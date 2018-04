Vẻ Vang Phi Công Mỹ

Vi AnhNhững ngày sau Thứ Ba 17-4-2018 là ngày làm việc bận rộn của dân chúng Mỹ. Nhưng hầu hết đều theo dõi tin chiếc máy bay hành khách 1380 của hãng Southwest Airlines nổ động cơ ở độ cao khoảng 10.000 m, một hành khách bị suýt bị “hút khỏi cửa sổ cabin”, nhưng nữ phi công Tammie Jo Shults cựu Không Quân Mỹ từng điều khiển loại phi cơ tàng hình đầu tiên của Mỹ, được huấn luyện đối phó với trường hợp hiểm nghèo và bộ thần kinh cứng như thép vẫn đáp máy bay xuống an toàn, cứu sống gần 200 con người còn lại.Phi công chánh chuyến bay ấy là nữ phi công Tammie Jo Shults, 56 tuổi, đã được dân chúng Mỹ vinh danh là nữ anh hùng sau khi bình tĩnh điều khiển máy bay đáp khẩn cấp trong biến cố kinh hoàng của chuyến bay bão táp từ New York đến Dallas (Mỹ).Trường hợp nguy nan xảy ra giữa sống và chết của phi hành đoàn và gần 200 hành khách xảy ra như sau. Hôm 17-4, máy bay Boeing 737-700 số hiệu 1380 của hãng Southwest Airlines đang ở độ cao khoảng 10.000 m thì bị nổ một động cơ bên trái. Một mảnh vỡ đập vào cửa sổ và tạo một lỗ hổng khiến khoang máy bay bị tụt áp suất. Một hành khách bị hút nửa người ra ngoài, các hành khách khác ráng kéo vào. Nhà chức trách sau đó xác nhận nạn nhân là bà Jennifer Riordan, một quản lý cấp cao của ngân hàng Wells Fargo. CNN dẫn lời các nhân chứng cho biết phần thân từ eo trở lên của bà hoàn toàn bị lọt ra ngoài và máu bắn khắp cửa sổ. Hành khách hợp sức để kéo Riordan vào trong nhưng bà bị chấn thương nặng ở đầu và lên cơn đau tim. Sau khi máy bay hạ cánh khẩn xuống Philadelphia, Bà được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.Theo giới chức và các chuyên gia, hậu quả của vụ việc đáng lẽ còn thảm khốc hơn nếu không có khả năng đối phó trong trường hợp nguy nan tập thể này của phi công chánh là Shults. Nữ phi công đã bình tĩnh báo với tháp điều khiển không lưu rằng “một bộ phận trên máy bay bị hỏng, nên chúng tôi cần phải giảm tốc độ”, cũng như yêu cầu xe cứu thương chờ sẵn trên đường băng. Khi được hỏi có phải chiếc máy bay đã bốc cháy, Shults trả lời: “Không. Nhưng thân máy bay có lỗ thủng, và ai đó đã bị hút ra.” Bà nhanh chóng hạ độ cao máy bay và điều khiển phi cơ hạ cánh khẩn cấp xuống Philadelphia.Dù hãng máy bay không chính thức công bố danh tính phi công, tên của bà đã lan truyền và cộng đồng mạng phát giác bà từng là một trong những nữ phi công lái chiến đấu cơ đầu tiên của quân đội Mỹ. Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 1983, bà tình nguyện nhập ngũ và đã vượt qua nhiều khó khăn để trở thành người phụ nữ đầu tiên lái FA-18 Hornet cho Hải Quân Mỹ, và từng đáp chiến đấu cơ lên hàng không mẫu hạm. Sau đó, Schults trở thành giảng viên huấn luyện bay, vì Hải quân Mỹ không cho nữ phi công trực tiếp tham gia chiến đấu. Bà từ chức vào năm 1993 và gia nhập Southwest Airlines sau đó. Tammie Jo Schults hiện là một bà mẹ 2 con, sống tại bang Texas (Mỹ) cùng chồng – Dean – cũng là một phi công.Khi chiếc máy bay đã an toàn, cơ trưởng Shults bước ra khỏi buồng lái và dành thời gian thăm hỏi tất cả mọi người trên khoang. “Bà ấy thực sự là một anh hùng của nước Mỹ. Chúng tôi cảm thấy biết ơn vì sự nhanh trí và gan dạ của cơ trưởng Schults. Cầu Chúa phù hộ cho bà ấy và toàn bộ phi hành đoàn”, một hành khách nói.Trước hành động của nữ anh hùng Tammie Jo Schults, liên tưởng tới hai phi công Mỹ quyết định liều mình chống quân khủng bố bảo vệ Thủ đô Washington DC, trong cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, Đài