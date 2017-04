CSVN Bên Bờ Vực Thẳm

Người dân Việt gọi quốc nạn 30 tháng Tư năm 1975, ngày CS Bắc Việt cưỡng chiếm được Miền Nam, gồm thâu được cả nước - là Tháng Tư Đen, hay Ngày Quốc Hận. Đến Quốc Hận thứ 42, CSVN như đang mò mẫm trên bờ vực thẩm. Vực thẳm do người dân Việt Quốc gia trong và ngoài nước đấu tranh cho tự do, dân chủ nhân quyền VN tạo ra. Cuộc đấu tranh này tạo thành quyền lực mềm. Quyền lực mềm này một mặt biến thành quốc tế vận đối với nhân dân và chánh quyền, nhứt là Quốc Hội của các đại siêu cường thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Canada, v.v.. Mặt khác tạo thành một phong trào chuyển biến tư tưởng của một số đảng viên cán bộ cầm quyền. Đảng CSVN rất lo sợ gọi là “chuyển biến hoà bình”. Vực thẳm do ngoại quốc tạo ra cho CSVN như Mỹ hiện thời là đối tác nhưng vốn là cựu thù của CSVN và đồng chí TC như ma đưa lối quỉ dẫn đường CSVN đi vào suy tàn, sụp đổ.Một, trong nước CS suy tàn. Phong trào dân chúng đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN của người dân trong nước đã thành một thế lực, một qui trình không thể đảo ngược được nữa. Vũ khí chống CS là tự do, dân chủ, nhân quyền đã giúp phát triển thế lực dân chúng từ điểm thành diện, từ phẩm thành lượng. Làm dân chúng VN không còn sợ CS nữa. Làm CS không còn có thể tuyên truyền dối gạt nữa.Biểu tình ở Hà nội, Saigon, hay ở các tỉnh Miền Trung, có lúc lên cả chục ngàn. Chận quốc lộ. Phong toả cơ quan Đảng Nhà Nước, cơ sở kinh doanh của ngoại quốc. Nơi này, người này, cuối tuần này bị công an trấn áp thì chỗ kia, người nọ, hôm khác xông lên tiếp tục. Chỉ cần 5 hay 10 phút sau, các trang mạng xã hội của thời đại tin học loan tải thông tin, nghị luận khắp thế giới.Còn Đảng CSVN thì bị phân hoá, chia rẽ trầm trọng. Đám theo Tàu Cộng, đám hướng theo Mỹ, kỳ thị Bắc Nam, đấu đá nhau tranh chức, tranh ăn, trên bảo dưới không nghe, trung ương ra lịnh địa phương biến lịnh thành lạc, trên ăn thì dưới cũng ăn, ngu gì nhịn.Nhà Nước thì mắc nợ công vay ngoại quốc như chúa chổm. Địa phương cũng vay ngoại quốc. Ngân sách khiếm hụt triền miên. Cộng lại số nợ chồng chất cả đời dân VN trả không nổi. Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ Quốc tế, các nước như Nhựt, Nam Hàn không cho vay phát triển, lãi suất ưu đãi nữa.Hai, bên ngoài ngoại quốc siết vòng vây. Giao thương với TC càng ngày càng lỗ lã. Nhập siêu của TC mỗi năm có tăng chớ không giảm, tiêu biểu năm 2015 là 32 tỷ Mỹ kim. TC tuồn hàng gian, giả, độc qua VN bán như cho, giết kỹ nghệ, nông nghiệp, và con người VN. Mỹ thời TT Trump cho CSVN ra rìa, sau khi rút Mỹ khỏi TPP là phao cứu sinh cho CSVN theo kỳ vọng của Đảng Nhà Nước CS.TC chặt đứt dây CSVN đi đu giữa Mỹ và TC sau khi Chủ Tịch TC triệu Tổng Bí Thư Đảng CSVN là Nguyễn phú Trọng sang Tàu bảo phải tái định hướng ngoại giao, dứt khoát “thoát Mỹ”.TT Trump còn chơi CSVN một đòn độc vịt xiêm lai nữa, hại hơn Chủ Tịch Bình nữa. Tin Reuters cho biết hôm 01/04/2017, nhân dịp được tái bổ nhiệm, Đại sứ Mỹ Ted Osius ở Hà nội trong cuộc gặp gỡ Chủ tịch Nước CSVN Trần Đại Quang có thông báo TT Trump đang xem xét việc đến Đà Nẵng tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC lần thứ 25 tổ chức tại Việt Nam trong năm nay. Thư này là con dao hai lưỡi, trò chơi hai mang, dùng tay CS hại CS. Thư này sẽ gây nghi ngờ, bất mãn của TC đối với CSVN, CSVN đã phản bội lời hứa Thoát Mỹ. Thư này cũng gây thêm hiềm khích giữa Tổng bí Thư Đảng CSVN với Chủ Tịch Nước Trần đại Quang.Tân chánh quyền Mỹ, TT Trump còn ký ban hành đạo luật S.305 qui định ngày 29/3 là Ngày Cựu chiến binh Việt Nam, vinh danh những Cựu Chiến Binh Mỹ từng tham gia chiến đấu ở Việt Nam Cộng hoà. Một hình thức làm sống lại tinh thần chống CS của Mỹ thời Chiến tranh Lạnh ở VN, tiền đồn chống Cộng ở Đông Nam Á.Tân Đệ nhứt Phu nhân Mỹ, Bà Melania còn đứng chủ toạ Vinh Danh "Mẹ Nấm", một phu nữ VN đấu tranh kiên cường và bất khuất chống CS độc tài đảng trị toàn diện.Còn tại hai thành phố trái tim của Little Saigon ở Nam Cali, người Việt hải ngoại thân thương gọi là “thủ đô tinh thần” VN Hải ngoại, Thị Trưởng và Hội đồng hai thành phố Westminster, và Garden Grove biểu quyết cấm treo cờ máu CS.Và ở Bắc Cali, Hội đồng TP San Jose cũng nghị quyết tái xác nhận quốc kỳ VN Cộng Hoà nền vàng ba sọc đỏ, và cấm treo cờ máu CS trong thành phố.Mấy năm qua CSVN tốn hàng tỷ Mỹ Kim để thi hành Nghị quyết 36 kỳ vọng nhuộm đỏ các cộng đồng người Việt ở hải ngoại trên thế giới, nay đã có hơn 4 triệu rưỡi người. Nhưng CSVN hoàn toàn thất bại. Quốc kỳ VN Cộng Hoà nền vàng ba sọc đỏ đã được chánh quyền 5 tiểu bang và hơn 100 thành phố Mỹ công nhận là di sản, là biểu tượng của người Mỹ gốc Việt.Năm 2017 là 42 năm cuộc di tản của người Việt chống CS. Đó là một hành trình đầy gian nguy nhưng cũng đầy vinh quang, làm vẻ vang dân Việt. Một dân tộc VN yêu tự do, dân chủ, xây dựng nhân quyền đã rõ rệt trưởng thành trong lòng văn minh Tây Phương, trải dài từ Tây Âu, sang Bắc Mỹ, xuống Úc Châu. Một VN Hải Ngoại (Việt Nam d'Outre Mer) đã thành hình, như một nước Pháp Hải Ngoại (France d' Outre- Mer) trong thời Đức Quốc Xã tạm chiếm nước Pháp, đã đấu tranh đem lại tự do, dân chủ cho nước nhà.Về chánh trị, thế quốc tế của VN Hải Ngoại mạnh hơn của chế độ CS Hà nội vì CS Hà Nội chiếm được lãnh thổ, cướp được chánh quyền, mà không lãnh đạo được nhân dân, thống nhứt được non sông mà không thống nhứt được dân tộc nhứt là về chánh trị. Thêm vào đó việc CSVN để cho TC xâm lấn biên giới, biển đảo làm cho người dân Việt coi TC là ngoại xâm và CSVN là nội thù thông đồng với TC.CSVN đang mò mẫm bên bờ vực thẳm. Nên cán bộ đảng viên CSVN hơn ai hết biết tình thế thậm chí nguy này. Nên lớn ăn theo lớn, nhỏ ăn theo nhỏ, vơ vét cuối đời. Tài sản tẩu tán ra ngoại quốc. Con cháu CS tìm đủ mọi cách nhập cư lậu ra nước ngoài. Nhưng đừng mong hưởng được ở ngoại quốc. Người Việt hải ngoại như thiên la địa võng đã bắt đầu vận dụng luật pháp các quốc gia định cư để trừng phạt CS và tịch biên tài sản họ để trả lại cho chánh quyền mới do dân làm chủ thời hậu CS./.(VA)