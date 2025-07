(10.7.2025) - Pháp: 300 nhà nghiên cứu Mỹ đã nộp đơn vào đại học Aix-Marseille xin tỵ nạn khoa học. Các đại học khác từ Châu Âu, Canada và TQ cũng có nhiều GS Mỹ nộp đơn - Quăng bỏ người của Elon Musk đề cử, Trump đưa Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy chỉ huy NASA - NASA: 25% ngân sách bị cắt, 2.694 nhân viên dân sự về vườn. Báo Space: Mỹ sẽ thua mặt TQ về khoa học vũ trụ

Nam California: nhà thờ hủy bỏ các thánh lễ vì sợ đặc vụ ICE vào bố ráp di dân. Đức Giám mục Alberto Rojas của San Bernardino, người lãnh đạo hơn 1,5 triệu người Công giáo ở Nam California, đã chính thức miễn trừ nghĩa vụ tham dự Thánh lễ hàng tuần cho giáo dân tại 2 giáo xứ trong giáo phận để tránh bố ráp nhập cư

QUẬN CAM (VB-10/7/2025) ⦿ ---- Trump ra chiêu, quăng bỏ người của Elon Musk đề cử. Donald Trump đã bổ nhiệm Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy làm quyền quản trị viên của NASA, một động thái được cho là bất ngờ đối với "người bạn đầu tiên" Elon Musk. Duffy, cựu Dân Biểu Quốc hội đến từ Wisconsin, giờ đây sẽ giám sát cơ quan vũ trụ trị giá 25 tỷ đô la này, do Janet Petro - cựu lãnh đạo Trung tâm Vũ trụ Kennedy - lãnh đạo kể từ khi Trump nhậm chức.

"Sean đang làm một công việc VÔ CÙNG TUYỆT VỜI trong việc xử lý các vấn đề giao thông của đất nước chúng ta, bao gồm việc tạo ra hệ thống Kiểm soát Không lưu hiện đại, đồng thời tái thiết đường sá và cầu cống, giúp chúng trở nên hiệu quả và đẹp đẽ trở lại", tổng thống viết trên trang Truth Social của mình vào tối thứ Tư. "Ông ta sẽ là một nhà lãnh đạo tuyệt vời của Cơ quan Vũ trụ ngày càng quan trọng, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Xin chúc mừng và cảm ơn ông, Sean!"

Duffy đã vui vẻ chấp nhận đề cử, viết trên X rằng ông "rất vinh dự khi được đảm nhận nhiệm vụ này". Thông báo được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Trump bất ngờ rút lại đề cử doanh nhân và phi hành gia tư nhân tỷ phú Jared Isaacman được Musk hậu thuẫn, với lý do "những mối quan hệ trước đây" của ông. Quyết định này đã khiến Musk, người có công ty SpaceX làm hợp đồng cho cơ quan vũ trụ, tức giận.

Giải thích về quyết định từ chối đề cử Isaacman, tổng thống tuyên bố rằng vị tỷ phú này được Musk giới thiệu cho ông "và mặc dù tôi nghĩ bạn của ông ấy rất tốt, nhưng tôi ngạc nhiên khi biết ông ấy là một đảng viên Dân chủ chính thống, chưa từng đóng góp cho đảng Cộng hòa nào trước đây". Thực tế, Trump nói không thực.

Các hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang mà CBS News thu thập được cho thấy Isaacman đã quyên góp cho các ứng cử viên và nhóm nghị sĩ Dân chủ - nhưng cũng đã quyên góp một số tiền cho Đảng Cộng hòa. Tờ New York Times cũng tiết lộ rằng Trump được cho là đã biết về các khoản quyên góp của Isaacman ngay từ khi ông quyết định đề cử ông này vào vị trí điều hành NASA - làm dấy lên suy đoán rằng việc sa thải Isaacman chủ yếu là do mối bất hòa ngày càng gia tăng giữa tổng thống với Musk.

Trump thậm chí còn thừa nhận rằng ông "cho rằng thật không phù hợp khi một người bạn rất thân của Elon, người từng làm việc trong ngành Hàng không Vũ trụ, lại điều hành NASA, trong khi NASA đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống doanh nghiệp của Elon."

Isaacman đã là cộng sự thân thiết với Musk kể từ khi mua chuyến bay thuê bao đầu tiên của mình trên công ty SpaceX của Musk vào năm 2021. Ông được chọn làm người đứng đầu NASA trong thời kỳ đỉnh cao của mối quan hệ thân thiết giữa Trump và Musk, và khi Trump chọn Isaacman làm ứng cử viên, tổng thống đã ca ngợi vị tỷ phú này là "một nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà từ thiện, phi công và phi hành gia tài năng."

Isaacman sau đó đã được một ủy ban Thượng viện phê chuẩn và đang chuẩn bị bỏ phiếu xác nhận thì Trump đột ngột rút đề cử giữa lúc Musk bị sa thải khỏi Nhà Trắng. Isaacman sau đó đã lên tiếng trên X vào thứ Hai để "làm rõ" một số điều Trump đã nói về ông, đồng thời lưu ý rằng "tổng thống có quyền tập hợp đội ngũ lãnh đạo mà ông tin rằng sẽ phục vụ tốt nhất cho chính quyền của mình."

Trong bài đăng dài, tỷ phú ngành tên lửa tự mô tả mình là "khá phi chính trị" và "ôn hòa thiên hữu", đồng thời tuyên bố đã tiết lộ "các khoản đóng góp chính trị của mình cho cả hai đảng (mặc dù cho đảng Cộng hòa nhiều hơn gấp 10 lần)" trước khi được đề cử. Isaacman tiếp tục khẳng định rằng ông chỉ biết Elon "về mặt chuyên môn" và không sở hữu bất kỳ cổ phần nào tại SpaceX, mặc dù ông "trực tiếp đánh giá cao những gì Elon và các công ty của ông đã đạt được" sau khi bay vào vũ trụ hai lần trên tên lửa SpaceX.

"Giống như tất cả những người được đề cử, tôi đã ký một lá thư đạo đức và sẽ tôn trọng nó", ông viết. Ông nói thêm rằng mong muốn lãnh đạo NASA của ông "không bao giờ là vì tham vọng chính trị, lợi ích cá nhân hay làm giàu cho người khác. Tôi yêu đất nước của mình và tôi rất quan tâm đến khả năng cạnh tranh và vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực không gian".

Sau khi Trump bổ nhiệm Duffy vào hôm qua, thứ Tư, Isaacman gọi việc bổ nhiệm này là một "bước đi tuyệt vời" và chúc Bộ trưởng Giao thông vận tải mọi điều tốt đẹp. "NASA cần sự lãnh đạo chính trị từ một người mà Tổng thống tin tưởng và đặt trọn niềm tin", ông viết trên X.

⦿ ---- Hầu hết nhân viên NASA nghỉ việc theo nỗ lực cắt giảm nhân sự của chính quyền Trump đều đang giữ các vị trí cấp cao—một sự mất mát về kỹ năng và kinh nghiệm có thể gây nguy hiểm cho các mục tiêu như đưa phi hành gia lên Mặt Trăng và Sao Hỏa. Trong số 2.694 nhân viên dân sự đã đồng ý nghỉ việc, ít nhất 2.145 người đang giữ các vị trí GS-13 đến GS-15, theo Politico, tờ báo đã xem xét các tài liệu về sự ra đi này. Nhân viên trong các cấp bậc đó thường là quản lý hoặc có kỹ năng chuyên môn. Khoảng 1.818 người trong số họ làm việc trong các lĩnh vực sứ mệnh như khoa học hoặc du hành vũ trụ có người lái, trong khi những người còn lại làm việc trong các vai trò hỗ trợ sứ mệnh bao gồm CNTT, quản lý cơ sở vật chất hoặc tài chính.

"Bạn đang mất đi chuyên môn quản lý và kỹ thuật cốt lõi của cơ quan", Casey Dreier, giám đốc chính sách không gian tại Hiệp hội Hành tinh, cho biết. "NASA vẫn cam kết với sứ mệnh của chúng tôi khi chúng tôi làm việc trong một ngân sách được ưu tiên hơn", một phát ngôn viên cho biết, đồng thời nói thêm rằng các sứ mệnh Mặt Trăng và Sao Hỏa sẽ vẫn là những ưu tiên. Quốc hội có thể bác bỏ ngân sách của chính quyền, nhưng việc đưa những nhân viên đã nghỉ việc trở lại có thể vẫn khó khăn. Theo Politico, kỹ năng của họ có thể đồng nghĩa với việc họ sẽ được săn đón bởi số lượng ngày càng tăng các công ty vũ trụ cũng như các ngành công nghiệp khác, chẳng hạn như ngành robot.

Chính quyền Trump đã đề xuất cắt giảm 25% ngân sách của NASA và sa thải hơn 5.000 nhân viên trong năm tài chính 2026. Ngân sách khoa học dự kiến ​​sẽ bị cắt giảm 47%, và tất cả các cựu giám đốc khoa học còn sống của cơ quan này đều đã ký một lá thư gửi Quốc hội phản đối việc cắt giảm này, theo Space. Bức thư cho biết, việc cắt giảm này không chỉ chấm dứt hàng chục sứ mệnh hiện tại và tương lai mà còn lãng phí các khoản đầu tư đã thực hiện và khiến Hoa Kỳ mất vị thế dẫn đầu thế giới về khoa học vũ trụ, nhường lại lĩnh vực này cho Trung Quốc và các quốc gia khác.

⦿ ---- Một đại học ở Pháp cho biết gần 300 nhà nghiên cứu Mỹ đã nộp đơn xin một suất trong chương trình "Nơi An Toàn Cho Khoa Học" (Safe Place for Science) của trường, được tạo ra để thu hút các nhà nghiên cứu Mỹ đang tìm kiếm "nơi tị nạn khoa học" trong bối cảnh chính quyền Trump liên tục cắt giảm chi tiêu học thuật và các hành động khác nhắm vào các trường đại học.

Brian Sandberg, người đã giảng dạy lịch sử tại một trường đại học công lập lớn của Mỹ trong gần hai thập niên, là một trong những người tìm cách tận dụng chương trình do Đại học Aix-Marseille khởi xướng vào tháng 3. Ông nói với CBS News rằng Hoa Kỳ có nguy cơ mất đi vị thế là trung tâm nghiên cứu học thuật hấp dẫn nhất toàn cầu. Ông dự đoán các hành động của Nhà Trắng sẽ dẫn đến "chảy máu chất xám", khi nhiều đồng nghiệp học thuật của ông trong nhiều lĩnh vực khác nhau đang tìm cách ra nước ngoài để theo đuổi các chương trình tương tự do các chính sách của Nhà Trắng.

"Toàn bộ hệ thống các đại học nghiên cứu của Mỹ và hệ thống nghiên cứu nói chung đang bị tấn công theo nhiều cách khác nhau", Sandberg nói với CBS News. "Tôi không biết rõ động cơ của chính quyền Trump, nhưng rõ ràng từ những tuyên bố và hành động của họ, có một nỗ lực nhằm kiểm soát nghiên cứu và kiểm soát kiến ​​thức."

"Các nhà nghiên cứu trong mọi lĩnh vực nghiên cứu học thuật đang bị chính phủ liên bang đóng băng kinh phí. Trong một số trường hợp, các khoản tài trợ hiện có đã bị hủy bỏ," ông nói. "Tất cả các quy trình tài trợ mới đều đang bị chính trị hóa với một số từ khóa nhất định được sử dụng để chỉ trích những chủ đề nào xứng đáng được nghiên cứu và những chủ đề nào không," Sandberg nói. "Vì vậy, tôi đã thấy rất nhiều nhà nghiên cứu nói về việc tìm kiếm một phương án B."

Các trường học từ Châu Âu, Canada và Trung Quốc đều đã có những động thái trong những tháng gần đây để thu hút các học giả rời khỏi các trường đại học Hoa Kỳ khi Nhà Trắng tiếp tục các động thái mà họ cho là sẽ loại bỏ sự lãng phí và gian lận hành chính, cũng như cắt giảm các chương trình mà chính quyền cho là đang thúc đẩy "chủ nghĩa báo động về biến đổi khí hậu và DEI cực đoan."

Vào tháng 4, Aix Marseille cho biết họ đã thành lập chương trình Nơi An Toàn Cho Khoa Học để thu hút các học giả, "trong bối cảnh một số nhà khoa học tại Hoa Kỳ có thể cảm thấy bị đe dọa hoặc cản trở trong nghiên cứu của họ." Sau đó, đại học này cho biết họ đã nhận được đơn xin từ các nhà nghiên cứu tại Stanford, Yale, NASA, NIH, Đại học George Washington và hơn một chục "tổ chức uy tín" khác, những người "hiện đang cân nhắc việc lưu vong khoa học".

⦿ ---- Nam California: nhà thờ hủy bỏ các thánh lễ vì sợ đặc vụ ICE vào bố ráp di dân. Đức Giám mục Alberto Rojas của San Bernardino, người lãnh đạo hơn 1,5 triệu người Công giáo ở Nam California, đã chính thức miễn trừ nghĩa vụ tham dự Thánh lễ hàng tuần cho giáo dân tại 2 giáo xứ trong giáo phận để tránh bố ráp nhập cư, theo AP đưa tin. Việc miễn trừ này thường được áp dụng cho các trường hợp bất khả kháng, chẳng hạn như thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, Đức Giám mục Rojas cho biết điều này là cần thiết vì nỗi sợ bị bắt giữ và có thể bị trục xuất đã lan rộng trong các cộng đồng, bao gồm cả các nhà thờ Công giáo.

"Nhiều người trong cộng đồng giáo xứ của chúng ta thực sự lo sợ rằng nếu họ ra ngoài bất kỳ nơi công cộng nào, họ sẽ bị các nhân viên di trú bắt giữ", Đức Giám mục Rojas phát biểu hôm qua, thứ Tư. "Đáng buồn thay, điều đó bao gồm cả việc tham dự Thánh lễ. Việc bắt giữ gần đây đối với một số cá nhân tại hai giáo xứ Công giáo của chúng ta chỉ làm gia tăng nỗi sợ hãi đó. Tôi muốn các cộng đồng người nhập cư của chúng ta biết rằng Giáo hội luôn sát cánh và đồng hành cùng họ trong thời điểm khó khăn này."

Bản thân Đức Giám mục Rojas cũng là một người nhập cư. Ngài sinh ra và lớn lên tại Aguascalientes, Mexico. Ông luôn nhất quán trong việc ủng hộ người nhập cư và tuyên bố khi đảm nhận vai trò này, đó sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông. Đầu tháng 6, chính quyền Trump đã tăng cường đáng kể các vụ bắt giữ và đột kích nhập cư ở Nam California, đặc biệt là ở Los Angeles, với các đặc vụ liên bang tiến hành truy quét tại nơi làm việc và không gian công cộng, bắt giữ hàng trăm người.

Tháng trước, khi các đặc vụ liên bang thực hiện các vụ bắt giữ và chính phủ liên bang triển khai Vệ binh Quốc gia để duy trì trật tự trong bối cảnh các cuộc biểu tình ở Los Angeles, Rojas đã ra tuyên bố kêu gọi các đặc vụ liên bang không xâm nhập vào các cơ sở của giáo xứ và "bắt giữ nhiều người", tạo ra một bầu không khí sợ hãi và hỗn loạn. "Điều này không phù hợp với Phúc Âm của Chúa Giê-su Ki-tô - Đấng dẫn dắt chúng ta trong mọi việc chúng ta làm", ngài nói.

"Tôi yêu cầu tất cả các nhà lãnh đạo chính trị và những người ra quyết định hãy xem xét lại ngay lập tức các chiến thuật này để ủng hộ một cách tiếp cận tôn trọng nhân quyền và phẩm giá con người, đồng thời hướng tới một cuộc cải cách toàn diện và lâu dài hơn cho hệ thống nhập cư của chúng ta." Toàn bộ Tổng giáo phận Los Angeles lẫn Giáo phận Orange lân cận, nơi phục vụ khoảng 1,3 triệu người Công giáo, đều chưa ban hành các lệnh miễn trừ tương tự. Giáo phận San Bernadino giáp biên Quận Cam, và cũng có một cộng đồng người Việt đông .

⦿ ---- San Diego: Một bà cụ dự định ghi lại cảnh ICE bố ráp, bắt giữ di dân tại tòa án San Diego đã trở thành chủ đề bàn tán hôm thứ Ba sau khi video ghi lại cảnh bắt giữ của chính bà cụ được lan truyền. Một nữ đặc vụ ICE đã cáo buộc cụ bà xô đẩy cô. Sau nhiều giờ bị giam giữ, cụ bà đã phủ nhận điều này với NBC 7 vào hôm thứ Tư.

Video mới nhất gây chấn động cộng đồng người nhập cư từ tòa án di trú San Diego thực ra không phải là của một người nhập cư, mà là của một công dân Hoa Kỳ 71 tuổi, cụ bà Barbara Stone. Theo gia đình, cụ bà Stone đã bị các nhân viên liên bang còng tay và giam giữ trong tám giờ vào thứ Ba. "Tôi bị bầm tím rất nặng ở đó", Stone nói hôm thứ Tư. "Tôi cảm thấy bị tổn thương cả về tinh thần lẫn thể chất."

Trong video ghi lại vụ việc, được chia sẻ với NBC 7, người xem có thể thấy khoảnh khắc căng thẳng dâng cao. Một sĩ quan cho biết Stone đã xô đẩy cô. NBC 7 đã nhiều lần cố gắng liên hệ với ICE về vụ việc nhưng được chuyển đến Cơ quan Bảo vệ Liên bang, một cơ quan khác, và vẫn chưa nhận được phản hồi. NBC 7 đã trò chuyện với chồng của cụ bà Stone, cụ ông Gershon Shafir, vào ngày cụ bàv bị bắt giữ.

“Nàng là một người ăn nói nhỏ nhẹ, đến đây để bảo vệ những người tị nạn vô tội, và nàng là người cuối cùng trên đời này dám đánh hoặc can thiệp vào công việc của một đặc vụ liên bang,” Shafir nói.

Cụ bà Stone đã có mặt tại tòa để quan sát các thủ tục tố tụng và cách thức hoạt động của các đặc vụ liên bang, điều này là hợp pháp và, theo Ruth Mendez của tổ chức Detention Resistance, là một quyền của Tu chính án thứ nhất. “Nỗi sợ hãi là rất, rất thực tế ở đây,” Mendez nói, “và những tình nguyện viên xuất hiện hôm nay giờ đây đang đến, biết rằng có thể có nguy cơ chính chúng tôi bị bắt giữ.”

Không có cáo buộc nào được đưa ra đối với cụ bà Stone, nhưng gia đình cụ cho biết điện thoại của cụ bà đã bị tịch thu. Mendez lo ngại sẽ có những tác động vô hình — chẳng hạn như việc mọi người quyết định không tình nguyện. Trên thực tế, có thể nghe thấy một sĩ quan trong video ám chỉ rằng sẽ có nhiều người bị bắt giữ hơn.

“Thông điệp mà nó gửi đi rất rõ ràng: Chúng ta nên sợ hãi khi quay trở lại và làm công việc mình đang làm”, Mendez nói, đồng thời nói thêm rằng “tất cả người Mỹ nên biết rằng đây chính là cách tiền thuế của họ bị chi tiêu, và đó thực sự là một điều đáng xấu hổ. Những người thực sự đang đau khổ chính là những người đang xin tị nạn.” Về phần mình, Stone cho biết cụ bà sẽ tiếp tục tham gia hoạt động tình nguyện.

⦿ ---- San Bernadino: Làm vườn cho bệnh viện cũng bị ICE bố ráp. Một chiến dịch của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bên trong một phòng khám y tế hồi đầu tuần đã trở nên căng thẳng khi các nhân viên cố gắng bảo vệ một người đàn ông không có giấy tờ đang tìm kiếm nơi trú ẩn bên trong cơ sở. Vụ việc xảy ra ngày 8 tháng 7 bên trong Trung tâm Phẫu thuật Ontario Advanced Surgery Center sau khi Denis Guillen-Solis, 30 tuổi, và hai người làm vườn khác, đang làm việc bên ngoài tòa nhà, bị các nhân viên di trú liên bang đeo mặt nạ và áo chống đạn nhắm mục tiêu.

Javier Hernandez, thành viên của Liên minh Inland Coalition for Immigrant Justice, cho biết các nhân viên này chưa bao giờ tiết lộ danh tính. "Họ chỉ đơn giản là chạy theo anh ta," ông giải thích. "[Solis] sau đó chạy vào bên trong phòng khám, nơi họ đang tìm kiếm nơi trú ẩn."

Trong đoạn video ghi lại cuộc đối đầu căng thẳng, người ta có thể nghe thấy và nhìn thấy các nhân viên mặc đồng phục bảo các nhân viên rời đi, rằng họ đang xâm phạm tài sản riêng mà không có lệnh và họ cần phải bỏ tay khỏi người đàn ông 30 tuổi này. Hai đặc vụ, mỗi người một bên cửa ra vào tại phòng khám, cả hai đều bịt mặt, đang cố gắng giữ Solis lại khi anh ta bám vào khung cửa, cố gắng bám chặt trong tuyệt vọng và khóc lóc.

Hernandez nói với Carlos Saucedo của KTLA rằng nhân viên phòng khám đã yêu cầu các đặc vụ xuất trình giấy tờ tùy thân, huy hiệu hoặc lệnh bắt giữ, nhưng họ không bao giờ làm vậy.

Hiện chưa rõ liệu có nhân viên nào tại y viện sẽ phải đối mặt với cáo buộc liên bang hay không. Hernandez nói với KTLA rằng nhân viên phòng khám đã khóa cửa trước khi hai đặc vụ khác đến, và khi các đặc vụ nhận ra cửa bị khóa, họ đã cố gắng phá cửa. “Điều này thực sự đáng sợ,” Hernandez nói.

