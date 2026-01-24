Hôm nay,  

Hệ Thống Cao Đẳng Cộng Đồng California Và Altasea Hợp Tác Hỗ Trợ Mục Tiêu Khí Hậu Và Phát Triển Kinh Tế Biển California

24/01/2026
Blue Economy MOU signing 2

Trong ảnh từ trái sang phải: Avin Sharma, Cảng Los Angeles; Carla Grandy, Cố vấn cao cấp của Hiệu trưởng; Hiệu trưởng Sonya Christian; Terry Tamminen, CEO AltaSea; Chủ tịch Hildegarde B. Aguinaldo, Hội đồng Quản trị; Phó Hiệu trưởng Tony Cordova, Phát triển Lực lượng Lao động & Kinh tế; Derek Kirk, Văn phòng Phát triển Kinh tế & Kinh doanh của Thống đốc California; Sandra Sanchez, Trưởng khoa Phát triển Kinh tế & Lực lượng Lao động, Cao đẳng Los Angeles Harbor; Phó Chủ tịch Bill Rawlings, Hội đồng Quản trị.

Văn phòng Hiệu trưởng Hệ thống Cao đẳng Cộng đồng California (California Community Colleges Chancellor’s Office) và AltaSea tại Cảng Los Angeles đã ký kết Biên bản Ghi nhớ nhằm hợp tác hỗ trợ hành động vì khí hậu, phát triển bền vững và cơ hội phát triển lực lượng lao động trong “nền kinh tế biển” (blue economy) đang phát triển của California. “Blue economy” bao gồm các hoạt động kinh tế bền vững dựa vào đại dương, vùng ven biển, hệ thống đường thủy, nhằm thúc đẩy đổi mới, giải pháp khí hậu và tạo việc làm, đồng thời bảo vệ các hệ sinh thái biển cho các thế hệ tương lai.

 

Thông qua thỏa thuận mới này, hệ thống cao đẳng cộng đồng California và AltaSea sẽ phối hợp mở rộng nhận thức, giáo dục và các lộ trình nghề nghiệp liên quan đến năng lượng tái tạo sạch, khử carbon tại cảng biển, nuôi trồng thủy sản tái tạo, công nghệ loại bỏ carbon đại dương, và nhiều lĩnh vực mới khác đóng vai trò then chốt đối với tương lai khí hậu và kinh tế của California.

 

Vào tháng 1 năm 2025, Hội đồng Quản trị của Hệ thống Cao đẳng Cộng đồng California đã cập nhật Khung Hành động Khí hậu và Phát triển Bền vững, một phần của kế hoạch chiến lược Vision 2030. Bản cập nhật này đưa ra tám mục tiêu toàn hệ thống dành cho cả 73 khu học chánh, nhằm đánh giá tiến độ hướng tới các mốc năm 2025, 2030 và 2035 - năm mục tiêu để California đạt giảm 100% lượng khí thải nhà kính so với mức cơ sở.

 

Bà Sonya Christian, Hiệu trưởng Hệ thống Cao đẳng Cộng đồng California, phát biểu: “Các cao đẳng cộng đồng California đóng vai trò chuyển đổi trong việc chuẩn bị cho sinh viên và nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động để bước vào các ngành công nghiệp tiên phong. Đây là trọng tâm của Vision 2030. Vì vậy tôi vui mừng về sự hợp tác lâu dài với Cảng Los Angeles và AltaSea. Các trường của chúng tôi đang xây dựng chương trình giảng dạy và lộ trình nghề nghiệp phù hợp với các công nghệ xanh và những hoạt động kinh tế mới đang hình thành tại AltaSea và trên toàn Cảng Los Angeles. Điều đặc biệt của sự hợp tác này là đội ngũ giảng viên của chúng tôi được tham gia trực tiếp vào sự nghiên cứu và phát triển, làm việc cùng các doanh nhân tập trung vào các giải pháp thân thiện với khí hậu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế,”

 

Hai bên dự kiến sẽ phối hợp các nỗ lực ở cấp tiểu bang, quốc gia và quốc tế liên quan đến nền kinh tế xanh biển bền vững, bao gồm Sáng kiến Deep Blue Decade của AltaSea, kết nối các mạng lưới toàn cầu tập trung vào đổi mới khí hậu dựa trên đại dương. Các lĩnh vực hợp tác dự kiến gồm: truyền thông và hội nghị chung, nghiên cứu, xây dựng lộ trình từ giáo dục đến việc làm, phát triển lực lượng lao động thông qua các chương trình thực tập, và trao đổi học tập dành cho sinh viên, giảng viên và nhà quản lý.

 

“Việc thích ứng với biến đổi khí hậu và đạt được các mục tiêu khí hậu của tiểu bang đòi hỏi sự hợp tác giữa giáo dục, doanh nghiệp và chính quyền”, ông Terry Tamminen, Tổng Giám đốc AltaSea, cựu Bộ trưởng Cơ quan Bảo vệ Môi trường California. “Bằng cách làm việc cùng hệ thống Cao đẳng Cộng đồng California, chúng tôi có thể mở rộng các giải pháp khí hậu thực tiễn, đồng thời tạo ra các lộ trình giáo dục đến việc làm bao trùm cho California và toàn cầu.”

 

 “Nền kinh tế biển của California đang mở ra những cơ hội mới cho tăng trưởng kinh doanh thông qua hiện đại hóa cảng biển bằng điện hóa, phát triển công nghệ đại dương và thúc đẩy đổi mới trong hệ thống thực phẩm”, bà Dee Dee Myers, Cố vấn cấp cao của Thống đốc Newsom và Giám đốc Văn phòng Phát triển Kinh tế & Kinh doanh California. “Những lĩnh vực thế hệ mới này đang thu hút đầu tư tư nhân và nguồn vốn công, thúc đẩy các công ty khởi nghiệp, tạo việc làm chất lượng cao và củng cố vị thế toàn cầu của California trong thương mại và dịch vụ hậu cần...”

 

“Mục tiêu khí hậu và mục tiêu kinh tế của California luôn song hành”, ông Stewart Knox, Bộ trưởng Lao động và Phát triển Lực lượng Lao động California. “Những mối quan hệ hợp tác như thế này giúp người lao động và sinh viên được trang bị các kỹ năng cần thiết cho các công việc trong lĩnh vực năng lượng sạch và nền kinh tế xanh biển đang thay đổi các cảng biển và cộng đồng của chúng ta. Đây chính là hình thức hợp tác đa ngành cần thiết để xây dựng một lực lượng lao động công bằng, toàn diện và sẵn sàng cho tương lai”.

 

 “Cảng biển là nơi đổi mới khí hậu được ứng dụng trong thực tế”, ông Gene Seroka, Giám đốc Điều hành Cảng Los Angeles. “Sự hợp tác này kết nối giáo dục và phát triển lực lượng lao động với các công nghệ và giải pháp đang được triển khai tại cảng, giúp California giảm phát thải và chuẩn bị cho thế hệ việc làm mới trong nền kinh tế xanh biển”.

 

Những mối quan hệ hợp tác này đóng vai trò then chốt trong Vision 2030 của hệ thống Cao đẳng Cộng đồng California, ưu tiên phát triển kỹ năng cho các công việc chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

Hệ thống Cao đẳng Cộng đồng California là hệ thống giáo dục đại học lớn nhất tại Hoa Kỳ, gồm 73 khu học chánh và 116 trường, phục vụ 2.2 triệu sinh viên mỗi năm. Các trường cung cấp đào tạo nghề; lộ trình chuyển tiếp lên đại học bốn năm; chương trình cấp bằng và chứng chỉ.

