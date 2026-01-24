Bản Tin Cà Phê Sáng Thứ Bảy, 24 Tháng Giêng Năm 2026

MINNEAPOLIS, Minnesota. — Trong giá lạnh dưới không độ vào thứ Sáu, ngày 23 tháng Một năm 2026, dân chúng ở Minneapolis, Minnesota đi biểu tình giơ cao biểu ngữ phản đối các hoạt động cưỡng chế di trú ở Twin Cities, qua chiến dịch Operation Metro Surge. Ảnh của Alex Kormann/The Minnesota Star Tribune qua Getty Images.

-- Hàng chục ngàn người xuống đường phản đối bố ráp di trú giữa giá lạnh dưới không độ.

-- Thẩm phán chặn đòn siết ngân khoản của Trump.

-- Tòa bác đề nghị giam người biểu tình, nói DOJ không đưa ra bằng chứng.

-- Hoa Kỳ đổi trục chiến lược, không còn ưu tiên đối đầu Trung Quốc.

-- California gia nhập mạng lưới ứng phó dịch bệnh của WHO sau khi Mỹ rút lui.

-- Hội Đàm NGA – UKRAINE – HOA KỲ Tại ABU DHABI Kết Thúc.

-- Dù Hồ Sơ Tị Nạn Còn Đang Xét, Bé Trai 5 Tuổi Vẫn Bị ICE Giam Giữ.

-- Đặc vụ FBI tại Minneapolis từ chức: nghi bị ép ngưng điều tra vụ Renee Good.

-- Bộ trưởng Tư Pháp Minnesota: Bạch Ốc dùng di trú để "mượn gió bẻ măng".

-- Hoa Kỳ oanh kích ghe ma túy thứ 35; chiến dịch vẫn tiếp diễn sau khi bắt Maduro.

-- Đăng hình Trump dắt chim cánh cụt “đi Greenland,” Bạch Ốc thành trò cười.

-- Bộ ba thân tín của Jeffrey Epstein nhận trát đòi ra điều trần trước Quốc Hội.

-- Texas: xe robotaxi Waymo bị điều tra vì không nhường xe buýt trường học.

-- New York: Uber, DoorDash thua kiện, buộc phải giữ mục gợi ý tiền tip.

-- Nga oanh kích Ukraine, hàng triệu người chìm trong bóng tối và giá rét.

-- Sạt lở kinh hoàng ở Indonesia và New Zealand.

-- VN thắng Nam Hàn, đoạt huy chương đồng giải U23 Á Châu.

***

Hàng Chục Ngàn Người Xuống Đường Phản Đối Bố Ráp Di Trú Giữa Giá Lạnh Dưới Không Độ

MINNEAPOLIS — Bất chấp thời tiết xuống dưới không độ, hàng chục ngàn người đã đổ về trung tâm Minneapolis hôm thứ Sáu để phản đối chiến dịch bố ráp di trú đang được chính quyền Tổng thống Donald Trump tăng cường tại Minnesota.

Tại Minneapolis–St. Paul International Airport, cảnh sát bắt giữ khoảng 100 chức sắc tôn giáo khi họ đứng hát thánh ca và cầu nguyện trên một tuyến đường trong khu vực sân bay, kêu gọi Trump rút 3.000 lính liên bang được điều động tới tiểu bang ra khỏi khu vực. Những nhà lãnh đạo tôn giáo gồm các linh mục, mục sư, các tu sī.... bị bắt, sau đó bị phạt và được thả. Một số mục sư cho biết họ cố ý ở lại để bị bắt, nhằm chia sẻ cảm giác bất an với các gia đình di dân — những người có thể bị đưa vào nhà giam di trú chỉ vì bước ra khỏi cửa.

