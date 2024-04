- Du học sinh Xiaolei Wu bị Mỹ kêu án 9 tháng tù vì báo cáo về 1 nữ du học sinh TQ hoạt động dân chủ ở Boston, làm công an TQ tới nhà ba ẹm cô này hù dọa - SV cắm trại ở Columbia University, và nhiều đại học khác để xin ngưng bắn Gaza, cứu dân Palestine - Trump nói nhiệt độ trong phòng xử án cố ý để lạnh để hại Trump, hôm sau, phòng tòa nóng tới mức nhiều phóng viên cởi áo khoác

Sinh viên cắm trại, biểu tình ở các đại học Columbia, Havard, và nhiều đại học khác để xin ngưng bắn Gaza, cứu dân Palestine.

.

- Du học sinh Xiaolei Wu bị Mỹ kêu án 9 tháng tù vì báo cáo về 1 nữ du học sinh TQ hoạt động dân chủ ở Boston, làm công an TQ tới nhà ba ẹm cô này hù dọa

- SV cắm trại ở Columbia University, và nhiều đại học khác để xin ngưng bắn Gaza, cứu dân Palestine

- Texas: Đài CBS phỏng vấn Lina Nguyen sau khi cô bị bắt vì biểu tình trong sân đại học đòi cứu dân Palestine

- Trump nói nhiệt độ trong phòng xử án cố ý để lạnh để hại Trump, hôm sau, phòng tòa nóng tới mức nhiều phóng viên cởi áo khoác

- Không chỉ cứu Trump... báo lá cải National Inquirer cũng tìm mua và dìm tin, cứu nhiều người nổi tiếng, kể cả cựu Thống đốc Schwarzenegger của California

- Tòa Tối Cao lộ ý sẽ chỉ cho miễn tố hành động công, nhưng muốn tòa dưới xác định thế nào là hành động tư để bị truy tố, thế là sẽ câu giờ qua năm tới

- Tòa New York giữ y phán quyết: Trump phải bồi thường cô Carroll 82,3 triệu USD vì tội tấn công tình dục và tội phỉ báng

- Cựu chủ bút báo lá cải National Enquirer, David Pecker, kể vụ mua bản quyền câu chuyện về Trump "vui vẻ" với cô Karen McDougal để dìm tin luôn, tác động bầu cử 2016

- Colgate-Palmolive Co. thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng vọt 84%

- Chevron doanh thu quý 1 giảm 4%

- Dân Mỹ đẻ ít hơn: dưới 3,6 triệu em bé sinh ở Mỹ vào năm 2023, ít hơn 76.000 trẻ so với năm trước. Thấp nhất từ 1979.

- Mỹ: tăng dinh dưỡng học sinh, giảm lượng đường trong bữa ăn ở trường và sẽ có thực đơn linh hoạt hơn bắt đầu từ đầu năm học 2025-2026.

- Dự luật Y tế toàn dân cho California: AB 2200 sẽ lập ra CalCare

- California: Cảnh sát bắt 15 người và ma túy trị giá 16 triệu USD

- Quận Los Angeles: bi thảm, chú chó nhỏ bị thả từ xe ra giữa phố, chạy theo xe chủ xin về với chủ, tuyệt vọng

- Florida: thiếu nữ nằm liệt giường, tròn 16 năm bị đánh, hiếp... được mẹ là bà Vanna Nguyễn viết sách, mở trang web kể về ước mơ của con

- Tan Phan và Samuel Ingledue, 2 sinh viên Đại học Nebraska, đã nhận tài trợ 20.000 USD khởi nghiệp công ty Privy AI

- Ohio: Kim Liên Vũ, một chủ tiệm làm móng ở Ohio, bị kết án 46 tháng tù vì nổ bom cháy tiệm của đối thủ

- TIN VN. Đốt lò: Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác.

- TIN VN. Báo động 4 tỉnh Miền Tây khô hạn, thiếu nước. Viễn ảnh tháng 7, nhiều tỉnh Miền Trung sẽ khô hạn, tàn phá từ Quảng Trị tới Bình Thuận.

- HỎI 1: Hơn 1/3 công nhân Mỹ (36%) lo sợ AI sẽ lấy việc của họ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tới 66% ba/mẹ cảm thấy cô đơn vì trách nhiệm ba/mẹ, 62% kiệt sức vì trách nhiệm ba/mẹ? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-26/4/2024) ⚪ ---- Colgate-Palmolive Co. đã công bố vào thứ Sáu rằng thu nhập trên mỗi cổ phiếu bị pha loãng trong quý đầu tiên của năm tài chính 2024 đã tăng vọt 84% so với mức hàng năm, đạt 0,83 USD. Trong khi đó, doanh thu thuần trong kỳ báo cáo đã tăng 6,2% so với năm trước, lên tới 5,1 tỷ USD. Lợi nhuận hoạt động trong quý đầu tiên đã tăng từ 909 triệu USD trong cùng khung thời gian năm 2023 lên 1,04 tỷ USD. Mặt khác, thu nhập ròng của Công ty Colgate-Palmolive chứng kiến mức tăng hàng năm là 84%, đạt 683 triệu USD. Cổ phiếu Colgate đã tăng 3,30% trong giao dịch tiếp thị trước sau khi công bố thu nhập.

.

⚪ ---- Tập đoàn Chevron hôm thứ Sáu đã công bố rằng doanh thu của họ trong quý đầu tiên của năm tài chính 2024 đã giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 48,7 tỷ USD. Trong ba tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 3, thu nhập ròng thuộc về các cổ đông giảm khoảng 17% so với cùng khung thời gian năm 2023, ở mức 5,5 tỷ USD. Thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu trong quý được báo cáo đã giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái, ở mức 2,97 USD. Sản lượng tại Mỹ đã tăng 35% so với một năm trước. Cổ phiếu của công ty không thay đổi trong thị trường tiền tệ sau khi công bố kết quả.

