Người vừa ngã xuống trên đường phố Minneapolis là ai?

24/01/202615:54:00(Xem: 500)

 

alex
Sáng 24 tháng 1, tại góc đường 26th Street và Nicollet Avenue ở nam Minneapolis, người ta thấy anh đứng trên lề đường, cầm điện thoại quay cảnh một nhóm đông nhân viên liên bang mặc áo giáp. Trong những thước phim sau đó, anh lùi lại, có vẻ muốn đưa tay đỡ hai người khác bị đặc vụ xịt hơi cay vào mặt giữa cảnh hỗn loạn, rồi một toán người áo đồng phục ập tới, vây quanh, xịt một chất cay vào mặt anh và đè anh xuống mặt đường. Họ bắn anh chết. Anh tên là Alex Jeffrey Pretti, 37 tuổi, là công dân Hoa Kỳ và
là y tá hồi sức đặc biệt.



Alex Jeffrey Pretti, 37 tuổi, là một y tá hồi sức đặc biệt trong hệ thống bệnh viện cựu chiến binh tại Minneapolis. Anh bị một đám đặc vụ liên bang quật xuống giữa đường sáng 24 tháng Giêng, và bắn nhiều phát vào người ở cự ly gần.

Anh sinh tại Illinois, lớn lên ở Green Bay, Wisconsin, tốt nghiệp trung học rồi sang Minnesota học tiếp, gắn bó luôn với tiểu bang này từ những năm thanh niên.

Những năm đầu, Pretti làm trong ngành nghiên cứu y khoa, phụ tá cho các bác sĩ trong các chương trình khảo cứu tại bệnh viện.

Một nữ đồng nghiệp kể chính chị đã giục anh chuyển hẳn sang nghề y tá; anh quay lại trường, lấy bằng điều dưỡng, xin hành nghề tại Minnesota từ năm 2021, với giấy phép y tá còn hiệu lực đến tháng Ba năm nay.

Từ đó, Alex đứng trong ê-kíp hồi sức tích cực (ICU) của hệ thống bệnh viện cựu chiến binh Minneapolis, chuyên chăm sóc thương phế binh.

Các bác sĩ và bạn cùng ca trực đều nói anh là người giỏi việc, bình tĩnh trước những ca nặng, thật lòng yêu nghề và xem bệnh nhân như người thân.

Ở ngoài bệnh viện, những người láng giềng chỉ biết về anh như một người đàn ông hiền, ít nói, hay dắt con chó Joule đi dạo quanh khu phố.

Một bà ở cùng chung cư bảo chưa từng thấy anh gây chuyện, và “không thể tin nổi” khi nghe nói anh có mang súng; theo hồ sơ, anh là chủ súng hợp pháp, có giấy phép mang súng ngắn theo luật Minnesota.

Gia đình cho hay Alex không có tiền án, ngoài vài lỗi giao thông lặt vặt.



Vợ cũ nói anh quan tâm đến công bằng xã hội, từng xuống đường những năm 2020, nhưng bản tính chừng mực, tránh xa bạo động và không thích cảnh xô đẩy, đập phá.

Những tuần gần đây, Minneapolis lại sôi lên sau cái chết của Renee Nicole Good, một bà mẹ ba con bị nhân viên di trú bắn chết trong xe vào ngày 7 tháng Giêng.

Alex theo dõi sát những bản tin ấy, rồi xuất hiện trong hàng người phản đối chiến dịch trấn áp di dân của chính quyền liên bang, giữa trời băng giá.

Sáng 24 tháng 1, tại góc đường 26th Street và Nicollet Avenue ở nam Minneapolis, người ta thấy anh đứng trên lề đường, cầm điện thoại quay cảnh một nhóm đông nhân viên liên bang mặc áo giáp.

Trong những thước phim sau đó, anh lùi lại, có vẻ muốn đưa tay đỡ hai người khác bị đặc vụ xịt hơi cay vào mặt giữa cảnh hỗn loạn, rồi một toán người áo đồng phục ập tới, vây quanh, xịt một chất cay vào mặt anh và đè anh xuống mặt đường lạnh.

Một đặc vụ thò tay vào thắt lưng Alex, tiếng la “nó có súng” vang lên từ trong đám đông.