Phong trào phản kháng lan rộng khắp tiểu bang với sự tham gia của các nghiệp đoàn lao động, các tổ chức cấp tiến và nhiều cộng đồng tôn giáo. Các nhóm này kêu gọi dân chúng nghỉ làm, nghỉ học và đóng cửa tiệm buôn để bày tỏ phản đối. Ban tổ chức cho hay hơn 700 cơ sở thương mại trên toàn Minnesota đã tự ngưng hoạt động, từ các hiệu sách ở những thị trấn gần biên giới Canada cho đến rạp hát Guthrie giữa trung tâm Minneapolis.

Các cuộc xuống đường tại vùng Twin Cities diễn ra gần như mỗi ngày kể từ sau cái chết của bà Renee Good, 37 tuổi, mẹ của ba con, bị một nhân viên Immigration and Customs Enforcement bắn chết hôm 7 tháng 1. Sự việc này làm căng thẳng giữa lực lượng liên bang và cư dân địa phương gia tăng rõ rệt. Cuộc điều tra liên bang về cái chết của bà gây nhiều tranh cãi, đến mức một nữ sĩ quan Federal Bureau of Investigation phụ trách hồ sơ đã nộp đơn từ chức, cho rằng vụ án không được xử lý đúng mực.

Các tổ chức bảo vệ nhân quyền cũng nêu thêm hai trường hợp trẻ em bị đưa vào nhà giam di trú cùng cha trong các vụ bố ráp gần đây tại Minneapolis và ngoại ô Columbia Heights. Một bé gái hai tuổi, đang xin tị nạn cùng cha, bị đưa lên máy bay sang Texas rồi hôm sau lại bị chở ngược về Minnesota. Trong khi đó, bé trai năm tuổi Liam Conejo Ramos hiện vẫn bị giam cùng cha tại trại giam Dilley, Texas, dù luật sư cho biết người cha không có tiền án và đứa trẻ đáng lẽ phải được giao cho mẹ.

Trên đường phố Minneapolis, nhiều biểu ngữ nhắm thẳng vào ICE và Department of Homeland Security, yêu cầu lực lượng liên bang rút khỏi Minnesota và chấm dứt các chiến dịch bố ráp. Một nữ mục sư tham gia biểu tình nói giữa trời âm 9 độ C rằng cái lạnh đáng sợ nhất hôm nay không nằm ở thời tiết, mà ở cách chính quyền đối xử với di dân.

Thẩm Phán Chặn Đòn Siết Ngân Khoản Của Trump.

Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu ra lệnh buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục giải ngân các khoản trợ cấp giữ trẻ và phúc lợi xã hội cho năm tiểu bang do Đảng Dân Chủ kiểm soát — gồm California, Colorado, Illinois, Minnesota và New York — trong thời hạn ít nhất hai tuần.

Theo phán quyết của Thẩm phán Vernon Broderick, lệnh này gia hạn quyết định tạm thời ban hành hồi đầu tháng, ngăn không cho chính quyền liên bang đình chỉ ngân khoản trong khi tòa án xem xét vụ kiện. Các chương trình liên quan đang phục vụ khoảng 1,3 triệu trẻ em thuộc gia đình thu nhập thấp trên toàn quốc, với tổng ngân sách hơn 10 tỷ mỹ kim mỗi năm.

Chính quyền Trump nói việc siết ngân khoản xuất phát từ lo ngại gian lận, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể. Phía các tiểu bang cho rằng đây là hành vi trái luật và mang động cơ chính trị. Thẩm phán Broderick bày tỏ nghi vấn trước việc gây trở ngại tài chính khi chưa xác định sai phạm, cho rằng cách làm này là “đặt xe trước ngựa.”

Tòa Bác Đề Nghị Giam Người Biểu Tình, Nói DOJ Không Đưa Ra Bằng Chứng.

Các thẩm phán liên bang tại Minnesota đã bác yêu cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump đòi tạm giam ba người biểu tình bị bắt trong tuần này, sau cuộc biểu tình diễn ra bên trong một nhà thờ ở thành phố St. Paul.

