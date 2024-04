California: Hôm thứ Năm rằng một vụ tai nạn xe kinh hoàng ở Pleasanton vào tối thứ Tư đã khiến một gia đình bốn người, đang đi trên một xe Vinfast, đã chết một cách bi thảm.

.

- California: lái xe VinFast, tông gốc cây, cả gia đình 4 người chết.

- VOA: Sonnie Tran xin tị nạn, tố công an sách nhiễu, hăm dọa do ông phân tích về VinFast, Vingroup.

- Israel suy tính xử tử nhiều tủ nhân Palestine vì nhà tù quá tải. Gaza: 34.388 người chết, 77.437 người bị thương.

- Biểu tình ủng hộ người Palestine, đòi ngưng bắn ở Gaza, tiếp tục ở các đại học Mỹ và Châu Âu và Úc.

- IOC mời các vận động viên Palestine dự Thế vận Paris tháng 7 bất kể trình độ chuyên môn.

- DB Jamie Raskin (D-Md.) nói Tòa Tối cao nên dọn vào trụ sở Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa sau khi một số thẩm phán bắn tiếng ủng hộ Trump miễn tố

- Tòa New York: Nhân chứng Rhona Graff là thư ký liên lạc của Trump, khai cô cất giữ thông tin liên lạc của 2 cô Karen McDougal và Stormy Daniels. Nhân chứng Gary Farro: giữ hồ sơ ngân hàng cho Cohen mở công ty che giấu tiền.

- Trump chỉ trích gay gắt ứng cử viên tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr. tố Kennedy là "nằm vùng" do đảng Dân chủ cài cắm

- Trump thắch thức tranh luận, Biden nói sẵn sàng tranh luận với Trump.

- Túi xách của DB Adam Schiff (D-Calif.) đã bị chôm từ chiếc xe hơi đang đậu của ông ở San Francisco, nên đành ăn mặc lôi thôi

- Các luật sư của Trump chất vấn khi cựu chủ nhiệm báo lá cải National Enquirer đồng ý với Công tố rằng báo dìm tin là để giúp Trump tranh cử 2016

- Mỹ: thấy bằng chứng TQ cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11/2024

- Tesla Inc. sẽ cắt giảm 693 nhân viên tại Gigafactory ở Nevada

- Cường quốc toàn cầu có ảnh hưởng nhất ở châu Phi năm 2023: 58% nói Trung Quốc, 56% nói Mỹ

- Quận Cam: ông hàng xóm bắn chết bà hàng xóm, rồi tự sát

- Pew thú nhận: Khó thăm dò người Mỹ gốc Á cho dù đã có gần 20 triệu người gốc Á ở Mỹ.

- Oregon: DB/TB Hoa Nguyen tìm cách giảm nạn trốn học ở các trường Oregon

- Tennessee: Quyen Nguyen đánh vợ, bị bắt.

- HỎI 1: Gần 60 hãng đa quốc gây ô nhiễm nhựa cho hơn 1/2 thế giới? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Muốn sống thọ, hãy đi bộ lên cầu thang, chớ đừng xài thang máy? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-27/4/2024) ⚪ ---- California: Hôm thứ Năm rằng một vụ tai nạn xe kinh hoàng ở Pleasanton vào tối thứ Tư đã khiến một gia đình bốn người, đang đi trên một xe Vinfast, đã chết một cách bi thảm. Cảnh sát Pleasanton cho biết tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ tối trên Foothill Road giữa Stoneridge Drive và Đại lộ W. Las Positas Boulevard ở rìa phía tây của thành phố. Chiều thứ Năm, cảnh sát xác nhận bốn người đã chết trong vụ tai nạn, một người mẹ, người cha và hai đứa trẻ dưới 15 tuổi.

.

Các thành viên cộng đồng ở thị trấn Pleasanton, Bắc California, rất đau lòng trước cái chết bi thảm của một gia đình. Anjali Maski cho biết cô là bạn thân của cặp vợ chồng và hai đứa con của họ đã thiệt mạng trong vụ tai nạn hôm thứ Tư. Maski nói: “Chúng tôi mất mát lớn. Chúng tôi không biết phải làm gì, nói về điều gì, làm thế nào để tiếp nhận toàn bộ sự việc. Chúng tôi đau đớn." Maski cho biết nạn nhân là Tarun và Rincy George cùng hai con trai của họ. Cảnh sát chưa công bố danh tính các nạn nhân.

.

Tại hiện trường tai nạn, cây thông mà xe của gia đình đâm vào được lót hoa cùng lời nhắn gửi chân thành của cộng đồng: “Hãy yên nghỉ, cầu mong gia đình tìm được bình yên”. Maski cho biết hiện cô đang cố gắng an ủi đứa con đang chơi đùa với con của cặp vợ chồng tử nạn. Cô nói: “Thật khó để giải thích cho bọn trẻ rằng một người bạn của chúng, người đã ở đó đêm qua và sáng nay, lại không có ở đó”. Maski cho biết các cậu bé đã đến Trường Tiểu học Donlon và Trường Trung học Hart, nơi các quan chức nhà trường đã cử cố vấn an ủi đau buồn.

