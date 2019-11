Từ Biển Đông Tới Hồng Kông

Trước khi trời sáng hẳn vào hôm Thứ Hai 18/11/2019, cảnh sát dã chiến đã vượt chướng ngại vật do sinh viên dựng lên quanh đại học Polytechnic University và bắt hàng loạt, trong khi các tiếng nổ rải rác khắp khuôn viên trường.

Người biểu tình đã trấn giữ nơi này nhiều ngày. Cảnh sát đa bao vây và xông nhiều lần vào đêm Chủ Nhật, giằng co bạo lực với sinh viên trấn giữ bên trong. Viện trưởng đại học là Jin-Guang Teng nói qua một băng hình rằng cảnh sát đồing ý ngưng dùng bạo lực, sẽ cho nguồi biểu tình rời khuôn viên đại học, và ông sẽ đi kèm sinh viên tới đồn cảnh sát để bảo đảm là hồ sơ các sinh viên biểu tình sẽ được đối xử công bằng.

Viện trưởng nói qua đài RTHK, “Tôi hy vọng người biểu tình chấp nhận để nghi ngưng bạo lực và rời khuôn viên đại học êm lặng.” Không có vẻ gì người biểu tình chấp nhận, khi viễn ảnh là họ sẽ bị bắt giam. Có khoảng vài trăm người rời khuôn viên đại học lúc 8:15 giờ sáng trong nỗ lực đào thoát, nhưng họ bị cảnh sát bắn hơi cay lùi lại. Rồi tình hình trông như êm lặng khác thường.

Cảnh sát đã bắt hàng chục sinh viên ở khu phố Tsim Sha Tsui East, gần đại học PolyU. Truyền hình cho thấy có ít nhất 30 sinh viên này ngồi trên mặt đất, trong khi bị trói tay. Chưa rõ còn bao nhiêu người biểu tình và sinh viên trấn giữ trong khuôn viên trường.

Owan Li, một sinh viên trong Ban đại diện PolyU, nói với phóng viên sáng Thứ Hai rằng anh không biết còn bao nhiêu sinh viên trong trường, và anh kêu gọi hai phía hãy tránh đổ máu.

Trong khi cảnh sát giằng co và tăng bạo lực đối với sinh viên Hồng Kông, Hải quân Hoa Lục đang có nhiều bước đe dọa an ninh cả tại Biển Đông (vùng biển Việt Nam và ASEAN) và tại vùng biển Nam Á Châu. Thế giới ngày càng bất ổn, nhưng các dấu hiệu bất an phần lớn từ các diễn biến chiến lược va chiến thuật của Trung Quốc (TQ).

Cảnh sát Hồng Kông xác nhận cảnh sát đã bắn 3 phát đạn thật tại khu phố Tsim Sha Tsui vào lúc 3 giờ sáng hôm Thứ Hai 18/11/2019, vài giớ sau khi cho biết cảnh sát sẽ trả đũa bằng đạn thật nếu người biểu tình tiếp tục tấn công họ bằng vũ khí chết người.

Cảnh sát nói một thiếu nữ biểu tình 20 tuổi bị bắt, đang áp giải về xe cứu thương, thì một “đám người bạo loạn” xông tới tấn công cảnh sát, giúp cô bỏ chạt, theo đài RTHK. Hình ảnh trên mạng cho thấy một nhóm người biểu tình áo đen vây quang một xe cứu thương nơi góc phố Jordan Road và Canton Road, trong khi 2 cảnh sát ngồi trong xe. Một số người biểu tình áo đen ném đá và chai vào cảnh sát, trong khi nhiều người xô đẩy xe này tới và lui liên tục. Cảnh sát nói một cảnh sát lo sợ an toàn, nên bắn 3 phát đạn, nhưng báo cáo nói không trúng ai. Hầu hết dạt ra xa sau 2 phát đạn, nhưng hình video cho thấy một vài người ném bom xăng vào xe cứu thương, trước khi phát thứ 3 bắn ra.

Trong khi đó, vào lúc rạng sáng Thứ Hai, người biểu tình đã đốt cổng vào đại học Polytechnic University để không cho cảnh sát Hồng Kông tiến vào, và như thế cuộc bao vây đại học đã biến thành pháo đài kéo dài tới ngày thứ nhì. Khi tia sáng bình minh chiếu vào Hồng Kông, một cuộn khói đen khổng lồ bốc lên từ đám cháy nơi cổng đại học này.

Trong khuôn viên đại học, hàng trăm sinh viên dựng chướng ngại vật nơi lối vào tòa nhà chính, nơi họ chất vũ khí trong đó có cả cung và tên, và bác bỏ lệnh cảnh sát đòi họ rời tức khắc.

Như thế là sau một đêm bạo lực khi sinh viên ném bom xăng vào cảnh sát, kình chống vòi rồng và kể cả lời hăm dọa sẽ dùng “đạn thật” nếu sinh viên dùng vũ khí nguy hiểm.

Chủ tịch Ban đại diện sinh viên nói trong một bản văn đăng trên Facebook rạng sáng Thứ Hai rằng nhiều ngàn sinh viên còn trong khuôn viên trường, một số em đã bị thương. Chủ tịch Ban đại diện Derek Liu nói là họ tìm cách liên lạc với ban giám hiệu trường, nhưng qua hai giờ đồng hồ vẫn chưa thấy ai trả lời.

Liu tố cáo cảnh sát đã xông vào khu đại học PolyU, bắt đi hàng loạt người biểu tình. Trong một bản văn, cảnh sát nói là chuyện cảnh sát bố ráp đại học là “sai hoàn toàn.”

