Viet Book Fest 2024: Khám Phá Những Câu Chuyện Và Kinh Nghiệm Sống Của Người Việt Qua Văn Chương

Santa Ana – Hội Văn Học và Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) hân hạnh giới thiệu Hội Chợ Sách "Viet Book Fest" lần thứ 3, diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 5 tháng 5, từ 10:00 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tại Viện Bảo Tàng Bowers, số 2002 North Main Street, thành phố Santa Ana. Với ba cuộc hội luận và phần "Book Market" (Chợ Sách), Viet Book Fest sẽ giúp độc giả khám phá những câu chuyện và kinh nghiệm sống của người Việt qua những tác phẩm mới của các nhà văn người Việt hoặc gốc Việt tại Hoa Kỳ. Chương trình hoàn toàn miễn phí và mở cửa cho công chúng. Xin ghi tham dự tại đây: http://bit.ly/VietBookFest2024

Khách tham dự chương trình sẽ được gặp gỡ tác giả và ký tặng sách. “Tiệm sách di động” LibroMobile sẽ hoàn toàn phụ trách phần bán sách. Độc giả yêu văn chương có thể mua sách trên trang nhà https://bookshop.org/lists/viet-book-fest-2024 ngay từ bây giờ và đem đến Viet Book Fest để lấy chữ ký của các tác giả.

Các cuộc hội luận của Viet Book Fest 2024:

Picturing Community: Graphic Novels and Picture Books

(Định Hình Cộng Đồng: Tiểu Thuyết Truyện Tranh và Truyện Tranh Thiếu Nhi)

(Hội luận bằng Anh ngữ).



Thời gian: 10:30 AM - 12:00 PM

Khán giả của cuộc hội luận sẽ bước vào thế giới đầy sáng tạo và sinh động của truyện tranh qua phần hội luận với chủ đề " Định Hình Cộng Đồng: Tiểu Thuyết Truyện Tranh và Truyện Tranh Thiếu Nhi” với bốn diễn giả: LeUyen Phạm, Thiện Phạm, Việt Thanh Nguyễn, và Minnie Phan. LeUyen Phạm sẽ trình bày về công việc minh họa tiểu thuyết truyện tranh mang tựa đề “Lunar New Year Love Story” (tạm dịch “Chuyện Tình Ngày Tết Nguyên Đán”). Đây là một chuyện tình lãng mạn của cô gái tên Valentina. Cô gái mất hy vọng về một tình yêu chân thực cho đến khi cô gặp gỡ hai vũ công của một đoàn múa lân. “Family Style: Memories of an American from Vietnam” (tạm dịch “Cơm Gia Đình: Ký Ức Của Một Người Mỹ Từ Việt Nam”) của Thiện Phạm là cuốn truyện tranh phản ánh sự quan trọng của ẩm thực trong hành trình tìm kiếm “giấc mơ Mỹ” của một gia đình Việt Nam. Tác giả đoạt giải Pulitzer Việt Thanh Nguyễn và họa sĩ Minnie Phan sẽ nói về cuốn truyện tranh sắp được xuất bản trong tháng 5 với tựa đề “Simone.” Cuộc sống của cô bé Simone bất ngờ bị đảo lộn bởi một vụ cháy rừng. Qua hành trình cùng gia đình di tản đến nơi an toàn, cô bé được học hỏi về sự kiên cường và đoàn kết cộng đồng. Cuộc hội luận này sẽ do cô Thúy Võ-Đặng, Giáo sư ngành Thông Tin Học tại đại học University of California, Los Angeles (UCLA), điều hợp.

Unleashed: Young Authors Telling Stories (Bùng Thoát: NhữngTác Giả Trẻ Kể Chuyện)





(Hội luận bằng Anh ngữ)

Thời gian: 1:00 PM - 2:30 PM

Cuộc hội luận "Bùng Thoát: Những Tác Giả Trẻ Kể Chuyện" khám phá những góc nhìn và trải nghiệm độc đáo tạo nên đề tài cho các tác giả trẻ. Tiểu thuyết đầu tay của Brandon Hoàng, “Gloria Buenrostro Is Not My Girlfriend,” (tạm dịch: “Gloria Buenrostro Không Phải Bạn Gái Của Tôi”) đào sâu vào những phức tạp của tuổi mới lớn khi nhân vật chính Gary Võ phải đấu tranh với sự chọn lựa giữa sự nổi tiếng trong trường hoặc tình bạn chân thành. Cuốn “The Fortunes of Jaded Women,” (tạm dịch “Định Mệnh Của Chị Em Họ Dương”) của Carolyn Huỳnh, dệt nên câu chuyện về đại gia đình chị em họ Dương vốn bị một lời nguyền khắc nghiệt và hành trình vất vả của họ khi hướng tới sự hòa giải và tìm lại tình gia đình. Câu chuyện lấy bối cảnh ngay khu Little Saigon, quận Cam. Trong hồi ký song ngữ của tác giả Christina Võ, “My Vietnam Your Vietnam,” viết cùng với cha cô, Bác sĩ Nghĩa M. Võ, họ kết nối những câu chuyện của mình, xoáy vào các chủ đề về bản sắc và di sản. Cuộc hội luận với các tác giả Brandon Hoàng, Carolyn Huỳnh, và Christina Võ sẽ do nhà báo Đỗ Bảo Anh (Anh Đỗ), Chủ biên Tương tác Cộng đồng của báo Los Angeles Times, điều hợp.

Tiếng Việt Còn: Xuất Bản và Gìn Giữ Văn Chương Tiếng Việt (Tiếng Việt Còn: Publishing and Preserving Vietnamese-Language Literature)



(Hội luận bằng Việt ngữ)

Thời gian: 2:30 PM – 4:00 PM

Nhà văn Đặng Thơ Thơ, nhà thơ Nguyễn Hoàng Nam, và nhà biên khảo văn chương Bùi Vĩnh Phúc sẽ chia sẻ những suy nghĩ và kinh nghiệm về công việc viết lách và xuất bản bằng tiếng Việt. Các diễn giả sẽ nhìn lại những ngày đầu của văn chương tiếng Việt ngoài nước cho đến nay và trình bày những khó khăn cũng như những thành tựu. Buổi hội luận này sẽ do ông Trần C. Trí, Giáo sư ngành Ngôn Ngữ Học và Việt Ngữ tại Đại học University of California, Irvine (UC Irvine), điều hợp.

Phần “Book Market” sẽ kết thúc Viet Book Fest. Sáu tác giả Ann Châu, CB Lee, Quan Huynh, Teresa Mei Chuc, Trí C. Trần, và Trinity Nguyễn sẽ trình bày về những cuốn sách mới nhất của họ.

Để biết thêm thông tin, vui lòng vào thăm trang nhà https://vaala.org/viet-book-fest-2024/

Về Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA):

Thành lập vào năm 1991 bởi một số nhà báo, nghệ sĩ và thân hữu, Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) là một tổ chức văn hóa bất vụ lợi. Bắt đầu chính thức sinh hoạt từ năm 1992, mục tiêu của hội là kết nối và phong phú hóa các cộng đồng qua nghệ thuật và văn hóa Việt Nam. VAALA đã tổ chức nhiều sinh hoạt văn hóa nghệ thuật như triển lãm, ra mắt sách, trình diễn nhạc, kịch, Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (Viet Film Fest), Viet Book Fest, và chương trình mỹ thuật Gallery Beyond Walls hàng năm.