. “Bạn cảm nhận được không khí đó, và bạn muốn đóng góp phần của mình để ủng hộ.”

Lê, hiện đang sống ở vùng ngoại ô Chicago, không phải là trường hợp cá biệt trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, những người từ lâu đã có xu hướng chính trị bảo thủ.

Trong số bảy người châu Á bị bắt vì cuộc bạo loạn tại Điện Capitol, năm người trong số đó là người gốc Việt, bao gồm cả Lê, theo phân tích từ Trường Luật Đại học Seton Hall (Seton Hall University School of Law).

Ngay cả Trump cũng nhận thấy sự yêu thích của cộng đồng người Việt đối với chính trị cánh hữu. Năm ngoái, Trump đã đến thăm Eden Center, một trung tâm mua sắm chủ yếu của người Việt ở ngoại ô Washington, D.C., như một phần trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình.

“Cộng đồng người Việt yêu quý tôi, tôi cũng yêu quý họ,” Trump nói.

Van Huynh, giám đốc điều hành của Hiệp hội người Việt Illinois (VAI: Vietnamese Association of Illinois), cho biết vào những năm 1980s và 1990s, khi nhiều người tị nạn Việt Nam định cư ở Mỹ, Đảng Cộng hòa đang nắm quyền, vì vậy có một cảm giác trung thành ngầm.

“Điều mọi người nói đến là Đảng Cộng hòa là đảng đã cho phép họ đến Hoa Kỳ,” Huynh nói. “Tôi nghĩ bây giờ, Đảng Cộng hòa đã rất khác.”

Và chính trị của người Mỹ gốc Việt cũng đang thay đổi, theo dữ liệu AAPI năm 2024. Nhiều người Mỹ gốc Việt xác định và có xu hướng ủng hộ Đảng Dân chủ hơn là Đảng Cộng hòa.

Tại Chicago, các nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt đang cố gắng đoàn kết cộng đồng của họ để vận động chống lại các chính sách của chính phủ gây hại cho họ, như cắt giảm ngân sách công và các chính sách nhập cư khắc nghiệt.

Sự phụ thuộc vào các dịch vụ trợ cấp xã hội bất chấp xu hướng ủng hộ Đảng Cộng hòa.
Làn sóng người Việt Nam nhập cư lớn nhất vào Mỹ đến cùng với Đạo luật Người tị nạn năm 1980. Các đạo luật khác được thông qua trong thời gian đó đã cung cấp thêm hỗ trợ tài chính và hỗ trợ tái định cư cho những người tị nạn bắt đầu cuộc sống mới.

“Họ là những người đến từ một cuộc chiến tranh và rất biết ơn đất nước thứ hai đã chấp nhận họ,” Huynh nói.

Ngay cả sau khi các chương trình hỗ trợ người tị nạn này bị giải thể, nhiều người Mỹ gốc Việt, đặc biệt là người cao tuổi, vẫn tiếp tục được hưởng lợi từ các chương trình của chính phủ như Medicaid và phiếu thực phẩm. Hiện nay, các chương trình đó đang bị tấn công bởi chính quyền Đảng Cộng hòa hiện tại.

“Mọi người, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, đã chứng kiến ​​​​qua nhiều năm các chương trình được tạo ra rồi lại bị xóa bỏ,” Huynh nói. “Và thách thức là làm thế nào để họ lên tiếng chống lại điều đó.”

VAI cố gắng giúp lấp đầy những khoảng trống đó. Chương trình lớn nhất của họ là chăm sóc người cao tuổi tại nhà.

“Tôi nghĩ cộng đồng người Việt Nam là đại diện cho một xu hướng lớn hơn ở Hoa Kỳ,” Huynh nói. “Có một dân số già đang rất lo ngại về các chương trình và dịch vụ dành cho họ.”

Huynh cho biết phần lớn công việc mà VAI làm là giúp mọi người kết nối kinh nghiệm sống của họ với các vấn đề chính sách hiện tại như nhập cư và chăm sóc sức khỏe. Đó là một thách thức – một thách thức mà Huynh, 36 tuổi, nhận thức rất rõ.

