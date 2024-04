- Nhà văn Viet Thanh Nguyen, cũng là giáo sư Đại học USC, biểu tình cùng sinh viên, viết bài bênh vực biểu tình: khoảnh khắc có thể dạy được - CNN: nhiều sinh viên gốc Do Thái biểu tình ở các đại học Mỹ nói rẵn sàng chết để ngăn nạn diệt chủng dân Palestine - Elijah Kahlenberg, SV Mỹ gốc Do Thái tham gia biểu tình đòi ngưng bắn: hành động của Israel ở Gaza "đã cấu thành tội diệt chủng".

Hình từ màn hình báo sinh viên USC: Nhà văn Viet Thanh Nguyen, cũng là giáo sư Đại học USC ở Los Angeles, biểu tình chung với sinh viên, và đã viết bài kêu gọi đừng dùng bạo lực đàn áp sinh viên biểu tình và cắm trại trong sân trường để đòi ngưng diệt chủng dân Palestine.

- Liên Âu: một số nước châu Âu sẽ công nhận tư cách nhà nước của Palestine vào cuối tháng 5.

- Ngoại trưởng Mỹ: hy vọng Hamas chấp nhận ngừng bắn

- Ngoại trưởng Jordan: Hamas không hề kích động cuộc xung đột đang diễn ra ở Dải Gaza, cáo buộc Israel

- Sử gia tại Đại học Yale: Tòa Tới Cao đang tấn phong Trump vào ngôi cao hơn Hoàng Đế, thậm chí không chịu bàn về Hiến pháp, mà gạ gẫm ý tướng ngoài Hiến pháp

- Thượng nghị sĩ Cộng Hoa Lindsey Graham tiên đoán: Tòa Tối cao sẽ gửi hồ sơ xin miễn tố của Trump trở về các tòa án cấp dưới để bàn thêm, để câu giờ

- Cựu chánh văn phòng Bạch Ốc Ron Klain: Biden không cần chiến lược gì, hãy để Trump tự chìm vào vũng lầy

- TQ: cáo buộc của Mỹ về việc TQ can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ là bôi nhọ chính phủ TQ.

- TQ hăm dọa sẽ đối phó dự luật của Mỹ tăng tài trợ cho Đài Loan

- TQ: việc miễn thuế đối với hàng nhập từ Mỹ sẽ được gia hạn.

- Cổ phiếu Tesla Inc. đã tăng 6% sau khi TQ cấp phép tạm cho tính năng tự lái

- Mỹ mua 81 máy bay chiến đấu hết xài thời Liên Xô từ Kazakhstan, giá chợ trời 19.300 USD/chiến đấu cơ

- 2 lính Ukraine đang dưỡng bệnh ở Đức bị đâm chết. Nghi can người Nga bị bắt

- Iraq: Ngôi sao TikTok người Iraq bị bắn chết bên ngoài nhà cô ở Baghdad

- Nhật Bản: hơn 40% các đô thị ở Nhật sẽ thấy số lượng cư dân nữ trẻ giảm hơn một nửa trong 30 năm tới

- Oklahoma: Lốc xoáy giết chết 4 người, gây bị thương 100 người, làm 20.000 người mất điện

- Florida: bắt cậu nhóc 16 tuổi vì bắn 10 người bị thương trong cuộc cãi vã

- Quận Los Angeles: Cô Lijuan Chen đã nhận tội lừa gạt hơn 150 triệu USD từ Bưu điện Hoa Kỳ.

- Quận Los Angeles: rạng sáng, lạc tay lái, phóng xe vào nhà người lạ, 1 chết, 3 bị thương.

- HỎI 1: Gia nhập cảnh sát đông hơn, sau vài năm suy giảm số lượng cảnh sát? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tới 90% dân Nhật nói họ chấp nhận nữ hoàng cai trị? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-29/4/2024) ⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian hôm thứ Hai tuyên bố rằng các cáo buộc của Hoa Kỳ về việc Trung Quốc có thể can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống sắp tới sẽ đối đầu với Tổng thống Joe Biden và Cựu Tổng thống Donald Trump là nhằm mục đích bôi nhọ chính phủ TQ.

Trong cuộc họp báo, Jian nói rằng các tiến trình bầu cử quốc tế, bao gồm cả của Mỹ, không nằm trong ưu tiên của TQ. Ông lưu ý: “Mỹ nên ngừng nghi ngờ và suy đoán. Nên ngừng tạt nước bẩn vào Trung Quốc, làm chệch hướng xung đột, đổ lỗi và làm nhiều việc hơn có lợi cho sự ổn định của quan hệ song phương”. Sau khi đến thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ đã thấy bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố hôm thứ Hai rằng Bắc Kinh sẽ hành động để đối phó dự luật của Hoa Kỳ có tính năng tăng tài trợ cho Đài Loan để bảo vệ an ninh quốc gia. Họp báo, bà Hoa kêu gọi Hoa Kỳ đừng thực hiện những gì bà mô tả là các điều khoản tiêu cực của dự luật chống lại Trung Quốc. Bà cũng nhấn mạnh rằng TQ bác bỏ tài liệu này. Trước đó, Trung Quốc cảnh báo Mỹ hãy "tôn trọng cam kết không ủng hộ Đài Loan độc lập và ngừng mọi hình thức hỗ trợ quân sự cho hòn đảo này".

