Hôm nay,  

New Orleans: Công Tố Tony Tran và 3 người gốc Việt bị bắt, bị truy tố tội trùm buôn ma túy

23/01/202611:51:00(Xem: 298)
blank

New Orleans: Công Tố Tony Tran và 3 người gốc Việt bị bắt, bị truy tố tội trùm buôn ma túy

NEW ORLEANS, LA (VB) -- Một quan chức Tư pháp gốc Việt từng làm việc tại văn phòng Biện lý Quận Orleans và Quận Jefferson đã bị bắt vì nằm trong đường dây buôn ma túy, theo tin từ các đài truyền hình NOLA và WGNO.
Cựu Phó công tố viên quận St. John bị bắt sau khi bị tịch thu 400 pound (181.5 kilogram) cần sa trong cuộc điều tra ma túy. Một cựu Phó công tố tại Quận St. John the Baptist là một trong bốn người đàn ông bị bắt trong cuộc điều tra phân phối ma túy, trong đó hơn 400 pound cần sa và các sản phẩm gây nghiện THC đã bị thu giữ trong tuần này, các nhà chức trách cho biết.
Tony Tran, 46 tuổi, đến từ New Orleans, đã bị bắt giữ vào thứ Ba tại Trung tâm Tư pháp Orleans với một tội danh tàng trữ cần sa với ý định phân phối, hai tội danh tàng trữ MDMA với ý định phân phối, một tội danh tàng trữ dụng cụ sử dụng ma túy và một tội danh mang vũ khí trái phép cùng với chất gây nghiện nguy hiểm.
Công tố quận St. John, Bridget A. Dinvaut, xác nhận rằng Tran đã được văn phòng của bà tuyển dụng vào tháng 11/2025. Ông Tran đã bị sa thải vào thứ Ba, bà cho biết. “Khi tôi được thông báo về cuộc điều tra và vụ bắt giữ, ông ta đã bị sa thải ngay lập tức,” bà Dinvaut nói vào chiều thứ Năm. “Đây là một tình huống đáng tiếc, và tôi rất kinh ngạc trước sự táo bạo của ông Tran khi đến văn phòng của tôi để xin việc.”
Tran bị bắt giữ trong khuôn khổ cuộc điều tra chung của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Jefferson và Sở Cảnh sát New Orleans, theo lời Đại úy Jason Rivarde, người phát ngôn của ty cảnh sát JPSO cho biết.
(Ghi chú: 2 địa danh Jefferson Parish và Orleans Parish tuy có nghĩa giáo xứ nhưng không liên hệ gì tới Công giáo, vì là gọi theo tên cũ của người Pháp, quận [county] bị gọi là giáo xứ. Dịch đúng phải là: Quận Jefferson và Quận Orleans.)
Văn phòng Cảnh sát trưởng đã bắt giữ ba người khác, Bill Vo, 41 tuổi, và Five Vo, 38 tuổi, cả hai đều đến từ New Orleans, và Jonathan Nguyen, 37 tuổi, đến từ Metairie.
Các nhà chức trách không cho biết liệu Bill và Five Vo có phải là anh em hay không.
“Những vụ bắt giữ này là kết quả của cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng do Bộ phận Ma túy của JPSO khởi xướng,” Rivarde nói. “Tran và Bill Vo được cho là thuộc một mạng lưới phân phối rộng lớn được hỗ trợ bởi Five Vo.”


