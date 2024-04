Hôm nay ngày 30/4/2024, tròn 49 năm Miền Nam sụp đổ. Thơ Nguyễn Phúc Sông Hương: Tiểu Đoàn hai hàng đều bước / Tay không súng đạn,/ Vẫn ngước cao đầu,/ Dân làng bên đường / Vỗ tay chào đón,/ Người được thắng trận/ Ngơ ngác nhìn nhau. Hình trên: quân lực VNCH. (Photo: Internet)

.

- Hôm nay ngày 30/4/2024, tròn 49 năm Miền Nam sụp đổ.

- Một nhóm gồm ít nhất 90 luật sư, trong đó có 20 quan chức luật trong chính quyền Biden, kêu gọi Biden cắt viện trợ quân sự cho Israel vì Israel tàn sát dân Palestine

- Gaza: 34.535 người Palestine chết, 77.704 người bị thương vì Israel tấn công

- Một nhóm người biểu tình ủng hộ Palestine đã tiến vào và chiếm giữ Hội trường Hamilton tại Đại học Columbia

- Bạch Ốc: Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) không có thẩm quyền ra lệnh bắt Thủ tướng Israel

- Israel lo ngại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ra lệnh bắt đối với các quan chức Israel

- Mỹ đã xác định có ít nhất năm đơn vị quân đội Israel vi phạm nhân quyền trắng trợn đối với dân Palestine: tra tấn, còng tay, bỏ mặc cho chết, hiếp dâm

- Peter Navarro (Cựu cố vấn của Trump) bị Tòa Tối cao quăng bỏ đơn xin miễn ở tù về tội coi thường Quốc hội.

- Dân Biểu Victoria Spartz (Cộng Hòa, Indiana), thành viên Quốc hội duy nhất gốc Ukraine, không bỏ phiếu cho gói viện trợ Ukraine vì cơ nguy Cộng Hòa bứng ghế

- Biện lý quận Fulton Fani Willis (D) bỏ qua cuộc tranh luận đầu tiên của Đảng Dân chủ

- McDonald's doanh thu quý 1 đạt 6,17 tỷ USD, tăng 5%

- Coca-Cola: doanh thu quý 1 tăng 3%, đạt 11,3 tỷ USD.

- PayPal doanh thu quý 1 đã tăng 9%

- London: 1 người mang kiếm bị bắt sau khi tấn công dân và cảnh sát. Có 5 người bị thương

- Biển Đông: tàu tuần duyên TQ bắn vòi rồng, xua đuổi các tàu Philippines ra khỏi Bãi cạn Scarborough.

- North Carolina: Có 4 cảnh sát bị bắn chết, 4 cảnh sát khác bị thương. Hung thủ đã bị bắn chết.

- quan chức an ninh Mỹ gạ bán hồ sơ mật cho Nga lãnh án 22 năm tù

- Oregon: 3 người trúng số Powerball 1,3 tỷ USD, trong đó di dân gốc Lào đang bị ung thư

- Nam Hàn: 605.768 du khách nước ngoài vào du lịch y tế, 35,2% làm thẩm mỹ da, 16,8% đối với phẫu thuật thẩm mỹ (plastic surgery).

- Nam Hàn: làm 1 việc không đủ sốing, 35,2% dân số 60 tuổi làm thêm việc thứ nhì

- Quảng Châu: lốc xoáy, khiến 5 ngườichết, 33 người khác bị thương và làm hư hại hơn 140 tòa nhà.

- Hỏa hoạn, hạn hán, khí hậu toàn cầu biến đổi đã làm sản lượng rượu vang năm 2023 của thế giới giảm tệ nhất trong 62 năm.

- Texas: Một lô hàng khổng lồ, quá khổ đã rơi ra khỏi chiếc xe kéo trên cao tốc, khiến 2 người chết

- Quận Los Angeles: một nhân viên bảo vệ bị thương trong vụ nổ súng bên ngoài nhà 1 giám đốc điều hành âm nhạc.

- Cảnh sát Anh, Pháp bố ráp, bắt quả tang 16 người Việt Nam đưa người di cư trái phép qua eo biển Manche vào Anh. Mỗi di dân lậu phải trả 18.000 euro (19300 USD) để vào Anh.

- 16 công dân Việt Nam từ Sài Gòn bị Di Trú chặn lại tại Sân bay Philippines vì không biết họ sẽ đến những nơi nào ở Manila.

- HỎI 1: Trong thế hệ Z, khoảng 33% người trưởng thành nói vẫn phải nhận trợ cấp từ ba mẹ? ĐÁP 2: Đúng thế.

- HỎI 2: Uống rượu ít hơn, hay bỏ luôn, sẽ lợi cho sức khỏe? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-30/4/2024) ⚪ ---- Tập đoàn McDonald's đã công bố hôm thứ Ba rằng doanh thu trong quý đầu tiên của năm tài chính 2024 đạt 6,17 tỷ USD, tăng khoảng 5% so với mức hàng năm. Trong ba tháng kết thúc vào ngày 31/3 so với cùng kỳ năm trước, trong khi thu nhập ròng tăng 7% lên mức 1,92 tỷ USD, thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu tăng 9%, lên tới 2,66 USD. Thu nhập hoạt động trong quý được báo cáo đã tăng 8%, đạt 2,7 tỷ USD. Như thế là, 13 quý liên tiếp tăng trưởng doanh số với mức tăng trưởng 30% trong 4 năm qua.

