Hệ Thống Cao Đẳng Cộng Đồng California Và Altasea Hợp Tác Hỗ Trợ Mục Tiêu Khí Hậu Và Phát Triển Kinh Tế Biển California

Trong ảnh từ trái sang phải: Avin Sharma, Cảng Los Angeles; Carla Grandy, Cố vấn cao cấp của Hiệu trưởng; Hiệu trưởng Sonya Christian; Terry Tamminen, CEO AltaSea; Chủ tịch Hildegarde B. Aguinaldo, Hội đồng Quản trị; Phó Hiệu trưởng Tony Cordova, Phát triển Lực lượng Lao động & Kinh tế; Derek Kirk, Văn phòng Phát triển Kinh tế & Kinh doanh của Thống đốc California; Sandra Sanchez, Trưởng khoa Phát triển Kinh tế & Lực lượng Lao động, Cao đẳng Los Angeles Harbor; Phó Chủ tịch Bill Rawlings, Hội đồng Quản trị.

Văn phòng Hiệu trưởng Hệ thống Cao đẳng Cộng đồng California (California Community Colleges Chancellor’s Office) và AltaSea tại Cảng Los Angeles đã ký kết Biên bản Ghi nhớ nhằm hợp tác hỗ trợ hành động vì khí hậu, phát triển bền vững và cơ hội phát triển lực lượng lao động trong “nền kinh tế biển” (blue economy) đang phát triển của California. “Blue economy” bao gồm các hoạt động kinh tế bền vững dựa vào đại dương, vùng ven biển, hệ thống đường thủy, nhằm thúc đẩy đổi mới, giải pháp khí hậu và tạo việc làm, đồng thời bảo vệ các hệ sinh thái biển cho các thế hệ tương lai.

Thông qua thỏa thuận mới này, hệ thống cao đẳng cộng đồng California và AltaSea sẽ phối hợp mở rộng nhận thức, giáo dục và các lộ trình nghề nghiệp liên quan đến năng lượng tái tạo sạch, khử carbon tại cảng biển, nuôi trồng thủy sản tái tạo, công nghệ loại bỏ carbon đại dương, và nhiều lĩnh vực mới khác đóng vai trò then chốt đối với tương lai khí hậu và kinh tế của California.

Vào tháng 1 năm 2025, Hội đồng Quản trị của Hệ thống Cao đẳng Cộng đồng California đã cập nhật Khung Hành động Khí hậu và Phát triển Bền vững, một phần của kế hoạch chiến lược Vision 2030. Bản cập nhật này đưa ra tám mục tiêu toàn hệ thống dành cho cả 73 khu học chánh, nhằm đánh giá tiến độ hướng tới các mốc năm 2025, 2030 và 2035 - năm mục tiêu để California đạt giảm 100% lượng khí thải nhà kính so với mức cơ sở.

Bà Sonya Christian, Hiệu trưởng Hệ thống Cao đẳng Cộng đồng California, phát biểu: “Các cao đẳng cộng đồng California đóng vai trò chuyển đổi trong việc chuẩn bị cho sinh viên và nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động để bước vào các ngành công nghiệp tiên phong. Đây là trọng tâm của Vision 2030. Vì vậy tôi vui mừng về sự hợp tác lâu dài với Cảng Los Angeles và AltaSea. Các trường của chúng tôi đang xây dựng chương trình giảng dạy và lộ trình nghề nghiệp phù hợp với các công nghệ xanh và những hoạt động kinh tế mới đang hình thành tại AltaSea và trên toàn Cảng Los Angeles. Điều đặc biệt của sự hợp tác này là đội ngũ giảng viên của chúng tôi được tham gia trực tiếp vào sự nghiên cứu và phát triển, làm việc cùng các doanh nhân tập trung vào các giải pháp thân thiện với khí hậu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế,”

Hai bên dự kiến sẽ phối hợp các nỗ lực ở cấp tiểu bang, quốc gia và quốc tế liên quan đến nền kinh tế xanh biển bền vững, bao gồm Sáng kiến Deep Blue Decade của AltaSea, kết nối các mạng lưới toàn cầu tập trung vào đổi mới khí hậu dựa trên đại dương. Các lĩnh vực hợp tác dự kiến gồm: truyền thông và hội nghị chung, nghiên cứu, xây dựng lộ trình từ giáo dục đến việc làm, phát triển lực lượng lao động thông qua các chương trình thực tập, và trao đổi học tập dành cho sinh viên, giảng viên và nhà quản lý.

“Việc thích ứng với biến đổi khí hậu và đạt được các mục tiêu khí hậu của tiểu bang đòi hỏi sự hợp tác giữa giáo dục, doanh nghiệp và chính quyền”, ông Terry Tamminen, Tổng Giám đốc AltaSea, cựu Bộ trưởng Cơ quan Bảo vệ Môi trường California. “Bằng cách làm việc cùng hệ thống Cao đẳng Cộng đồng California, chúng tôi có thể mở rộng các giải pháp khí hậu thực tiễn, đồng thời tạo ra các lộ trình giáo dục đến việc làm bao trùm cho California và toàn cầu.”

“Nền kinh tế biển của California đang mở ra những cơ hội mới cho tăng trưởng kinh doanh thông qua hiện đại hóa cảng biển bằng điện hóa, phát triển công nghệ đại dương và thúc đẩy đổi mới trong hệ thống thực phẩm”, bà Dee Dee Myers, Cố vấn cấp cao của Thống đốc Newsom và Giám đốc Văn phòng Phát triển Kinh tế & Kinh doanh California. “Những lĩnh vực thế hệ mới này đang thu hút đầu tư tư nhân và nguồn vốn công, thúc đẩy các công ty khởi nghiệp, tạo việc làm chất lượng cao và củng cố vị thế toàn cầu của California trong thương mại và dịch vụ hậu cần...”

“Mục tiêu khí hậu và mục tiêu kinh tế của California luôn song hành”, ông Stewart Knox, Bộ trưởng Lao động và Phát triển Lực lượng Lao động California. “Những mối quan hệ hợp tác như thế này giúp người lao động và sinh viên được trang bị các kỹ năng cần thiết cho các công việc trong lĩnh vực năng lượng sạch và nền kinh tế xanh biển đang thay đổi các cảng biển và cộng đồng của chúng ta. Đây chính là hình thức hợp tác đa ngành cần thiết để xây dựng một lực lượng lao động công bằng, toàn diện và sẵn sàng cho tương lai”.

“Cảng biển là nơi đổi mới khí hậu được ứng dụng trong thực tế”, ông Gene Seroka, Giám đốc Điều hành Cảng Los Angeles. “Sự hợp tác này kết nối giáo dục và phát triển lực lượng lao động với các công nghệ và giải pháp đang được triển khai tại cảng, giúp California giảm phát thải và chuẩn bị cho thế hệ việc làm mới trong nền kinh tế xanh biển”.

Những mối quan hệ hợp tác này đóng vai trò then chốt trong Vision 2030 của hệ thống Cao đẳng Cộng đồng California, ưu tiên phát triển kỹ năng cho các công việc chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hệ thống Cao đẳng Cộng đồng California là hệ thống giáo dục đại học lớn nhất tại Hoa Kỳ, gồm 73 khu học chánh và 116 trường, phục vụ 2.2 triệu sinh viên mỗi năm. Các trường cung cấp đào tạo nghề; lộ trình chuyển tiếp lên đại học bốn năm; chương trình cấp bằng và chứng chỉ.