Trong quyết định liên quan đến hai người biểu tình Nekima Valdez Levy Armstrong và Chauntyll Louisa Allen, Thẩm phán liên bang Laura M. Provinzino nhận định các luật sư thuộc U.S. Department of Justice không đưa ra được “bất kỳ cơ sở thực tế hay pháp lý nào” để chứng minh đây là một “tội ác bạo lực,” cũng như không đủ lý do để mở phiên điều trần về việc giam giữ. Người biểu tình thứ ba, William Scott Kelly, cũng đã được một thẩm phán liên bang khác ra lệnh thả.

Ba người bị truy tố theo đơn khiếu tố hình sự liên quan đến một vụ biểu tình phản đối bên trong nhà thờ, nơi vị mục sư bị cáo buộc có liên hệ làm việc với Immigration and Customs Enforcement. Ban đầu, hồ sơ viện dẫn Đạo Luật FACE, nhưng thẩm phán cho rằng không có đủ căn cứ truy tố theo luật này. Thay vào đó, các bị cáo hiện chỉ còn đối mặt với một cáo trạng duy nhất về âm mưu xâm phạm các quyền hiến định.

Tòa án cũng bác lập luận của chính quyền Trump cho rằng các bị cáo có nguy cơ bỏ trốn, cho rằng nhận định này chỉ mang tính suy đoán. Các thẩm phán lưu ý rằng cả hai bị cáo chính đều có quan hệ gắn bó lâu dài với Minnesota và không hề tìm cách lẩn tránh điều tra.

Hoa Kỳ Đổi Trục Chiến Lược, Không Còn Ưu Tiên Đối Đầu Trung Quốc

Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu công bố Chiến Lược Quốc Phòng 2026, trong đó xác định trọng tâm đối đầu của quân đội Mỹ không còn là Trung Quốc mà là bảo vệ lãnh thổ Hoa Kỳ và Tây Bán Cầu. Văn kiện này đánh dấu một chuyển hướng rõ rệt so với chiến lược ban hành năm 2022 dưới thời chính quyền Biden.

Theo chiến lược mới, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đặt ưu tiên cao nhất vào an ninh nội địa, kiểm soát biên giới, chống buôn ma túy và bảo đảm quyền tiếp cận quân sự lẫn thương mại của Hoa Kỳ đối với các khu vực chiến lược từ Bắc Cực đến Nam Mỹ, bao gồm Greenland và kênh đào Panama. Văn kiện khẳng định Hoa Kỳ sẽ duy trì học thuyết Monroe trong bối cảnh hiện nay.

Trung Quốc được xếp xuống vị trí ưu tiên thứ hai. Báo cáo nhấn mạnh Hoa Kỳ không tìm cách đối đầu hay hạ bệ Bắc Kinh, mà theo đuổi chiến lược răn đe “bằng sức mạnh, không phải đối đầu,” nhằm duy trì thế cân bằng quyền lực tại Ấn Độ–Thái Bình Dương.

Các ưu tiên tiếp theo gồm yêu cầu đồng minh gánh vác nhiều trách nhiệm hơn và tái xây dựng nền công nghiệp quốc phòng. Nga chỉ được nhắc đến như một mối đe dọa “dai dẳng nhưng có thể kiểm soát” đối với sườn phía đông của NATO.

Báo cáo mang giọng điệu chính trị rõ nét, ca ngợi định hướng “đặt quyền lợi người Mỹ lên trên hết” của Tổng thống Donald Trump và phê phán các chính quyền trước đã dàn trải nguồn lực vào những cam kết đối ngoại tốn kém.

California Gia Nhập Mạng Lưới Ứng Phó Dịch Bệnh Của WHO Sau Khi Mỹ Rút Lui

Một ngày sau khi Hoa Kỳ chính thức rút khỏi Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), Thống đốc California Gavin Newsom tuyên bố tiểu bang này sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên — và hiện là duy nhất — tham gia Mạng Lưới Cảnh Báo Và Ứng Phó Dịch Bệnh Toàn Cầu (Global Outbreak Alert and Response Network, gọi tắt là GOARN) của WHO.

