- Đức Giáo hoàng: Phải bảo đảm Venezuela độc lập, chủ quyền, hòa bình.

- Phó Tổng thống Venezuela (đang ở Nga) nhậm chức Tổng thống lâm thời, đòi Mỹ trả tự do Maduro. Tổng Thống lâm thời Delcy Rodriguez là cánh tả khi mới sinh, bố là lãnh tụ du kích bị đánh chết trong tù. Anh ruột đang là Chủ tịch Quốc hội Venezuela.

- Tướng Mỹ: chiến dịch bắt Maduro cho thấy Mỹ gài gián điệp tận cấp cao Venezuela.

- Trump tuyên bố Mỹ sẽ kiểm soát Venezuela, sẽ múc dầu để bán.

- Lý do Maduro bị bắt: từ chối lời Trump mời ra đi lưu vong.

- Hãng dầu Mỹ Chevron Corp.sẽ hưởng lợi lớn nhất.

- Florida: dân tỵ nạn gốc Venezuela biểu tình, mừng Maduro bị bắt.

- Dân Venezuela lo tích trữ lương thực, sợ hãi, đường phố vắng. Nhà báo Venezuela: sợ đất nước trở thành thuộc địa Mỹ và sẽ thêm bất ổn.

- LHQ sẽ họp vụ Mỹ bắt Maduro, tiền lệ nguy hiểm. Ngoại trưởng Mỹ: Mỹ sẵn sàng hợp tác với lãnh đạo mới của Venezuela, nếu nghe lời.

- Ngày mai, Thứ Hai, Maduro và vợ ra tòa New York.

- Dân biểu Marjorie Taylor Greene lên án Trump, ma túy fentanyl là từ Mexico và TQ, không phải từ Venezuela. Tại sao Trump ân xá cho cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez đang ngồi tù ở Mỹ vì đã buôn hàng trăm tấn ma túy vào Mỹ? Trump mở đường cho Putin chiếm Ukraine, và cho TQ chiếm Đài Loan.

- DB Pelosi: Trump đạo đức giả vì ân xá kẻ đưa 400 tấn ma túy vào Mỹ.

- Nhiều báo Mỹ nói Trump phi pháp. Nga, TQ, Bắc Hàn lên án Mỹ.

- Starlink, dịch vụ internet vệ tinh của Elon Musk, tuần sau nối mạng miễn phí cho Venezuela.

.

.... o ....

.

--- Đức Giáo hoàng: Phải bảo đảm Venezuela độc lập, chủ quyền, hòa bình.

Đức Giáo hoàng Leo XIV, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử, bày tỏ sự lo ngại về những sự kiện gần đây ở Venezuela và tuyên bố rằng quốc gia này phải duy trì nền độc lập của mình sau vụ Tổng thống Nicolas Maduro bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt cóc. "Sự an lành của người dân Venezuela thân yêu phải được đặt lên trên mọi cân nhắc khác và dẫn đến việc vượt qua bạo lực, hướng tới con đường công lý và hòa bình, bảo đảm chủ quyền của đất nước, bảo đảm pháp quyền được quy định trong Hiến pháp, tôn trọng quyền con người và quyền công dân của mỗi người", ngài nói trong bài phát biểu sáng nay, Chủ nhật 4/1/2026, tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Rome.

.

---- LHQ sẽ họp vụ Mỹ bắt Maduro, tiền lệ nguy hiểm. Ngoại trưởng Mỹ: Mỹ sẵn sàng hợp tác với lãnh đạo mới của Venezuela, nếu nghe lời.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến ​​sẽ họp vào thứ Hai về vấn đề này, với Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho rằng hành động của Mỹ tạo ra "tiền lệ nguy hiểm". Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết hôm Chủ nhật rằng nước ông sẵn sàng hợp tác với các nhà lãnh đạo còn lại của Venezuela nếu họ đưa ra "quyết định đúng đắn". "Tôi biết điều này: nếu họ không đưa ra quyết định đúng đắn, thì Hoa Kỳ sẽ vẫn giữ nhiều đòn bẩy", Rubio nói với chương trình "Face the Nation" của CBS News. "Chúng ta đang trong cuộc chiến chống lại các tổ chức buôn bán ma túy. Đó không phải là cuộc chiến chống lại Venezuela." Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị chính phủ Hoa Kỳ bắt giữ và đưa đến một trung tâm giam giữ của Mỹ.

.

---- Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu: gây chiến với Venezuela cần Quốc hội cho phép.