Gần như ngay lập tức, súng nổ. Một phát. Rồi thêm nhiều phát nữa, giữa vòng người áo giáp. Các đoạn video hiện đã được ABC News, AP và Reuters xác minh không cho thấy bất kỳ khoảnh khắc nào Pretti rút súng, giơ súng hay chĩa súng.

Riêng Bộ Nội An nói anh đã tiến đến gần các nhân viên biên phòng với một khẩu súng 9 ly và “chống cự dữ dội” khi bị yêu cầu buông khí giới.

Cảnh sát trưởng Minneapolis cho hay có vẻ nhiều nhân viên liên bang cùng nổ súng, và hiện người ta chưa xác định được ai bóp cò trước.

Chiều hôm ấy, hồ sơ chính thức ghi thêm một hàng: Alex Jeffrey Pretti, 37 tuổi, công dân Hoa Kỳ, y tá ICU tại VA, chủ súng hợp pháp, không tiền án.

Còn nơi bệnh viện cựu chiến binh, đồng nghiệp thắp nến trước cổng, cắm những mảnh giấy nhỏ viết mấy dòng thương tiếc cho người bạn ca trực thường xuyên ôm hồ sơ đi giữa dãy giường, từng đêm canh chừng hơi thở yếu ớt của thương phế binh — để rồi chính anh gục xuống ngoài đường, vì đạn công quyền giữa cuộc bố ráp di dân của chính quyền Trump.

Một thẩm phán liên bang ở Richmond (Virginia) tuần này đã phán quyết rằng Virginia đã vi phạm một đạo luật sau Nội chiến bằng cách tự động tước quyền bầu cử của tất cả những người bị kết tội đại hình, một quyết định có thể khôi phục quyền bầu cử cho hàng ngàn người dân Virginia.

Minneapolis, Minnesota, 24 tháng Một – Một viên chức liên bang sáng nay đã bắn chết một người đàn ông tại Minneapolis, giữa lúc chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục siết chặt chiến dịch trấn áp di dân trên toàn quốc. Theo Thống đốc Minnesota Tim Walz, loạt đạn nổ vào khoảng 11 giờ sáng trước tòa nhà Whipple, nơi đặt văn phòng của Cục Di trú và Quan thuế (ICE). Đoạn phim do người qua đường quay lại cho thấy một toán đặc vụ bất thần xông tới, quây thành vòng, đè vật người đàn ông xuống mặt tuyết lẫn bùn, ghì chặt tay chân ông trong tiếng la ó hỗn loạn, rồi giữa vòng người áo giáp ấy vang lên nhiều phát súng ngắn chát chúa. ​​ Cảnh sát trưởng Minneapolis, ông Brian O’Hara, nói với báo chí địa phương rằng nạn nhân đã qua đời tại bệnh viện sau khi được hô hấp nhân tạo tại chỗ.

Làng điện ảnh Hoa Kỳ sẽ tổ chức lễ trao Giải Oscar năm nay vào tháng 3/2026, nhưng các cuộc hội thoại tiên đoán đang sôi nổi trên màn hình TV liên tục. Đặc biệt là một gợi ý. Người dẫn chương trình truyền hình Joy Behar nói rằng những người đoạt giải Oscar nên trao giải cho Trump để ông Trump "không xâm lược Phần Lan"... Theo bản tin của David Cifarelli, trên báo MassLive hôm Thứ Sáu, ngày 23 tháng 1 năm 2026.

-- Hàng chục ngàn người xuống đường phản đối bố ráp di trú giữa giá lạnh dưới không độ. -- Thẩm phán chặn đòn siết ngân khoản của Trump. -- Tòa bác đề nghị giam người biểu tình, nói DOJ không đưa ra bằng chứng. -- Hoa Kỳ đổi trục chiến lược, không còn ưu tiên đối đầu Trung Quốc. -- California gia nhập mạng lưới ứng phó dịch bệnh của WHO sau khi Mỹ rút lui. -- Hội Đàm NGA – UKRAINE – HOA KỲ Tại ABU DHABI Kết Thúc. -- Dù Hồ Sơ Tị Nạn Còn Đang Xét, Bé Trai 5 Tuổi Vẫn Bị ICE Giam Giữ. -- Đặc vụ FBI tại Minneapolis từ chức: nghi bị ép ngưng điều tra vụ Renee Good. -- Bộ trưởng Tư Pháp Minnesota: Bạch Ốc dùng di trú để "mượn gió bẻ măng". -- Hoa Kỳ oanh kích ghe ma túy thứ 35; chiến dịch vẫn tiếp diễn sau khi bắt Maduro. -- Đăng hình Trump dắt chim cánh cụt “đi Greenland,” Bạch Ốc thành trò cười. -- Bộ ba thân tín của Jeffrey Epstein nhận trát đòi ra điều trần trước Quốc Hội. -- Texas: xe robotaxi Waymo bị điều tra vì không nhường xe buýt trường học.