Thông báo được đưa ra trong chuyến công du Thụy Sĩ của Newsom, nhân dịp Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới tại Davos. Dù buổi phát biểu dự trù của ông bị hủy vào phút chót, thống đốc California vẫn có cuộc gặp với Tổng Giám Đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus để bàn về hợp tác y tế công cộng ở tầm quốc tế.

Trong thông cáo chính thức, văn phòng thống đốc cho biết việc gia nhập GOARN nhằm tăng cường khả năng chuẩn bị trước các nguy cơ dịch bệnh và cải thiện sự phối hợp phản ứng nhanh khi xảy ra khủng hoảng y tế. Newsom chỉ trích quyết định rút khỏi WHO của chính quyền Tổng thống Donald Trump là thiếu thận trọng, cảnh báo rằng hậu quả không chỉ giới hạn trong phạm vi đối ngoại mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến người dân Hoa Kỳ.

“California sẽ không đứng nhìn những hệ quả mà quyết định này có thể mang lại,” Newsom tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh tiểu bang sẽ tiếp tục duy trì các mối hợp tác toàn cầu để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, California ngày càng tách khỏi đường lối y tế của chính quyền liên bang. Tiểu bang này đã cùng một số bang khác thành lập West Coast Health Alliance và Governors Public Health Alliance, nhằm theo đuổi các chính sách y tế công cộng độc lập và khác biệt với Bạch Ốc.

Hội Đàm NGA – UKRAINE – HOA KỲ Tại ABU DHABI Kết Thúc.

Theo tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, cuộc hội đàm ba bên giữa Nga, Ukraine và Hoa Kỳ tại Abu Dhabi đã chính thức chấm dứt. Ông cho biết các cuộc trao đổi diễn ra trong tinh thần xây dựng và đã đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng.

Trước đó, Tổng thống Zelenskyy từng nhận định đây là cuộc gặp ba bên đầu tiên kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, đồng thời tiết lộ rằng bản dự thảo thỏa thuận hòa bình đã gần như hoàn tất. Tuy nhiên, sau khi hội đàm kết thúc, chưa có thông tin chi tiết nào về nội dung dự thảo được công bố.

Trên các phương tiện truyền thông, ông Zelenskyy bày tỏ sự đánh giá cao đối với vai trò giám sát của Hoa Kỳ trong tiến trình hòa bình. Ông cho biết các phái đoàn tham dự sẽ trở về báo cáo với chính phủ của mình trước khi quyết định những bước đi tiếp theo.

Theo ông, quân đội Ukraine đã lập danh sách các vấn đề có thể đưa ra thảo luận trong các cuộc gặp sắp tới, song việc tiếp tục đàm phán sẽ chỉ được tiến hành khi tất cả các bên tỏ ra sẵn sàng.

Trong khi đó, hãng thông tấn Tass của Nga, trích dẫn các nguồn tin, cho hay các cuộc thương thuyết đã kết thúc mà chưa đạt được kết quả cụ thể, dù các cuộc tham vấn vẫn sẽ tiếp tục trong những ngày tới.

Theo các nguồn tin, vòng hội đàm mới có thể được tổ chức tại Abu Dhabi vào tuần tới, thông tin này cũng được AFP xác nhận.

Dù Hồ Sơ Tị Nạn Còn Đang Xét Xử, Bé Trai 5 Tuổi Vẫn Bị ICE Giam Giữ.

Hôm Thứ Sáu, theo dữ liệu từ hệ thống tòa án di trú, bé Liam Adrian Conejo Ramos và cha đang bị giam giữ tại Texas vẫn còn hồ sơ xin tị nạn đang chờ thụ lý. Vì vậy, về mặt pháp lý, ICE chưa thể trục xuất họ vào lúc này.