⚪ ---- Bộ Tài chính Trung Quốc hôm thứ Hai nói rằng việc miễn thuế đối với việc nhập cảng một số hàng hóa từ Hoa Kỳ sẽ được gia hạn. Biện pháp này sẽ có hiệu lực vào thứ Tư, ngày 1 tháng 5 và dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 11. Gần đây, các cuộc thảo luận cấp cao giữa Bắc Kinh và Washington đã được tổ chức, trong đó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lưu ý rằng hai nước nên hợp tác thay vì chống lại nhau.

⚪ ---- Cổ phiếu của Tesla Inc. đã tăng gần 6% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa vào thứ Hai sau khi có thông tin rằng hãng xe này đã được Trung Quốc tạm thời cấp phép để triển khai dịch vụ hỗ trợ lái xe tiên tiến tại TQ. Trước đây, các nguồn tin nói với Wall Street Journal rằng tính năng Tự lái hoàn toàn của Tesla sẽ ra mắt tại thị trường TQ sau khi các quan chức TQ bật đèn xanh cho kế hoạch này và việc ra mắt được thực hiện với sự hợp tác của Baidu, Inc. Cổ phiếu của công ty đã tăng 5,89% lúc 4:31 sáng theo giờ ET, với giá 178,18 USD mỗi cổ phiếu.

⚪ ---- Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi hôm thứ Hai cho biết Hamas không kích động cuộc xung đột đang diễn ra ở Dải Gaza, đồng thời cáo buộc Israel không cung cấp mọi điều kiện cần thiết để Chính quyền Palestine hoàn thành sứ mệnh của mình. Nói tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Riyadh, Safadi chỉ ra rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang đẩy Trung Đông vào một cuộc chiến khu vực, đồng thời tuyên bố rằng ông đã biến Israel thành "một quốc gia bị ruồng bỏ". Ngoài ra, Bộ trưởng kêu gọi giải pháp hai nhà nước, cho rằng đó là lựa chọn duy nhất có thể đảm bảo an ninh và hòa bình lâu dài.

⚪ ---- Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên Âu Josep Borrell cho biết hôm thứ Hai bên lề cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Riyadh, một số quốc gia thành viên châu Âu dự kiến sẽ công nhận tư cách nhà nước của Palestine vào cuối tháng 5.

⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Hai cho biết ông hy vọng các đại diện của Hamas sẽ chấp nhận đề xuất ngừng bắn "cực kỳ rộng rãi, hào phóng". Blinken nói trong cuộc trò chuyện với Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Borge Brende: "Hamas đã được đưa ra một đề xuất cực kỳ hào phóng từ phía Israel. Và trong thời điểm này, điều duy nhất đứng giữa người dân Gaza và lệnh ngừng bắn là Hamas. Họ phải quyết định và họ phải quyết định nhanh chóng. Và tôi Tôi hy vọng rằng họ sẽ đưa ra quyết định đúng đắn.” Bộ trưởng nói thêm rằng giải pháp hai nhà nước và bình thường hóa quan hệ giữa Israel và tất cả các nước trong khu vực sẽ có lợi cho toàn bộ Trung Đông.

⚪ ---- Báo cáo hôm thứ Hai, Bộ Y tế do Hamas điều hành cho biết số người Palestine chết kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Israel-Hamas ở Gaza đã lên tới 34.488 người. Và 77.643 người đã bị thương tại khu vực này kể từ ngày 7/10. Trong 24 giờ qua, 34 người Palestine đã chết và 68 người bị thương do các cuộc tấn công của Israel, trong đó nhiều nạn nhân vẫn nằm dưới đống đổ nát.

⚪ ---- Elijah Kahlenberg, một sinh viên người Mỹ gốc Do Thái tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine tại Đại học Texas ở Austin, cho biết anh tin rằng hành động của Israel ở Gaza "đã cấu thành tội diệt chủng". Chàng trai 21 tuổi nói với Al Jazeera: “Trong hầu hết nền giáo dục Do Thái, khi nói đến người Palestine, bạn không được kể về năm 1948. Bạn không được kể về Nakba. Đôi khi bạn thường được nghe những điều phân biệt chủng tộc thẳng thắn về người Ả Rập và người Palestine. Tôi bắt đầu duyệt lại rất nhiều điều tôi được dạy ở trường tiếng Do Thái, nhưng cũng tiếp xúc với người Palestine và kết luận mà tôi đi đến là văn hóa Palestine giống với văn hóa của tôi hơn bất kỳ nền văn hóa nào khác trên thế giới.”

⚪ ---- Hồ sơ mật của Mỹ: Israel vi phạm luật nhân đạo quốc tế, 2/3 người Palestine chết là trẻ em, phụ nữ. Các quan chức tại Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID: US Agency for International Development) đã kết luận trong một bản ghi nhớ bí mật gửi Ngoại trưởng Antony Blinken rằng Israel đang vi phạm chỉ thị của Bạch Ốc khi ngăn chặn viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza bị bao vây trong cuộc tấn công diệt chủng đang diễn ra nhằm vào vùng đất của người Palestine, theo một báo cáo được công bố hôm thứ Sáu.

Colum Lynch của Devex báo cáo rằng thông tin liên lạc bí mật - có tựa đề "Famine Inevitable, Changes Could Reduce But Not Stop Widespread Civilian Deaths" (Nạn đói không thể tránh khỏi, những thay đổi có thể giảm nhưng không ngăn được cái chết của dân thường trên diện rộng) - tuyên bố rằng USAID "đánh giá chính phủ Israel hiện không chứng minh được sự tuân thủ cần thiết" với Bạch Ốc theo bản ghi nhớ ngày 8 tháng 2 yêu cầu Bộ trưởng Ngoại giao phải có được sự đảm bảo từ các chính phủ nhận viện trợ quân sự của Hoa Kỳ rằng sự hỗ trợ đó được sử dụng phù hợp với luật nhân quyền.

Bản ghi nhớ của USAID nêu lên “những lo ngại nghiêm trọng rằng việc giết hại gần 32.000 người, trong đó chính Israel đánh giá khoảng 2/3 là dân thường, có thể dẫn đến vi phạm luật nhân đạo quốc tế”. Con số đó hiện nay là hơn 34.300 người chết, với ít nhất 77.293 người bị thương và hơn 11.000 người khác mất tích và được cho là bị chôn vùi dưới đống đổ nát của hàng trăm nghìn tòa nhà bị đánh bom.

Tài liệu nêu rõ rằng “sự suy thoái về an ninh lương thực và dinh dưỡng ở Gaza là chưa từng có trong lịch sử hiện đại, nhanh hơn theo cấp số nhân trong sáu tháng so với sự suy giảm dài hạn dẫn đến hai tuyên bố nạn đói duy nhất khác trong thế kỷ 21: Somalia (2011) và Nam Sudan (2017).”

⚪ ---- Bản tin CNN viết về các cuộc biểu tình của sinh viên ở nhiều đại học Hoa Kỳ, nhiều sinh viên nói rằng họ sẵn sàng chết để ngăn cản nạn diệt chủng dân Palestine mà chính phủ Mỹ đang hỗ trợ bằng cách viện trợ quân sự cho Israel. Nhiều sinh viên dường như đã sẵn sàng chấp nhận hậu quả: ‘Sẵn sàng… đặt cơ thể của chúng ta vào tình thế nguy hiểm’

Đứng bên ngoài một khu cắm trại vào tuần trước tại Đại học Brown ở Rhode Island, Arman Deendar – cổ họ quàng khăn keffiyeh – nói với CNN, “Chúng tôi ở ngoài đây và chúng tôi sẵn sàng mạo hiểm bị ngưng học và bắt giam để đưa cơ thể của mình vào nguy hiểm vì chúng tôi tin rằng thời điểm này sẽ thực sự thay đổi.”

Bên cạnh Deendar là Rafi Ash, sinh viên năm hai và là thành viên của "Jews for Ceasefire Now" (Người Do Thái ủng hộ Ngưng bắn Bây giờ), người nhấn mạnh cuộc biểu tình không phải là mới ở Brown, nơi trong những ngày gần đây đã tăng gấp đôi cam kết thực thi chính sách Sử dụng Không gian Xanh của mình với kỷ luật lên đến và bao gồm cả “ tách khỏi tổ chức” cũng như phản ứng và bắt giữ của cơ quan thực thi pháp luật.

Ash nói với CNN rằng anh là một trong 20 sinh viên bị bắt sau cuộc biểu tình ngồi vào ngày 8 tháng 11/2023. Theo Brown Daily Herald, cáo buộc sau đó đã được bãi bỏ, nhưng 41 sinh viên bị bắt vào tháng sau trong hoàn cảnh tương tự vẫn phải đối mặt với cáo buộc mà những người biểu tình hiện muốn giảm.

Ash nói: “Bây giờ chúng tôi có nhu cầu giống như lúc đó, đó là thoái vốn khỏi các công ty đồng lõa với nạn diệt chủng ở Gaza,” Ash nói, lặp lại những yêu cầu rộng rãi hơn.

Biểu tình tại nhiều khuôn viên đại học.

⚪ ---- Bản tin Reuters ghi rằng Người phát ngôn tiếng Ả Rập của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã từ chức với lý do phản đối chính sách của Mỹ liên quan đến cuộc chiến ở Gaza. Đây ít nhất là lần từ chức thứ ba của các quan chức Bộ về vấn đề này. Trang web của Bộ cho biết Hala Rharrit cũng từng là phó giám đốc của Trung tâm Truyền thông Khu vực Dubai và gia nhập Bộ Ngoại giao gần hai thập niên trước với tư cách là một quan chức chính trị và nhân quyền.

.

Bà viết trên trang mạng xã hội LinkedIn: “Tôi từ chức vào tháng 4/2024 sau 18 năm phục vụ xuất sắc để phản đối chính sách Gaza của Hoa Kỳ”. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao, khi được hỏi về việc từ chức trong cuộc họp báo hôm thứ Năm, cho biết bộ này có các kênh để nhân viên chia sẻ quan điểm khi không đồng tình với các chính sách của chính phủ.

⚪ ---- Nhà văn Viet Thanh Nguyen, cũng là giáo sư Đại học USC ở Los Angeles, đã viết bài kêu gọi đừng dùng bạo lực đàn áp sinh viên biểu tình và cắm trại trong sân trường để đòi ngưng diệt chủng dân Palestine. Giáo sư Viet Thanh Nguyen viết rằng biểu tình và cắm trại trong USC là bình thường. Bài viết nhan đề "USC: This is a Teachable Moment" (USC: Đây là một khoảnh khắc có thể dạy được) trên báo Daily Trojan, ký tên chung Việt Tánh Nguyễn (lỗi chính tả trên báo Mỹ) và Karen Tongson có một tiêu đề phụ là: Cuộc biểu tình ủng hộ Palestine ngày 24 tháng 4 không làm gián đoạn cuộc sống sinh viên; nó nằm ở trung tâm của nó.

