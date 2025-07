Hình trên: Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Ken Paxton trong một buổi vận động tranh cử cho vợ, bà Angela Paxton. Cả hai đều là Cộng Hòa. Mục sư Dale Partridge đã chỉ trích TNS Angela Paxton: ""Chúa không hề thiết kế hay cho phép phụ nữ cai quản gia đình, chứ đừng nói đến toàn bộ đất nước. Vì vậy, chúng ta có một Thượng nghị sĩ: Thường xuyên rời xa nhà và giường chiếu; Vu khống chồng mình trước công chúng; Khẳng định ly hôn là vì 'yêu bản thân'..."

.

(12.7.2025) - Họp xong, đồng thuận tự do thương mại giữa TQ-ASEAN

- Cựu cố vấn Nhà Trắng Steve Bannon: Dân Chủ có thể chiếm 40 ghế Dân Biểu của Cộng Hòa trong bầu cử 2026 vì hồ sơ Epstein bị dìm

- TNS Angela Paxton ly dị chồng (Ken Paxton, Bộ trưởng Tư pháp Texas) bị mục sư Partridge rầy: Ly dị là chống Chúa, lẽ ra phải ở nhà tùng phục chồng

- Thẩm phán Maame E. Frimpong tạm cấm bố ráp, bắt người nhập cư ở 7 quận California chỉ vì da nâu

- California: bị ICE rượt, 1 công nhân nông trại đã làm ở trại hơn 10 năm té chết từ nhà kính

- Kentucky: 85% người dân Quận Knox bầu cho Trump, bây giờ thê thảm vì mất Medicaid và SNAP và 200.000 bệnh nhân Kentucky sẽ mất bảo hiểm.

- Texas: Cũng vì Ban giám đốc trại hè nhiều lần kháng cáo, không muốn tên trại hè nằm trong các nơi dễ bị lũ lụt.

- Trump và bà Melania thăm nơi lũ lụt ở Texas, chia buồn gia đình nạn nhân, ca ngợi cứu hộ. Trump nổi giận khi bị hỏi về hệ thống cảnh báo và giải thể FEMA.

- Bộ trưởng Tư pháp hủy sắc lệnh có từ 29 năm cho một số di dân lậu nhận phúc lợi (thường là trẻ em và cấp cứu)

- Florida: tù nhân trại cá sấu "Alligator Alcatraz" nói thức ăn có giun, mưỡi gián khắp nơi, nhà vệ sinh không nước

- Văng miểng tùm lum: Phó Giám đốc FBI Dan Bongino từ chức vì muốn Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi phổ biến danh sách khách của Epstein mà Bondi nói không có

- California: 200 người đã bị bắt trong 2 chiến dịch bố ráp di dân ở các nông trại ở quận Ventura và Santa Barbara

- California: FBI treo thưởng 50.000 đô để tìm người bắn súng vào ICE ở quận Ventura

- Gallup thăm dò: 79% dân Mỹ nói di dân làm lợi cho Mỹ, 65% nói Trump bố ráp di dân là sai, chỉ 35% người Mỹ ủng hộ Trump bố ráp di dân

- Thống đốc Newsom gọi Trump là cặn bã thực sự khi đặc vụ ICE bố ráp nông trại California, bắn lựu đạn cay, trẻ em khóc vì mẹ bị bắt

- Trump: áp thuế 30% đối với Liên Âu và Mexico, nếu trả đũa sẽ bị tăng áp thuế

- 1 thanh niên Mỹ gốc Palestine 20 tuổi đến từ Florida đã bị người định cư Israel đánh chết ở Bờ Tây.

- Mỹ hỏi Úc và Nhật: Sẽ giúp thế nào khi TQ xâm chiếm Đài Loan?

- Saudi Arabia muốn hợp tác với Nga về kim loại đất hiếm

- New York: 5 tháng mất trộm 39 máy ATM, chỉ trong 5 phút, dàn máy ATM khổng lồ bị bứng lên xe chở đi.

- Nike, Macy's, Walmart, Shein và các thương hiệu lớn: thuế quan của Trump buộ họ tăng giá.

- Tỷ phú Mark Cuban: xài AI hàng ngày với cảnh giác

- Ấn Độ: phi cơ rơi làm chết 270 người là vì phi công tắt ống xăng dẫn tới động cơ, bật xăng lại không kịp

- Phi cơ chở 267 người dự định bay từ Mexico tới Anh đã hạ cánh bất ngờ ở Maine (Mỹ) vì 2 vợ chồng hành khách đấm nhau

- Công ty xAI của Elon Musk sẽ huy động thêm vốn lên 200 tỷ đô

- HỎI 1: Các chương trình tiêm chủng vaccine khẩn cấp (ứng phó với sự bùng phát của năm căn bệnh chính) đã giảm 60% số ca tử vong trong vòng 23 năm? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Sự cô đơn làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh trầm cảm và sức khỏe kém của một người? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-12/7/2025) ⦿ ---- Một thẩm phán liên bang chiều hôm qua, thứ Sáu đã ra lệnh cho chính quyền Trump dừng các cuộc chặn bắt và bắt giữ người nhập cư bừa bãi tại 7 quận của California, bao gồm cả Los Angeles. Các nhóm vận động cho người nhập cư đã đệ đơn kiện vào tuần trước, cáo buộc chính quyền của Tổng thống Trump nhắm mục tiêu một cách có hệ thống vào những người da nâu ở Nam California trong chiến dịch trấn áp nhập cư đang diễn ra.

.

Các nguyên đơn bao gồm 3 người nhập cư bị giam và 2 công dân Hoa Kỳ, một trong số họ đã bị giam giữ mặc dù đã xuất trình giấy tờ tùy thân, theo AP. Đơn kiện tại Tòa án Quận Hoa Kỳ yêu cầu một thẩm phán ngăn chặn chính quyền sử dụng những gì họ gọi là chiến thuật vi hiến trong các cuộc đột kích nhập cư.

.

Khi bắt giữ ba người lao động thời vụ, là nguyên đơn trong vụ kiện, tất cả những gì các nhân viên di trú biết về họ là người Latinh và mặc quần áo lao động xây dựng, theo đơn kiện. Đơn kiện tiếp tục mô tả các cuộc đột kích tại các chợ phiên và trước các cửa hàng Home Depot, nơi các nhân chứng nói rằng các nhân viên liên bang đã bắt giữ bất kỳ ai "trông giống người gốc Tây Ban Nha".

.

Tricia McLaughlin, Phụ tá Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, cho biết trong một email rằng "bất kỳ tuyên bố nào cho rằng cá nhân bị 'nhắm mục tiêu' bởi cơ quan thực thi pháp luật vì màu da của họ đều là kinh tởm và hoàn toàn SAI LẦM." McLaughlin cho biết "các hoạt động thực thi pháp luật được nhắm mục tiêu rất chặt chẽ, và các sĩ quan đã thực hiện thẩm định cần thiết" trước khi bắt giữ.

.

Tờ Los Angeles Times mô tả tác động tiềm tàng: "Nếu được tuân thủ, phán quyết sẽ ngăn chặn các đặc vụ di trú đi lại quanh các cửa hàng Home Depot và tiệm rửa xe, nơi các đặc vụ ngăn chặn để hỏi giấy tờ những người lao động da nâu, nói tiếng Tây Ban Nha và những người khác bị bắt giữ vì tội di trú, như họ đã làm trong tháng qua."

.

Thẩm phán Maame E. Frimpong cũng ban hành một lệnh riêng cấm chính phủ liên bang hạn chế quyền tiếp cận của luật sư tại một cơ sở giam giữ người nhập cư ở Los Angeles. Frimpong đã ban hành các lệnh khẩn cấp, vốn là biện pháp tạm thời trong khi vụ kiện đang diễn ra, một ngày sau phiên điều trần mà các nhóm vận động lập luận rằng chính phủ đã vi phạm Tu chính án thứ Tư và thứ Năm của Hiến pháp. Tờ New York Times đưa tin phán quyết có thể có hiệu lực trong tối đa 10 ngày. Bà viết trong lệnh rằng có một "núi bằng chứng" được trình bày trong vụ kiện cho thấy chính phủ liên bang đã vi phạm đúng những vi phạm mà họ bị cáo buộc.