⦿ ---- Ông trùm công nghệ Elon Musk tiết lộ rằng chatbot Grok của công ty trí tuệ nhân tạo xAI của ông sẽ được tích hợp vào xe Tesla "chậm nhất là tuần tới", theo bài đăng hôm thứ Năm của ông trên X. Đại hội cổ đông thường niên của Tesla sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 11 năm 2025, như đã được xác nhận trong hồ sơ 8K gửi lên SEC.

XAI của Musk gần đây đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội sau khi trợ lý AI của nó tạo ra những phản hồi bài Do Thái gây tranh cãi cho các truy vấn của người dùng, bao gồm cả những lời ám chỉ tích cực đến Hitler, ngay sau khi Musk tuyên bố sẽ sửa đổi nó do bị cho là quá chính xác về mặt chính trị. Một số quốc gia đã cấm kiểu trò chuyện này. Trước đó, công ty đã ra mắt mô hình chatbot mới nhất của mình, Grok 4, trong một sự kiện phát trực tiếp và tuyên bố rằng nó "thông minh hơn tất cả các sinh viên tốt nghiệp ở mọi ngành học".

⦿ ---- Xóa rồi, Dân biểu MAGA đổ tội Biden: Dân biểu Tim Burchett (Cộng hòa-Tenn.) hôm thứ Tư cho biết ông tin rằng cái gọi là "danh sách khách hàng" liên quan đến nhà tài chính tai tiếng Jeffrey Epstein từng tồn tại nhưng đã bị chính quyền Biden phá hủy. "Tôi nghĩ các hồ sơ này đã từng tồn tại", Burchett nói trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "On Balance" của NewsNation với người dẫn chương trình Leland Vittert. "Tôi nghĩ chúng đã bị phá hủy trong chính quyền trước đó."

Bộ Tư pháp (DOJ) đã công bố một bản ghi nhớ vào đầu tuần này, kết luận rằng Epstein không lưu giữ một danh sách như vậy, vốn được cho là dùng để tống tiền các cá nhân nổi tiếng - trái ngược với các thuyết âm mưu lan truyền trong nhiều năm qua cho rằng điều ngược lại. Bản ghi nhớ cũng kết luận rằng tội phạm tình dục bị kết án đã chết trong phòng giam ở Thành phố New York vào năm 2019 do tự tử, bác bỏ những tuyên bố khác cho rằng ông ta đã chết trong những trường hợp đáng ngờ.

Burchett đã bác bỏ những gợi ý của cựu cố vấn Trump, Elon Musk và những người có ảnh hưởng truyền thông khác rằng Tổng thống Trump nằm trong số những cá nhân có tên trong hồ sơ liên quan đến Epstein. "Tôi nghĩ nếu họ có bất cứ thông tin gì về Trump, thì nó đã được công bố ngay từ ngày đầu tiên dưới thời chính quyền Biden", vị nghị sĩ Cộng hòa đến từ Tennessee nói.

"Tôi nghĩ có một số người rất nổi tiếng. Có cả những người trong giới Hollywood", ông nói thêm. "Ý tôi là, tôi nghĩ cũng có cả những nhà lãnh đạo thế giới nữa. Và liệu điều đó có gây ra sự gián đoạn kinh tế trên toàn cầu không? Có thể. Nhưng tôi không thực sự quan tâm. Tôi muốn chôn vùi những kẻ khốn nạn đó."

Khi được hỏi tại sao Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi không nói thẳng rằng bằng chứng đã bị tiêu hủy, Burchett nói: "Bà ấy không có bất kỳ bằng chứng nào về điều đó." Cuộc phỏng vấn diễn ra trong bối cảnh phản ứng dữ dội từ các bộ phận truyền thông cánh hữu sau khi bản ghi nhớ của Bộ Tư pháp được công bố.

Đặc biệt, Bondi, Giám đốc FBI Kash Patel và Phó Giám đốc FBI Dan Bongino đã bị các tiếng nói nổi bật trong phong trào MAGA soi xét kỹ lưỡng, những người đã đặt câu hỏi liệu chính phủ có đang che giấu thông tin nhạy cảm liên quan đến Epstein hay không. Patel và Bongino nằm trong số những người đã thúc đẩy những ý tưởng như vậy trước khi gia nhập chính phủ Trump.

Epstein đã bị buộc tội liên bang vào năm 2019 với cáo buộc đã chỉ đạo một đường dây buôn bán tình dục liên quan đến các bé gái vị thành niên từ năm 2002 đến năm 2005. Ông đã chết trong tù một tháng sau đó, dưới thời Tổng thống Trump, trước khi vụ án được đưa ra xét xử. Trước đó, ông ta đã nhận tội với các cáo buộc hành vi sai trái tình dục riêng biệt.

⦿ ---- Cựu bác sĩ Nhà Trắng của cựu Tổng thống Biden từ chối trả lời các câu hỏi trong khuôn khổ cuộc điều tra của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện về sức khỏe của ông Biden khi còn đương nhiệm. Các luật sư của ông cho biết, theo AP, Bác sĩ Kevin O'Connor đã viện dẫn đặc quyền bác sĩ-khách hàng và các quyền của mình theo Tu chính án thứ Năm trong phiên điều trần hôm thứ Tư trước Ủy ban Giám sát Hạ viện.

Đảng Cộng hòa đang tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về các hành động của ông Biden khi còn đương nhiệm và đặt câu hỏi liệu việc đảng viên Dân chủ này sử dụng bút tự động có thể là không hợp lệ hay không. Họ cũng tuyên bố rằng một số chính sách được thực hiện bởi bút tự động của Nhà Trắng có thể là không hợp lệ nếu được chứng minh rằng ông Biden bị mất năng lực tinh thần trong một phần nhiệm kỳ của mình.

Biden đã mạnh mẽ phủ nhận việc ông không ở trong trạng thái tinh thần bình thường tại bất kỳ thời điểm nào khi còn đương nhiệm, gọi những tuyên bố này là "vô lý và sai sự thật". David Schertler, một trong những luật sư của O'Connor, cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản mà ông đã chuẩn bị cho ủy ban rằng bác sĩ sẽ không vi phạm lời tuyên thệ giữ bí mật với bệnh nhân của mình. Ông cũng cho biết Ủy ban Giám sát Hạ viện nên hoãn cuộc điều tra cho đến khi Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi kết thúc cuộc điều tra mà Chủ tịch Ủy ban Giám sát, Dân biểu James Comer của Kentucky, cho biết bà đã khởi động về việc sử dụng bút tự động.

"Cuộc điều tra hình sự đang chờ xử lý của Bộ Tư pháp khiến Bác sĩ O'Connor không còn lựa chọn nào khác ngoài việc viện dẫn các quyền hiến định của mình theo Tu chính án thứ Năm", Schertler nói trong tuyên bố. Comer cho biết quyết định không làm chứng của O'Connor cho thấy "rõ ràng đã có một âm mưu". "Người dân Mỹ đòi hỏi sự minh bạch, nhưng Bác sĩ O'Connor lại muốn che giấu sự thật", Comer nói.

⦿ ---- Khoa học lên tiếng: người thắng 2 huy chương vàng Thế Vận là nam hay nữ? Vận động viên Caster Semenya, người chạy hai lần vô địch Olympic, đã giành chiến thắng một phần tại Tòa án Nhân quyền Châu Âu vào thứ Năm trong cuộc chiến pháp lý kéo dài 7 năm chống lại các quy định về tư cách giới tính trong môn điền kinh. Hội đồng cao nhất gồm 17 thẩm phán của tòa án đã tuyên bố trong cuộc bỏ phiếu 15-2 rằng Semenya đã bị vi phạm một số quyền được xét xử công bằng tại Tòa án Tối cao Thụy Sĩ, nơi cô đã kháng cáo phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao có lợi cho Liên đoàn Điền kinh Thế giới.