.

Larry Lai, người sống gần Đại lộ Foothill, cho biết ông đang ở bên ngoài thì nghe thấy tiếng nổ vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Ông nói: “Cứ 5 đến 10 giây lại có một tiếng nổ lớn, có thể khoảng 5 đến 8 lần”. Ngay sau đó, ông nói rằng ông đã nghe thấy tiếng còi báo động. Lai cảnh báo các tài xế trong khu vực “vui lòng chạy chậm lại trên Đại lộ Foothill”.

.

Cách nơi xảy ra vụ tai nạn chưa đầy hai dặm, ngôi nhà của gia đình hôm thứ Sáu đã được bao quanh bởi những người hàng xóm mang hoa đến ủng hộ. Bạn bè cho biết người thân của nạn nhân sẽ bay từ Ấn Độ đến đây vào cuối tuần. Maski nói: “Gia đình này là gia đình thân thiện nhất đối với bất kỳ ai trong khu phố. "Họ sẽ bị bỏ lỡ rất nhiều."

.

Cảnh sát Pleasanton cho biết tốc độ có thể đóng một vai trò trong vụ tai nạn, mặc dù cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Các thành viên của cộng đồng đang lên kế hoạch cầu nguyện cho gia đình vào chiều Chủ nhật tại Công viên ValVista.

.

Đài truyền hình KRON 4 trong khi loan tin đã phỏng vấn 1 người bạn của gia đình nạn nhân, được nói rằng gia đình này lái một chiếc xe Vinfast, và người bạn này muốn cảnh sát điều tra xem có phải tai nạn là do lỗi xe làm tốc độ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Xem video này, dài 3:03 phút, nói tên xe Vinfast ở phút thứ 2:40:



https://www.youtube.com/watch?v=q85pOsC5XME

.

⚪ ---- VOA: Sonnie Tran xin tị nạn, tố công an sách nhiễu, hăm dọa do ông phân tích về VinFast, Vingroup. Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông Trần Mai Sơn, tức Facebooker Sonnie Tran được nhiều người biết tiếng, phải chạy trốn khỏi Việt Nam và xin tị nạn sau khi gặp rắc rối với công an từ các bài phân tích về hãng xe VinFast và tập đoàn Vingroup. Liên quan đến việc này, VinFast nói với VOA rằng họ tuân thủ pháp luật và không can thiệp vào công việc của nhà chức trách. Như VOA đã đưa tin, trong nửa cuối tháng 12/2023, đầu năm 2024, ông Sơn “phải làm việc” với công an nhiều lần ở thành phố Hồ Chí Minh với tổng thời gian lên đến hàng chục tiếng đồng hồ, vì ông bị VinFast cáo buộc là các bài viết của ông trên mạng có nội dung tiêu cực gây tác động xấu đến hãng, vi phạm vào Điều 331 trong Bộ luật Hình sự Việt Nam. Đến tháng 4/2024, từ một nơi ở bên ngoài Việt Nam nhưng không được tiết lộ, ông Sơn, 38 tuổi, chia sẻ về trường hợp của mình với VOA: “Hồi trước tôi hay có những bài nói về sai phạm, những thông tin không chính xác của Vingroup và VinFast. Vin tố cáo tôi về Điều 331 lên công an để họ bắt tôi”. Đài VOA cũng đăng bản sao các Giấy Triệu Tập của công an ghi rõ rằng vì có Đơn tố cáo từ Tập đoàn Vingroup.

.

⚪ ---- Các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine vẫn tiếp tục diễn ra tại các trường đại học trên khắp nước Mỹ cũng như lan sang các trường học ở Châu Âu và Úc. Trong tuần thứ hai của các cuộc biểu tình kêu gọi ngừng bắn trong cuộc chiến của Israel ở Gaza, vốn đã giết chết hơn 34.000 người Palestine, hàng nghìn sinh viên đang kêu gọi hàng chục trường đại học thoái vốn khỏi Israel. Một số trường đại học đã buộc phải hủy bỏ lễ tốt nghiệp của họ, trong khi những trường khác chứng kiến toàn bộ tòa nhà bị sinh viên biểu tình chiếm đóng.

.

Một trong những trường mới nhất tham gia phong trào là Đại học Thành phố New York (CUNY), nơi hàng trăm sinh viên đã dựng lều cắm trại trong khuôn viên trường với các biểu ngữ có khẩu hiệu như “Không đầu tư thêm vào chế độ phân biệt chủng tộc”.

.

Gabby Aossey, một sinh viên tổ chức cuộc biểu tình CUNY nói với Al Jazeera rằng việc huy động những người trẻ ủng hộ Palestine ở Mỹ là “thật tuyệt vời”. Aossey nói: “Những người trẻ tuổi thực sự bắt đầu xuất hiện và yêu cầu các trường học phải chịu trách nhiệm về mối quan hệ của họ với chế độ thuộc địa của Israel”.

.

Trên khắp nước Mỹ, lãnh đạo các trường đại học đã cố gắng nhưng phần lớn đã thất bại trong việc dập tắt các cuộc biểu tình. Cảnh sát đã can thiệp một cách thô bạo, với các video xuất hiện từ nhiều tiểu bang khác nhau cho thấy hàng trăm sinh viên - và thậm chí cả giảng viên - bị bắt giữ một cách cưỡng bức.

.

Tại Đại học Columbia, nơi hơn 100 nhà hoạt động ủng hộ Palestine đã bị cảnh sát vũ trang bắt giữ trong khuôn viên trường khoảng một tuần trước, Ban giám hiệu đại học cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu rằng nếu đại học gọi lại Sở cảnh sát New York, điều đó sẽ “thêm dầu vào lửa” cho những gì đang xảy ra trong khuôn viên trường.

.

SV cắm trại, biểu tình vì Palestine ở ĐH Stanford, Calif.

.

Một số lãnh đạo trường đại học và quan chức nhà nước đã lên án mạnh mẽ các cuộc biểu tình, gọi chúng là “bài Do Thái”. Tuy nhiên, những người biểu tình bác bỏ cáo buộc, vi có nhiều nhà hoạt động Do Thái và một số người Do Thái Chính thống tham gia vào hàng ngũ biểu tình đòi hòa bình cho Gaza và đòi ngưng diệt chủng dân Palestine.

.

Các cuộc biểu tình đã nổ ra trên toàn cầu trong khoảng thời gian gần bảy tháng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Gaza, trong tuần này cũng tiếp tục lan rộng ra bên ngoài nước Mỹ. Tại Berlin, các nhà hoạt động đã dựng trại trước quốc hội để yêu cầu chính phủ Đức ngừng xuất cảng vũ khí sang Israel. Tại trường đại học Sciences Po nổi tiếng ở thủ đô Paris của Pháp, những người biểu tình hôm thứ Sáu đã phong tỏa một tòa nhà trong khuôn viên trung tâm, buộc các lớp học phải tổ chức trực tuyến.

.

Sinh viên Pháp biểu tình ở Đại học Sciences Po.

.

Cuộc biểu tình ủng hộ Palestine mới nhất ở Thụy Điển hôm thứ Bảy đã chứng kiến ​​mọi người tuần hành trên đường phố để hô vang “Palestine tự do” và “Tẩy chay Israel”. Hàng trăm người đã tụ tập vào chiều thứ Bảy tại trung tâm London để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine, với một nhóm nhỏ hơn tổ chức một sự kiện ủng hộ Israel.

.

London: biểu tình đòi ngưng bắn ở Gaza

.

.

⚪ ---- Israel suy tính xử tử nhiều tủ nhân Palestine vì nhà tù quá tải. Gaza: 34.388 người chết, 77.437 người bị thương. Cuộc chiến giữa Hamas và Israel đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 34.388 người Palestine kể từ ngày 7 tháng 10, theo Bộ Y tế do Hamas điều hành nói hôm thứ Bảy. Và 77.437 người bị thương tại Gaza kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Trong 24 giờ qua, Bộ ghi nhận 32 người chết và 69 người bị thương.

.

Trong một diễn biến liên quan, đài truyền hình Israel Channel 12 đưa tin Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel, Itamar Ben-Gvir, đã đề xuất xử tử một số tù nhân Palestine để giải quyết vấn đề quá tải trong các nhà tù của Israel tại cuộc họp nội các hồi đầu tuần.

.

⚪ ---- Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach khẳng định IOC cam kết mời các vận động viên Palestine tham gia Thế vận hội Paris sắp tới, bất kể trình độ chuyên môn. Dự kiến có khoảng 6 đến 8 vận động viên Palestine sẽ tham gia sự kiện danh giá này, dự kiến bắt đầu vào ngày 26 tháng 7/2024. Đầu tuần này, IOC tiết lộ các vận động viên Nga và Belarus sẽ bị cấm tham gia diễn hành trong lễ khai mạc.

.

⚪ ---- Sau khi David Pecker, cựu chủ nhiệm tờ báo lá cải National Enquirer, kết thúc ngày lấy lời khai lần thứ tư vào hôm thứ Sáu 26/4/2024 trong phiên tòa xét xử Donald Trump bằng tiền bịt miệng, các công tố viên đã triệu tập phụ tá điều hành lâu năm của Trump lên tòa. Cô Rhona Graff chỉ cung cấp lời khai ngắn gọn. Trong khi đó, Gary Farro, cựu nhân viên ngân hàng của Michael Cohen, sau đó bắt đầu lấy lời khai và sẽ tiếp tục khai vào thứ Ba 30/4, khi phiên tòa tiếp tục.

.

Nhân chứng Rhona Graff: Cô Graff từng làm người gác cổng (thư ký liên lạc) của Trump tại công ty Trump Organization. Cô Graff đã làm chứng rằng cô cất giữ thông tin liên lạc của 2 cô Karen McDougal và Stormy Daniels, theo CNN. Trump chối rằng Trump không liên hệ gì đến bất kỳ ai trong hai phụ nữ nổi tiếng "lãng mạn" đó. Graff cũng nói với tòa rằng cô đã gặp cô Daniels một lần tại văn phòng của Trump ở Tháp Trump Tower. Cô đã mỉm cười với Trump trước tòa khi nói một cách trìu mến về 34 năm làm việc tại Trump Organization, nơi bàn làm việc của cô ở ngay bên ngoài văn phòng của Trump. Theo AP, Trump dường như đã đưa tay ra với Graff khi cô được dẫn ra khỏi bục nhân chứng và nói điều gì đó với cô. Graff làm chứng rằng cô không muốn hầu tòa và Trump Organization đang trả tiền cho luật sư của cô.

.

Nhân chứng Gary Farro: Là nhân viên ngân hàng, đã trình bày chi tiết quá trình giúp Cohen, cựu luật sư của Trump, tạo tài khoản cho công ty trách nhiệm hữu hạn của Cohen. Farro cho biết hồ sơ Cohen được giao cho ông làm việc tại Ngân hàng First Republic và làm chứng về các thỏa thuận ngân hàng được thực hiện để trả 130.000 USD cho cô Daniels. Farro cho biết Cohen coi trọng sự bí mật, đặc biệt là vào khoảng thời gian thanh toán cho Daniels được thực hiện vào tháng 10/2016. Farro cho biết công ty được Cohen thành lập để xử lý việc mua bản quyền câu chuyện của Karen McDougal từ hãng tin American Media, mặc dù thỏa thuận không thành công. Ngân hàng First Republic Bank nói với Farro rằng anh được chọn làm việc với Cohen một phần vì "khả năng xử lý các cá nhân có thể hơi khó khăn", Farro nói. “Thành thật mà nói, tôi không thấy Cohen khó khăn đến thế.”

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Trump đã tung ra cuộc tấn công gay gắt vào ứng cử viên tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr. thông qua mạng xã hội, cáo buộc ông là "nằm vùng" do đảng Dân chủ cài cắm để giúp Tổng thống Joe Biden thắng cử. Trump bác bỏ việc ứng cử của Kennedy, coi đây là một "cuộc bỏ phiếu lãng phí" và chỉ có thể làm suy yếu cơ hội của Đảng Cộng hòa nếu cử tri biết sự thật về Kennedy.

.

Trump cũng chỉ trích người bạn đồng hành của Kennedy, Nichole Shanahan, là thiếu nghiêm túc và chỉ đơn thuần là nguồn hỗ trợ tài chính. Những lời cáo buộc của Trump vượt ra ngoài các liên minh chính trị, cáo buộc Kennedy ủng hộ các chính sách gây bất lợi cho lợi ích của Mỹ, đặc biệt là liên quan đến năng lượng và nền kinh tế.

.

⚪ ---- Dân biểu Jamie Raskin (D-Md.) nói rằng Tòa án Tối cao Hoa Kỳ nên được dọn vào trụ sở Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC), sau khi một số thẩm phán bảo thủ đề nghị cởi mở với các lập luận ủng hộ quyền miễn trừ truy tố của tổng thống đối với cựu Tổng thống Trump. “Họ là những chính trị gia thậm chí không phải là đối tượng của các cuộc bầu cử phổ thông, không giống như tôi,” Raskin nói trong lần xuất hiện hôm thứ Năm trên chương trình “The ReidOut” của MSNBC. “Họ nên dọn Tòa án Tối cao vào trụ sở RNC, bởi vì họ đang hành động giống như một nhóm đặc vụ đảng Cộng Hòa.”

.

Đầu ngày thứ Năm, D. John Sauer, luật sư đại diện cho Trump trong các cuộc tranh luận bằng miệng liên quan đến quyền miễn tố của cựu tổng thống, gợi ý rằng Trump theo giả thuyết có thể ra lệnh cho quân đội bắn chết đối thủ chính trị của mình và vẫn được bảo vệ quyền miễn tố của tổng thống.

.

Thẩm phán Sonia Sotomayor hỏi Sauer liệu những hành động “về cơ bản là xấu”, chẳng hạn như yêu cầu quân đội giết kẻ thù chính trị, có được bảo vệ khỏi bị truy tố hình sự hay không. Luật sư, người đã nghe nhiều tình huống khác nhau từ các thẩm phán phục vụ tại tòa án cao nhất quốc gia, cho biết hầu hết các tình huống đều có thể được bảo vệ. “Trường hợp đó có thể là một hành động chính thức [của Tổng Thống để được bảo vệ],” Sauer nói.

.

Dân biểu tiểu bang Hoa Nguyen

Quyen Nguyen

DB Raskin, một thành viên của ủy ban tuyển chọn Hạ viện đang điều tra vụ tấn công ngày 6 tháng 1 vào Điện Capitol, chỉ trích khẳng định của Thẩm phán Samuel Alito rằng nếu Trump bị truy tố hình sự, điều đó có thể khuyến khích những người ủng hộ “tiến hành các cuộc đảo chính bạo lực hơn” để giữ cựu tổng thống ở lại Bạch Ốc.DB Raskin gọi lối suy nghĩ của các thẩm phán bênh vực Trump là “chủ nghĩa khổ dâm đầu hàng chủ nghĩa độc tài của Donald Trump. Tất nhiên, bạn phải yêu cầu tổng thống chịu trách nhiệm trước pháp luật - tiền đề cơ bản trong luật của chúng tôi là không ai đứng trên luật pháp, kể cả tổng thống,” Đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện nói. Sau đó, ông nói thêm: “Bây giờ chúng ta có một loạt thẩm phán đang đặt những câu hỏi cho thấy rằng họ cũng tham nhũng như những thành viên Quốc hội mà tôi đã phục vụ cùng”.⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump đã thách thức Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu, đề xuất một cuộc tranh luận “ở mọi nơi, mọi lúc, bất cứ chỗ nào”. Lời thách thức của Trump, được đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth, nhằm đáp trả những nhận xét gần đây của Biden về việc cởi mở cho một cuộc tranh luận.Trump đã đề xuất một số thời gian và địa điểm, bao gồm cả trong cuộc vận động tranh cử sắp tới của ông ở Michigan hoặc thậm chí tại tòa án ở Thành phố New York, nơi Trump có mặt để tham gia các thủ tục pháp lý. Trước đó, Biden từng nói rằng ông sẵn sàng tranh luận với đối thủ trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. “Tôi rất vui được tranh luận với anh ấy,” Biden nói trong một cuộc phỏng vấn với Howard Stern.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu cho biết ông sẵn sàng tranh luận với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. “Tôi rất vui được tranh luận với ông ấy,” Biden nói trong một cuộc phỏng vấn với Howard Stern khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng tham gia tranh luận với Trump hay không. Các hãng tin lớn của Mỹ, bao gồm ABC, CBS, CNN, NBC và Fox News đã kêu gọi cả hai ứng cử viên tham gia cuộc tranh luận trên truyền hình trước cuộc bầu cử tổng thống.⚪ ---- Túi xách của Dân biểu Adam Schiff (D-Calif.) đã bị đánh cắp khỏi chiếc xe hơi đang đậu của ông trước bữa tiệc tối ở San Francisco hôm thứ Năm. Schiff, người đang tranh cử vào ghế Thượng viện của California, đã ở Vùng Vịnh Bắc Calif. được vài ngày khi hành lý của ông bị lấy mất khỏi xe đang đậu tại một gara ở trung tâm thành phố.Vụ trộm khiến Dân biểu phải mặc áo quần lôi thôi trong khi hầu hết những người tham dự khác đều mặc đồ vest. Bữa tối có sự tham dự của luật sư Joe Cotchett, người mà DB Schiff bày tỏ lòng biết ơn vì đã ủng hộ ông thay thế cố Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein (D-Calif.), theo San Francisco Chronicle, tờ báo đầu tiên đưa tin về vụ việc. “Đúng, họ đã chôm túi cávh của tôi,” Schiff nói với báo SF Chronicle. “Nhưng tôi ở đây để cảm ơn Joe.”San Francisco đã trở thành tâm điểm chú ý trong những năm gần đây vì tỷ lệ tội phạm, mặc dù tội phạm về tài sản và bạo lực đã giảm hai con số trong quý đầu tiên của năm nay. Tờ SF Chronicle đưa tin các vụ trộm xe giảm nhiều nhất trong năm qua, ở mức 35%.