.

⚪ ---- Một người đàn ông tên là Xiaolei Wu đã theo dõi và đe dọa một nữ sinh viên Trung Quốc tại đại học Boston sau khi cô này dán tờ rơi ủng hộ dân chủ đã bị Tòa Mỹ kết án 9 tháng tù liên bang và Wu sẽ bị trục xuất về TQ khi mãn hạn tù. Các công tố cho biết sau khi thiếu nữ dán tờ rơi thể hiện tình đoàn kết với người biểu tình ở Trung Quốc, Xiaolei Wu, 26 tuổi, đã cố gắng tìm ra địa chỉ của cô và đe dọa chặt tay cô trong một tin nhắn trên ứng dụng WeChat, theo CNN.

.

Các công tố nói Wu cũng báo cáo về cô nữ sinh viên với mẹ anh này, một quan chức chính phủ ở Trung Quốc và nói với thiếu nữ rằng công an TQ sẽ "hoan hỷ chào đón" gia đình cô. Wu đã bị ngưng học tại Cao đẳng Âm nhạc Berklee College of Music sau khi bị bắt vào năm 2022. Vào tháng 1, Wu bị kết tội theo dõi qua mạng và truyền tải thông tin liên lạc đe dọa giữa các tiểu bang.

.

Với bản án tù, anh ta “biết được rằng sẽ có những hậu quả nghiêm trọng nếu quấy rối, đe dọa, theo dõi và xâm phạm các quyền hiến định của một sinh viên chỉ vì cô ấy chỉ trích Đảng CSTQ đương quyền”, theo lời Jodi Cohen, đặc vụ phụ trách FBI ở Boston cho biết trong một tuyên bố. “Những gì ông Wu đã làm – vũ khí hóa bản chất độc tài của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để đe dọa người phụ nữ này – là vô cùng đáng lo ngại.”

Các công tố viên cho biết gia đình của thiếu nữ ở Trung Quốc đã nhiều lần bị các quan chức an ninh nhà nước đến thăm sau khi Wu báo cáo về cô và cô cảm thấy mình không thể trở về nước an toàn được nữa. Cô hiện là thường trú nhân Hoa Kỳ. Luật sư của Wu cho biết anh này sẽ không được phép trở lại Mỹ sau khi mãn hạn tù và bị trục xuất.

.

⚪ ---- Sự chú ý từ toàn cầu đã chuyển cái nhìn sang các trường đại học trên khắp Hoa Kỳ, nơi sinh viên đã dựng trại ở sân trường để yêu cầu chính phủ Mỹ hành động chấm dứt cuộc chiến của Israel trên Dải Gaza. Các cuộc biểu tình ngày càng gia tăng đã bắt nguồn từ khuôn viên của một số tổ chức học thuật hàng đầu của Hoa Kỳ, bao gồm Columbia và Harvard.

.

Và trong những tuần qua, họ đã thúc đẩy các cuộc tranh luận sôi nổi xung quanh quyền tự do ngôn luận, hoạt động đoàn kết của người Palestine ở Hoa Kỳ và việc sử dụng vũ lực để giải tán sinh viên biểu tình, cùng các vấn đề khác. Nhưng các sinh viên trung tâm của phong trào cho biết lý do họ bắt đầu biểu tình - nhu cầu cấp thiết phải chấm dứt cuộc bắn phá chết người của Israel vào Gaza - có nguy cơ bị lạc lối giữa một loạt các tiếng nói và sự xao lãng.

.

“Gaza là lý do tại sao chúng tôi ở đây. Gaza là lý do tại sao chúng tôi làm điều này,” Rue, một sinh viên tại The New School ở thành phố New York, người yêu cầu chỉ nêu tên vì sợ bị trả thù, cho biết. Rue nói với Al Jazeera: “Việc sinh viên vào cắm trại ở The New School đang diễn ra vì chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi đang làm những gì có thể để chấm dứt nạn diệt chủng này ở Gaza."

.

Các khu cắm trại đã xuất hiện tại các trường đại học và cao đẳng trên khắp nước Mỹ trong tháng này, khi số người Palestine thiệt mạng ở Gaza đã vượt mốc 34.300 người, trong bối cảnh có nhiều báo cáo cho rằng những ngôi mộ tập thể được phát hiện ở vùng đất ven biển.

.

Một nghiên cứu sinh tiến sĩ năm thứ nhất tại Đại học New York (NYU), người đã nói chuyện với Al Jazeera với điều kiện giấu tên vì sợ bị trả thù, cho biết các sinh viên đang hành động “theo những lý tưởng và lịch sử mà [họ] được dạy”.

.

Chàng trai 25 tuổi nói:“Là những sinh viên đang được dạy trong lớp về chủ nghĩa thực dân, về quyền của người bản địa, về tác động của cuộc biểu tình bất bạo động trong suốt lịch sử, điều đó sẽ cực kỳ đạo đức giả - hoặc nó sẽ hoàn toàn làm suy yếu quan điểm giáo dục của chúng ta - nếu chúng ta không hành động.”

.

Hoa Kỳ cung cấp cho Israel 3,8 tỷ USD viện trợ quân sự hàng năm và Tổng thống Joe Biden vẫn tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ trung thành cho nước này trong bối cảnh cuộc chiến ở Gaza. Hôm thứ Tư, Biden đã ký thành luật một gói tài trợ khổng lồ sẽ cung cấp thêm 17 tỷ USD cho Israel.

.

SV cắm trại ở Columbia University



SV Columbia University biểu tình vì hòa bình Gaza.

.