.

Nhà Trắng đã nhanh chóng phản hồi phán quyết vào cuối ngày hôm qua, thứ Sáu: "Không thẩm phán liên bang nào có thẩm quyền quyết định chính sách nhập cư—thẩm quyền đó thuộc về Quốc hội và Tổng thống", người phát ngôn Abigail Jackson cho biết. "Các hoạt động thực thi pháp luật đòi hỏi phải lập kế hoạch và thực hiện cẩn thận; những kỹ năng vượt xa thẩm quyền (hoặc) quyền hạn của bất kỳ thẩm phán nào. Chúng tôi hy vọng sự vượt quá thẩm quyền tư pháp nghiêm trọng này sẽ được sửa chữa trong quá trình kháng cáo."

.

⦿ ---- California: Một công nhân nông trại lâu năm đã tử vong sau khi ngã từ nhà kính trong lúc cố gắng trốn thoát khỏi cuộc đột kích của cơ quan di trú liên bang tại một trang trại cần sa ở California hôm thứ Năm, làm dấy lên sự chú ý trở lại đối với các chiến thuật bố ráp di dân và hậu quả của chúng trong các cộng đồng nông nghiệp. Liên đoàn Công nhân Nông trại Hoa Kỳ (United Farm Workers) cho biết Jaime Alanís, ngoài 50 tuổi và đến từ Michoacán, Mexico, đã tử vong sau khi rơi xuống hơn 9 mét khi cố gắng chạy trốn các đặc vụ ICE tại một trang trại cần sa nơi được cấp phép trồng của tiểu bang, nơi ông đã làm việc hơn một thập niên.

.

Một phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa khẳng định nạn nhân "không bị lực lượng thực thi pháp luật truy đuổi" khi ông "trèo lên mái nhà kính" rồi ngã xuống, theo tờ New York Times đưa tin. Người đại diện cho biết các đặc vụ ICE đã gọi cấp cứu ngay sau khi ngã, nhấn mạnh rằng Alanis không bị giam giữ vào thời điểm đó. Ông được hỗ trợ sự sống tại một bệnh viện gần đó nhưng đã qua đời vào ngày hôm sau. Văn phòng điều tra tử thi của Quận Ventura vẫn chưa xác nhận cái chết của ông, nhưng các quan chức cứu hỏa địa phương đã báo cáo nhiều trường hợp nhập viện liên quan đến cuộc đột kích.

.

Liên đoàn Công nhân Nông trại Hoa Kỳ (United Farm Workers) tuyên bố một số công nhân đã bị thương nặng, và những người khác vẫn chưa được tìm thấy, bao gồm cả công dân Hoa Kỳ. Một số công dân bị bắt giữ trong cuộc đột kích được cho là đã bị buộc phải xóa hình ảnh và video khỏi điện thoại trước khi được thả. Cuộc đột kích ở Camarillo là một trong hai cuộc đột kích tại các địa điểm của Glass House Farms, cuộc đột kích còn lại diễn ra tại Carpinteria, một thị trấn thuộc Quận Santa Barbara.

.

Các cuộc biểu tình đã nổ ra, với ít nhất một người biểu tình bị cáo buộc đã nổ súng vào cảnh sát và một số người bị buộc tội hành hung hoặc chống lại lực lượng thực thi pháp luật. Nhà chức trách cho biết khoảng 200 người nhập cư không có giấy tờ bị tình nghi đã bị bắt giữ, theo tờ Los Angeles Times. Nhà chức trách cũng tuyên bố rằng ít nhất 10 trẻ em nhập cư đã được giải cứu khỏi tình trạng bị nghi ngờ là bóc lột. Glass House Farms cho biết họ đã tuân thủ cuộc đột kích và lưu ý rằng các hoạt động của họ được cấp phép theo luật California.

.

⦿ ---- Độc chiêu chống Mỹ: Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) xác nhận các cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) sửa đổi lần thứ ba giữa Trung Quốc và Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã hoàn tất, theo trích dẫn từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố hôm thứ Bảy.

.

"Hai bên đã đạt được sự đồng thuận về kế hoạch hành động cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Trung Quốc - ASEAN trong 5 năm tới, trong đó làm rõ các mục tiêu và nhiệm vụ hợp tác toàn diện giữa Trung Quốc và ASEAN trên hơn 40 lĩnh vực trong 5 năm tới, tạo động lực mạnh mẽ cho hợp tác thực chất giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực trong giai đoạn tiếp theo", ông Vương phát biểu. "Trung Quốc sẽ tiếp tục sát cánh cùng các nước trong khu vực, đoàn kết và hợp tác, cùng nhau nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời sẽ luôn ủng hộ chủ nghĩa đa phương, bảo vệ thương mại tự do và đóng góp cho sự phát triển mở cửa", ông kết luận.

.

⦿ ---- Một thanh niên Mỹ 20 tuổi đến từ Florida đã bị những người định cư Israel đánh chết vào hôm thứ Sáu khi đang đi thăm người thân ở Bờ Tây (West Bank) nơi bị quân Israel chiếm đóng, theo gia đình anh và Bộ Ngoại giao Palestine. Sayfollah Musallet, thường được gọi là Saif, đã "bị đánh chết dã man" tại thị trấn al-Mazra'a ash-Sharqiya, phía bắc Ramallah, gia đình cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội và xác nhận với NBC News.

.

Theo gia đình, một nhóm người định cư đã chặn xe cứu thương và nhân viên y tế đến Musallet trong khoảng ba giờ. Sau khi những người định cư rời đi, anh trai của Musallet đã đến được và đưa anh lên xe cứu thương, theo tuyên bố. Tuy nhiên, "Saif đã chết trước khi đến bệnh viện."

.

Một người đàn ông khác, Mohammed al-Shalabi, 23 tuổi, cũng đã chết trong cùng cuộc đụng độ với những người định cư, theo Bộ Ngoại giao Palestine. Hàng trăm nghìn người định cư Israel đang sống trong các khu nhà ở được xây dựng trên lãnh thổ Palestine và bị cộng đồng quốc tế coi là bất hợp pháp. Kể từ tháng 10 năm 2023, khi Hamas tấn công miền Nam Israel, châm ngòi cho cuộc chiến ở Gaza, bạo lực do người định cư gây ra ở Bờ Tây đã gia tăng, thường được lực lượng an ninh Israel tiếp tay hoặc hỗ trợ.

.

Các cuộc tấn công của người định cư bao gồm các cuộc đột kích vào làng mạc, đốt phá nhà cửa và đất nông nghiệp, và các vụ tấn công thể xác nhằm vào cư dân, thường xuyên dẫn đến tử vong. Hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao cuộc đối đầu khiến Musallet và al-Shalabi thiệt mạng lại xảy ra.

.

NBC News đã liên hệ với Bộ Ngoại giao để xin bình luận. Theo Reuters, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cho biết họ "đã biết về báo cáo về cái chết của một công dân Hoa Kỳ ở Bờ Tây", đồng thời cho biết thêm rằng bộ này không đưa ra bình luận gì thêm "vì tôn trọng quyền riêng tư của gia đình và người thân" của nạn nhân được báo cáo.

.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hôm thứ Sáu rằng họ "đã biết về các báo cáo liên quan đến một thường dân Palestine thiệt mạng và một số người Palestine bị thương do cuộc đối đầu, và những thông tin này đang được ISA và Cảnh sát Israel xem xét."

.

Anh họ của Saif, Fatmah Muhammed, nói với NBC News hôm thứ Bảy rằng Musallet làm việc tại một cửa hàng kem do cha anh điều hành ở Tampa, Florida. Anh đã đến Bờ Tây vào tháng 6 để thăm mẹ, anh trai và chị gái. Cha của Musallet đang trên đường từ Florida đến Bờ Tây để dự đám tang, dự kiến diễn ra vào Chủ nhật. “Tin tức này đã gây tổn thương nặng nề cho cả gia đình”, Muhammed nói.

.

Nizar Milbes, một người bạn thân của gia đình hiện đang từ California đến thăm Bờ Tây, nói với NBC News rằng nhiều cư dân của al-Mazra’a ash-Sharqiya là người Mỹ. Thị trấn này nổi tiếng với những ngọn đồi thoai thoải và những cây ô liu, nơi có nhiều ngôi nhà hiện đại của người Palestine được xây dựng, bao gồm một số ngôi nhà sang trọng hơn ở Bờ Tây. Các gia đình tụ tập để nướng thịt và thư giãn, nhiều người trong số họ đi du lịch từ Hoa Kỳ, nhưng Milbes cho biết bạo lực ngày càng gia tăng của người Israel định cư [chiếm đất Palestine] đã làm thay đổi khu vực này.

.

“Chẳng còn gì ở đây cho người dân tận hưởng nữa, những người định cư đã lấy hết rồi,” ông nói với NBC News. “Người dân thậm chí còn không thể đến đó nữa. Những người định cư đã đốt cháy các nhà nghỉ dưỡng, họ lấn chiếm và để đồ đạc của họ ở đó.”

.

Vào tháng 3, một báo cáo của Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng bạo lực của người định cư đã “gia tăng trong bối cảnh tình trạng vô luật pháp liên tục diễn ra.” Yesh Din, một tổ chức nhân quyền của Israel, cho biết những người định cư chỉ phải chịu những hậu quả pháp lý tối thiểu đối với bạo lực gây ra cho người Palestine. Theo một báo cáo của tổ chức này, từ năm 2005 đến năm 2023, hơn 93% các cuộc điều tra đã được khép lại mà không có cáo trạng và chỉ 3% các cuộc điều tra dẫn đến kết án.

.

Báo cáo cho biết: “Tỷ lệ kết án thấp gửi đi thông điệp rằng toàn bộ hệ thống thực thi pháp luật không coi bạo lực của người định cư là một vấn đề nghiêm trọng, góp phần tạo nên cảm giác miễn trừ cho những kẻ gây án.”

.

Kể từ tháng 10 năm 2023, có 961 người Palestine đã bị giết ở Bờ Tây, theo cơ sở dữ liệu do Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo của Liên Hợp Quốc quản lý, tăng mạnh so với những năm trước. CAIR-Florida, chi nhánh Florida của Hội đồng Quan hệ Mỹ-Hồi giáo, một tổ chức vận động và dân quyền Hồi giáo trên toàn quốc, đã lên án những người định cư Israel "được chính phủ Israel hậu thuẫn và cho phép" về cái chết của Musallet, và kêu gọi Tổng thống Donald Trump "đặt nước Mỹ lên hàng đầu".

.

"Vụ giết người này chỉ là vụ giết hại công dân Mỹ mới nhất do những người định cư hoặc binh lính Israel bất hợp pháp thực hiện", tuyên bố cho biết. "Mọi vụ giết hại công dân Mỹ khác đều không bị chính phủ Mỹ trừng phạt, đó là lý do tại sao chính phủ Israel tiếp tục giết hại người Mỹ Palestine một cách bừa bãi, và dĩ nhiên, cả những người Palestine khác nữa."

.

⦿ ---- Ly dị vì chồng ngoại tình là một hành vi chống lại ý của Thiên Chùa. Một mục sư cực hữu đến từ Prescott, Arizona, đã công kích Thượng nghị sĩ tiểu bang Texas Angela Paxton vào thứ Sáu, sau tuyên bố gây sốc của bà rằng bà sẽ ly hôn với Bộ truổng Tư pháp tiểu bang Ken Paxton vì "lý do Kinh thánh".

.

Đối với Mục sư Dale Partridge, việc bà Angela Paxton làm việc bên ngoài nhà ngay từ đầu đã không hề hợp Kinh thánh. "Điều này là do chủ nghĩa bổ sung [complementarianism]", Mục sư Partridge viết trên X. "Chúa không hề thiết kế hay cho phép phụ nữ cai quản gia đình, chứ đừng nói đến quản trị nhà nước. Vì vậy, chúng ta có một Thượng nghị sĩ: Thường xuyên rời xa nhà và giường ngủ; Vu khống chồng mình trước công chúng; Khẳng định ly hôn là vì 'yêu bản thân'; Nuôi dưỡng sự đồng cảm trên mạng."

.

"Tôi không nói rằng chồng bà ấy không phạm tội (thậm chí là tội lỗi nghiêm trọng), nhưng điều này cho thấy 'Tôi là một người theo chủ nghĩa nữ quyền ngầm và chồng tôi sẽ không làm những gì tôi muốn!'", Mục sư Partridge viết. "Thật không may, dường như không có mục sư nào sẵn lòng nói với cô ấy: 'Hãy rời khỏi chức vụ công, về nhà, yêu thương và phục tùng chồng, yêu thương con cái, rồi thử lại.' Tôi biết mọi chuyện phức tạp hơn thế này, nhưng chế độ gia trưởng theo Kinh Thánh ngăn chặn sự hỗn loạn trong gia đình thường dẫn đến ly hôn."

.

Chi tiết về lý do ly hôn vẫn chưa được công bố; tuy nhiên, có tin đồn rằng nó có thể liên quan đến ngoại tình, vì hiểu ngầm đây là lý do "kinh thánh" được viện dẫn phổ biến nhất cho việc ly hôn, và Ken Paxton được biết là đã bị cáo buộc ngoại tình như một phần của các cáo buộc tham nhũng công phức tạp dẫn đến việc ông bị luận tội và cuối cùng được tha bổng hai năm trước. Vợ ông đã ủng hộ ông thoát luận tội vào thời điểm đó.

.

Tất cả những điều này xảy ra khi Paxton đưa ra một thách thức sơ bộ nổi bật chống lại Thượng nghị sĩ John Cornyn (Đảng Cộng hòa-TX), mà nhóm nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã phải rất nỗ lực để chống đỡ. Sau khi vụ ly hôn được công bố, Ủy ban Thượng viện Đảng Cộng hòa Quốc gia đã ra tuyên bố: "Những gì Ken Paxton đã gây ra cho gia đình mình thật sự kinh tởm. Không ai đáng phải chịu đựng những gì bà Angela Paxton đã trải qua, và chúng tôi cầu nguyện cho bà khi bà chọn cách đứng lên bảo vệ bản thân và gia đình trong thời điểm khó khăn này."

.

⦿ ---- Dân Chủ có thể chiếm 40 ghế Dân Biểu của Cộng Hòa trong bầu cử 2026: Cựu cố vấn Nhà Trắng Steve Bannon hôm thứ Sáu cho rằng Đảng Cộng hòa có thể mất hàng chục ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 do chính quyền Trump dìm các hồ sơ liên quan đến nhà tài chính tai tiếng về trò ấu dâm Jeffrey Epstein. "Các bạn sẽ mất 10% phong trào MAGA. Nếu chúng ta mất 10% phong trào MAGA ngay bây giờ, chúng ta sẽ không... chúng ta sẽ mất 40 ghế vào năm 2026", ông nói với khán giả trực tiếp trong chương trình podcast "War Room". "Chúng ta sẽ mất tổng thống."

.

Sự thay đổi này có thể gây bất ngờ cho các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa, những người đã giành được đa số ở cả hai viện vào tháng 11 năm ngoái. Đảng Dân chủ đã âm mưu giành lại ghế tại Hạ viện và Thượng viện trong chu kỳ bầu cử tiếp theo sau thất bại nặng nề năm 2024 - và sự hỗn loạn về nghi vấn dìm hồ sơ ông trùm ấu dâm Epstein cùng phản ứng dữ dội từ việc cắt giảm mạnh mẽ gói chi tiêu "lớn, đẹp" mà Đảng Cộng hòa vừa ký kết có thể cung cấp cho cánh tả một số thông điệp cho chiến dịch tranh cử năm 2026 của họ.

.

