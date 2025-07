Khói trắng từ pháo đài bất khả xâm phạm 

Ảnh: Terry Moran trong chương trình tự phát hành trên Substack.

Bẻ gãy ngòi bút

Ngày 12/6/2025, từ văn phòng làm việc tại gia của mình ở Washington DC, ký giả, xướng ngôn viên kỳ cựu gần 28 năm của ABC News, Terry Moran loan báo đơn giản: “Có lẽ các bạn đã biết, tôi không thuộc về nơi đó nữa. Tôi sẽ ở đây, tại nền tảng Substack này. Có rất nhiều việc mà tất cả chúng ta cần phải làm trong thời gian đất nước quá nhiều vết nứt. Tôi sẽ tiếp tục tường thuật, phỏng vấn, để gửi đến các bạn sự thật, với tư cách là một nhà báo độc lập. Tôi là một ký giả độc lập.”





Từ hôm đó, Terry Moran chính thức bước ra khỏi “luật chơi” của truyền thông dòng chính. Và cũng ngay ngày hôm đó, Terry Moran là danh khoản xếp thứ hạng đầu tiên (#1) về số người theo dõi (follower), số “subscriber” trả phí theo tháng và năm.





Hai ngày trước đó, ABC News quyết định sa thải Terry Moran, sau khi ông nhận định trên mạng xã hội về trợ lý của Tòa Bạch Ốc Stephen Miller là một người “có tính thù hận bẩm sinh.”





"Sự thù hận chính là nguồn nuôi dưỡng tinh thần của ông ta ấy. Còn tổng thống là người gieo rắc sự thù hận khắp nơi trên thế giới. Nhưng sự thù hận của ông ta là cách duy nhất dẫn đến kết thúc, và kết thúc đó là sự tô điểm cho chính ông ta.”





Trong vài lần trả lời trực tiếp trên Substack, Terry Moran đã khẳng định: “Đó không phải là những dòng chữ viết ra trong cơn say. Tôi không thấy rằng mình phải xin lỗi.”





Việc ABC News sa thải người dẫn một trong những chương trình uy tín và đắt giá của đài, từng có mặt ở khắp chiến trường tin tức nóng bỏng của Hoa Kỳ và thế giới, là một cái tát thật nặng vào nền báo chí Mỹ. Nó là cây bút xóa, xóa nát Tu Chính Án Thứ Nhất của Hiến Pháp Hoa Kỳ vốn từng niềm tự hào, là mơ ước của nền dân chủ thế giới.





Không lâu sau, Paramount, tập đoàn mẹ của CBS News, đồng ý trả $16 triệu để dàn xếp vụ kiện với Donald Trump, là một quyết định gây chấn động giới truyền thông và chính trị Hoa Kỳ. Vụ kiện là cuộc phỏng vấn của CBS News với Phó Tổng thống Kamala Harris trong chương trình “60 Minutes.” Donald Trump và chính quyển ông ta cho rằng buổi phát hình đã bị chỉnh sửa có chủ đích làm suy yếu chiến dịch tranh cử 2024 của Trump.





Quyết đinh của Paramount làm cho vụ kiện không còn là một tranh chấp pháp lý, mà là khoảnh khắc chấn động cho nền báo chí Mỹ. Không phải vì số tiền thỏa hiệp, mà là thông điệp: người cầm quyền, thế lực đồng tiền có thể khiến truyền thông im lặng, bẻ gãy ngòi bút.





Và sự im lặng đó là dấu hiệu báo động cho một thực tế đang dần hình thành: quyền lực của giới truyền thông chính thống Hoa Kỳ đang mềm yếu trước áp lực chính trị, tòa án và lợi nhuận. Ở thời đại của Donald Trump, điều này đang dần trở thành quy luật.

Thoả thuận

Tự do báo chí dưới chính quyền Donald Trump không còn là nguyên tắc, mà là sự thoả thuận. Chúng ta đang bước vào một thời kỳ mà kiện tụng trở thành công cụ kiểm soát dư luận hiệu quả hơn cả đạo luật hay nghị định. Một chương trình như “60 Minutes” – biểu tượng báo chí điều tra từng làm nên lịch sử – giờ đây phải tính toán từng dòng phỏng vấn vì sợ bị kiện hàng tỷ đô.