.

⚪ ---- Công ty Coca-Cola hôm thứ Ba đã công bố rằng doanh thu trong quý đầu tiên của năm tài chính 2024 đã có ​​mức tăng hàng năm là 3%, đạt 11,3 tỷ USD. Thu nhập ròng của thương hiệu tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 3,2 tỷ USD. Trong khi đó, thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) của nó đã tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 0,74 USD.

.

⚪ ---- PayPal Holdings, Inc. công bố hôm thứ Ba rằng doanh thu ròng đã tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 7,7 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm tài chính 2024, vượt quá ước tính. Thu nhập hoạt động tăng 17% đạt 1,2 tỷ USD, trong khi thu nhập GAAP trên mỗi cổ phiếu pha loãng (EPS) tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 0,83 USD. Công ty chuyên về thanh toán trực tuyến của Hoa Kỳ đã báo cáo tổng khối lượng thanh toán là 403,9 tỷ USD, đánh dấu mức tăng trưởng 14% và mức tăng trưởng 11% trong số giao dịch thanh toán đăng ký 6,5 tỷ USD. Công ty dự kiến ​​​​doanh thu trong quý 2 năm 2024 sẽ tăng khoảng 6,5% trong khi EPS GAAP dự kiến ​​​​sẽ duy trì ở mức 0,83 USD so với 0,92 USD của quý 2 năm 2023.

.

⚪ ---- Cảnh sát Thủ đô khu vực Greater London nói hôm thứ Ba rằng một người đàn ông mang kiếm đã bị bắt sau khi tấn công người dân và cảnh sát ở thủ đô Anh: "Chúng tôi nhận được cuộc gọi ngay trước 7 giờ sáng về một chiếc xe lao vào một ngôi nhà ở khu vực Thurlow Gardens. Có tin cho rằng có người đã bị đâm. Lúc này, chúng tôi được biết nghi phạm đã tiếp tục tấn công những người dân khác và hai cảnh sát. Chúng tôi đang chờ thông tin cập nhật về tình trạng của những người bị thương. Một người đàn ông 36 tuổi đã bị bắt tại hiện trường và y đang bị giam giữ.” Dịch vụ xe cứu thương London viết trên X rằng 5 người đã được đưa đến bệnh viện sau sự kiện diễn ra gần Ga tàu điện ngầm Hainault.

.

⚪ ---- Biển Đông: Trong cuộc chạm trán mới nhất giữa hai nước ở vùng biển gần bãi cạn Scarborough, một quan chức lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết các tàu tuần duyên Trung Quốc đã bắn vòi rồng và xua đuổi các tàu Philippines ra khỏi khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Người phát ngôn Cảnh sát biển Philippines, Thiếu tướng Jay Tarriela, cho biết trong một tuyên bố đăng trên X rằng vụ việc xảy ra vào sáng thứ Hai khi hai tàu tuần tra hàng hải của Philippines chạm trán với 4 tàu cảnh sát biển Trung Quốc và 6 tàu dân quân biển Trung Quốc ở khu vực lân cận Bãi cạn Scarborough.

.

Bãi cạn mà Philippines gọi là Bajo de Masinloc, là một chuỗi các rạn san hô và đá hình tam giác cách bờ biển Philippines khoảng 120 hải lý về phía Tây đã bị Trung Quốc phong tỏa và tuyên bố chủ quyền kể từ cuộc xung đột năm 2012. Tarriela cho biết một tàu Trung Quốc đã bắn vòi rồng vào các tàu Philippines cách bãi cạn khoảng 12 hải lý và bắn trúng một tàu. Chiếc còn lại bị hai tàu Trung Quốc tấn công khi cách bãi cạn khoảng 1.000 thước và bị hư hại lan can và mái che.

.

Ông nói thêm rằng Trung Quốc “một lần nữa đã lắp đặt một hàng rào nổi dài 380 mét [1.250 foot] bao phủ toàn bộ lối vào của bãi cạn, hạn chế quyền tiếp cận khu vực một cách hiệu quả.” Năm ngoái, Philippines đã dỡ bỏ rào chắn nổi của Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough nhằm ngăn các tàu của nước này tiếp cận ngư trường truyền thống.

.

⚪ ---- North Carolina: Có 4 cảnh sát đã chết trong một vụ nổ súng khi đang cố gắng thi hành lệnh truy nã tại một ngôi nhà ở Charlotte, Norht Carolina, trong đó có 1 cảnh sát tư pháp Hoa Kỳ và 2 cảnh sát địa phương. Tổng cộng có 8 nhân viên thực thi pháp luật đã bị bắn trong vụ này, theo Cảnh sát trưởng Charlotte-Mecklenburg Johnny Jennings cho biết trong cuộc họp báo tối thứ Hai. Ông mô tả vụ nổ súng là “vụ bi thảm nhất” mà ông từng tham gia trong sự nghiệp thực thi pháp luật kéo dài 32 năm của mình.

.

Jennings cho biết vụ nổ súng xảy ra ở khu 5000 trên đường Galway Drive khi các cảnh sát thi hành lệnh truy nã một tội phạm bị kết án sở hữu súng. Họ đã gặp phải tiếng súng từ một "súng trường công suất cao" và đã bắn trả, bắn chết một nghi phạm ở sân trước ngôi nhà. Jennings cho biết lực lượng đặc nhiệm đã thực hiện lệnh truy nã đối với nghi phạm đó.

