Đặc Vụ Liên bang lại bắn chết người ở Minneapolis giữa đợt trấn áp di dân

Minneapolis, Minnesota, 24 tháng Một – Một viên chức liên bang sáng nay đã bắn chết một người đàn ông tại Minneapolis, giữa lúc chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục siết chặt chiến dịch trấn áp di dân trên toàn quốc.

Theo Thống đốc Minnesota Tim Walz, loạt đạn nổ vào khoảng 11 giờ sáng trước tòa nhà Whipple, nơi đặt văn phòng của Cục Di trú và Quan thuế (ICE). Đoạn phim do người qua đường quay lại cho thấy một toán đặc vụ bất thần xông tới, quây thành vòng, đè vật người đàn ông xuống mặt tuyết lẫn bùn, ghì chặt tay chân ông trong tiếng la ó hỗn loạn, rồi giữa vòng người áo giáp ấy vang lên nhiều phát súng ngắn chát chúa.

Cảnh sát trưởng Minneapolis, ông Brian O’Hara, nói với báo chí địa phương rằng nạn nhân đã qua đời tại bệnh viện sau khi được hô hấp nhân tạo tại chỗ. Các nhân chứng cho biết người đàn ông này bị bắn nhiều phát vào ngực. Sau đó, phía ICE được cho là đã yêu cầu cảnh sát Minneapolis rút khỏi hiện trường, nhưng ông O’Hara cương quyết từ chối và ra lệnh huy động tối đa lực lượng để bảo vệ khu vực. Cơ quan Điều tra Hình sự tiểu bang (BCA) đã được điều động đến để thẩm tra đầu đuôi câu chuyện.

Phát ngôn viên Bộ Nội An, bà Tricia McLaughlin, cho biết người bị bắn có mang theo một khẩu súng ngắn cùng hai băng đạn, và cơ quan đã công bố hình ảnh khẩu súng bị tịch thu. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa cho biết danh tánh nạn nhân.

Ngay sau loạt đạn, hàng trăm người dân đã tụ tập tại hiện trường, la ó và chửi rủa các đặc vụ liên bang, gọi họ là “đồ hèn” và “sát nhân”. Một đặc vụ ICE, khi rời đi, mỉa mai nói với đám đông: “Cứ khóc nữa đi.” Ở một điểm khác gần đó, các đặc vụ đã đẩy một người biểu tình đang la hét vào xe.

Cái chết sáng nay là trường hợp thứ ba trong vòng ba tuần qua có người bị đặc vụ di trú nổ súng tại Minneapolis. Ngày 7 tháng Một, một đặc vụ ICE đã bắn chết Renée Good, 37 tuổi, ngay trong xe của cô giữa lúc biểu tình phản đối chiến dịch truy quét di dân. Khoảng một tuần sau, ngày 14 tháng Một, một người đàn ông Venezuela bị đặc vụ liên bang bắn trúng chân trong khi bị truy đuổi ở khu Bắc thành phố.​



Những ngày gần đây, bất chấp giá lạnh, hàng ngàn người đã liên tiếp xuống đường tại Minneapolis và khu vực Twin Cities để phản đối chiến dịch trấn áp di dân và đòi lực lượng liên bang rút khỏi thành phố. Giới hoạt động địa phương cho rằng chuỗi nổ súng ấy “phản ảnh tính chất vô kiểm soát của một guồng máy cưỡng chế đang trở lại với bản chất tàn nhẫn nhất”, trong khi nỗi phẫn nộ của người dân trước tòa nhà Whipple sau mỗi tiếng súng chỉ có chiều gia tăng.