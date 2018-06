Phản Đối Dự Luật Đặc Khu: Cali Biểu Tình Tố VC Bán Nước

Các nhà lãnh đạo tôn giáo và các dân cử biểu tình phản đối VC bán nước.

Westminster (Bình Sa)- - Để yểm trợ cho đồng bào trong nước hàng loạt cuộc biểu tình đã và đang diễn ra để phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và Quốc Hội bù nhìn đang âm mưu bán đứng đất nước cho Tàu cộng qua dự luật Đặc Khu để bán đứng ba địa điểm trọng yếu của quốc gia trong đó có Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc trong vòmg 99 năm.Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, vào lúc 4 giờ chiều thứ Bảy, ngày 9 tháng 6, 2018 hàng trăm đồng hương Việt Nam đã tập trung trước Đền thờ Đức Thánh Trần trên đại lộ Bolsa để biểu tình bày tỏ thái độ căm phẫn trước âm mưu đen tối của nhà cầm quyền Cộng sản và Quốc Hội bù nhìn bán đứng đất nước cho Tàu Cộng.Tại Tiểu Bang California mở đầu với cuộc biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Việt Cộng tại San Franciso với cả ngàn người từ Nam, Bắc Cali vào sáng thứ Sáu, ngày 8 tháng 6, 2018.Tại Miền Nam California (Littlesaigon) chiều thứ Bảy ngày 9 tháng 6, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Liện Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ đã tổ chức cuộc biểu tình rầm rộ nhất với hàng trăm người tham dự.Đoàn biểu tình đã tập trung trước Đền Thờ Đức Thánh Trần Điều hợp chương trình do chiến hữu Nguyễn Phục Hưng. Đoàn người biểu tình bắt đầu tuần hành trên đại lộ Bolsa hướng về đường Brookhurst. Khi đến ngang chợ T&K đoàn biểu tình băng ngang đường đi ngược trở lại địa điểm tập trung trong khu đậu xe trước tiệm Lee's Sandwiches.Tại đây một số người tham dự đã có mặt để đón đoàn người biểu tình trở lại điểm tập trung.Trong những người có mặt chúng tôi thấy có qúy vị trong Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ, Hòa Thượïng Thích Chơn Thành (Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ chùa Liên Hoa), Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, Viện Chủ chùa Bát Nhã); Giám Mục TL Trần Thanh Vân, Nghị Sĩ Janet Nguyễn và các phụ tá của bà như Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, Dr. Jacqueline Trinh Ôn, ông David Nguyễn; Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Tyler Diệp, các Nghị Viên Dr. Kimberly Hồ, Nghị Viên Sergi Contreras, ông Nguyễn Mạnh Chí Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City, bà Frances Nguyễn Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster; Nghị Viên Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG Nam Cali, LS Nguyễn Quốc Lân, Chủ Tịch Khu Học Chánh Garden Grove; cô Asia Cunningham đại diện Dân Biểu Lou Correa, Dân Biểu Alan Lowenthal, ông Lý Vĩnh Phong phụ tá dân biểu, rất đông qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể các hội đồng hương, các tổ chức đấu tranh, Ban Tù Ca Xuân Điềm, CLB Tình Nghệ Sĩ và rất đông các cơ quan truyền thông. Đặc biệt có ông Võ Đại Tôn, Chủ Tịch Liên Minh Quang Phục Việt Nam đến từ Úc Châu, Nhiều câu khẩu hiệu được hô vang như: “Đả Đảo bọn Cộng Sản bán nước,” “Luật Đặc Khu là văn kiện bán nước,” “Không nhường một tấc đất cho Tàu Cộng.”...