Thượng viện sẽ bỏ phiếu vào tuần tới về một nghị quyết lưỡng đảng về quyền lực chiến tranh để ngăn chặn Tổng thống Trump tiếp tục hành động quân sự chống lại Venezuela - một cuộc bỏ phiếu có tầm quan trọng cao hơn sau khi lực lượng Mỹ tấn công quốc gia Nam Mỹ này và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro vào sáng sớm thứ Bảy. Nghị quyết ngăn chặn chính quyền tham gia vào các hành động thù địch tiếp theo chống lại Venezuela là một nghị quyết ưu tiên, có nghĩa là Lãnh đạo đa số Thượng viện John Thune (R-S.D.) không thể ngăn cản nó được đưa ra thảo luận. Biện pháp này được bảo trợ bởi Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer (N.Y.), Thượng nghị sĩ Tim Kaine (D-Va.), Thượng nghị sĩ Rand Paul (R-Ky.) và Thượng nghị sĩ Adam Schiff (D-Calif.). Nó chỉ cần đa số phiếu đơn giản để được thông qua tại Thượng viện.

.

---- Ngày mai, Thứ Hai, Maduro và vợ ra tòa New York.

Hôm thứ Sáu, ông đang điều hành một quốc gia với khoảng 30 triệu dân. Đến Chủ nhật, nhà lãnh đạo Venezuela bị phế truất Nicolas Maduro đã ở sau song sắt ở Brooklyn, New York. Maduro và vợ, Cilia Flores, hiện phải đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy liên bang tại Mỹ sau chiến dịch quân sự đầy kịch tính của Mỹ để bắt giữ họ. Cụ thể, họ bị buộc tội âm mưu khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu cocaine, tàng trữ súng máy và thiết bị gây nổ, và âm mưu tàng trữ súng máy và thiết bị gây nổ. Phiên tòa đầu tiên của Maduro có thể diễn ra sớm nhất vào thứ Hai.

.

---- Phó Tổng thống Venezuela (đang ở Nga) nhậm chức Tổng thống lâm thời, đòi Mỹ trả tự do Maduro.

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez (hiện là Tổng thống lâm thời) gọi Maduro là nhà lãnh đạo hợp pháp của đất nước và yêu cầu trả tự do cho ông, mặc dù Trump cho rằng Rodriguez sẽ hợp tác với Mỹ. "Về cơ bản, bà ấy sẵn sàng làm những gì chúng ta cho là cần thiết để đưa Venezuela trở nên vĩ đại trở lại. Rất đơn giản," Trump nói. Trump cũng nhấn mạnh rằng lãnh đạo phe đối lập và người đoạt giải Nobel Hòa bình Maria Corina Machado thiếu "sự tôn trọng" để điều hành đất nước. Delcy Rodríguez đã có bài phát biểu đầy thách thức trước người dân Venezuela vào thứ Bảy, lên án cuộc tấn công của Mỹ và tuyên bố: "Chỉ có một tổng thống duy nhất ở đất nước này, và tên ông ấy là Nicolás Maduro Moros." Delcy Rodriguez hiện đang ở Nga.

.

---- Tướng Mỹ: chiến dịch bắt Maduro cho thấy Mỹ gài gián điệp tận cấp cao Venezuela.

Ben Hodges, một trung tướng Mỹ đã nghỉ hưu, cho biết chiến dịch của Mỹ cần "tình báo rất tốt" và sự giúp đỡ từ "ai đó bên trong". "Tôi nghĩ rằng cách mà họ [lính Mỹ] có thể xâm nhập một cách chính xác và không gặp bất kỳ sự kháng cự đáng kể nào, giả định của tôi là có tình báo rất tốt và có lẽ có ai đó bên trong đã giúp xác nhận vị trí, sơ đồ tòa nhà, nơi họ cần phải xâm nhập," Hodges nói với Al Jazeera. Ông cho biết người cộng tác "có lẽ là một người có chức vụ khá cao".

.

---- Florida: dân tỵ nạn gốc Venezuela biểu tình, mừng Maduro bị bắt.