Hiện hai cha con đang bị giữ tại trại giam Dilley ở Texas, nơi dành cho các gia đình có trẻ nhỏ. Phía luật sư gia đình khẳng định họ là người Ecuador, đến Hoa Kỳ năm ngoái để xin tị nạn và được phép nhập cảnh qua hệ thống hẹn trước CBP One. Bộ Nội An thì nói không hề có hồ sơ nào như vậy và người cha là di dân lậu. Các viên chức còn nói rằng khi bị vây bắt, cha của Liam đã bỏ chạy và để mặc bé lại một mình trong xe giữa trời đông lạnh lẽo. Tuy nhiên, theo các mục sư và nhân chứng tại hiện trường, ICE đã dùng đứa bé làm "mồi nhử" ép người mẹ ra trình diện.

ICE quả quyết điều kiện giam giữ “đầy đủ và an toàn,” nhưng các tổ chức dân quyền cảnh báo việc giam trẻ nhỏ trong thời gian dài có thể gây tổn hại nghiêm trọng về tâm lý. Hiện luật sư đang thúc đẩy thủ tục để hai cha con sớm được tại ngoại.

Đặc Vụ FBI Tại Minneapolis Từ Chức: Nghi Vì Bị Ép Ngưng Điều Tra Vụ Renee Good

MINNEAPOLIS — Tracee Mergen, một viên chức lãnh đạo tại chi nhánh FBI Minneapolis, đã bất ngờ nộp đơn từ chức, theo tin từ hãng thông tấn NBC. Sự việc này đang gây xôn xao dư luận bởi Mergen được cho là từ chức vì không chịu khuất phục trước áp lực từ cấp trên nhằm thay đổi hồ sơ vụ án.

Theo nguồn tin am hiểu nội tình, bà bị ép phải hạ mức độ hoặc ngưng hẳn cuộc điều tra về cái chết của Renee Good — người mẹ ba con bị ICE bắn chết. Ban đầu, sự việc được điều tra theo hướng vi phạm dân quyền. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Tư Pháp sau đó lại ra lệnh phải giải quyết theo hướng đây là một vụ "tấn công viên chức liên bang," đồng thời đòi điều tra ngược lại vợ của nạn nhân.

Song song đó, đơn vị do Mergen phụ trách, vốn xử lý các vụ tham nhũng công quyền và dân quyền, cũng bị thúc ép phải tìm bằng chứng phạm pháp trong các khoản tiền đóng góp tranh cử liên quan đến vụ lừa đảo "Feeding Our Future," dù phía FBI khẳng định chưa tìm thấy dấu hiệu khả nghi.

Sự ra đi của một viên chức dày dạn kinh nghiệm như Mergen giữa lúc tình hình đang căng thẳng đã làm dấy lên nhiều lo ngại về tính minh bạch của các cơ quan công lực liên bang hiện nay.

Bộ Trưởng Tư Pháp Minnesota: Bạch Ốc Dùng Di Trú Để "Mượn Gió Bẻ Măng"

Bộ Trưởng Tư Pháp Minnesota Keith Ellison cáo buộc chính quyền Tổng thống Trump biến việc thi hành luật di trú thành công cụ để "trả thù chính trị.” Ông gọi chiến dịch "Operation Metro Surge" tại khu vực Twin Cities là một cuộc khủng hoảng hiến pháp, bắt nguồn từ việc Trump cay cú vì thua cuộc tại tiểu bang này trong kỳ bầu cử 2020.

Ellison khẳng định không hề thấy bằng chứng nào cho thấy liên bang đang điều tra vụ ICE bắn chết Renee Good. Trong khi đó, cơ quan điều tra hình sự tiểu bang (BCA) đã phải rút lui vì phía liên bang không cho phép họ đụng vào chứng cứ và hồ sơ vụ án. Về vụ bắt giữ bé Liam Ramos, Ellison bác bỏ luận điệu của Bộ Nội An rằng bé bị cha "bỏ rơi,” chỉ trích việc dùng đứa nhỏ 5 tuổi làm "mồi nhử" để dụ người mẹ ra ngoài là đáng ghê tởm.

Văn phòng Bộ Trưởng Tư Pháp cùng hai thành phố Minneapolis và St. Paul đã nộp đơn kiện để ngăn chặn các vụ bắt bớ không có trát của tòa và tình trạng phân biệt sắc tộc. Bộ Nội An cáo buộc Minnesota không hợp tác, nhưng Ellison khẳng định tiểu bang vẫn thượng tôn pháp luật và không có nghĩa vụ phải làm dùm công việc của liên bang, nhất là khi việc đó buộc họ phải vi phạm các phán quyết của tòa án địa phương.

Hoa Kỳ Oanh Kích Ghe Ma Túy Thứ 35; Chiến Dịch Vẫn Tiếp Diễn Sau Khi Bắt Maduro

Hôm Thứ Sáu, quân đội Hoa Kỳ đã oanh kích một chiếc ghe nghi chở ma túy trên vùng biển Đông Thái Bình Dương; theo Bộ Tư Lệnh Miền Nam, đây là đợt tấn công thứ 35 kể từ đầu Tháng Chín năm ngoái, và là vụ đầu tiên kể từ khi cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị bắt.

Đợt oanh kích đã khiến hai người thiệt mạng, một người còn sống sót. Ngay sau đó, lực lượng Tuần duyên lập tức tìm kiếm và cứu nạn để đưa can phạm về quy án. Theo nguồn tin, chiếc ghe này đang chạy trên tuyến buôn lậu ma túy quen thuộc trong khu vực.

Sau vụ bắt giữ Maduro, Tổng thống Trump từng loan báo ngưng “làn sóng tấn công thứ hai,” nhưng hải quân vẫn được lệnh túc trực tại khu vực để bảo đảm an ninh. Tại Quốc Hội, nỗ lực của Đảng Dân Chủ nhằm hạn chế quyền động binh của Tòa Bạch Ốc vừa thất bại tại Hạ Viện, nhưng các DB cho biết sẽ không bỏ cuộc.

Đăng Hình Trump Dắt Chim Cánh Cụt “Đi Greenland,” Bạch Ốc Thành Trò Cười

Hôm Thứ Sáu, trang mạng xã hội X của Tòa Bạch Ốc đã gây xôn xao khi đăng một tấm hình do AI tạo, vẽ cảnh Tổng thống Trump đang dắt tay một chú chim cánh cụt đi về phía quốc kỳ Greenland. Sự việc nhanh chóng trở thành đề tài châm biếm khắp nơi, bởi ai học địa lý căn bản đều biết chim cánh cụt chỉ sống ở Nam Bán Cầu, hoàn toàn không có tại Greenland (thuộc Bắc Cực).

Chuyện lố bịch xảy ra đúng lúc Trump đang khăng khăng cho rằng Hoa Kỳ nên “lấy” hoặc “kiểm soát” Greenland vì an ninh quốc gia. Trước đó vài ngày, tại hội nghị kinh tế ở Davos, ông còn khoe đã có “khuôn khổ thỏa thuận” cho ý định này.

Việc Bạch Ốc đăng nội dung sai rành rành kiến thức địa lý sơ đẳng như vậy hiển nhiên trở thành trò cười. Có người mỉa mai rằng Washington không phân biệt nổi Greenland với Nam Cực; cựu Bộ trưởng Quốc phòng Canada Jason Kenney nói nước Mỹ giờ như “một gánh xiếc”; Dân biểu Đan Mạch Rasmus Jarlov thì chốt hạ: “Trump hợp với Greenland y như chim cánh cụt vậy” — ý nói cả hai đều không liên quan gì đến vùng đất này.