⚪ ---- Texas: Đài CBS phỏng vấn cô Lina Nguyen sau khi cô bị bắt vì biểu tình trong sân đại học đòi ngưng bắn ở Gaza. Hai sinh viên Đại học Texas ở Austin đã chia sẻ kinh nghiệm của họ sau khi bị bắt và được thả trong một cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine trong khuôn viên trường hôm thứ Tư. Oluchukwu Okaforsa và Lina Nguyen cho biết họ nằm trong số 57 người bị cảnh sát bắt giữ trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại cuộc biểu tình. Cả hai đều cho biết cáo buộc của họ sau đó đã được bãi bỏ.

.

Okaforsa, một sinh viên UT cho biết: “Tôi đã bị bắt. Tôi đã ở đó hơn 13 giờ. Đó là một trải nghiệm rất dài, rất mệt mỏi và kiệt sức. Tôi thực sự nghĩ mình chỉ là một sinh viên đại học bình thường, không đáng bị bắt và bỏ tù.” Okaforsa cho biết cá nhân cô không được cảnh sát yêu cầu giải tán trước khi bị bắt.

.

Nguyễn, sinh viên năm nhất UT, cho biết cô là thành viên của một nhóm cùng nắm tay nhau ngăn cản cuộc phong tỏa của vệ binh tiểu bang. Cô nói: “Họ đã đẩy chúng tôi về phía sau và theo đúng nghĩa đen là xô té ngã rồi bắt giữ chúng tôi”.

.

Nguyen cho biết cảnh sát đã lôi cô ra khỏi đám đông để bắt riêng cô, điều mà cô đã ghi lại trên video. Cô tin rằng họ bắt cô vì cô "cho rằng [cô] là mục tiêu dễ dàng của họ." Cô cho biết những người biểu tình đang cố gắng tuân thủ các mệnh lệnh. Nguyên cho biết dây nhựa dùng để trói cô siết quá chặt, khiến cánh tay cô bị thương. Cô cho biết một sĩ quan đã quỳ trên lưng cô trong khi bắt giữ, mặc dù cô tự nguyện nằm xuống đất và không chống cự.

.

“Tôi không nghĩ rằng điều này sẽ ngăn cản tôi chút nào,” cô nói. "Tôi nghĩ nó thậm chí còn thúc đẩy tôi muốn vận động nhiều hơn nữa." Cuộc biểu tình được tổ chức bởi Ủy ban Đoàn kết Palestine, một nhóm sinh viên UT, nhưng các quan chức trường đại học cho biết nó ngày càng bao gồm những người không liên kết với UT, những người mặc kệ lời kêu gọi giải tán. Tổng cộng có 57 người bị bắt.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Trump một lần nữa phàn nàn về nhiệt độ trong phòng xử án trong phiên tòa xét xử tiền bịt miệng đang diễn ra vào thứ Sáu, cho thấy nó được giữ lạnh “có ý đồ” chứ không vô tình. “Chúng ta còn một ngày nữa tại tòa trong một tòa án đóng băng,” Trump nói ở hành lang ngay trước khi ngày lấy lời khai thứ tư trong phiên tòa xét xử ông bắt đầu. “Tôi tin là ở đó rất lạnh có chủ ý. Họ dường như không thể tăng nhiệt độ lên. Nó không nên phức tạp đến thế.”

.

Trong quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn vào tuần trước, đội ngũ của Trump, các bồi thẩm đoàn tương lai, thẩm phán và các nhà báo đều ghi nhận nhiệt độ lạnh lẽo trong phòng. Một số thậm chí còn run rẩy. “Thẩm phán, có thể chỉ làm ấm nó lên một hoặc hai độ thôi được không? Ở đây lạnh quá,” luật sư Todd Blanche của Trump nói hôm thứ Năm tuần trước.

.

Thẩm phán Juan Merchan nói: “Câu trả lời trung thực cho câu hỏi đó là nếu tôi làm vậy, nhiệt độ có thể tăng lên khoảng 30 độ”. Tòa án theo phong cách Art Deco, nằm ở khu hạ Manhattan, được xây dựng cách đây khoảng 80 năm. Blanche than phiền rằng “chúng tôi đang run rẩy” và mọi người đều “đóng băng”.

.

“Trời lạnh, không còn nghi ngờ gì nữa,” thẩm phán đồng ý. “Tôi thà lạnh thật còn hơn đổ mồ hôi, và thực sự đó là lựa chọn của bạn.” Tuần này, bắt đầu với lời khai mở đầu và tiếp tục với lời khai từ nhân chứng đầu tiên của công tố viên, cựu nhà xuất bản National Enquirer, David Pecker, phòng xử án đã ôn hòa hơn. Nhiều phóng viên đã cởi áo khoác vì nóng và ít nhất một người nhận xét rằng những bình luận về nhiệt độ phòng xử án nên được giữ ở mức tối thiểu để các quan chức tòa án không cố gắng điều chỉnh nó.

.

⚪ ---- Trump còn ít... vì cựu Thống đốc Schwarzenegger bị tới 40 vụ níu áo. Lời khai trong phiên tòa xét xử Donald Trump hôm thứ Năm đã tiết lộ danh sách những người nổi tiếng khác được cho là đã bỏ tiền mặt để những câu chuyện tiêu cực được báo lá cải National Inquirer tìm mua và dìm tin vào bóng tối. Trump đã bị cáo buộc khét tiếng khi kêu gọi chủ nhiệm David Pecker dìm những câu chuyện tiêu cực về ông trong những ngày đầu tranh cử và làm tổng thống, những cáo buộc nằm ở trung tâm của cáo buộc Trump trả tiền bưng bít cho cô Stormy Daniels vào năm 2016.

.