Hệ thống Cao đẳng Cộng đồng California và AltaSea tại Cảng Los Angeles ký kết Biên bản Ghi nhớ nhằm hợp tác hỗ trợ hành động vì khí hậu, phát triển bền vững và cơ hội phát triển lực lượng lao động trong “nền kinh tế biển”.

Báo Latin Times: Quan chức cấp cao Venezuela được Trump cho 15 phút để đồng ý hợp tác với Mỹ hoặc bị giết, theo một băng ghi âm bị rò rỉ cho thấy. Bản tin của phóng viên Pedro Camacho ghi nhận: Một băng hình ghi âm bị rò rỉ từ cuộc họp kín của các quan chức Venezuela và những người có ảnh hưởng ủng hộ chính phủ

NEW ORLEANS, LA (VB) -- Một quan chức Tư pháp gốc Việt từng làm việc tại văn phòng Biện lý Quận Orleans và Quận Jefferson đã bị bắt vì nằm trong đường dây buôn ma túy, theo tin từ các đài truyền hình NOLA và WGNO.

-- Tô Lâm Tái Đắc Cử Thêm 5 Năm. -- Hạ Viện Không Chặn Được Trump Đưa Quân Vào Venezuela. -- Minnesota Đóng Cửa, Biểu Tình Phản Đối ICE. -- Hạ Viện Thông Qua Ngân Sách, Thượng Viện Chỉ Còn Vài Ngày Để Chốt. -- Dân Cử Anh Đồng Loạt Phản Đối Phát Biểu Của Trump Về Cuộc Chiến Afghanistan. -- TikTok Bán Lại Chi Nhánh Ở Mỹ, Quốc Hội Vẫn Chưa Yên Tâm. -- Dầu Venezuela Thành Điểm Nóng: TQ Hết Được Mua Giá Rẻ. -- Putin Muốn Hòa Đàm, Nhưng Sẽ Giữ Chặt Chuyện Đất Đai. -- Hải Quân Pháp Chặn Tàu Dầu “Đội Lốt” Của Nga Tại Địa Trung Hải. -- Bạch Ốc Soi Ngân Sách 14 Tiểu Bang Xanh: Ngăn Chặn Gian Lận Hay Ý Đồ Chính Trị?. -- Minnesota: Bạch Ốc Dùng AI Chế Hình Người Biểu Tình Khóc Lóc. -- Bắn Thẩm Phán Indiana: Năm Người Bị Bắt, Hai Nạn Nhân Đang Hồi Phục. -- Bão Tuyết Tràn Qua, Cuối Tuần Này Nhiều Nơi Lạnh Cắt Da. -- Nuôi Con Ở Mỹ: Lương Trung Bình Không Đủ Trả Tiền Giữ Trẻ. -- Philadelphia Gỡ Sạch Các Bảng Kể Về Nô Lệ Ở President’s House...

Vào ngày 13/1/2025, trong bài phát biểu trước Detroit Economy Club, tổng thống Trump tuyên bố lạm phát đã dừng lại, giá cả đã giảm. Nhưng Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố cùng ngày cho thấy giá tiêu dùng trung bình trong tháng 12 năm 2025 cao hơn 2.7% so với một năm trước đó, và cao hơn 0.3% so với tháng 11. Trong những ngày qua, tổng thống Mỹ nhiều lần khẳng định muốn chiếm Greenland; Tòa Bạch Ốc xác nhận rằng tất cả các phương án đều đang được xem xét, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực. Trump lập luận rằng Nga và Tàu sớm muộn sẽ làm, và Mỹ không muốn điều này xảy ra. Viện cớ an ninh quốc gia, Hoa Kỳ sẵn sàng xâm lăng lãnh thổ của một đồng minh trước khi kẻ thù có thể làm.

Vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, chính quyền mới của TT. Trump đã làm rõ một điều: Người di dân không còn được coi là tài sản của Hoa Kỳ nữa. Thay vào đó, họ bị đối xử như là những kẻ xâm lược, bị cho là cướp việc làm của người Mỹ và tham gia vào các hoạt động tội phạm.

Chiều Chủ Nhật 18 Tháng Giêng, cháu trai nhỏ của ông ChongLy Scott Thao, còn gọi là Saly, đang ngủ trưa trên ghế sofa trong nhà ở St. Paul thì các đặc vụ nhập cư liên bang (ICE) xông vào nhà. Họ phá cửa, tiến vào với những khẩu súng trên tay, chĩa thẳng vào người trong nhà. Ông Saly, một công dân Mỹ gốc Hmong, bị ICE còng tay, dẫn ra ngoài trong thời tiết lạnh buốt. Ông chỉ mặc quần đùi, dép Crocs và quấn một chiếc chăn trẻ em. Nhiệt độ ngoài trời là 10 độ F. Tuyết vẫn đóng dày đặc trên đường.

Một di dân không giấy tờ bị giam tại trại lều Camp East Montana trong căn cứ Fort Bliss, ngoại ô El Paso, đã thiệt mạng, theo thông cáo của cơ quan Di trú và Quan thuế Hoa Kỳ (ICE) phổ biến hôm Chủ nhật, nâng số người chết tại đây lên ba người chỉ trong vòng hơn sáu tuần lễ. Camp East Montana, dựng bằng dãy lều bạt trên vùng sa mạc Texas, hiện là một trong những cơ sở giam giữ lớn nhất của ICE, với gần 3.000 người bị tạm giữ vào đầu tháng Giêng năm nay.

Một người tị nạn gốc Campuchia từng đến Mỹ lúc còn nhỏ đã qua đời tại một bệnh viện ở Philadelphia, sau ba ngày bị nhốt trong trại tạm giam của cơ quan Di trú và Quan thuế Hoa Kỳ (ICE). Nạn nhân tên Parady La, 46 tuổi, cư trú tại thị trấn Upper Darby, ngoại ô Philadelphia. Ông bị bắt ngày 6 tháng Giêng và được đưa vào Trung tâm Giam giữ Liên bang ở Philadelphia. Hôm sau, ông được phát hiện bất tỉnh trong phòng giam và chở đi cấp cứu tại bệnh viện Thomas Jefferson University, nơi ông trút hơi thở cuối cùng.

Tại thành phố Minneapolis tuần rồi, một công dân Mỹ mang hộ chiếu hợp lệ bị nhân viên Biên phòng chặn giữ chỉ vì giọng nói của mình. Vụ này được thu vào video, lan truyền khắp mạng và làm dấy lên lo ngại về tình trạng phân biệt chủng tộc trong thi hành luật di trú, nay đã lan tới các cộng đồng gốc Á. Người bị bắt là ông Ramon Menera, vừa bước ra khỏi nhà hôm thứ Tư tuần trước thì gặp nhóm nhân viên Biên phòng đến yêu cầu trình giấy tờ. Khi ông hỏi lý do, một người đáp thẳng: “Vì giọng nói của anh.” Menera phản ứng bằng cách chỉ ra chính giọng nói của viên chức ấy, khiến tình hình căng thẳng. Ông bị khống chế và đưa đi giam, rồi được thả sau khi họ xác nhận ông có hộ chiếu Mỹ cấp năm 2021, dù sinh tại Mễ Tây Cơ. Toàn bộ sự việc diễn ra trước mắt con gái năm tuổi của ông, đứa nhỏ sau đó sợ hãi không dám ra khỏi nhà.

“Die With a Smile” của Lady Gaga và Bruno Mars, xét theo nhiều thước đo, có thể xem là ca khúc tiêu biểu của năm 2025. Bản tình ca mang giọng điệu u sầu này đứng đầu bảng xếp hạng tại hơn 30 quốc gia, đồng thời giữ kỷ lục số ngày liên tiếp ở vị trí số một trên Spotify. Việc hai tên tuổi lớn hợp tác dĩ nhiên góp phần vào thành công ấy. Nhưng sức hút của ca khúc còn phản ánh một khuynh hướng rộng hơn: nhạc phổ thông đang nghiêng dần về những tâm trạng ưu phiền.