Điều hợp chương trình Chiến Hữu Phan Tấn Ngưu,Buổi lễ bắt đầu, sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm, Ông Phan Kỳ Nhơn thay mặt ban tổ chức cám ơn quý vị Hội Đồng Liên Tôn, lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị dân cử và đồng hương đã hy sinh thì giờ cuối tuần đến đây bày tỏ tinh thần yêu nước và thái độ căm phẫn đối với bè lũ Việt cộng dã tâm bán đứng Tổ Quốc cho Tàu Cộng.Tiếp theo Ban tổ chức mời đại diện Hội Đồng Liên Tôn, hai vị Hòa Thượng và Giám Mục TL Trần Thanh Vân cùng một số dân cử phát biểu. Tất cả đều nói lên nỗi lo lắng và căm phẫn trước nguy cơ Tổ Quốc Việt Nam rơi vào tay Tàu Cộng, và lên án nhà cầm quyền CSVN bán nước, những vị nầy cũng đã kêu gọi sự đoàn kết của toàn dân, quyết noi gương những vị anh hùng muôn thuở trước để bảo tồn giang sơn gấm vóc của tổ tiên.Sau đó là chương trình văn nghệ đấu tranh do Ban Tù Ca Xuân Điềm, CLB Tình Nghệ Sĩ, Ban hợp ca Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ và một số ca nghệ sĩ thân hữu thực hiện.Sau khi được tin dự luật đặc khu đưa ra biểu quyết, tại hải nghọa Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, LM Nguyễn Văn Lợi, Hội Đồng Liên Tôn VN tại Hoa Kỳ cũng ra Thông Báo kêu gọi đồng hương biểu tình chống nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bán nước.Sang ngày Chủ Nhật vào lúc 10 giờ sáng ngày 10 tháng 6 năm 2018 tại khu thương mại đối diện với Thương Xá Phước Lộc Thọ, Thành Phố Westminster một cuộc biểu tình tuần hành do Cộng Đồng Việt Nam Nam California, Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị, một số các hội đoàn đoàn thể tổ chức đất tranh chính trị, các cơ quan truyền thông.Quan khách có: qúy vị đại diện tinh thần các tôn giáo, Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, Phó Thị trưởng Tyler Diệp, Luật sư Dina Nguyễn, Giám Độc Sở Thủy Cục Orange County, kiêm Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove, ông Nguyễn Mạnh Chí. Giám đốc Sở Vệ Sinh Midway City.. .Một rừng cờ vàng và nhiều biểu ngữ : “Đả đảo Cộng Sản bán nước”; “Lật đổ Cộng Sản-Thoát nợ Trung Quốc” - “Stop China, Down Communist”; “Quốc Nội Vùng Lên, Hải Ngoại Yểm Trợ”, đã tung bay trước khu thương xá Phước Lộc Thọ, nhiều chiếc xe chạy ngang đã bóp còi ủng hộ cuộc biểu tình.Sau phần nghi thức chào cờ Việt-Mỹ, phút mặc niệm, tiếp theo ông Võ Khôi, chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, Trưởng Ban tổ chức lên chào mừng, cảm ơn quan khách và đồng hương tham dự, ông tiếp: “Dân tộc Việt của chúng ta đang đứng trước nguy cơ hiểm họa mất nước do Cộng Sản Việt Nam đã ‘cõng rắn cắn gà nhà’ và ‘rước voi về giày mả tổ,’ vì họ đã cho thành lập ba đặc khu trọng yếu ngay trên mảnh đất của quê hương để bán cho Tàu Cộng, mà tổ tiên của chúng ta đã đổ biết bao nhiêu xương máu để gầy dựng và duy trì.”Sau đó là phần phát biểu của qúy vị đại diện tôn giáo, quan khách, trong lời phát biểu ông Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí đã nói: “Lại một lần nữa, tập thể người Việt tị nạn Cộng Sản tại Little Saigon và nhiều nơi khác quy tụ về đây để xuống đường tuần hành, nhằm lên tiếng phản đối nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã có ý định nhượng lại ba vị trí chiến lược cho tàu Cộng. Như quý vị đều biết, ba vị trí này là ba tử huyệt của lãnh thổ Việt Nam. Và từ hôm qua, đồng bào trong nước ở nhiều nơi từ Bắc chí Nam đã xuống đường biểu tình để chống đối. Trong 40 năm qua, chưa có khi nào mà đồng bào trong nước xuống đường chống đối nhà nước Cộng Sản một cách rầm rộ và mãnh liệt như vậy. Tại hải ngoại, nhiều nơi cũng đồng hành với đồng bào trong nước biểu tình chống đối việc Cộng Sản có mưu đồ bán nước cho Tàu Cộng. Đất nước của chúng ta là do tiền nhân có công xây dựng và gìn giữ, thì chúng ta là phận con cháu phải có nhiệm vụ là tiếp nối duy trì và gìn giữ mảnh đất Việt Nam của chúng ta.”Sau phần phát biểu của quan khách cuộc biểu tình tuần hành bắt đầu, mọi người cùng sắp thành hai hàng từ địa điểm hành lễ di chuyển đến đường Magnolia băng ngang qua đường phía Tượng Đài Dức Thánh Trần đi đến khu Phước Lộc Thọ, rồi trở về vị trí cũ là khu thương mại đối diện với Thương Xá Phước Lộc Thọ.