Sáng Chủ Nhật 18 tháng 1 năm 2026, vào lúc 10 giờ, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ long trọng cử hành Lễ Đại Tường cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm, tại chùa Quang Thiện, thành phố Ontario. Chùa Quang Thiện, nơi Hòa Thượng Thích Minh Dung đảm nhiệm vai trò Viện chủ, đã trang nghiêm đón tiếp đông đảo chư tôn đức Tăng Ni, đại diện các cơ quan truyền thông và đồng hương Phật tử về chứng minh và tham dự để tưởng niệm một bậc Trưởng Lão suốt đời gắn bó với vận mệnh đạo pháp và văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Tu Viện Huyền Không (Chùa A Di Đà cũ), số 14042 Swan ST, Thành Phố Westminster, CA 92683, hiện do Thầy Thích Tánh Tuệ làm Viện Chủ và Thầy Thích Tuệ Giác Trụ Trì. Tu Viện ngoài việc tổ chức các khóa tu học cho Phật tử hiện nay Tu Viện đang có lớp luyện tập “Tiên Long Khí Công” dưới sự hướng dẫn của Bác Sĩ Đông Y Trung Võ. Đây là lớp học đầu tiên với số học viên tham gia khoảng 40 học viên, thời gian luyện tập từ 6 giờ sáng đến 7:30 sáng từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hằng tuần. Tiếp xúc với BS. Trung Võ được ông cho biết: “Đây là môn khí công được truyền thừa từ Đức Phù Đổng Thiên Vương, mở đầu với phần lạy Phật theo “Kim Cang Thừa”

Tại Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) Miền Nam California số 2114 W. McFadden Ave, Santa Ana CA. 92704 vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 11 tháng 1 năm 2026, Ban Trị Sự PGHH Miền Nam Cali do Ông Trần Văn Tài làm Hội Trưởng đã long trọng tổ chức Đại Lễ Đản Sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ Lần Thứ 106. Buổi lễ diễn ra với sự tham dự của hàng trăm đồng đạo và thân hữu. Chức sắc PGHH có Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại và một số quý vị trong hội. Về quan khách có: Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Tu Viện Huệ Quang; Phái Đoàn Cao Đài gồm có các Ông: Chánh Trị Sự Hà Vũ Bâng, Ngô Thiện Đức, Hồ Ngọc Ân… Giáo Sư Nguyễn Trung Quân, Dược Sĩ Trần Nghĩa Đời, GS. Trần Trọng Đạt, Chủ Tịch Đảng Đại Việt Quốc Dân Đảng và phái đoàn, Đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn, Cô Roxanne Chow, Đại Diện Dân Biểu Liên Bang Derek Trần, Bà Quỳnh Hoa, Hội Trưởng Hội Phụ Nữ Việt Mỹ… Các cơ quan truyền thông có Báo Người Việt, Việt Báo, Viễn Đông, Đài Truyền Hình SBTN, .

Tại khu đậu xe P4 Tòa Nhà Hành Chánh Quận Cam số 630 North Broadway St., Santa Ana, CA 9270 vào lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu ngày 9 tháng 1 năm 2026 Chánh Lục Sự Quận Cam Ông Hugh Nguyen đã tổ chức buổi ra mắt xe văn phòng lưu động “Clerk-Recorder on Wheels”, nhằm mang các dịch vụ thiết yếu của Văn Phòng Chánh Lục Sự trực tiếp đến cư dân trên khắp Quận Cam. Tham dự buổi lễ có các cơ quan truyền thông, báo chí Mỹ-Việt, các giám sát viên như ông Doug Chaffee, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County; bà Katrina Foley, phó chủ tịch; ông Don Wagner; và đại diện của Giám Sát Viên Vicente Sarmiento.

Nghe tin buồn, nhạc sĩ Bảo Tố vừa qua đời ngày 12 tháng 1 năm 2026 nhằm ngày 24 tháng 11 năm Ất Tị tại thành phố San Jose, California, hưởng thọ 82 tuổi, xin viết mấy dòng tưởng nhớ người bạn văn nghệ nhiều năm tại Thung lũng Hoa vàng...