Trong khi làm chứng về điều này Tuy nhiên, chiến lược trả tiền mua độc quyền để dìm tin, Pecker cũng tiết lộ nhiều người nổi tiếng đã nhờ anh giữ thể diện. Điều đó bao gồm Tiger Woods, người đã thỏa thuận để tránh những bức ảnh khó chịu được xuất bản, và Mark Wahlberg, người đã làm điều tương tự để che đậy câu chuyện về cuộc tranh cãi đã xảy ra với vợ, theo lời Pecker làm chứng.

.

Pecker nói thêm rằng ông cũng đã cứu Arnold Schwarzenegger để chôn vùi những câu chuyện tiêu cực về A.S. khi A.S. vận động tranh cử chức thống đốc tiểu bang California – điều mà ông nói rằng ông đã đồng ý để đổi lấy thứ mà Schwarzenegger mô tả là “một vụ mua lại khổng lồ”. Để giữ sạch hồ sơ của thống đốc tương lai, Pecker đã làm chứng rằng ông đã xử lý “30 hoặc 40” trường hợp gạ bán những câu chuyện dan díu về Schwarzenegger.

.

⚪ ---- Tòa New York giữ y phán quyết: Trump phải bồi thường cô Carroll 82,3 triệu USD. Thẩm phán liên bang New York Lewis Kaplan hôm thứ Năm đã giữ nguyên phán quyết bồi thường thiệt hại phỉ báng trị giá hơn 83 triệu USD của E. Jean Carroll đối với Donald Trump. Kaplan cho biết các cuộc tấn công phỉ báng của Trump nhằm vào cô Carroll là ác ý và không ngừng nghỉ, đồng thời ông đã từ chối cho Trump một phiên tòa mới.

.

“Những cuộc tấn công ác ý và không ngừng nghỉ của ông Trump nhằm vào bà Carroll đã được phổ biến tới hơn 100 triệu người”, Kaplan viết trong phán quyết của mình. "Chúng bao gồm các mối đe dọa công cộng và tấn công cá nhân, đồng thời gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự an toàn của bà Carroll. Bồi thẩm đoàn có quyền kết luận rằng ông Trump đã làm chệch hướng sự nghiệp, danh tiếng và tình cảm của một trong những nhà báo chuyên mục tư vấn nổi tiếng và thành công nhất nước Mỹ - và bồi thẩm đoàn đã trao cho bà Carroll khoản bồi thường thiệt hại trị giá 18,3 triệu đô la."

.

Carroll đã được bồi thường thiệt hại 17,3 triệu USD và 65 triệu USD tiền bồi thường trừng phạt vì hành vi phỉ báng Trump năm 2019. Kaplan bác bỏ lập luận của các luật sư Trump rằng số tiền được trao là quá mức. Trump cũng bị cáo buộc trong một phiên tòa khác vào tháng 5/2023 vì lạm dụng tình dục Carroll và phỉ báng cô trong một bài đăng trên mạng xã hội năm 2022.

.

Kaplan nói thêm rằng các khoản bồi thường mang tính trừng phạt đã vượt qua "quy định của hiến pháp". Kaplan cho biết trong phán quyết của mình rằng bồi thẩm đoàn trong một "vụ án liên quan chặt chẽ" đã phát hiện Trump "cưỡng bức lạm dụng tình dục nguyên đơn E. Jean Carroll vào giữa những năm 1990s" và sau đó phỉ báng cô ấy một cách ác ý trong một tuyên bố vào tháng 10 năm 2022.

.

Thẩm phán Kaplan lưu ý rằng trong trường hợp này, một bồi thẩm đoàn khác đã buộc Trump bồi thường cho Carroll 17,3 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại (damage compensation) và 65 triệu USD tiền thiệt hại trừng phạt (punitive damages) vì tội phỉ báng trong thời gian Trump làm tổng thống vào ngày 21 và 22 tháng 6 năm 2019.

.

⚪ ---- Phiên tòa bịt miệng. Cựu chủ bút của báo lá cải National Enquirer, David Pecker, hôm thứ Năm đã làm chứng rằng ông đã mua bản quyền câu chuyện về mối tình được cho là của Donald Trump với một người mẫu Playboy để nó không làm tổn hại đến chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông. Công tố viên Joshua Steinglass, trong ngày thứ ba của phiên tòa xét xử Trump đòi tiền bịt miệng ở New York, đã hỏi Pecker rằng liệu lý do chính khiến anh ta mua bản quyền câu chuyện từ Karen McDougal, người cáo buộc vụ việc, có phải là để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2016 hay không. Pecker trả lời "Có, đúng vậy."

.

Pecker cũng làm chứng rằng ông biết rằng "các khoản chi tiêu của một công ty được thực hiện với mục đích gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử" là bất hợp pháp. Người bào chữa của Trump phản đối và một cuộc họp dự bị đã được triệu tập, nhưng Thẩm phán Juan Merchan đã bác bỏ phản đối. Pecker sau đó đã làm chứng rằng anh ta biết những khoản chi tiêu như vậy là trái pháp luật.

Ông cũng làm chứng rằng American Media Inc., công ty mẹ của National Enquirer, đã kiểm tra với một luật sư bầu cử trước khi hoàn tất thỏa thuận tiền bạc giữa Trump với cô McDougal.

.

Các công tố viên đã hỏi Pecker về cách AMI xử lý khoản tiền thưởng cô McDougal để thiết lập bằng chứng theo các yếu tố của Luật bầu cử New York 17-152. Luật đó quy định các hình phạt đối với các hành vi âm mưu nhằm thúc đẩy hoặc ngăn cản cuộc bầu cử của ứng cử viên thông qua các phương tiện bất hợp pháp. Việc làm giả hồ sơ kinh doanh nhằm mục đích đó là điều mà các công tố viên cho rằng đã xảy ra.

.