truyền hình C-SPAN là băng tần thường truyền chương trình phát sóng trực tiếp từ Quốc hội Hoa Kỳ, các bài phát biểu của Tổng thống và những quan chức Mỹ cao cấp cũng như các đại diện của nhiều chánh phủ các nước trên thế giới liên quan với Mỹ. C-SPAN có dành một cuộc phỏng vấn hai phi công F16 anh hùng quyết định tử chiến với quân khủng bố để cứu thủ đô Mỹ. Hai phi công Mỹ, một nữ trung úy và một nam đại tá nhận lịnh phải cất cánh hoả tốc, máy bay không gắn kịp hoả tiễn. Hai người đồng quyết định dùng máy bay của mình như hoả tiễn để phóng vào diệt chiếc máy bay mà không tặc dùng tấn công vào thủ đô nước Mỹ.Theo cuộc phỏng vấn truyền hình của C-Span, nữ phi công đó lúc bấy giờ là Tr/úy Heather Penney, thuộc binh đoàn phòng vệ Quốc gia của Washington DC. Hai người đồng ý, máy bay của đại tá đâm vào buồng lái và máy bay của trung úy đâm vào đuôi máy bay nào không nghe lịnh tránh xa thủ đô Mỹ. Mục đích đâm vào đầu và đuôi là hy vọng giảm bớt nguy cơ cho hành khách thuờng ngồi ở giữa. Khi cất cánh khỏi sân bay, Tr/u Penney nói Cô nghĩ đây là lần cất cánh cuối cùng trong đời của mình, vì dùng máy bay đâm vào để tấn công như thế phần chắc là chết.Nhưng hành khách và phi hành đoàn Mỹ của chiếc máy bay 93 đã bị không tặc đã anh dũng khống chế mấy tên không tặc và máy bay rớt chết hết ở một cánh đồng TB Pennsylvnia. Máy bay 93 không đến tấn công được thủ đô Washington, mục tiêu sau này tìm hiểu là khủng bố muốn tấn công Quốc hội Mỹ. Lúc bây giờ Tr/u không biết tin ấy và vào buổi xế chiều, Tr/u nhận lịnh hộ tống chiếc máy bay Air Force One chở TT Bush trở lại căn cứ không quân Andrews.Nữ Tr/u này thuộc lớp phi công nữ đầu tiên được không lực Mỹ tuyển dụng và huấn luyện sử dụng loại phản lực cơ siêu thanh chiến đấu của Mỹ. Sau đó Cô có chồng hai con và giải ngũ một cách danh dự với cấp bực thiếu tá và lần đầu tiên nhận cuộc phỏng vấn truyền hình của C-SPAN.Tinh thần, khả năng, đào tạo của Không Quân Mỹ rất tốt và tiên tiến nên có những phi công làm vẻ vang Không Quân, phi công Mỹ như trên. Còn con số quân nhân và máy bay của Mỹ cũng vượt trội hơn của TQ và Nga là hai đối thủ của Mỹ. Không quân Trung Quốc không so được với Nga, Mỹ. Báo cáo của Bộ quốc phòng Mỹ cho thấy, Hoa Kỳ vẫn là nước đứng đầu thế giới về tiềm lực không quân, với tổng số 2.740 chiếc máy bay chiến đấu, Trung Quốc đứng thứ 2, với 1.453 chiếc, Nga xếp thứ 3 với 1.438 chiếc. Chỉ tính riêng số máy bay trang bị trên 10 hàng không mẫu hạm (mỗi tàu mang 90 chiếc) và hàng chục tàu đổ bộ tấn công (mỗi tàu từ 8-10 chiếc) thì số máy bay của không quân hải quân Mỹ đã 2/3 số lượng máy bay chiến đấu của Trung Quốc, mà chất lượng thì hơn hẳn.Theo tài liệu của Jane’s Defence Weekly, Tạp chí quốc phòng Mỹ, tính đến hết năm 2013, Trung Quốc còn đang sử dụng khoảng gần trên dưới 800 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 2 chất lượng quá kém như J-7, J-8, Q-5E..., là hàng nhái của Mig-19 và Mig-21, được Nga chế tạo từ những thập niên 60 thế kỷ trước. Trung Quốc không có khả năng đối phó với các máy bay chiến đấu hiện đại đang sử dụng trong không quân Mỹ như F-22 Raptor, F-18 E/F Super Hornet, F-16 C/D và của Nga là Su-30SM, Su-34, Su-35...Về máy bay trực thăng, TQ cũng thua xa Mỹ. Jane's Defence Weekly tháng 12 năm 2013 cho thấy, tỷ lệ số lượng máy bay trực thăng vận tải của không quân Trung Quốc (PLAAF) và không quân Hoa Kỳ (USAF) là 1 chọi 7, USAF có khoảng 570 chiếc máy bay tiếp dầu trên không, còn PLAAF thì chỉ có vẻn vẹn 10 chiếc, năng lực bảo đảm tác chiến tầm xa quá hạn chế./.(VA)