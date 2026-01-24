Thủ Tướng Canada kêu gọi toàn dân ưu tiên mua hàng Canada, mặc kệ nước ngoài [Trump] quậy phá. Trump gọi Thủ Tướng Canada là Thống Đốc, ám chỉ Canada là tiểu bang 51 của Mỹ, dọa áp thuế Canada 100% nếu mua bán với TQ.



Báo Free Press Journal hôm Chủ Nhật 25/1/2026 loan tin về phản ứng của Canada sau khi Trump hù dọa áp thuế 100%: "Hãy tập trung vào những gì chúng ta có thể kiểm soát," Thủ tướng Canada Mark Carney nói sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế 100%

Thủ tướng Canada Mark Carney kêu gọi người dân "Mua hàng Canada" để bảo vệ nền kinh tế giữa lúc căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng. Điều này diễn ra khi Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo Canada không nên tăng cường quan hệ thương mại với Trung Quốc, đe dọa áp thuế cao. Ông Carney nhấn mạnh sự tự chủ kinh tế trong khi vẫn tăng cường hợp tác Canada-Trung Quốc bất chấp áp lực từ Mỹ.

OThủ tướng Mark Carney đang kêu gọi người dân Canada "Mua hàng Canada" để bảo vệ nền kinh tế đất nước khỏi các mối đe dọa kinh tế toàn cầu. Động thái này báo hiệu sự chuyển hướng sang tập trung vào kinh doanh trong nước thay vì phụ thuộc nhiều vào thương mại quốc tế. Sự phát triển này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Canada không nên ký kết các thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Thủ tướng Carney cảnh báo rằng nền kinh tế Canada hiện đang bị "đe dọa từ bên ngoài", ủng hộ chiến lược mà đất nước trở thành "khách hàng tốt nhất" của chính mình. "Với nền kinh tế của chúng ta đang bị đe dọa từ bên ngoài, người dân Canada đã đưa ra lựa chọn: tập trung vào những gì chúng ta có thể kiểm soát," ông Carney nói.

Ông nói thêm, "Chúng ta không thể kiểm soát những gì các quốc gia khác làm. Chúng ta có thể là khách hàng tốt nhất của chính mình. Chúng ta sẽ mua hàng Canada. Chúng ta sẽ xây dựng hàng hóa Canada. Cùng nhau chúng ta sẽ xây dựng một đất nước mạnh mẽ hơn." Thông điệp của ông Carney được đưa ra giữa lúc căng thẳng xuyên quốc gia leo thang, đặc biệt là trong quan hệ thương mại Bắc Mỹ và nỗ lực mở rộng quan hệ với châu Á của Canada.

Vào hôm thứ Bảy, Trump cảnh báo Canada và Thủ tướng Mark Carney không nên theo đuổi các thỏa thuận kinh tế với Trung Quốc, đe dọa áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại nghiêm khắc nếu Ottawa tiếp tục thực hiện các thỏa thuận đó.

Gọi Thủ tướng Canada là "Thống đốc" (hàm ý Canada là tiểu bang thứ 51 của Mỹ), Trump nói rằng Hoa Kỳ sẽ áp thuế 100% đối với hàng hóa Canada nếu Ottawa tăng cường quan hệ thương mại với Bắc Kinh.

Thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi đến Canada: Trong một bài đăng trên Truth Social, Trump viết, "Nếu Thống đốc Carney nghĩ rằng ông ta sẽ biến Canada thành 'cảng trung chuyển' để Trung Quốc gửi hàng hóa và sản phẩm vào Hoa Kỳ, thì ông ta đã nhầm lẫn nghiêm trọng."

Tăng cường chỉ trích, ông Trump nói thêm, "Trung Quốc sẽ nuốt chửng Canada, hoàn toàn hủy diệt nó, bao gồm cả sự phá hủy các doanh nghiệp, cấu trúc xã hội và lối sống nói chung của họ. Nếu Canada ký thỏa thuận với Trung Quốc, Canada sẽ ngay lập tức bị áp thuế 100% đối với tất cả hàng hóa và sản phẩm của Canada nhập vào Mỹ. Cảm ơn sự chú ý của các bạn về vấn đề này!"

Những phát ngôn này được đưa ra sau cuộc tấn công trước đó của Trump nhằm vào Canada, trong đó ông cáo buộc Ottawa phản đối hệ thống phòng thủ tên lửa "Mái vòm vàng" mà ông đề xuất đặt ở Greenland, trong khi đồng thời mở rộng hợp tác kinh tế với Trung Quốc.

"Canada phản đối việc xây dựng hệ thống Mái vòm vàng ở Greenland, mặc dù hệ thống này sẽ bảo vệ Canada," Trump nói, và thêm rằng, "Thay vào đó, họ lại bỏ phiếu ủng hộ việc kinh doanh với Trung Quốc, quốc gia sẽ 'nuốt chửng' họ trong vòng năm đầu tiên!" Bình luận của Trump được đưa ra sau chuyến thăm Bắc Kinh gần đây của Carney, nhằm mục đích khôi phục hợp tác kinh tế với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada sau Hoa Kỳ. Trong chuyến thăm này, Carney cũng chỉ trích các chính sách của Mỹ và phương Tây khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos.

Chuyến đi Trung Quốc đã dẫn đến thỏa thuận giảm thuế đối với một số mặt hàng nông sản xuất khẩu của Canada và áp đặt hạn ngạch đối với xe điện Trung Quốc nhập khẩu vào thị trường Canada. Khung thỏa thuận này cũng có thể mở đường cho việc tăng cường đầu tư của Trung Quốc vào Canada.

Trước đó, khi nói về thỏa thuận này, Carney dường như ám chỉ đến những căng thẳng thương mại đang diễn ra với Washington, mô tả sự hợp tác gần đây của Canada với Trung Quốc là "dễ đoán hơn" và mô tả các cuộc thảo luận với Bắc Kinh là "thực tế và tôn trọng".