⚪ ---- Tòa Tối Cao: "Hồ sơ được đệ trình." Với những lời đó, Chánh án John Roberts đã kết thúc phiên điều trần lịch sử hôm thứ Năm về quyền miễn tố tuyệt đối của tổng thống — và liệu Donald Trump có thể bị truy tố vì những hành động đã thực hiện khi Trump còn đương chức hay không. Chi tiết như sau.

.

Một thất bại của Trump: Ít nhất năm thẩm phán tối cao dường như sẽ bác bỏ tuyên bố của Trump về quyền miễn tố tuyệt đối. Đặc biệt là đối với những giả thuyết cực đoan như, một Tổng Thống ra lệnh ám sát 1 đối thủ chính trị mà vẫn được miễn tố.

.

Nhưng Trump vẫn thắng nhờ Tòa tối cao câu giờ: Cả 2 báo New York Times và Washington Post đều đồng ý rằng tòa lộ ý đang đi theo hướng từ chối quyền miễn tố tuyệt đối, nhưng cả hai đều nói rằng tòa án dường như cũng sẵn sàng gửi vấn đề trở lại tòa án cấp dưới để làm rõ giữa các hành động công và tư. Điều đó có thể sẽ trì hoãn phiên tòa liên bang xét xử Trump với cáo buộc Trump cố gắng lật đổ cuộc bầu cử năm 2020 trong nhiều tháng, có lẽ cho đến sau cuộc bỏ phiếu năm nay — một kết quả sẽ "dẫn đến chiến thắng cho Trump", theo Politico. Thứ nhất, Trump có thể ra lệnh xóa hồ sơ nếu giành chiến thắng trong cuộc tái tranh cử.Mối quan ngại của Thẩm phán Tối cao Roberts: Roberts "rõ ràng tin rằng các tòa án cấp dưới đã không làm đủ để xác định chính xác thế nào là hành động chính thức (để được miễn tố) và hành động riêng tư (để có thể bị truy tố)", theo nhà phân tích pháp lý Paula Reid của CNN cho biết. “Vì vậy, những gì họ đang dàn dựng ở đây có thể là các thẩm phán sẽ đưa ra một số loại thử nghiệm nào đó và sau đó gửi nó trở lại các tòa án cấp dưới để kiện tụng thêm.”Câu giờ: Thông thường, tòa án sẽ đưa ra quyết định vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7, tờ NY Times lưu ý, nhưng các thẩm phán có thể đẩy nhanh tiến độ tùy theo hoàn cảnh.Theo tạp chí Rolling Stone, các luật sư của Trump từ lâu đã dự đoán sẽ thua cuộc tranh luận chính. Nhưng chỉ cần yêu cầu Tòa án Tối cao xét xử vụ án ngay từ đầu — và do đó trì hoãn vụ án của công tố viên đặc biệt Jack Smith chống lại cựu tổng thống — là lý do đủ để phe Trump ăn mừng, theo câu chuyện. Câu chuyện kể rằng họ đã "nổ sâm panh theo đúng nghĩa đen" khi tòa án đồng ý thụ lý vụ việc.⚪ ---- Sự gia tăng ngắn ngủi sau đại dịch về số ca sinh ở Hoa Kỳ có thể đã kết thúc, với con số vào năm 2023 cho thấy tỷ lệ sinh giảm. Theo dữ liệu tạm thời từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDCP), chỉ có dưới 3,6 triệu trẻ sơ sinh được sinh ra ở Mỹ vào năm 2023, ít hơn khoảng 76.000 trẻ so với năm trước. Đây cũng là số ca sinh thấp nhất được ghi nhận ở Mỹ kể từ năm 1979.Các nhà nhân khẩu học không ngạc nhiên vì tỷ lệ sinh ở Mỹ đã giảm hơn một thập niên trước đại dịch. Tỷ lệ sinh đã tăng nhẹ trong hai năm sau đại dịch (2021 và 2022), có lẽ vì một số cặp vợ chồng đã trì hoãn việc mang thai cho đến khi khủng hoảng dịu bớt. Đối với phụ nữ Mỹ nói chung, quyết định sinh con dường như đã chuyển sang giai đoạn sau của cuộc đời, vì nhiều phụ nữ tập trung vào giáo dục và sự nghiệp trước khi nuôi con.Tuy nhiên, những con số năm 2023 "dường như cho thấy sự tăng trưởng đã qua và chúng ta đang quay trở lại xu hướng trước đây", Nicholas Mark nói với Associated Press. Ông là nhà nghiên cứu của Đại học Wisconsin tập trung vào các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh sản.⚪ ---- Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ công bố hôm thứ Tư rằng các tiêu chuẩn dinh dưỡng được cải thiện dần dần cho bữa ăn ở trường học sẽ giúp nâng cao sức khỏe của học sinh trên toàn quốc. Bộ trưởng USDA Tom Vilsack cho biết các tiêu chuẩn dinh dưỡng sẽ dần dần được cập nhật để giảm lượng đường trong bữa ăn ở trường và đưa ra kế hoạch thực đơn linh hoạt hơn bắt đầu từ đầu năm học 2025-2026.Theo USDA, các trường công phục vụ bữa sáng và bữa trưa cho 30 triệu học sinh mỗi ngày. Những bữa ăn đó là nguồn thực phẩm bổ dưỡng nhất mà hơn 1/2 số học sinh đó có. Các bản cập nhật của Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng của USDA về các tiêu chuẩn dinh dưỡng học đường có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 và dần dần áp dụng những thay đổi bắt buộc trong hai năm tiếp theo. Các yêu cầu mới giới hạn lượng đường bổ sung được phép trong các món ăn sáng thông thường ở trường học cũng như sữa có hương vị và không có hương vị (unflavored milk).⚪ ---- Dự luật Y tế toàn dân cho California. Các nhà lập pháp California một lần nữa đưa ra dự luật chăm sóc sức khỏe toàn dân sau những nỗ lực không thành công trong quá khứ. Lần sửa đổi mới nhất của dự luật, chính thức được gọi là AB 2200, sẽ thiết lập khuôn khổ cho hệ thống bảo hiểm do nhà nước điều hành, một nơi trả tiền có tên là CalCare để kiểm soát chi phí chăm sóc sức khỏe cho tất cả người dân California.“Dự luật, cùng với những điều khác, sẽ quy định rằng CalCare bao trả nhiều loại phúc lợi y tế và các dịch vụ khác, đồng thời sẽ kết hợp các phúc lợi và tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe của các điều khoản hiện hành khác của liên bang và tiểu bang, bao gồm Chương trình Bảo hiểm Y tế Trẻ em liên bang, Medi-Cal, chăm sóc sức khỏe phụ trợ hoặc các dịch vụ xã hội được các trung tâm khu vực dành cho người khuyết tật phát triển, Knox-Keene và Medicare liên bang chi trả,” theo nội dung dự luật.Mặc dù ý tưởng này quyến rũ trên giấy tờ nhưng trước đây, các phiên bản trước của dự luật đã phải đối mặt với sự phản đối chủ yếu do mức giá đắt đỏ của nó. Các nhà phân tích lập pháp trước đây ước tính chi phí tài trợ cho chương trình này có thể rơi vào khoảng từ 494 tỷ USD đến 552 tỷ USD. Giá cao là một lý do khiến dự luật CalCare tương tự không thể thu hút đủ sự ủng hộ để thông qua hồi năm 2022.⚪ ---- California: Cảnh sát bắt 15 người và một số ma túy bất hợp pháp trị giá 16 triệu USD trong một vụ triệt phá băng đảng lớn ở Nam California. Chiến dịch có biệt danh là “Đường dây nóng Bling”, nhằm vào mạng lưới buôn bán ma túy Sinaloa hoạt động ở Inland Empire. Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 3/2023 và kết thúc vào tháng 4/2024. Trận bố ráp có sự tham gia của Văn phòng Quận Riverside của Cục Quản lý Ma túy, Sở Cảnh sát Riverside và sự hỗ trợ từ Dịch vụ Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ.Trong chiến dịch quy mô lớn, các đặc vụ đã thu giữ khoảng 376 pound methamphetamine, 600.000 viên fentanyl, 37,4 pound fentanyl, 1,4 kg cocaine và 7 khẩu súng. Cảnh sát Riverside cho biết giá trị đường phố ước tính của số ma túy này là khoảng 16 triệu USD. Các quan chức cho biết số lượng ma túy bị thu giữ trong vụ triệt phá đã ngăn cản việc phân phối hơn 10 triệu liều fentanyl có khả năng gây chết người trong Inland Empire và trên khắp nước Mỹ.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một bài đăng trên mạng xã hội về một chú chó Bull Terrier nhỏ tuyệt vọng đuổi theo xe của người chủ đã gây xôn xao dư luận với những người yêu chó ở Long Beach hôm thứ Tư. Đoạn video do một tài xế giao đồ ăn ghi lại cho biết cô nhìn thấy ai đó đi xe Lexus đẩy chú chó ra khỏi xe. Khi chiếc Lexus lái đi, người tài xế giao hàng đó đã đi theo chiếc xe qua vài dãy nhà và nhìn con chó đuổi theo và cố gắng nhảy trở lại xe trong tuyệt vọng.Trong video, con chó chạy theo chủ phía trái xe, chồm lên cửa kính xin vào, bị từ chối, xe phóng đi, khi ngừng đèn đỏ, con chó vòng qua bên cửa bên phải, cũngc hồm lên xin trở vào xe, cũng tuyệt vọng.Cuối cùng, chiếc Lexus phóng đi tại Đại lộ Cherry và Xa lộ Pacific Coast Highway, bỏ lại con chó ở phía sau. Một tài xế giao đồ ăn cho biết cô nhìn thấy người đi trên chiếc Lexus đẩy chú chó ra khỏi xe đã ghi lại cảnh tượng đau lòng. “Người chủ đang rời bỏ con chó theo đúng nghĩa đen… nhìn kìa! Ôi trời ơi”, tài xế giao đồ ăn nói trong video. “Nhìn kìa, con chó tội nghiệp. Con chó bị bỏ lại. Hãy lấy con chó của bạn!"Destiny Gomez, một người yêu chó 24 tuổi, người giúp thú cưng tìm nhà, đã xem đoạn video và nhắn tin cho tài xế giao hàng. Gomez nói: “Khi tôi xem đoạn video đó, trái tim tôi tan nát. “Tôi không thể ngừng khóc. Tôi không thể quên được con chó trong tâm trí mình.”Video dài 2:54 phút:



https://youtu.be/zNJg0kkQLf0?si=0c0tCRlA_18Om538

.

⚪ ---- Florida: Hôm Thứ Tư đánh dấu một ngày kỷ niệm bi thảm đối với một gia đình ở vùng Vịnh Tampa. Cô Queena Phu, lúc đó vừa tròn 18 tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp trung học và vào đại học. Tuy nhiên, cô đã bị đánh đập, hãm hiếp và bỏ mặc cho đến chết tại Thư viện Công cộng Khu vực Bloomingdale đúng mười sáu năm trước. Vụ tấn công khiến cô bị chấn thương sọ não nghiêm trọng và cần được chăm sóc suốt ngày đêm. Phu không thể tự đi lại, nói chuyện hay ăn uống nhưng gia đình cô cho biết câu chuyện sống sót của cô vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho mọi người trên khắp thế giới.

.

Mẹ cô là bà Vanna Nguyễn nói: “Queena đã trở thành nguồn cảm hứng cho mọi người.” Nguyễn cho biết cô muốn tiếp tục chia sẻ câu chuyện của con gái mình với hy vọng nó sẽ khuyến khích những người khác không bao giờ bỏ cuộc bất chấp những khó khăn của chính họ. Đài 10 Tampa Bay kết nối với Phu và gia đình cô tại Phòng khám Overton ở Brandon để tham gia một buổi trị liệu thần kinh. Phú đã được các nhà trị liệu ở đó chăm sóc trong nhiều năm. Ở đó, cô ấy được coi là gia đình.

.

Mẹ cô Phú đã in cuốn sách tựa đề "The Life She Once Knew" (“Cuộc đời mẹ từng biết”). Sách kể chi tiết tác động của vụ tấn công đối với gia đình cô, tuy nhiên, nó cũng đi sâu vào cuộc sống của Nguyễn trước đây, khi bà là người tị nạn từ miền Nam Việt Nam. Một phần lời mở đầu cuốn sách, bà Nguyễn viết: "Tôi hy vọng rằng những ký ức được chia sẻ trong cuốn sách này sẽ truyền cảm hứng cho mọi người đứng dậy và chiến đấu bất kể trận chiến hiện tại của họ có ra sao."

.

Nhiều năm sau vụ tấn công, Nguyễn cho biết bà rất biết ơn sự hỗ trợ mà bà nhận được từ những người lạ. Bà nói thêm rằng nó giúp bà tiếp tục vượt qua những ngày bà cảm thấy chán nản. Kẻ tấn công Phú là Kendrick Morris, lúc đó mới 16 tuổi, đang thụ án tù chung thân. Nếu bạn muốn quyên góp chi phí y tế cho Phú hoặc tìm hiểu thêm về hành trình của cô, hãy truy cập liên kết này: https://joinqueena.com/

.

⚪ ---- Tan Phan và Samuel Ingledue, 2 sinh viên năm thứ ba Đại học Nebraska, đã nhận được 20.000 USD cho khởi nghiệp công ty Privy AI của họ. Privy AI, một thị trường dữ liệu đào tạo, có thể được sử dụng để tạo các mô hình AI và huấn luyện chúng để đưa ra kết quả chính xác. Phan tin rằng điều này sẽ giúp giải quyết các vấn đề mà một số nhà phát triển đang gặp phải. “Vấn đề là rất nhiều bộ dữ liệu này rất khó tìm, đặc biệt là với số lượng lớn hoặc chúng thực sự nhạy cảm”, Phan nói. “Mọi người e ngại về việc sử dụng chúng.”

.

Phan nói thêm mục tiêu của Privy AI là cung cấp cho các nhà phát triển một lượng lớn dữ liệu được sắp xếp lại để đảm bảo quyền riêng tư của mọi người. Hai người này nảy ra ý tưởng này chỉ hai tuần trước thời hạn Cuộc thi mạo hiểm mới (New Venture Competition) đầu tiên của Thống đốc Jim Pillen. Sau khi nghe về cuộc thi qua một bản tin của trường, cả hai bắt đầu suy nghĩ với mục tiêu áp dụng các kỹ năng kỹ thuật học được ở Trường Quản lý và Khoa học Máy tính Jeffrey S. Raikes vào các vấn đề trong thế giới thực. Ingledue cho biết thời gian khủng hoảng đã thay đổi cách tiếp cận của họ.

.

Phan giải thích họ có kế hoạch theo đuổi công việc khởi nghiệp toàn thời gian càng sớm càng tốt. Anh cho biết trải nghiệm cho đến nay thật tuyệt vời và kêu gọi các sinh viên khác đang muốn khởi nghiệp hãy kết nối với những người khác và yêu cầu phản hồi. Các công ty khởi nghiệp thường gặp khó khăn và Phan nói thêm rằng đối với sinh viên đại học, công việc này có thể là một rủi ro lớn. Nhưng đối với anh và Ingledue, rủi ro cho đến nay đã được đền đáp. Họ có kế hoạch phát triển công ty khởi nghiệp ở Nebraska và hy vọng sẽ mở rộng quy mô trong nhiều năm để giúp các nhà phát triển AI tạo ra kết quả chính xác và có đạo đức.

.

⚪ ---- Ohio: Một chủ tiệm làm móng ở Ohio, người đã cố gắng đánh bom cơ sở của đối thủ cạnh tranh của cô trong một mối thù đã bị kết án 46 tháng tù hôm thứ Năm. Chủ tiệm làm đẹp Kim Liên Vũ, 46 tuổi, ở Liberty Township, Ohio, đã nhận tội vào mùa thu năm ngoái về âm mưu thực hiện hành vi đốt phá hoại. Vũ không chỉ cố gắng đánh bom kẻ thù làm móng của mình mà còn chiêu mộ hai người phụ nữ khác, những người cũng bị buộc tội, để giúp cô đốt cháy Tiệm làm móng tay Bora Bora Nail Salon, trong một trung tâm mua sắm ở Monroe có đầy đủ các nhà hàng và cơ sở kinh doanh.

.

Vũ sở hữu Allure Nails Vu LLC và Love Nail Vu LLC, cũng ở Monroe, cách Cincinnati khoảng 30 dặm về phía bắc. Công tố cho biết: “Vũ đã nảy sinh thù hận với các cá nhân tại một tiệm làm móng cạnh tranh và bắt đầu từ tháng 12/2022, đã tiếp cận nhân viên của mình về một âm mưu trả thù chính xác tiệm làm móng đó”.

.

Vũ bị cáo buộc đã xúi giục nhân viên Cierra Bishop, 30 tuổi, giúp cô đốt tiệm cạnh tranh. Bishop bắt tay vào thiết kế một “thiết bị gây cháy điều khiển từ xa có thể gây cháy trong một chiếc hộp nhỏ,” cảnh sát cho biết, và hai người phụ nữ đã nhắn tin qua lại về âm mưu mà họ gọi là Công việc 1. Điều gì không được ghi trong văn bản đã bị ghi lại trên video giám sát. Vào tháng 2 năm 2023, họ đã sẵn sàng hoạt động với sự giúp đỡ của một người bạn của Bishop, Makahla Rennick, 19 tuổi, người đã đặt lịch hẹn làm móng chân với tên Kelynn. Mục đích là để có được cuộc hẹn mới nhất và có Bishop đi cùng.

.

“Chỉ cần sử dụng một tên khác. Nghe có vẻ trắng trợn,” Vũ hướng dẫn cô, theo tin nhắn được bộ tư pháp trích dẫn. Trong khi Vũ đến một cơ sở ở Virginia mà cô sở hữu để có bằng chứng ngoại phạm, Bishop và Rennick đã đến tiệm làm đẹp. Khi Rennick sơn móng chân, Bishop đi loanh quanh tìm nơi đặt thiết bị và giấu nó dưới gầm bàn ở phía sau tiệm, gần phòng vệ sinh.

.

Một nhân viên tìm thấy gói hàng có mùi xăng nên mở ra. Thấy nó trông giống một loại thiết bị nổ nào đó, cô ném nó vào thùng rác phía sau. Sau đó, cô ấy đi kiểm tra và thấy nó đang bốc cháy nên đã gọi điện báo cháy thùng rác. Cảnh sát cho biết cả ba người phụ nữ đều bị truy tố vào tháng 2/2023, Bishop cũng nhận tội và cả hai đồng phạm đang chờ tuyên án.

.

⚪ ---- TIN VN. Đốt lò: Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác. Theo VTC News. Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định cho ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội. Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Vương Đình Huệ đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông.

.

⚪ ---- TIN VN. Báo động 4 tỉnh Miền Tây khô hạn, thiếu nước. Viễn ảnh tháng 7, nhiều tỉnh Miền Trung sẽ khô hạn, tàn phá từ Quảng Trị tới Bình Thuận. Theo báo Sức Khỏe & Đời Sống. Chỉ trong chưa đầy 1 tháng, lần lượt các tỉnh Tiền Giang, Cà Mau, Long An, Kiên Giang đồng loạt công bố tình trạng khẩn cấp vì hạn hán, xâm nhập mặn dẫn đến thiếu nước ngọt. Tình trạng khô hạn hiện vẫn rất nghiêm trọng ở nhiều nơi thuộc Trung Bộ và Nam Bộ. Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường) Hoàng Phúc Lâm cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 5-7/2024, tình trạng khô hạn, thiếu nước dự báo sẽ xuất hiện tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, từ Phú Yên đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên. Mùa lũ năm 2024 ở khu vực Bắc Bộ ít có khả năng đến sớm. Từ tháng 5 đến tháng 7, dòng chảy trên các sông và các hồ chứa lớn khu vực Bắc Bộ tiếp tục thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Cụ thể, dòng chảy đến các hồ chứa lớn trên sông Đà thiếu hụt từ 30-40% so với trung bình nhiều năm; dòng chảy đến hồ Thác Bà (sông Chảy) và đến hồ Tuyên Quang (sông Gâm) cũng có khả năng ở mức thiếu hụt từ 20-30%.

.

⚪ ---- HỎI 1: Hơn 1/3 công nhân Mỹ (36%) lo sợ AI sẽ lấy việc của họ?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Hai cuộc khảo sát mới cho thấy hơn một phần ba công nhân Hoa Kỳ lo lắng rằng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ khiến họ bị giảm giờ làm, giảm lương hoặc mất việc hoàn toàn. Các cuộc khảo sát do YouGov thực hiện cho thấy 36% người lao động toàn thời gian và bán thời gian lo ngại rằng AI sẽ đảm nhận công việc của họ. Các cuộc khảo sát cho thấy trong số những nhân viên sử dụng các công cụ AI tại nơi làm việc, 20% rất lo ngại rằng nó sẽ thay đổi nghề nghiệp của họ và 25% có phần lo ngại.

.

Ngoài ra, hiện nay nhiều người lao động cho rằng AI sẽ giảm việc làm trong các ngành của họ so với một năm trước. Trong một cuộc khảo sát vào tháng 6 năm 2023, 33% số người được hỏi cho biết họ nghĩ AI sẽ làm giảm số lượng việc làm trong lĩnh vực của họ. Trong cuộc khảo sát gần đây hơn, con số đó đã tăng lên 43%.

Chi tiết:

https://thehill.com/policy/technology/4618767-more-than-a-third-of-us-workers-worried-about-ai-taking-over-jobs-survey/

.

⚪ ---- HỎI 2: Có tới 66% ba/mẹ cảm thấy cô đơn vì trách nhiệm ba/mẹ, 62% kiệt sức vì trách nhiệm ba/mẹ?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát quốc gia mới từ Trung tâm Y tế Wexner của Đại học tiểu bang Ohio, phần lớn các bậc cha mẹ trải qua sự cô lập, cô đơn và kiệt sức do nhu cầu làm cha mẹ. Khoảng 2/3 số bậc cha mẹ (66%) cho biết những yêu cầu của việc làm cha mẹ đôi khi hoặc thường xuyên khiến họ cảm thấy bị cô lập và cô đơn.

.

Gần như nhiều người, 62%, cảm thấy kiệt sức vì trách nhiệm làm cha mẹ của mình Gần hai phần năm (38%) cảm thấy họ không có ai hỗ trợ họ trong việc nuôi dạy con cái. Khoảng 4 trong 5 (79%) đánh giá cao cách kết nối với các bậc cha mẹ khác ngoài nơi làm việc và ở nhà.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/04/24/American-parents-loneliness/8241713974629/

.

.