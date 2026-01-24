TV gợi ý: Trump có thể sẽ lãnh vài chục Giải Oscar để khỏi đưa quân xâm lược các nước nhỏ



Làng điện ảnh Hoa Kỳ sẽ tổ chức lễ trao Giải Oscar năm nay vào tháng 3/2026, nhưng các cuộc hội thoại tiên đoán đang sôi nổi trên màn hình TV liên tục. Đặc biệt là một gợi ý.

Người dẫn chương trình truyền hình Joy Behar nói rằng những người đoạt giải Oscar nên trao giải cho Trump để ông Trump "không xâm lược Phần Lan"... Theo bản tin của David Cifarelli, trên báo MassLive hôm Thứ Sáu, ngày 23 tháng 1 năm 2026.

Joy Behar đã biến cuộc trò chuyện về giải Oscar trên chương trình The View thành một vấn đề chính trị.

Các nữ MC đang thảo luận về các đề cử giải Oscar năm 2026 thì người dẫn chương trình lâu năm này đã châm biếm Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sau khi người dẫn chương trình đồng nghiệp Sara Haines chia sẻ tầm quan trọng của việc bộ phim “The Perfect Neighbor” được đề cử cho hạng mục Phim tài liệu hay nhất, Behar ngay lập tức nói thêm: “Tôi hy vọng bất cứ ai thắng giải sẽ trao giải Oscar cho Trump vì tôi sợ nếu ông ấy không nhận được giải, ông ấy sẽ xâm lược Phần Lan.”

Behar, 83 tuổi, nói thêm rằng “One Battle After Another” là “bộ phim duy nhất tôi đã xem trong toàn bộ danh sách” các đề cử.

Người dẫn chương trình đồng nghiệp của bà, Alyssa Farah Griffin, 36 tuổi, một người bảo thủ, sau đó đã nói đùa: “Chúng ta cần đưa bà ra ngoài nhiều hơn.”

Bình luận của Behar được đưa ra sau khi Trump liên tục bày tỏ kế hoạch chiếm Greenland. Tuần trước, tổng thống nói rằng bất cứ điều gì ít hơn việc Mỹ kiểm soát Greenland đều là "không thể chấp nhận được" trong một bài đăng trên Truth Social.

“Hoa Kỳ cần Greenland vì mục đích An ninh Quốc gia. Điều đó rất quan trọng đối với Mái vòm vàng mà chúng ta đang xây dựng,” Trump viết. “NATO nên dẫn đầu để chúng ta có được nó. NẾU CHÚNG TA KHÔNG LÀM VẬY, NGA HOẶC TRUNG QUỐC SẼ LÀM, VÀ ĐIỀU ĐÓ SẼ KHÔNG XẢY RA!”

“NATO trở nên mạnh mẽ và hiệu quả hơn nhiều khi Greenland nằm trong tay HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ,” tổng thống nói thêm. “Bất cứ điều gì ít hơn thế đều là không thể chấp nhận được.”

Bình luận của Trump được đưa ra sau khi Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 13 tháng 1 để thảo luận về những lời đe dọa chiếm đóng liên tục của Trump.

“Nếu chúng ta phải lựa chọn giữa Mỹ và Đan Mạch ở đây và bây giờ, chúng ta chọn Đan Mạch. Chúng ta chọn NATO, Vương quốc Đan Mạch và EU,” Nielsen nói, theo CNBC.“Việc chống lại áp lực hoàn toàn không thể chấp nhận được từ các đồng minh thân cận nhất của chúng ta trong suốt cuộc đời không hề dễ dàng. Nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy phần khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước,” Frederiksen nói, theo CNBC. Tổng thống Trump bày tỏ sự quan tâm trở lại đến việc kiểm soát Greenland sau các cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Venezuela ngày 3 tháng 1, dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.Một số chính trị gia Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng những nỗ lực của Trump nhằm giành quyền kiểm soát Greenland có thể gây ra những hậu quả tai hại đối với quan hệ với NATO, trong đó cả Mỹ và Đan Mạch đều là thành viên.“Điều này thật kinh khủng. Greenland là một đồng minh của NATO. Đan Mạch là một trong những người bạn tốt nhất của chúng ta… vì vậy cách chúng ta đối xử với họ thực sự là hạ thấp phẩm giá và không có lợi ích gì,” Dân biểu Mỹ Don Bacon, đảng Cộng hòa, tiểu bang Nebraska, trước đó đã nói trên CNN.“Điều này sẽ là thảm họa. Nó không chỉ là ‘Nước Mỹ trên hết’, nó không chỉ là sự kết thúc của NATO, mà nó sẽ là Nước Mỹ đơn độc,” Thượng nghị sĩ Mỹ Tim Kaine, đảng Dân chủ, tiểu bang Virginia, nói trên chương trình Face the Nation của CBS.Ngoài ra, phần lớn người Mỹ kiên quyết phản đối việc Hoa Kỳ cố gắng giành quyền kiểm soát Greenland.Theo một cuộc thăm dò của CNN do SSRS thực hiện, được công bố vào ngày 15 tháng 1, 75% người trưởng thành ở Mỹ phản đối ý tưởng giành quyền kiểm soát lãnh thổ này, vốn là một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.Trong tổng số đó, 52% cho biết họ “kiên quyết phản đối” động thái này, chỉ có 25% số người được hỏi bày tỏ sự ủng hộ đối với việc mở rộng lãnh thổ như vậy, và chỉ có 7% kiên quyết ủng hộ.Ngoài ra, nhiều nhà lãnh đạo chính trị ở châu Âu đã kêu gọi tẩy chay World Cup mùa hè này để phản đối những lời đe dọa của Trump về việc chiếm Greenland, bao gồm cả chính trị gia cánh tả cấp cao người Pháp Éric Coquerel, chính trị gia người Đức Jurgen Hardt và nghị sĩ cấp cao đảng Bảo thủ Anh Simon Hoare.