Các cuộc ăn mừng và hô vang "Tự do!" đã nổ ra trước bình minh thứ Bảy tại cộng đồng người Venezuela ở Nam Florida, sau cuộc tấn công của Mỹ vào quê hương của họ đêm qua, bao gồm cả việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro. Hàng trăm người bên ngoài El Arepazo, một nhà hàng ở Doral, vui mừng vẫy cờ Venezuela và nhảy múa, tờ Miami Herald đưa tin. Người Venezuela sẽ "cuối cùng có được tự do," một luật sư đã rời đất nước của mình năm năm trước cho biết. Tại Caracas, cư dân bày tỏ sự sốc trước hành động của Mỹ, theo Reuters, và những người ủng hộ phe đối lập bày tỏ sự phấn khích. Jairo Chacin cho biết chị gái anh đã gọi điện cho anh từ Mỹ để báo tin. "Chúng tôi đã khóc cùng nhau vì hạnh phúc," anh nói.

.

---- Dân Venezuela lo tích trữ lương thực, sợ hãi, đường phố vắng.

Trên khắp Venezuela, người dân đang lo lắng thảo luận về những gì có thể xảy ra sau vụ bắt cóc Maduro, và một số cư dân đang tích trữ thực phẩm và thuốc men khi sự bất ổn lan rộng. Ở một số thành phố, đường phố vắng vẻ hơn thường lệ. “Tôi vừa dắt chó đi dạo, và cảm giác như một thành phố bị bỏ hoang. Mọi người đều ở trong nhà”, Alejandra Palencia, một nhà tâm lý học 35 tuổi ở thành phố Maracay, nói với hãng thông tấn AFP. “Có sự sợ hãi và bất ổn.” Trong khi đó, theo báo cáo, có rất ít sự hiện diện của cảnh sát hoặc quân đội trên đường phố Caracas.

.

---- Nhà báo Venezuela: sợ đất nước trở thành thuộc địa Mỹ và sẽ thêm bất ổn.

Sissi de Flaviis, một nhà báo ở Caracas, cho biết, lớn lên dưới chính phủ Venezuela hiện tại, những diễn biến mới nhất đã gây ra một “cú sốc”. De Flaviis nói rằng vụ bắt cóc Maduro đại diện cho “sự bất ổn hơn nữa đối với đất nước”, thêm vào đó người dân Venezuela lo lắng rằng họ có thể trở thành thuộc địa của Mỹ, hoặc sẽ có thêm sự can thiệp quân sự, và cho biết ban đầu mọi người rất vui mừng khi thấy Maduro xuất hiện trên màn hình khi bị bắt giữ. “Nhưng khi ngày trôi qua, mọi người bắt đầu nghĩ, được rồi, chúng ta cần phải đảm bảo an toàn: chúng ta có đủ thức ăn trong tủ lạnh không? Chúng ta có đủ xăng trong xe không? Vì vậy, đã có những hàng dài người xếp hàng để mua thực phẩm, mua xăng, và mọi người cũng đang cố gắng ở nhà và không ra ngoài. Có quá nhiều sự bất ổn về những gì có thể xảy ra. “Và chúng ta có lịch sử là bất cứ khi nào có điều gì đó lớn xảy ra, và mọi người xuống đường, họ có thể bị các quan chức quân đội đàn áp. Vì vậy, mọi người chỉ đang cố gắng giữ im lặng, cố gắng giữ an toàn, cố gắng gọi điện cho nhau, đảm bảo mọi người đều có điện, Wi-Fi, thực phẩm, xăng dầu – mọi người đang kiểm tra tâm trạng của nhau.”

.

---- MAGA: Dân biểu Marjorie Taylor Greene lên án Trump, ma túy fentabyl là từ Mexico và TQ, không phải từ Venezuela. Tại sao Trump ân xá cho cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez đang ngồi tù ở Mỹ vì đã buôn hàng trăm tấn ma túy vào Mỹ? Trump mở đường cho Putin chiếm Ukraine, và cho TQ chiếm Đài Loan.



Dân biểu Marjorie Taylor Greene (Đảng Cộng hòa - Georgia) - đang phục vụ những ngày cuối cùng trước khi từ chức khỏi Quốc hội - đã chỉ trích quyết định tấn công Venezuela của Tổng thống Donald Trump. Trong một bài đăng trên X vào thứ Bảy, Greene đã chỉ trích chính quyền biện minh cho hành động này với lý do họ đang tìm cách chống lại khủng bố ma túy. “Tôi đã phục vụ trong Ủy ban An ninh Nội địa trong ba năm qua”, Greene viết. “Tôi hoàn toàn ủng hộ biên giới an toàn vững chắc và ngăn chặn những kẻ khủng bố ma túy và các băng đảng buôn bán ma túy chết người và buôn người vào Mỹ.” Fentanyl chịu trách nhiệm cho hơn 70% số ca tử vong do quá liều ma túy ở Mỹ, và fentanyl đến từ các băng đảng ma túy Mexico, được sản xuất bằng các tiền chất hóa học từ Trung Quốc và được vận chuyển qua biên giới Mỹ-Mexico. Các băng đảng ma túy Mexico chịu trách nhiệm chính và phần lớn gây ra cái chết cho người Mỹ bằng các loại ma túy chết người. Nếu hành động quân sự của Mỹ và việc thay đổi chế độ ở Venezuela thực sự là để cứu sống người Mỹ khỏi ma túy chết người, thì tại sao chính quyền Trump lại không hành động chống lại các băng đảng ma túy Mexico?