⚪ ---- Theo tờ New York Times, các luật sư của Donald Trump đã tìm cách làm suy yếu uy tín của cựu chủ nhiệm báo lá cải National Enquirer David Pecker tại tòa hôm thứ Sáu, nhưng ông đã đẩy lùi một cách "nghịch ngợm. Tôi đã thành thật theo trí nhớ tốt nhất của mình,” Pecker nói sau một gợi ý ngược lại. Hôm Thứ Sáu đánh dấu ngày thứ tư Pecker đứng ra hầu tòa trong phiên tòa xét xử Trump về giả giấy tờ kế toán để che giấu tiền bịt miệng nữ nhơn.Pecker trước đây đã giải thích cách tờ báo lá cải của ông mua những câu chuyện tiêu cực về Trump để trấn áp chúng, như một phần của thỏa thuận mà ông đã ký với Trump và Michael Cohen. Các luật sư của Trump đã đề nghị trước tòa hôm thứ Sáu rằng Pecker không làm bất cứ điều gì khác thường cho Trump, nhưng các công tố đã bác bỏ điều đó."Bạn đã ém nhẹm những bản tin để giúp đỡ một ứng cử viên tổng thống?" công tố viên Joshua Steinglass đã hỏi anh ta, theo báo The Hill. "Có, tôi đã làm vậy," Pecker trả lời. "Đây có phải là quy trình vận hành tiêu chuẩn để (công ty mẹ) AMI tham khảo ý kiến của người cố vấn cho ứng cử viên tổng thống về những sửa đổi đối với hợp đồng gốc hay không?" Steinglass hỏi. “Không,” Pecker trả lời.Luật sư bào chữa Emil Bove đã trình bày một tuyên bố mà Pecker đưa ra với các công tố viên liên bang vào năm 2018, trong đó ông nói rằng Trump không bày tỏ bất kỳ lòng biết ơn nào về việc chôn vùi những câu chuyện. Điều đó mâu thuẫn với lời khai trước tòa của Pecker rằng cựu tổng thống đã cảm ơn ông sau cuộc bầu cử. Khi được hỏi về sự khác biệt, Pecker đứng trước lời khai trước tòa của mình. “Tôi biết sự thật là gì,” anh nói. AP mô tả đây là khoảnh khắc đối đầu nhất trong phiên tòa cho đến nay.⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Sáu cho biết Bạch Ốc đã thấy bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11. Trong một cuộc phỏng vấn trên CNN sau khi tổ chức các cuộc gặp với các nhà ngoại giao Trung Quốc, Blinken cho biết, nói chung, Washington đã “nhìn thấy bằng chứng về những nỗ lực gây ảnh hưởng và can thiệp, và chúng tôi muốn đảm bảo rằng điều đó sẽ bị cắt bỏ càng nhanh càng tốt”.Ông nhấn mạnh rằng một trong những lý do cho chuyến đi của ông là để đảm bảo nhắc lại với TQ rằng “bất kỳ sự can thiệp nào của TQ vào cuộc bầu cử của chúng tôi là điều mà chúng tôi đang xem rất kỹ lưỡng và hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với chúng tôi”. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh nền tảng truyền thông xã hội TikTok có thể phải đối mặt với lệnh cấm ở quốc gia Bắc Mỹ nếu chủ sở hữu của nó, ByteDance không chấp nhận bán ứng dụng này trong 9 tháng vì công ty phải đối mặt với cáo buộc tuyên truyền.⚪ ---- Tesla Inc. của Elon Musk sẽ cắt giảm 693 nhân viên tại Gigafactory ở Nevada, theo danh sách cảnh báo được Bộ Việc làm, Đào tạo và Phục hồi Nevada cập nhật vào thứ Sáu. Sa thải sẽ có hiệu lực vào tháng 6 và sẽ giảm số lượng nhân viên đạt 12.000 người vào năm 2022 trong nhà máy. Những lần sa thải mới này diễn ra sau các biện pháp tương tự được thực hiện ở California và Texas, ảnh hưởng đến gần 6.000 nhân viên và ở Đức, nơi sẽ cắt 400 việc làm.⚪ ---- Mỹ không còn được coi là cường quốc toàn cầu có ảnh hưởng nhất ở châu Phi sau khi bị Trung Quốc vượt mặt trong một cuộc khảo sát mới của Gallup. Xếp hạng phê duyệt trung bình của Hoa Kỳ đã giảm từ 59% vào năm 2022 xuống 56% vào năm 2023, trong khi TQ tăng từ 52% lên 58% trong cùng thời kỳ đó. Cuộc khảo sát đã hỏi người dân ở 36 quốc gia châu Phi về bốn siêu cường toàn cầu: Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức. Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất không thấy sự chấp thuận của mình tăng lên.Tỷ lệ tán thành cao nhất của Hoa Kỳ ở Châu Phi được tổ chức vào năm 2009, khi 85% người châu Phi ủng hộ sự lãnh đạo của đất nước. Nó giảm xuống mức thấp nhất, 51%, vào năm 2017.Tỷ lệ tán thành cao nhất của Trung Quốc là 72% vào năm 2011 nhưng đã dao động quanh mức 50% trong những năm gần đây cho đến khi tăng 6 điểm phần trăm vào năm ngoái. Cuộc khảo sát cho thấy mức tăng chấp thuận lớn nhất đến từ Ghana, Bờ Biển Ngà (Ivory Coast) và Senegal.