Khi CBS đồng ý công khai toàn bộ băng ghi âm phỏng vấn các ứng viên tổng thống, có vẻ đó là một hành động minh bạch. Nhưng thật sự theo định nghĩa sứ mệnh và quyền năng hợp pháp của truyền thông, đó là cách báo chí tự trói tay mình. Việc chỉnh sửa, chọn lọc thông tin, vốn là cốt lõi của sản xuất tin tức chuyên nghiệp, bây giờ được xem là khả nghi, thậm chí là phạm pháp nếu đụng đến quyền lực chính trị.





Trong một xã hội dân chủ, báo chí không chỉ là người đưa tin. Họ là “quyền lực thứ tư,” là lực lượng kiểm tra quyền lực chính trị và bảo vệ quyền được biết của công chúng. Nhưng giờ đây, báo chí dòng chính Hoa Kỳ đang ngày càng giống như những doanh nghiệp dễ tổn thương, sẵn sàng lùi bước trước đòn công kích pháp lý, chỉ để giữ được thương vụ sáp nhập hay một suất “yên ổn” trên bàn thương thuyết chính trị.





Vụ CBS là một minh chứng sống động. Tổng thống Trump không kiện vì bị phỉ báng. Chính quyền và đội ngũ luật sư không cần tự do báo chí, căm ghét truyền thông của ông ta tìm cách biến điều thành một “hành vi lừa đảo người tiêu dùng” theo luật Texas. Một lập luận pháp lý gần như kỳ lạ, nhưng lại hiệu quả.





Đơn giản vì CBS chấp nhận nhượng bộ và thỏa hiệp.









Quyền lực thứ tư của dân chủ Mỹ, quyền lực từng đưa các vụ bê bối từ Watergate đến Facebook ra ánh sáng – nay đang bị bóp nghẹt bởi chính sự sợ hãi họ từng khuyến khích người khác vượt qua để cất tiếng nói. Và nỗi sợ ấy không còn là giả thuyết. Nó đã thành hành động. Hành động trả tiền. Hành động từ chức. Hành động im lặng.

Donald Trump không cần kiểm duyệt báo chí theo kiểu Bắc Hàn. Ông ta chỉ cần kiện. Và ông ta đã thắng, vì nỗi sợ hãi mà ông gieo rắc trong môi trường truyền thông dòng chính của các tập đoàn lớn đã đủ khiến mọi quyết định trở nên rụt rè.

Thảm hoạ đạo đức

Theo các trang tin tức, Paramount đang chờ đợi được FCC thông qua vụ sáp nhập trị giá $8,4 tỷ. Việc dàn xếp với Trump có thể là một chiến lược thương mại nhưng lại là một thảm họa đạo đức.





Khi báo chí bị buộc phải chọn cổ đông trên nguyên tắc thì sự thật không còn ai bảo vệ. Tự do báo chí trở thành một cái giá phải trả, không còn là nguyên tắc hay pháo đài ngôn luận bất khả xâm phạm.





Chưa có tòa án nào ra phán quyết chống lại CBS. Chưa có kết luận nào cho rằng CBS đã sai. Tất cả là sự lựa chọn của họ. Họ chọn trả $16 triệu vào một tổ chức có liên quan đến gia đình Donald Trump. Và ngược lại, các nhà báo của CBS, từ sản xuất đến giám đốc, bắt đầu lần lượt ra đi.





Họ không tìm thấy một môi trường báo chí tự do ở nơi đó nữa. Một khi tự do đã được định giá, thì sẽ có người đủ tiền để mua nó.

Khói trắng từ pháo đài bất khả xâm phạm

Cho đến nay, thời gian đã quá đủ để chứng minh tổng thống đương nhiệm thứ 47 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ Donald Trump không chỉ là một nhân vật chính trị. Ông ta là một hiện tượng xã hội đã làm thay đổi nguyên tắc báo chí, trật tự xã hội, tôn nghiêm luật pháp và cách hành xử của các tập đoàn kinh doanh lớn. Vụ dàn xếp với CBS là một trong những biểu hiện rõ nét nhất: khi quyền lực có thể buộc báo chí phải trả tiền để được tồn tại.





Paramount không phải là công ty duy nhất trả tiền thỏa thuận với Trump. ABC News thuộc Disney đã chi $15 triệu vào tháng 12/2024 sau một vụ kiện liên quan đến phát ngôn của George Stephanopoulos. Ngoài ra, tập đoàn công nghệ Meta cũng chấp nhận trả $25 triệu trong vụ kiện liên quan đến kiểm duyệt nội dung bầu cử.





Sự thật - xương sống của báo chí - trong thời đại này không còn được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất. Nó được thương lượng qua luật sư, định giá bởi cố vấn tài chính, và phê duyệt bởi các giám đốc điều hành. Khi đó, câu hỏi không còn là “Chúng ta có tự do báo chí không?” Mà là “Tự do báo chí giá bao nhiêu?”





Trong bài khảo sát mới nhất của Pew Research ngày 24/5/2025 cho thấy cứ 10 người Mỹ thì có bảy người bày tỏ sự lo lắng về quyền tự do báo chí được quy định trong Tu Chính Án Thứ Nhất đang lâm nguy. Cụ thể 86% từ cuộc khảo sát cho rằng truyền thông đang chịu ảnh hưởng ít nhiều từ chính trị, ảnh hưởng từ các lợi ích tài chính.





Trong nhiều thập kỷ, các nền tảng báo chí lớn như The New York Times, The Washington Post, hay 60 Minutes của CBS từng là pháo đài bất khả xâm phạm. Nhưng ngày nay, bên trong những bức tường từng tràn đầy uy tín ấy, thứ được nhắc đến nhiều nhất không phải là “tính xác thực” hay “quyền lực kiểm chứng” mà là “rủi ro pháp lý.”





Nhà phân tích pháp lý Angela Morris viết: “Nếu báo chí trở nên quan tâm đến các vụ kiện hơn là sự thật, thì chúng ta đã thua rồi.”





Mỉa mai hơn là nhận định của Jonah Wolfe, nhà phân tích truyền thông bảo thủ: “Đó là một phần của tính hợp pháp, một phần chính trị và một phần nghệ thuật biểu diễn. Trump đã tìm ra cách khiến các công ty truyền thông phải trả tiền cho việc chỉ trích ông ấy."





Terry Moran không phải là hồi chuông đầu tiên để thấy sự hèn yếu của những đế chế truyền thông dưới chính quyền Trump. Nhà sản xuất Bill Owens của “60 Minutes”, đã từ chức vào tháng 4/2025. Chủ tịch CBS News Wendy McMahon cũng ra đi không lâu sau đó. Các phóng viên kỳ cựu như Lesley Stahl và Scott Pelley công khai chỉ trích sự thỏa hiệp của ban lãnh đạo.





Sự thật là CBS không hề thua kiện. Họ không bị xử oan, sai. Nhưng họ tự nguyện trả tiền. Và đó là không phải là thất bại pháp lý, mà là sự đầu hàng đạo đức.





Thế giới mỗi ngày vẫn đối diện với chiến tranh. Một thành phố, một con đường, một gia đình có thể sẽ không còn vẹn nguyên sau một đêm. Nếu sinh mạng con người bị đe dọa bởi bom đạn thì nền báo chí tự do dưới chính quyền Donald Trump cũng đang chết dần vì sự sợ hãi và thỏa hiệp với quyền lực.

Và khi báo chí bắt đầu tự kiểm duyệt vì sợ hãi thì cũng chính là lúc khói trắng tỏa ra từ pháo đài bất khả xâm phạm của nền dân chủ. Nếu đây là tương lai báo chí Hoa Kỳ, thì câu hỏi không còn là “Ai kiểm tra quyền lực?” mà là “Ai còn dám lên tiếng?”

Kalynh Ngô