Vũ Khí Đấu Tranh Internet

Vi AnhCó thể nói phong trào dân chúng Việt Nam biểu tình chống dự luật Đặc Khu cho ngoại quốc mướn 99 năm, cho công nhân Trung Quốc ưu tiên vào không cần chiếu khán nhập cảnh của VN, tại ba khu vực hiểm yếu về an ninh quốc phòng của Tổ Quốc VN. Và đạo luật An Ninh Mạng kiểm soát Internet để bịt miệng, bịt mắt, bịt tai người dân là một phong trào biểu tình đồng lòng, đồng loạt của dân chúng VN trong ngoài nước. Biểu tình khắp các thành phố lớn, suốt từ Bắc, chí Nam, qua Trung, ra Hải ngoại. Liên tục trong ba cuối tuần và có thể còn nữa. Biểu tình đông đảo, bằng người, bằng xe gắn máy, cản trở lưu thông.Kết quả thật là hữu hiệu. Đảng Nhà Nước CS lo sợ, đêm khuya, Tổng Trọng phải triệu tập họp, ra lịnh chánh phủ công bố ‘lùi’ việc thông qua luật Đặc khu vào kỳ họp Quốc Hội sau vào cuối tháng 10. Còn luật An Ninh Mạng, CS lợi dụng khi dân chúng lo biểu tình chống Luật Đặc khu, Quốc Hội của CS xuất kỳ bất ý biểu quyết thông qua luật An Ninh Mạng.Phong Trào biểu tình đạt được kết quả khả quan như vậy là nhờ quyết tâm giữ nước của người dân Việt và nhờ tiến bộ của khoa học kỹ thuật Internet giúp cho dân chúng có thể thông tin, liên lạc, vận động, huy động và phát động quần chúng.Nên CSVN coi truyền thông chánh trực, các blog, các trang mạng xã hội của người dân và Internet xa lộ thông tin toàn cầu là kẻ thù đáng sợ. CS nhiều lần ra nghị định, luật lệ siết dân chúng trong việc sử dụng Internet. Nhưng không siết chặt được vì nhiều tổ chức giỏi hơn CSVN, gíup người Việt vượt tường lửa, qua mặt CSVN không cần bóp kèn.Cộng sản Trung Quốc, Bắc Hàn và Việt Nam đều sợ Internet, sợ thông tin, nghị luận, sợ blog chánh trị của người dân do xa lộ thông tin tòan cầu Internet chuyển tải. Nên CS coi internet là kẻ thù, đánh phá Internet một cách thô bạo và không ngừng nghỉ.Tại sao? Vì internet đang giải thoát Con Người ra khỏi kềm kẹp của độc tài mà CS là độc tài ác nghiệt nhứt. Internet giúp vạch trần tuyên truyền của CS đầy giả dối và dùng khủng bố để củng cố tuyên truyền. Vì internet giúp đưa thông tin nghị luận của mọi hình thái truyền thông đại chúng chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, truyền thông trong luồng hay ngoài luồng giúp cho khán thính, độc giả xem xét nhận định. Nói một cách khác, Internet cung ứng nhu cầu tìm hiểu, nhận xét cho con người, một món ăn tinh thần cho kiến thức, có khi còn quí hơn, cần thiết, thiết yếu hơn nhu cầu giải trí nữa. Vì kiến thức là sức mạnh của Con Người trong thời đại khoa học kỹ thuật cao đương đại.Ở VN, phong trào bloggers đã thành hình, đã thành công trong một số việc gần đây như khơi động vấn đề TC xâm lấn Hoàng sa, Trường sa, và khai thác bauxite ở Cao Nguyên và đã làm Bộ Chánh trị và các bộ có liên quan bối rối. Ở VN Hải ngoại, nhứt là ở Mỹ, quê hương của Internet, Internet hoàn toàn tự do, lớp trẻ rất giỏi computer là môn học bó buộc. Dốt computer người Mỹ coi như dốt chữ.Nhưng cũng không ít người lạm dụng Internet. Mỗi ngày trên Internet cũng thấy nhiều webs, groups và blog đả kích nhau nhiều hơn là tập trung nỗ lực bài trừ tham nhũng, đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền và vẹn toàn lãnh thổ VN. Dù rằng hằng ngày, từng giờ ở nước nhà VN, xảy ra rất nhiều vụ bất công, áp bức, rất nhiều cán bộ đảng viên CS tham quan ô lại, tư bản đỏ ở thành thị, cường hào ác bá đỏ ở nông thôn đã bao năm làm đồng bào trong nước đau khổ vô cùng.Sự thành công của chuỗi biểu tình vừa qua ở nước nhà VN là nhờ Internet giúp nối kết phong trào cách mạng. Cuộc cách mạng Bông Lài ở Tunisia khó làm, khó thành, cuộc biểu tình ở Ai cập khó làm, khó huy động nếu không có Internet chuyên chở những trang mạng xã hội để người dân kêu gọi và đáp lời tự do, dân chủ đứng lên, xuống đường biểu tình lật đổ độc tài. Ở Tunisia nhờ Internet mà cuộc cách mạng ở Tunisia trên căn bản là một cuộc cách mạng - đúng là của người dân - đã kết nối thành phong trào cách mạng quốc gia được. Cách mạng ở Tunisia không do quân đội, không có ngoại bang, đảng phái đối lập, lãnh tụ làm nồng cốt. Chính nhờ Internet người dân có thể liên lạc với nhau, xài Twitter, Facebook, Youtube trao đổi ý kiến, hình ảnh với nhau để kết hợp thành lực lượng, hò hẹn xuống đường, v.v...Vì những người dân trên Internet kết nối nhau quá đông, không có nhà nước nào đủ người, đủ phương tiện, đủ trí khôn, kinh nghiệm và thời giờ chống lại những nhà dân báo, những nhà truyền thông dân gian, người dân yêu tự do nắm vững vũ khí thời đại.Tiến bộ khoa học Internet rõ ràng đứng về phía người dân đa số, giải thoát dân chúng khỏi nạn bị độc tài bịt miệng, bịt tai, trói buộc. Cơn bão đấu tranh chống độc tài của người dân ở Tunisia được Internet chuyển lửa, một cách rất hữu hiệu. Lớp trẻ có học nồng cốt của cuộc đấu tranh là những người đa số có học đại học, rành computer. Theo báo La Croix của Pháp, nước Tunisia có 12 triệu dân sống nhờ du lịch nên có đến 3,6 triệu người có Internet.Tại VNCS. Có thể nói phân nửa dân số có vào Internet. Lớp trẻ nay đã đông hơn lớp già, lớp trẻ có học, có xài, có vọc computer, có vào xa lộ Internet toàn cầu. Lớp trẻ VN nhanh nhẹn bắt kịp với tiến bộ khoa học kỹ thuật tin học, nhờ mắt sáng, tay nhanh, thích tìm hiểu, thích chia sẻ. Thông tin, nghị luận, hình ảnh nào mà CS Hà nội quyết tâm bưng bít đều có trên Internet dưới nhiều hình thức được Internet chuyển đi. Mọi cuộc khiếu kiện của dân oan, cầu nguyện đòi đất của tín đồ Công Giáo vừa xảy ra đàn áp là cả thế giới biết. Vụ Đảng Nhà Nước nhu nhược trước việc TC xâm chiếm Hoàng sa Trường sa, Biển Đông, vụ cho TC khai thác Bauxite. Thí dụ căn nhà sang trọng như cung điện, vườn rau sạch trên lầu của Lê khả Phiêu ở Hà nội, phủ thờ gia đình của Nguyễn tấn Dũng lớn hơn cái đình làng, lớn hơn đền thờ Nguyễn trung Trực; Nguyễn tấn Dũng đeo cây kiếng mát giá 50,000 Đô la, hình ảnh, tin tức đều được “vi hữu” VN đưa lên Internet.Sau cùng, Internet đã trở thành vũ khí đấu tranh mọi mặt, từ đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, đến trừ gian diệt bạo, lật đổ độc tài. Internet nối kết phong trào cách mạng quốc gia chống độc tài ở Tunisia và Ai cập là tiêu biểu.Nên CS Hà nội liên tiếp ban hành nghị định và quy định quản lý thêm blog. Đầu tháng 10 năm ngoái, thành lập “Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử,” đặt dưới quyền quản lý của Bộ Thông Tin – Truyền Thông CS Hà nội. CS làm luật, làm tình làm tội các tổ chức cung ưng dịch vụ Internet.Nhưng độc tài và CS thất bại. Độc tài ở Tunisia, Ai cập và độc tài CS TQ và CSVN siết Internet một cách nghiệt ngã nhưng không thể chống lại bánh xe tiến hoá của Con Người./.(VA).