Hồ sơ của cô giờ đây sẽ được chuyển lại cho tòa án liên bang Thụy Sĩ tại Lausanne, theo AP đưa tin—và sẽ được các môn thể thao khác đã thông qua hoặc đang xem xét lại các quy định riêng của họ về tư cách tham gia các nội dung dành cho nữ theo dõi chặt chẽ. Vụ kiện ban đầu giữa Semenya và cơ quan quản lý môn điền kinh là về việc liệu các vận động viên như cô—những người có kiểu nhiễm sắc thể nam điển hình (typical male chromosome pattern) và mức testosterone tự nhiên cao—có nên được phép thi đấu trong các môn thể thao nữ hay không.

Tòa án nhân quyền hàng đầu Châu Âu tại Strasbourg, Pháp, đã bác bỏ các khía cạnh khác của đơn kháng cáo do Semenya đệ trình, người đã ra tòa vào thứ Năm để nghe phán quyết. Tòa án đã trao cho cô 94.000 đô la "về chi phí và các khoản phí". Phán quyết của tòa án châu Âu không đảo ngược các quy tắc của Liên đoàn Điền kinh Thế giới (WAA), vốn đã chấm dứt sự nghiệp chạy 800 mét của Semenya sau khi cô giành được hai danh hiệu Olympic và ba danh hiệu thế giới kể từ khi nổi lên trên đấu trường quốc tế khi còn là một thiếu niên vào năm 2009.

Theo hãng tin AP, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Florida là James Uthmeier (Cộng hòa) và các quan chức tiểu bang đã đệ đơn yêu cầu khẩn cấp vào ngày 17 tháng 6, yêu cầu Tòa Tối cao dỡ bỏ lệnh và cho phép thực thi luật trong khi quá trình kháng cáo vẫn tiếp tục. Trước đó, Williams đã phán quyết rằng luật này có khả năng vi hiến, viện dẫn quyền ưu tiên của liên bang và coi thường Uthmeier vì đã khuyến khích cơ quan thực thi pháp luật địa phương tiến hành bất chấp lệnh.

Luật được thông qua trong phiên họp đặc biệt vào tháng 2 và được Thống đốc Ron DeSantis (Đảng Cộng hòa) ký, đã chỉ định hành vi nhập cảnh bất hợp pháp của những cá nhân không có giấy tờ là một tội hình sự thuộc thẩm quyền của tiểu bang. Đây là luật nhập cư cấp tiểu bang thứ bảy được đưa ra trong những năm gần đây.

Những người ủng hộ bao gồm America First Legal — một tổ chức pháp lý bảo thủ có liên kết với cố vấn cấp cao của Tổng thống Donald Trump là Stephen Miller — và các Bộ trưởng Tư pháp từ 17 tiểu bang khác do Đảng Cộng hòa lãnh đạo, những người đã đệ trình các bản tóm tắt amicus ủng hộ lập trường của Florida.

Những người phản đối, bao gồm các nhóm bảo vệ quyền của người nhập cư và ACLU, đã phản đối biện pháp này theo Điều khoản Tối cao. Với lệnh cấm còn nguyên vẹn, luật vẫn không thể thực thi khi vụ kiện ở tòa án cấp dưới diễn ra.

⦿ ---- Đàn em của Trump liên tục tấn công Elon Musk, và Musk đã xóa các tài khoản đeo bám quậy phá trên X. Elon Musk đã xóa tài khoản X của mình khỏi những người trung thành với Donald Trump khi sự phẫn nộ ngày càng tăng về quyết định không công bố hồ sơ được mong đợi từ lâu của kẻ lạm dụng tình dục trẻ em Jeffrey Epstein.

Một ngày sau khi chỉ trích chính quyền Trump vì đã cố gắng chấm dứt vấn đề này, Musk từ bỏ theo dõi Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, người xử lý vụ án cũng khiến một số người ủng hộ nhiệt thành nhất của tổng thống tức giận. Sự thay đổi trạng thái xảy ra vào khoảng trước 9 giờ sáng thứ Tư khi tài khoản X Big Tech Alert công khai phát hiện của mình. Trước đó, Musk cũng đã bỏ theo dõi Fox News, nơi trước đó đã cung cấp cho Bondi một nền tảng để thảo luận về vụ án và cũng chỉ trích tổng thống.

"Làm sao mọi người có thể tin tưởng vào Trump nếu ông Trump không công bố hồ sơ Epstein?" Musk đã viết trên X vào thứ Ba. Trong những ngày gần đây, ông chủ Tesla đã tăng cường đe dọa thành lập một đảng thứ ba mới sau khi đảng Cộng hòa thông qua dự luật chi tiêu khổng lồ của Trump. Musk cũng đã xóa tài khoản X của mình về Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, tài khoản Rapid Response của Nhà Trắng, Nữ dân biểu Cộng hòa Nancy Mace, Bộ trưởng Năng lượng Chris White và nhà hoạt động MAGA Scott Presler.

Trong khi tỷ phú Musk đã cắt đứt quan hệ với Trump và những người trong quỹ đạo của ông kể từ khi mối quan hệ thân thiết của họ kết thúc cách đây vài tuần, thì vụ Epstein đã làm bùng nổ căng thẳng giữa người đàn ông giàu nhất thế giới và nhà lãnh đạo quyền lực nhất của đất nước.

Vào thứ Hai, Musk đã đăng một loạt tweet nêu bật những mâu thuẫn trong bản ghi nhớ của Bộ tư pháp với tuyên bố của Bondi rằng sẽ có thêm thông tin được công bố và gọi bản ghi nhớ này là "giọt nước tràn ly". Sau đó, khi một người dùng hỏi liệu việc tiết lộ các hồ sơ có được xếp hạng cao trong danh sách ưu tiên của Đảng Hoa Kỳ hay không, bên thứ ba mà Musk đã đe dọa sẽ thành lập để chống lại Trump, tỷ phú này đã trả lời bằng cách đăng biểu tượng cảm xúc "100". (Ghi chú: nghĩa là 100% Đảng Hoa Kỳ của Musk sẽ moi nghi vấn Trump có tên trong danh sách khách hàng của trùm ấu dâm Epstein.)

⦿ ---- Tổng thống Trump đã gửi thư áp thuế tới 7 quốc gia nữa vào hôm thứ Tư khi Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer chỉ trích ông vì đã không đạt được mục tiêu 90 thỏa thuận thương mại là 88 quốc gia. "90 ngày trước, Donald Trump đã hứa với thế giới rằng thuế quan của ông sẽ dẫn đến 90 thỏa thuận trong 90 ngày", Schumer cho biết, theo tờ Hill. "Ông ấy đưa ra những lời hứa này khắp nơi. Ông ấy không quan tâm đến việc mình có thực hiện chúng hay không, nhưng người dân Mỹ thì quan tâm".

Cho đến nay, các thỏa thuận duy nhất được công bố là với Vương quốc Anh và Việt Nam. Ảnh chụp màn hình các lá thư đã được Trump chia sẻ trên Truth Social và theo sau một số lá thư được gửi vào thứ Hai, theo CNBC. Những mức thuế quan đó, sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 trừ khi đạt được các thỏa thuận thương mại, theo AP:

Algeria, 30%.

Iraq, 30%.

Libya, 30%.

Sri Lanka, 30%.

Brunei, 25%.

Moldova, 25%.

Philippines, 20%.

Bessent 'muốn có thêm thời gian': Các nguồn tin cho biết với tờ Wall Street Journal rằng Trump đã cân nhắc việc áp thuế vào ngày ban đầu là 9 tháng 7 sau khi thời hạn tạm dừng 90 ngày của ông hết hạn, nhưng ông quyết định lùi ngày này lại đến ngày 1 tháng 8 sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thuyết phục ông rằng ông có thể đạt được nhiều thỏa thuận hơn với nhiều thời gian hơn. Các nguồn tin cho biết các lá thư thuế quan là một chiến thuật để có được những nhượng bộ vào phút chót.

⦿ ---- Thống đốc California: Trump đã biết thế nào là lễ độ: Cử tri trung thành của Tổng thống Donald Trump đã tan chảy vào thứ Tư sau khi Thống đốc Gavin Newsom (D-CA) tuyên bố trận lụt ở Texas khiến hơn 100 người thiệt mạng đã "làm Trump khiêm nhường". Newsom đưa ra những bình luận này trong một chuyến dừng chân ở Nam Carolina, nơi thống đốc nói về những nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm chống lại Trump.

"Rốt cuộc, thảm họa thiên nhiên đã xảy ra và vẫn đang tiếp diễn ở Texas có thể đã làm ông Trump khiêm nhường", Newsom nói, ám chỉ đến Trump. "Tôi không biết bạn có thấy những gì tôi thấy không, nhưng Chúa làm chứng, đó là hình ảnh đầu tiên tôi thấy sáng nay. Tôi bật MSNBC và đó là bức ảnh chụp cô bé 13 tuổi xinh đẹp và em gái 11 tuổi của cô bé được tìm thấy đang nắm chặt tay nhau và bị cuốn trôi xuống sông".

Để đáp lại, thế giới MAGA đã lên mạng xã hội để bày tỏ sự khinh thường của họ đối với những bình luận của Newsom. "Cùng một người đàn ông không thể bảo vệ các vận động viên nữ khỏi những người đàn ông trong phòng thay đồ của họ hoặc không thể giữ nước trong vòi cứu hỏa của mình, nghĩ rằng anh ta có thể khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống của mình bằng cách đổ lỗi cho Tổng thống Trump về thảm kịch ở Texas", người có ảnh hưởng của MAGA Charlie Kirk đã viết trên X, trước đây là Twitter. "Thật là một trò hề đáng buồn".

"Thật đáng khinh khi đảng Dân chủ đang lợi dụng cái chết của trẻ em trong một thảm họa thiên nhiên không thể diễn tả được để ghi điểm chính trị rẻ tiền", tài khoản RNC Research đăng trên X.

"Thật kinh tởm - Đã lợi dụng cái chết của trẻ em trong một thảm họa tàn khốc chỉ để tấn công chính trị", Resist Times viết trên X.

"Thật đáng khinh khi đảng Dân chủ đang lợi dụng cái chết của trẻ em trong một thảm họa thiên nhiên không thể diễn tả được để ghi điểm chính trị rẻ tiền", tài khoản Republican Women of Mercer County đăng trên X.

⦿ ---- Thống đốc Virginia Glenn Youngkin (Cộng Hòa) cho biết gia đình ông bị mắc kẹt tại khu đất của họ trên Sông Guadalupe trong trận lũ lụt ở Texas vào thứ Sáu—nhưng khi biết chắc rằng họ đã an toàn, họ đã từ chối lời đề nghị của chính quyền Texas về việc đưa họ ra khỏi khu vực bằng đường hàng không. Ông cho biết ông đã yêu cầu các đội quản lý tình trạng khẩn cấp ưu tiên giải cứu những người cắm trại trẻ tuổi và những người khác đang trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng, theo tờ The Hill đưa tin.

"Gia đình tôi đã ở đó, cùng với bạn bè, và nhờ ơn Chúa, gia đình tôi đã được an toàn", thống đốc đảng Cộng hòa cho biết vào thứ Ba, theo NBC News. "Tôi phải nói rằng có [những] khoảnh khắc] họ không được an toàn. Cuối cùng, họ đã được an toàn vào ban ngày". Youngkin, người đang ở Virginia khi trận lũ xảy ra vào thứ Sáu, đã bay đến Texas vào cuối ngày và ở cùng đội cứu hộ nước chảy xiết và các thành viên của Vệ binh Quốc gia đã giải cứu vợ ông, Suzanne Youngkin, và các thành viên khác trong gia đình, tờ Washington Post đưa tin.

Gia đình này sở hữu một trại dành cho trẻ em gái cũ dọc theo một nhánh sông gần Hunt mà Youngkin đã mua với giá 6,7 triệu đô la cách đây khoảng 15 năm và gia đình ông đến thăm nhiều lần trong năm. Youngkin cho biết gia đình vợ ông có nguồn gốc ở khu vực này từ 80 năm trước. "Những người này là gia đình của chúng tôi, là mối quan hệ sâu sắc", ông nói. "Và do đó, những gì xảy ra vào sáng sớm thứ sáu thật là thảm khốc". Vào Chủ Nhật, Youngkin đã triển khai hai đội cứu hộ nước chảy xiết của Virginia đến khu vực này.

⦿ ---- Texas: Các thanh tra viên Texas đã ký vào kế hoạch ứng phó khẩn cấp của Trại Mystic chỉ hai ngày trước khi trận lũ lụt thảm khốc giết chết ít nhất 27 trại viên và cố vấn tại trại hè dành cho nữ sinh Cơ đốc giáo, hầu hết là trẻ em, theo báo cáo của AP. Sở Dịch vụ Y tế Tiểu bang đã công bố hồ sơ vào thứ Ba cho thấy trại đã tuân thủ nhiều quy định của tiểu bang liên quan đến "các thủ tục cần thực hiện trong trường hợp xảy ra thảm họa". Trong số đó có: hướng dẫn trại viên những việc cần làm nếu họ cần sơ tán và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên và cố vấn.

Các bản thanh tra trong vòng 5 năm được công bố cho Associated Press không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về các kế hoạch đó tại Mystic, làm dấy lên những câu hỏi mới về sự chuẩn bị của trại trước trận mưa như trút nước vào ngày 4 tháng 7 tại Texas Hill Country dễ xảy ra lũ lụt. Tiểu bang đã thanh tra Trại Mystic vào ngày 2 tháng 7, cùng ngày Sở Quản lý Khẩn cấp Texas kích hoạt các nguồn lực ứng phó khẩn cấp trước trận lũ dự kiến. Cuộc thanh tra không phát hiện ra bất kỳ thiếu sót hoặc vi phạm nào tại trại trong danh sách dài các tiêu chí về sức khỏe và an toàn.

Lara Anton, phát ngôn viên của Sở Y tế Tiểu bang Texas cho biết, các kế hoạch ứng phó thảm họa phải được niêm yết tại tất cả các tòa nhà trại nhưng không được nộp cho tiểu bang. Anton cho biết trong một email rằng "Chúng tôi không có chúng". "Bạn phải lấy chúng từ trại". Trại Mystic đã không trả lời yêu cầu bình luận về kế hoạch khẩn cấp của mình.

Các trại có trách nhiệm xây dựng kế hoạch khẩn cấp của riêng mình. Thanh tra viên đánh giá các kế hoạch để đảm bảo chúng đáp ứng một số yêu cầu của tiểu bang, bao gồm các thủ tục sơ tán. Anton cho biết "Thanh tra viên đã kiểm tra xem họ có niêm yết các kế hoạch cho các yếu tố đó tại mọi tòa nhà hay không và họ đã đào tạo nhân viên và tình nguyện viên về những việc cần làm". Sự không chắc chắn về những gì đã xảy ra tại Mystic xuất hiện khi các quan chức địa phương liên tục né tránh các câu hỏi về việc ai đang theo dõi thời tiết và các biện pháp đã được thực hiện trước khi lũ lụt xảy ra.

⦿ ---- New Mexico: Ngôi làng miền núi Ruidoso của New Mexico đã chuẩn bị cho một đợt mưa gió mùa khác vào thứ Tư khi các đội cứu hộ đang vội vã đào bới sau trận lũ quét lịch sử khiến ba người thiệt mạng, hàng chục ngôi nhà bị hư hại và khiến đường phố và cống bị tắc nghẽn bởi bùn và mảnh vỡ. Một người đàn ông, một bé gái 4 tuổi và một bé trai 7 tuổi đã bị cuốn trôi khỏi một công viên RV dọc theo Rio Ruidoso khi nước lũ tràn qua khu vực vào chiều thứ Ba.

AP đưa tin, các thi thể được tìm thấy ở hạ lưu công viên, cách khoảng 1/4 dặm đến 2 dặm. Hai đứa trẻ có quan hệ họ hàng, nhưng chính quyền không công bố tên của chúng. Họ vẫn chưa xác định được danh tính người đàn ông đã thiệt mạng. Thị trưởng Ruidoso Lynn Crawford cho biết cộng đồng này đang vô cùng đau buồn vì mất mát về người, một thảm kịch không còn xa lạ đối với nơi nghỉ dưỡng mùa hè nổi tiếng này, cách Albuquerque khoảng 130 dặm về phía đông nam.

Trước khi những cơn mưa mùa hè bắt đầu, thị trấn Ruidoso đã có nhiều tiến triển trong việc phục hồi sau các vụ cháy rừng và lũ lụt sau cháy rừng năm ngoái, nhưng các quan chức của ngôi làng thừa nhận rằng trận mưa hôm thứ Ba quá lớn để có thể hấp thụ hết. "Mặc dù tệ đến mức nào, tình hình có thể còn tệ hơn nhiều vì mọi người đã chú ý đến cảnh báo, đã đến được nơi cao hơn", Crawford nói trong bài phát biểu trên radio. "Nhưng chúng tôi có những người đang cần giúp đỡ nhiều hơn hôm nay so với hôm qua".

Thống đốc New Mexico đã ký một tuyên bố khẩn cấp vào tối thứ Ba và các yêu cầu đang chờ đợi để được hỗ trợ nhiều hơn từ chính quyền liên bang khi các đội tìm kiếm và cứu hộ đã tản ra vào thứ Tư tại những nơi khó tiếp cận vào đêm hôm trước. Các đội cứu hộ đã hoàn thành hàng chục cuộc giải cứu nước chảy xiết trước khi nước rút vào thứ Ba.

⦿ ---- Một người đàn ông Chicago nghe thấy tiếng trẻ con khóc khi anh bị kẹt xe tuần trước đã tìm thấy một bé gái 7 tháng tuổi bị bỏ lại trong ghế xe hơi bên ngoài nhà thờ vào một ngày nhiệt độ lên tới 90 độ. Earl Abernathy cho biết đứa trẻ đã làm đổ ghế xe khi cố gắng thoát ra. "Tôi bật đèn báo nguy hiểm, nhảy ra khỏi xe, chạy đến chỗ đứa trẻ và bế đứa trẻ lên", anh nói. "Tôi thực sự đau lòng", anh nói với tờ Chicago Sun-Times. "Bởi vì lúc đầu, tôi không biết toàn bộ tình hình, vì vậy tôi chỉ nhìn vào nó như thể, 'Trời ơi, họ vừa bỏ đứa trẻ này ở nhà thờ này. Trời nóng, không có nước, không có sữa.'"

Abernathy đã gọi 911 và đăng video lên Facebook Live để tìm gia đình của bé gái. Cảnh sát cho biết bé gái đang ở trong một chiếc xe đã bị đánh cắp trong một vụ cướp xe tại một trạm xăng cách nhà thờ khoảng bốn dặm vào đầu ngày hôm đó. "Chúng tôi đã hoảng loạn. Chúng tôi đã hoảng loạn", bà của đứa bé, Karen Fuller, nói với CBS News. "Chúng tôi không biết, và tôi chỉ tiếp tục cầu nguyện". Cảnh sát tin rằng nghi phạm được xác định là Jeremy Ochoa, 38 tuổi đã để đứa bé bên ngoài nhà thờ khi anh ta nhận ra cô bé đang ở trong xe.

Anh ta đã bị buộc tội bắt cóc có chủ đích và cướp xe. Đứa bé đã được đưa đến bệnh viện để theo dõi và được trả về với gia đình một cách an toàn. Abernathy cho biết gia đình đã liên lạc với anh ta hàng ngày để cảm ơn anh ta. Anh ta nói rằng anh ta biết mình phải dừng lại khi nhìn thấy đứa bé. "Tôi chỉ cảm thấy đó là điều mà một người bình thường sẽ làm", anh ta nói với CBS News. "Tôi chỉ cảm thấy đó chỉ là một tình huống giả tạo. Mọi người tôi nhìn thấy đều đi ngang qua".

Abernathy là cố vấn hướng nghiệp, phụ tá huấn luyện viên bóng rổ và nhân viên bảo vệ tại một trường trung học dành cho học sinh có nguy cơ. "Làm việc xung quanh trẻ em, bạn biết đấy, tôi luôn muốn chúng cảm thấy an toàn", anh ta nói với Sun-Times. "Và các em phải cảm thấy an toàn khi ở cạnh bất kỳ người lớn nào. Vì vậy, tôi chỉ cần lao vào hành động, thực hiện nhiệm vụ hàng ngày của mình."

⦿ ---- Hành khách của Delta bay từ Madrid đến New York đã bất ngờ dừng lại vào tuần này—trên một hòn đảo xa xôi cách bờ biển Bồ Đào Nha hơn 900 dặm. Chuyến bay 127, một chiếc Airbus A330, khởi hành từ Madrid vào chiều Chủ Nhật nhưng đã đổi hướng sau bốn giờ bay sau khi phi hành đoàn báo cáo trục trặc động cơ.

Aviation A2Z đưa tin một "tiếng nổ lớn" đã xảy ra trước quyết định quay đầu và hành khách mô tả chuyến bay kéo dài một giờ đến hòn đảo này là căng thẳng, "với sự đau khổ rõ ràng, tiếng khóc và cầu nguyện trong cabin", theo trang web. Sau đó, máy bay đã hạ cánh an toàn tại Sân bay Lajes trên Terceira, một trong những hòn đảo Azores, nơi có chung một căn cứ quân sự và chỉ có một số chuyến bay thương mại hạn chế, theo báo Business Insider.

Khoảng năm giờ sau khi hạ cánh khẩn cấp, Delta đã điều một máy bay thay thế từ New York, cuối cùng đã đưa hành khách đến JFK vào khoảng 10:22 tối Thứ Hai—tức là khoảng 31 giờ sau khi họ đến theo lịch trình. Delta cho biết phi hành đoàn đã tuân thủ các quy trình an toàn khi chuyển hướng đến Lajes, nơi máy bay vẫn đỗ cho đến thứ Tư. Người phát ngôn của Delta đã đưa ra lời xin lỗi vì sự gián đoạn này.

⦿ ---- Ấn Độ: cầu sập, 9 người chết. Ít nhất 9 người đã thiệt mạng khi xe hơi lao xuống sông sau khi một cây cầu bị sập ở bang Gujarat, miền tây Ấn Độ. Một phần của cầu Gambhira-Mujpur ở thành phố Vadodara bị sập vào giờ cao điểm sáng thứ Tư, khiến ít nhất 4 xe rơi xuống sông Mahisagar.

Toàn bộ một phiến cầu giữa hai trụ cầu đã bị sập sau những trận mưa gió mùa lớn trong vài ngày qua ở quận này. Người dân địa phương cáo buộc rằng cây cầu 40 năm tuổi nối liền quận Anand và Vadodara đã xuống cấp và yêu cầu sửa chữa của họ đã không được lắng nghe. Có 2 chiếc xe tải, một chiếc SUV và một chiếc xe bán tải đang băng qua cầu khi nó lao xuống sông. Một chiếc xe tải khác có thể được nhìn thấy treo lơ lửng giữa đầu bên kia của phần cầu bị sập.

⦿ ---- California: Một người đàn ông San Marino đang phải đối mặt với khả năng phải ngồi tù chung thân sau khi bị bắt vì liên quan đến vụ giết vợ, người mà thi thể được tìm thấy trong ngôi nhà đang cháy của họ vào đầu năm nay. Yoon Lai, 62 tuổi, đang phải đối mặt với cáo buộc giết người và đốt phá liên quan đến cái chết của vợ anh ta, Irene Gaw-Lai, 56 tuổi, vào ngày 6 tháng 1. Văn phòng Biện lý Quận cho biết nghi phạm đã giết vợ mình, sau đó cố gắng che đậy tội ác bằng cách đốt ngôi nhà của họ ở khu 2600 Lorain Road.

Vào thời điểm đó, Lai đã gọi 911 để báo cáo về vụ cháy. Trung úy Steve DeJong của Sở Cảnh sát Quận Los Angeles cho biết người đàn ông này tuyên bố rằng anh ta đã đưa các con trai đi tập bóng chày rồi thấy ngôi nhà bốc cháy khi anh ta trở về. Động cơ có thể xảy ra cho vụ giết người vẫn chưa được tiết lộ.

"Cái chết dữ dội của Bác sĩ Irene Gaw-Lai thật đau lòng và vô cùng đáng lo ngại", Biện lý Quận Nathan Hochman cho biết trong một tuyên bố. “Bà không chỉ là một bác sĩ và nhà lãnh đạo doanh nghiệp được kính trọng mà còn là một người mẹ xứng đáng được an toàn và tôn nghiêm trong chính ngôi nhà của mình. Chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi người chịu trách nhiệm cho thảm kịch vô nghĩa này phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.” Lai đã không nhận tội trong phiên tòa xét xử hôm thứ Ba. Ông đang bị giam giữ với số tiền bảo lãnh là 2,2 triệu đô la.

⦿ ---- Quận Cam: vào 2 ngân hàng, chìa mẫu giấy, đòi nộp tiền, bỏ trốn. Các thám tử đã yêu cầu công chúng giúp đỡ vào thứ Tư để xác định danh tính một người đàn ông đã sử dụng một tờ giấy trong hai vụ cướp ngân hàng riêng biệt ở Quận Cam gần đây. Cảnh sát Tustin cho biết trong bài đăng trên Facebook rằng các ngân hàng nằm ở khu vực Tustin và Santa Ana.

.

.

.

.

.

.

Trong năm cuối cùng tại Quốc hội, bà đã phục vụ trong Ủy ban ngày 6 tháng 1 điều tra vụ tấn công vào Điện Capitol của Hoa Kỳ do những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump thực hiện, người đã phủ nhận việc ông thua cuộc bầu cử năm 2020. Bà đã bỏ phiếu cùng với các thành viên ủy ban để đề xuất truy tố Trump. Murphy đã rời ghế tại Hạ viện theo lựa chọn của mình.

Murphy cho biết Jerry Demings, một người theo Đảng Dân chủ, đã làm "tốt công việc" với tư cách là thị trưởng lãnh đạo quận trong tám năm qua.

Là một bà mẹ của hai đứa con, 14 và 11 tuổi, Murphy không đưa ra kế hoạch cụ thể nào cho những thách thức về khả năng chi trả hoặc giao thông. “Quận Cam cũng là quê hương của tôi, và tôi mong muốn được điều hành một chiến dịch mạnh mẽ, nơi tôi có thể nói chuyện với mọi người ở mọi ngóc ngách của quận này”, bà nói. “Tôi hy vọng mình có cơ hội mang theo nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong kinh doanh và cách tiếp cận phi đảng phái hướng đến kết quả vào công việc quan trọng cần phải thực hiện để tiếp tục biến Quận Cam thành một nơi chào đón và đáng sống cho tất cả mọi người”. Chức vụ thị trưởng có mức lương là 247.938 đô la.

⦿ ---- HỎI 1: Sạc xe điện có thể gây ô nhiễm hại sức khỏe?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một nghiên cứu mới, tài xế xe điện có thể hít phải không khí ô nhiễm khi họ đổ đầy bình nhanh tại một trạm sạc công suất cao. Phát hiện trái ngược với trực giác — rằng các trạm sạc được thiết kế để thay thế nhiên liệu hóa thạch có thể tự "gây ra rủi ro về chất lượng không khí cục bộ" — cần được nghiên cứu thêm và có thể thúc đẩy những thay đổi trong thiết kế trạm sạc, các tác giả nghiên cứu kết luận. Nguyên nhân gây ô nhiễm có thể không phải là bản thân trạm sạc, mà là bụi độc hại do tủ điện gần đó tạo ra khi nó cố gắng tự làm mát. Nghiên cứu cho biết bụi đó xuất phát từ ma sát của lốp xe trên nhựa đường và từ phanh xe hơi. Chi tiết:

https://www.eenews.net/articles/air-pollution-worse-near-ev-chargers-study-finds/

⦿ ---- HỎI 2: Phụ nữ cao niên mập phì cơ nguy ung thư, giảm thọ?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Phụ nữ lớn tuổi mang trọng lượng dư thừa có nguy cơ mắc bệnh kép đe dọa tính mạng cao hơn, một nghiên cứu mới cho biết. Các nhà nghiên cứu đã báo cáo trên tạp chí Cancer vào thứ Hai rằng phụ nữ đã mãn kinh với chỉ số khối cơ thể cao hơn có nhiều khả năng mắc bệnh ung thư vú nếu họ mắc bệnh tim. BMI là ước tính về lượng mỡ trong cơ thể dựa trên chiều cao và cân nặng. Kết quả cho thấy phụ nữ mắc bệnh tim có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú tăng 31% cho mỗi lần BMI tăng 5 điểm. Để so sánh, kết quả cho thấy phụ nữ không mắc bệnh tim có nguy cơ tăng 13% cho mỗi lần BMI tăng 5 điểm. Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2025/07/08/overweight-women-breast-cancer-heart-disease/3561752008341/

.