Kinh Tế Đầy Nỗi Lo

Cuộc chiến thương mại như dường không ngừng… Tất cả các công ty cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều phải ứng biến và gồng mình trước các đợt thuế quan trừng phạt lẫn nhau giữa hai chính phủ Mỹ-TQ. Và khi hai thị trường khổng lồ này chuyển biến, khắp thế giới đều bị ảnh hưởng. Đặc biệt trong khi kinh tế TQ thiệt hại, các cuộc biểu tình ở Hồng Kông đẩy chế độ CSTQ tới bên bờ khó xử, mạnh tay đàn áp thì cả thế giới lên án và sẽ tan nát cả đặc khu Hồng Kông đang ở vị trí con gà đẻ trứng vàng, mà nhượng bộ thì cơ nguy gặp dây chuyền dân chủ…

Hôm Chủ Nhât ngày 1 tháng 9/2019, Thượng nghị sĩ Pat Toomey (Cộng Hòa – Pennsylvania) trả lời phỏng vấn trên chương trình "This Week" của ABC rằng trận chiến áp thuế quan của TT Trump nhắm vào Trung Quốc co thể làm chậm sức tăng kinh tế Mỹ và đẩy các công ty Mỹ vào thế bất lợi.

TNS Toomey nói rằng kinh tế Mỹ vững mạnh nhưng tình hình thuế quan đánh trả nhau gây ra thế dao động bất định, và thương chiến này gây hại cho cả sức mạnh kinh tế Mỹ và sức tăng trưởng.

Toomey nói rằng Trump có điểm nhờ thách thức một số quan hệ thương mại giữa Mỹ-TQ cần thay đổi cho hợp lý và quân bình, nhưng chính vì TQ là một phần lớn trong nguồn cung Hoa Kỳ, thuế quan đang gây hại các công ty Mỹ ngay chính trên đất Mỹ, “Đây là thanh gươm hai lưỡi. Tôi ưa thích một nhóm biện pháp khác hơn.”

Người đồng điều hợp chương trình "This Week" là Martha Raddatz trước đó đã nói chuyện với các chủ kinh doanh ở tiểu bang Pennsylvania đầu tuần này, và họ nói là dự kiến giá sẽ tăng trên hàng tiêu thụ vì thuế quan tăng. Tăng giá kể cả những thứ nhỏ trong một tiệm bán hàng thể dục thể thao như áo T-shirt, mũ lưỡi trai…

Trong khi đó, tạp chí về khoa học kỹ thuật GeekWire nhận xét rằng thương chiến giữa Mỹ-TQ đang buộc các công ty kỹ thuật và sản phẩm kỹ thuật phải ứng biến sáng tạo. Từ nhiều tháng trước đây, trước khi TT Trump ra lệnh các công ty Mỹ tìm nơi khác ngoài lãnh thổ TQ để sản xuất, hãng giày và trang phục Brooks Running (BR), bản doanh ở Seattle, đã khởi sự lo dọn xưởng ra rồi. Lúc đó không phải vì Trump ra lệnh, nhưng vì đợt thuế quan của Trump làm hại kinh doanh hãng BR.

Phải lo chạy chớ. Tổng quản trị Jim Weber nói với phóng viên GeekWire rằng khi thuế quan khởi sự ảnh hưởng từ năm ngoái, hãng BR không có lý do gì chậm trễ, nán lại trên lãnh thổ TQ.

Hãng Brooks Running lên kế hoạch bỏ chạy khỏi TQ từ tháng 1/2019 sau khi thấy rằng chiến tranh thương mại không kết thúc sớm. Trump hămd ọa nâng thuế trên hàng da giày từ 20% lên tới 45%.

Weber nói rằng hãng BR, trước đó có khoảng 45% sản phẩm làm từ TQ, dự kiến “sẽ hoàn toàn ra khỏi TQ vào tháng 5 hay 6/2020”… Trong khi các hãng giày lớn có thể gánh chịu thuế quan bằng cách chở hàng làm từ TQ sang thị trường khác, nhưng các hãng nhỏ như BR không làm như thế được. Do vậy, BR lên kế hoạch dọn xưởng sang Việt Nam.

Đó là một điển hình các công ty Mỹ ứng biến trong thời kỳ chiến tranh thương mại này. Đợt mới căng thẳng khởi sự trong tuần lễ cuối tháng 8/2019 khi TT Trump hăm dọa nâng thuế quan từ 25% tới 30% đối với khối 250 tỷ đôla hàng hóa TQ…

Trường hợp công ty RealWear, bản doanh ở thị trấn Vancouver (tiểu bang Washington), thiệt hại vô hình hơn. Tổng quản trị Andy Lowery của hãng RealWear nói rằng thiệt hại lớn nhất cho hãng là quan hệ đối với các công ty TQ. Vì quan hệ là cái xây dựng rất gian nan trong xã hội cộng sản TQ. Như trường hợp RealWear phải rời xa công ty Huawei – mặc dù hãng của Lowery không chia sẻ kỹ thuật gì với Huawei, nhưng Lowery không muốn ai ngờ vực gì về chuyện này.

RealWear là một trong nhiều hãng rời xa hãng Huawei. Hãng Microsoft cũng ngưng nhận đơn hàng mới từ hãng TQ đó. Thiệt hại mới nhất là từ Google, rút các ứng dụng apps của hãng ra khỏi các thiết bị điện tử Huawei.

J. Norwell Coquillard, Giám đốc Điều hành Washington State China Relations Council (WSCRC), nói rằng ó những công ty nhận thấy ngành kỹ thuật rất nhạy cảm, nên chuyển sang nước khác cho an toàn.

Nhưng đối với một số công ty, gánh chịu chi phí tăng dễ hơn là dọn hãng xưởng ra khỏi TQ. Hồi tháng 1/2019, hãng làm xe đạp điện Rad Power Bikes quyết định gang chịu thuế quan 25% đánh vào xe đạp điện làm ở TQ hiệu lực từ mùa hé năm ngoái. Thoạt tiên, hãng Rad Power, bản doanh ở Seattle, nâng giá thêm 200 đôla/xe đạp điện để bù vào chi phí thuế quan. Tương lai cũng thế. Mike Radenbaugh, Tổng quản trị công ty Rad Power, nói rằng hãng phải co cụm mức lợi nhuận để khách không phải trả giá cao hơn, và chịu đựng như thế nhờ khách hàng đặt mua nhiều hơn.

Với các hãng kỹ thuật khác, thuế quan cao không quan trọng hơn các chi tiết khác. Modumetal, một công ty bản doanh ở Seattle chuyên làm th1p chống rỉ sét cho kỹ nghệ dầu khí, đã liên tục quan sát các trường hợp thuế quan liên hệ nhập cảng thép. Tổng quản trị Christina Lomasney của Modumetal, nói nếu các công ty thép không sống sót nổi lâu dài, có nghĩa là có rất ít đối tác cho hãng Modumetal tại Hoa Kỳ.

Các công ty kỹ thuật phải đối phó thực ra không gay go so với các ngành khác bị thiệt hại, như linh vực xuất cảng nông sản, các cong ty may dệt và các hãng sản xuất xe hơi. Tại tiểu bang Washington, nông dân nhìn thấy xuất cảng vào TQ giảm thê thảm với một số mặt hàng, như trái cherries và trái táo.

Tim Boyle, Tổng quản trị hệ thống cửa tiệm thể thao Columbia Sportswear, bản doanh ở thị trấn Portland (tiểu bang Oregon), nói với báo New York Times rằng các đợt thuế quan mới của Trump là “điên khùng” vì đẩy các kế hoạch của công ty tới chỗ hỗn loạn. Columbia Sportswear sản xuất hơn 10% sản phẩm của hãng tại TQ, và bây giờ suy tính dọn cơ xưởng sang Ethiopia, mặc dù một số sản phẩm đặc biệt của hãng khó sản xuất nơi khác. Boyle nói đặt xưởng và dọn xưởng đều dựa vào yếu tố lương thấp ở địa phương, vì đây là đầu tư, không phải như sòng bài ở Las Vegas, làm gì cũng cần có bài toán hợp lý sao cho sinh lợi.

Nhưng không phải tất cả các hệ thống bán lẻ đều gặp tác động như nhau. Trưởng phòng Tài chánh hệ thống tiệm Nordstrom là Anne Bramman tường trình mới đây với các nhà đầu tư rằng ảnh hưởng thuế quan sẽ “tương đối nho” trong năm 2019, nhưng các nhà đầu tư lại phản ứng bát lợi, thế là trị giá chứng khoán Nordstrom sụt giảm bi thảm khi có tin về các đợt Trump áp thuế quan vào TQ.

Đợt thuế quan mới hôm Chủ Nhật sẽ làm thiệt hại trực tiếp tới mọi người mua sắm Hoa Kỳ: thuế quan 15% trên 112 tỷ đôla hàng nhập từ TQ đánh trên hàng hóa nhật dụng, từ đồng hồ thông minh, truyền hình, giáy, tã, hàng thể thao cho tới sản phẩm thịt, sữa…

Theo lịch trình áp thuế quan, 69% hàng tiêu thụ dân Mỹ mua từ TQ sẽ bị thuế nhập cảng, trong khi mới tuần trước là 29% hàng tiêu thụ bị thuế.

Đợt tăng thuế quan khác sẽ đánh vào 160 tỷ đôla trị giá hàng nhập từ TQ kể từ ngày 15/12/2019. Vào lúc đó, khoảng 99% hàng tiêu thụ làm từ TQ nhập vào Hoa Kỳ sẽ bị thuế quan, theo bản tường trình của Chad Bown từ viện nghiên cứu Peterson Institute for International Economics.

Bruce Stark, cùng làm chủ với người em là Steven khai thác cửa tiệm hàng xây dựng và sơn sửa Beacon Paint & Hardware trên đường Amsterdam Ave. gần đường 77th St., nói rằng không cơ sở kinh doanh lớn nhỏ nào thoát khỏi ảnh hưởng tăng chi phí, và như thế người tiêu thụ sẽ phải chi tiền nhiều hơn khi mua hàng, và sẽ chẳng ích lợi gì cho bất cứ ai.

Cũng hôm Chủ Nhật, chính phủ Bắc Kinh cho biết đã tức khắc đánh trả, áp thuế lên tới 10% đối với hơn 1.700 mặt hàng nhập từ Hoa Kỳ, bao gồm cả dầu thô và đậu nành. Như thế, Tập Cận Bình không lùi bước đối với Trump, và đã áp thuế trả đũa Mỹ; nhưng thực tế vẫn ở mức chừng mực để hiểu là còn muốn có thương lượng hợp lý.

TT Trump thực tế cũng cho biết đang muốn thương lượng, và vòng nói chuyện giữa Mỹ-TQ dự kiến thực hiện trong tháng 9/2019, không đổi lịch trình họp dù là áp thuế từ ngày đầu tháng. Trump nói như thế hôm Chủ Nhật tại vườn phía Nam Bạch Ốc, sau khi trở về từ trại Camp David.

Tuy nhiên Cộng Hòa lo sợ rằng đà kinh tế suy yếu hiện nay sẽ làm mất đa số Thượng Viện về phía Dân Chủ trong năm bầu cử 2020. Để chiếm đa số Thượng Viện, Dân Chủ cần chiếm 3 ghế Thượng nghị sĩ nếu Dân Chủ chiếm được Bạch Ốc, và cần chiếm bốn ghế TNS nếu Cộng Hòa thắng Bạch Ốc. Ghế của Thượng nghị sĩ Susan Collins tại tiểu bang Maine hiện dao động, theo cuộc nghiên cứu của Cook Political Report, khi TNS Collins bỏ phiếu phê thuận Brett Kavanaugh vào Tòa Tối Cao và không chất vấn Trump đủ mạnh mẽ. Thêm nữa, kỹ nghệ tôm hùm tiểu bang Maine trước giờ bơm 1.4 tỷ đôla vào kinh tế tiểu bang, bây giờ thương vụ sang TQ thiệt hại, đã sụt giảm 84%, theo báo cáo của Maine International Trade Center. Tình hình này cơ nguy làm mất ghế TNS Collins.

Thượng nghị sĩ Ron Johnson (Cộng Hòa, tiểu bang Wisconsin) cũng nhìn nhận rằng nguy hiểm lớn nhất cho kinh tế bây giờ là toàn cảnh thương mại – cuộc chiến thương mại giữa Mỹ-TQ đang làm chậm kinh tế Mỹ sau thời kỳ tăng trưởng dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Có thể Tập Cận Bình đang câu giờ, đang nín thở qua sông trước các đòn thuế quan của Trump? Bởi vì thương chiến Mỹ-TQ gây hại cả toàn cầu, không chỉ hại riêng cho Mỹ và TQ, và như thế ván cờ thương mại toàn cầu sẽ tự điều chỉnh và TQ sẽ hưởng lợi khi chuyển sang thị trường toàn cầu, thay vì lệ thuộc thị trường Mỹ?