⚪ ---- Hôm thứ Sáu, một phụ nữ đã bị một người hàng xóm bắn chết, người này sau đó đã tự sát tại một khu chung cư ở Quận Cam. Vụ này được báo cáo vào khoảng 3h40 giờ chiều Thứ Năm, ngày 25/4, khi Cảnh sát Anaheim được gọi đến một khu chung cư tại 891 S. State College Blvd. vì một vụ nổ súng. Bà Ana Monterrosa, 59 tuổi, ở Anaheim, bị ít nhất một vết thương do đạn bắn, sau khi nhập viện thì chết.Nghi phạm Brian Lawrence, 67 tuổi, chịu trách nhiệm giết Monterrosa và sống trong cùng khu phức hợp. Cảnh sát cho biết Lawrence đã trở về căn hộ của mình sau vụ nổ súng. Khoảng 9 giờ 30 tối Thứ năm, cảnh sát vào căn hộ của Lawrence và tìm thấy thi thể của y. Cảnh sát nói cái chết của y được cho là tự sát. Mối quan hệ giữa nạn nhân và nghi phạm chưa được công bố ngay lập tức do cuộc điều tra đang diễn ra.⚪ ---- Khó thăm dò người Mỹ gốc Á vì họ tàng hình? Có gần 20 triệu người gốc Á ở Mỹ. Nhưng nếu bạn nhìn vào các cuộc thăm dò quốc gia và nghiên cứu y học, chúng có thể dường như vô hình trong các cuộc trò chuyện quan trọng về chính trị, chủng tộc và các vấn đề khác, một yếu tố đã gây khó khăn cho cộng đồng châu Á và các nhóm thiểu số khác trong nhiều thập niên.Theo Neil Ruiz, phó giám đốc nghiên cứu về chủng tộc và sắc tộc tại Pew Research, người châu Á có xu hướng ít được đại diện trong các cuộc thăm dò quốc gia khi khoảng 3% số người được hỏi xác định là người Mỹ gốc Á, thấp hơn tỷ lệ của họ trong tổng dân số là 6%. Ruiz nói thêm: “Chúng tôi điều chỉnh điều này bằng cách tính sức nặng cho những người trả lời là người Mỹ gốc Á để được đại diện tương ứng với tỷ lệ dân số của họ”.Các chuyên gia cho rằng vấn đề có hai mặt. Một mặt, nhìn chung không có đủ người châu Á trong các mẫu thăm dò để đáp ứng ngưỡng mà những người thăm dò cho là cần thiết để tách nhóm trong nghiên cứu được công bố. Mặt khác, các chuyên gia nói rằng việc bỏ phiếu của người châu Á đã đặt ra một số thách thức trong lịch sử, chẳng hạn như rào cản ngôn ngữ.Kết quả cuối cùng là người châu Á thường không xuất hiện như một nhóm trong các báo cáo được công bố, dù họ được các nhà thăm dò khảo sát. Một lý do lớn khiến việc thu thập dữ liệu về cộng đồng AAPI lại khó khăn là vì người Mỹ gốc Á chỉ chiếm 6% tổng dân số Hoa Kỳ. Để so sánh, người Mỹ da đen chiếm 13,4% và người Mỹ gốc Tây Ban Nha chiếm 18,5%, theo Cục điều tra dân số.⚪ ---- Oregon: Kể từ đại dịch, các trường học trên khắp Hoa Kỳ và ở Oregon đã phải vật lộn với tình trạng vắng mặt kinh niên. Một học sinh bị gọi là vắng mặt thường xuyên nếu em nghỉ học trên 10%. Julie Powers, một quản trị viên của Học khu Gervais, cho biết: “Những học sinh không đến trường, thì các em có nhiều khả năng gặp rắc rối hơn”.Các nhà lập pháp đang tìm cách giúp hạn chế vấn đề.nói: “Nó không phải là một chuyện mà là nhiều mặt của nhiều chuyện.” Trước khi được bầu vào Hạ viện Oregon, Nguyễn đã làm việc tại cơ sở Portland Public Schools với những học sinh vắng mặt thường xuyên. Bây giờ, cô có kế hoạch xây dựng luật cho phiên họp năm 2025, điều này có thể giúp các khu học chánh đưa trẻ em trở lại lớp học.“Ngay bây giờ, chiến lược hiện tại của chúng tôi là xem các khoản đầu tư hiện tại là gì và xem điều gì hiệu quả và điều gì không hiệu quả,” Nguyên nói. Nguyễn đã triệu tập các nhà lập pháp vào thứ Sáu để tìm kiếm các chiến lược hiệu quả. Sau khi họ biết được điều gì có hiệu quả, Nguyên cho biết họ sẽ phân phối thông tin trên toàn tiểu bang, đồng thời giúp các học khu có khả năng giải quyết những thách thức đặc biệt.Nguyễn cho biết, vấn đề vắng mặt cao hơn được thấy ở học sinh mẫu giáo, cũng như học sinh năm nhất và học sinh cuối cấp ở trường trung học. Cô nói thêm: “Chúng ta chưa chuyển đổi chúng đủ tốt”. Gần đây, tiểu bang Oregon cũng phát hiện ra rằng trẻ em LGBTQ+ thường xuyên vắng mặt hơn. Nguyen cho biết dữ liệu đó không được biết đến cho đến khi tiểu bang quy định thêm các tiêu chí mà họ muốn tìm.Ở Gervais, khu học chánh nhỏ này đã giảm tỷ lệ vắng mặt thường xuyên ở học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Ủy viên Học khu Julie Powers cho biết tỷ lệ vắng mặt thường xuyên từ mẫu giáo đến lớp năm đã giảm từ 40% xuống 28% trong năm nay. Ở bậc trung học cơ sở, 70% học sinh tham gia thường xuyên. Con số này tăng từ 53% một năm trước. Powers nói: “Tôi nghĩ phần lớn đó là do nhận thức. Chúng tôi gửi bưu thiếp về tận nhà phụ huynh hàng tháng”.Gervais cũng đưa ra các ưu đãi cho học sinh, chẳng hạn như tiệc với bắp rang, dành cho những em đi học hơn 90% thời lượng lớp học trong một tháng nhất định. Ngoài ra còn có các đêm trò chơi dành cho gia đình để tăng cường kết nối giữa các gia đình với trường học. Có những trường hợp khuyến khích không có tác dụng. Powers cho biết trong những tình huống đó, nhân viên sẽ gặp gỡ học sinh. Sau đó, họ tổ chức các lớp học nuôi dạy con cái, về cơ bản là các cuộc gặp mặt với phụ huynh để thảo luận về hậu quả của việc nghỉ học.Tuy nhiên, hiện tại, các khu học chánh chỉ có thể đưa ra biện pháp củng cố tích cực hoặc gặp phụ huynh để thuyết phục vấn đề. “Chúng tôi không có răng [để trừng phạt],” Powers nói. Từ sau đại dịch, tiền phạt trốn học đã không còn nữa. Nhưng ở Gervais, học khu vẫn đưa trẻ em ra tòa, ngay cả khi không cho phép phạt tiền. Powers nói: “Những gì chúng tôi cung cấp cho họ là các lớp học nuôi dạy con cái theo lệnh của tòa án."Những cuộc họp sau khi có lệnh của tòa án đều có sự tham gia của cả phụ huynh và học sinh. Tại tòa, nhân viên của Gervais khuyến nghị học sinh nên đạt 90% chuyên cần trong tháng. Dù không có bất kỳ 'răng' nào cho hành động này, nhưng Powers cho biết nó có hiệu quả. Powers nói: “Điều quan trọng nhất trong tất cả những điều này là cố gắng tìm ra một cách tiếp cận sáng tạo."⚪ ---- Tennessee:đánh vợ, bị bắt. Quyền Nguyễn, 50 tuổi, xảy ra chuyện xô xát gia đình với vợ là Hà Nguyễn tại căn hộ Windsor Green Boulevard vào cuối ngày 25/4. Khi cảnh sát đến, trong khi nói chuyện với hai vợ chồng thì được cho biết Quyền tin rằng vợ mình ngoại tình với người đàn ông khác. Quyên đã chất vấn vợ về điều đó và điều này đã gây ra một cuộc tranh cãi. Hà tỏ ra khó chịu và nói sẽ gọi cho dì khiến Quyên tức giận.Quyền cố giật lấy điện thoại của Hà, làm rơi khỏi tay cô xuống sàn. Đáp lại, Hà nhấc máy và tát vào một bên bắp tay của anh. Quyền quay lại đấm vào cánh tay trái của cô, để lại vết đỏ và bầm nhẹ trước khi đẩy cô ra. Quyền Nguyễn bị coi là kẻ gây sự chính và bị bắt giam vì tội hành hung trong gia đình vào ngày 26/4.⚪ ---- HỎI 1: Gần 60 hãng đa quốc gây ô nhiễm nhựa cho hơn 1/2 thế giới?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo kết quả của một nghiên cứu được công bố hôm thứ Tư, chưa đến 60 công ty đa quốc gia chịu trách nhiệm cho hơn một nửa số ô nhiễm nhựa trên thế giới, trong đó có 6 công ty chịu trách nhiệm cho 1/4 số đó. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng cứ mỗi phần trăm nhựa được sản xuất tăng lên thì mức độ ô nhiễm nhựa trong môi trường cũng tăng tương đương. Lisa Erdle, giám đốc khoa học của tổ chức phi lợi nhuận Viện 5 Gyres, cho biết: “Sản xuất thực sự là ô nhiễm”.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Muốn sống thọ, hãy đi bộ lên cầu thang, chớ đừng xài thang máy?ĐÁP 2: Đúng thế. Muốn sống lâu hơn? Chọn cầu thang bộ qua thang máy, một đánh giá mới gợi ý. Các nhà nghiên cứu nhận thấy những người thường xuyên leo cầu thang giảm 24% nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào và giảm 39% nguy cơ tử vong vì bệnh tim so với những người luôn đi thang máy.Chi tiết: