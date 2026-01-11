Trump ra lệnh Quân lực Mỹ lên kế hoạch xâm lăng Greenland, các tướng Mỹ chống lại, nói lệnh đó sẽ bất hợp pháp, vì Quốc hội chống. Anh suy tính đưa quân tới giúp Đan Mạch phòng thủ Greenland



WASHINGTON (VB) -- Báo Daily Mail hôm Chủ Nhật đưa tin, Donald Trump đã ra lệnh cho các chỉ huy lực lượng đặc nhiệm của mình lập kế hoạch xâm lược Greenland - nhưng đang vấp phải sự phản đối từ các quan chức quân sự cấp cao.

Các nguồn tin cho biết, những người theo đường lối "diều hâu" xung quanh Tổng thống Mỹ, dẫn đầu là cố vấn chính trị Stephen Miller, đã được tiếp thêm động lực từ thành công của chiến dịch bắt giữ lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro đến mức họ muốn nhanh chóng chiếm lấy hòn đảo này trước khi, theo họ nói, "Nga hoặc Trung Quốc có hành động" về Greenland.

Các nhà ngoại giao Anh tin rằng Trump cũng bị thúc đẩy bởi mong muốn đánh lạc hướng cử tri Mỹ khỏi tình hình kinh tế Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cuối năm nay, sau đó ông có thể mất quyền kiểm soát Quốc hội vào tay đảng Dân chủ.

Nhưng một chiến dịch xâm lăng Greenland quyết liệt như vậy sẽ khiến ông đối đầu với Sir Keir Starmer và thực tế sẽ dẫn đến sự sụp đổ của NATO.

Theo các nguồn tin, Tổng thống đã yêu cầu Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Liên binh chủng (JSOC: Joint Special Operations Command) chuẩn bị kế hoạch xâm lược, nhưng kế hoạch này đang bị các tham mưu trưởng liên quân phản đối với lý do nó sẽ là bất hợp pháp - và sẽ không được Quốc hội ủng hộ.

Một nguồn tin cho biết: "Họ đã cố gắng đánh lạc hướng Trump bằng cách nói về các biện pháp ít gây tranh cãi hơn, chẳng hạn như chặn các tàu "ma" của Nga - một mạng lưới bí mật gồm hàng trăm tàu ​​do Moscow điều hành để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây - hoặc phát động một cuộc tấn công vào Iran."

Các nhà ngoại giao đã mô phỏng kịch bản mà họ mô tả là "kịch bản leo thang" trong đó Trump sử dụng vũ lực hoặc "sự cưỡng ép chính trị" để cắt đứt mối liên hệ của Greenland với Đan Mạch.

Một bức điện ngoại giao mô tả kịch bản "tồi tệ nhất" dẫn đến "sự phá hủy NATO từ bên trong".

Nó nói thêm: "Một số quan chức châu Âu nghi ngờ đây là mục tiêu thực sự của phe MAGA cứng rắn xung quanh Trump. Vì Quốc hội sẽ không cho phép Trump rút khỏi NATO, việc chiếm đóng Greenland có thể buộc người châu Âu phải từ bỏ NATO. Nếu Trump muốn chấm dứt NATO, đây có thể là cách thuận tiện nhất để làm điều đó."

Theo "Kịch bản thỏa hiệp" (Compromise Scenario), Đan Mạch sẽ đồng ý cho Trump toàn quyền tiếp cận quân sự vào Greenland và từ chối quyền tiếp cận đối với Nga và Trung Quốc.

Mặc dù Mỹ đã có quyền tiếp cận tự do vào hòn đảo này, nhưng điều đó sẽ được đặt trên cơ sở pháp lý.

Bức điện cho biết: "Vì lý do chính trị trong nước, Trump có thể bắt đầu bằng một kịch bản leo thang, sau đó chuyển sang kịch bản thỏa hiệp." Các quan chức châu Âu lo ngại rằng, đối với Trump, cơ hội trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ khép lại vào mùa hè, do đó, hành động được dự đoán sẽ diễn ra sớm hơn là muộn hơn. Hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 7 tháng 7 dường như là thời điểm thích hợp để đạt được một thỏa thuận thỏa hiệp.

Báo cáo kết luận: "Những lo ngại hiện nay [về một cuộc xâm lược Greenland] xuất phát từ những quan điểm cực đoan nhất của Stephen Miller. Lập trường của Anh sẽ rất quan trọng - liệu nước này có tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng minh châu Âu hay sẽ tách ra [để ủng hộ cách tiếp cận của Trump]."

Một nguồn tin ngoại giao cho biết: "Các tướng lĩnh cho rằng kế hoạch Greenland của Trump là điên khùng và bất hợp pháp. Vì vậy, họ đang cố gắng chuyển hướng sự chú ý của Trump sang các hoạt động quân sự lớn khác. Họ nói rằng việc này giống như đang đối phó với một đứa trẻ năm tuổi."

Một bản tin khác, vài giờ sau đó, cũng trên báo Daily Mail, cho biết Anh khởi động quân sự phòng ngừa. Trước đó, trong cuộc điện thoại với Tổng thống Mỹ vào tối thứ Tư, ông Keir Starmer đã nói với ông Trump rằng tương lai của hòn đảo chỉ nên là vấn đề của người dân Greenland và Đan Mạch.

Cuộc trò chuyện này đã dẫn đến một loạt hoạt động ngoại giao sôi nổi, với việc Thủ tướng Anh tiếp tục có các cuộc điện đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Ông Keir Starmer đã có thêm một cuộc điện đàm với ông Trump vào thứ Năm, trước khi nói chuyện với Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào thứ Sáu.

Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết các nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc NATO cần phải "tăng cường" hoạt động ở vùng Bắc Cực, bao gồm cả Greenland, để ngăn chặn Nga.

Theo tờ The Telegraph, các chỉ huy quân sự hiện đang lập kế hoạch cho một sứ mệnh tiềm năng của NATO trên hòn đảo này - một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, thành viên NATO.

Các quan chức Anh được cho là đã gặp gỡ các đối tác từ các quốc gia bao gồm Đức và Pháp trong những ngày gần đây để bắt đầu công tác chuẩn bị.

Một nguồn tin chính phủ nói với tờ báo: "Chúng tôi chia sẻ quan điểm của Tổng thống Trump – sự hung hăng ngày càng tăng của Nga ở vùng Bắc Cực phải được ngăn chặn, và an ninh châu Âu-Đại Tây Dương phải được tăng cường.

"Các cuộc thảo luận của NATO về việc tăng cường an ninh trong khu vực vẫn tiếp tục, và chúng tôi sẽ không đi trước những cuộc thảo luận đó.

"Nhưng Anh đang hợp tác với các đồng minh NATO để thúc đẩy các nỗ lực tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ ở Bắc Cực.

"Anh sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh – như chúng ta vẫn luôn làm – trong các hoạt động vì lợi ích quốc gia, bảo vệ người dân trong nước."

Ý tưởng về việc các nước châu Âu đề nghị triển khai lực lượng quân sự trên hòn đảo được cho là đã được thảo luận tại một cuộc họp của các đồng minh NATO ở Brussels vào thứ Năm.

Bất kỳ hoạt động nào - có thể là triển khai quân đội toàn diện hoặc kết hợp các cuộc tập trận có thời hạn, chia sẻ thông tin tình báo, phát triển năng lực và điều chỉnh chi tiêu quốc phòng - rất có thể sẽ được thực hiện dưới lá cờ của NATO.

Bộ trưởng Nội các Heidi Alexander cho biết có "các cuộc thảo luận bình thường" giữa các đồng minh NATO về cách ngăn chặn Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Bắc Cực.

"Đây đang trở thành một khu vực địa chính trị ngày càng tranh chấp với Nga và Trung Quốc," Bộ trưởng Giao thông vận tải nói với Sky News.

"Bạn có thể mong đợi chúng tôi sẽ nói chuyện với tất cả các đồng minh của chúng tôi trong NATO về những gì chúng ta có thể làm để ngăn chặn sự xâm lược của Nga ở Vòng Bắc Cực.

"Và mặc dù nó chưa gây ra những hậu quả tàn khốc như chúng ta đã thấy ở Ukraine, nhưng họ đang ngày càng hoạt động tích cực hơn trong khu vực, đó là Nga." “Đó là lý do tại sao chúng tôi đã ký thỏa thuận quốc phòng với Na Uy vào tháng 12, điều này sẽ dẫn đến việc chúng tôi cùng nhau vận hành một hạm đội tàu khu trục chống tàu ngầm Type 26 ở đó, để săn lùng tàu ngầm Nga và đảm bảo rằng chúng tôi có thể bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng dưới biển của mình.

Đó là lý do tại sao chúng tôi đã đồng ý tăng cường huấn luyện chung với Thủy quân lục chiến Hoàng gia Na Uy và tại sao chúng tôi đã đồng ý triển khai trước một số thiết bị của chúng tôi đến Na Uy, để chúng tôi có thể hành động nhanh chóng nếu cần thiết.

Và tất nhiên, các bạn cũng biết rằng chúng tôi là thành viên hàng đầu trong Lực lượng Viễn chinh chung, một liên minh gồm 10 quốc gia cùng chí hướng coi quốc phòng và răn đe ở Vòng Bắc Cực là vô cùng quan trọng.”

Lãnh đạo đảng Bảo thủ Kemi Badenoch từ chối bình luận về việc liệu bà có ủng hộ việc triển khai quân đội Anh đến Greenland hay không.

Bà nói với chương trình Sunday with Laura Kuenssberg của BBC: “Điều tôi sẽ không làm là đưa ra một tấm séc trắng. Lý do chúng ta gửi quân đến Greenland là gì?

Đó là để phòng thủ? Đó là để thể hiện rằng chúng ta đang nghiêm túc hơn? Chi tiêu quốc phòng của NATO đã thấp hơn nhiều so với mức cần thiết ở các quốc gia thành viên. Vì vậy, tất cả đều phụ thuộc vào các chi tiết cụ thể.

Điều tôi sẽ không làm là tham gia vào một cuộc thảo luận tác chiến khi tôi không có mức độ thông tin an ninh và chi tiết mà Thủ tướng có.”

Bà nói thêm: “Hiện tại, điều tôi thực sự lo lắng là liệu NATO có còn tồn tại hay không - chúng ta cần đảm bảo giữ được sự ủng hộ của Mỹ.

Việc nói về việc đưa quân đến để giải quyết tranh chấp giữa các thành viên NATO, tôi nghĩ là chúng ta đang đi quá xa.”

Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Sir Ed Davey nói: “Anh nên đề nghị gửi quân đến Greenland như một phần của chiến dịch chung của NATO dưới sự chỉ huy của Đan Mạch và Anh. Nếu Trump nghiêm túc về an ninh, ông Trump sẽ đồng ý tham gia và từ bỏ những lời đe dọa thái quá của mình. Việc phá vỡ liên minh NATO chỉ có lợi cho Putin.”

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao cho biết: “Anh cam kết hợp tác với các đồng minh NATO để tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ của NATO ở Bắc Cực.”