Bản tin RFI từ Pháp ghi rằng ngoài Trung Quốc và Hoa Kỳ bị tác động trong cuộc chiến thương mại, nhưng rất nhiều nước trên thế giới cũng bị «vạ lây», theo giải thích với RFI của giáo sư Mary-Françoise Renard, đại học Clermont-Auvergne, phụ trách Viện Nghiên cứu về Kinh tế Trung Quốc ở CERDI:

«Một cuộc chiến thương mại gây tốn kém cho tất cả các nước. Trước tiên là Trung Quốc, vì các doanh nghiệp nước này bị mất đầu ra. Họ xuất khẩu ít hơn sang thị trường Mỹ vì sản phẩm của họ trở nên đắt hơn. Mặt khác, đối với hàng hóa nhập từ Mỹ và bị Trung Quốc đánh thuế, thì chính người tiêu dùng phải chịu chi phí.

Ngoài ra còn phải chú ý đến chuỗi giá trị, có nghĩa là cùng một sản phẩm nhưng được sản xuất ở nhiều nước khác nhau. Ví dụ, Úc xuất khẩu len sang Trung Quốc. Các công ty Trung Quốc chế biến len cho hàng dệt may, rồi xuất khẩu sang Mỹ. Vì Mỹ muốn đánh thuế hàng may mặc Trung Quốc nên dĩ nhiên, ngành công nghiệp dệt may Trung Quốc bị tác động, vì bán ít hàng hóa hơn trên thị trường Mỹ. Nhưng chính ngành công nghiệp dệt may Úc cũng bị ảnh hưởng vì họ bán được ít len hơn.

Tất cả các nước liên quan đều bị tác động vì các biện pháp tăng thuế. Tổng thống Trump không ngừng tăng thuế và Trung Quốc cũng tăng thuế trả đũa. Tuy nhiên, Bắc Kinh đang có một lợi thế, đó là chủ tịch Tập Cận Bình không phải chuẩn bị cho bầu cử, mà tổng thống Trump mới phải lo vấn đề này»…

Có thể như thế chăng? Tập Cận Bình có vẻ như sẽ gồng mình trong khi lo ưu tiên giải quyết nhức nhối Hồng Kông, nơi giới trẻ tuyệt vọng tới mức liều mình xuống đường, cũng là nơi giới trẻ không còn thấy tương lai tươi sáng, tới mức trong vài tháng qua đã có 6 thanh niên tự sát…

Nữ ca sĩ Denise Ho, cũng là một nhà hoạt động dân chủ và là một cựu lãnh đạo Phong Trào Dù Vàng Hong Kong 2014, nói chuyện trong Lễ Hội Antidote tại nhà hát Sydney Opera House ở Úc Châu trong đêm Chủ Nhật 1 tháng 9/2019 trước khán giả hầu hết là người Hồng Kông.

Cô Ho nói rằng Hồng Kông bây giờ rơi vào khủng hoảng nhân đạo vì cảnh sát toàn quyền bạo lực. Cô nói biểu tình Hồng Kông tới 14 tuần lễ liên tục, kể từ cuộc biểu tình đầu tiên trong tháng 6/2019, rằng giới trẻ Hồng Kông chưa bao giờ ý thức chính tị cho tới bây giờ, và lòng can đảm nhìn thấy bây giờ là vì họ bị đẩy tới mép bờ -- giới trẻ phải chiến đấu cho sinh mạng của họ và cho tương lai của họ. Cô bác bỏ lời Bắc Kinh quy chụp phong trào do Mỹ hay quốc tế kích động, rằng “Đây là phong trào không ai lãnh đạo, không có ban chỉ huy trung ương. Bắc Kinh cứ nói biểu tình do ngoại quốc kích động… Không đúng đâu.” Nữ ca sĩ Densie Ho hiện nằm trong sổ đen công an Hoa Lục, từ khi tham dự phong trào dù vàng 2014.

Kinh tế Hồng Kông suy sụp nếu TQ mạnh tay như Thiên An Môn, và sẽ kéo theo kinh tế cả Hoa Lục khi các thị trường tài chánh Hong Kong, Thượng Hải và Bắc Knh ảnh hưởng… Cũng sẽ là yếu tố để Tập Cận Bình suy nghĩ trong khi thương lượng về thương mại với Hoa Kỳ.