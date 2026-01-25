em mơ về lòng nhân

anh ơi, em không tin anh ác, không tin đâu

dù móng anh cào sướt mắt em,

dù anh giẫm em thành đất cát

không tin luôn dù đạn anh bắn thủng da,

bể xương, nổ xuyên tim em

 

em nhắm mắt

tấm chăn đỏ loang quanh mình

em mơ một cõi khác, nơi khi xưa

anh chỉ là thằng bé khóc nhè

khóc cái kiểu ôm vô lòng là im re

nắm tay bé xíu đấm lên ngực thùm thụp

nghe mắc cười hơn là đau

 

cái miệng anh hồi đó

chỉ là một dấu tròn đen, câm nín

nỗi kinh hoàng người lớn nhét vô họng

những buổi lạc vào rừng

đối diện con quái vật ba má anh nặn ra

cho anh chơi


thân mình là khói đen, tay chân là khói đen

chồm tới che mù hai mắt

thò tay vô ngực 

bóp trái tim anh đang đập cho tới khi

nó ròn tan, lạnh ngắt

chúng mài móng tay anh nhọn hoắc

sát lỗ tai em thì thầm:

thà chết còn hơn sai sót

thà bắn nhầm còn hơn buông súng

 

còn con nhỏ đó,

nó chỉ là thứ rác rưởi chui vô nhà mình

thứ sâu bọ ăn nhờ ở đậu 

 

em vẫn không tin anh ác đâu

ngay cả khi viên đạn cuối cùng

xuyên qua người em, đâm thủng cái mơ hồ nhân ái cuối cùng

em giữ lại cho anh.

gác trăng