Bộ Ba Thân Tín Của Jeffrey Epstein Nhận Trát Đòi Ra Điều Trần Trước Quốc Hội

Hôm Thứ Sáu, Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện đã chính thức gởi trát đòi ba nhân vật quan trọng trong vòng tròn thân tín của tội phạm tình dục Jeffrey Epstein ra điều trần. Ba người này gồm tỷ phú Les Wexner (ông chủ hãng thời trang The Limited); cùng Darren Indyke, luật sư riêng lâu năm của Epstein; và Richard Kahn, kế toán phụ trách tài chánh. Đây là những người “giữ chìa khóa két sắt,” nắm rõ nhất nguồn tiền, tài sản và các mối quan hệ mờ ám của Epstein.

Các Dân biểu Đảng Dân Chủ tuyên bố sẽ theo vụ này tới cùng. Trước đó, có cáo buộc cho rằng nhóm này từng dàn xếp các cuộc kết hôn giả để đưa phụ nữ vào Hoa Kỳ bất hợp pháp. Ngoài ra, Ủy ban cũng vừa đề nghị khép tội khinh thường Quốc hội đối với vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton vì từ chối ra điều trần trực tiếp.

Lịch trình điều trần bắt đầu từ Tháng Hai đến đầu Tháng Ba, được dự đoán sẽ hé lộ nhiều sự thật chấn động:

Ghislaine Maxwell (tú bà đang ngồi tù): Ngày 9 Tháng Hai.

Tỷ phú Les Wexner: Ngày 18 Tháng Hai.

Kế toán Richard Kahn: Ngày 25 Tháng Hai.

Luật sư Darren Indyke: Ngày 5 Tháng Ba.

Texas: Xe Robotaxi Waymo Bị Điều Tra Vì Không Nhường Xe Buýt Trường Học

Hôm Thứ Sáu, NTSB mở cuộc điều tra nhắm vào hãng xe taxi tự lái Waymo tại thành phố Austin, Texas. Sự việc bắt nguồn từ việc các xe robotaxi của Waymo liên tục vượt qua xe buýt trường học trong lúc các em nhỏ đang lên xuống xe, dù đèn cảnh báo đã bật và bảng dừng xe đã mở.

Đến nay, các xe Waymo đã vi phạm ít nhất 24 lần. Mặc dù phía hãng xe khẳng định công nghệ của họ giỏi hơn tài xế người thật, nhưng thực tế vẫn có thêm 4 vụ vi phạm xảy ra ngay sau khi hãng vừa sửa lỗi phần mềm vào Tháng Mười Một năm ngoái. Trước đó, học khu tại Austin từng yêu cầu Waymo ngưng chạy vào giờ đưa đón học sinh nhưng hãng này đã từ chối. NTSB cho hay cuộc điều tra có thể kéo dài hơn một năm; kết quả ban đầu dự kiến sẽ được công bố trong vòng 30 ngày.

New York: Uber, DoorDash Thua Kiện, Buộc Phải Giữ Mục Gợi Ý Tiền Tip

Hôm Thứ Sáu, một tòa án liên bang tại Manhattan đã bác đơn kiện của Uber, DoorDash và Instacart, qua đó giữ nguyên hiệu lực luật mới của thành phố New York liên quan đến tiền tip cho nhân viên giao hàng.

Theo phán quyết của Thẩm phán George Daniels, kể từ ngày 26 Tháng Giêng, các ứng dụng giao hàng bắt buộc phải hiển thị mục gợi ý tiền tip tối thiểu 10% cho khách hàng ngay trước khi họ bấm nút thanh toán. Luật này không ép khách phải cho tiền tip, nhưng buộc công ty phải nhắc rõ để khách không “làm ngơ” phần tiền tip của người giao hàng.

Các công ty lập luận rằng việc ép khách hàng trả thêm tiền trong lúc vật giá leo thang sẽ gây ra tâm lý "ngán tiền tip" và làm giảm doanh thu. Tuy nhiên, tòa khẳng định các quy định này giúp bảo đảm nhân viên giao hàng được trả công xứng đáng, còn khách hàng hoàn toàn có quyền điều chỉnh hoặc bỏ qua tiền tip nếu muốn.

