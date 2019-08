Mặt Trận Dư Luận Viên

Nhà nước CSVN chú trọng nhiều vào lực lượng tuyên truyền, còn gọi là dư luận viên. Chúng ta không biết chắc là có bao nhiêu đơn vị tuyên truyền của nhà nước, nhưng nổi bật nhất trước giờ được biết là Lực Lượng 47, từ khi Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành Chỉ thị 47 về tổ chức lực lượng đấu tranh trên không gian mạng trong Quân đội… Trong khi đó, xen kẽ trong tất cả các mạng lưới xã hội từ cấp tỉnh, huyện… là lực lượng có tên là “đội ngũ làm công tác dư luận xã hội”…

Báo Đảng CSVN ngày 13/08/2019 có bản tin nhan đề “Chiến binh thầm lặng trên mặt trận tư tưởng của Đảng” viết, trích:

“…Đội ngũ cộng tác viên được xây dựng từ Thành phố đến cơ sở, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ; các hoạt động giao ban, kiểm tra, rút kinh nghiệm... được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời, thông qua đó phát huy được hiệu quả, chất lượng hoạt động.

“…Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh tới yêu cầu của công tác nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội hiện nay là phải: kịp thời (nắm bắt thông tin), đa dạng (nghe được từ nhiều nguồn, nhiều góc độ, nhiều giới), chắt lọc (để biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào đáng tin cậy, cái nào không), hữu hiệu (phản ứng lại hữu hiệu, dự báo hữu hiệu và tham mưu hữu hiệu). Đồng chí cho biết, TP Hồ Chí Minh đang cố gắng điều hành theo hướng này.

“…Chia sẻ với các đại biểu tại buổi làm việc về sự phát triển mạnh mẽ của Internet, mạng xã hội, đồng chí Võ Văn Phuông cho rằng, trong bối cảnh mà một mẩu viết, một lời bình luận, một chia sẻ trên mạng xã hội trong tích tắc cả ngàn người, triệu người biết, tâm lý đám đông và hiệu ứng lan truyền có thể gây nên một cơn “bão” trong dư luận, tạo ra bất ổn xã hội ghê gớm, việc chúng ta tương tác, nắm bắt, phân tích và dự báo dư luận xã hội đã trở nên không hề đơn giản. Nhưng nếu chúng ta cập nhật, thích ứng cùng xu hướng và công nghệ, đổi mới phương pháp nắm bắt dư luận, phân tích tốt và dự báo chuẩn, chúng ta có thể làm chủ được tình thế, có thể đảo chiều và dập tắt được những “cơn bão” đó để tạo dựng đồng thuận, phát huy dân chủ, ổn định xã hội, định hướng và tham mưu hiệu quả hơn…”(ngưng trích)

Có nghĩa là gián điệp gài trên các cấp, từ thành phố tới cơ sở, trên cả mạng xã hội, theo dõi nhiều nguồn và nhiều giới, vùi dập tức khắc các lời bình luận dân chủ trên mạng xã hội…

Trong khi Lực Lượng 47 do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam điều động, lực lượng nghiên cứu dư luận xã hội trực tiếp được điều động bởi cơ quan có tên là Viện nghiên cứu dư luận xã hội, trực thuộc Ban Tuyên Giáo Trung Ương và có chân rết gài vào các cấp chính quyền và xã hội.

Viện nghiên cứu dư luận xã hội được tổ chức từ năm 2008.

Theo Báo Thanh Niên ấn bản ngày 27/01/2008 với bản tin nhan đề “Ra mắt Viện nghiên cứu dư luận xã hội” đã ghi nhận, trích:

“Hôm qua 26.1.2008, Viện Nghiên cứu dư luận xã hội (Ban Tuyên giáo T.Ư) đã ra mắt tại Hà Nội. Theo quyết định thành lập, Viện Nghiên cứu dư luận xã hội có nhiệm vụ nắm bắt, phân tích, tổng hợp và phản ánh nhanh dư luận của các tầng lớp nhân dân trước những vấn đề, sự kiện quan trọng trong nước và trên thế giới, đặc biệt là trước các chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước.

TS Phạm Chiến Khu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu dư luận xã hội cho biết, năm 2008, Viện có kế hoạch lập 2 báo cáo nhanh mỗi tháng để báo cáo về các vấn đề dư luận nổi bật trong tháng, các vấn đề bức xúc trong đời sống (lương, giá cả, cải cách hành chính, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quy hoạch, đền bù, thiên tai, dịch bệnh, tệ nạn xã hội...). Cũng năm 2008, Viện sẽ thực hiện các cuộc điều tra xã hội học như dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình hình đất nước trong năm 2008; dư luận về tình hình đất nước sau hai năm Việt Nam gia nhập WTO...”(ngưng trích)

Đối chiếu ngôn ngữ của Phạm Chiến Khu trong bản tin vừa dẫn với ngôn ngữ của Võ Văn Phuông trong bản tin trên Báo Đảng CSVN ngày 13/8/2019, sẽ thấy khác nhau nhiều – nghĩa là, từ dư luận xã hội chung, cho tới bây giờ là vai trò tác chiến mạng, là vùi dập các mẩu tin và lời bình luận bất lợi trên mạng.