Và nếu việc truy tố những kẻ khủng bố ma túy là ưu tiên hàng đầu, thì tại sao Tổng thống Trump lại ân xá cho cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez, người đã bị kết án 45 năm tù vì buôn lậu hàng trăm tấn cocaine vào Mỹ? Trớ trêu thay, cocaine lại là loại ma túy mà Venezuela chủ yếu buôn lậu vào Mỹ.” Quan sát rõ ràng tiếp theo là việc loại bỏ Maduro là một động thái rõ ràng nhằm kiểm soát nguồn cung dầu của Venezuela, điều này sẽ đảm bảo sự ổn định cho cuộc chiến thay đổi chế độ tiếp theo ở Iran. Và tất nhiên, tại sao việc Mỹ xâm lược quân sự, ném bom và bắt giữ một nhà lãnh đạo nước ngoài lại được chấp nhận, nhưng Nga lại bị coi là xấu xa khi xâm lược Ukraine và Trung Quốc bị coi là xấu khi gây hấn với Đài Loan? Phải chăng chỉ khi chúng ta làm điều đó thì mới được chấp nhận? (Tôi [Greene] không ủng hộ Nga hay Trung Quốc)---- DB Pelosi: Trump đạo đức giả vì ân xá kẻ đưa 400 tấn ma túy vào Mỹ.Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Đảng Dân chủ, California) hôm thứ Bảy đã gọi việc Tổng thống Trump truy tố Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là "đạo đức giả", sau khi Trump ân xá cho cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernández năm ngoái sau khi ông này bị kết tội buôn bán ma túy. "Nếu Tổng thống dựa vào cáo buộc buôn bán ma túy để biện minh cho hành động của mình, thì điều đó hoàn toàn là đạo đức giả khi xét đến việc ông ta vừa ân xá cho cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernández, người chịu trách nhiệm đưa hơn 400 tấn cocaine vào Hoa Kỳ để 'nhét ma túy vào mũi của người Mỹ'," Pelosi viết trên nền tảng mạng xã hội X. Bà nói thêm rằng Hernández "đã bị bồi thẩm đoàn Mỹ kết tội cùng tội danh đó và Trump đã ân xá cho ông ta." Trump đã ân xá cho Hernández vào tháng 11 sau khi ông này bị kết tội hợp tác hơn 10 năm với những kẻ buôn bán ma túy nhằm vận chuyển cocaine vào Mỹ.---- Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ kiểm soát Venezuela, sẽ múc dầu để bán.Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ kiểm soát Venezuela. "Chúng ta sẽ điều hành đất nước này. Nhưng cho đến khi chúng ta có thể thực hiện một quá trình chuyển giao an toàn, đúng đắn và khôn ngoan. Chúng ta không ngại đưa quân đội vào." Ông nói rằng "một nhóm" bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ chịu trách nhiệm. Hôm thứ Bảy, Trump đã nói về việc các công ty dầu mỏ của Mỹ sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng của Venezuela, theo tờ Times. "Chúng ta sẽ có những công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới đến đầu tư hàng tỷ đô la," ông nói. Venezuela sở hữu khoảng 17% trữ lượng dầu mỏ toàn cầu. Mỹ sẽ bán "số lượng lớn" trữ lượng đó cho các quốc gia khác, ông nói, theo AP.---- Lý do Maduro bị bắt: từ chối lời Trump mời ra đi lưu vong.Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết hôm Chủ nhật rằng nước ông sẵn sàng hợp tác với các nhà lãnh đạo còn lại của Venezuela nếu họ đưa ra "quyết định đúng đắn", sau một chiến dịch bất ngờ của Mỹ đã lật đổ tổng thống của quốc gia giàu dầu mỏ này, Nicolas Maduro. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã từ chối tối hậu thư từ Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng 12 năm 2025, từ chối từ chức và lưu vong ở Thổ Nhĩ Kỳ, tờ New York Times đưa tin hôm Chủ nhật, trích dẫn các nguồn tin của Mỹ và Venezuela tham gia vào các cuộc đàm phán. Vài tuần trước đó, các quan chức Mỹ đã xác định Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez là người kế nhiệm tạm thời của Maduro. Tờ báo cho biết thêm rằng các trung gian đã thuyết phục được chính quyền Trump rằng Rodriguez sẽ "bảo vệ và hỗ trợ" các khoản đầu tư trong tương lai của Mỹ vào ngành năng lượng của Venezuela. Một nguồn tin cho rằng Mỹ nghĩ rằng họ có thể hợp tác với Rodriguez ở cấp độ chuyên nghiệp hơn so với Maduro.