Paris by Night hân hạnh kính mời quý khán thính giả tham dự hai buổi văn nghệ sẽ diễn ra vào lúc 2:00 chiều và 7:30 tối Chủ Nhật 1 tháng 2 năm 2026 với chủ đề “O Sen Ngọc Mai – Từ Giọng Hát Em” tại rạp Pechanga Theater bên trong Pechanga Resort Casino. Trong những năm tháng gần đây, những tài năng nghệ thuật ở Việt Nam, nhất là trong lãnh vực âm nhạc, mau chóng nổi bật trong văn nghệ đại chúng. Người yêu nhạc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước sự xuất hiện của rất nhiều khuôn mặt trẻ đẹp và xuất sắc trong việc trình bày và diễn tả những âm điệu cổ điển lẫn tân thời khiến người nghe không khỏi cảm thấy như được nhìn thấy sự kết nối liên tục của dòng nhạc một thời với khuynh hướng đổi mới sinh động hơn của ngày nay. Khán giả sành điệu cũng kỳ vọng được thưởng thức những ca khúc, những khuôn mặt, giọng ca thực sự có thể tiếp nối thế hệ đi trước để thổi lửa vào nền âm nhạc Việt Nam trong cũng như ngoài nước

Mùa lễ là khoảng thời gian của truyền thống, gia đình và những bữa ăn ấm áp. Với tôi, một đầu bếp, nấu ăn luôn là cách ý nghĩa nhất để thể hiện tình yêu. Nhưng thú thật mà nói, chúng ta thường mua quá nhiều, nấu quá nhiều và tạo ra nhiều rác hơn bình thường. Năm nay, tôi muốn truyền cảm hứng cho một cách làm khác.

Sky River Casino mở màn năm 2026 với Thử Thách Két Sắt Tiền Mặt $1,000,000, một chương trình khuyến mãi kéo dài tám tuần diễn ra mỗi thứ Bảy từ ngày 03 tháng 01 đến ngày 28 tháng 02, mang đến cơ hội trúng thưởng lên tới $100,000 tiền mặt trong một lần xổ số. Sòng bài cũng sẽ chào mừng tết Nguyên đán với màn biểu diễn múa lân truyền thống vào Chủ nhật, ngày 15 tháng 02, cùng thực đơn đặc biệt tám món độc quyền tại Dragon Beaux với các món ăn mừng truyền thống đặc trưng cho ngày lễ.

Tổ Đình Chùa Huệ Quang do Hòa Thượng Thích Minh Mẫn khai sơn, viện chủ đã long trọng tổ chức Lễ Hiệp Kỵ, Lịch Đại Tổ Sư và họp mặt Chư Tôn Đức Tăng Ni, buổi lễ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng Thứ Năm ngày 25 tháng 12 năm 2025. Chứng minh tham dự buổi lễ khoảng 250 chư tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng, Chư Tôn Đức Ni và rất đông đồng hương Phật tử. Chư Tôn Đức chứng minh có quý Trưởng Lão: Hòa Thượng Thích Phước Thuận, HT. Thích Minh Tuyên, HT. Thích Thiện Long, HT. Thích Minh Mẫn, HT. Thích Viên Lý, HT. Thích Giác Ngôn, HT. Thích Minh Trí, HT. Thích Thông Hải, HT. Thích Quảng Mẫn, HT. Thích Tâm Thành… cùng chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng, quý Ni Trưởng, Ni Sư cùng chư tôn đức Ni.

Sky River Casino chào đón năm 2026 với chương trình mừng Giao Thừa theo chủ đề “Lửa & Băng” vào thứ Tư, ngày 31 tháng 12, bao gồm các tiết mục biểu diễn xiếc, DJ trực tiếp, và nhiều điểm chụp ảnh đầy sắc màu miễn phí khắp khuôn viên sòng bài. Sự kiện này đồng thời bổ sung cho chuỗi khuyến mãi mùa lễ trị giá $450,000 đang diễn ra, bao gồm Chương Trình Biếu Tặng Xe BMW Chỉ Cho Bài Bàn $200,000 và Chương Trình Ghép Tương Ứng Tiền Mặt Mùa Lễ $250,000 kéo dài đến cuối tháng 12.