Cô nói rằng mẹ cô ủng hộ việc cắt giảm các phúc lợi công cộng vì bà tin rằng mọi người lợi dụng hệ thống – mặc dù bản thân bà cũng từng dựa vào phiếu thực phẩm khi Huynh còn nhỏ.

“Tôi hỏi bà ấy, vậy đó có phải là điều bà đã làm không? Bởi vì chúng ta đã từng nhận phiếu thực phẩm,” Huynh nói. “Và bà cụ nói, ‘À, điều đó khác. Tôi cần nó.’”

Cộng đồng gắn bó hơn về chính trị.
Theo APIA Vote, người Việt Nam là nhóm dân tộc châu Á lớn thứ sáu ở Illinois, với nhiều người sống ở khu vực Chicago. Nhiều người tị nạn Việt Nam đã định cư ở khu Uptown của thành phố sau chiến tranh, nơi họ thành lập Asia on Argyle, một con phố đi bộ với chủ yếu là các nhà hàng, cửa hàng và tổ chức của người Việt Nam. Nơi này đôi khi được gọi là khu phố người Hoa thứ hai của Chicago.

Mặc dù khu vực phía Bắc vẫn giữ vững danh tiếng là trung tâm cộng đồng người Đông Nam Á ở Chicago, nhưng dân số người Việt ở đây hiện nay không còn tập trung đông đúc như những năm 1990.

Cha mẹ của Hac Tran đã rời Việt Nam vào ngày chiến tranh kết thúc và định cư ở Chicago, nơi họ tham gia rất tích cực vào tổ chức VAI (Vietnamese Association of Illinois) trong suốt thời thơ ấu của Tran.

“Theo kinh nghiệm của tôi khi lớn lên trong cộng đồng người Việt, đặc biệt là khi tham gia VAI (Hội Người Mỹ gốc Việt), mỗi dịp Tết Nguyên đán, mỗi kỳ nghỉ lễ, cộng đồng luôn rất gắn bó,” Tran, 39 tuổi, cho biết. “Nhưng tôi cảm thấy điều đó đã thay đổi theo thời gian. Nhiều người đã chuyển đi khỏi Chicago và khu vực này.”

Tran làm việc chặt chẽ với các cửa hàng và doanh nghiệp ở Argyle thông qua HAIBAYÔ, một sáng kiến ​​​​dành riêng cho việc bảo tồn lịch sử văn hóa của con phố này như một trung tâm của người Mỹ gốc Việt ở Chicago.

Mặc dù có sự phân cực chính trị, những người như Tran vẫn muốn duy trì và xây dựng cộng đồng.

Tran cho biết anh biết nhiều người Việt bỏ phiếu cho Trump.

“Tôi biết ai là người Cộng hòa trên con phố Argyle này,” anh nói. “Tôi biết ai là người ủng hộ Trump, nhưng tôi không cố gắng chủ động tham gia vào việc ‘Tại sao bạn lại bỏ phiếu cho người này?’”

Anh nói rằng anh không coi những người Việt ủng hộ Trump là kẻ thù.

“Đó là nhiệm vụ của thế hệ thứ hai chúng ta phải có những cuộc trò chuyện khó khăn với những người lớn tuổi và nói chuyện với họ, giải thích cho họ những điều mà họ có thể chưa biết,” Tran nói.

Việc có các thành viên gia đình theo khuynh hướng cánh hữu là một trải nghiệm gần như phổ biến đối với người Mỹ gốc Việt, dù là gia đình trực hệ hay gia đình mở rộng.

“Gia đình tôi khá thiên tả, và họ luôn bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ,” Tran nói. “Tất nhiên, có một số người trong gia đình tôi bỏ phiếu cho cánh hữu, nhưng họ là những trường hợp ngoại lệ.”

Randy Kim lớn lên ở vùng ngoại ô Chicago và tự nhận mình là người Mỹ gốc Việt-Khmer thuộc cộng đồng LGBTQ+. Anh cho biết anh cố gắng không tiếp xúc với các thành viên cộng đồng bảo thủ, mặc dù anh biết sự tồn tại của họ.

“Tôi là người quan sát nhiều hơn. Tôi không nghĩ mình phải thỏa hiệp các giá trị của mình để phù hợp với một số điều nhất định,” Kim nói. “Nhưng tôi vẫn có thể giữ thái độ lịch sự và nhã nhặn.”

Lịch sử ảnh hưởng đến chính trị như thế nào? Nhìn chung, điều này khá phức tạp.

Tran chỉ ra lịch sử, chính trị Việt Nam và thậm chí cả lỗi dịch thuật là những lý do có thể giải thích tại sao một số người Việt hải ngoại lại có xu hướng ủng hộ Đảng Cộng hòa. Cùng một từ “cộng hòa” được sử dụng trong cả tên chính thức của Cộng hòa miền Nam Việt Nam trước đây và Đảng Cộng hòa (GOP). Nhiều người tị nạn Việt Nam di cư sau chiến tranh có tâm lý chống cộng sâu sắc và do đó coi các chính sách và cương lĩnh của Đảng Dân chủ tương tự như chính phủ mà họ đã chạy trốn.

Tran nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “cố gắng hiểu tại sao mọi người lại bỏ phiếu như vậy và hiểu kinh nghiệm sống của họ”.

“Khi bạn có những cuộc trò chuyện đó để cố gắng giải thích cho họ rằng phe cánh tả (Mỹ) trên thực tế không phải là Đảng Cộng sản Việt Nam,” ông nói.

Cũng có sự khác biệt giữa các làn sóng nhập cư. Năm mươi năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, người Việt Nam có nhiều khả năng nhập cư thông qua người thân trong gia đình hoặc vì công việc, trái ngược với việc tìm kiếm tị nạn, theo nghiên cứu năm 2023 của Đại học California tại Berkeley.

Nhưng ngay cả khi không còn bóng dáng chiến tranh, những người nhập cư Việt Nam gần đây hơn, như Le, cũng có thể chia sẻ những cảm xúc tương tự với các thế hệ trước.

“Việt Nam rất đẹp, nhưng đó là một quốc gia cộng sản nên không có tự do,” cô nói. “Tôi muốn một tương lai tốt đẹp hơn.”

Và mặc dù người Mỹ gốc Việt ban đầu đến Mỹ với tư cách là người tìm kiếm tị nạn và người tị nạn, phần lớn cộng đồng người Việt hải ngoại ngày nay đều có giấy tờ hợp pháp hoặc quốc tịch Mỹ.

Đối với Le, đây là lý do tại sao cô tin tưởng vào chính sách nhập cư của Trump.

“Tôi là người nhập cư, bố mẹ tôi là người nhập cư, vì vậy tôi không thể ghét người nhập cư,” cô nói. “Nhưng bạn phải đến đây một cách hợp pháp.”

Các đặc vụ liên bang đã đến Chicago vào đầu tháng 9 như một phần của “Chiến dịch Midway Blitz” của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), với mục tiêu bắt giữ những người nhập cư lậu và trấn áp các thành phố bảo vệ người nhập cư. Các đặc vụ đã bắt giữ và đe dọa người dân khắp thành phố và vùng ngoại ô, bao gồm cả các khu phố phía Bắc nơi có cộng đồng người nhập cư sinh sống.

Vào tháng 10, Dân Biểu tiểu bang Illinois Hoan Huynh (không có quan hệ họ hàng với Van Huynh) cáo buộc rằng các đặc vụ liên bang đã chĩa súng vào ông và nhân viên của ông khi ông đang lái xe qua các khu phố Irving Park và Albany Park để cảnh báo các thành viên cộng đồng về ICE.

Các cộng đồng người tị nạn Đông Nam Á trên khắp cả nước đã bị nhắm mục tiêu trục xuất, như ở California, Minnesota và Rhode Island.

Van Huynh của VAI cho biết một phần công việc của tổ chức của cô là giữ an toàn cho các thành viên cộng đồng thông qua mạng lưới hỗ trợ.

“Chúng tôi đang tạo ra các mạng lưới để mọi người có thể gọi cho nhau, kiểm tra tình hình của nhau,” Huynh nói. “Chúng tôi đang xây dựng điều đó ở cấp cộng đồng, đặc biệt là xung quanh các vấn đề chính trị này.”

