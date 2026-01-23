New Orleans: Công Tố Tony Tran và 3 người gốc Việt bị bắt, bị truy tố tội trùm buôn ma túy



NEW ORLEANS, LA (VB) -- Một quan chức Tư pháp gốc Việt từng làm việc tại văn phòng Biện lý Quận Orleans và Quận Jefferson đã bị bắt vì nằm trong đường dây buôn ma túy, theo tin từ các đài truyền hình NOLA và WGNO.

Cựu Phó công tố viên quận St. John bị bắt sau khi bị tịch thu 400 pound (181.5 kilogram) cần sa trong cuộc điều tra ma túy. Một cựu Phó công tố tại Quận St. John the Baptist là một trong bốn người đàn ông bị bắt trong cuộc điều tra phân phối ma túy, trong đó hơn 400 pound cần sa và các sản phẩm gây nghiện THC đã bị thu giữ trong tuần này, các nhà chức trách cho biết.

Tony Tran, 46 tuổi, đến từ New Orleans, đã bị bắt giữ vào thứ Ba tại Trung tâm Tư pháp Orleans với một tội danh tàng trữ cần sa với ý định phân phối, hai tội danh tàng trữ MDMA với ý định phân phối, một tội danh tàng trữ dụng cụ sử dụng ma túy và một tội danh mang vũ khí trái phép cùng với chất gây nghiện nguy hiểm.

Công tố quận St. John, Bridget A. Dinvaut, xác nhận rằng Tran đã được văn phòng của bà tuyển dụng vào tháng 11/2025. Ông Tran đã bị sa thải vào thứ Ba, bà cho biết. “Khi tôi được thông báo về cuộc điều tra và vụ bắt giữ, ông ta đã bị sa thải ngay lập tức,” bà Dinvaut nói vào chiều thứ Năm. “Đây là một tình huống đáng tiếc, và tôi rất kinh ngạc trước sự táo bạo của ông Tran khi đến văn phòng của tôi để xin việc.”

Tran bị bắt giữ trong khuôn khổ cuộc điều tra chung của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Jefferson và Sở Cảnh sát New Orleans, theo lời Đại úy Jason Rivarde, người phát ngôn của ty cảnh sát JPSO cho biết.

(Ghi chú: 2 địa danh Jefferson Parish và Orleans Parish tuy có nghĩa giáo xứ nhưng không liên hệ gì tới Công giáo, vì là gọi theo tên cũ của người Pháp, quận [county] bị gọi là giáo xứ. Dịch đúng phải là: Quận Jefferson và Quận Orleans.)

Văn phòng Cảnh sát trưởng đã bắt giữ ba người khác, Bill Vo, 41 tuổi, và Five Vo, 38 tuổi, cả hai đều đến từ New Orleans, và Jonathan Nguyen, 37 tuổi, đến từ Metairie.

Các nhà chức trách không cho biết liệu Bill và Five Vo có phải là anh em hay không.

“Những vụ bắt giữ này là kết quả của cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng do Bộ phận Ma túy của JPSO khởi xướng,” Rivarde nói. “Tran và Bill Vo được cho là thuộc một mạng lưới phân phối rộng lớn được hỗ trợ bởi Five Vo.”

Tony Tran

Là một công tố viên giàu kinh nghiệm

Nguyen cũng bị nghi ngờ phân phối ma túy. Bốn người này có thể sẽ phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến ma túy ở cả hai quận Jefferson và Orleans, Rivarde cho biết. Khoảng 9:30 sáng thứ Ba, các đặc vụ của NOPD, FBI và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa đã đồng thời thực hiện bốn lệnh khám xét tại các địa chỉ ở West End, Read Boulevard East, Village de l'Est và Lower Garden District, những địa điểm mà họ đã xác định thông qua giám sát vật lý và điện tử, theo báo cáo bắt giữ của NOPD.Việc khám xét các "địa điểm cất giấu" của "tổ chức phân phối ma túy" đã thu giữ được nhiều túi rác chứa cần sa, một máy hút chân không và bảy khẩu súng, báo cáo của NOPD cho biết.Ngoài cần sa và các sản phẩm THC bị thu giữ, các nhà chức trách còn tìm thấy MDMA, ketamine, psilocybin và methamphetamine liên quan đến vụ án, theo Rivarde.Rivarde cho biết các đặc vụ đã thu giữ tổng cộng 135.000 đô la tiền mặt, ba thỏi vàng trị giá khoảng 24.000 đô la và ba chiếc xe sang trọng, bao gồm cả một chiếc Porsche 911, Rivarde cho biết.Thông tin về tiền bảo lãnh chovẫn chưa được công bố vào thứ Năm., ông được giới thiệu rất tốt cho Văn phòng Biện lý Quận St. John, Dinvaut cho biết. Theo hồ sơ LinkedIn của Tran, ông đã làm việc hai năm tại Văn phòng Biện lý Quận Orleans từ năm 2014 đến năm 2016 và khoảng một tháng tại Văn phòng Biện lý Quận Jefferson vào năm 2014.Tran mới làm việc tại văn phòng Biện lý Quận St. John không lâu và được tuyển dụng ngay trước kỳ nghỉ lễ."Ông Tran không tham gia vào bất kỳ vụ truy tố nào một cách có ý nghĩa," Dinvaut nói. "Tính toàn vẹn của tất cả các vụ án của tôi đều được đảm bảo."Nguyen, Five Vo và Bill Vo đang bị giam giữ tại Trung tâm Cải huấn Quận Jefferson ở Gretna vào thứ Năm.Nguyen bị buộc tội tàng trữ cần sa với ý định phân phối, tàng trữ THC bất hợp pháp với ý định phân phối và ba tội danh tàng trữ ma túy với ý định phân phối. Tiền bảo lãnh của anh ta được đặt ở mức 120.000 đô la.Bill và Five Vo đang bị giam giữ mà không được bảo lãnh vì là những kẻ bỏ trốn khỏi Quận Orleans. Họ có thể phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung ở Quận Jefferson, các nhà chức trách cho biết.