.

⚪ ---- Một cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia bán thông tin mật cho một đặc vụ FBI chìm mà ông ta tin là quan chức Nga đã bị kết án hôm thứ Hai gần 22 năm tù, mức án mà các công tố viên chính phủ yêu cầu. Thẩm phán Raymond Moore cho biết ông có thể giam Jareh Sebastian Dalke, 32 tuổi, sau song sắt lâu hơn nữa, gọi bản án 262 tháng tù là “thương xót” cho những gì ông coi là một hành động có tính toán để nhận công việc tại NSA nhằm được có khả năng bán bí mật an ninh quốc gia.

.

⚪ ---- Oregon: Một người nhập cư Lào đang điều trị ung thư là một trong 3 người đã trúng giải độc đắc Powerball trị giá 1,3 tỷ USD hồi đầu tháng này, giải thưởng lớn thứ tư trong lịch sử xổ số này. Cư dân Cheng “Charlie” Saephan, 46 tuổi, là người duy nhất trong cả nước có vé trúng cả năm số cũng như trúng độc đắc Powerball, theo Ty Xổ số Oregon cho biết hôm thứ Hai.

.

Vợ anh, Duanpen Saephan, 37 tuổi và người bạn 55 tuổi của họ, Laiza Chao, sẽ chia giải thưởng, với 50% thuộc về Chao và 50% cho vợ chồng Saephan. Họ đang lựa chọn tiền mặt, thu về cho Chao và ông bà Saephan 422 triệu USD.

.

Ty Xổ số Oregon cho biết trong một thông cáo báo chí rằng Saephan đã mua hơn 20 vé, viết các số của trò chơi lên một tờ giấy nhét dưới gối khi anh ngủ. Những lời cầu nguyện đó đã được đáp lại sau khi Saephan, một người sắc tộc lu-Mienh sinh ra ở Lào và chuyển đến Portland 30 năm trước, hợp tác với Chao, người đã bỏ ra 100 đô la để mua vé. Saephan cho biết anh rất mong có thể “chăm sóc cho gia đình và sức khỏe của mình” cũng như “tìm được một bác sĩ giỏi cho bản thân”.

.

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành cho biết hôm thứ Ba rằng tổng số người Palestine chết ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas đã lên tới 34.535. Trong khi 77.704 người đã bị thương tại khu vực này kể từ ngày 7/10. Trong 24 giờ qua, 47 người Palestine thiệt mạng và 61 người bị thương do "5 vụ thảm sát nhằm vào các gia đình" do quân Israel thực hiện.

.

⚪ ---- Một nhóm gồm ít nhất 90 luật sư, trong đó có 20 quan chức luật trong chính quyền Biden, đang kêu gọi Tổng thống Biden cắt viện trợ quân sự cho Israel vì việc tàn sát dân Palestine ở Gaza không tuân thủ luật pháp Mỹ và quốc tế. Các luật sư trình bày trường hợp của họ trong một lá thư sẽ gửi Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland mà báo POLITICO đã có được. Trong thư, họ lập luận rằng Israel đã vi phạm Đạo luật kiểm soát xuất cảng vũ khí (Arms Export Control Act), Luật Leahy và Công ước Geneva.

.

“Luật pháp rõ ràng và phù hợp với đa số người Mỹ tin rằng Mỹ nên ngừng vận chuyển vũ khí đến Israel cho đến khi nước này ngừng hoạt động quân sự ở Gaza,” bức thư viết, trích dẫn dữ liệu thăm dò cho thấy cử tri Biden ủng hộ việc chấm dứt viện trợ quân sự cho Israel. Những người ủng hộ bức thư bao gồm các luật sư từ Bộ Ngoại giao, An ninh Nội địa, Tư pháp, Lao động và Năng lượng. Bức thư vẫn đang được lưu hành nên số lượng người ký có thể tăng lên.

.

Một nhân viên Bộ Tư pháp đã ký bức thư nói với POLITICO: “Đây là thời điểm mà chính phủ Hoa Kỳ đang vi phạm luật pháp và chính sách của chính mình”. Mô tả sự bất đồng quan điểm trong chính quyền, nhân viên này cho biết, “Chính quyền có thể thấy sự im lặng hoặc chỉ một số ít đơn từ chức, nhưng họ thực sự không nhận thức được mức độ bất mãn và bất đồng chính kiến ​​trong hàng ngũ quan chức.”

.

⚪ ---- Đại học Columbia hôm thứ Ba đưa tin rằng một nhóm người biểu tình ủng hộ Palestine đã tiến vào và chiếm giữ Hội trường Hamilton tại khuôn viên Morningside của trường sau khi bất chấp lệnh rời khỏi các khu trại. Trường cảnh báo mọi người tránh xa khuôn viên trường trong một thông báo vào sáng sớm thứ Ba để giữ an toàn.

.

Hamilton Hall nổi bật vì đã bị chiếm giữ trong các cuộc biểu tình chống Cuộc Chiến Việt Nam trong khuôn viên trường vào năm 1968. Những người biểu tình đã tập trung bên ngoài tòa nhà vào sáng sớm thứ Năm trước khi một nhóm nhỏ xông vào hội trường. Nhóm đó đã rào chắn bên trong bằng cách sử dụng máy bán hàng tự động, ghế và bàn làm việc bên trong Hamilton Hall. Những người biểu tình dường như đã đập vỡ cửa sổ từ bên trong khi họ được đám đông bên ngoài cổ vũ.

.

Nhóm Columbia University Apartheid Divest (CUAD) đã nhận trách nhiệm chiếmtại Hội trường Hamilton trên mạng xã hội: “Sự leo thang này đại diện cho thế hệ tiếp theo của các phong trào sinh viên năm 1968, 1985 và 1992 mà Columbia từng đàn áp nhưng vẫn tôn vinh ngày hôm nay. Những người biểu tình đã bày tỏ ý định ở lại [Hamilton Hall] cho đến khi Columbia chấp nhận ba yêu cầu của CUAD: thoái vốn [của trường ra khỏi Israel], minh bạch tài chính và ân xá.”

.

Việc chiếm đóng diễn ra vài giờ sau khi Viện trưởng Đại học Columbia Minouche Shafik nói rằng các cuộc đàm phán đã đổ vỡ giữa trường đại học và các sinh viên phản đối trước thời hạn ấn định để họ rời khỏi các khu trại được dựng lên nhằm phản ứng của Israel với Hamas ở Gaza kể từ tháng 10 năm ngoái. Columbia cho biết họ bắt đầu đình chỉ những sinh viên vi phạm thời hạn, cấm họ vào các tòa nhà của trường đại học và thu hồi tư cách đủ điều kiện để hoàn thành học kỳ hoặc tốt nghiệp.

.

.

⚪ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre bày tỏ lập trường của Mỹ đối với các vụ bắt giữ có thể xảy ra bởi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC: International Criminal Court) ở Israel hôm thứ Hai, nhấn mạnh rằng tòa án này "không có thẩm quyền" trong tình huống này. Nhận xét này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều nghi ngại rằng tòa án The Hague có thể phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng như các quan chức Israel khác vì cáo buộc vi phạm luật nhân đạo ở Dải Gaza. Cụ thể, Israel lo ngại rằng ICC có thể ban hành lệnh bắt giữ này một cách “bí mật”.

.

⚪ ---- Một nguồn tin trong nhóm Israel chịu trách nhiệm chống lại việc Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) theo đuổi lệnh bắt đối với các quan chức Israel bày tỏ lo ngại về khả năng tòa sẽ ban hành các lệnh này một cách bí mật, trang tin Ynet đưa tin hôm thứ Hai: "Câu hỏi đặt ra là Antony Blinken sẽ cung cấp bao nhiêu sự bảo vệ ngoại giao khi ông ấy đến Israel vào thứ Ba." Cuộc điều tra sẽ bao gồm tất cả các tội ác có thể xảy ra của Israel ở Gaza kể từ ngày 13/6/2014. Hoa Kỳ được cho là lo lắng về ảnh hưởng của các mệnh lệnh này đối với thỏa thuận ngừng bắn được mong đợi giữa Israel và Hamas. Theo New York Times, ICC cũng có thể ban hành lệnh bắt giữ các nhà lãnh đạo của Hamas.

.

⚪ ---- Các quan chức cho biết hôm thứ Hai rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác định rằng ít nhất năm đơn vị quân đội của Israel có liên quan đến các vi phạm nhân quyền trắng trợn, nhưng Mỹ từ chối áp đặt bất kỳ hậu quả nào trong khi thảo luận với chính phủ Israel. Bộ Ngoại giao cho biết những vi phạm này đặc biệt liên quan đến các hoạt động quân sự của Israel trong cộng đồng người Palestine ở Bờ Tây (West Bank) và có trước cuộc chiến hiện tại của Israel chống lại Hamas ở Dải Gaza.

.

Nhưng quyết tâm và phản ứng của Bộ Ngoại giao báo hiệu thách thức đối với chính quyền Biden trong việc trở thành nước cung cấp vũ khí và đối tác quân sự quan Israelnước này trên lãnh thổ Palestine và cáo buộc rằng Israel đang vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Theo luật Leahy liên bang, chính phủ Hoa Kỳ bị cấm cung cấp vũ khí cho quân đội hoặc đơn vị an ninh nước ngoài bị phát hiện có hành vi vi phạm nhân quyền hoặc vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Vedant Patel hôm thứ Hai lập luận rằng chính quyền Mỹ tuân thủ Luật Leahy mặc dù không áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với hỗ trợ quân sự cho Israel.

.

Nhận xét của Patel đã khiến các phóng viên tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao phản đối, những người đặt câu hỏi về việc Ngoại trưởng Antony Blinken tuyên bố rằng ông đã đưa ra quyết định theo luật Leahy vào ngày 19/4, nhưng Bộ đã không giải quyết những phát hiện đó trong 10 ngày qua. Patel mô tả quy trình này là một “quá trình đang diễn ra”.

.

16 thành viên của băng tội phạm Việt Nam bị bắt quả tang

một nhóm công dân Việt Nam

Bài thơ ngày 30 tháng 4.