Nguyen cũng bị nghi ngờ phân phối ma túy. Bốn người này có thể sẽ phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến ma túy ở cả hai quận Jefferson và Orleans, Rivarde cho biết. Khoảng 9:30 sáng thứ Ba, các đặc vụ của NOPD, FBI và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa đã đồng thời thực hiện bốn lệnh khám xét tại các địa chỉ ở West End, Read Boulevard East, Village de l'Est và Lower Garden District, những địa điểm mà họ đã xác định thông qua giám sát vật lý và điện tử, theo báo cáo bắt giữ của NOPD.
Việc khám xét các "địa điểm cất giấu" của "tổ chức phân phối ma túy" đã thu giữ được nhiều túi rác chứa cần sa, một máy hút chân không và bảy khẩu súng, báo cáo của NOPD cho biết.
Ngoài cần sa và các sản phẩm THC bị thu giữ, các nhà chức trách còn tìm thấy MDMA, ketamine, psilocybin và methamphetamine liên quan đến vụ án, theo Rivarde.
Rivarde cho biết các đặc vụ đã thu giữ tổng cộng 135.000 đô la tiền mặt, ba thỏi vàng trị giá khoảng 24.000 đô la và ba chiếc xe sang trọng, bao gồm cả một chiếc Porsche 911, Rivarde cho biết.
Thông tin về tiền bảo lãnh cho Tony Tran vẫn chưa được công bố vào thứ Năm. Là một công tố viên giàu kinh nghiệm, ông được giới thiệu rất tốt cho Văn phòng Biện lý Quận St. John, Dinvaut cho biết. Theo hồ sơ LinkedIn của Tran, ông đã làm việc hai năm tại Văn phòng Biện lý Quận Orleans từ năm 2014 đến năm 2016 và khoảng một tháng tại Văn phòng Biện lý Quận Jefferson vào năm 2014.
Tran mới làm việc tại văn phòng Biện lý Quận St. John không lâu và được tuyển dụng ngay trước kỳ nghỉ lễ.
"Ông Tran không tham gia vào bất kỳ vụ truy tố nào một cách có ý nghĩa," Dinvaut nói. "Tính toàn vẹn của tất cả các vụ án của tôi đều được đảm bảo."
Nguyen, Five Vo và Bill Vo đang bị giam giữ tại Trung tâm Cải huấn Quận Jefferson ở Gretna vào thứ Năm.
Nguyen bị buộc tội tàng trữ cần sa với ý định phân phối, tàng trữ THC bất hợp pháp với ý định phân phối và ba tội danh tàng trữ ma túy với ý định phân phối. Tiền bảo lãnh của anh ta được đặt ở mức 120.000 đô la.
Bill và Five Vo đang bị giam giữ mà không được bảo lãnh vì là những kẻ bỏ trốn khỏi Quận Orleans. Họ có thể phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung ở Quận Jefferson, các nhà chức trách cho biết.



Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

-- Tô Lâm Tái Đắc Cử Thêm 5 Năm. -- Hạ Viện Không Chặn Được Trump Đưa Quân Vào Venezuela. -- Minnesota Đóng Cửa, Biểu Tình Phản Đối ICE. -- Hạ Viện Thông Qua Ngân Sách, Thượng Viện Chỉ Còn Vài Ngày Để Chốt. -- Dân Cử Anh Đồng Loạt Phản Đối Phát Biểu Của Trump Về Cuộc Chiến Afghanistan. -- TikTok Bán Lại Chi Nhánh Ở Mỹ, Quốc Hội Vẫn Chưa Yên Tâm. -- Dầu Venezuela Thành Điểm Nóng: TQ Hết Được Mua Giá Rẻ. -- Putin Muốn Hòa Đàm, Nhưng Sẽ Giữ Chặt Chuyện Đất Đai. -- Hải Quân Pháp Chặn Tàu Dầu “Đội Lốt” Của Nga Tại Địa Trung Hải. -- Bạch Ốc Soi Ngân Sách 14 Tiểu Bang Xanh: Ngăn Chặn Gian Lận Hay Ý Đồ Chính Trị?. -- Minnesota: Bạch Ốc Dùng AI Chế Hình Người Biểu Tình Khóc Lóc. -- Bắn Thẩm Phán Indiana: Năm Người Bị Bắt, Hai Nạn Nhân Đang Hồi Phục. -- Bão Tuyết Tràn Qua, Cuối Tuần Này Nhiều Nơi Lạnh Cắt Da. -- Nuôi Con Ở Mỹ: Lương Trung Bình Không Đủ Trả Tiền Giữ Trẻ. -- Philadelphia Gỡ Sạch Các Bảng Kể Về Nô Lệ Ở President’s House...

Vào ngày 13/1/2025, trong bài phát biểu trước Detroit Economy Club, tổng thống Trump tuyên bố lạm phát đã dừng lại, giá cả đã giảm. Nhưng Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố cùng ngày cho thấy giá tiêu dùng trung bình trong tháng 12 năm 2025 cao hơn 2.7% so với một năm trước đó, và cao hơn 0.3% so với tháng 11. Trong những ngày qua, tổng thống Mỹ nhiều lần khẳng định muốn chiếm Greenland; Tòa Bạch Ốc xác nhận rằng tất cả các phương án đều đang được xem xét, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực. Trump lập luận rằng Nga và Tàu sớm muộn sẽ làm, và Mỹ không muốn điều này xảy ra. Viện cớ an ninh quốc gia, Hoa Kỳ sẵn sàng xâm lăng lãnh thổ của một đồng minh trước khi kẻ thù có thể làm.

Vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, chính quyền mới của TT. Trump đã làm rõ một điều: Người di dân không còn được coi là tài sản của Hoa Kỳ nữa. Thay vào đó, họ bị đối xử như là những kẻ xâm lược, bị cho là cướp việc làm của người Mỹ và tham gia vào các hoạt động tội phạm.

Chiều Chủ Nhật 18 Tháng Giêng, cháu trai nhỏ của ông ChongLy Scott Thao, còn gọi là Saly, đang ngủ trưa trên ghế sofa trong nhà ở St. Paul thì các đặc vụ nhập cư liên bang (ICE) xông vào nhà. Họ phá cửa, tiến vào với những khẩu súng trên tay, chĩa thẳng vào người trong nhà. Ông Saly, một công dân Mỹ gốc Hmong, bị ICE còng tay, dẫn ra ngoài trong thời tiết lạnh buốt. Ông chỉ mặc quần đùi, dép Crocs và quấn một chiếc chăn trẻ em. Nhiệt độ ngoài trời là 10 độ F. Tuyết vẫn đóng dày đặc trên đường.

Một di dân không giấy tờ bị giam tại trại lều Camp East Montana trong căn cứ Fort Bliss, ngoại ô El Paso, đã thiệt mạng, theo thông cáo của cơ quan Di trú và Quan thuế Hoa Kỳ (ICE) phổ biến hôm Chủ nhật, nâng số người chết tại đây lên ba người chỉ trong vòng hơn sáu tuần lễ. Camp East Montana, dựng bằng dãy lều bạt trên vùng sa mạc Texas, hiện là một trong những cơ sở giam giữ lớn nhất của ICE, với gần 3.000 người bị tạm giữ vào đầu tháng Giêng năm nay.

Một người tị nạn gốc Campuchia từng đến Mỹ lúc còn nhỏ đã qua đời tại một bệnh viện ở Philadelphia, sau ba ngày bị nhốt trong trại tạm giam của cơ quan Di trú và Quan thuế Hoa Kỳ (ICE). Nạn nhân tên Parady La, 46 tuổi, cư trú tại thị trấn Upper Darby, ngoại ô Philadelphia. Ông bị bắt ngày 6 tháng Giêng và được đưa vào Trung tâm Giam giữ Liên bang ở Philadelphia. Hôm sau, ông được phát hiện bất tỉnh trong phòng giam và chở đi cấp cứu tại bệnh viện Thomas Jefferson University, nơi ông trút hơi thở cuối cùng.

Tại thành phố Minneapolis tuần rồi, một công dân Mỹ mang hộ chiếu hợp lệ bị nhân viên Biên phòng chặn giữ chỉ vì giọng nói của mình. Vụ này được thu vào video, lan truyền khắp mạng và làm dấy lên lo ngại về tình trạng phân biệt chủng tộc trong thi hành luật di trú, nay đã lan tới các cộng đồng gốc Á. Người bị bắt là ông Ramon Menera, vừa bước ra khỏi nhà hôm thứ Tư tuần trước thì gặp nhóm nhân viên Biên phòng đến yêu cầu trình giấy tờ. Khi ông hỏi lý do, một người đáp thẳng: “Vì giọng nói của anh.” Menera phản ứng bằng cách chỉ ra chính giọng nói của viên chức ấy, khiến tình hình căng thẳng. Ông bị khống chế và đưa đi giam, rồi được thả sau khi họ xác nhận ông có hộ chiếu Mỹ cấp năm 2021, dù sinh tại Mễ Tây Cơ. Toàn bộ sự việc diễn ra trước mắt con gái năm tuổi của ông, đứa nhỏ sau đó sợ hãi không dám ra khỏi nhà.

“Die With a Smile” của Lady Gaga và Bruno Mars, xét theo nhiều thước đo, có thể xem là ca khúc tiêu biểu của năm 2025. Bản tình ca mang giọng điệu u sầu này đứng đầu bảng xếp hạng tại hơn 30 quốc gia, đồng thời giữ kỷ lục số ngày liên tiếp ở vị trí số một trên Spotify. Việc hai tên tuổi lớn hợp tác dĩ nhiên góp phần vào thành công ấy. Nhưng sức hút của ca khúc còn phản ánh một khuynh hướng rộng hơn: nhạc phổ thông đang nghiêng dần về những tâm trạng ưu phiền.

Gần ba mươi năm sau khi được đặt tại Prague Municipal Library, một tác phẩm tạo hình làm bằng sách bất ngờ trở thành điểm tham quan đông nghẹt du khách, nhờ các đoạn video lan truyền trên TikTok và Instagram. Tác phẩm mang tên Idiom, do nghệ sĩ người Slovakia Matej Krén thực hiện. Công trình gồm khoảng 8.000 cuốn sách xếp thành một trụ tròn cao, với gương đặt ở trên và dưới, tạo cảm giác như một đường hầm sách kéo dài vô tận. Lối nhìn vào có hình giọt nước, khiến người xem có cảm tưởng mình đang cúi xuống để… bước vào trong sách.

Mỗi dịp đầu năm, nhiều người đặt mục tiêu đọc nhiều hơn – không chỉ để thư giãn mà còn để tìm lại sự bình an và tò mò. Thế nhưng, các nghiên cứu gần đây cho thấy thói quen này còn mang lại lợi ích lớn hơn: giúp giảm căng thẳng, cải thiện trí nhớ, làm chậm suy giảm nhận thức và kéo dài tuổi thọ.Theo nhà trị liệu tâm lý Zoe Shaw (Los Angeles), khi người đọc “đánh mất mình trong một cuốn sách”, họ bước vào trạng thái tập trung tương tự thiền định – một trạng thái có khả năng bảo vệ thần kinh và giúp hệ thần kinh tự điều chỉnh.

Ngay ngày khai giảng học kỳ xuân, Đại học Texas A&M mở đầu bằng một bản danh sách sách cấm mới. Nhiều tác phẩm vốn được xem là kinh điển của triết học và văn học phương Tây nay bị gạt khỏi giáo trình, theo một chính sách vừa được nhà trường ban hành với chủ đích kiểm soát mọi thảo luận có dính dáng đến chủng tộc và giới tính.

Khi các cuộc bố ráp của Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) tiếp diễn tại khu Twin Cities, nhiều hiệu sách độc lập ở Minneapolis và St. Paul đã công khai tham gia các nỗ lực cộng đồng nhằm đối phó và bảo vệ cư dân địa phương. Theo phóng sự của Claire Kirch đăng trên Publishers Weekly tuần trước, giới bán sách tại hai thành phố đã phối hợp với các mạng lưới dân sự để hỗ trợ người dân trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau cái chết của nhà thơ Renee Good. Một số hiệu sách phát còi miễn phí để hỗ trợ mạng lưới cảnh báo khu xóm tự phát; nơi khác phát tài liệu biểu tình chống ICE, hoặc trực tiếp tham gia tuần tra và xuống đường cùng cư dân.

Các nhà thiên văn học vừa ghi nhận một phát hiện khác thường: một đám mây khí cách Địa cầu chừng mười bốn triệu năm ánh sáng, được đặt tên là Cloud-9, mang nhiều đặc điểm của một thiên hà – ngoại trừ điều cốt yếu là… không có sao.Theo công trình đăng trên The Astrophysical Journal Letters và trình bày tại hội nghị của Hội Thiên văn Hoa Kỳ, Cloud-9 có thể là ví dụ đầu tiên của một RELHIC (Reionization-Limited H I Cloud) – tức một khối khí trung hoà bị giới hạn trong quá trình tái ion hoá, được xem như tàn tích của những “thiên hà thất bại” hình thành từ thủa sơ khai vũ trụ.

Ở tuổi mười bảy, trong sân chùa Xá Lợi một buổi chiều Sài Gòn, nhân vật “tôi” trong truyện ngắn Đuổi Bắt Một Mùi Hương bất chợt nắm tay một cô bé áo trắng. Đúng khoảnh khắc ấy, một mùi hương lạ thoảng qua trong gió. Cái nắm tay run rẩy và mùi hương mong manh đó đã bám theo nhân vật chính suốt nhiều thập niên

Bản tin "Trump Insiders Expose Secret Regime Change Plot" (Những người thân cận của Trump tiết lộ âm mưu thay đổi chế độ bí mật) của phóng viên Will Neal hôm Thứ Năm, ngày 22 tháng 1 năm 2026 ghi nhận: Các quan chức của chính quyền Trump đang gấp rút thực hiện các kế hoạch bí mật nhằm tiếp tục chính sách can thiệp mới của tổng thống bằng cách lật đổ chế độ Cuba trước cuối năm nay.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.