“Họ thậm chí không cần phải đánh cắp nó, điều mà họ sẽ cố gắng làm vào năm 2028, bởi vì họ sẽ ngồi đó và nói rằng… họ đã làm nản lòng phe quốc gia dân túy cứng rắn nhất, vốn luôn cai trị chúng ta,” Bannon nói thêm. Lời chỉ trích của ông được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp (DOJ) và FBI công bố một bản ghi nhớ vào thứ Hai, kết luận trong cuộc điều tra rằng Epstein đã không lưu giữ danh sách khách hàng sex trẻ em và xác nhận rằng Epstein đã tự tử trong phòng giam ở Thành phố New York vào năm 2019.

.

Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, người đã bảo vệ những phát hiện này trong cuộc họp Nội các hôm thứ Ba, đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội về bản ghi nhớ sau khi trước đó bà nói rằng bà có một danh sách tên “đang để trên bàn làm việc của tôi”.

.

Tuy nhiên, các thuyết âm mưu vẫn lan truyền xung quanh cái chết của Epstein, bao gồm một số người cho rằng ông ta đã bị giết. Một đoạn phim giám sát nhà tù bị [xóa?] mất một phút trong video do Bộ chia sẻ để chứng minh cho bản ghi nhớ của mình cũng đã gây ra nhiều tranh cãi.

.

Tổng thống Trump và những người khác trong chính quyền đã lên tiếng bảo vệ bà Bondi, bất chấp một số lời kêu gọi cách chức Bộ trưởng Tư pháp và sau khi các hãng tin, bao gồm CNN và Semafor, đưa tin Giám đốc FBI Dan Bongino đã rất tức giận về tranh cãi liên quan đến hồ sơ [bị dìm] của Epstein, cân nhắc việc từ chức và không đến làm việc vào hôm thứ Sáu.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Bảy đã công bố quyết định áp thuế 30% đối với hàng hóa từ Liên minh Châu Âu EU và Mexico, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Trong thư gửi Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và nguyên thủ quốc gia Mexico Claudia Sheinbaum, Trump cảnh báo rằng nếu một trong hai bên cố gắng trả đũa, Hoa Kỳ sẽ đáp trả bằng mức thuế tăng thêm. Như trong thư trước đó đã gửi gần đây, Trump nói rằng cả EU và Mexico sẽ được miễn thuế nếu họ quyết định xây dựng cơ xưởng sản xuất tại Mỹ để sản phẩm của họ làm ra tại Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- Saudi Arabia muốn hợp tác với Nga về kim loại đất hiếm, TASS đưa tin hôm thứ Bảy, trích lời Bộ trưởng Công nghiệp và Tài nguyên Khoáng sản Ả Rập Xê Út Bandar Alkhorayef. Trong một cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng đã xác nhận rằng vương quốc này sẵn sàng hợp tác, và trả lời "Chắc chắn rồi" khi được hỏi về các dự án chung tiềm năng. Ông cho biết thêm rằng trữ lượng khoáng sản của Saudi Arabia gần đây đã tăng từ 1,3 nghìn tỷ đô la lên 1,5 nghìn tỷ đô la, bao gồm một phần của các nguyên tố đất hiếm. Ông Alkhorayef cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển công nghệ tách rời và xử lý các kim loại này để sử dụng trong công nghiệp, gọi đó là điều "thú vị và quan trọng".

.

⦿ ---- Y hệt như trong phim hành động: chỉ trong 5 phút, dàn máy ATM khổng lồ biến mất. Các cửa hàng tiện lợi ở New York đang bị bao vây, nhưng mục tiêu của bọn tội phạm không phải là những quầy hàng bánh kẹo. Một làn sóng trộm cắp máy ATM kiểu đập phá đã được báo cáo trong thành phố, cảnh sát nghi ngờ một nhóm ba người đứng sau hơn 39 vụ trộm cắp nhanh chóng, mạnh mẽ diễn ra từ tháng 9 đến tháng 1, theo tờ New York Times đưa tin. Phương thức của bọn tội phạm rất đơn giản: lái một chiếc xe bị đánh cắp đến, vô hiệu hóa camera giám sát, đột nhập bằng xà beng hoặc vật dụng tương tự, giật một máy ATM nặng 90kg ra khỏi cửa và biến mất - tất cả chỉ trong vòng năm phút.

.

Khoản tiền thưởng từ những vụ trộm táo bạo này dao động từ vài trăm đô la nếu dự trữ tiền mặt của máy ATM thấp đến hơn 50.000 đô la. Cảnh sát ước tính số tiền "chung" là 15.000 đô la mỗi máy; với 39 vụ trộm được cho là do một nhóm thực hiện, con số đó là khoảng 585.000 đô la trong sáu tháng. Các chủ cửa hàng kiếm được rất ít lợi nhuận từ phí giao dịch của máy - có lẽ khoảng 100 đến 200 đô la một tháng - nhưng họ không phải chịu trách nhiệm khi chúng bị đánh cắp. Các máy ATM thuộc sở hữu của các công ty cho thuê mặt bằng và chia sẻ khoản phí đó; tờ NY Times đã trao đổi với hai chủ sở hữu công ty ATM, những người có lần lượt 1.000 và 5.000 máy ATM trên khắp thành phố.

.

Chủ công ty đầu tiên nói: "Tôi không nghĩ có điều gì kỳ diệu cả" về sự gia tăng các vụ trộm cắp. "Người bình thường có ấn tượng rằng [máy ATM] an toàn hơn nhiều và nặng hơn thực tế." Một số người trong ngành đang thúc đẩy việc coi các vụ trộm ATM là tội phạm liên bang giống như cướp ngân hàng, có thể bị phạt tù 20 năm. Quốc hội hiện đang xem xét một dự luật như vậy. Trong khi đó, "Những vụ kiểu này, đó không phải là điều họ quan tâm", chủ sở hữu thứ hai nói về cảnh sát. "Nhiều lần, khi máy bị cướp, họ sẽ xuất hiện, lấy thông tin, chụp ảnh và nói, 'Đây là biên bản của cảnh sát,' và thế là xong. Chúng tôi nộp đơn yêu cầu bảo hiểm. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả."

.

⦿ ---- Tham chiến giúp Đài Loan hay không? Hoa Kỳ đã yêu cầu Úc và Nhật Bản giải thích lập trường của họ nếu xảy ra cuộc chiến với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan, theo tờ Financial Times (FT) đưa tin hôm thứ Bảy. Theo những người am hiểu vấn đề này, Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách Chính sách Elbridge Colby đã nhấn mạnh vấn đề này trong một cuộc họp gần đây với các đồng nghiệp Úc và Nhật Bản.

.

Gần đây, Trung Quốc đã cảnh báo Hoa Kỳ không nên leo thang căng thẳng ở eo biển Đài Loan, mặc dù chính quyền của Tổng thống Donald Trump vẫn chưa làm rõ lập trường của Mỹ đối với vấn đề quy chế của Đài Loan.

.

⦿ ---- Texas: Cũng vì Ban giám đốc trại hè không muốn tên trại hè nằm trong danh sách các nơi dễ bị lũ lụt. Các cơ quan quản lý liên bang đã nhiều lần chấp thuận đơn kháng cáo xin xóa các tòa nhà của Trại Mystic ra khỏi bản đồ lũ lụt 100 năm của họ, do vậy nới lỏng việc giám sát khi trại hoạt động và mở rộng trên một vùng đồng bằng ngập lụt nguy hiểm trong những năm trước khi nước lũ cuốn trôi trẻ em và các cố vấn, theo một bài đánh giá của AP cho thấy.

.

Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang FEMA đã đưa trại hè dành cho nữ sinh danh tiếng này vào "Khu vực Nguy cơ Lũ lụt Đặc biệt" trong bản đồ Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia cho Quận Kerr vào năm 2011, điều này có nghĩa là khu vực này bắt buộc phải có bảo hiểm lũ lụt và phải đối mặt với các quy định chặt chẽ hơn đối với bất kỳ dự án xây dựng nào trong tương lai. Việc chỉ định đó có nghĩa là một khu vực có khả năng bị ngập lụt trong trận lũ lụt 100 năm - một trận lũ đủ nghiêm trọng để chỉ có 1% khả năng xảy ra trong bất kỳ năm nào.

.

Tọa lạc tại một vùng trũng thấp dọc theo Sông Guadalupe, thuộc khu vực được gọi là hẻm lũ quét, Trại Mystic đã mất ít nhất 27 trại viên, cố vấn và chủ sở hữu lâu năm Dick Eastland khi trận lũ lịch sử tràn qua khu trại trước bình minh ngày 4 tháng 7/2025. Các chuyên gia cho biết trận lũ này nghiêm trọng hơn nhiều so với sự kiện 100 năm mà FEMA dự kiến, và diễn ra quá nhanh vào giữa đêm khiến nhiều người dân ở một quận không có hệ thống cảnh báo trở tay không kịp.

.

Tuy nhiên, phó giáo sư Sarah Pralle của Đại học Syracuse, người đã nghiên cứu sâu rộng về các quyết định bản đồ lũ lụt của FEMA, cho biết "điều đặc biệt đáng lo ngại" là một trại chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho rất nhiều thanh thiếu niên lại được miễn trừ khỏi các quy định cơ bản về lũ lụt.Để đáp lại lời kháng cáo, FEMA đã sửa đổi bản đồ lũ lụt của quận vào năm 2013 để di dời 15 tòa nhà của trại ra khỏi khu vực nguy hiểm. Sau nhiều lần kháng cáo, FEMA đã dỡ bỏ thêm 15 công trình tại Trại Mystic vào năm 2019 và 2020. Ít nhất 12 công trình tại địa điểm Trại Mystic Guadalupe ban đầu nằm hoàn toàn trong vùng đồng bằng ngập lụt 100 năm của FEMA, và một số công trình khác nằm một phần.Jeremy Porter, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tác động khí hậu tại công ty rủi ro khí hậu First Street, cho biết bản đồ bảo hiểm lũ lụt của FEMA đánh giá thấp rủi ro lũ lụt vì không tính đến tác động của lượng mưa lớn lên các tuyến đường thủy nhỏ hơn. Mô hình của First Street đặt gần như toàn bộ Trại Mystic Guadalupe vào tình trạng nguy hiểm trong trận lũ lụt 100 năm.⦿ ---- Tổng thống Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump đã đến thăm hiện trường trận lũ lụt thảm khốc ở vùng đồi Texas vào thứ Sáu, trò chuyện với lực lượng ứng cứu khẩn cấp và gia đình các nạn nhân. "Thật khó tin vào sự tàn phá. Những cây cổ thụ 100 năm tuổi bị bật gốc", Tổng thống nói, theo NBC News. "Tôi chưa bao giờ chứng kiến điều gì tương tự." Đồng thời, Trump tỏ ra khó chịu trước câu hỏi của phóng viên về các cảnh báo của chính phủ mà các gia đình cho rằng nếu được ban hành sớm hơn thì đã có thể cứu sống được nhiều người.'Những tâm hồn trẻ thơ tuyệt đẹp': "Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới tất cả các bậc cha mẹ đã mất đi những tâm hồn trẻ thơ tuyệt đẹp", Melania Trump nói. "Chúng tôi đau buồn cùng các bạn. Đất nước chúng ta đau buồn cùng các bạn." Đệ nhất Phu nhân cho biết bà đã gặp "những cô gái trẻ tuyệt đẹp", những người đã tặng bà một chiếc vòng tay từ Trại Mystic để tưởng nhớ những đứa trẻ thiệt mạng trong trận lũ. Cho đến nay, đã có 27 trẻ em và cố vấn được xác nhận hoặc được cho là đã tử vong tại trại hè Kitô giáo này.Tương lai của FEMA: Trump đã nói về việc giải thể Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA), nhưng ông cũng ca ngợi công việc mà cơ quan này đang làm ở Texas. "Một số người tốt đang điều hành FEMA. Đã đến lúc rồi, phải không?" ông nói.Claudio Gonzalez, 78 tuổi, đã tham gia một buổi tụ họp tại một đài tưởng niệm tạm thời dành cho các nạn nhân, nơi một số người hy vọng được nhìn thấy tổng thống. "Tôi muốn hét vào mặt ông ấy và nói rằng, 'Không có thuế nếu không có FEMA,'" ông Gonzalez nói. Ý cụ Gonzalez nói rằng, vì Trump cắt giảm thuế ào ạt, cho nên Trump phải cắt ngân sách FEMA, và do vậy hệ thống cảnh báo thiên tai ở Texas bị xóa sổ luôn.Người đặt câu hỏi 'ác ý': Trump đã gắt lên với một phóng viên tại một cuộc thảo luận ở Kerrville, người đã hỏi về ý kiến của các gia đình rằng cảnh báo lũ lụt nên được đưa ra sớm hơn. "Tôi không biết anh là ai, nhưng chỉ có một người rất ác ý mới hỏi một câu hỏi như vậy", Trump nói. Sau đó, ông ca ngợi phản ứng khẩn cấp. "Tôi nghĩ đây là hành động anh hùng", tổng thống nói.Trump và Thống đốc Texas Greg Abbott đã thú nhận trong tuần này rằng hệ thống báo động thiên tai cần được cải thiện, theo tờ Washington Post. "Chúng tôi sẽ nỗ lực tìm ra mọi giải pháp để đảm bảo những điều như thế này không xảy ra nữa", Abbott nói.Nói về sức tàn phá của trận lũ, Trump cho biết nó sẽ khiến "những người lướt sóng giỏi nhất thế giới cũng phải e ngại khi lướt sóng". Tại sự kiện ở Kerrville, Trump đã khen ngợi công việc của những người ứng cứu đầu tiên, Thống đốc Abbott, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins, Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị Scott Turner, và Giám đốc Doanh nghiệp Nhỏ Kelly Loeffler. "Tất cả mọi người đều ở đây", tổng thống nói, theo báo The Hill. "Một nửa chính phủ đều ở đây."⦿ ---- Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Pam Bondi đã công bố một động thái mới nhằm ngừng sử dụng tiền thuế của người dân để hỗ trợ mở cửa biên giới. Bà hủy một sắc lệnh đã tồn tại hàng thập niên, cho phép người nhập cư bất hợp pháp nhận được các phúc lợi liên bang. Năm 1996, Quốc hội đã thông qua Đạo luật Trách nhiệm Cá nhân và Cơ hội Việc làm (PRWORA) nhằm hạn chế phúc lợi công cộng đối với công dân và một số thường trú nhân hợp pháp. Sắc lệnh mới của bà Bondi phù hợp với sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và xóa bỏ các ngoại lệ rộng rãi được ban hành theo lệnh của Bộ trưởng Tư pháp Janet Reno gần 30 năm trước."Các chính quyền trước đây đã hành động trong nhiều thập niên để làm suy yếu các nguyên tắc và hạn chế do Quốc hội chỉ đạo thông qua PRWORA—và giờ thì không còn nữa", bà Bondi nói. Bà nói thêm rằng sự thay đổi này sẽ bảo vệ phúc lợi công cộng cho người Mỹ và ngăn chặn lãng phí tiền thuế của người dân.⦿ ---- Florida: Tại trung tâm giam người nhập cư Everglades hoàn toàn mới, được các quan chức đặt biệt danh là "Alligator Alcatraz", những người bị giam giữ tại đây cho biết giun xuất hiện trong thức ăn. Nhà vệ sinh không xả nước, phân tràn ngập sàn nhà, và muỗi cùng các loại côn trùng khác ở khắp mọi nơi.Bên trong những chiếc lều trắng lớn của khu nhà, những dãy giường tầng được bao quanh bởi những chiếc lồng mắt cáo. Người ta nói rằng những người bị giam giữ có thể trải qua nhiều ngày mà không được tắm rửa hay uống thuốc theo toa, và họ chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại với luật sư và người thân. Đôi khi, máy điều hòa đột ngột tắt giữa cái nóng oi ả.Vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump đến thăm, các luật sư, người ủng hộ, người bị giam giữ và người thân của họ đã lên tiếng về cơ sở tạm bợ này, mà chính quyền của Thống đốc Đảng Cộng hòa Ron DeSantis đã gấp rút xây trên một đường băng biệt lập được bao quanh bởi đầm lầy. Những người bị giam giữ bắt đầu đến vào ngày 2 tháng 7."Đây là những con người có các quyền bẩm sinh, và họ có quyền được tôn trọng phẩm giá", luật sư di trú Josephine Arroyo nói. "Và nhà nước đang vi phạm rất nhiều quyền của người di cư khi giam giữ họ ở đó."Các quan chức đã phản bác những mô tả như vậy về điều kiện tại trung tâm giam giữ, với phát ngôn viên Stephanie Hartman của Ban Quản lý Khẩn cấp Florida, đơn vị xây dựng trung tâm, cho biết: "Báo cáo về điều kiện trong cơ sở này là hoàn toàn sai sự thật. Cơ sở này đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn bắt buộc và đang hoạt động tốt."Tuy nhiên, chính quyền đã cấp rất ít thông tin chi tiết và từ chối tiếp cận truyền thông. Một nhóm các nhà lập pháp Đảng Dân chủ đã kiện chính quyền DeSantis để được phép vào, và các quan chức đang tổ chức một chuyến thăm thực địa của các nhà lập pháp tiểu bang và thành viên Quốc hội vào hôm nay, thứ Bảy.⦿ ---- Ấn Độ: Các nhà điều tra đang điều tra vụ tai nạn của Air India tháng trước cho biết động cơ máy bay đã mất điện ngay sau khi cất cánh do nhiên liệu bị ngắt khỏi cả hai động cơ - một hành động dường như do phi công gây ra, theo tờ New York Times. Theo một báo cáo sơ bộ được công bố 30 ngày sau vụ tai nạn, máy ghi âm buồng lái của máy bay đã ghi lại cảnh một phi công hỏi người kia tại sao nhiên liệu bị ngắt, và câu trả lời là: "Tôi không làm vậy".Vụ rơi phi cơ cướp đi sinh mạng của hơn 270 người, bao gồm hàng chục người trên mặt đất, hiện là thảm họa hàng không chết người nhất ở Ấn Độ kể từ năm 1996. Chiếc Boeing 787 Dreamliner đã lao vào một tòa nhà khoảng 30 giây sau khi khởi hành từ Ahmedabad, khiến tất cả 242 người trên máy bay thiệt mạng, ngoại trừ một người. Những phát hiện ban đầu từ dữ liệu chuyến bay và bản ghi âm giọng nói phần lớn đã loại trừ các lỗi cơ khí hoặc thiết kế, với việc các nhà điều tra khuyến nghị không cần thay đổi ngay lập tức đối với Boeing hoặc nhà sản xuất động cơ General Electric.Thay vào đó, trọng tâm đã chuyển sang hoạt động của các công tắc điều khiển nhiên liệu, vốn có cơ chế an toàn tích hợp nhằm ngăn ngừa chuyển động vô tình. Các chuyên gia lưu ý rằng những công tắc này phải được kéo và di chuyển một cách có chủ đích—một cú va chạm đơn giản sẽ không đủ. Các công tắc được tắt liên tiếp, cách nhau khoảng một giây, và dữ liệu cho thấy các phi công đã cố gắng bật lại nhiên liệu, nhưng động cơ không thể phục hồi kịp thời để dừng việc hạ độ cao.Theo BBC, máy bay đã gặp nạn chưa đầy 40 giây sau khi cất cánh, với một động cơ đã lấy lại lực đẩy, trong khi động cơ còn lại vừa mới bật lại. Cả cơ trưởng và cơ phó đều là những phi công giàu kinh nghiệm, với số giờ bay nhiều hơn so với báo cáo ban đầu—tổng cộng hơn 18.000 giờ, theo tờ NY Times. Theo BBC, cơ phó đang điều khiển máy bay vào thời điểm xảy ra tai nạn, với sự giám sát của cơ trưởng. Mặc dù các nhà chức trách cảnh báo rằng cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và kết luận cuối cùng có thể mất nhiều năm, nhưng bằng chứng ban đầu cho thấy lỗi là nằm trong buồng lái hoặc giao tiếp nhầm lẫn.⦿ ---- Một chuyến bay của hãng hàng không TUI từ Cancun (Mexico) đến London (Anh) đã buộc phải dừng lại ngoài kế hoạch ở Maine vào tối thứ Ba sau khi xảy ra xô xát giữa hai hành khách. Chuyến bay chở 267 người đã hạ cánh an toàn vào khoảng 9:30 giờ tối, nhưng do phi hành đoàn sắp hết giờ làm việc, các hành khách buộc phải nghỉ đêm tại Bangor. Vụ xô xát, khiến phi công phải yêu cầu hạ cánh ngay lập tức, được cho là đã được phi hành đoàn kiểm soát trước khi hạ cánh.Âm thanh từ buồng lái cho thấy phi công đã bảo đảm với các kiểm soát viên không lưu rằng tình hình đã được kiểm soát và "buồng lái an toàn". Sau khi hạ cánh, chính quyền địa phương và các nhân viên Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ đã đến đón máy bay. Cả hai cá nhân liên quan đến vụ xô xát đều bị đưa ra ngoài; không ai bị truy tố hình sự nhưng họ đã được đưa lên các chuyến bay riêng để trở về nước. Một đội cứu hộ đã được điều động và chiếc Dreamliner tiếp tục hành trình lúc 3 giờ chiều thứ Tư và đến sân bay Gatwick, London vào cuối ngày hôm đó.Về vụ ẩu đả, các nhân chứng kể với WMTW rằng một nữ hành khách đã bị bắt gặp đang hút thuốc trong phòng vệ sinh và sau đó bị đưa trở lại chỗ ngồi, nơi cô và chồng bắt đầu cãi vã. Hai người được cho là đã có những cú đấm qua lại trước khi cuộc ẩu đả được giải quyết.⦿ ---- Khoảng 200 người đã bị bắt vào hôm thứ Năm tại 2 chiến dịch bố ráp nhập cư nhắm vào các trang trại cần sa ở các quận Ventura và Santa Barbara, Bộ An ninh Nội địa cho biết. Theo các nhà chức trách liên bang, các đặc vụ liên bang đã ập vào các cơ sở của Glass House Farms ở Camarillo và Carpinteria để thực hiện lệnh truy nã hình sự. DHS cho biết hoạt động thực thi pháp luật này là một phần của cuộc điều tra về nhập cư và các vi phạm tiềm ẩn về lao động trẻ em.Ủy viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ cho biết 10 trẻ vị thành niên không có giấy tờ đã được tìm thấy tại các cơ sở này, 8 trong số đó không có người đi kèm. Trong một cuộc đối đầu kéo dài hàng giờ gần Camarillo, các đặc vụ đã đụng độ với người biểu tình trên những con đường được bao quanh bởi những cánh đồng nông trại rộng lớn ở khu vực phía tây bắc Los Angeles. DHS cho biết bốn người đã bị bắt giữ vì tình nghi tấn công hoặc chống đối cảnh sát.Video cho thấy một số xe tải màu trắng, tương tự như những chiếc được nhìn thấy trong các chiến dịch thực thi pháp luật về nhập cư khác ở Nam California, và ít nhất một xe buýt của Cơ quan Cảnh sát Liên bang Hoa Kỳ tại hiện trường. Thông tin chi tiết về nơi những người bị bắt giữ bị đưa đến hiện vẫn chưa được công bố.⦿ ---- Treo thưởng để tìm người mang súng: Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã treo thưởng cho thông tin về một người dường như đã nổ súng tại một chiến dịch thực thi luật di trú ở vùng nông thôn Quận Ventura. Chiến dịch liên bang tại Glass House Farms gần Camarillo đã thu hút hàng chục người biểu tình, đụng độ với các đặc vụ liên bang trên một con đường được bao quanh bởi các cánh đồng nông trại và nhà kính phía tây bắc Los Angeles. Chính quyền cho biết cá nhân này đã bắn nhiều phát súng, nhưng hiện chưa rõ liệu kẻ nổ súng nhắm vào các đặc vụ liên bang hay bắn bừa bãi.Không có thương tích nào liên quan đến súng được báo cáo. Video từ NewsChopper4 dường như cho thấy một người nào đó giơ súng lên khi mọi người chạy tán loạn sau khi hơi cay được sử dụng. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ đã chia sẻ một bức ảnh của người đàn ông mà chính quyền đang truy nã. FBI đã treo thưởng 50.000 đô la cho thông tin dẫn đến việc kết tội người dường như đã nổ súng, Luật sư Hoa Kỳ Bill Essayli chia sẻ trên mạng xã hội.⦿ ---- Đa số người Mỹ hiện đang ở mức cao kỷ lục – gần 8/10 người Mỹ – có quan điểm tích cực về vấn đề nhập cư, với sự ủng hộ mạnh mẽ tương tự đối với con đường nhập tịch cho những người nhập cư không có giấy tờ – đặc biệt là những người được đưa đến Hoa Kỳ khi còn nhỏ. Cuộc thăm dò của Gallup cũng cho thấy hầu hết người Mỹ ủng hộ việc duy trì hoặc tăng mức nhập cư hiện tại.Trong khi đó, một bộ phận lớn công chúng phản đối việc mở rộng số lượng nhân viên thực thi luật nhập cư – một nền tảng trong chương trình nghị sự về nhập cư của Tổng thống Donald Trump. Nhìn chung, chỉ 35% người Mỹ tán thành các chính sách nhập cư của Trump, trong khi 65% không tán thành.Báo cáo của Gallup giáng một đòn mạnh vào cốt lõi chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump, và "Dự luật Lớn, Đẹp" của ông, vốn tăng đáng kể chi tiêu cho việc thực thi luật nhập cư, bao gồm các trại giam, bố ráp và trục xuất, ngay cả đối với các quốc gia thứ ba."Người Mỹ đã có cái nhìn tích cực hơn rõ rệt đối với vấn đề nhập cư trong năm qua, với tỷ lệ muốn giảm nhập cư đã giảm từ 55% vào năm 2024 xuống còn 30% hiện nay", Gallup đưa tin hôm thứ Sáu. “Đồng thời, con số kỷ lục là 79% người trưởng thành ở Hoa Kỳ cho rằng nhập cư là điều tốt cho đất nước.”⦿ ---- Nike, Macy's, Walmart, Shein và các thương hiệu lớn khác cho biết thuế quan của Trump đang thúc đẩy họ tăng giá. Giá cả dự kiến sẽ tăng trong năm nay khi nhiều công ty phát tín hiệu có kế hoạch tăng giá để ứng phó với hàng loạt mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Mặc dù các công ty tăng giá vì nhiều lý do, nhưng một số đã đổ lỗi cho việc tăng giá là do thuế quan từ rất lâu trước cái gọi là "Ngày Giải phóng" của Trump vào ngày 2 tháng 4, khi ông công bố mức thuế cơ bản 10% đối với hàng nhập từ hầu hết các quốc gia, ngoại trừ Canada và Mexico, và một loạt các mức thuế "có đi có lại" bổ sung vào đó.Tình hình vẫn còn nhiều biến động, khi nhiều quốc gia tiếp tục đàm phán các thỏa thuận thương mại tiềm năng với Hoa Kỳ. Một số nhà kinh tế cho rằng thuế quan của Trump - và sự bất ổn trong chính sách thương mại tổng thể của ông - có thể khiến các công ty tăng giá hàng hóa mà họ sản xuất.⦿ ---- Mark Cuban cho biết ông là một người hâm mộ trí tuệ nhân tạo — đến mức nó đã trở thành một phần thường xuyên trong thói quen hàng ngày của ông. Doanh nhân tỷ phú và nhà đầu tư khởi nghiệp này sử dụng AI cho "mọi thứ", ông chia sẻ với podcast "High Performance" trong tập phát sóng ngày 30 tháng 6. Điều đó bao gồm cả việc viết mã phát triển phần mềm, một kỹ năng mà Cuban đã không sử dụng trong nhiều năm, ông nói thêm."Thật điên khùng khi tôi sử dụng nó nhiều đến vậy ngay lúc này. Tôi đã tải xuống ứng dụng Replit này, và bạn chỉ cần nhập... Tôi muốn có thể so sánh chi phí dược phẩm giữa công ty của tôi và các công ty khác, và mỗi khi giá thay đổi, tôi đều nhận được thông báo", Cuban, 66 tuổi, cho biết. "Chỉ trong vài phút, phần mềm đã được chạy thử lần đầu. Sau đó, tôi chỉ cần chạy thử nhiều lần và đưa ra những ý tưởng và điều mới mà tôi muốn."Ông cũng sử dụng AI để tạo nội dung chuyển văn bản thành video cho đội Dallas Mavericks của NBA — ông là cổ đông thiểu số của đội bóng — và để theo dõi sức khỏe của mình, ông nói. "Gần đây tôi bị chứng rung nhĩ (afib) và đã được cắt đốt, vì vậy tôi phải theo dõi tất cả những việc mình làm, những loại thuốc mình dùng. Trước đây, bạn có thể tải xuống một ứng dụng và ghi chú lại", Cuban nói. "Tôi chỉ [vào ChatGPT] và nghĩ rằng... tôi sẽ cho bạn biết khi nào tôi uống thuốc và khi nào tôi tập luyện, và tôi muốn bạn ghi lại tất cả. Nếu có điều gì tôi ghi lại mà bạn cho là không ổn hoặc tôi nên lo lắng, hãy cho tôi biết." Công nghệ này không hoàn hảo, Cuban nói: "Một lập trình viên tiên tiến có thể làm tốt hơn."⦿ ---- Kentucky: Một quận nhỏ bé từng bỏ phiếu áp đảo cho Donald Trump giờ đây đã phải chịu số phận bi đát bởi chính sách chủ chốt của ông, đe dọa xóa sổ hệ thống chăm sóc sức khỏe của hàng triệu người. 85% người dân Quận Knox, Kentucky, đã ủng hộ vị tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử hồi tháng 11, chỉ có 14% muốn Kamala Harris tuyên thệ nhậm chức. Nhưng chỉ tám tháng sau, họ có thể sẽ phải hối hận, vì Dự luật Lớn và Đẹp đẽ của ông, được thông qua vào Ngày Độc lập, dường như sắp phá vỡ cuộc sống thường nhật của họ. Chính sách này dự kiến sẽ cắt giảm 1 nghìn tỷ đô la khỏi Medicaid, khiến khoảng 17 triệu người Mỹ không có bảo hiểm vào năm 2027 và có thể tàn phá hệ thống chăm sóc sức khỏe ở các vùng nông thôn, như Knox.Quận này, với dân số 30.000 người, có 38% tổng dân số tham gia hệ thống, bao gồm hơn 7.000 trẻ em. Người dân địa phương hiện đang cảm thấy bị phản bội bởi vị Tổng tư lệnh, người đã quảng bá dự luật là 'một chiến thắng cho công nhân, nông dân và tương lai của nước Mỹ'. Bác sĩ Osama Hashmi, bác sĩ da liễu tại Atlanta, chia sẻ với tờ Daily Mail: "Mọi người nghĩ rằng chăm sóc sức khỏe là một hệ thống thị trường tự do, nhưng thực tế không phải vậy. Nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người."Đối với Teresa McNab, cư dân Quận Knox, người có chồng bị bệnh và lên cơn co giật tử vong trên sàn nhà vào năm 2021, Medicaid đã giúp cứu sống gia đình họ. Giờ đây, quyền được bảo hiểm của cô và con gái đang bị đe dọa bởi dự luật của Trump, yêu cầu người lao động phải làm việc ít nhất 80 giờ mỗi tháng để đủ điều kiện được hưởng Medicaid. Đối với một đầu bếp, người cũng chăm sóc mẹ mình, điều đó gần như là không thể, cô nói với tờ The Telegraph. "Tôi chăm sóc con gái, chăm sóc mẹ 78 tuổi, chăm sóc nhà cửa, và một nửa thời gian tôi thậm chí không có thời gian cho bản thân", cô nói.Đối với Lisa Garrison, cô sẽ không đủ khả năng chi trả cho căn bệnh về mắt của con gái, căn bệnh có thể khiến cô tốn 180.000 đô la nếu không có Medicaid. 'Bạn sẽ không còn bệnh viện nào có thể phục vụ bạn gần những nơi hẻo lánh, không có dịch vụ chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng hoặc do nhà nước cung cấp, và các phúc lợi SNAP cũng sẽ bị ảnh hưởng.' Cô ấy đã nói thêm trên trang Facebook của mình vào đầu tháng này: 'Dự luật này thật tàn bạo và nguy hiểm. Dự luật này sẽ khiến nhiều người tử vong.'Hashmi đồng ý, nói thêm với tờ Daily Mail rằng nó '100% sẽ dẫn đến tử vong'. Kentucky đang phải đối mặt với số lượng bệnh viện nông thôn đóng cửa cao nhất cả nước do dự luật này, dự luật sẽ cắt giảm 28 triệu đô la từ chương trình của Bluegrass State trong 10 năm. Thống đốc Đảng Dân chủ Andy Beshear cho biết 35 bệnh viện ở Kentucky đang gặp nguy cơ, và 200.000 bệnh nhân trong tiểu bang có thể mất bảo hiểm. Trung tâm Cải cách Chất lượng và Thanh toán Chăm sóc Sức khỏe phát hiện ra rằng Bluegrass State có 19 bệnh viện đã bị 'tổn thất về dịch vụ', điều này sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn khi các bệnh viện phải gánh chịu chi phí cắt giảm Medicaid cho những bệnh nhân không có khả năng chi trả.Báo cáo tháng 6 năm 2025 cũng cho thấy 16 bệnh viện chắc chắn có nguy cơ đóng cửa, với bốn bệnh viện ở mức nguy cơ tức thời. "Dự luật này đe dọa sinh mạng của 200.000 người dân Kentucky, công việc của 20.000 nhân viên y tế, 35 bệnh viện nông thôn và nền kinh tế của chúng ta", thống đốc phát biểu trong một tuyên bố. "Việc thông qua 'dự luật lớn, xấu xí' đánh dấu một ngày buồn cho đất nước và cộng đồng chúng ta. 'Kentucky xứng đáng được hưởng điều tốt đẹp hơn.' Việc cắt giảm Medicaid sẽ không có hiệu lực cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2027, nhưng Hashmi cho biết những người nhận trợ cấp sẽ cảm nhận được tác động sớm hơn nhiều, có thể trong vòng 12 tháng tới.⦿ ---- Văng miểng tùm lum: Hậu quả tiếp tục diễn ra tại Washington D.C. về cách xử lý cuộc điều tra liên bang về cái chết của trùm ấu dâm Jeffrey Epstein. CNN và Axios đưa tin Phó Giám đốc FBI Dan Bongino sắp từ chức - thực tế là ông đã không đến làm việc vào hôm thứ Sáu - do bất đồng với Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi. Bộ Tư pháp đã kết luận rằng Epstein không có "danh sách khách hàng" và không bị sát hại trong tù, và Bondi đã nói rằng "một phút mất tích" trong video giám sát nhà tù không có ý nghĩa gì [chỉ mất, không bị xóa].Trước khi đảm nhận vai trò FBI, Bongini đã công khai nghi ngờ việc Epstein tự tử. CNN đưa tin rằng ông và Giám đốc FBI Kash Patel đã có một cuộc họp căng thẳng trong tuần này với Bondi và Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles. Hai nhân vật FBI được cho là đã phủ nhận việc rò rỉ thông tin rằng họ không hài lòng với kết luận của Bộ Tư pháp và muốn công bố thêm thông tin. Laura Loomer, thành viên Đảng Bảo thủ, đã tweet vào thứ Sáu rằng Bongino và Patel "rất tức giận" với Bondi "và sự thiếu minh bạch từ văn phòng của bà Bộ trưởng Tư " về các hồ sơ của Epstein.⦿ ---- California: Sau khi một đoạn video của KTLA ghi lại cảnh trẻ em và người biểu tình chạy trốn hơi cay do các đặc vụ ICE xịt vào một cuộc biểu tình trong khi ICE bố ráp một trang trại ở Nam California. Thống đốc California Gavin Newsom đã đăng tải phản ứng của mình vào tối thứ Năm trên X. "Trump gọi tôi là 'Newscum'—nhưng ông ta mới là cặn bã thực sự", Newsom viết, tờ Hill đưa tin.Trước đó, Trump đã sử dụng cách gọi tục này vào tháng trước, trong một bài đăng nói rằng vị thống đốc đảng Dân chủ "đã kích động các cuộc bạo loạn đang diễn ra ở Los Angeles". Vụ đụng độ xảy ra sau khi các đặc vụ bố ráp một trang trại cần sa hôm thứ Năm ở Camarillo."Trẻ em chạy trốn hơi cay, khóc lóc trên điện thoại vì mẹ của chúng vừa bị bắt khỏi cánh đồng", Newsom viết trong phần mở đầu bài phát biểu của mình. Bộ An ninh Nội địa đã trả lời ông. "Tại sao lại có trẻ em làm việc tại một cơ sở cần sa, Gavin?" bài đăng viết. Ủy viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới Rodney Scott cho biết có mười trẻ vị thành niên đang cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ đang làm việc tại trang trại, đồng thời cho biết thêm rằng nơi này "hiện đang bị điều tra vì vi phạm luật lao động trẻ em".Công ty sở hữu trang trại cho biết họ đã tuân thủ lệnh bắt giữ và không sử dụng lao động trẻ vị thành niên. Một tuyên bố của luật sư Hoa Kỳ cho biết các đặc vụ đã bắt giữ khoảng 30 người tại trang trại và bắt giữ một số người biểu tình, theo tờ Daily Beast.⦿ ---- Công ty xAI của tỷ phú Elon Musk dự kiến sẽ huy động thêm vốn từ các nhà đầu tư trong một thỏa thuận có thể nâng định giá công ty lên 200 tỷ đô la, Financial Times đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán. Thỏa thuận này được cho là hiện đang được thảo luận và có khả năng chính thức ra mắt vào tháng tới, đánh dấu đợt chào bán cổ phiếu lớn thứ ba của xAI trong vòng chưa đầy hai tháng sau khi công ty huy động được 10 tỷ đô la thông qua các khoản vay và đầu tư tiền mặt vào tháng 7 và huy động được 300 triệu đô la bằng cách bán cổ phiếu trong đợt chào bán thứ cấp vào tháng 6.Báo cáo cho biết đợt huy động vốn mới sẽ nhắm đến mục tiêu định giá từ 170 tỷ đến 200 tỷ đô la. Công ty trí tuệ nhân tạo này cũng đã công bố mô hình chatbot mới nhất của mình, Grok 4, vào hôm Thứ Năm qua, sau khi mô hình trước đó bị chỉ trích vì bị cáo buộc đưa ra những phát ngôn xúc phạm người Do , điều mà Musk hứa sẽ được giải quyết.⦿ ---- HỎI 1: Các chương trình tiêm chủng vaccine khẩn cấp (ứng phó với sự bùng phát của năm căn bệnh chính) đã giảm 60% số ca tử vong trong vòng 23 năm?ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một nghiên cứu mới, các chương trình tiêm chủng vaccine khẩn cấp - được triển khai để ứng phó với sự bùng phát của năm căn bệnh chính - được cho là đã giảm khoảng 60% số ca tử vong trong vòng 23 năm. Một số ca nhiễm trùng tương tự cũng được cho là đã được ngăn ngừa. Các nhà nghiên cứu tin rằng tiêm chủng đã ngăn chặn được nhiều đợt bùng phát dịch bệnh lớn hơn như Ebola, dịch tả và sốt vàng da. Nghiên cứu cũng chỉ ra những lợi ích kinh tế đáng kể của các chương trình tiêm chủng, lên tới hàng tỷ đô la. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Sự cô đơn làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh trầm cảm và sức khỏe kém của một người?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho thấy sự cô đơn làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh trầm cảm và sức khỏe kém của một người. Một nửa số người cho biết họ luôn cảm thấy cô đơn (50%) mắc chứng trầm cảm lâm sàng, so với chỉ 10% những người cho biết họ không bao giờ cảm thấy cô đơn, các nhà nghiên cứu đã báo cáo trên tạp chí PLOS One hôm thứ Tư. Chi tiết: