Đọc Lại Hồ Sơ Kissinger (1923-2023)

Cựu Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger vừa từ trần ngày 29/11/2023. Một cuộc đời khép lại, và nhiều hồ sơ giải mật vẫn tiếp tục mở ra về một nhân vật đầy những tranh cãi, mà những quyết định trên bàn giấy của ông đã làm chết cả triệu thường dân tại nhiều quốc gia toàn cầu, hay để đếm ở mức thiểu số, cũng là chết vài trăm ngàn thường dân – vâng, thường dân, không phải chiến binh.

Chúng ta đã nghe quen rất nhiều câu nói của Kissinger. Như trong những năm cuối của Cuộc Chiến Việt Nam, câu nói xuất hiện thường xuyên trên báo Mỹ là “Hòa bình trong tầm tay” (Peace is at hand) khi Henry Kissinger nói vào ngày 26/10/1972, khi ông nói ông đã đạt được thỏa thuận với Lê Đức Thọ của Bắc Việt để chấm dứt chiến tranh. Cái gọi là tầm tay đó bao gồm một số điều kiện mà Hoa Kỳ và Miền Nam VN phải nhượng bộ: quân Bắc Việt và cánh tay nối dài có tên là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, còn gọi tắt là Việt Cộng, sẽ tiếp tục đóng quân ở Miền Nam VN.

Một câu nói cũng rất quen thuộc trên báo Mỹ lúc đó: “Hòa bình trong danh dự” (Peace with honor). Câu này đầu tiên nói lên là từ Tổng thống Nixon nói, sau khi Hiệp định Hòa bình Paris được ký kết vào ngày 23/1/1973, và được Kissinger thực hiện theo kiểu thu xếp bí mật để rút quân Mỹ ra khỏi Việt Nam. Danh dự nơi đây, nghĩa là quân lực Hoa Kỳ rút khỏi VN, và chính phủ Hà Nội sẽ trao cho Hoa Kỳ tất cả tù binh Mỹ. Chữ “danh dự” là để thuyết phục dư luận Hoa Kỳ, không có ý nói gì với Miền Nam VN.

Chào đời ở Đức, Kissinger vào Hoa Kỳ năm 1938 với tư cách là người tị nạn Do Thái chạy thoát cuộc đàn áp của Đức Quốc xã. Ông phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ trong Thế chiến thứ hai, và d0i học lại sau chiến tranh, tốt nghiệp tại Đại học Harvard, nơi ông trở thành giáo sư các môn học về công quyền và nổi tiếng quốc tế với tư cách là chuyên gia về vũ khí hạt nhân và chính sách đối ngoại. Kissinger thường xuyên làm cố vấn cho các cơ quan chính phủ, các viện nghiên cứu và các chiến dịch tranh cử tổng thống của Đảng Cộng hòa trước khi được bổ nhiệm làm cố vấn an ninh quốc gia của Nixon.

Hồ sơ về Kissinger ghi đầy những tranh cãi: Kissinger thò tay lật đổ nền dân chủ ở Chile, giúp trỗi dậy chế độ độc tài ở nơi đó; coi thường nhân quyền và ủng hộ các cuộc chiến tranh tàn bạo, thậm chí có tính diệt chủng ở nước ngoài; cho phép các chiến dịch dội bom bí mật ở Đông Nam Á; và sự tham gia vào các hành vi lạm dụng tội phạm của chính quyền Nixon, trong số đó có các vụ nghe lén bí mật của các phụ tá hàng đầu của chính Kissinger.



Henry Kissinger và Putin. Kissinger trong năm 2022 đã viết bài kêu gọi Ukraine hãy cắt đầt cầu hòa với Nga.

Để áp lực Hà Nội vào bàn thương thuyết, trong khi Tổng Thống Nixon công khai nói với truyền thông Mỹ về chính sách Việt Nam hóa và từ từ rút quân đội Hoa Kỳ về để miền Nam VN có thể đảm nhận các hoạt động quân sự, Kissinger đã bí mật leo thang Cuộc Chiến VN bằng cách dội bom các nước láng giềng Lào và Campuchia. Bởi vì, quân Bắc Việt vận chuyển tiếp liệu và vũ khí qua biên giới các nước láng giềng được xem là trung lập để chuyển vào chiến trường Miền Nam VN, và Kissinger đã bí mật cho dội bom các nước láng giềng này.

Kissinger chủ động tham gia vào các cuộc dội bom vào Campuchia - và giữ bí mật về các chiến dịch mưa bom này với Quốc hội Hoa Kỳ và công chúng quốc tế. Theo một báo cáo của Pentagon công bố năm 1973, “Henry A. Kissinger đã phê duyệt từng cuộc tấn công trong số 3.875 cuộc dội bom vào Campuchia trong năm 1969 và 1970” và đồng thời Kissinger thực hiện “các phương pháp bưng bít thông tin, không cho các chiến dịch dội bom xuất hiện trên mặt báo.”

Đến cuối chiến dịch dội bom có biệt danh là “Chiến dịch Menu” (Operation Menu), Mỹ đã thả tổng cộng 110.000 tấn bom, và ước lượng đã giết chết từ 150.000 đến 500.000 dân thường. Do vậy, các nhà bình luận nói, nơi quốc gia trung lập này, quân Khmer Đỏ đã có khuôn mặt chính nghĩa khi khơi dậy cảm xúc chống Mỹ ở một đất nước Campuchia đang bất ổn, vươn lên nắm quyền và tàn sát 1,7 đến 2,2 triệu người Campuchia như một phần của nạn diệt chủng ở Campuchia.

Kissinger cũng khác với các Bộ Trưởng Ngoại Giao khác của Hoa Kỳ với kiểu hoạt động bí mật ngay trong chính phủ Mỹ. Kissinger đã bí mật ghi âm các cuộc trò chuyện qua điện thoại và nhờ các thư ký của ông chép lại để thành một loạt hồ sơ hơn 30.000 trang chép lại. Thế rồi, Cơ quan Lưu trữ An ninh Quốc gia đã biên soạn thành một hồ sơ nhỏ chọn lọc gồm các hồ sơ được giải mật—các bản ghi nhớ, và những “telcons” (viết tắt: telephone conferences; điện đàm ghi lại) mà Kissinger đã viết, nói và/hoặc đọc—ghi lại các cuộc thảo luận tối mật trong thời gian Kissinger ở Bạch Ốc với tư cách Cố vấn An ninh Quốc gia và ở Bộ Ngoại giao với tư cách Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ. Thế rồi, Kissinger coi như là “giấy tờ cá nhân” khi ông rời nhiệm sở vào năm 1977 và sử dụng một cách có chọn lọc để viết những gì hay nhất của ông, để thành cuốn hồi ký.

Nhà nghiên cứu Tom Blanton (Giám đốc National Security Archive – Văn khố An ninh Quốc gia) nhận xét: “Việc Henry Kissinger ghi âm hầu như mọi lời ông nói, với các tổng thống mà ông phục vụ (mà họ không hề biết rằng họ đang bị ghi âm) hoặc với các nhà ngoại giao mà ông gạ gẫm, vẫn là món quà không ngừng trao tặng cho các nhà sử học về ngoại giao. Các phụ tá của Kissinger sau đó nhận xét rằng ông ta cần theo dõi xem ông ta đã nói dối những gì với ai đó. Kissinger đã cố gắng giữ những tài liệu đó dưới sự kiểm soát của riêng mình.”

Khi các hồ sơ Kissinger tặng Thư Viện Quốc Hội tới lúc giải mật thì di sản tàn bạo của ông lộ ra, với những cái chết không đếm nổi tại Đông Nam Á và Châu Mỹ Latin.