Trong khi đó, phía quân đội có Lực lượng 47. Theo Tự Điển Bách Khoa Mở, lịch sử hình thành Lực lượng 47 là, trích:

“Lực lượng 47 (hay còn được gọi là Trung đoàn 47) là một lực lượng do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đấu tranh, chống các luận điệu xuyên tạc của các đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách và luật pháp Nhà nước Việt Nam. Nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 28 ngày 16-9-2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, Chỉ thị 15 ngày 17-6-2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới và Chỉ thị 03 ngày 23-1-2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin và một số vấn đề tổ chức hoạt động tác chiến không gian mạng, ngày 1-1-2016, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành Chỉ thị 47 về tổ chức lực lượng đấu tranh trên không gian mạng trong Quân đội (gọi tắt là "Lực lượng 47").

Lực lượng 47 chuyên trách nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục trên không gian mạng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch với Đảng Cộng sản Việt Nam, hay những đối tượng cơ hội chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Tính đến tháng 12 năm 2017, lực lượng này có hơn 10,000 người. Lực lượng này đang có mặt ở tất cả các đơn vị cơ sở, mọi miền, mọi lĩnh vực của quân đội.

Đây là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phản bác các quan điểm sai trái trên mạng Internet.” (ngưng trích)

Như thế, chúng ta đoán rằng Lực lượng dư luận viên xã hội sẽ đông hơn Lực lượng 47 rất nhiều. Có thể dư luận viên sẽ bao gồm cả các côn đồ chuyên quậy phá (từ đường phố ới Internet) các nhà hoạt động nhân quyền và tôn giáo.

Còn một lực lượng thứ ba trong mặt trận tư tưởng của CSVN: Tuyên truyền viên trên mạng. Đó là những cây bút chuyên dụng để bút chiến.

Theo mục từ “Tuyên truyền viên trên mạng” trên Wikipedia, lực lượng bút chiến này được kể như sau, trích:

“Tiết lộ công khai đầu tiên về việc sử dụng đội ngũ chuyên gia bút chiến là từ lời tuyên bố của ông Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi trên báo Lao động, rằng đã thành lập một nhóm chuyên gia với mục đích "đấu tranh trực diện, tham gia bút chiến trên Internet trong việc đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch."

Theo AFP, các giám sát viên internet để kiểm soát tin tức và hướng dẫn dư luận, giống hệ thống của Trung Quốc. Các dư luận viên này thường "bút chiến" lại các nhận xét phê phán chính quyền và Đảng, đồng thời định hướng dư luận theo hướng thân chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong khi đó các bình luận viên độc lập phê phán chính phủ bị bỏ tù vì bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước. Sau khi đàn áp và bỏ tù những blogger đối lập nhằm buộc họ im lặng nhưng không hiệu quả, chính quyền Việt Nam bắt đầu xây dựng đội ngũ dư luận viên tuyên truyền trên các diễn đàn mạng nhằm thể hiện quan điểm ủng hộ chế độ.

Phó ban tuyên giáo Phan Đăng Long cho biết dư luận viên là thành phần thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh để nắm những vấn đề công chúng quan tâm thảo luận sau đó báo cáo lại các cơ quan nhà nước. Theo xác nhận của Thành ủy Hà Nội, cho tới nay thành phố đã tổ chức nhóm "chuyên gia" và tuyên truyền viên "đấu tranh trực diện trên mạng Internet, tham gia bút chiến trên Internet". Chỉ tính đến đầu năm 2013, thành phố đã xây dựng được 19 trang tin điện tử, hơn 400 tài khoản trên mạng…”(ngưng trích)

Nghĩa là, riêng thành phố Hà Nội đã có hơn 400 tài khoản trên mạng để bút chiến Internet. Nếu tính chung toàn quốc, lực lượng bút chiến này hẳn là nhiều ngàn cán bộ chuyên ngồi theo dõi màn hình và gõ bàn phím trực chiến.

Nghĩa là, mặt trận dư luận kín như bưng. Từ các dư luận viên trong các ngõ ngách tỉnh, thành, huyện… cho tới phía quân đội là Lực lượng 47, cho tới Lực lượng bút chiến mạng…

Than ôi, tinh thần tác chiến chỉ nhắm vào những tiếng nói dân chủ… Không thấy các lực lượng này nói gì tới hiểm họa Trung Quốc, từ Formosa tới nhà thầu đường sắt, từ du khách TQ đi tour 0 đồng cho tới giàn khoan TQ vào quậy phá Biển Đông… Không phải là lệ thuộc đã rất nguy ngập sao.