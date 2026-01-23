Mùa Đông đang tới ở Bắc Mỹ, tuyết rơi, tuyết rơi! Lạnh và đẹp, làm người ta liên tưởng tới những vùng Green Land, nơi gần như tuyết giá quanh năm, nơi có những con người sống với giá lạnh và nơi có những nguồn khoáng sản trù phú mà những cường quốc trên thế giới lúc nào cũng manh tâm chiếm đoạt.

Hãy thưởng thức một bài hát của bà mẹ Inut, một bài ru con rất đơn sơ và cảm động, cảm động như khi ta hát bài hát ru con của những bà mẹ Việt Nam: Cái ngủ mày ngủ cho lâu/Mẹ mày đi cấy ruông sâu chưa về.





Nếu cường quốc đến chiếm những vùng đất đai này, họ có tước cả những bài hát này không? Bà mẹ Inut có còn được ôm con trước hiên nhà ru con bằng những bài hát tràn ngập tình tự quê hương của mình?

BÀI HÁT CỦA BÀ MẸ INUT

Ngôi nhà tĩnh mịch quá,

Ngôi nhà thật êm ả

Bão tuyết kêu bên ngoài

Những con chó giấu mũi

dưới những cái đuôi dài

Con trai nhỏ của tôi

Đang nằm trên bậu cửa

ngửa mặt lên trần nhà

ngủ vùi trong hơi thở

miệng con hơi hé mở

bụng con phập phồng cong

Ôi thật là lạ lùng

Nếu bây giờ tôi khóc

Với niềm vui ngập lòng!

(Thơ của người Inuit, tmt chuyển ngữ từ bài English)



*



The Mother’s Song

It is so still in the house.

There is a calm in the house;

The snowstorm wails out there,

And the dogs are rolled up with snouts under the tail.

My little boy is sleeping on the ledge,

On his back he lies, breathing through his open mouth.

His little stomach is bulging round -

Is it strange if I start to cry with joy? ANONYMOUS





Poetry Background



The Mother's Song is a traditional Eskimo poem translated by Peter Freuchen, a Danish explorer who had spent many years among the Eskimo people. The poem is published in his Book of the Eskimos (1961), which is crammed full of information on the history, lifestyles, and rapid changes in this civilization's lives.

tmt-Jan.8/2026