Hướng tới những mục tiêu chung
Đi dọc phố West Argyle, bên cạnh các thông báo tuyển dụng và tờ rơi sự kiện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhiều doanh nghiệp cũng thể hiện sự ủng hộ đối với Dân Biểu tiểu bang Huynh trên cửa sổ của họ. Huynh, một đảng viên Dân chủ tiến bộ, đã đại diện cho khu vực phía Bắc Chicago từ năm 2023 và là quan chức gốc Việt đầu tiên được bầu vào chính quyền tiểu bang Illinois.

Năm 2024, ông Huynh đã tái đắc cử với số phiếu áp đảo trước ứng cử viên Đảng Cộng hòa, Terry Le (không có quan hệ họ hàng với Mai Le), người cũng là người gốc Việt.

“Rõ ràng là với tư cách là người đương nhiệm, việc giành được phiếu bầu dễ dàng hơn, nhưng ngay cả trong cuộc bầu cử đầu tiên, ông ấy cũng đã giành chiến thắng với tỷ lệ phiếu bầu rất cao,” Huy Nguyen, chánh văn phòng của ông Huynh, cho biết.

Năm 2022, ông Huynh thắng cử với 90,5% số phiếu. Năm sau đó, ông thắng với 87,7%.

Nguyen cho biết ông Huynh thu hút cử tri người Mỹ gốc Việt ở Chicago bằng cách giải quyết các vấn đề mà họ quan tâm, chẳng hạn như nhà ở giá cả phải chăng và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

“Ngay cả khi họ không hiểu rằng Đảng Cộng hòa có thể đang cố gắng tước bỏ những quyền lợi đó,” Nguyen nói, “họ hiểu rằng ông Hoan đang đấu tranh cho những điều này ở Springfield.”

Giống như tất cả các cộng đồng khác, cộng đồng người Việt cũng có những điểm phức tạp. Van Huynh cho biết cô nhận thấy nhiều người lớn tuổi bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa trong những năm gần đây khi VAI đưa người dân đi bỏ phiếu.

“Nhiều người Việt Nam nhận thông tin từ YouTube và các mạng lưới tin tức sai lệch không chính thức, những kênh này thường kích động những nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của chúng ta,” Van Huynh nói.

Đôi khi, Van Huynh cho biết những người Mỹ gốc Việt trẻ tuổi lớn lên ở Mỹ có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề hệ thống như quá trình đô thị hóa và cắt giảm ngân sách và cách chúng ảnh hưởng đến trải nghiệm sống của những người lớn tuổi.

Tuy nhiên, thế hệ trẻ thiếu các công cụ để bắt đầu các cuộc trò chuyện về vấn đề này với cộng đồng của họ.

“Nhiều người trẻ không thông thạo tiếng Việt, và điều đó khiến họ rất khó kết nối với những người lớn tuổi trong cộng đồng,” Van Huynh nói, “nhưng cũng khó kết nối với gia đình của họ, để có thể nói chuyện với họ về những vấn đề mà họ quan tâm.”

Ngoài việc trò chuyện với nhau, việc công khai phản đối các vấn đề chính trị và xã hội cũng có thể khó khăn, theo Sarah Nguyễn (không có quan hệ họ hàng với Huy Nguyen), một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Washington, người đã nghiên cứu cách các cộng đồng người Việt hải ngoại tiếp nhận và chia sẻ thông tin.

“Có rất nhiều người ở Mỹ rất phản đối việc người Việt Nam đến Mỹ,” Sarah Nguyễn nói. “Vì vậy, một cách để tồn tại, có thức ăn trên bàn, có mái nhà che đầu, không bị tấn công trên đường phố, là phải giữ im lặng, không nói về chính trị.”

Nhưng với tư cách là nhóm dân tộc châu Á lớn thứ tư ở Mỹ và đang ngày càng phát triển, tiếng nói của người Mỹ gốc Việt đang trở nên có ảnh hưởng chính trị hơn.

Vào tháng 8/2025, bất chấp cái nóng gần 90 độ, VAI đã tổ chức các thành viên cộng đồng biểu tình phản đối việc đóng cửa Bệnh viện Weiss Memorial ở Uptown sau khi cơ sở này không đáp ứng được các tiêu chuẩn liên bang và mất nguồn tài trợ từ Medicaid và Medicare. Một tấm biển bằng tiếng Việt có nội dung “Hãy đầu tư vào cộng đồng của chúng ta, hãy giữ Bệnh viện Weiss ở đây.”

Bệnh viện này là một cơ sở chăm sóc sức khỏe quan trọng đối với nhiều người Mỹ gốc Việt có thu nhập thấp ở Chicago.

“Khi lớn lên, gia đình tôi và tôi dựa vào Medicare và Medicaid, bố mẹ tôi đang sử dụng Medicare, vì vậy bệnh viện này rất quan trọng đối với tôi,” Dân biểu Huynh nói với đám đông. “Tôi đã từng là bệnh nhân ở bệnh viện này nhiều lần. Gia đình tôi cũng đã từng là bệnh nhân ở bệnh viện này nhiều lần.”

Một số nhà lãnh đạo cộng đồng hy vọng rằng những vấn đề như việc đóng cửa bệnh viện sẽ giúp người Mỹ gốc Việt hiểu rõ hơn giá trị của các chương trình như Medicare và Medicaid, và lập trường của các quan chức được bầu về những vấn đề đó. Để kết nối các vấn đề này, mọi người cần tiếp cận thông tin chất lượng.

Sarah Nguyễn bắt đầu quan tâm đến việc nghiên cứu thêm về cách các cộng đồng người Việt hải ngoại tiếp nhận thông tin và thảo luận về chính trị sau khi quan sát thói quen của bố mẹ cô thường xuyên bật video YouTube ở chế độ nền.

Trong nghiên cứu của mình, Nguyễn đã tổ chức nhiều hội thảo trên khắp cả nước với các cộng đồng người Việt hải ngoại khác nhau về các cuộc trò chuyện liên thế hệ về cách tìm kiếm, chia sẻ và tin tưởng thông tin tin tức.

“Những hội thảo này thực sự chỉ nhằm mục đích giúp mọi người nói về vấn đề này, điều này thực sự khó khăn vì chúng ta không thích nói về chính trị,” Nguyễn nói. “Vậy làm thế nào để chúng ta biến nó thành không mang tính chính trị khi bản chất của nó lại là chính trị?”

Một trong những nhóm thảo luận được tổ chức ở New Orleans, nơi cộng đồng người Việt đã phải di dời hai lần: lần đầu tiên sau Chiến tranh Việt Nam và lần thứ hai vào năm 2005 do cơn bão Katrina. Nguyễn cho biết đối với nhiều người tham gia, đây là lần đầu tiên họ được hỏi cảm nghĩ của mình về chính trị.

“Trong lịch sử, phần lớn các tổ chức đến để ‘giúp đỡ’ họ chỉ hiểu họ với tư cách là người tị nạn hoặc nạn nhân,” cô nói. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, Nguyễn đã ngồi xuống nói chuyện với mẹ và thuyết phục bà đi bỏ phiếu lần đầu tiên kể từ khi đến Mỹ cách đây 30 năm. Cô dành thời gian giải thích các chính sách của từng ứng cử viên trong lá phiếu.

“Tôi có quan điểm chính trị riêng, nhưng tôi quan tâm hơn đến việc làm sao để cộng đồng người Việt hải ngoại này có thể cảm thấy thoải mái khi nói về chính trị, để cùng nhau thảo luận và hiểu rõ hơn,” Nguyễn nói. “Để chúng ta có thể hiểu được điều gì thực sự có lợi hơn cho chúng ta nói chung.”




Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

-- Venezuela nhượng bộ: Thả tù chính trị, Trump nói hủy oanh kích đợt II. -- Hoa kỳ chặn tàu dầu thứ năm – nắm toàn quyền phân phối dầu Venezuela. -- Iran: Dân Xuống Đường Biểu Tình rầm rộ dù nhà nước cắt Internet. -- Thượng Viện muốn giữ tay Trump ở Venezuela. -- Trump: sẽ gặp Machado và sẽ “vinh dự” nhận Giải Hòa Bình từ bà. -- Nga dùng hỏa tiễn siêu thanh mới, Kyiv thiệt hại nặng. -- Hạ Viện thông qua gia hạn trợ cấp y tế, dẫu khó thành luật. -- Hạ Viện phê chuẩn gói chi tiêu...

Chính phủ Hoa Kỳ đang nhanh chóng mở rộng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các quyết định về di trú và chiếu khán. Các hồ sơ di dân không chỉ được xem xét bởi các viên chức người thật mà còn bởi các hệ thống tự động có khả năng quét và phân tích khối lượng dữ liệu rất lớn. Các hệ thống này tìm kiếm sự khác biệt, thông tin bị thiếu và các yếu tố bất thường. Kết quả là, các đơn xin di dân đang được xem xét kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.

Một phúc trình mới công bố của Quỹ Marshall Đức tại Hoa Kỳ (German Marshall Fund of the United States - GMF) cho rằng bất cứ hành động quân sự nào của Trung Cộng nhằm xâm chiếm Đài Loan đều sẽ đem lại hậu quả nghiêm trọng cho chính lục địa, từ kinh tế, quân sự đến xã hội và ngoại giao.

Sau đúng bốn thế kỷ gắn bó với đời sống dân chúng, dịch vụ bưu chính quốc doanh Đan Mạch sẽ chính thức ngưng phát thư tay. Vào ngày cuối năm, 30 tháng 12, lá thư cuối cùng đã được phát đi, khép lại một chương dài trong lịch sử liên lạc của xứ sở Bắc Âu này. Cơ quan đảm trách việc ấy là PostNord, công ty do nhà nước Đan Mạch và Thụy Điển cùng sở hữu, thành lập năm 2009 sau khi hai hệ thống bưu chính quốc gia sáp nhập. Từ sau mốc 30 tháng 12, PostNord vẫn tiếp tục phát bưu kiện tại Đan Mạch, trong khi dịch vụ phát thư tay tại Thụy Điển vẫn được duy trì.

Một tòa án tại thủ đô Paris hôm nay đã tuyên mười bị cáo phạm tội “tấn công mạng và vu khống” đối với bà Brigitte Macron, phu nhân Tổng thống Emmanuel Macron, vì loan truyền trên mạng xã hội lời đồn thất thiệt cho rằng bà vốn “sinh ra là đàn ông”. Theo phán quyết, tám nam và hai nữ, tuổi từ 41 đến 65, đều bị tòa kết án với các mức hình phạt khác nhau — từ tham dự khóa huấn luyện về tấn công mạng cho tới án tù treo tám tháng. Một số bị cáo là giáo viên, viên chức dân cử và chuyên viên điện toán.

Dịch cúm mùa đông năm nay đang lan mạnh khắp nơi ở Hoa Kỳ, đẩy số người đi khám bác sĩ vì triệu chứng giống cúm lên mức cao nhất trong gần ba mươi năm. Theo số liệu của CDC, từ đầu mùa đến nay đã có khoảng 5.000 người chết vì cúm, trong đó có chín trẻ em. Trong tuần kết thúc ngày 27 tháng 12, gần 1 trong 10 lượt khám ngoại trú trên toàn quốc — tương đương 8,2% — vì các triệu chứng như sốt, đau họng, mệt rã rời và đau nhức mình mẩy. Đây là mức cao nhất kể từ khi CDC bắt đầu theo dõi dữ liệu này vào năm 1997. Tính đến nay, cúm đã gây hơn 11 triệu ca bệnh và khoảng 120.000 ca phải nhập viện.

Công ty Boston Dynamics, thuộc quyền kiểm soát của Hyundai, vừa chính thức giới thiệu thế hệ mới của robot hình người Atlas do Boston Dynamics phát triển tại CES 2026. Đây là lần đầu tiên Atlas được trình diễn công khai trước đông đảo công chúng, và cũng là dấu mốc cho thấy robot hình người đã rời phòng thí nghiệm để bước vào môi trường sản xuất thực tế. Trên sân khấu một khách sạn ở Las Vegas, Robot Atlas — cao ngang người thật, có hai tay hai chân — tự đứng dậy từ mặt sàn, đi lại nhẹ nhàng, vẫy tay chào khán giả và xoay đầu quan sát xung quanh. Trong buổi trình diễn, robot được một kỹ sư điều khiển từ xa, nhưng Boston Dynamics cho biết phiên bản thực tế sẽ có khả năng tự vận hành độc lập.