Ban đầu, Kissinger làm cố vấn cho Tổng Thống John F. Kennedy, rồi giữ chức Cố vấn An ninh Quốc gia (1969-75) và Ngoại Trưởng (1973-77) cho Tổng Thống Richard Nixon, Henry Kissinger là người trách nhiệm cho nhiều quyết định quan trọng đối với Cuộc Chiến VN. Kissinger giữ bí mật về việc Mỹ dội bom Campuchia với Quốc hội, nhưng đã đoạt giải Nobel vì đàm phán Hiệp định Hòa bình Paris năm 1973 dẫn đến lệnh ngừng bắn. Hòa bình đó đã thất bại hai năm sau đó. Khả năng ngoại giao bí mật của ông khiến ông được cả những người ca ngợi lẫn những người chỉ trích, nhưng di sản Cuộc Chiến Việt Nam, mà ông gọi là “một trải nghiệm bi thảm của đất nước” (a tragic national experience), đã làm VNCH sụp đổ.

Trong cuốn sách “Ending the War in Vietnam” (Kết thúc chiến tranh ở Việt Nam), Kissinger tự mô tả mình như bị “cuốn vào vòng xoáy” của Chiến tranh Việt Nam, từ một người “chỉ gặp Tổng thống đắc cử một lần rồi chỉ trong vài phút” trở thành “ cố vấn chính cho tổng thống về chính sách rút khỏi Việt Nam và cuối cùng là trưởng đoàn đàm phán.” Sự gần gũi của ông với Nixon là nguồn quyền lực ban đầu của ông.

Chiến tranh Việt Nam là vấn đề trọng tâm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1968, và Nixon vận động tranh cử với lời hứa mang lại “hòa bình trong danh dự.” Cuộc chiến không được lòng dân bắt đầu dưới thời Kennedy và Johnson như một cách ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản lan rộng ở Đông Nam Á đã khiến người nộp thuế phải trả 30 tỷ USD hàng năm. Trung bình 200 chiến binh trong số 500.000 lính Mỹ đóng quân ở Việt Nam chết mỗi tuần, càng làm tăng thêm làn sóng phản đối quân dịch. Nhưng rút khỏi cuộc xung đột có nghĩa là từ bỏ các đồng minh của Mỹ ở miền Nam Việt Nam và, Kissinger và Nixon lo ngại, sẽ khiến nước Mỹ trông yếu đuối.

Một biệt thự nhỏ ở ngoại ô Paris là nơi để Kissinger và đại diện Bắc Việt Lê Đức Thọ thảo luận về các điều khoản hòa bình. Sử gia Robert Brigham cho biết họ đã gặp tổng cộng 68 lần và Kissinger giữ bí mật một số cuộc trò chuyện ngay cả với Tổng thống. “Kissinger muốn chắc chắn rằng chiến tranh sẽ kết thúc ở Paris chứ không phải ở Sài Gòn. Ông có rất ít niềm tin vào lực lượng vũ trang VNCH. Kissinger hiểu rằng Quốc hội Hoa Kỳ không có hứng thú với cuộc chiến và muốn Hoa Kỳ rút quân mà không có vẻ như đó là một thất bại nặng nề,” Brigham nói.

Hiệp định Hòa bình Paris dẫn đến ngừng bắn ở Việt Nam được ký kết vào ngày 27/1/1973. Đối với các nhà phê bình, “hòa bình trong danh dự” trông không khác mấy so với các lựa chọn có sẵn khi Nixon mới lên nắm quyền: “Kissinger và Nixon đã lãng phí bốn năm đàm phán với những người cộng sản Việt Nam, đồng ý với những điều khoản hòa bình gần như tương tự vào năm 1973 đã được đưa ra bàn đàm phán vào năm 1969,” theo Brigham giải thích. Tổng cộng có 2,5 triệu đến 3 triệu người Việt Nam và các nước Đông Dương khác và 58.000 người Mỹ đã chết ở Việt Nam. Hàng ngàn người khác đã mất tích trong chiến đấu.

Vào tháng 10, Kissinger và Lê Đức Thọ được vinh danh là những người đồng nhận giải Nobel Hòa bình. Chỉ Kissinger chấp nhận; Thọ từ chối giải thưởng cho đến khi “hòa bình thực sự được thiết lập”.

Năm 1973 và 1974, một cuộc thăm dò của Gallup đã tuyên bố Kissinger là “người đàn ông được ngưỡng mộ nhất ở Mỹ.” Sự hoan nghênh chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Cú xì căng đan Watergate dẫn đến việc Nixon từ chức tiết lộ rằng Kissinger đã ra lệnh cho FBI nghe lén điện thoại của các thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia để xem ai đã tiết lộ tin tức về việc Mỹ dội bom Campuchia cho báo chí. Đến năm 1975, chiến thắng của cộng sản ở Việt Nam đã làm hoen ố di sản của những nỗ lực hòa bình năm 1973 của ông. Mặc dù ông tiếp tục là một nhân tố quan trọng trong lĩnh vực ngoại giao toàn cầu nhưng Việt Nam đã phủ bóng đen lên sự nghiệp của Kissinger.

Kissinger có tính kiêu căng, không bao giờ tự nhận lỗi, luôn luôn chỉ ra cớ này, cớ kia. Hồ sơ số 278 của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ghi nhận về ngày cuối người Mỹ chính thức còn có mặt tại VN là khuya ngày 29/4/1975. Lúc đó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Graham Martin, rời Sài Gòn trên chiếc trực thăng quân sự CH-46 lúc 20:58 giờ, ngày 29/4/1975. Những thành viên cuối cùng của Lực lượng An ninh Mặt đất của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ rời khu phức hợp Đại sứ quán lúc 23:46 giờ khuya. Tổng thống Ford đưa ra một tuyên bố ngắn gọn vào ngày 29/4/1975 thông báo cho người Mỹ rằng ông đã ra lệnh di tản toàn bộ nhân viên Mỹ ở Sài Gòn và cuộc sơ tán đã hoàn tất.

Hồ sơ này ghi nhận cách Kissinger biện hộ rằng sai lầm không ở chính sách đối ngoại, mà nằm ở nơi khác: “Trong cuộc họp báo ngày 29/4/1975, Ngoại trưởng Henry Kissinger đã chỉ ra “sự suy yếu của quyền hành pháp ở Hoa Kỳ vì những lý do không liên quan đến những cân nhắc về chính sách đối ngoại” là nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của Thỏa thuận Paris. Ông nói thêm: ‘Tôi nghĩ sẽ còn rất lâu nữa người Mỹ mới có thể nói hoặc viết về chiến tranh một cách bình thản. Rõ ràng là cuộc chiến đã không đạt được mục tiêu của những người bắt đầu sự tham gia ban đầu cũng như mục tiêu của những người tìm cách chấm dứt sự tham gia đó, điều mà họ nhận thấy dựa trên những điều khoản mà đối với họ có vẻ phù hợp với những hy sinh đã được thực hiện. Những bài học nào chúng ta nên rút ra từ nó, tôi nghĩ chúng ta nên dành cho một dịp khác. Nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể giải quyết vấn đề tham gia vào cuộc xung đột quá nhẹ nhàng bằng cách xem nhẹ nó.’” Lời tự biện hộ trong ngày cuối cuộc chiến của Kissinger được in trên tờ The New York Times, ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Ngày 20 tháng 4, lực lượng phòng thủ Xuân Lộc của Quân lực VNCH bị buộc phải rút lui. Khi Xuân Lộc thất thủ, không còn gì có thể cứu vãn chế độ Sài Gòn nữa. Việc bỏ Xuân Lộc khiến Sài Gòn gần như bỏ ngỏ, không còn phòng thủ từ xa nữa; quân Bắc VN áp sát thành phố ở các tuyến ngoại vi.

Trong hồ sơ giải mật 251 về buổi họp nội các Hoa Kỳ ngày 21/4/1975, dưới sự chủ tọa của Tổng thống Ford, Ngoại Trưởng Henry Kissinger khi thanh minh thanh nga đã nhắc tới Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu, trích:

“Ông Thiệu nói ông ta đã cảnh báo tôi hồi năm 1972 rằng việc để quân Bắc Việt ở lại miền Nam là rất nguy hiểm. Thiệu nói chúng ta [Hoa Kỳ] đã nói rằng chúng ta sẽ cắt viện trợ nếu họ [VNCH] không ký Hiệp định Paris. Cả hai điều này đều đúng, nhưng yêu cầu họ [miền Bắc] rút quân khi miền Bắc đã đồng ý không tăng cường hoặc bổ sung trang thiết bị là điều không thể. Tôi không nghĩ Quốc hội Hoa Kỳ sẽ ủng hộ việc tiếp tục chiến đấu trong những điều kiện này… Bắc Việt đã nói rằng Thiệu là trở ngại cho cuộc đàm phán. Nếu vậy, sự ra đi của Thiệu sẽ giúp ích...

DeGaulle đã quay lưng lại với Algeria và là một anh hùng.”

Có phải Kissinger muốn nói rằng Nixon và Kissinger là anh hùng khi bỏ rơi VNCH?

Nhà báo Donald Kirk, người có 60 năm tường trình về các cuộc chiến ở Châu Á và Trung Đông, trên báo The Hill ngày 2/12/2023 đã viết bài báo nhan đề “In Vietnam, Henry Kissinger was worse than a fraud” (Tại VN, Henry Kissinger còn tệ hơn cả một kẻ lừa đảo) kể rằng Kirk có mặt ở VN trong những năm cuối cuộc chiến, và bây giờ nhìn lại, khi ký kết 1973:

“Lúc đó tôi đang ở Sài Gòn. Bạn vẫn có thể lái xe lên Quốc Lộ 1 đến Đà Nẵng và Huế ở miền Trung hoặc Quốc Lộ 4 xuống Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, không nghi ngờ gì rằng Bắc Việt đang thâm nhập vũ khí và đạn dược vào mạng lưới đường mòn Hồ Chí Minh, qua Lào và Campuchia, như họ đã làm trong nhiều năm bất chấp việc ném bom liên tục. Táo bạo hơn, không bị Mỹ cản trở, họ đã có thể xây dựng thêm nhiều con đường trực tiếp từ Bắc vào Nam Việt Nam. Họ thậm chí còn lát đường và thiết lập một đường ống cung cấp nhiên liệu cho xe tải của họ trên đường đi.

Cả Nixon và Kissinger đều không thừa nhận rằng cuộc chiến đã coi như đã thua. “Hòa bình” chưa bao giờ “trong tầm tay” như Kissinger đã hứa, và sẽ không có “hòa bình trong danh dự” như Nixon muốn người Mỹ tin tưởng.

Người Mỹ đã sa vào ván cờ do một cựu giáo sư Harvard có gốc gác sâu xa ở Châu Âu trước Thế chiến II, người chưa bao giờ sống và làm việc ở châu Á, không đánh giá cao những gì Hoa Kỳ đã hy sinh cho Việt Nam và chỉ để mắt đến mình. về Trung Quốc, quốc gia mà ông đã đàm phán và từ đó trong những năm sau đó ông đã kiếm được hàng triệu đô la phí đầu tư và tư vấn.

Nói rằng Henry Kissinger là một kẻ lừa đảo thì có vẻ quá nhân từ. Đúng hơn, ông ta đã phản bội không chỉ những người Mỹ và miền Nam Việt Nam đã chiến đấu và hy sinh trong Chiến tranh Việt Nam mà còn cả nhân dân Việt Nam, khoảng 2 triệu người trong số họ đã chạy trốn trước khi những kẻ chiến thắng từ miền Bắc có thể vây bắt tất cả những người mà họ coi là “kẻ phản quốc” và giết hoặc bỏ tù họ. Đúng như vậy, Bắc Việt đã gửi hàng trăm nghìn người đến các “trại cải tạo” khét tiếng, nơi nhiều người không bao giờ trở về.”



Henry Kissinger và Tập Cận Bình. Kissinger đã bay tới Trung Quốc hơn 100 lần trong đời. Công ty Kissinger Associates đã tham vấn cho TQ nhiều mối kinh doanh ở Hoa Kỳ.

Kissinger sau đó kiếm bộn bạc từ Trung Quốc, khi chế độ Bắc Kinh nhờ ông móc nối, vận động hành lang ở Hoa Kỳ. Ngay khi đang đàm phán với Lê Đức Thọ, Kissinger đã dẫn đầu một phái đoàn ngoại giao thực hiện một nhiệm vụ bí mật tới Bắc Kinh vào tháng 7/1971. Gặp Chu Ân Lai, thủ tướng Trung Quốc, Kissinger đã đặt đầu cầu cho Tổng thống Nixon tới Trung Quốc sáu tháng sau, vào tháng 2/1972, và gặp Chủ tịch Mao Trạch Đông.

Nhưng Kissinger phải chờ thêm 7 năm, khi Tổng thống Carter đưa ra quyết định định mệnh chuyển sự công nhận ngoại giao từ Đài Loan sang Bắc Kinh là thủ đô của toàn Trung Quốc. Quyết định đó có thể đã đánh dấu đỉnh cao trong sự nghiệp của Kissinger. Trong những năm tiếp theo, Kissinger không chỉ công khai ca ngợi Trung Quốc, ủng hộ các chính sách của TQ ở mọi khía cạnh, mà còn thu được lợi to lớn từ mối quan hệ với người Trung Quốc, đưa ra lời khuyên về cách ứng xử với Trung Quốc thông qua công ty tư vấn uy tín của Kissinger ở Washington. Kissinger đã thành lập công ty tham vấn quốc tế Kissinger Associates. Thống kê cho biết, trong đời Kissinger, ông đã bay tới Trung Quốc hơn 100 chuyến bay. Và chúng ta cũng có thể nghi ngờ Kissinger đã cầm tiền tư vấn cho Putin khi Kissinger viết bài trên báo Mỹ kêu gọi Ukraine nên cắt đất cho Nga để cầu hòa năm 2022.

Sau này, Kissinger khẳng định Hà Nội đã đi ngược lại hiệp định hòa bình Paris, vi phạm trắng trợn các điều khoản, nhưng Kissinger thực sự biết Bắc Việt sẽ không bao giờ tôn trọng một nền “hòa bình” đang mở đường cho Bắc quân đến chiến thắng cuối cùng vào năm 1975. Trong khi Quốc hội Mỹ từ chối chấp thuận việc bán thêm vũ khí cho miền Nam Việt Nam, Tổng thống Ford không ra lệnh không kích để ngăn bước tiến của quân Miền Bắc VN.

Nhà báo Donald Kirk tự hỏi: Kissinger có quan tâm không? Và Kirk trả lời: Không, không thực sự. Bởi vì, Kirk phân tích rằng Kissinger đã đạt được điều ông mong muốn, đó là “mở cửa” với Trung Quốc. “Thuyết domino”, quan điểm cho rằng phần còn lại của Đông Nam Á sẽ sụp đổ “như một chuỗi quân cờ domino” trước Cộng sản Trung Quốc, vẫn bị coi thường. Trong khi đó, Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng về quân sự và kinh tế trên toàn khu vực và Washington đáp trả bằng các mối quan hệ của riêng mình, bắt đầu bằng việc tăng cường liên minh với Nhật Bản và Nam Hàn.

Niềm tin của người Nhật và người Nam Hàn vào quyết tâm bảo vệ họ từ đồng minh Hoa Kỳ trong một cuộc đối đầu đang bị lung lay. Người Nam Hàn coi Kissinger như đã phản bội họ ở Việt Nam. Nam Hàn có 5.000 chiến binh tử trận trong Cuộc Chiến VN, đứng thứ hai trong số các đồng minh chỉ sau 58.220 lính Mỹ tử vong.

Nhà báo Kirk nhận định: “Kissinger không bận tâm về việc quay lưng lại với hàng triệu người Việt Nam và người Mỹ, những người không bao giờ tin rằng chính phủ Washington, trong cơn khủng hoảng, sẽ phản bội họ một cách trắng trợn và cay độc đến vậy.”