---- Hãng dầu Mỹ Chevron Corp.sẽ hưởng lợi lớn nhất.Chevron Corp. là công ty dầu mỏ lớn duy nhất của Hoa Kỳ hoạt động tại Venezuela, điều này đặt công ty vào một tình thế độc nhất vô nhị sau khi chính quyền Trump bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào thứ Bảy. Công ty khổng lồ năng lượng này đã được hưởng dòng chảy dầu mỏ không hạn chế từ Venezuela, trong khi Mỹ bắt đầu tịch thu các tàu chở dầu và trừng phạt các công ty và tàu chở dầu của Venezuela. Trước chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm lật đổ Maduro, Chevron đã tăng 2,29% vào cuối phiên giao dịch hôm thứ Sáu và hiện đang tăng hơn 5% trong sáu tháng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các công ty dầu mỏ của Mỹ sẽ "chi hàng tỷ đô la" ở Venezuela để sửa chữa cơ sở hạ tầng và sau đó "thu được một lượng tài sản khổng lồ từ lòng đất."---- Báo New York Times và nhiều báo Mỹ nói Trump phi pháp. Nga, TQ, Bắc Hàn lên án Mỹ.Ban biên tập tờ New York Times lên án cuộc tấn công của Tổng thống Donald Trump vào Venezuela là “bất hợp pháp và thiếu khôn ngoan”. Nhiều báo Mỹ cũng phản đối dè dặt. Chế độ của Vladimir Putin lên án chiến dịch quân sự của Tổng thống Trump ở Venezuela, bày tỏ sự phẫn nộ trước “hành động xâm lược vũ trang” ngay cả khi nước này vẫn tiếp tục cuộc chiến tranh của riêng mình ở Ukraine. Bắc Hàn hôm Chủ nhật lên án việc Hoa Kỳ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, gọi đó là "sự xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền", hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm Chủ nhật kêu gọi Hoa Kỳ "ngay lập tức" trả tự do cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông, đồng thời giải quyết tình hình ở Venezuela thông qua đối thoại và đàm phán.---- Starlink, dịch vụ internet vệ tinh của Elon Musk, tuần sau nối mạng miễn phí cho Venezuela.Starlink, dịch vụ internet vệ tinh do SpaceX của Elon Musk điều hành, cho biết sẽ cung cấp truy cập băng thông rộng miễn phí cho Venezuela trong những tuần tới. “Starlink đang cung cấp dịch vụ băng thông rộng miễn phí cho người dân Venezuela đến hết ngày 3 tháng 2, đảm bảo kết nối liên tục”, công ty cho biết trong một bài đăng trên X. Việc truy cập internet ở Venezuela từ lâu đã bị kiểm soát chặt chẽ dưới thời Tổng thống Nicolas Maduro, với việc kiểm duyệt, ngừng hoạt động và hạn chế thường xuyên xảy ra trong thời kỳ bất ổn. Các trang web tin tức độc lập và nền tảng truyền thông trước đây đã bị chặn, theo Freedom House, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ. Musk, người sở hữu X và có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, trước đây từng làm việc trong chính quyền Hoa Kỳ.---- Tỏng Thống lâm thời Delcy Rodriguez là cánh tả khi mới sinh, bố là lãnh tụ du kích bị đánh chết trong tù. Anh ruột đang là Chủ tịch Quốc hội Venezuela.Sinh ra ở Caracas, Rodriguez sinh ngày 18 tháng 5 năm 1969. Bà là con gái của chiến binh nổi dậy cánh tả Jorge Antonio Rodriguez, người đã thành lập đảng Liên minh Xã hội chủ nghĩa vào những năm 1970. Cha bà bị giết trong khi bị tra tấn trong trại giam của cảnh sát vào năm 1976, một tội ác đã gây chấn động nhiều nhà hoạt động thời đó, bao gồm cả Maduro khi còn trẻ. Anh trai của Rodriguez, cũng tên là Jorge, cũng giữ một vai trò quan trọng trong chính phủ với tư cách là người đứng đầu Quốc hội.Bà là một luật sư tốt nghiệp Đại học Trung tâm Venezuela và đã thăng tiến nhanh chóng trong các cấp bậc chính trị trong thập niên qua. Rodriguez có lịch sử lâu dài đại diện cho những gì cố Tổng thống Hugo Chavez gọi là "cuộc cách mạng" xã hội chủ nghĩa của ông trên trường quốc tế, với những người tiếp tục di sản của ông được gọi là Chavistas. Bà từng giữ chức Bộ trưởng Truyền thông và Thông tin từ năm 2013 đến năm 2014, Bộ trưởng Ngoại giao từ năm 2014 đến năm 2017 và là người đứng đầu Hội đồng Lập hiến thân chính phủ, nơi mở rộng quyền lực của Maduro, vào năm 2017.Rodriguez đôi khi được coi là ôn hòa hơn nhiều binh sĩ đã cùng Chavez cầm vũ khí trong những năm 1990. Vai trò của bà với tư cách là Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Dầu mỏ, đồng thời giữ chức Phó Tổng thống, đã biến bà thành một nhân vật chủ chốt trong việc quản lý nền kinh tế Venezuela và giúp bà có ảnh hưởng lớn đối với khu vực tư nhân đang suy yếu của đất nước. Bà đã áp dụng các chính sách kinh tế chính thống nhằm chống lại siêu lạm phát.

Maduro đã bổ nhiệm Rodriguez vào vị trí Bộ trưởng Dầu mỏ vào tháng 8 năm 2024, giao cho bà nhiệm vụ quản lý các lệnh trừng phạt ngày càng tăng của Mỹ đối với ngành công nghiệp quan trọng nhất của Venezuela. Rodriguez đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các đảng viên Cộng hòa trong ngành công nghiệp dầu mỏ Mỹ và thị trường chứng khoán Wall Street, những người phản đối ý tưởng về một sự thay đổi chính phủ do Mỹ dẫn đầu ở Venezuela. Trong số những người đối thoại trước đây của bà có người sáng lập công ty an ninh Blackwater, Erik Prince, và gần đây hơn là Richard Grenell, đặc phái viên của Trump, người đã cố gắng đàm phán một thỏa thuận với Maduro để tăng cường ảnh hưởng của Mỹ ở Venezuela.

Mặc dù được coi là ôn hòa hơn, Maduro đã gọi Rodriguez là "con hổ" vì sự bảo vệ kiên quyết của bà đối với chính phủ xã hội chủ nghĩa của ông. Khi bà được bổ nhiệm làm phó tổng thống vào tháng 6 năm 2018, Maduro mô tả bà là "một phụ nữ trẻ, dũng cảm, dày dạn kinh nghiệm, con gái của một liệt sĩ, một nhà cách mạng và đã được thử thách qua hàng nghìn trận chiến".

Sau vụ bắt cóc Maduro vào thứ Bảy, Rodriguez đã yêu cầu chính phủ Mỹ cung cấp bằng chứng về sự sống của Maduro và vợ ông, Cilia Flores, và không ngần ngại lên án hành động của Mỹ. "Chúng tôi kêu gọi người dân của đất nước vĩ đại này hãy đoàn kết vì những gì đã xảy ra với Venezuela có thể xảy ra với bất kỳ ai. Việc sử dụng vũ lực tàn bạo để bẻ cong ý chí của người dân có thể được thực hiện đối với bất kỳ quốc gia nào", bà nói trong bài phát biểu được phát sóng trên kênh truyền hình nhà nước VTV.

Tòa án Hiến pháp Tối cao Venezuela sau đó vào thứ Bảy đã ra lệnh cho Rodriguez giữ chức quyền tổng thống. Tòa án phán quyết rằng Rodriguez sẽ đảm nhiệm "chức vụ Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela, để đảm bảo sự liên tục hành chính và bảo vệ toàn diện Quốc gia".

Theo Fernandez, một số đảm bảo hiến pháp có thể bị hạn chế trong thời gian này, điều đó ngụ ý rằng quyền lực công của quyền tổng thống có thể bị giới hạn.