Paris by Night hân hạnh kính mời quý khán thính giả tham dự hai buổi văn nghệ sẽ diễn ra vào lúc 2:00 chiều và 7:30 tối Chủ Nhật 1 tháng 2 năm 2026 với chủ đề “O Sen Ngọc Mai – Từ Giọng Hát Em” tại rạp Pechanga Theater bên trong Pechanga Resort Casino. Trong những năm tháng gần đây, những tài năng nghệ thuật ở Việt Nam, nhất là trong lãnh vực âm nhạc, mau chóng nổi bật trong văn nghệ đại chúng. Người yêu nhạc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước sự xuất hiện của rất nhiều khuôn mặt trẻ đẹp và xuất sắc trong việc trình bày và diễn tả những âm điệu cổ điển lẫn tân thời khiến người nghe không khỏi cảm thấy như được nhìn thấy sự kết nối liên tục của dòng nhạc một thời với khuynh hướng đổi mới sinh động hơn của ngày nay. Khán giả sành điệu cũng kỳ vọng được thưởng thức những ca khúc, những khuôn mặt, giọng ca thực sự có thể tiếp nối thế hệ đi trước để thổi lửa vào nền âm nhạc Việt Nam trong cũng như ngoài nước

Trong Thiền Tổ Sư, thường nói rằng hễ thấy bản tâm xong mới biết tu, còn chưa thấy được thì chỉ là đi mù mờ trong đêm, cứ như chặp sáng chặp tối, không biết gì để tu. Bởi vì, chưa thấy gốc của tâm thì mọi chuyện tu chỉ là tu nơi ngọn của tâm, chỉ mất thêm thì giờ, cho dù là có phước đức. Tuy nhiên, Đức Phật nói rằng thân và tâm đều là rỗng không, vậy thì lấy gì mà gọi là gốc của tâm, hay ngọn của tâm.

-- Minnesota: Bà Mẹ Ba Con 37 Tuổi Bị ICE Bắn Chết; Video Cho Thấy Viên Đặc Vụ ICE Không trong lộ trình xe. -- Hạ Viện Thông Qua Gia Hạn Trợ Cấp Y Tế, Phớt Lờ Lãnh Đạo Cộng Hòa Ra Sức Cản. -- Trump Rút Mỹ Khỏi Công Ước Khí Hậu LHQ; Dư Luận Quốc Tế Phẫn Nộ. -- Bộ Nội An Hối Thúc Người Venezuela Về Nước, Nhưng Nỗi Sợ Chế Độ Maduro Chưa Tan. -- Thăm Dò Mới: Cử Tri Đảng Cộng Hòa Quay Sang Ủng Hộ Mạnh Chiến Dịch Venezuela Của Trump. -- Châu Âu Vạch Lằn Ranh Đỏ Vụ Greenland, Sau Một Năm Cố Xoa Dịu Trump. -- Trump Đòi Nâng Ngân Sách Quốc Phòng 2027 Lên 1.500 Tỷ, Kêu “Thời Thế Hiểm Hóc”. -- Trump Chặn Giới Đầu Tư Thâu Tóm Nhà Ở, Nói Để Hạ Sốt Giá Nhà. -- Tháp Dinh Dưỡng RFK Jr.: Thịt, Phô Mai, Rau Quả Lên Đầu Bảng. -- Hai Người Chết Trong Vụ Nổ Súng Bãi Đậu Xe Nhà Thờ Salt Lake City. -- Chính Quyền Trump Tính Cắt Hàng Tỷ Đô Ngân Khoản Giữ Trẻ California. -- Mỹ Giữ Quyền Kiểm Soát Dầu Venezuela “Vô Thời Hạn”. -- Giáo Sư Sa Thải Vì Bài Về Charlie Kirk Được Phục Chức, Lãnh 500.00

Sáng Thứ Tư, tại khu Nam Minneapolis, một nhân viên thuộc Cơ quan Di trú và Thuế quan Hoa Kỳ (ICE) đã nổ súng bắn chết một phụ nữ trong lúc lực lượng liên bang thi hành chiến dịch truy quét di dân. Vụ nổ súng ngay lập tức làm dấy lên biểu tình và phản ứng gay gắt từ chính quyền địa phương.

-- Trump Duy Trì Quyền Kiểm Soát Dầu Mỏ Của Venezuela ‘Vô Thời Hạn’. -- Mỹ Phát Động Chiến Dịch Thu Giữ Tàu Chở Dầu Venezuela Treo Cờ Nga. -- Giá Dầu Toàn Cầu Giảm Sau Khi Trump Nói Venezuela Nộp 50 Triệu Thùng Dầu Cho Mỹ. -- Thì Ra Đây Là Lý Do Chính Trump Bắt Cóc Maduro. -- Dân Chủ Thắng Đậm Ở Thượng Viện Tiểu Bang Virginia. -- Trump Cảnh Báo Cộng Hòa: ‘Nếu Không Thắng Giữa Kỳ, Tôi Sẽ Bị Luận Tội’. -- Warner Bros. Discovery Chính Thức Chọn Netflix. -- Trump Và Đồng Minh: ‘Cuba Sẽ Bị Tiêu Diệt Năm Nay Hoặc Năm Sau’. -- Vợ Chồng Nicole Kidman Ly Dị Sau 19 Năm Chung Sống. -- Các Quốc Gia Châu Âu Cam Kết Đưa Quân Đội Vào Ukraine.

-- Năm năm ngày bạo loạn Quốc Hội 6/1/2021 – 6/1/2026. -- Làn sóng đòi luận tội Trump gia tăng sau chiến dịch quân sự tại Venezuela. -- Tập Đoàn Phát Thanh Công Cộng bỏ phiếu giải thể sau khi mất ngân sách liên bang. -- Dân Biểu Cộng Hòa Doug LaMalfa, California, đột ngột qua đời ở tuổi 65. -- Bộ Nội An Mỹ buộc tội Hilton Hotels hủy đặt phòng của nhân viên ICE tại Minnesota. -- Thủ tướng Đan Mạch cảnh báo nếu Mỹ chiếm Greenland, NATO có thể tan rã. -- Cộng Hòa lo Trump sa lầy vào chiến lược “xây dựng quốc gia” tại Venezuela. -- TNS Rand Paul chỉ mặt Lindsey Graham là người “giựt dây” Trump trong vụ Maduro. -- Vẫn còn hơn 2 triệu hồ sơ Jeffrey Epstein chưa được công bố. -- Lãnh đạo đối lập Venezuela Maria Corina Machado muốn trao Nobel Hòa Bình cho Trump. -- Cô giáo mẫu giáo bị bắt ngay trên sóng truyền hình sau khi chỉ trích Trump và chiến dịch Venezuela. -- Chính quyền Trump ngưng gần 10 tỉ Mỹ kim trợ cấp xã hội tại 5 tiểu bang Dân chủ....

FORT HOOD, Pennsylvania - Thiếu tá Prasert Ammartek đã sống một cuộc đời được định hình bởi kỷ luật và sự phục vụ. Thiếu tá đã trải qua 19 năm làm nhà sư Phật giáo trong rừng và 14 năm phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ. Ngày nay, Thầy kết hợp cả hai con đường đó trong vai trò là một tuyên úy và là người cố vấn cho các binh sĩ.

- Quan chức Nhà Trắng: vì bà Machado đã nhận Giải Nobel Hòa Bình 2025, lẽ ra lúc đó tuyên bố trao lại cho Trump thì bây giờ đã là Tổng Thống Venezuela. - Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez ra lệnh toàn quốc truy bắt tất cả những ai giúp lính Mỹ đột kích Venezuela. - Các dân biểu Cộng Hòa lúng túng khi báo chí hỏi vì sao Mỹ bỏ rơi bà Machado
1234567Trang sauTrang cuối
VB Podcast



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.