Ngoài ra, Instacart cũng buộc phải nâng mức lương tối thiểu cho nhân viên giao hàng tạp hóa lên bằng với nhân viên giao đồ ăn. Thị trưởng New York Zohran Mamdani cảnh báo thành phố sẽ giám sát chặt chẽ việc thi hành luật, các công ty phải bảo đảm quyền lợi cho nhân viên.

Nga Oanh Kích Ukraine, Hàng Triệu Người Chìm Trong Bóng Tối Và Giá Rét

Rạng sáng Thứ Bảy, Nga mở một đợt không kích lớn vào hệ thống năng lượng của Ukraine, làm thủ đô Kyiv rung chuyển suốt đêm; khiến 1.2 triệu gia đình trên khắp cả nước lâm vào cảnh mất điện giữa mùa đông giá rét.

Tại Kyiv, gần 6,000 tòa nhà bị mất hệ thống sưởi trong khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp tới âm 10 độ C. Người dân vô cùng khốn đốn vì nhà cửa lạnh buốt do hệ thống sưởi trung tâm bị hư hại. Giới chức ghi nhận có ít nhất 1 người thiệt mạng tại thủ đô và 19 người khác bị thương tại Kharkiv, trong đó có cả trẻ em.

Theo phía Ukraine, Nga phóng tổng cộng 375 máy bay điều khiển từ xa và 21 hỏa tiễn, gồm cả loại Tsirkon hiếm dùng. Đợt tấn công diễn ra ngay lúc Hoa Kỳ đang đứng ra dàn xếp cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine tại UAE. Hiện nay, nhiều người dân Ukraine chỉ còn có điện dùng trong vài giờ mỗi ngày, thậm chí có nơi không còn nước sạch, thực phẩm dự trữ thì đã hư hết.

Sạt Lở Kinh Hoàng Ở Indonesia Và New Zealand

Hôm Thứ Bảy tại tỉnh Tây Java, Indonesia, một vụ sạt lở đã vùi lấp một ngôi làng ở vùng West Bandung; cơ quan phòng chống thiên tai nước này loan báo có ít nhất 7 người thiệt mạng và 82 người khác vẫn còn mất tích. Giới chức cho biết mưa lớn liên tục trong nhiều ngày khiến công tác cứu nạn gặp khó khăn.

Trước đó vào Thứ Năm, ở New Zealand, mưa lớn cũng gây ra sạt lở đất tại một khu cắm trại đông người ở núi Maunganui, thành phố Tauranga. Các cơ quan hữu trách cho hay 6 người, trong đó có hai thiếu niên, được xem là đã thiệt mạng. Lực lượng cứu nạn đã ngưng tìm kiếm và chuyển sang công tác thu hồi thi thể vì không còn dấu hiệu sự sống dưới đống đất đá. Tại khu vực Papamoa lân cận, mưa lớn cũng gây thêm một vụ lở đất khác làm 2 người thiệt mạng.

VN Thắng Nam Hàn, Đoạt Huy Chương Đồng Giải U23 Á Châu

Hôm Thứ Sáu, 23 Tháng Một, đội tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại Nam Hàn sau loạt sút luân lưu, qua đó giành hạng ba giải vô địch Á Châu 2026. Sau 120 phút thi đấu với tỉ số hòa 2-2, các cầu thủ trẻ đã giành chiến thắng trên chấm phạt đền với tỉ số 7-6.

Dù phải chơi thiếu người ở cuối trận do tấm thẻ đỏ của Đình Bắc, Việt Nam vẫn đứng vững trước sức ép nghẹt thở từ phía đối thủ. Chiến thắng này đánh dấu lần đầu U23 Việt Nam vượt qua Hàn Quốc, khép lại một giải đấu đáng nhớ và nối tiếp thành công sau HCV SEA Games 33.