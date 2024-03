Vị Giác Giúp Chúng Ta Điều Chỉnh Tốc Độ Ăn Uống, Tạo Biện Pháp Giảm Cân Mới

Một nhóm các khoa học gia đã phát hiện ra cơ chế mà thân não sử dụng để kiểm soát cả tốc độ và lượng thức ăn mà chúng ta ăn. (Nguồn: pixabay.com)



Là một khoa học gia nghiên cứu về cảm giác đói và việc kiểm soát cân nặng, Zachary Knight, Giáo sư Sinh lý học, Viện Khoa học thần kinh cơ bản Kavli, Đại học California, San Francisco, quan tâm đến cách bộ não thông báo cho chúng ta biết khi chúng ta đã ăn đủ no.

Khi bắt đầu cảm thấy no, chúng ta sẽ ăn chậm lại. Trong nhiều thập niên, các khoa học gia cho rằng sự thay đổi tốc độ này được điều khiển duy nhất bởi các tín hiệu từ dạ dày và ruột đến não. Nhưng một nghiên cứu mới từ phòng thí nghiệm tại UC San Francisco chỉ ra rằng, trên thực tế, có một quá trình khác đang diễn ra, và nó bắt đầu ngay từ khi chúng ta nếm thử thức ăn.

Đến tận bây giờ người ta mới phát hiện ra quá trình này, bởi vì chúng ta chưa thể quan sát các hoạt động tương ứng trong bộ não động vật khi đang ăn. Các tế bào thần kinh liên quan đến quá trình nằm sâu trong thân não hay cuống não. Truong Ly, thuộc phòng thí nghiệm của giáo sư Zachary Knight, đã phát minh ra các kỹ thuật mới cho phép chúng ta lần đầu tiên có thể quan sát các hoạt động của những tế bào thần kinh này ở chuột.

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng có hai con đường song song kiểm soát việc ăn uống của chúng ta – một con đường hạn chế tốc độ ăn và một con đường khác hạn chế lượng đồ ăn. Hương vị của thức ăn kích hoạt con đường đầu tiên. Điều này có vẻ nghịch lý: Chúng ta thường muốn ăn nhiều đồ ăn ngon hơn. Tuy nhiên, mặc dù chúng ta có thể không nhận thức được điều đó, cảm giác về vị giác cũng điều chỉnh tốc độ ăn uống của chúng ta. Nghĩa là, việc cảm nhận được hương vị của thức ăn cũng giúp chúng ta điều chỉnh lại tốc độ ăn uống của mình.

Con đường đầu tiên này, như những gì các khoa học gia đã nghĩ đến từ lâu, liên quan đến các tín hiệu từ ruột, nhưng nghiên cứu mới chỉ ra rằng những tín hiệu đó cũng có thể bị bỏ qua khi não nhận được tín hiệu từ các thụ thể vị giác trong miệng, và nói rằng “Ở đây có thức ăn.” Nhóm đang tiếp tục nghiên cứu cách thức này hoạt động, nhằm nỗ lực tìm ra các chiến lược mới để điều trị bệnh béo phì.

Các tế bào thần kinh tham gia vào con đường thứ hai, nơi mà các nơ-ron giới hạn lượng thức ăn bằng cách sản xuất ra hormone GLP-1, tạo ra cảm giác no kéo dài. Trong con đường này, có những tế bào thần kinh chịu trách nhiệm giới hạn lượng thức ăn mà chúng ta ăn. Các tế bào thần kinh sản xuất hormone GLP-1 để giúp kiểm soát cảm giác đói và khiến chúng ta cảm thấy no trong thời gian dài.

Các loại thuốc mới điều trị béo phì như Ozempic và Mounjaro, được mô phỏng theo hoạt động của hormone GLP-1. Chúng giúp kích thích cảm giác no và giảm lượng thức ăn mà chúng ta muốn ăn. Nhóm nghiên cứu đang cố gắng hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của cảm giác no kéo dài, mang lại cái nhìn sâu sắc hơn về các loại thuốc mới và có thể tìm ra những hướng tiếp cận mới trong việc kiểm soát cân nặng.