Hình ảnh chiếu trực tiếp lên mạng cho thấy cảnh sát đã chiếm Cheong Wan Road, cổng chính vào đại học, nhưng rồi lùi lại khi người biểu tình ném bom xăng và bắn tên từ trên cao xuống. Các giao lộ gần đại học vẫn đầy chướng ngại vật làm bằng bao rác, gạch đá và các thứ khác.

Trước đó, vào hôm Chủ Nhật, một cảnh sát bị bắn trúng một mũi tên trong khi cảnh sát tìm cách giải tán người biểu tình trên các phố quanh đại học này bằng vòi rồng và lựu đạn cay.

Đại học Polytechnic University của Hồng Kông là một trong nhiều khuôn viên đại học trong tuần qua được dùng làm điểm tập trung để xuất phát các đợt biểu tình. Nhưng không giống các khuôn viên đại học khác (như Chinese University of Hong Kong), đại học Polytechnic University nằm ngay trung tâm Hồng Kông, gần nhiều đường lớn, kể cả một đường hầm xa lộ xuyên hải cảng.

TRước đó, ban giám hiệu Hong Kong Polytechnic University đưa ra bản văn báo động rằng một số lượng “hóa chất nguy hiểm” đã bị trộm ra khỏi các phòng thí nghiệm và lên án hành vi “bạo lực và bất hợp pháp” của người biểu tình trong khuôn viên đã và đang gay hư hại rộng lớn cho đại học kỹ thuật này.

Bản văn Ban giám hiệu viết: “Chúng tôi hiểu rằng sinh viên quan tâm về tình hình xã hội hiện nay, tuy nhiên họ phải bình tĩnh và hợp lý khi chiến đấu cho bất kỳ mục đích nào. Dùng tới bạo lực hay hành vi cực đoan khác sẽ không giải quyết được vấn đề.”

Bạo lực tăng vọt gần đây, người biểu tình dùng cung tên bắn cảnh sát, và các giới chức nói một viên chức liên lạc truyền thông đã bị một mũi tên bắn trúng chân trong khi xô xát chiều Chủ Nhật. Trong bản văn, cảnh sát gọi nhóm sinh viên phòng thủ trong đại học là “bạo loạn,” một tội hình sự có thể dẫn tới lãnh án nặng.

Đại học Polytechnic University chỉ cách 50 mét (164 feet) là tới một doanh trại quân đội CSTQ, nhưng không có dấu hiệu quân đội sẽ giúp cảnnh sát đàn áp.

Trong một bản văn đưa ra đêm Chủ Nhật, Hội Giáo Viên Chuyên Nghiệp HK (Hong Kong Professional Teachers' Union) và Công Đoàn Viên Chức Đại Học nói là họ “rất lo ngại” về an toàn của sinh viên và người bên đường, “Chúng tôi kêu gọi 2 phía kềm chế và tránh dùng vũ khí chết chóc. Bế tắc hiện nay gây ra từ một loạt quyết định nhầm lẫn của chính quyền và nên giải quyết một cách có trách nhiệm.”

Một người biểu tình 23 tuổi, và là sinh viên đã tốt nghiệp ở Polytechnic University nói với CNN đêm Chủ Nhật rằng anh không có kế hoạch nào, chỉ muốn chờ xem cảnh sát phản ứng ra sao: “Nếu chúng tôi không bước ra tranh đấu, sẽ không ai bước ra để bảo vệ quyền tự do của chúng tôi. Đại học Polytechnic University là nhà của tôi.”

Trong khi đó, các công ty TQ đang xây một hải cảng khổng lồ ở Vanuatu, một quốc gia rất nhỏ trên một khu vực nhiều vùng đảo Nam Thái Bình Dương. Quốc gia nhỏ này có chưa tới 300 ngàn dân, sao lại cần hải cảnh khổng lồ? Đơn giản, TQ cần nơi này có thể cập bén cho một hàng không mẫu hạm.

Đại úy Jim Fanell, cựu Trưởng phòng Tình báo Hạm đội Thái Bình Dương Hải quân Hoa Kỳ, nói các diễn tiến đó của TQ nên là lời báo động cho các quốc gia vùng Thái Bình Dương, và ngay cả cho Úc Châu.

Vùng Nam Thái Bình Dương là nơi có những đảo quốc đẹp nhất thế giới, như các nước Vanuatu, Kiribati, và Solomon Islands. Dân Úc châu trước giờ nghĩ rằng các nước láng giềng này là nơi sau sân nhà để tới nghỉ ngơi dịp hè, nhưng bàn tay TQ thò tới, vung tiền mua chuộc và b ây giờ là lời cảnh báo.

Hai quốc gia Solomon Islands và Kiribati mới đây tuyên bố đoạn giao với Đài Loan để bang giao với Hoa Lục. Các công ty thân cận với Bắc Kinh lặng lẽ ký hợp đồng 75 năm để vào thị trấn Tulagi của Solomon Islands với quyền khai thác cảng nước sâu, dầu khí, ngư nghiệp, rừng và du lịch.

Daniel Suidani, Thị trưởng đảo Malaita, đảo lớn nhất tại Solomon Islands, nói với Liam Bartlett rằng ông được đề nghị khoản tiền hối lộ 179,308 Úc kim (tương đương 123 ngàn Mỹ kim) để hỗ trợ việc chuyển hướng bang giao của đảo quốc sang TQ, và cắt bang giao với Đài Loan.

Suidani nói kinh doanh với TQ rất nguy hiểm, đặc biệt với Solomon Islands.

Tới đây, một câu hỏi nên đưa ra: tình báo TQ đã hối lộ thế nào để các quan chức CSVN cho làm ba đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc?