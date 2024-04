Bàn về hiện tình kinh tế và kiểm soát dân chúng ở Trung Quốc

Tuần này trong mục “nói thêm”, Project Syndicate trò chuyện với GS Bùi Mẫn Hân, là Giáo sư về Công quyền học của trường Cao đẳng Claremont McKenna và là thành viên cao cấp không thường trú tại Quỹ Marshall Đức của Hoa Kỳ. Ông còn là tác giả của cuốn sách “ The Sentinel State: Surveillance and the Survival of Dictatorship in China ” (Nhà nước canh gác: Giám sát và sự sống còn của chế độ độc tài ở Trung Quốc).

Project Syndicate: Đầu năm 2023, ông nhận thấy giới lãnh đạo Trung Quốc “đã quan tâm trở lại vấn đề tăng trưởng kinh tế”. Hơn một năm sau, giới lãnh đạo Trung Quốc vẫn cam kết phục hồi hoạt động kinh tế đang suy yếu. Làm thế nào chính phủ có thể thực hiện tốt lời hứa đó và liệu điều đó có đủ để làm im lặng những người hoài nghi ngày càng gia tăng hay không?





Bùi Mẫn Hân: Chính phủ Trung Quốc vẫn có thể làm rất nhiều việc để vực dậy nền kinh tế, nhưng không có nghĩa là họ sẽ làm.





Ví dụ, chính phủ Trung Quốc có thể cung cấp cho người dân thường những phiếu mua hàng có thể đổi lấy nhu yếu phẩm hàng ngày, qua đó kích thích tiêu dùng cho gia đình và bù đắp, ít nhất một phần, những ảnh hưởng của bong bóng bất động sản đang bùng nổ. Tương tự như vậy, việc kiềm chế chiến dịch “chống gián điệp” – bao gồm cả việc trả tự do cho các doanh nhân bị bỏ tù oan – có thể giúp thu hút các nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại mà họ hiện đang lo ngại về việc hợp tác với Trung Quốc.





Những biện pháp này, cả về thực chất lẫn biểu tượng, sẽ góp phần rất lớn trong việc củng cố các triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc. Nhưng chính phủ Trung Quốc không sẵn lòng theo đuổi các biện pháp này. Thay vào đó, họ thích đưa ra những cuộc nói chuyện rỗng tuếch hơn bên cạnh các biện pháp kích thích tiền tệ nhỏ. Đó là lý do tại sao nền kinh tế [Trung Quốc] vẫn còn đang gặp khó khăn – và sẽ tiếp tục khó khăn như vậy.





Project Syndicate: Bằng cách thổi phồng tăng trưởng, giới lãnh đạo Trung Quốc hy vọng sẽ trấn an các nhà đầu tư tư nhân và xoa dịu “sự thất vọng của người dân” với “các hạn chế hà khắc trong chính sách zero-COVID”, sau đó là “việc rút khỏi chính sách một cách bất thành”. Công chúng Trung Quốc nhìn nhận hoạt động kinh tế của giới lãnh đạo như thế nào và việc Chủ tịch Tập Cận Bình xử lý các vấn đề địa chính trị –gồm cả việc ông “đe doạ công khai và quá mức” về việc Đài Loan – củng cố hay làm suy yếu sự hài lòng của công chúng?





Bùi Mẫn Hân: Bởi vì chính phủ Trung Quốc không cho phép việc thăm dò công luận độc lập – họ không công bố bất kỳ cuộc thăm dò ý kiến nào, dù độc lập hay không – rất khó để biết được thường dân Trung Quốc nghĩ gì về ông Tập hoặc các thành tích của ông ta.





Về các vấn đề thuộc chính sách đối nội, chẳng hạn như cách ông Tập xử lý nền kinh tế, chúng ta có thể suy ra ấn tượng của công chúng dựa trên số liệu thống kê kinh tế chính thức. Và dựa trên các yếu tố như giảm phát, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao và giá nhà giảm, có thể chắc chắn rằng hình ảnh của ông Tập với tư cách là người quản lý nền kinh tế có năng lực đã bị sứt mẻ. Tuy nhiên, về mặt địa chính trị, thậm chí khó có thể đưa ra những phỏng đoán có căn cứ. Chính phủ Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ luồng thông tin về thế giới bên ngoài, và hầu hết người Hoa không có hiểu biết thấu đáo về vấn đề địa chính trị, cũng như kinh tế trong nước.





: Sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong bốn thập niên qua chắc chắn đã củng cố vị thế của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng trong cuốn sách mới của ông, The Sentinel State: Surveillance and the Survival of Dictatorship in China , (Nhà nước canh gác: Giám sát và sự sống còn của chế độ độc tài ở Trung Quốc), ông lập luận rằng “chìa khóa cho sự tồn tại của chế độ độc tài độc đảng hùng mạnh nhất thế giới” là bộ máy an ninh rộng lớn, nó dựa vào các phương cách sử dụng “nhiều lao động, ít công nghệ”. Về cách triển khai các phương pháp đề chống lại thường dân là gì, xin cho một vài ví dụ?