Nguyễn Phúc Sông Hương

Chén cơm làng Long Thạnh Mỹ ngày 30/4

Chén Cơm Làng Long Thạnh Mỹ Ngày 30/4

Nguyễn Phúc Sông Hương

Bộ Ngoại giao chưa công khai quyết định về hành vi vi phạm nhân quyền của các đơn vị Israel, nhưng một báo cáo của ProPublica công bố ngày 17/4 cho biết Blinken đã ngồi xem các khuyến nghị trừng phạt các đơn vị Israel trong 5 tháng. Trong số các vụ việc được ProPublica báo cáo bao gồm các báo cáo về “các vụ giết người phi pháp của Cảnh sát Biên giới Israel; một vụ việc trong đó một tiểu đoàn bịt miệng, còng tay và bỏ mặc một người đàn ông Mỹ gốc Palestine lớn tuổi cho đến chết; và cáo buộc rằng những người thẩm vấn đã tra tấn và cưỡng hiếp một thiếu nữ bị cáo buộc tội ném đá và cocktail Molotov.”⚪ ---- Peter Navarro lại không gặp may. Cựu cố vấn của Donald Trump đã bị Tòa Tối cao bắn hạ lần thứ hai hôm thứ Hai trong nỗ lực được tự do sau khi bị kết tội khinh thường Quốc hội. Navarro ban đầu đưa ra yêu cầu khẩn cấp lên tòa tối cao vào tháng trước với hy vọng rằng các thẩm phán sẽ cho Navarro thoát khỏi thời gian ngồi tù trong khi Navarro kháng cáo bản án của mình lên tòa án liên bang — nhưng Chánh án Tối cao John Roberts đã nhanh chóng từ chối yêu cầu.Hôm thứ Hai, Navarro sau đó đã gửi lại hồ sơ của mình cho Thẩm phán Tối cao Neil Gorsuch, theo quy định của Tòa Tối cao cho phép nộp lại đơn yêu cầu khẩn cấp cho từng thẩm phán nếu người khác từ chối yêu cầu của họ. Gorsuch sau đó đã chuyển yêu cầu này tới toàn bộ tòa án - tòa này cũng nhanh chóng từ chối sau khi cân nhắc kỹ lưỡng vào thứ Sáu. Navarro bị tuyên án 4 tháng tù sau khi bị kết tội bỏ mặc trát đòi hầu tòa của Quốc hội từ Ủy ban Lựa chọn Hạ viện điều tra vụ nổi dậy ngày 6 tháng 1/2021 tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ.⚪ ---- Dân Biểu Hoa Kỳ Victoria Spartz (Cộng Hòa, Indiana), thành viên Quốc hội gốc Ukraine đầu tiên và duy nhất, đã sớm nổi lên như một người ủng hộ tự nhiên cho việc hỗ trợ quê hương của mình trong cuộc chiến với Nga. Nhưng khi khoản viện trợ bổ sung 61 tỷ USD cho nỗ lực chiến tranh được đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện gần đây, bà đã bỏ phiếu chống lại gói viện trợ này. Thay vào đó, bà kêu gọi giám sát tốt hơn các quỹ của Hoa Kỳ và phản đối việc cấp “chi phiếu trắng” cho chính nghĩa Ukraine. Bà nói rằng an ninh biên giới của Hoa Kỳ phải là ưu tiên lớn hơn.Điều đó khiến bà phù hợp hơn với các đảng viên Đảng Cộng hòa bảo thủ ở Hạ viện và đặc biệt hơn là với các cử tri ở khu vực quốc hội trung tâm Indiana bảo thủ sâu sắc của cô ấy. Bà đang vướng vào một cuộc chiến tái tranh cử khó khăn trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa vào ngày 7 tháng 5, mọi việc càng trở nên phức tạp hơn bởi thông báo công khai của bà hơn một năm trước rằng bà sẽ không tìm kiếm một nhiệm kỳ khác, một quyết định mà sau đó bà đã đảo ngược.Gói viện trợ, một phần của dự luật lớn hơn cũng bao gồm hỗ trợ cho Israel, Đài Loan và các điểm nóng toàn cầu khác, đã được Hạ viện phê duyệt vào ngày 204, Thượng viện vào thứ Ba và được Tổng thống Joe Biden ký thành luật hôm thứ Tư.Mike Murphy, cựu dân biểu tiểu bang Indiana và là nhà bình luận chính trị, cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng việc tài trợ cho Ukraine ngày nay không phải là ưu tiên hàng đầu của cử tri Đảng Cộng hòa. Mối lo ngại về biên giới phía nam là chất xúc tác lớn hơn cho sự tham gia, điều này không bị ảnh hưởng bởi các ứng cử viên ở khu vực bảo thủ. Hầu hết những người tranh ghế của bà Spartz cho ghế quận 5 đều nói rằng việc bảo vệ biên giới Mỹ-Mexico phải là ưu tiên lớn hơn việc gửi tiền đến Ukraine. Murphy nói: “Tất cả họ đều cố gắng trở nên giống Trump nhất có thể.Đối thủ lớn nhất của DB Spartz là Dân biểu tiểu bang Chuck Goodrich, người phất cao chính nghĩa an ninh biên giới và là người được tài trợ tốt nhất trong số tám đối thủ của Spartz. Anh này đã tấn công Spartz về sự ủng hộ ban đầu của bà đối với Ukraine, nói rằng DB Spartz đặt “Ukraine lên hàng đầu.” Có thể đoán rằng DB Spartz lo ngại, nếu bà bỏ phiếu ủng hộ viện trợ Ukraine tuần trước, thì tuần sau bà sẽ thua vòngs ơ bộ Cộng Hòa. Thêm nữa, bà nghĩ 1 phiếu không hại gì cho gói viện trợ Ukraine. Trong một cuộc họp báo đầy cảm xúc vào năm 2022, Spartz gọi cuộc xâm lược Ukraine của Nga là một “cuộc diệt chủng”. Bà mô tả những vụ đánh bom mà bà nội và bạn bè của bà ở Ukraine đã chứng kiến.⚪ ---- Biện lý quận Fulton Fani Willis (D) đã bỏ qua cuộc tranh luận đầu tiên của Đảng Dân chủ vào Chủ nhật, khiến người thách thức bà phải tranh luận trên một bục trống. Cuộc tranh luận do Câu lạc bộ Báo chí Atlanta tổ chức vào Chủ nhật, có sự góp mặt của đối thủ Đảng Dân chủ của Willis – luật sư và tác giả Christian Wise Smith – đứng một mình trên sân khấu. Sau phần giới thiệu ngắn gọn về Smith, người điều hành cuộc tranh luận cho biết Willis “từ chối tham gia cuộc tranh luận và được đại diện bởi một bục trống”.Biện Lý Willis, người đang đưa ra một vụ kiện can thiệp bầu cử rộng rãi chống lại cựu Tổng thống Trump và các đồng minh của ông, thay vào đó đã đồng tổ chức “Hội chợ tự chăm sóc bản thân” của Atlanta, được tổ chức hàng năm để vinh danh Tuần lễ Quyền của Nạn nhân Tội phạm, FOX 5 Atlanta đưa tin.⚪ ---- Bộ Y tế Nam Hàn cho biết hôm thứ Hai rằng hơn 600.000 người nước ngoài đã đến Nam Hàn vào năm ngoái để làm các thủ tục y tế, đánh dấu mức cao kỷ lục trong lịch sử ngành du lịch y tế của nước này. Theo Bộ Y tế và Phúc lợi, Nam Hàn đã tiếp nhận 605.768 bệnh nhân có quốc tịch nước ngoài. Họ là những người không được hưởng bảo hiểm y tế quốc gia và từ nước ngoài đến Nam Hàn để khám bệnh.Bộ đã tăng nỗ lực thúc đẩy ngành du lịch y tế của đất nước kể từ tháng 5/2023, điều này dường như đã được đền đáp với mức tăng 144,2% so với 248.000 du khách của năm trước. Con số năm ngoái cao hơn 21,8% so với mức đỉnh trước đại dịch là 497.000 du khách và là mức cao kỷ lục kể từ khi Nam Hàn cho phép các cơ sở y tế thu hút bệnh nhân nước ngoài vào năm 2009. Bệnh nhân đại diện cho tổng cộng 198 quốc tịch đã đến Nam Hàn để du lịch y tế vào năm ngoái.Nhật Bản đứng đầu danh sách với 187.711 du khách chiếm 31%, tiếp theo là Trung Quốc với 112.135 du khách chiếm 18,5%, Hoa Kỳ với 76.925 du khách chiếm 12,7%, Thái Lan với 30.844 du khách ở mức 5,1% và Mông Cổ với 22.080 du khách ở mức 5,1%. Hơn một nửa số bệnh nhân nước ngoài năm ngoái đã được điều trị thẩm mỹ - 35,2% đối với ngành da (dermatology) và 16,8% đối với phẫu thuật thẩm mỹ (plastic surgery).⚪ ---- Nhu cầu việc làm thêm của người Nam Hàn ở độ tuổi 40s trở xuống đang tăng với tốc độ nhanh hơn so với những người từ 60 tuổi trở lên, những người trước đây tích cực nhất trong việc tìm kiếm nguồn thu nhập bổ sung. Theo dữ liệu từ Thống kê Nam àn, hôm thứ Hai, tổng cộng 552.037 người Nam Hàn có một hoặc nhiều công việc phụ ngoài nghề nghiệp chính của họ trong ba tháng đầu năm nay, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2023.Những người từ 60 tuổi trở lên đông hơn các nhóm tuổi khác, chiếm 194.371 người, tương đương 35,2% tổng số. Con số này cũng thể hiện mức tăng 25,1% so với năm trước. Tuy nhiên, tốc độ tăng rõ rệt hơn ở những người ở độ tuổi 40s và những người trong độ tuổi từ 15 đến 29.⚪ ---- Đoạn phim được truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải hôm Chủ nhật cho thấy sự tàn phá lan rộng ở một phần phía nam thành phố Quảng Châu sau khi một cơn lốc xoáy quét qua một ngày trước đó, khiến 5 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương và làm hư hại hơn 140 tòa nhà.Khi các doanh nghiệp và người dân bắt đầu dọn dẹp các mảnh vỡ, các hình ảnh cho thấy sự tàn phá từng khối ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với một vài cụm tòa nhà đứng giữa đống đổ nát, một chiếc xe tải bị lật nghiêng và xe hơi bị nghiền nát bởi đống đổ nát. Mái tôn của một số tòa nhà bị tốc mái. Trận lốc xoáy hôm thứ Bảy cũng làm 33 người bị thương và làm mất điện trong khu vực. Theo nhà chức trách, cơn lốc xoáy xảy ra vào buổi chiều kèm theo mưa đá, đã làm hư hại 141 tòa nhà dùng làm cơ xưởng.⚪ ---- Hỏa hoạn, hạn hán và các điều kiện khác thường liên quan đến khí hậu toàn cầu đang thay đổi đã góp phần lớn khiến sản lượng rượu vang năm 2023 của thế giới trở nên tồi tệ nhất trong 62 năm. Báo cáo "Tình trạng của ngành rượu nho và rượu vang thế giới năm 2023" do Tổ chức International Organization of Vine and Wine có trụ sở tại Pháp công bố hôm thứ Năm cho biết "điều kiện môi trường khắc nghiệt" là nguyên nhân chính khiến sản lượng rượu vang toàn cầu giảm 10% vào năm 2023. Giảm 10% là mức giảm mạnh nhất về sản lượng rượu vang trên thế giới trong 62 năm qua. Vụ thu hoạch nho được báo cáo là tồi tệ nhất kể từ năm 1961.⚪ ---- Texas: Một lô hàng khổng lồ, quá khổ đã rơi ra khỏi chiếc xe kéo, khiến hai người thiệt mạng trên đường cao tốc ở Texas. Ngay sau 11 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 27 tháng 4, cứu hỏa ở Temple đã ứng phó với một vụ va chạm được báo cáo cách thị trấn một quãng ngắn về phía tây, dọc theo Quốc lộ 36 và đến nơi thì phát hiện một chiếc xe bị đè bẹp dưới khối hàng hóa nặng 350.000 pound (=160 tấn).Các quan chức không cho biết làm thế nào lô hàng tải trọng được thoát ra khỏi xe kéo nhưng nó đã đè bẹp một xe chở 3 người gần đó. Các quan chức cứu hỏa cho biết: “Không rõ thiết bị đó là gì”. Có 2 người thiệt mạng nhưng lính cứu hỏa đã giải cứu người thứ ba, người này được đưa đến bệnh viện với những vết thương nguy hiểm đến tính mạng.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một cuộc điều tra đang được tiến hành sau khi một nhân viên bảo vệ bị thương trong vụ nổ súng bên ngoài nhà Encino của một giám đốc điều hành âm nhạc. Vụ nổ súng được báo cáo vào khoảng 2:30 sáng tại nhà của Amir Esmailian ở khu 17500 đường Jayden Lane. Một nhân viên bảo vệ 37 tuổi đã bị bắn nhiều phát khi đang ngồi bên trong chòi bảo vệ của khu nhà. Người bảo vệ đã được đưa đến một bệnh viện địa phương trong tình trạng không rõ.Ba nghi phạm được cho là có liên quan đến vụ nổ súng đều đã trốn trước khi cảnh sát đến. Kimberly, cư dân khu vực mô tả khu vực này là an toàn và giàu có, cho biết: “Tôi chắc chắn rằng bất cứ điều gì xảy ra ở đây đều đã được ghi lại trên camera an ninh." Cảnh sát nói với KTLA rằng Esmailian đang ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng nhưng không rõ liệu các nghi phạm có từng vào nơi ở hay không.⚪ ---- Bản tin của Europol ghi rằngđưa người di cư trái phép qua eo biển Manche. Với sự hỗ trợ từ Europol, cảnh sát đã phát hiện ra một mạng lưới buôn người, bóc lột tình dục, lạm dụng lao động và rửa tiền. Nhóm này hoạt động khắp châu Âu, đưa lậu người di cư từ Ba Lan và Đức qua Pháp đến Anh. Người tổ chức chính, được mô tả là cánh tay phải của người cầm đầu, quản lý việc buôn lậu, trong khi một thành viên khác thu tiền và sắp xếp các đoàn xe di cư, theo SchengenVisaInfo đưa tin.Theo tuyên bố của Europol, nhiều người di cư đã sử dụng thị thực làm việc giả để vào Liên Âu. Một số người cũng bị bắt vì buôn lậu ma túy methamphetamine vào Paris, buôn bán với mạng lưới ma túy châu Á để có giá vé rẻ hơn. Nhóm này đã khiến những người di cư phải chịu những điều kiện khủng khiếp, bao gồm cả việc bóc lột tình dục và lao động trong các cửa hàng tạp hóa và tiệm làm móng. Cảnh sát Pháp và Anh đã tiến hành khám xét tại 16 địa điểm, trong đó có 12 địa điểm ở Pháp và 4 địa điểm ở Anh.Trong đợt bố ráp này, họ đã thu giữ nhiều mặt hàng, bao gồm xe cộ, hàng xa xỉ, đồng hồ, ma túy tổng hợp, thiết bị điện tử và nhiều tài liệu khác nhau. Ngoài ra, họ còn tịch thu số tiền tương đương hơn 100.000 euro tiền mặt bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau và phát hiện 289.000 euro trong tài khoản ngân hàng.Europol giải thích, sau khi ở khu vực Paris, những người di cư đã được chuyển đến Dunkerque. Từ đó, những kẻ buôn lậu khác tạo điều kiện cho họ vượt qua eo biển Anh bằng những chiếc thuyền nhỏ. Cuộc điều tra chỉ ra rằng mạng lưới này có thể cũng đã sắp xếp để vận chuyển người di cư từ Pháp đến Anh bằng xe tải. Nhìn chung, mỗi di dân lậu phải trả từ 15.000 euro (16000 USD) đến 18.000 euro (19300 USD) để được đưa lậu đến điểm đến cuối cùng là Vương quốc Anh.⚪ ---- Thông tấn PNA cho biết,và Trung Quốc khả nghi đã bị nhân viên Cục Di trú (BI) chặn lại tại Sân bay Quốc tế Ninoy Aquino hôm Thứ Năm. Có 16 công dân Việt Nam nghi là tân binh của các trung tâm chơi game trực tuyến bất hợp pháp đã đến từ Thành phố Sài Gòn trên chuyến bay của Cebu Pacific vào ngày 25/4. Cảnh sát nói, nhóm người nước ngoài này không biết họ sẽ đến những địa điểm nào.BI cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy: “Những công dân nước ngoài này có tất cả các giấy tờ đầy đủ cần thiết vì họ đang giả vờ là khách du lịch thường xuyên”. Cùng ngày, 5 người đàn ông Trung Quốc cũng bị ngăn nhập cảnh vì họ không thể biện minh cho việc ở lại Philippines. Nhóm 5 người hạ cánh tại Thành phố Parañaque từ Thành phố Tuyền Châu (Quanzhou) qua Xiamen Air. Ngày hôm sau, ba phụ nữ Việt Nam và một người đàn ông Trung Quốc đến từ Hà Nội cũng bị từ chối nhập cảnh tương tự vì mục đích đáng ngờ.⚪ ----Hôm nay là ngày 30 tháng 4/2024, tròn 49 năm Miền Nam sụp đổ. Việt Báo nơi đây đăng một bài thơ của Nguyễn Phúc Sông Hương từ thi tập thi tập “Tháng Tư, Lính Không Cần Hớt Tóc.”sinh năm 1941. Năm 1966, với bút hiệu Thái Luân, từng xuất bản tập “Vùng Tủi Nhục”, thơ phản chiến, có bài “Bi Hài Kịch”, được Phạm Duy phổ nhạc trong “Tâm Phẫn Ca”. Sau thảm cảnh người dân Huế bị CS chôn sống trong dip Tết Mậu Thân, nhiều tỉnh thành làng xóm miền Nam bị tàn phá vì chiến tranh do CS gây ra, Bút hiệu Thái Luân đã đi vào bóng tối. Nguyễn Phúc Sông Hương thực sự ra chiến trường. Trước giờ thứ 25 của Saigon, nhà thơ là Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng Sư Đoàn 18 BB, người trực tiếp cầm tiểu đoàn dự trận Xuân Lộc ngày 29 Tháng Tư. Thi tập “Tháng Tư, Lính Không Cần Hớt Tóc” là thứ thơ đích thực của người lính làm thơ. Sau 30-4-75, nhà thơ lính đi tù gần 10 năm.Bài thơ sau đâu là bài "."Tiểu Đoàn hai hàng đều bướcTay không súng đạn,Vẫn ngước cao đầu,Dân làng bên đườngVỗ tay chào đón,Người được thắng trậnNgơ ngác nhìn nhau.Ba trăm người sát vai ngồi xuống,Cởi giày, vắt vớ, nói, cười.Nghe trong đám đôngTiếng ai sụt sịtCác chú lính ơi!Mẹ già đem cơm, canh, cá,Các con ăn nhiều cho no,Nhìn bầy con ăn ngon quá,Mẹ vui, cảm động khóc òa.Sư già rộng mở cửa Phật,Đêm nay thầy không thĩnh kinhCác con vào chùa yên ngủ*Quên ngày gian khổ chiến chinh.Chuyện xưa nhiều khi nhớ lại,Tưởng chừng như mới hôm qua,Chén cơm làng Long Thạnh MỹChan canh với hạt lệ nhòa...--*Chùa xã Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức⚪ ---- HỎI 1: Trong thế hệ Z, khoảng 33% người trưởng thành nói vẫn phải nhận trợ cấp từ ba mẹ?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo khảo sát của Morning Consult với khoảng 1.000 Gen Zers, 33% người trưởng thành cho biết họ nhận được trợ cấp hoặc một số hình thức hỗ trợ tài chính từ cha mẹ.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Uống rượu ít hơn, hay bỏ luôn, sẽ lợi cho sức khỏe?ĐÁP 2: Đúng thế. Tiến sĩ Timothy Naimi, người chỉ huy viện nghiên cứu "Canadian Institute for Substance Use Research" tại Đại học Victoria ở British Columbia, cho biết: “Uống ít hơn là một cách tuyệt vời để khỏe mạnh hơn”. Các hướng dẫn khác nhau rất nhiều giữa các quốc gia nhưng xu hướng chung là uống ít hơn.Vương quốc Anh, Pháp, Đan Mạch, Hoà Lan và Úc gần đây đã xem xét bằng chứng mới và hạ thấp khuyến nghị tiêu thụ rượu của họ. Ireland sẽ yêu cầu dán nhãn cảnh báo ung thư trên rượu bắt đầu từ năm 2026. Carina Ferreira-Borges, cố vấn khu vực về rượu tại văn phòng khu vực Châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết: “Sự đồng thuận về mặt khoa học đã thay đổi do có bằng chứng rõ ràng cho thấy rượu có liên quan đến hơn 200 vấn đề sức khỏe, bao gồm ung thư, bệnh tim mạch và chấn thương”.Chi tiết: