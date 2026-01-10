Bản tin cà phê sáng Thứ Bảy, 10 Tháng 1

MINNEAPOLIS, MINNESOTA, ngày 9 tháng Giêng 2026 — Các đặc vụ di trú Hoa Kỳ (ICE) giương súng đối mặt với người biểu tình bên ngoài Bishop Henry Whipple Federal Building khi đám đông phản đối cái chết của Renee Nicole Good, 37 tuổi, bị một đặc vụ ICE bắn tử vong ở Nam Minneapolis. Cảnh tượng căng thẳng kéo dài nhiều ngày sau khi vụ xả súng gây phẫn nộ trên khắp Hoa Kỳ, với lời kêu gọi điều tra độc lập và buộc trách nhiệm những người liên quan.

Video Mới Phơi Bày Vụ ICE Bắn Chết Bà Mẹ Ba Con: Bộ Tư Pháp Vẫn Đứng Ngoài Cuộc

Một đoạn video mới vừa lan ra trong tuần này đang làm dư luận Minnesota sôi sục trở lại quanh cái chết của Renee Nicole Good, 37 tuổi, mẹ của ba đứa con, bị một viên chức ICE bắn chết ngay trong xe hơi tại khu dân cư.

Đoạn phim do chính viên chức ICE cầm điện thoại quay cho thấy sự việc diễn ra rất nhanh. Viên chức này tiến đến xe của Renee; hai bên nói chuyện vài câu ngắn gọn, giọng bà rất bình tĩnh, không có dấu hiệu cãi vã hay hung hăng. Renee còn nói rõ: “Được rồi. Không sao đâu, tôi không tức giận với anh.” Người vợ ngồi ghế bên bước xuống xe, giơ điện thoại quay lại và nhắc rằng họ là công dân Hoa Kỳ. Không khí lúc đó chưa thấy có đánh nhau hay xô xát gì.

Ngay sau đó, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi. Gần như cùng lúc, nhiều tiếng súng vang lên. Camera rung mạnh; chiếc xe chạy thêm một đoạn ngắn rồi mới dừng lại. Các đoạn phim lan truyền sau đó cho thấy viên chức ICE bắn ba phát vào xe; rồi không chịu cấp cứu ngay, thậm chí còn ngăn một người tự xưng là bác sĩ tiến lại gần nạn nhân.

Tòa Bạch Ốc và Phó Tổng thống JD Vance nói viên chức ICE nổ súng vì sợ nguy hiểm tính mạng, gọi đây là tự vệ. Nhưng khi xem video, nhiều người không khỏi thắc mắc: Renee đâu có vẻ gì là hung hăng; viên chức ICE có thật sự sắp bị xe tông hay không? Có thật sự cần phải nổ súng hay không?

Trong khi dân chúng còn phẫn nộ, các nguồn tin nội bộ cho biết Bộ Tư Pháp không cho Cơ Quan Dân Quyền tham gia điều tra như thường lệ; sự việc hiện do FBI phụ trách, nhưng điều tra tới đâu vẫn chưa rõ. Quyết định này khiến nhiều người lo ngại rằng những vụ nổ súng gây chết người của nhân viên liên bang có thể không còn được điều tra đến nơi đến chốn như trước.

Liên Bang Ra Tay Với Minnesota: Vừa Truy Tiền Vừa Khóa Trợ Cấp

Trong tuần qua, chính phủ liên bang đã xuống tay dồn dập với tiểu bang Minnesota, lấy lý do là phát giác nhiều vụ gian lận tiền trợ cấp kéo dài nhiều năm.

Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ Scott Bessent loan báo lập một nhóm đặc trách mới của Sở Thuế IRS để truy xét các vụ gian lận tiền trợ cấp; Minnesota được chọn làm nơi thí điểm, rồi sẽ áp dụng cách làm này cho toàn quốc. Từ nay, các khoản tiền chuyển ra nước ngoài sẽ bị soi kỹ hơn; riêng tại hai quận Hennepin và Ramsey, mọi giao dịch chuyển ra ngoài từ 3,000 MK trở lên đều phải báo cáo. Giới chức nói trong các vụ gian lận trước đây, tiền từ Minnesota đã bị chuyển sang Kenya và TQ.

Song song đó, Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ cho tạm ngưng hơn 129 triệu MK tiền trợ cấp dành cho tiểu bang này. Bộ trưởng Nông Nghiệp Brooke Rollins nói rõ: tiền bị treo liên quan đến nhiều sự việc đã gây tai tiếng từ lâu, trong đó có vụ tổ chức Feeding Our Future khai khống bữa ăn cho trẻ em nghèo, chương trình trợ giúp nhà ở cho người khó khăn, và các hồ sơ gian lận tại nhiều cơ sở giữ trẻ trong tiểu bang. Bà nói chính quyền Minnesota không đưa ra giải trình rõ ràng, cũng không có biện pháp đủ mạnh để chặn gian lận kéo dài nhiều năm.

Phía Minnesota phản đối gay gắt và tuyên bố sẽ kiện ra tòa. Bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang Keith Ellison nói không thể để dân nghèo bị mất trợ giúp vì tranh chấp chính trị.

Cựu Bộ Trưởng Nội An Báo Động Về Cách ICE Tuyển Người

Hôm Thứ Sáu, cựu Bộ trưởng Nội An Jeh Johnson lên tiếng lo ngại về cách ICE đang tuyển nhân viên, sau hai vụ nổ súng liên quan tới lực lượng thi hành luật di trú chỉ trong vài ngày.

Phát biểu trên truyền hình, Johnson nói thẳng rằng khẩu hiệu tuyển mộ “Bảo vệ văn hóa của bạn” khiến ông rất bất an. Lời lẽ này dễ bị hiểu là nhắm vào một số sắc dân, và vô tình loại bỏ người Mỹ gốc Mễ, người Mỹ theo đạo Hồi, hay những sắc dân khác muốn phục vụ trong ngành công lực.

Lời cảnh báo được đưa ra sau vụ cô Renee bị nhân viên ICE bắn chết tại Minneapolis, và một vụ khác tại Portland; Bộ Nội An nói cả hai đều là tự vệ. Phó Tổng thống J.D. Vance còn tuyên bố viên chức ICE trong vụ Minneapolis sẽ được miễn trách nhiệm hoàn toàn.

Johnson cho rằng lúc xã hội đang căng thẳng, lãnh đạo cần xoa dịu tình hình, không nên dùng lời lẽ dễ gây chia rẽ thêm.

Boston: Tòa Chặn Trump, Hàng Ngàn Di Dân Tạm Thở Phào

BOSTON – Hôm Thứ Sáu, một thẩm phán liên bang đã ra tay chặn quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm gỡ bỏ quy chế cư trú hợp pháp tạm thời của khoảng 10,000–12,000 di dân đến từ nhiều quốc gia Mỹ Latinh và vùng Caribbean, đang sinh sống tại Hoa Kỳ theo diện đoàn tụ gia đình và chờ hồ sơ định cư.

Thẩm phán Indira Talwani cho biết sẽ ban hành lệnh ngăn chặn tạm thời trong vài ngày tới, sau khi nghe các tổ chức bảo vệ di dân trình bày rằng Bộ Nội An đã hành động quá gấp gáp, không thông báo đầy đủ theo quy định pháp luật. Nếu không có lệnh này, nhiều người trong số đó đã buộc phải rời Hoa Kỳ hoặc đối diện cơ nguy bị trục xuất từ giữa tuần qua.

Tại phiên tòa, thẩm phán Talwani nhấn mạnh đây là những người đang sinh sống và làm việc theo đúng luật, và chính phủ cũng phải hành xử đúng luật với họ. Luật sư phía nguyên đơn cho biết một phần đáng kể những người bị ảnh hưởng là trẻ em, có cơ nguy phải bỏ học giữa chừng.

Phía chính quyền Trump phản bác, cho rằng Bộ trưởng Nội An có toàn quyền chấm dứt chương trình này và nói đây là bước cần thiết để thu hẹp các diện nhân đạo được mở rộng dưới thời Biden.





Thẩm Phán Liên Bang Chặn Tạm Việc Ngưng Ngân Khoản Giữ Trẻ Cho Năm Tiểu Bang





Thẩm phán liên bang Arun Subramanian hôm Thứ Sáu ra phán quyết tạm thời ngăn chính quyền Tổng thống Donald Trump chặn dòng ngân khoản liên bang dành cho các chương trình giữ trẻ và phúc lợi xã hội tại năm tiểu bang do phía Dân Chủ lãnh đạo.





Năm tiểu bang gồm California, Colorado, Illinois, Minnesota và New York cho biết quyết định đóng băng ngân khoản được loan báo đầu tuần đã gây xáo trộn nghiêm trọng hoạt động điều hành, trong khi chính quyền liên bang không đưa ra căn cứ pháp lý rõ ràng.





Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ (Department of Health and Human Services – HHS) nói việc tạm ngưng chi trả dựa trên nghi ngờ các tiểu bang này cấp trợ giúp cho người cư trú bất hợp pháp, song không cung cấp chứng cứ cụ thể.





Thẩm phán Subramanian – người được Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm – chưa xét tính hợp hiến của quyết định đóng băng, nhưng cho rằng các tiểu bang đã hội đủ điều kiện pháp lý để “giữ nguyên hiện trạng” trong ít nhất 14 ngày, chờ tranh tụng tiếp diễn.





Các chương trình bị ảnh hưởng gồm Quỹ Giữ Trẻ và Phát Triển (Child Care and Development Fund), chương trình Trợ Giúp Tạm Thời Cho Gia Đình Khó Khăn (Temporary Assistance for Needy Families – TANF), và Ngân Quỹ Trợ Giúp Xã Hội (Social Services Block Grant). Tổng cộng, năm tiểu bang này nhận hơn 10 tỉ mỹ kim mỗi năm từ các nguồn trên.





Tổng chưởng lý New York, Letitia James, người đứng đơn kiện, gọi phán quyết là “một chiến thắng quan trọng cho các gia đình có đời sống bị đảo lộn bởi sự khắc nghiệt của chính quyền này.”





Cùng ngày, Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ thông báo ngưng khoảng 130 triệu mỹ kim ngân khoản mỗi năm dành cho Minnesota, viện dẫn các vụ gian lận liên quan đến tổ chức Feeding Our Future. Thống đốc Tim Walz và Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Keith Ellison cho biết sẽ tiếp tục tranh đấu pháp lý trước các quyết định đóng băng mới của chính quyền liên bang.

Giá Bảo Hiểm ACA Tăng Mạnh, Nhiều Gia Đình Đành Bỏ Luôn

Trong những ngày đầu năm nay tại Hoa Kỳ, nhiều người dân cho biết họ đang phải tính chuyện sống không có bảo hiểm y tế, sau khi tiền bảo hiểm theo chương trình ACA tăng vọt vì khoản trợ cấp thuế của liên bang đã hết hạn từ cuối năm 2025.

Tại Louisiana, Kassidy Hooter, 24 tuổi, đang mang thai Tháng cuối và cần chăm sóc y tế gấp; khi biết tiền bảo hiểm tăng thêm hàng ngàn MK, gia đình cô không kham nổi nên đành hủy bảo hiểm. Một bệnh viện địa phương tạm giúp cô vài Tháng viện phí; sau đó cô phải tự lo, chỉ mong sớm có thể ghi danh cho con vào Medicaid.

Các chuyên gia cảnh báo, nếu Quốc hội không gia hạn trợ cấp ACA cho hơn 20 triệu người, số người không có bảo hiểm sẽ tăng mạnh trong những năm tới. Nhiều gia đình, vì túng thiếu, sẽ hoãn đi bác sĩ, chỉ đến phòng cấp cứu khi bệnh tình thật nặng; hậu quả là vừa hại sức khỏe, vừa làm chi phí y tế chung của xã hội tăng cao.

Trump Muốn Ép Lãi Thẻ Tín Dụng, Ngân Hàng Lo Mất Người Vay

Thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump lên tiếng kêu gọi các công ty thẻ tín dụng tự nguyện hạ lãi suất xuống mức tối đa 10% trong vòng một năm, nói rằng người dân đã chịu đựng mức lãi “cao cắt cổ” quá lâu.

Trên mạng Truth Social, Trump nói thẳng hiện nay nhiều thẻ tính lãi từ 20 đến 30%, có khi cao hơn, khiến các gia đình công nhân ngày càng lún sâu vào nợ nần. Theo thống kê của Quỹ Dự Trữ Liên Bang, nợ thẻ tín dụng của người dân Hoa Kỳ đã lên tới 1.23 ngàn tỷ MK, cao nhất từ trước tới nay; trung bình mỗi gia đình mắc nợ hơn 10,500 MK. Phe ủng hộ nói giảm lãi sẽ giúp nhiều gia đình thở dễ hơn; các công ty thẻ dư sức chịu vì lợi nhuận rất lớn.

Tuy nhiên, các ngân hàng phản đối, nói rằng nếu bị ép phải hạ lãi, họ có thể cắt thẻ của những người vay khó trả, đẩy họ sang những nơi cho vay nặng lãi còn tốn kém hơn. Hiện chưa rõ Trump sẽ ra sắc lệnh hay chỉ gây áp lực để các hãng tự giảm lãi.

Biểu Tình Iran: Đêm Thứ 13 Vẫn Rầm Rộ; Trump Dọa Can Thiệp Quân Sự

Đêm Thứ Sáu, biểu tình tại Iran vẫn tiếp diễn dữ dội, bất chấp chính quyền cắt Internet, cúp điện thoại và đe dọa đàn áp. Nhiều đoạn clip cho thấy dân chúng vẫn xuống đường ở nhiều thành phố.

Theo các nguồn tin về nhân quyền, ít nhất 65 người đã thiệt mạng, hơn 2,300 người bị bắt; biểu tình đã lan ra khoảng 180 thành phố. Phong trào bùng lên từ bất mãn của dân chúng về nền kinh tế, nay trở thành thử thách lớn nhất với chính quyền Iran trong nhiều năm.

Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cáo buộc Hoa Kỳ đứng sau kích thích; truyền thông nhà nước gọi người biểu tình là “khủng bố,” làm dấy lo ngại một cuộc trấn áp đẫm máu. Tổng thống Trump cảnh cáo Tehran không được nổ súng vào dân, nói rằng nếu việc đó xảy ra, Hoa Kỳ sẽ đáp trả mạnh tay.

Trump Kêu Gọi Các Hãng Dầu Mỹ Đổ Tiền Vào Venezuela

Hôm Thứ Sáu, Tổng thống Trump họp tại Tòa Bạch Ốc với lãnh đạo các hãng dầu lớn của Hoa Kỳ, kêu gọi họ bỏ ra khoảng 100 tỷ MK để tái thiết ngành dầu khí Venezuela, vốn bị bỏ bê nhiều năm.

Trump nói sau khi Hoa Kỳ bắt giữ Nicolás Maduro, dầu mỏ sẽ là lá bài chính trong kế hoạch của Washington đối với quốc gia Nam Mỹ này. Tổng thống cho biết Mỹ sẽ chọn công ty nào được vào khai thác, đồng thời bảo đảm an ninh cho họ. Hoa Kỳ cũng đã thỏa thuận nhận 50 triệu thùng dầu Venezuela, giúp hạ giá xăng dầu trong nước.

Tuy nhiên, nhiều hãng lớn còn ngần ngại. CEO Exxon nói thẳng Venezuela hiện nay “chưa đáng để đầu tư” vì bất ổn chính trị; trong khi Chevron, hãng Mỹ duy nhất còn hoạt động tại đó, cho biết vẫn sẽ tiếp tục hợp tác. Venezuela có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, nhưng sản lượng thực tế hiện nay rất thấp.

Trump Đòi “Lấy” Greenland; Cựu Đại Sứ Mắng: Không Khác Gì Thời Đế Quốc

Tổng thống Trump nói Hoa Kỳ có thể sẽ lấy đảo Greenland theo cách dễ dàng hoặc “mạnh tay,” dù dân ở đó hay nước Đan Mạch có đồng ý hay không.

Trump giải thích Greenland nằm chỗ rất quan trọng về quân sự. Nếu Mỹ không kiểm soát, ông sợ Nga hoặc Trung Cộng sẽ nhảy vô trước. Ông nói muốn thương lượng cho êm thắm trước; nhưng nếu không xong, Hoa Kỳ có thể làm mạnh tay.

Phía Greenland cho rằng chuyện của Greenland thì họ phải tự nói chuyện trực tiếp với Hoa Kỳ chứ không muốn Đan Mạch quyết định thay. Chính phủ Đan Mạch cảnh cáo nếu Mỹ dùng vũ lực, NATO có thể bị tan vỡ.

Cựu đại sứ Đan Mạch tại NATO Michael Zilmer-Johns chỉ trích lời lẽ của Trump là mang màu sắc đế quốc, xúc phạm đồng minh lâu năm. NATO thì đang cố gắng trấn an rằng liên minh chưa rơi vào khủng hoảng.

Washington National Opera Dứt Áo Rời Kennedy Center Sau Hơn 50 Năm Gắn Bó

Trung Tâm Kennedy loan báo Washington National Opera (WNO) sẽ rời khỏi địa điểm này sau hơn nửa thế kỷ gắn bó; phía Kennedy Center nói thẳng rằng mối quan hệ tài chánh giữa hai bên “không còn suôn sẻ,” nên chia tay là cách tốt nhất để mỗi bên tự lo cho tương lai của mình.

Phía WNO cho biết họ đã quyết định xin chấm dứt sớm thỏa ước liên kết, trong tinh thần êm thắm, để trở lại hoạt động như một tổ chức bất vụ lợi độc lập. Từ khi chính quyền Trump trực tiếp can dự vào việc điều hành Kennedy Center, nhiều chương trình bị xét lại, nghệ sĩ bỏ diễn, mạnh thường quân ngại bỏ tiền, khiến họ không xoay nổi chi phí.

Chuyện này còn dính líu tới việc Kennedy Center đổi tên, gắn thêm tên Trump; một số DB phản đối, cho rằng làm vậy là trái luật, nên đã kiện ra tòa. Trong bối cảnh đó, WNO cảm thấy môi trường cũ không còn hợp, họ chọn ra đi để tự cứu mình; còn Kennedy Center thì đang bước sang một hướng khác, gây nhiều tranh cãi.

South Carolina: Sởi Bùng Mạnh, Hai Ngày Tăng Gần 100 Ca

South Carolina – hôm Thứ Sáu, Sở Y Tế tiểu bang loan báo số ca bệnh sởi đã tăng vọt lên 310 trường hợp, tăng thêm 99 ca chỉ trong vòng hai ngày; đây là mức gia tăng nhanh nhất kể từ khi đợt bùng phát khởi sự hồi Tháng Mười năm ngoái.

Giới chức cho biết ổ dịch vẫn tập trung tại vùng Upstate, phía tây bắc tiểu bang, đặc biệt là quận Spartanburg. Phần lớn người nhiễm là trẻ em trong độ tuổi đi học; đa số chưa từng chích ngừa sởi, trong khi chỉ có vài trường hợp đã chích đủ theo khuyến cáo y tế.

Hiện có khoảng 200 người đang bị theo dõi cách ly, và chín người phải cách ly riêng; nhà chức trách cảnh báo có thể còn nhiều người đã tiếp xúc với mầm bệnh mà chưa được phát hiện. Trên toàn quốc, cơ quan y tế ghi nhận hơn 2,000 ca sởi trong năm qua. Giới chuyên môn cảnh báo bệnh sởi lây lan rất nhanh và có thể gây biến chứng nguy hiểm, đồng thời kêu gọi phụ huynh kiểm tra lại việc chích ngừa của con em mình.

Meta Ký Ba Thỏa Thuận Điện Hạt Nhân Để Nuôi Trung Tâm AI

Tập đoàn Meta, công ty mẹ của Facebook, loan báo đã ký ba thỏa thuận lớn về điện hạt nhân nhằm cung cấp năng lượng lâu dài cho các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) tại tiểu bang Ohio.

Theo Meta, các thỏa thuận được ký với ba công ty trong ngành điện hạt nhân là TerraPower, Oklo và Vistra, dự kiến cung cấp tổng cộng khoảng 6.6 gigawatt điện vào năm 2035 — tương đương lượng điện đủ cho khoảng 5 triệu gia đình. Trọng tâm là trung tâm dữ liệu mang tên Prometheus tại New Albany, Ohio, có công suất 1 gigawatt và dự trù bắt đầu hoạt động trong năm nay. Ngoài ra, Meta cũng cho biết sẽ tài trợ xây thêm các lò điện hạt nhân mới, đồng thời mua điện từ các nhà máy đang vận hành sẵn tại Ohio và Pennsylvania.

Starlink Được Bật Đèn Xanh, SpaceX Sẽ Phóng Thêm 7,500 Vệ Tinh

Hôm Thứ Sáu tại Washington, Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang Hoa Kỳ (FCC) cho biết đã chuẩn thuận cho SpaceX phóng thêm 7,500 vệ tinh Starlink thế hệ mới; như vậy, tổng số vệ tinh Starlink được phép hoạt động sẽ nâng lên khoảng 15,000 cái.

FCC cho biết số vệ tinh này sẽ giúp Internet nhanh hơn, có nơi đạt tới 1 gigabit mỗi giây, đồng thời mở đường cho dịch vụ điện thoại di động qua vệ tinh tại nhiều quốc gia, và tăng vùng phủ sóng trong Hoa Kỳ; một số quy định cũ cũng được nới lỏng để SpaceX dễ mở rộng dịch vụ.

Tuy nhiên, cơ quan chưa cho phép toàn bộ kế hoạch gần 30,000 vệ tinh mà SpaceX xin; phần còn lại sẽ chờ xem xét thêm về an toàn không gian. Hiện nay, Starlink là hệ thống vệ tinh Internet lớn nhất thế giới, với khoảng 9,400 vệ tinh đang hoạt động.

California: 25 Năm Qua, Lần Đầu Thoát Hẳn Hạn Hán

CALIFORNIA – hôm Thứ Sáu, bản đồ hạn hán của liên bang ghi nhận toàn tiểu bang California đã hoàn toàn thoát khỏi tình trạng hạn hán; đây là lần đầu tiên kể từ năm 2000, không còn khu vực nào bị khô hạn, dù chỉ ở mức nhẹ.

Suốt 25 năm qua, California gần như liên tục thiếu nước, gây cháy rừng và thiệt hại nông nghiệp. Nhờ vài năm mưa nhiều, đặc biệt các cơn bão mùa đông gần đây, mực nước các hồ lớn như Shasta và Oroville đã vượt mức trung bình. Tuy vậy, giới chức nhắc người dân không nên chủ quan, vì lượng tuyết trên dãy Sierra hiện chỉ đạt khoảng 70% mức thường lệ (tuyết tan cung cấp phần lớn nước cho tiểu bang).

Macy’s Đóng 14 Cửa Hàng Ở 12 Tiểu Bang

Tập đoàn Macy’s loan báo sẽ đóng thêm 14 cửa hàng tại 12 tiểu bang kể từ đầu năm 2026, trong khuôn khổ kế hoạch cắt giảm các địa điểm làm ăn không tốt để tập trung nguồn lực cho những cửa tiệm còn đông khách.

Tổng giám đốc Tony Spring cho biết Macy’s đang rà soát toàn bộ hệ thống trên toàn quốc; những cửa hàng bán chậm, chi phí cao sẽ bị đóng, trong khi các địa điểm sinh lợi sẽ được đầu tư thêm. Các cửa hàng bị ảnh hưởng nằm rải rác từ California, Texas đến New York và New Jersey.

Trước khi đóng cửa hẳn, Macy’s sẽ mở các đợt bán xả hàng từ giữa Tháng Giêng, kéo dài khoảng 10 tuần. Nhân viên sẽ được hướng dẫn chuyển sang cửa tiệm khác nếu có chỗ, hoặc nhận trợ cấp nghỉ việc. Trước đó, Macy’s từng loan báo kế hoạch đóng tổng cộng 150 cửa hàng từ nay đến cuối năm 2026.

BRICS Plus Kéo Tàu Ra Biển Nam Phi Tập Trận

Thứ Bảy, 10 Tháng Giêng, ngoài khơi Nam Phi, hải quân TQ, Nga và Iran bắt đầu một tuần lễ tập trận chung trên biển, trong khuôn khổ hợp tác mang tên “BRICS Plus.” Phía Nam Phi cho biết cuộc thao diễn nhằm tăng cường phối hợp hải quân, bảo vệ an toàn hàng hải và các hoạt động kinh tế trên biển.

Cuộc tập trận mang tên Exercise WILL FOR PEACE 2026, với nội dung chính là tuần tra chung, trao đổi kinh nghiệm và tập cho các lực lượng hải quân làm việc cùng nhau. Một số nước khác trong khối BRICS mở rộng như Brazil, Ai Cập và Ethiopia chỉ tham dự với vai trò quan sát.

Hoạt động này diễn ra trong lúc quan hệ giữa chính quyền Tổng thống Trump và nhiều nước thuộc BRICS Plus đang căng thẳng. Trước đó, Trump từng chỉ trích khối này có khuynh hướng chống Hoa Kỳ và đe dọa áp thêm thuế mậu dịch 10% lên các nước thành viên. Phía Nam Phi bác bỏ, nói đây chỉ là sinh hoạt quân sự bình thường và nhắc rằng nước này từng nhiều lần tập trận chung với hải quân Hoa Kỳ.

Sập Núi Rác Ở Phi Luật Tân: Còn Dấu Hiệu Sự Sống, Cứu Nạn Chạy Đua Với Thời Gian

Sáng Thứ Năm tại thành phố Cebu, Phi Luật Tân, một núi rác khổng lồ bất ngờ đổ sập trong khu bãi rác Binaliw, làm ít nhất 4 công nhân thiệt mạng và hơn 30 người khác mất tích. Đến Thứ Bảy, lực lượng cứu nạn cho hay đã phát hiện “dấu hiệu sự sống” trong vài khu vực, nên quyết định tăng cường đào bới với cần cẩu loại 50 tấn.

Nhà chức trách cho biết đã cứu được 12 người bị thương; công tác tìm kiếm và cứu nạn gặp nhiều trở ngại vì rác dễ cháy, sắt thép gãy đổ, và nền đất không ổn định. Nguyên nhân núi rác sụp vẫn chưa rõ; một người sống sót kể lại mọi việc xảy ra chỉ trong chớp mắt, lúc trời đang yên. Sự việc gợi lại mối lo lâu nay về an toàn tại các bãi rác gần khu dân nghèo ở Phi Luật Tân.

VN: Lộ Hơn 130 Tấn Thịt Heo Bệnh; Bắt Giám Đốc Công Ty Đồ Hộp

Thứ Bảy, ngày 10 Tháng Giêng, Công an Hải Phòng bắt khẩn cấp Trương Sỹ Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, vì liên quan đến sự việc hơn 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả heo Phi Châu lọt vào nhà máy để chế biến thực phẩm. Cùng bị bắt còn có ba nhân viên phụ trách kiểm soát phẩm chất nguyên liệu đầu vào.

Trước đó, người ta phát giác nhiều xe chở thịt heo ôi thiu, không giấy tờ, dương tính với virus dịch tả heo, được đưa từ vùng có dịch vào các cơ sở chế biến. Khám xét khẩn cấp cho thấy bốn kho đông lạnh của công ty chứa khoảng 130 tấn thịt nhiễm bệnh.

Vụ án đã được khởi tố về tội vi phạm an toàn thực phẩm; nhiều can phạm khác trong đường dây mua bán thịt heo chết, heo bệnh đang bị truy cứu. Hãng này là một hãng làm đồ hộp lâu đời, từng được xem là tên tuổi quen thuộc trên thị trường VN.