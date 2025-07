Cô Gái Mất Tích Sau Cuộc Đột Kích Di Trú Ở Camarillo Ghi Lại Video Trước Khi Bị Bắt: “Tôi Sẽ Không Xuống Đâu”

Một bức ảnh không ghi ngày chụp của một phụ nữ được xác định là Irma, người hiện vẫn mất tích sau cuộc bố ráp di trú tại một trại trồng cần sa ở Camarillo hôm 10 Tháng Bảy. (Ảnh: IG/@mrcheckpoint_)

CAMARILLO, CALIFORNIA (07/12/2025) — Một người phụ nữ vẫn chưa được xác nhận tung tích sau cuộc đột kích quy mô lớn của liên bang vào một nông trại ở quận Ventura trong tuần này đã kịp ghi lại video phút cuối trước khi bị bắt giữ, theo bản tin của KTLA.





Đoạn video do tài khoản Instagram @mrcheckpoint_ gửi cho đài KTLA cho thấy người phụ nữ, chỉ được biết đến với tên Irma, đang đứng chót vót trên giàn khung sắt bên trong cơ sở trồng cần sa Glass House Farms tại Camarillo. Trong video, Irma nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha với các nhân viên liên bang phía dưới, giữa lúc cuộc bố ráp đang diễn ra hôm thứ Năm.





Cũng theo chủ tài khoản @mrcheckpoint_, anh Sennett Devermont, người sáng lập tổ chức Always For The People Foundation, trang này được dùng để thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm trong hệ thống cảnh sát và tư pháp hình sự.





Trong video, Irma nói lớn:

“Hagan lo que hagan… digan lo que digan, no me voy a bajar”

(Dịch: “Muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói, tôi không xuống đâu.”)





Sau đó, lực lượng liên bang được thấy đang dựng thang tiến lên gần Irma. Nhưng video kết thúc ở đó — không rõ Irma có tự nguyện leo xuống hay bị cưỡng chế đưa đi. Không có thêm hình ảnh nào ghi lại chuyện gì xảy ra với Irma trước hoặc sau vụ bố ráp.





Đoạn clip còn bao gồm một tin nhắn thoại do Irma gửi cho gia đình, trong đó cô mô tả tình hình tại hiện trường:

“Họ đang bắt tụi con. Họ dùng gì đó để kéo một người con trai xuống. Họ bắn đạn cao su vào tụi con. Tụi con bị đánh rất nhiều.”

(Bản dịch từ bài đăng trên Instagram)





Theo @mrcheckpoint_, Irma đến từ Guatemala, không có thân nhân nào tại Hoa Kỳ. Cô đến Mỹ làm việc để lo cho tương lai của con gái ở quê nhà, cô hiện làm hai việc: tại nông trại và tại nhà hàng.

“Cô ấy chỉ mới làm ở nông trại được năm tuần. Giờ thì mất tích.” — bài viết chia sẻ.



“Gia đình đã dò tìm khắp các hệ thống giam giữ, nhưng vẫn không có tin tức. Tất cả những gì còn lại là video quay cảnh cái thang.



Chúng tôi không biết cô ấy đã xuống bằng cách nào — Cô ấy bị rơi xuống? Bị lôi xuống? Hay có sao không?”





Cuộc bố ráp hôm thứ Năm tại trại Glass House Farms ở Camarillo diễn ra đồng thời với một cuộc đột kích khác tại cơ sở cùng tên ở Carpinteria. Hơn 200 người bị bắt. Cơ quan liên bang đã dùng hơi cay để giải tán hàng trăm người tụ tập bên ngoài cơ sở Camarillo để phản đối.





Bộ Nội An Hoa Kỳ cho biết: hiện có bốn công dân Mỹ bị truy tố vì chống người thi hành công vụ. Trong thông cáo đưa ra ngày thứ Sáu, Bộ nói rằng các hoạt động này dựa trên “trát tòa hình sự” và khẳng định:

“Ngày 10 Tháng Bảy, 2025, lực lượng liên bang đã thi hành lệnh khám xét tại các trại trồng cần sa ở Carpinteria và Camarillo. Trong cuộc hành quân, ít nhất 10 trẻ em di dân đã được giải cứu khỏi nguy cơ bị bóc lột, cưỡng bức lao động và buôn người. Khoảng 200 người nhập cư bất hợp pháp đã bị bắt tại cả hai địa điểm.”





Công ty Glass House Farms hiện đang bị điều tra về cáo buộc sử dụng lao động trẻ em. Trong thông cáo, công ty nói đang hợp tác với Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE), nhưng không tiết lộ thêm chi tiết. Không rõ sau vụ việc, các cơ sở này có còn hoạt động hay không.





Đến chiều thứ Sáu, nhiều người vẫn tập trung tại Camarillo để tìm thông tin về thân nhân của họ bị bắt đi trong cuộc bố ráp. Một số người đã được đoàn tụ với gia đình, nhưng trường hợp của Irma vẫn là một ẩn số.



VB biên dịch