Từ màn hình báo sinh viên USC: Nhà văn, giáo sư Viet Thanh Nguyen cầm loa, nói chuyện trong cuộc biểu tình ở USC đòi ngưng bắn ở Gaza.

Bài viết của GS Viet Thanh Nguyen ghi rằng, trích dịch: "Làn sóng biểu tình phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza đã lan rộng khắp nước Mỹ, bắt đầu từ Vanderbilt và tăng tốc trên toàn quốc với Đại học Columbia. Làn sóng đó đã tấn công USC vào ngày 24 tháng 4, khi các sinh viên dựng lều tại Công viên Cựu sinh viên vào sáng sớm, theo mô hình Columbia, để “tham gia vào cuộc kêu gọi toàn quốc của sinh viên yêu cầu các trường đại học của họ tiết lộ tài chính và nguồn tài trợ của họ, [và] để thoái vốn khỏi bạo lực của Israel,” theo lời của ban tổ chức.

Ban quản lý Đại học quyết định làm theo tấm gương đàn áp của Columbia và kêu gọi Sở Cảnh sát Los Angeles giải tán khu trại và bắt giữ hơn 90 người. Đây là một trong những sai lầm nghiêm trọng mà chính quyền đã mắc phải trong việc xử lý các phản ứng của sinh viên đối với vụ tàn sát hàng loạt người Palestine, bắt đầu bằng việc hủy bỏ bài phát biểu khai giảng của Thủ khoa Asna Tabassum.

Trong một bản ghi nhớ gửi đến khuôn viên trường, Hiệu trưởng Andrew Guzman tuyên bố rằng cuộc biểu tình của sinh viên đã dẫn đến “sự gián đoạn của các lớp học và các chức năng thiết yếu khác của trường đại học”. Với tư cách là các giảng viên đã có mặt tại Công viên Cựu sinh viên trong phần lớn thời gian chiếm đóng của Đoàn kết Gaza, chúng tôi bác bỏ tuyên bố đó và quan điểm cho rằng những người biểu tình bao gồm “nhiều người trong số họ dường như không liên kết với USC”. Trong khi một số thành viên cộng đồng có mặt, chúng tôi đã thấy hàng chục đồng nghiệp trong khoa, sinh viên tốt nghiệp và sinh viên đại học của chúng tôi. Tờ Los Angeles Times đưa tin, hầu hết những người biểu tình “có vẻ ở độ tuổi đại học”.

Cuộc sống trong khuôn viên trường dường như diễn ra bình thường vào giữa trưa tại Làng USC và Trung tâm Gia sư, nơi hầu như không thể nghe thấy tiếng hô vang từ Công viên Cựu sinh viên. Các sinh viên biểu tình đã tập hợp để yêu cầu chấm dứt cuộc chiến ở Gaza đã giết chết hơn 34.000 người Palestine, hơn 2/3 trong số đó là phụ nữ và trẻ em. Hoa Kỳ đã hỗ trợ thông qua hàng tỷ đô la viện trợ và vũ khí cho Israel.

Nhiều sinh viên của chúng tôi cũng đã tổ chức không mệt mỏi trong nhiều tháng, tổ chức các cuộc biểu tình chết người và các cuộc biểu tình ôn hòa khác để ủng hộ người Palestine và tôn vinh những người trong cộng đồng của chúng tôi có gia đình và người thân đã thiệt mạng trong cuộc bao vây ở Gaza.

Trong khi đó, những sinh viên không muốn tham gia cuộc biểu tình vào ngày 24 tháng 4 thì không cần phải làm vậy, trong khi những sinh viên biểu tình đang thực hiện quyền tự do ngôn luận của họ trên khu vực công cộng trong khuôn viên trường. Với mức học phí đáng kể mà sinh viên đã phải trả, họ có quyền có mặt ở đó.

Các học sinh tuy ồn ào nhưng cũng rất ôn hòa. Lịch trình cho các sự kiện tại khu cắm trại, được những người tổ chức cuộc biểu tình chia sẻ trên Instagram, bắt đầu bằng yoga và thiền lúc 8 giờ sáng và có buổi đọc Kaddish vào lúc hoàng hôn, do Tiếng nói vì Hòa bình Do Thái (Jewish Voice for Peace) dẫn đầu. Cuộc tụ họp diễn ra đa văn hóa, đa tôn giáo và được tổ chức tốt.

Các sinh viên, đam mê và ăn nói lưu loát, đã không quấy rối người qua đường khi họ tổ chức một trong những cuộc biểu tình lớn nhất mà chúng tôi từng chứng kiến trong nhiều thập niên tại USC với tư cách là giáo sư. Cuộc biểu tình này không làm gián đoạn cuộc sống sinh viên. Đó là trọng tâm của cuộc sống sinh viên, vì nó thể hiện giá trị cốt lõi mà chúng tôi với tư cách là giáo sư và USC với tư cách là một tổ chức, phải trân trọng: sự cần thiết của việc tranh luận về các nguyên tắc, hành động và văn hóa của xã hội và đất nước chúng ta.

Một cuộc tranh luận như vậy, khơi dậy niềm đam mê và sự giận dữ, có thể khiến một số người khó chịu, nhưng đó không phải là lý do để kìm nén lời nói. Và có một ranh giới rất rõ ràng giữa việc cảm thấy không thoải mái, điều có thể có lợi trong việc khiến chúng ta suy nghĩ lại về những giả định của mình và việc bị đe dọa.Việc triển khai Bộ An toàn Công cộng và sau đó là Ty cảnh sát LAPD để chấm dứt cuộc biểu tình là một mối đe dọa. Sự xáo trộn lớn nhất trong ngày không phải do học sinh gây ra mà do trực thăng LAPD bay vòng trên đầu..."Cuối lá thư, hai tác giả Viet Thanh Nguyen và Karen Tongson viết: "Cuộc xung đột về việc Israel xóa sổ Gaza và người dân Palestine cũng như nguồn tài trợ và đạn dược của Mỹ đằng sau nó đáng lẽ phải là điều mà các giáo sư chúng tôi gọi là “khoảnh khắc có thể dạy được” có thể dạy những bài học về chiến tranh và xung đột, công lý và diệt chủng.Thay vào đó, việc Đại học của chúng tôi bịt miệng đối với một số sinh viên hiện đã dẫn đến việc hủy bỏ lễ khai giảng chung, ảnh hưởng đến tất cả sinh viên. Đây cũng là một khoảnh khắc có thể dạy được, mặc dù người ta dạy bằng cách tự gây thương tích chứ không phải bằng phương pháp sư phạm có chủ ý. Bài học là việc bịt miệng những người chúng ta không đồng ý có thể dẫn tới bit miệng tất cả mọi người."⚪ ---- Một số người cho rằng Donald Trump đang tìm kiếm ngôi "vua" khi ông đấu tranh để được miễn tố hình sự hoàn toàn, nhưng thực tế thì điều đó còn tệ hơn thế nhiều, theo một giáo sư lịch sử tại Đại học Yale hôm Chủ Nhật. Giáo sư Yale nổi tiếng Timothy Snyder, người trước đây từng nói Putin muốn Trump thắng vì cựu tổng thống cho thấy "hệ thống của chúng ta đã mục nát", gần đây đã lên tiếng về việc các thẩm phán cánh hữu của Tòa Tối cao dường như đi chệch hướng khi nói đến quyền miễn tố.Bây giờ, ông nói "các thẩm phán cánh hữu công nhận 'quyền miễn tố' của Trump" và rằng, "Điều này khiến ông ấy trở thành một vị vua. Không phải vậy. Nó còn tệ hơn nhiều. Một vị vua có thể phải tuân theo luật pháp. Ngay cả Vua George III cũng phải tuân theo luật pháp. Cách mạng Mỹ được biện minh bằng quan điểm cho rằng vua này đã vượt quá luật pháp. Cuộc thảo luận về quyền miễn tốnày là một điều gì đó khác. Các thẩm phán hoàn toàn không thảo luận về bất kỳ hệ thống hiến pháp nào, kể cả chế độ quân chủ lập hiến."Hơn nữa, theo giáo sư, các thẩm phán "thay vào đó đang tán tỉnh ý tưởng rằng một người có thể nằm ngoài bất kỳ hệ thống hiến pháp nào, nằm ngoài quy định của pháp luật. Điều mà các thẩm phán dường như thấy có sức lôi cuốn là chế độ độc tài, cụ thể là chế độ độc tài phát xít. Nó đang tạo ra một ngoại lệ đối với một người thu hút họ. Đó là nền tảng của lý thuyết pháp lý của Đức Quốc xã (theo Carl Schmitt). Luật pháp và hiến pháp chỉ có ở đó nên chúng ta có thể tìm ra người, Người lãnh đạo, Quốc trưởng, người vi phạm chúng, người tạo ra ngoại lệ." Cuối cùng, Snyder lưu ý rằng ông không đưa ra tuyên bố cụ thể nào về ý định của các thẩm phán Tòa Tối Cao.⚪ ---- Thượng nghị sĩ Cộng Hoa Lindsey Graham tiên đoán hôm Chủ nhật rằng Tòa án Tối cao sẽ gửi hồ sơ xin miễn tố của Trump trở về các tòa án cấp dưới. Nhĩa là, câu giờ cho qua bầu cử. Graham nói trên “State of the Union” của CNN: “Tôi nghĩ tòa án sẽ thấy rằng Tổng thống Trump có quyền miễn tố tổng thống giống như mọi tổng thống khác, nhưng bạn phải nằm trong phạm vi hoạt động tổng thống. Tôi nghĩ họ sẽ gửi về lại các tòa án cấp dưới để tìm hiểu chính xác những hành động nào thuộc quyền miễn tố của tổng thống và những hành động nào được coi là cá nhân [để không được miễn tố]. Tôi nghĩ đó là cách mà chuyện này sẽ kết thúc - sẽ có một số quyền miễn tố đối với một số hành động.”Tòa Tối cao đã nghe các tranh luận vào tuần trước về việc liệu Trump có thể được miễn trừ truy tố hình sự đối với tổng thống trong vụ án liên bang ngày 6 tháng 1 do Công tố đặc biệt Jack Smith đưa ra hay không. Tòa tối cao dường như để ngỏ khả năng miễn tố của tổng thống đối với một số quyền miễn tố của tổng thống, điều này có khả năng trì hoãn các vụ án hình sự chống lại ông hơn nữa.Graham nói quyền miễn tố có thể được “quyết định một phần” đối với Trump: “Không có quyền miễn tố tuyệt đối trong Hiến pháp. Đó sẽ là một cuộc phân tích pháp lý, bạn biết đấy, tổng thống cần được bảo vệ. Bạn biết đấy, họ truy tố các đối thủ chính trị, điều này thực sự đang diễn ra ở nhiều khu vực pháp lý. Nhưng tôi nghĩ câu hỏi về quyền miễn tốsẽ được quyết định một phần bởi Trump và một số phân tích pháp lý, thực tế về thời điểm và địa điểm áp dụng.” Graham sau đó tiếp tục chỉ trích Đảng Dân Chủ rằng tất cả các vụ án chống lại Trump là “chính trị” và “truy tố có chọn lọc”.⚪ ---- Cựu chánh văn phòng Bạch Ốc Ron Klain hôm Chủ nhật bác bỏ sự cần thiết của việc Tổng thống Biden phải có một “chiến lược chính trị lớn” chống lại Trump, cho rằng Trump đã tự gây tổn hại đủ cho Trump. Klain nói hôm Chủ nhật trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình MSNBC và cựu thư ký báo chí Bạch Ốc Jen Psaki: “Tôi không nghĩ việc nhận chìm Trump là một chiến lược chính trị lớn. Tôi nghĩ Trump đang bận rộn tự dìm bản thân mỗi ngày. Tuy nhiên, điều quan trọng là Tổng thống Biden phải tạo ra sự tương phản giữa loại nhiệm kỳ tổng thống mà Biden mang lại và những gì Biden sẽ làm trong 4 năm nữa, và [những gì] Donald Trump đã làm, những gì chính Trump đang nói rằng Trump sẽ làm nếu Trump có cơ hội quay trở lại Bạch Ốc.”Nhận xét của Klain là để đáp lại Psaki, người đã chỉ vào bài phát biểu của Biden trong bữa tối của Hiệp hội Phóng viên Bạch Ốc vào cuối tuần này, nơi Biden chế nhạo Trump. Khi được hỏi ông nghĩ gì về chiến lược của Biden nhằm “chọc quê” Trump, Klain nói, “Tôi nghĩ Tổng thống Biden thích vận động tranh cử. Biden thích ở ngoài đó với mọi người. Biden thích làm việc trực tiếp và thu hút cử tri, vì vậy Biden có tâm trạng vui vẻ khi ra đường và thế là Biden đưa ra những câu nói giễu.”⚪ ---- Tờ Kyiv Post đưa tin Mỹ đã mua 81 máy bay chiến đấu lỗi thời thời Liên Xô từ Kazakhstan, quốc gia đang nâng cấp không quân của mình, đã bán đấu giá 117 máy bay chiến đấu và máy bay ném bom thời Liên Xô, bao gồm máy bay đánh chặn MiG-31, máy bay chiến đấu ném bom MiG-27, máy bay chiến đấu MiG-29 và máy bay ném bom Su-24 sản xuất từ những năm 1970s và 1980s.Tờ Post cho biết giá trị bán được công bố là một tỷ tenge Kazakhstan, tương đương 2,26 triệu USD, tương đương giá trị trung bình cho mỗi chiếc máy bay là 19.300 USD. Kênh Telegram Insider UA của Ukraina cho biết, Mỹ đã mua 81 máy bay chiến đấu đã cũ, không thể sử dụng được. Tờ Post cho biết động cơ đằng sau việc Mỹ mua máy bay hết xài vẫn chưa được tiết lộ, nhưng nó làm tăng khả năng sử dụng chúng ở Ukraine, nơi các máy bay tương tự đang được sử dụng.Việc mua bán được thực hiện thông qua các công ty nước ngoài, Reporter, một trang tin tức tiếng Anh của Nga cho biết. Tờ Post cho biết, do Ukraine tiếp tục phụ thuộc vào vũ khí thời Liên Xô, máy bay này có thể đóng vai trò là nguồn cung cấp phụ tùng thay thế hoặc được triển khai một cách chiến lược làm mồi nhử bom tại các sân bay.⚪ ---- Hai người đàn ông Ukraine đã chết hôm thứ Bảy sau khi họ bị đâm chết tại một trung tâm mua sắm ở Murnau am Staffelsee, Đức, theo cảnh sát Đức. Một người đàn ông 36 tuổi đã chết vì “vết thương nghiêm trọng” tại chỗ, và một người đàn ông 23 tuổi chết tại bệnh viện gần đó vào tối hôm đó. Danh tính của các nạn nhân không được tiết lộ, theo luật pháp Đức, nhưng cảnh sát cho biết cả hai đều sống ở quận Garmisch-Partenkirchen.Cảnh sát Đức cho biết, một công dân Nga bị nghi ngờ trong vụ án đã bị bắt tại địa chỉ nhà gần đó vào tối hôm đó. Cảnh sát Đức cho biết, một cuộc điều tra giết người đang diễn ra. Bộ Ngoại giao Ukraine đã xác nhận vụ việc và cho biết hai người đàn ông này là quân nhân Ukraine đang được phục hồi y tế.⚪ ---- Iraq: Ngôi sao TikTok người Iraq Umm Fahad đã bị bắn chết bên ngoài nhà cô ở Baghdad vào tối thứ Sáu, một vụ giết người gây sốc đã được camera giám sát ghi lại trên video. Ngôi sao TikTok, tên thật là Ghufran Sawadi, đã bị bắn bởi một tay súng đi xe gắn máy ngang qua và cô chết ngay lập tức. Bộ Nội vụ Iraq cho biết họ sẽ điều tra vụ sát hại Sawadi “bởi những kẻ tấn công không rõ danh tính”.Cô Sawadi, người thường đăng các video khiêu vũ trong đó cô mặc quần áo bó sát người, đã bị chính phủ Iraq kết án 6 tháng tù vì "vi phạm đạo đức và phép lịch sự nơi công cộng" với nội dung của cô, và cô là người thứ hai nổi tiếng trong mạng xã hội Iraq bị giết; người kia cũng bị bắn chết vào năm ngoái. Cô Noor Alsaffar, được biết đến trên mạng với tên Noor BM, bị bắn chết ở Baghdad vào tháng 9. Cô đăng nội dung về thời trang, sắc đẹp và khiêu vũ tương tự như của Sawadi.⚪ ---- Nhật Bản: Một nghiên cứu của hội đồng chuyên gia khu vực tư nhân cho thấy hơn 40% các đô thị ở Nhật Bản có thể sẽ thấy số lượng cư dân nữ trẻ tuổi của họ giảm hơn một nửa trong 30 năm đến năm 2050 khi dân số nước này giảm nhanh chóng. Ủy ban về chiến lược dân số cảnh báo rằng 744 đô thị được coi là có "nguy cơ biến mất" do số lượng phụ nữ ở độ tuổi 20 đến 30, được coi là thế hệ cốt lõi chịu trách nhiệm sinh con, có thể giảm mạnh.Các địa phương được coi là gặp nguy hiểm là những địa phương mà chính quyền địa phương sẽ gặp khó khăn trong việc hoạt động do dân số suy giảm. Dự báo mới nhất đánh dấu sự cải thiện so với một nghiên cứu tương tự được Hội đồng Chính sách Nhật Bản công bố năm 2014, ước tính rằng 896 đô thị, tương đương 49,8% tổng số, sẽ chứng kiến dân số nữ trẻ của họ giảm hơn một nửa so với mức năm 2010 vào năm 2040.⚪ ---- Oklahoma: Lốc xoáy đã giết chết 4 người ở Oklahoma và khiến hàng nghìn người mất điện vào Chủ nhật sau khi thời tiết khắc nghiệt bùng phát tàn phá các tòa nhà ở trung tâm một thị trấn nông thôn và làm bị thương ít nhất 100 người trên toàn tiểu bang. Hơn 20.000 người vẫn không có điện sau khi lốc xoáy bắt đầu vào tối thứ Bảy.Sự tàn phá lan rộng ở Sulphur, một thị trấn có khoảng 5.000 dân, nơi nhiều tòa nhà ở trung tâm thành phố biến thành đống đổ nát và mái nhà bị tốc mái trong bán kính 15 dãy nhà. Khoảng 30 người bị thương một mình ở Sulphur, trong đó có một số người đang ở trong quán bar khi cơn lốc xoáy xé toạc. Theo Cục Quản lý Khẩn cấp Oklahoma, các bệnh viện trên toàn tiểu bang báo cáo có khoảng 100 người bị thương, bao gồm cả những người dường như bị cắt hoặc bị các mảnh vụn va đập hoặc bị thương do té ngã.Thời tiết chết người ở Oklahoma đã làm tăng thêm hàng chục cơn lốc xoáy được báo cáo đã tàn phá khu vực trung tâm của quốc gia kể từ thứ Sáu. Việc theo dõi và cảnh báo lũ lụt tiếp tục có hiệu lực vào Chủ nhật đối với Oklahoma và các tiểu bang khác – bao gồm Kansas, Missouri, Arkansas và Texas.⚪ ---- Florida: Cảnh sát Quận Seminole cho biết một nam thanh niên 16 tuổi đang bị giam sau khi bắn 10 người trong một cuộc cãi vã dẫn đến nổ súng tại một địa điểm gần Sanford, Fla., vào sáng sớm Chủ nhật. Một người chơi NFL (Liên Đoàn Bóng Bầu Dục Quốc Gia) nằm trong số nạn nhân. Cảnh sát đã có mặt tại một địa điểm tổ chức sự kiện có tên Cabana Live, do có một cuộc tụ tập đông người tại địa điểm này.Ngay sau nửa đêm, cảnh sát nghe thấy tiếng súng phát ra từ phía sau tòa nhà và khi điều tra, họ phát hiện đám đông đã bị giải tán do tiếng súng, nhưng 10 người đó bị thương không nguy hiểm đến tính mạng trong vụ xả súng. Cảnh sát đã xác định Christopher Bouie Jr., 16 tuổi, là tay súng và đã đưa cậu vào một trung tâm giam trẻ vị thành niên. Sự việc bắt đầu như một cuộc cãi vã bằng lời nói nhưng ngày càng trở nên thù địch hơn. Ban đầu thiếu niên này không tham gia tranh cãi nhưng sau đó "quay lại và rút ra một khẩu súng ngắn màu đen và bạc (9mm) và bắt đầu bắn về phía đám đông."⚪ ---- Quận Los Angeles: Một phụ nữ ở San Gabriel Valley đã nhận tội lừa đảo hơn 150 triệu USD từ Bưu điện Hoa Kỳ. Lijuan “Angela” Chen, 51 tuổi, ở Walnut, đã thực hiện âm mưu này bằng cách sử dụng bưu phí giả để vận chuyển hàng chục triệu gói hàng. Từ tháng 11/2019 đến tháng 5/2023, Chen và đồng phạm của cô, Chuanhua “Hugh” Hu, 51 tuổi, sở hữu và điều hành một doanh nghiệp chuyển phát gói hàng ở Thành phố City of Industry. Công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển cho các doanh nghiệp hậu cần có trụ sở tại Hoa Lục.Để tiết kiệm tiền, Hu đã tạo ra tem bưu chính giả để vận chuyển các gói hàng bằng cách in Netstamp giả và trùng lặp, là những con tem được mua trực tuyến từ nhà cung cấp bên thứ ba và được in trên giấy dính. Bưu điện cho biết, vào tháng 11/2019, các nhà chức trách đã biết về hoạt động giả mạo và Hu đã trốn khỏi Mỹ và chuyển đến Trung Quốc, nơi Hu tiếp tục làm bưu phí giả. Chen vẫn ở Mỹ để giám sát các nhà kho mà cô và Hu sử dụng để vận chuyển các gói hàng của họ trong kế hoạch này.Vào năm 2020, cặp đôi này bắt đầu sử dụng nhãn giả để gửi thư qua Bưu điện Hoa Kỳ. Họ sẽ nhận bưu kiện từ các nhà cung cấp và dán nhãn vận chuyển giả trước khi sắp xếp các mặt hàng được chuyển đến các cơ sở của Bưu Điện Mỹ.Các quan chức cho biết, từ tháng 1/2020 đến tháng 5/2023, Chen và Hu đã gửi hơn 34 triệu gói hàng có tem bưu chính và nhãn vận chuyển giả. Kế hoạch này đã gây thiệt hại hơn 150 triệu USD cho Bưu Điện Mỹ. Chen đã nhận tội một tội âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ và một tội sử dụng bưu phí giả. Cô đã bị liên bang giam kể từ khi bị bắt vào tháng 5/2023.Là một phần trong thỏa thuận nhận tội, Chen cũng đồng ý bồi thường số tiền mà chính quyền đã tịch thu từ tài khoản ngân hàng, hợp đồng bảo hiểm và bất động sản của cô ở một số thành phố bao gồm Walnut, Chino, Chino Hills, South El Monte, Diamond Bar và West Covina. Hu vẫn đang trốn ở Trung Quốc.⚪ ---- Quận Los Angeles: rạng sáng, lạc tay lái, phóng xe vào nhà người lạ, 1 chết, 3 bị thương. Theo Sở cứu hỏa thành phố L.A., một người đã chết và ba người khác bị thương trong đêm sau khi một xe hơi đâm vào một ngôi nhà ở Leimert Park. Tai nạn báo cáo ngay trước 3 giờ sáng thứ Bảy trên dãy nhà 2600 trên Đại lộ Obama. Tại đây, hai xe va chạm khiến một xe tông vòi cứu hỏa trước khi lao vào một ngôi nhà. Chiếc xe còn lại bốc cháy sau vụ va chạm.Có 3 người từ 18 đến 30 tuổi đã được đưa đến bệnh viện gần đó. Mức độ nghiêm trọng của vết thương của họ không được tiết lộ. Một người chết tại hiện trường. Một người phụ nữ lớn tuổi sống trong ngôi nhà nơi chiếc xe hơi tông vào. Người đó không bị tổn hại gì và được hàng xóm nhận về.⚪ ---- HỎI 1: Gia nhập cảnh sát đông hơn, sau vài năm suy giảm số lượng cảnh sát?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát cho thấy các sở cảnh sát trên khắp Hoa Kỳ đang báo cáo sự gia tăng số lượng cảnh sát lần đầu tiên kể từ đại dịch COVID-19 và vụ sát hại George Floyd năm 2020, dẫn đến một cuộc rời hàng ngũ lịch sử của cảnh sát. Theo 214 cơ quan thực thi pháp luật đã trả lời một cuộc khảo sát của Diễn đàn Nghiên cứu Điều hành Cảnh sát, hay PERF (Police Executive Research Forum), nhiều cảnh sát hữu thệ được thuê vào năm 2023 hơn bất kỳ năm nào trong bốn năm trước đó và nhìn chung có ít cảnh sát từ chức hoặc nghỉ hưu hơn.Cái chết của Floyd dưới tay cảnh sát Minneapolis đã thúc đẩy các cuộc biểu tình trên toàn quốc chống lại sự tàn bạo của cảnh sát và tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật. Khi ngày càng có nhiều cảnh sát rời đi, nhiều ty, sở phải bố trí lại các nguồn lực đang bị căng thẳng bằng cách chuyển các cảnh sát ra khỏi công việc điều tra hoặc các vấn đề về chất lượng cuộc sống như xe bị bỏ rơi hoặc vi phạm tiếng ồn để xử lý tội phạm hình sự gia tăng và trong một số trường hợp, tình trạng thiếu hụt có nghĩa là chậm hơn các quan chức cảnh sát cho biết thời gian phản hồi hoặc chỉ giới hạn phản hồi trong các trường hợp khẩn cấp.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Có tới 90% dân Nhật nói họ chấp nhận nữ hoàng cai trị?ĐÁP 2: Đúng thế. Tổng cộng 90% số người được hỏi trong cuộc thăm dò gần đây của Kyodo News cho biết họ sẽ ủng hộ ý tưởng về một nữ hoàng trị vì khi hoàng gia Nhật Bản đang phải vật lộn với số lượng người thừa kế nam ngày càng giảm.Chi tiết: