Kinh Tế Khả Quan - Cơn sốt lạm phát ở Hoa Kỳ đang hạ nhiệt?

Dù các dữ liệu cho thấy lạm phát đã hạ nhiệt, nhưng nhiều người vẫn dự đoán khả năng cao FED sẽ tiếp tục tăng lãi suất cơ bản thêm 0.25 % tại cuộc họp vào cuối tháng 7 này. (Nguồn: pixabay.com)

HOA KỲ – Sau hai năm lạm phát cao hoành hành, các số liệu thống kê về giá cả đã được nghiên cứu chi tiết và tường tận. Mức tăng lạm phát lõi của Hoa Kỳ (đã trừ chi phí năng lượng và lương thực phẩm) trong tháng 6 là 0.158%, tốc độ chậm nhất trong hơn hai năm qua, theo trang Economist đưa tin ngày Thứ Năm, 13 tháng 7 năm 2023.

Tuy nhiên, câu hỏi khiến nhiều người bán tín bán nghi vẫn còn đó: Liệu có phải cơn sốt lạm phát của Hoa Kỳ cuối cùng cũng đã hạ nhiệt?

Các số liệu mới mang lại nhiều tin tốt. Chỉ số giá hàng tiêu thụ (CPI) trong tháng 6 chỉ tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm mạnh so với mức 9% của tháng 6 năm 2022, phần lớn là do giá năng lượng đã giảm. Không chỉ vậy, một loạt các thước đo lạm phát cơ bản cũng có vẻ hấp dẫn. Đáng chú ý nhất, CPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng đã tăng 4.8% so với cùng kỳ và 0.2% so với tháng 5. Con số này thấp hơn so với ước tính tăng 5% và 0.3%.

Một báo cáo với các con số ‘khả quan’ như vậy được cho là sẽ thúc đẩy ngân hàng trung ương Hoa Kỳ (FED) giữ mức lãi suất ổn định trong cuộc họp tiếp theo vào cuối tháng 7. Tuy nhiên, các quyết sách gia của FED sẽ không tập trung quá nhiều vào dữ liệu của một tháng duy nhất. Lạm phát lõi vẫn đang cao hơn nhiều so với mục tiêu 2%. Và vẫn còn có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến quyết định của họ, chẳng hạn như thị trường lao động cùng với các chỉ số về khả năng phục hồi của nó.

Hoa Kỳ vẫn đang trong tình trạng thiếu lao động, cho dù có hàng triệu người đang thất nghiệp. Cứ 1 người thất nghiệp, thì có 1.6 việc làm có sẵn, tỷ lệ này đã giảm một chút kể từ giữa năm 2022, nhưng vẫn cao hơn mức bình thường trước đại dịch. Kể từ tháng 2 năm 2020, nền kinh tế Hoa Kỳ đã có thêm gần 4 triệu việc làm. Khoảng 84% người lao động trong độ tuổi trưởng thành hiện đang đi làm hoặc đang tìm việc, con số cao nhất kể từ năm 2002.

Tình trạng thiếu lao động đẩy tiền lương tăng nhanh, đặc biệt đối với các công việc thuộc ngành dịch vụ, chẳng hạn như xây dựng. Tỷ lệ thất nghiệp của người gốc da đen ở mức 4.7% trong tháng 4, mức thấp kỷ lục. Thu nhập theo giờ trong tháng 6 cũng đã tăng 4.4%. Kết quả là, mặc dù lạm phát đã hạ nhiệt, nhưng thị trường việc làm vẫn đang rất nóng bỏng. Việc làm tăng với tốc độ ổn định và tiền lương vẫn tăng mạnh, cho phép người dân tiếp tục chi tiêu. Điều này gần như đảm bảo rằng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất sau một thời gian ngắn tạm dừng vào tháng trước. Các chuyên gia dự đoán 92% khả năng lãi suất sẽ tăng 0.25% vào tháng 7; một tháng trước, khả năng được dự đoán là 50%.

Tuy nhiên, nhiều tín hiệu cho thấy rằng đây sẽ là đợt tăng lãi suất cuối cùng. Sau đó, FED sẽ tạm dừng để quan sát ảnh hưởng của chính sách thắt chặt tiền tệ. Nếu lạm phát tiếp tục giảm vào tháng 7 và tháng 8, ngân hàng trung ương sẽ buộc phải chấm dứt chu kỳ thắt chặt.

Trong lãnh vực tài chính, giới tiêu thụ Hoa Kỳ vẫn tiếp tục trả các khoản nợ đều và đúng hạn ngay cả trong lúc giá cả leo thang. Giám đốc tài chánh của Bank of America Alastair Borthwick đầu tuần này đã phát biểu “Người tiêu thụ hiện đang ở trong tình trạng tốt. Giám Đốc Điều Hành Ngân Hàng JPMorgan Chase Jamie Dimon trong buổi báo cáo tài chánh vào tuần này cũng cho rằng thị trường tài chính và vay mượn ở Hoa Kỳ vẫn mạnh mẽ và “ngay cả trong trường hợp suy trầm kinh tế có diễn ra đi nữa, tình hình của thị trường vay mượn vẫn ổn, với số nợ thấp và giá nhà vẫn ở mức cao.” Theo Giám Đốc điều hành Wells Farco Charlie Scharf: “Người tiêu thụ và các doanh nghiệm có ngân sách chi thu lành mạnh và phẩm chất tín dụng nói chung của họ ở trong tình trạng tốt.”





Liệu Hoa Kỳ đã phần nào lèo lách qua khỏi cuộc lạm phát mà không bị rớt xuống hố suy trầm hay không vẫn còn quá sớm để dự đoán. Dù sao chỉ số lạm phát thụt giảm và tỷ lệ việc làm tăng cao cùng những chỉ số kinh tế hiện tại đã giúp thị trường chứng khoán tuần qua “xanh rì” đồng thời đẩy mạnh chỉ số niềm tin của người tiêu dùng lên cao hơn. Người dân Hoa Kỳ có nhiều lý do để hy vọng rằng những ngày tăm tối Đại Dịch đã qua, cũng như những ảnh hưởng về xã hội, kinh tế, sức khỏe của nó cũng đang trên đà “hạ nhiệt.”

Nguyên Hòa