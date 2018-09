Cali Hạng 5 Trong Nơi Sống Hạnh Phúc

WASHINGTON - Phúc trình WalletHub 2018 xếp hạng các môi trường sống hạnh phúc nhất tại Hoa Kỳ là những nơi thiên nhiên phong phú và tự do kết hôn – nhà báo nhắc lại “bản tuyên bố độc lập Hoa Kỳ” khẳng định quyền của mọi người được sống, tự do và theo đuổi hạnh phúc.Gần đây hơn, phán quyết năm 1967 của Tối Cao Pháp Viện công nhận tự do kết hôn là quyền cá nhân hệ trọng với sự theo đuổi hạnh phúc của con người (phán quyết này bác bỏ luật của Virginia ngăn cấm hôn thú dị chủng). Nơi sinh sống và vị trí tài chính là các yếu tố thiết yếu khác.Nhà phân tích Jill Gonzalez của WalletHub cho biết đã phân tích 50 tiểu bang bằng 31 cách đo lường – các điểm quan trọng nhất là : tâm lý trầm uất, tự tử, số giờ làm việc hàng tuần, an ninh công việc, và khí hậu.California xếp hạng 5 trong top ten – 4 hạng cao hơn lần lượt là Hawaii, Utah, Minnesota, North Dakota. 5 bậc thấp nhất là Oaklahoma, Alaska, Louisiana, Arkansas và West Virginia.Mưc độ hạnh phúc tăng với lợi tức hàng năm là 75,000 hay cao hơn.Riêng Hawaii có ưu thế không thể lượng giá là tương tác xã hội thoải mái và sinh hoạt ngoài trời gần thiên nhiên vô cùng phong phú.Điểm đặc biệt của Utah là làm việc ít giờ nhất, tỉ lệ công dân làm việc tình nguyện cao – tỉ lệ ly dị tại Utah là thấp nhất.