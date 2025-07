Luật sư Alan Dershowitz, cựu cố vấn Hiến pháp của Tổng thống Donald Trump, đã cáo buộc trong một tiết lộ chấn động rằng các tài liệu quan trọng liên quan đến Jeffrey Epstein, kẻ ấu dâm bị kết án, đang bị che giấu — không phải để bảo vệ các nạn nhân, mà là để che giấu những nhân vật quyền lực: Tôi biết ai đang che giấu hồ sơ, nhưng tôi bị ràng buộc bởi quyền bảo mật của thẩm phán và các vụ án, và tôi không thể tiết lộ những gì tôi biết. Nhưng, thề có Chúa, tôi biết tên của những người có hồ sơ bị che giấu để bảo vệ họ, và điều đó là sai trái.”

(11.7.2025) - VN tin đã được thuế quan 11%, nhưng giờ chót Trump trở mặt, áp thuế 20% đối với hàng VN, gần gấp đôi lời hứa.

- Nam California: ICE bố ráp nông trại Camarillo, dân biểu tình phản đối, đòi ICE ra. Lựu đạn cay bắn vào dân.

- California: Đại học Cal State L.A. cho các GS chuyển sang dạy trực tuyến để ngừa ICE vào trường bố ráp di dân

- Nam Califgornia: Thị trưởng Perris (78% dân số Perris là gốc Latinh) yêu cầu cư dân đừng ra phố vì đặc vụ ICE đang bố ráp.

- Mục sư Brian Recker giải thích vì sao Tin Lành cuồng nhiệt giúp Trump, không tin biến đổi khí hậu, tin là Mỹ cần giúp Israel để thống trị dân Palestine vì Thiên Đàng trên mây khi họ chết không có dân nhập cư và các đạo khác.

- Nick Adams (tự nhận là con đực đầu đàn, ưa đùa tục tĩu, ưa giễu Hồi giáo) được Trump đề cử làm đại sứ Mỹ ở Malaysia

- LS Alan Dershowitz (cựu LS Hiến pháp của Trump): tôi biết tên những người trong danh sách Epstein, nhưng phải giữ im lặng vì đạo đức luật sư.

- Phóng viên Tina Brown ghi lời 1 đặc vụ FBI từ năm 2019: Jeffrey Epstein sẽ không bao giờ phải đối mặt với công lý vì hồ sơ sẽ bị dìm.

- Trump nói với phóng viên Bill O'Reilly: hồ sơ Epstein sẽ làm hại nhiều người vô tội, vì họ có giao du tình bạn với Epstein nhưng không dính chuyện ấu dâm.

- 8 kỹ sư của Elon Musk rời DOGE. Sẽ có 3 người nữa đi theo.

- Trump: sẽ áp thuế hàng Canada 35%

- Bộ Ngoại giao Mỹ chuẩn bị sa thải gần 2.000 nhân sự

- LHQ: Mỹ xóa sổ USAID sẽ có hơn 4 triệu ca chết vì AIDS và thêm 6 triệu ca nhiễm HIV vào năm 2029

- Tổng thống Brazil: sẽ áp thuế trả đũa Mỹ nếu Mỹ áp thuế nhập cảng lên 50% như lời hù dọa khi Trump đòi tòa Brizil xóa hồ sơ hình sự Jair Bolsonaro.

- Texas: Bộ trưởng Tư pháp Ken Paxton (Cộng Hòa) bị vợ (TNS tiểu bang Angela Paxton) li dị vì ngoại tình

- Jamie Dimon (CEO của JPMorgan Chase): Châu Âu suy yếu, từ 90% GDP của Mỹ giảm còn 65% trong vòng 10

- Tòa cho cựu phát thanh viên CNN Don Lemon kiện Elon Musk vụ hủy bỏ quan hệ đối tác

- Gaza: Israel dội bom lều trại khiến nhiều trẻ em chết, có bé gái bị bom cắt đầu. Từ 7/10/2023 đã có 57.762 người Palestine bị giết, 137.656 người bị thương.

- Liên Âu: rất tiếc Mỹ trừng phạt điều tra viên nhân quyền Palestine ở LHQ

- Cựu TT Obama hợp tác với đạo diễn Larry David lên đài HBO làm phim

- Robot tác chiến: đơn vị phi cơ robot của Ukraine kết hợp với xe tăng robot đã bao vây và bắt sống một đơn vị lính Nga.

- Sẽ tăng giá vì thuế quan 50% đối với kim loại đồng: từ thiết bị gia dụng và đồ điện tử đến xe hơi và đồ sửa chữa nhà cửa.

- 20% thông báo tuyển người việc làm có hỗ trợ visa nhập cư vào tháng 5/2025 có trụ sở tại New York. Nhiều thứ 2 và 3 là California và Illinois.

- 2 Ngoại trưởng Mỹ-Nga gặp nhau: hòa bình Ukraine còn xa

- 90% dân California nói dân chủ Mỹ đang bị thử thách, 2/3 nói dân chủ Mỹ đang bị tấn công, và 1/10 nói dân chủ Mỹ 'không gặp nguy hiểm' gì.

- New Hampshire: Sau chuyến đi Canada, ông thẻ xanh bị cấm vào lại Mỹ bất kể đã ở Mỹ 43 năm.

- Thẩm phán liên bang Joseph Laplante tạm thời chặn lệnh Trump cấm nhập tịch theo nơi sinh

- 6 Dân Biểu Cộng hòa từ Wisconsin và Minnesota đã gửi thư cho đại sứ Canada, phàn nàn khói cháy rừng Canada ngộp thở dân Mỹ

- Sau bài phát biểu kéo dài 25 giờ 5 phút kéo dài suốt đêm tại Thượng viện, phá vỡ kỷ lục, TNS Dân Chủ Cory Booker thu về tiền gây quỹ kỷ lục

- Úc châu: cậu 19 tuổi lướt sóng, lạc đảo hoang, được cấp cứu.

- HỎI 1: Suy nghĩ lang thang giúp tăng trí nhớ? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Chế độ ăn rau, trái cây, hạt giảm 14% nguy cơ mắc bệnh Crohn (bệnh viêm ruột già, gây ra đau bụng, tiêu chảy) và giảm 8% nguy cơ viêm loét đại tràng? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-11/7/2025) ⦿ ---- Nam California: Một cuộc đụng độ đã nổ ra vào thứ Năm giữa những người biểu tình và các quan chức liên bang đang thực hiện một cuộc đột kích vào một trang trại ở Nam California, với việc chính quyền ném các bình xịt phun thứ gì đó trông giống như khói lên không trung để giải tán đám đông, theo AP đưa tin. Các xe của Biên phòng và Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ đã chặn đường tại một khu vực nông nghiệp rộng lớn của Camarillo với những cánh đồng và nhà kính. Có những chiếc xe kiểu quân sự và một chiếc trực thăng bay trên cao.

Tờ Ventura County Star đưa tin, ít nhất một người biểu tình đã bị trúng đạn vào mặt. FBI đang điều tra các báo cáo về một vụ nổ súng được cho là xảy ra tại địa điểm này, mặc dù không có ai bị trúng đạn. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy hàng chục người biểu tình tụ tập trên một con đường giữa các cánh đồng, nơi các sĩ quan mặc đồng phục đứng thành hàng đối diện với họ. Trong các hình ảnh khác, có thể thấy khói trắng và xanh lá cây khi những người biểu tình rút lui. Các hình ảnh khác cho thấy những người biểu tình la hét vào các sĩ quan mặc đồ ngụy trang, mũ bảo hiểm và mặt nạ phòng độc.

Không rõ lý do tại sao chính quyền ném các bình xịt hoặc liệu họ có thả các hóa chất như hơi cay hay không. Một hình ảnh khác từ đài KTLA cho thấy những người ngồi dựa vào tường với hai tay bị trói ra phía trước; Không rõ họ là công nhân hay người biểu tình. Người phát ngôn của Bộ An ninh Nội địa cho biết họ đang thực hiện lệnh khám xét tại một cơ sở cần sa.

Trang trại Glass House Farms trồng cần sa hợp pháp cùng với cà chua và dưa chuột, theo tờ Star đưa tin. Judith Ramos cho biết cô nhận được cuộc gọi vào sáng thứ Năm từ cha mình, người đang làm việc trên cánh đồng cà chua. "Ông ấy nói rằng việc nhập cư nằm ngoài công việc của ông ấy, và nếu có chuyện gì xảy ra cho cha, thì tôi sẽ lo liệu mọi việc", Ramos nói, giọng nghẹn ngào.

Nữ y tá được cấp phép hành nghề 22 tuổi này cho biết cô có hai em nhỏ. Ramos đến trang trại và thấy một xe buýt chở đầy người đang được đưa ra ngoài. Cô đang biểu tình cùng những người khác thì các đặc vụ xịt hóa chất xua đuổi. "Họ không muốn chúng tôi đến gần hơn, và họ bắt đầu bắn", Ramos nói. "Tôi bị dính một ít vào mắt. Tôi phải bôi sữa lên mặt." Ramos nói rằng cô không biết cha mình đang ở đâu. Xe tải của thân phụ cô vẫn còn thấy ở công trường.

⦿ ---- Vào phút chót, Trump "nói mà không suy nghĩ", và Việt Nam "ngạc nhiên, thất vọng và nổi giận" về thỏa thuận thuế quan: Ban đầu các nhà đàm phán Việt Nam tin rằng cả hai bên đã đạt được sự đồng thuận sơ bộ về mức thuế suất khoảng 11%, nhưng Trump đã phớt lờ con số này và tuyên bố Hoa Kỳ sẽ áp dụng mức thuế 20% đối với hàng hóa Việt Nam, gần gấp đôi mức ban đầu.

Việt Nam nghĩ rằng họ đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Hoa Kỳ để giảm đáng kể mức thuế quan. Tuy nhiên, vào phút chót, Trump đã tăng thuế, dẫn đến việc Việt Nam chưa chính thức chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này cho đến nay. Ngày 10 tháng 7, các báo cáo cho biết ban đầu các đại diện đàm phán của Việt Nam tin rằng cả hai bên đã đạt được sự đồng thuận sơ bộ về mức thuế suất khoảng 11%. Tuy nhiên, trong cuộc điện đàm ngày 2 tháng 7 với Tổng Bí thư Tô Lâm, ông Trump đã phớt lờ con số này và tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế 20% đối với hàng hóa Việt Nam, gần gấp đôi mức dự kiến ​​ban đầu.

Trước đó, vào ngày 2 tháng 7, theo Tân Hoa Xã, ông Trump đã tuyên bố trên mạng xã hội rằng Mỹ và Việt Nam đã đạt được thỏa thuận thương mại, và tất cả hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ sẽ phải chịu mức thuế ít nhất 20% trong khi Mỹ sẽ "mở cửa hoàn toàn thị trường". Các báo cáo dẫn lời những người theo dõi tiến trình đàm phán, cho thấy động thái này đã gây ra "sự ngạc nhiên, thất vọng và tức giận" từ chính phủ Việt Nam.

Sự thay đổi đột ngột này đã gửi một tín hiệu rõ ràng đến các nhà đầu tư và thị trường: ngay cả khi đạt được thỏa thuận với nhóm đàm phán của Mỹ, thỏa thuận cuối cùng vẫn có thể bị tổng thống hủy bỏ bất cứ lúc nào. Sự khó lường này làm gia tăng đáng kể sự bất ổn của các chính sách thương mại toàn cầu và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các nền kinh tế khác hiện đang đàm phán với Mỹ.

Vẫn còn nhiều câu hỏi về chi tiết của thỏa thuận, vì cả hai bên đều chưa công bố các văn bản chính thức. Cả Hoa Kỳ và Việt Nam đều chưa công bố bất kỳ văn bản thỏa thuận chính thức nào, làm dấy lên nghi ngờ nghiêm trọng về sự tồn tại của một hợp đồng "đã được thỏa thuận" và thêm nhiều biến số vào nỗ lực của Nhà Trắng nhằm chứng minh sự tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại.

Các phương tiện truyền thông chỉ ra rằng các phụ tá Nhà Trắng đã phủ nhận tuyên bố của Việt Nam rằng họ bị bất ngờ, nói rằng chính phủ Việt Nam đã biết về phạm vi thuế quan chung trước cuộc gọi. Vị này cho biết: Theo tôi được biết, hai nhóm thương mại về cơ bản đã hoàn thiện các chi .tiết, và cuộc gọi giữa hai nhà lãnh đạo là để phê duyệt cuối cùng.

Tuy nhiên, truyền thông quốc gia Việt Nam không đề cập đến bất kỳ mức thuế quan cụ thể nào trong bản tin về thỏa thuận này vào ngày 2 tháng 7, nhưng tuyên bố rằng cuộc gọi giữa ông Trump và ông Tô Lâm đã dẫn đến một "tuyên bố chung về thỏa thuận thương mại công bằng, cân bằng và có đi có lại". Tuyên bố chung này vẫn chưa được công bố.

Theo bản dự thảo thỏa thuận mà giới truyền thông có được, thỏa thuận ban đầu đã mang lại cho Việt Nam những điều kiện thương mại thuận lợi hơn, bao gồm "giảm thuế đáng kể" đối với hàng hóa nhập vào Hoa Kỳ từ Việt Nam.

Uy tín của các cuộc đàm phán thương mại Hoa Kỳ đang bị ảnh hưởng. Các báo cáo dẫn lời một nhà ngoại giao châu Á cho biết các quốc gia khác đã nhận thấy những thay đổi vào phút chót về thuế suất và đã thảo luận tình hình với nhau. Cựu Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Harry Broadman cho biết: "Hành động của tổng thống về cơ bản đã hủy hoại uy tín của các nhà đàm phán, và các quốc gia khác đang theo dõi những sự kiện này. Nếu bạn đang đàm phán với Quốc gia X, và họ vừa chứng kiến ​​Quốc gia Y đạt được một thỏa thuận sau đó bị đảo ngược, họ sẽ nói, 'Tại sao tôi phải mất thời gian đàm phán với các anh? Làm sao tôi biết được thỏa thuận chúng ta đạt được ở đây cuối cùng sẽ là thỏa thuận cuối cùng thực sự?'"

Scot Marciel, cựu Phó phụ tá Ngoại trưởng phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, cảnh báo rằng chuyện Trump trở mặt với VN có thể gây ra thiệt hại lâu dài cho quan hệ Mỹ-Việt: "Lòng tin của họ vào Hoa Kỳ như một đối tác đáng tin cậy đã được xây dựng trong 30 năm qua và giờ đây sẽ bị ảnh hưởng đáng kể."

Quan hệ thương mại Mỹ-Việt đã phát triển nhanh chóng trong hai thập niên qua. Theo số liệu từ Cơ quan Thương mại Quốc tế, kể từ khi hai nước ký kết Hiệp định Thương mại song phương năm 2001, kim ngạch thương mại song phương đã tăng vọt từ 2,9 tỷ đô la năm 2002 lên hơn 139 tỷ đô la vào năm 2022, để VN trở thành nguồn nhập cảng lớn thứ 6 vào Hoa .

⦿ ---- Đại học Tiểu Bang California (Cal State L.A., còn viết là CSULA) đang cho phép các giáo sư chuyển sang các lớp học trực tuyến trong bối cảnh sinh viên lo ngại về các cuộc đột kích nhập cư đang diễn ra. Hiệu trưởng kiêm Phó Chủ tịch phụ trách các vấn đề học thuật của trường, Heather Lattimer, đã gửi thư cho các giảng viên rằng họ "có thể làm việc từ xa trong một khoảng thời gian giới hạn do những hoàn cảnh đặc biệt mà họ đang phải đối mặt", tờ Los Angeles Times đưa tin.

Theo báo cáo, bức thư cũng tái khẳng định các chính sách của trường cho phép sinh viên vắng mặt có lý do và học bù sau khi sinh viên bày tỏ lo lắng về việc sử dụng phương tiện công cộng hoặc lái xe đến trường. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đột kích nhập cư đang diễn ra, gây ra các cuộc biểu tình và trở thành tiêu điểm trên toàn quốc. Chưa có cuộc đột kích nào được báo cáo tại trường, nơi hiện đang trong kỳ học hè.

"Là một trường đại học, chúng ta cần cân nhắc kỹ lưỡng những lo ngại này khi tìm cách hỗ trợ tất cả các thành viên trong gia đình Đại bàng Vàng của mình", Lattimer viết. “Mặc dù chúng tôi không muốn quay lại lịch học trực tuyến như năm 2021 và 2022, nhưng có thể có những trường hợp giảng viên sẽ cung cấp cho sinh viên gặp hoàn cảnh đặc biệt lựa chọn tham gia lớp học trực tiếp tại trường từ xa thông qua liên kết Zoom hoặc nộp bài tập từ xa.” Hiện vẫn chưa rõ sẽ có bao nhiêu lớp học trực tuyến khi phần lớn sinh viên quay lại trường vào học kỳ mùa thu.

⦿ ---- Nam Califgornia: Một thị trưởng tại Quận Riverside, California, đã lên mạng xã hội vào thứ Tư, cảnh báo người dân ở nhà trong bối cảnh các cuộc truy quét nhập cư liên bang đang diễn ra liên quan đến chính sách trục xuất của Tổng thống Donald Trump. Bài đăng trên trang Facebook của Thành phố Perris có tiêu đề THÔNG BÁO DỊCH VỤ CÔNG CỘNG cho biết thành phố đã nhận được báo cáo về "các hoạt động của ICE" đang diễn ra trong khu vực.

"Chúng tôi kêu gọi tất cả người dân giữ bình tĩnh, ở trong nhà nếu có thể và hiểu rõ quyền của mình. Không ra ngoài trừ khi cần thiết. Hãy ở nhà và không mở cửa cho người lạ", Thị trưởng Perris, Michael Vargas, phát biểu trong video. Theo Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, khoảng 78% dân số Perris là người gốc Tây Ban Nha hoặc Latinh.

Thông điệp của thị trưởng được đưa ra trong bối cảnh các sĩ quan của Bộ An ninh Nội địa đang thực hiện các hoạt động thực thi pháp luật hàng ngày nhắm vào các cá nhân, doanh nghiệp và các địa điểm tụ tập thường xuyên có người lao động theo ngày. Thông điệp của thị trưởng không đề cập đến bất kỳ hoạt động hoặc vụ bắt giữ cụ thể nào của ICE trong khu vực.

⦿ ---- Alan Dershowitz, cựu cố vấn Hiến pháp của Tổng thống Donald Trump, đã cáo buộc trong một tiết lộ chấn động rằng các tài liệu quan trọng liên quan đến Jeffrey Epstein, kẻ ấu dâm bị kết án, đang bị che giấu — không phải để bảo vệ các nạn nhân, mà là để che giấu những nhân vật quyền lực.

“Tôi biết chắc chắn rằng các tài liệu [của Epstein] đang bị che giấu và chúng bị che giấu để bảo vệ các cá nhân. Tôi biết tên của những cá nhân đó, tôi biết lý do tại sao các hồ sơ bị che giấu,” ông nói trên chương trình Sean Spicer Show trong một cuộc phỏng vấn mới được đăng lại, ban đầu được phát sóng vào tháng 3 năm nay.

Dershowitz tiếp tục: “Tôi biết ai đang che giấu hồ sơ, nhưng tôi bị ràng buộc bởi quyền bảo mật của thẩm phán và các vụ án, và tôi không thể tiết lộ những gì tôi biết. Nhưng, thề có Chúa, tôi biết tên của những người có hồ sơ bị che giấu để bảo vệ họ, và điều đó là sai trái.”

Dershowitz đóng vai trò quan trọng trong việc đàm phán thỏa thuận nhận tội năm 2008 của Epstein, vốn bị chỉ trích gay gắt, cho phép Epstein được miễn trừ truy tố liên bang để đổi lấy việc nhận tội về các cáo buộc mại dâm cấp tiểu bang.

Ông cũng là thành viên trong nhóm luật sư của Trump trong phiên tòa luận tội đầu tiên của ông tại Thượng viện Hoa Kỳ vào đầu năm 2020. Mặc dù từng là một đảng viên Dân chủ tự do và là người chỉ trích thẳng thắn — có thời điểm vào năm 2016, ông từng gọi Trump là "tham nhũng hơn cả Hillary Clinton" — nhưng đến tháng 1 năm 2020, Dershowitz đã chuyển sang một vị trí chính thức tập trung hoàn toàn vào các vị trí pháp lý.

Trump đã đích thân chiêu mộ ông trong một cuộc trò chuyện đêm Giáng sinh tại Mar-a-Lago, và Dershowitz đồng ý tham gia với điều kiện ông sẽ hành động độc lập và chỉ tập trung vào việc diễn giải hiến pháp — chứ không phải chiến lược xét xử hay tìm kiếm sự thật.

Trong khi đó, Dân biểu Marjorie Taylor Greene (Đảng Cộng hòa-Ga.) đã phản ứng trước những phát biểu của Dershowitz hôm thứ Năm và viết trên nền tảng xã hội X: "HÃY PHỔ BIẾN DANH SÁCH KHÁCH HÀNG EPSTEIN!!!!"

Nhà phân tích chính trị Dominic Tripi viết: "Tên tuổi, tài liệu bị che giấu, người được bảo vệ, tất cả đều có sẵn. Đây hoàn toàn là một sự che đậy, họ nghĩ rằng nếu phát hiện ra sự thật, tính chính danh của các thể chế chính phủ sẽ bị phá hủy hoàn toàn."

⦿ ---- Tina Brown, biên tập viên sáng lập của tờ Daily Beast, đã tiết lộ cách một đặc vụ FBI đã tiên đoán trước rằng Jeffrey Epstein sẽ không bao giờ phải đối mặt với công lý. "Epstein sẽ không bao giờ ra tòa. Có những chiếc khăn tắm bên trong", đặc vụ này nói với nhà báo Conchita Sarnoff ngay sau khi nhà tài chính bị bắt tại Sân bay Teterboro, New Jersey, vào tháng 7 năm 2019, Brown tiết lộ hôm thứ Năm trên Fresh Hell Substack của cô. (Ghi chú: "towels on the inside" ám chỉ Bộ tư pháp sẽ lau sạch vụ này.)

Năm tuần sau lời cảnh báo của đặc vụ FBI, Epstein được phát hiện đã chết trong phòng giam của mình tại cơ sở giam giữ liên bang Manhattan. Brown kể chi tiết câu chuyện đằng sau nhiều năm tiết lộ của Beast về Epstein trong bài đăng Substack mới của cô. Cô tiết lộ cách anh ta cố gắng giết chết một loạt phim sáu phần mang tính đột phá mà Brown đã đặt hàng Sarnoff vào năm 2010. Lần đầu tiên nó tiết lộ cả thỏa thuận năm 2008 của Epstein với các công tố viên và mức độ khủng khiếp mà Epstein đã lạm dụng các bé gái vị thành niên.

Brown kể về cuộc gặp gỡ rùng rợn của chính cô với Epstein, sau những tiết lộ đầu tiên của Beast về việc Epstein bị phạt rất nhẹ vì tội lạm dụng tình dục trẻ em tràn lan. Kẻ săn mồi đã vượt qua an ninh và vào văn phòng Manhattan của cô khi cô đang ăn trưa, cô viết. "Hắn ta ủ rũ và đe dọa, đôi mắt rắn của hắn nheo lại", cô kể lại. "'Dừng [viết loạt nài này] lại đi,' hắn ta nói nặng nề khi tôi nhìn chằm chằm vào hắn từ cửa ra vào. 'Sẽ có hậu quả nếu cô không làm vậy.'" Brown và Quái thú không hề sợ hãi và tiếp tục điều tra hắn ta.

Nhưng, Brown viết, những câu chuyện "ít tác động" hơn so với trường hợp sau #MeToo. Nhà báo kỳ cựu viết rằng những nỗ lực của chính quyền Trump nhằm dập tắt sự quan tâm đến Epstein đã làm dấy lên những câu hỏi của cô - và của những người khác - về cách Epstein chết. "Tôi chưa bao giờ hoàn toàn tin rằng Epstein đã tự tử và sự hoài nghi của tôi ngày càng tăng khi những bí ẩn ngày càng tích tụ", cô viết. Epstein chết trong tù năm 2019, khi Trump làm Tổng Thống.

⦿ ---- Trump: hồ sơ Epstein sẽ làm hại nhiều người vô tội, vì họ có giao du tình bạn với Epstein nhưng không dính chuyện sex ấu dâm. Bill O'Reilly, cựu người dẫn chương trình của Fox, cho biết ông đã có cuộc trò chuyện với Tổng thống Donald Trump vào đầu năm nay về hồ sơ Jeffrey Epstein, mà tổng thống cho rằng có thể "hủy hoại" những người vô tội.

Trong chương trình "NewsNation's Cuomo" hôm thứ Tư, O'Reilly cho biết ông đã nói chuyện "mặt đối mặt, mắt đối mắt" với Trump về hồ sơ Epstein vào Ngày Thánh Patrick 2025. "Ông ấy nói, và tôi đồng ý, có rất nhiều cái tên liên quan đến Epstein mà không liên quan gì đến hành vi của Epstein", O'Reilly nói trong cuộc phỏng vấn. "Họ có thể đã ăn trưa với ông ấy hoặc có thể đã trao đổi thư từ về việc này hay việc khác", ông nói thêm. "Nếu các cái tên đó bị lộ ra, những người đó sẽ bị hủy hoại vì sẽ không có bất kỳ bối cảnh nào."

Chính quyền Trump đang phải đối mặt với sự chỉ trích ngày càng tăng từ những người bảo thủ về quyết định của Bộ Tư pháp không công bố thêm tài liệu từ cuộc điều tra buôn bán tình dục Epstein. Bộ Tư pháp cho biết trong một bản ghi nhớ dài hai trang hôm thứ Hai rằng Epstein không duy trì "danh sách khách hàng" và đã tự tử. Bản ghi nhớ cho biết sẽ không có thêm hồ sơ nào liên quan đến cuộc điều tra được công bố sau nhiều tháng xem xét các bằng chứng mà chính phủ nắm giữ.

Như Trump đã đề xuất trong chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng rằng ông sẽ công bố các tài liệu liên quan đến vụ án Epstein, thông báo của Bộ Tư pháp có thể làm sâu sắc thêm rạn nứt giữa tổng thống và những người ủng hộ MAGA của ông.

O'Reilly cho biết Trump nên yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi tổ chức một cuộc họp báo để trình bày chi tiết những gì các nhà điều tra đã biết được trong khi vẫn bảo vệ danh tính của những người vô tội. Ông nói: "Tất cả những gì bạn cần làm là nói với Bộ trưởng Tư pháp, 'Bộ trường sẽ tổ chức một cuộc họp báo, sẽ nói một cách tổng quát những gì chúng ta đã biết về vụ án Epstein một cách rất có phương pháp, sẽ trả lời một số câu hỏi. Nhưng không được đề cập đến bất kỳ tên nào vì điều đó có thể hủy hoại con người.'"

Ông nói thêm: "Bạn không thể hủy hoại con người bằng cách công bố các hồ sơ, bất kể chúng là gì. Nhưng chắc chắn bạn có thể để Bộ trưởng Tư pháp Bondi nói, 'Đây là những gì chúng tôi biết, và các bạn biết đấy, chúng tôi sẽ bảo vệ người vô tội, và hắn ta là một tên tội phạm tàn ác.' O'Reilly cũng cho biết Merrick Garland, người từng giữ chức Bộ trưởng Tư pháp dưới thời chính quyền Biden, nên xuất hiện tại buổi họp báo cùng với Bondi.

Vào tháng 2, Bondi đã gợi ý trong một cuộc phỏng vấn với Fox News rằng danh sách khách hàng được cho là của Epstein đang nằm trên bàn làm việc của bà để xem xét. Sau đó, bà đã làm rõ rằng bà đang đề cập đến các hồ sơ liên quan đến Epstein chứ không phải danh sách khách hàng được cho là sẽ liên lụy đến những cá nhân nổi tiếng trong các tội ác tình dục.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội đã bị xóa, tỷ phú Elon Musk đã nói mà không có bằng chứng trong cuộc tranh cãi gay gắt với Trump vào tháng trước rằng các hồ sơ của Epstein không được công bố vì Trump có mặt trong đó. Tổng thống đã bác bỏ tuyên bố này, nói rằng ông "không liên quan gì đến việc này".

Tổng thống Donald Trump đã nổi nóng, chất vấn một phóng viên đặt câu hỏi về Epstein trong cuộc họp Nội các hôm thứ Ba rằng: "Anh vẫn còn nhắc đến Jeffrey Epstein sao? Người ta đã nói về ông ta nhiều năm rồi. Tôi không thể tin được là anh lại hỏi về Epstein vào thời điể [lũ lụt Texas] như thế này, khi chúng ta đang đạt được những thành công to lớn nhất nhưng cũng đầy bi kịch với những gì đã xảy ra ở Texas. Nó giống như một sự báng bổ vậy."

⦿ ---- Nhiều đệ tử của Elon Musk rời DOGE. Ít nhất 8 thành viên chủ chốt trong nhóm sáng lập DOGE đã rời khỏi vị trí sau khi Elon Musk từ chức, dựa trên tài liệu nội bộ được Politico xem xét và các nguồn tin ẩn danh nắm rõ tình hình. Danh sách đó bao gồm Steve Davis, Nicole Hollander, Brad Smith, Chris Stanley, Katie Miller, Amanda Scales, James Burnham và Tom Krause, theo thông tin từ hãng truyền thông này đưa tin hôm thứ Sáu.

Ngoài ra, không dưới 7 chuyên gia kỹ thuật DOGE, hầu hết có quyền truy cập hệ thống rộng rãi vào các phòng ban, đã từ chức, cùng với 3 người nữa đang lên kế hoạch rời đi trong thời gian tới, theo hồ sơ của cơ quan mà Politico xem xét.

⦿ ---- Tổng thống Trump đã đăng một bức thư lên mạng xã hội vào tối thứ Năm, thông báo rằng hàng hóa Canada sẽ phải chịu mức thuế quan 35% bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, một mức tăng mạnh so với mức thuế 25% mà Trump công bố lần đầu tiên vào tháng 2, theo AP. Trump biện minh rằng việc áp thuế là cần thiết để kiểm soát cuộc khủng hoảng chất nghiện opioid của Mỹ, mà ông cho rằng một phần là do fentanyl được buôn lậu vào Mỹ qua Canada.

Hai nước đã ngồi vào bàn đàm phán về thương mại sau khi Canada hủy bỏ kế hoạch đánh thuế các công ty công nghệ Mỹ do áp lực từ Nhà Trắng, và BBC đưa tin rằng họ chỉ còn vài ngày nữa là đến hạn chót tự đặt ra để đạt được một thỏa thuận thương mại mới. Trump kết thúc bức thư bằng cách gợi ý rằng nếu Canada hỗ trợ Mỹ ngăn chặn fentanyl xâm nhập vào nước này, thì Trump "có lẽ" sẽ xem xét điều chỉnh mức thuế quan.

Trong khi hơn 20 quốc gia khác đã nhận được thư áp thuế tương tự trong tuần này, Canada, với tư cách là đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ sau Mexico, đã trở thành một đối thủ đáng ngại của Trump. Nước này đã áp đặt thuế quan trả đũa lên hàng hóa Mỹ và phản đối lời chế giễu của Trump về việc biến Canada thành tiểu bang thứ 51. Trump cũng cho biết các mức thuế quan mới đối với Liên minh Châu Âu sẽ sớm được áp dụng.

⦿ ---- Bộ Ngoại giao Mỹ đang chuẩn bị gửi thông báo sa thải tới nhân viên như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính quyền Trump nhằm tinh giản biên chế chính phủ, theo một bản ghi nhớ nội bộ mà tờ Washington Post có được. Ông Michael Rigas, Thứ trưởng Bộ phụ trách quản lý và nguồn lực, đã phác thảo động thái này mà không nêu rõ số lượng nhân viên sẽ bị sa thải, nhưng cho biết "mọi nỗ lực đã được thực hiện" để hỗ trợ các đồng nghiệp sắp rời đi. Ngoại trưởng Marco Rubio đã thông báo với Quốc hội vào tháng 5 rằng cơ quan này dự định cắt giảm hơn 15% nhân sự tại Hoa Kỳ, tương đương gần 2.000 việc làm, nhằm tinh gọn bộ máy mà ông gọi là "bộ máy quan liêu cồng kềnh".

Làn sóng cắt giảm nhân sự này diễn ra sau nhiều tháng lo lắng và thất vọng trong lực lượng lao động của bộ. Tờ Washington Post mô tả các nhân viên là "kiệt sức và cay đắng" trước viễn cảnh mất việc sau khi làm thêm giờ để hỗ trợ người Mỹ bị cuốn vào các cuộc xung đột ở Trung Đông. Các quan chức cho biết họ muốn loại bỏ các vị trí và cơ quan "thừa thãi, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với các ưu tiên chính sách đối ngoại của tổng thống trong thế giới hậu Chiến tranh Lạnh", tờ Guardian đưa tin. Rubio tuyên bố một số cơ quan "bị chi phối bởi hệ tư tưởng chính trị cực đoan".

⦿ ---- Nổi tiếng làng chơi, vẫn được Trump đề cử làm đại sứ Mỹ. Tổng thống Trump đã đề cử một người tự xưng là "alpha male" (con đực đầu đàn, nam tính thượng thừa) đến từ Úc, nổi tiếng với những lời khen ngợi nồng nhiệt dành cho Hooters (chuỗi nhà hàng nổi tiếng với nữ tiếp viên hở hang, gợi cảm), làm đại sứ Mỹ tiếp theo tại Malaysia. Nick Adams, người đã trở thành công dân Hoa Kỳ vào năm 2021, đã thu hút một lượng lớn người theo dõi trực tuyến nhờ "những trò đùa tục tĩu và các hình thức troll internet khác", theo tờ New York Times.

"Nick là một người yêu nước đáng kinh ngạc và là một doanh nhân rất thành đạt, người có tình yêu và sự tận tụy dành cho Đất nước Vĩ đại của chúng ta là nguồn cảm hứng", Trump chia sẻ trong một bài đăng trên Truth Social thông báo về đề cử này hôm thứ Năm. "Nick là một tác giả, diễn giả và nhà bình luận bán chạy nhất", người "tốt nghiệp Đại học Sydney và kể từ đó, đã đặt mục tiêu ca ngợi những giá trị của sự vĩ đại của nước Mỹ" làm sứ mệnh cuộc đời mình, Trump viết.

Năm 2017, Trump đã ca ngợi cuốn sách "Green Card Warrior: My Quest for Legal Immigration in an Illegals' System" ("Chiến binh Thẻ Xanh: Hành trình tìm kiếm Nhập cư Hợp pháp trong Hệ thống Người nhập cư Bất hợp pháp") của Adams, theo tờ Guardian đưa tin. Những cuốn sách sau này của ông bao gồm "Retaking America: Crushing Political Correctness" (Tái chiếm nước Mỹ: Phá vỡ sự chính xác về mặt chính trị), "Class Dismissed: Why College Isn't the Answer" (Lớp học bị bác bỏ: Tại sao trường đại học không phải là câu trả lời), và "The Most Dangerous President in History" (Tổng thống nguy hiểm nhất trong lịch sử), cáo buộc cựu Tổng thống Biden thực hiện "một chương trình nghị sự phá hoại chống lại toàn bộ hệ thống tự do của chúng ta".

Adams, người được bổ nhiệm làm đại sứ tại quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi cần được Thượng viện phê chuẩn, có tiền sử đưa ra những phát ngôn mang tính bài Hồi giáo, theo tờ NY Times.

Joshua Kurlantzick, một chuyên gia về Đông Nam Á tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, cho rằng việc Adams thiếu kinh nghiệm và phong cách "khoa trương" khó có thể cải thiện mối quan hệ Mỹ-Malaysia vốn đã căng thẳng do các vấn đề bao gồm thuế quan. "Đây có khả năng là một cuộc bổ nhiệm gây nhiều tranh cãi. Nó cho thấy Trump không coi trọng ngành ngoại giao", ông nói với Australian Broadcasting Corporation. "Điều này có lẽ sẽ không được Malaysia đón nhận."

⦿ ---- Nhiều năm đầu tư do Hoa Kỳ dẫn đầu vào các chương trình phòng chống AIDS đã giúp giảm số người tử vong do căn bệnh này xuống mức thấp nhất trong hơn ba thập niên và cung cấp thuốc men cứu sống cho một số người dễ bị tổn thương nhất thế giới. Tuy nhiên, các quan chức Liên Hợp Quốc cảnh báo hôm thứ Năm rằng trong sáu tháng qua, việc Hoa Kỳ đột ngột rút tiền tài trợ đã gây ra một "cú sốc hệ thống", đồng thời cho biết thêm rằng nếu nguồn tài trợ này không được thay thế, có thể sẽ có hơn 4 triệu ca tử vong liên quan đến AIDS và thêm 6 triệu ca nhiễm HIV vào năm 2029, theo AP.

Những tác động ban đầu: Báo cáo mới của UNAIDS cho biết việc mất nguồn tài trợ đã "làm mất ổn định chuỗi cung ứng, dẫn đến việc đóng cửa các cơ sở y tế, khiến hàng nghìn phòng khám không có nhân viên, làm chậm trễ các chương trình phòng ngừa, làm gián đoạn các nỗ lực xét nghiệm HIV và buộc nhiều tổ chức cộng đồng phải giảm hoặc dừng các hoạt động phòng chống HIV". Báo cáo cũng cho biết có lo ngại rằng các nhà tài trợ lớn khác sẽ cắt giảm hỗ trợ, đảo ngược những tiến bộ trong nhiều thập niên chống lại AIDS trên toàn thế giới—và rằng sự hợp tác đa phương vững mạnh đang bị đe dọa bởi chiến tranh, biến động địa chính trị và biến đổi khí hậu.

Một "phao cứu sinh" bị cắt đứt: Khoản tiền 4 tỷ đô la mà Hoa Kỳ cam kết cho nỗ lực ứng phó với HIV toàn cầu đến năm 2025 đã đột ngột biến mất vào tháng 1, khi Tổng thống Trump ra lệnh đình chỉ mọi viện trợ nước ngoài và sau đó đóng cửa cơ quan USAID của Hoa Kỳ. Andrew Hill, một chuyên gia về HIV tại Đại học Liverpool, người không có liên hệ với Liên Hợp Quốc, cho biết mặc dù Trump có quyền chi tiêu tiền của Hoa Kỳ theo ý muốn, nhưng "bất kỳ chính phủ có trách nhiệm nào cũng sẽ đưa ra cảnh báo trước để các quốc gia có thể lên kế hoạch", thay vì để bệnh nhân mắc kẹt ở Châu Phi, nơi các phòng khám đóng cửa qua đêm. UNAIDS gọi chương trình cứu trợ AIDS được khởi xướng dưới thời Tổng thống George W. Bush là "phao cứu sinh" cho các quốc gia có tỷ lệ HIV cao.

Khoảng cách: Theo ước tính của UNAIDS, vào năm 2024, có khoảng 630.000 ca tử vong liên quan đến AIDS trên toàn thế giới - con số này vẫn giữ nguyên kể từ năm 2022 sau khi đạt đỉnh điểm khoảng 2 triệu ca tử vong vào năm 2004. Ngay cả trước khi Hoa Kỳ cắt giảm ngân sách, tiến độ ngăn chặn HIV vẫn không đồng đều. UNAIDS cho biết một nửa số ca nhiễm mới là ở Châu Phi cận Sahara. Tom Ellman của tổ chức Bác sĩ Không Biên giới cho biết mặc dù một số quốc gia nghèo hơn hiện đang tự tài trợ nhiều hơn cho các chương trình phòng chống HIV của riêng họ, nhưng việc lấp đầy khoảng trống mà Hoa Kỳ để lại là điều không thể. "Chúng tôi không thể làm gì để bảo vệ các quốc gia này khỏi việc Hoa Kỳ đột ngột cắt giảm hỗ trợ một cách tàn nhẫn", Ellman, người đứng đầu đơn vị y tế Nam Phi của tổ chức, cho biết.

Thiếu thông tin: Các chuyên gia cũng lo ngại về một tổn thất đáng kể khác - dữ liệu. Theo Tiến sĩ Chris Beyrer, giám đốc Viện Y tế Toàn cầu tại Đại học Duke, Hoa Kỳ đã chi trả cho hầu hết các hoạt động giám sát HIV ở các quốc gia châu Phi, bao gồm cả hồ sơ bệnh án, hồ sơ bệnh nhân và hồ sơ điện tử, nhưng tất cả những hoạt động này hiện đã đột ngột chấm dứt. "Nếu không có dữ liệu đáng tin cậy về cách thức lây lan của HIV, việc ngăn chặn nó sẽ vô cùng khó khăn", ông nói.

⦿ ---- Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva hôm thứ Năm cho biết ông sẽ áp đặt thuế quan trả đũa đối với Mỹ nếu Tổng thống Trump thực hiện lời hù dọa tăng thuế nhập cảng lên 50% liên quan đến phiên tòa hình sự của quốc gia Nam Mỹ này đối với người tiền nhiệm Jair Bolsonaro. Lula cho biết ông sẽ kích hoạt luật có đi có lại của Brazil đã được Quốc hội thông qua hồi đầu năm nay nếu các cuộc đàm phán với Mỹ thất bại, theo AP. "Nếu ông Trump áp thuế 50% từ chúng tôi, chúng tôi sẽ áp thuế 50% từ họ", Lula nói với TV Record, trích đoạn phỏng vấn cho thấy. "Tôn trọng là tốt. Tôi muốn trao tặng và tôi muốn nhận lại." Hôm thứ Năm, Lula đã ra lệnh cho các nhà ngoại giao của mình trả lại thư của Trump nếu nó được gửi đến dinh tổng thống.

Những bình luận của Lula làm dấy lên nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến thuế quan giữa hai nước, tương tự như những gì đã xảy ra giữa Mỹ và Trung Quốc. Trump đã thề sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu các nước tìm cách trừng phạt Mỹ bằng cách áp đặt thuế quan của riêng họ. Chủ tịch Thượng viện Brazil, Thượng nghị sĩ Davi Alcolumbre, và Chủ tịch Hạ viện Hugo Motta, hai nhân vật ôn hòa gần đây bất đồng quan điểm với Lula, bây giờ đã đồng ý rằng luật tương hỗ mang lại cho Brazil "phương tiện... để bảo vệ chủ quyền của chúng ta". Họ đã ra tuyên bố: "Chúng tôi sẽ sẵn sàng hành động cân bằng và kiên quyết để bảo vệ nền kinh tế, khu vực sản xuất và việc làm của Brazil."

Lá thư áp thuế mà Trump gửi cho Brazil về phiên tòa xét xử Bolsonaro đã mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại của ông, với việc nhà lãnh đạo Hoa Kỳ trực tiếp sử dụng thuế nhập cảng để can thiệp vào chính trị nội bộ của một quốc gia khác, theo AP. Trump đang cố gắng quyết định kết quả phiên tòa hình sự của Bolsonaro, một đồng minh của Trump cũng bị buộc tội âm mưu lật ngược cuộc bầu cử tổng thống. "Lula hay Brazil không thể làm gì được về phiên tòa xét xử Bolsonaro", Carlos Melo, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Insper ở Sao Paulo, cho biết. "Bất kỳ thay đổi nào trong đó cũng sẽ là sự đầu hàng của Brazil. Tình hình của Bolsonaro ở đây sẽ không thay đổi. Làm sao để đàm phán về điều đó?"

⦿ ---- Angela Paxton, Thượng nghị sĩ tiểu bang Texas, hôm thứ Năm tuyên bố bà đang tìm cách ly hôn với chồng, Bộ trưởng Tư pháp Texas Ken Paxton, với lý do "theo lời dạy từ Kinh thánh". Trong một thông điệp đăng trên X, nữ Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa này mô tả hôn nhân là một "giao ước thiêng liêng", theo Texas Tribune đưa tin. Bà cho biết bà đã "hết lòng theo đuổi sự hòa giải", nhưng những diễn biến gần đây đã thuyết phục bà rằng việc tiếp tục cuộc hôn nhân sẽ không "tôn vinh Chúa", cũng không phục vụ lợi ích tốt nhất của bà, các con bà, hay Ken Paxton. Vợ chồng Paxton, những người đã kết hôn được 38 năm, từ lâu đã thể hiện một "mặt trận chính trị thống nhất", theo Axios đưa tin.

Ken Paxton đã ra tuyên bố cho rằng sự chia rẽ này là do "áp lực từ vô số cuộc tấn công chính trị và sự giám sát của công chúng", gọi đó là một quyết định chung để "bắt đầu một chương mới". Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Ken Paxton đang chuẩn bị cho một cuộc thách thức sơ bộ chống lại Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John Cornyn, sau gần một thập niên làm Bộ trưởng Tư pháp Texas. Angela Paxton, người đã tiếp quản ghế Thượng viện tiểu bang cũ của chồng vào năm 2019 và tái đắc cử vào tháng 11, lưu ý rằng bà đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ nhưng cuối cùng kết luận rằng ly hôn là cần thiết.

Cuộc hôn nhân của cặp đôi này đã chịu sự giám sát chặt chẽ của công chúng, đặc biệt là trong vụ luận tội Ken Paxton năm ngoái. Hạ viện Texas đã luận tội ông với các cáo buộc bao gồm lạm dụng chức vụ và ngoại tình, mặc dù Thượng viện tiểu bang đã tha bổng ông sau một phiên tòa gây chú ý. TNS Angela Paxton đã tham dự nhưng bị cấm tham gia hoặc bỏ phiếu trong quá trình luận tội. Cuộc luận tội tập trung vào những ưu ái mà Paxton bị cáo buộc đã dành cho một nhà đầu tư bất động sản và mối quan hệ ngoài luồng của ông với một cựu phụ tá Thượng viện. Các nhà điều tra cho biết mối quan hệ này đã tạm dừng một thời gian ngắn sau khi Angela Paxton biết được vào năm 2019, nhưng lại tiếp tục vào năm sau. Cựu phụ tá này đã được triệu tập để làm chứng nhưng cuối cùng cô đã không ra làm chứng.

⦿ ---- Tổng giám đốc điều hành JPMorgan Chase, Jamie Dimon, đã đưa ra đánh giá về triển vọng kinh tế của châu Âu tại một sự kiện ở Dublin do Bộ Ngoại giao Ireland tổ chức, cảnh báo rằng lục địa này đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lực cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Dimon đã nhấn mạnh sự thay đổi đáng kể về vị thế kinh tế của châu Âu so với Hoa Kỳ. "Châu Âu đã giảm từ 90% GDP của Hoa Kỳ xuống còn 65% trong vòng 10 hoặc 15 năm. Điều đó không tốt", ông nói với khán giả, bao gồm các quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp Ireland.

.

.

Musk đã thổi phồng cái gọi là "thuyết thay thế vĩ đại" cùng những luận điệu cố chấp và sai lệch khác, bao gồm cả những bài đăng kỳ thị, tuyên bố có "cuộc xâm lược của người gốc Tây Ban Nha" vào Hoa Kỳ.Lemon cũng chất vấn Musk về việc kiểm duyệt nội dung trên X, và sự gia tăng được báo cáo về nội dung bài Do Thái trên nền tảng này sau khi Musk mua lại nó với tên gọi Twitter trong một thương vụ mua lại bằng đòn bẩy tài chính trị giá 44 tỷ đô la vào cuối năm 2022. Musk đã thực hiện những thay đổi sâu rộng sau khi tiếp quản trang web, sa thải hàng loạt nhân sự và đảo ngược lệnh cấm tài khoản đối với những người dùng đã bị xóa khỏi nền tảng sau khi đăng tải ngôn từ kích động thù địch hoặc kích động bạo lực.Musk, người tự nhận mình là một "người theo chủ nghĩa tuyệt đối" về tự do ngôn luận, cũng đã khôi phục tài khoản của Tổng thống Donald Trump. Các lệnh trừng phạt sẽ dẫn đến việc đóng băng tài sản của Albanese tại Hoa Kỳ và có thể áp đặt các hạn chế đối với việc bà đến lãnh thổ Hoa Kỳ."Liên minh Châu Âu ủng hộ mạnh mẽ hệ thống nhân quyền của Liên Hợp Quốc và chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc về quyết định áp đặt lệnh trừng phạt đối với Francesca Albanese", người phát ngôn EU Anouar El Anouni tuyên bố.Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio hôm thứ Tư tuần trước đã tuyên bố rằng Washington đang trừng phạt Albanese vì "những nỗ lực bất hợp pháp và đáng xấu hổ của bà nhằm thúc đẩy Tòa án Hình sự Quốc tế hành động [quy tội diệt chủng dân Palestine] chống lại các quan chức, công ty và giám đốc điều hành của Hoa Kỳ và Israel."⦿ ---- Israel đêm qua tấn công trường học, nơi ở của các gia đình Palestine di tản ở phía bắc Gaza, khiến nhiều trẻ em thiệt mạng. Theo Bộ Y tế Gaza, cuộc chiến của Israel ở Gaza đã khiến ít nhất 57.762 người thiệt mạng và 137.656 người bị thương. Lazzarini đã phản ứng trước việc quân đội Israel sát hại 15 người, bao gồm 9 trẻ em và 4 phụ nữ, khi họ đang xếp hàng chờ nhận thực phẩm bổ sung dinh dưỡng tại thành phố Deir el-Balah, miền trung Gaza hôm qua.Phóng viên Ibrahim al-Khalili của Al Jazeera đã nói chuyện với Abu Haitham Khalla, một trong những người sống sót sau vụ dội bom đẫm máu của Israel đêm qua tại Trường Halimah al-Saadiyah, nơi đang là nơi trú ẩn cho những người di tản tại Jabalia an-Nazla, phía bắc Gaza."Tôi thấy toàn bộ khu vực phủ đầy bụi - đó là lúc tôi nhận ra cuộc không kích đã tấn công vào nơi này", Abu Haitham Khalla nói với Al Jazeera khi đang đứng giữa đống đổ nát. "Sự hoảng loạn, sợ hãi và kinh hoàng tràn ngập ngôi trường thật quá sức chịu đựng. Là con trai của một nhà truyền giáo Baptist và tốt nghiệp trường Đại học Bob Jones theo chủ nghĩa chính thống, ông đã dành tám năm làm mục sư truyền giáo trước khi từ bỏ đức tin [cực đoan] của mình và theo đuổi một tầm nhìn bao dung, hòa hợp hơn về Thiên Chúa. Bản dịch nơi đây chỉ tóm gọn.Nhìn chung, các tín đồ Tin Lành đang ăn mừng việc thông qua dự luật bự và đẹp. Hội Intercessors for America, Truyền giáo Cầu thay cho nước Mỹ đã phát hành một hướng dẫn cầu nguyện liệt kê "10 điều đáng mừng về DỰ LUẬT LỚN ĐẸP Đà ĐƯỢC THÔNG QUA". Họ ca ngợi việc cắt giảm Medicaid và SNAP là biện pháp trấn áp "gian lận và lãng phí", đồng thời cầu nguyện rằng hàng tỷ đô la cho ICE và các trung tâm giam giữ sẽ giúp biên giới "được bảo vệ... khỏi cái ác tràn vào".Nhiều người bạn thế tục của tôi cảm thấy bối rối. Làm sao những người yêu Chúa Jesus lại có thể ủng hộ một dự luật khắc nghiệt và thoái bộ như vậy? "Điều này thực sự mang tính Cơ Đốc giáo gì?" họ hỏi. Một người theo đạo Tin Lành gần đây đã nói với tôi: "Nếu bạn nghĩ những bức tường biên giới là tàn nhẫn, hãy đợi đến khi thiên đường - đó là một cộng đồng được bảo vệ, và Chúa sẽ không để một 'người nhập cư bất hợp pháp' nào vượt qua địa ngục!"Khi bạn tin rằng Chúa đày người ta xuống địa ngục chỉ vì họ không tin vào điều "đúng đắn", thì không khó để biện minh cho trại tù "Cá sấu Alcatraz". Khi tâm linh của bạn xoay quanh biên giới và sự phân chia nhị nguyên, thì chính trị của bạn cũng sẽ như vậy.Những người theo đạo Tin Lành tin rằng con đường của họ là con đường duy nhất—mọi con đường khác đều dẫn đến địa ngục. Đối với nhiều người trong số họ, việc thúc đẩy sự thống trị của Cơ đốc giáo quan trọng hơn lòng trắc ẩn của con người. Đối với họ, việc mở ra sự tái lâm là một nhiệm vụ địa chính trị quan trọng hơn hòa bình thế giới.Một trong những câu nói yêu thích của những người cố vấn mục vụ của tôi là, "Tất cả rồi sẽ cháy rụi." Tư duy này rất phổ biến trong phong trào Tin Lành: thế giới bên kia mới thực sự quan trọng. Nhưng theo một nghĩa rất thực tế, thế giới đã và đang bốc cháy. Nhiệt độ toàn cầu đang tăng lên, cháy rừng và thảm họa khí hậu đe dọa mạng sống con người, vậy mà tôi vẫn được dạy rằng biến đổi khí hậu không quan trọng vì Chúa Giê-su sẽ sớm trở lại.Nhà thần học Jürgen Moltmann đã viết rằng bằng cách quy sự cứu rỗi vào thế giới bên kia, những người theo đạo Thiên Chúa đã "vô tình bỏ mặc thiên nhiên cho con người khai thác một cách thảm khốc." Nếu thế giới này bốc cháy, đó là vì chúng ta để nó xảy ra.Chính trị của Chúa Giê-su: Tin tốt lành là những ưu tiên của Chúa Giê-su trái ngược với chủ nghĩa [Tin lành] Phúc Âm. Con đường của Ngài không phải là chia rẽ, mà là đoàn kết. Martin Luther King Jr., một trong những nhà thần học công khai vĩ đại nhất của thời đại chúng ta, đã không hình dung ra một tương lai vĩnh cửu, nơi chúng ta bị chia cắt thành thiên đường và địa ngục, mà là nơi một nhân loại kết nối với nhau trải nghiệm một số phận chung, mà ông gọi là "ngôi nhà thế giới"."Chúng ta đã thừa hưởng một ngôi nhà lớn, một 'ngôi nhà thế giới' vĩ đại, nơi chúng ta phải sống cùng nhau - đen và trắng, phương Đông và phương Tây, dân ngoại và Do Thái, Công giáo và Tin lành, Hồi giáo và Ấn Độ giáo - một gia đình bị chia rẽ quá mức về tư tưởng, văn hóa và lợi ích, những người, bởi vì chúng ta không bao giờ có thể sống tách biệt nữa, phải học cách sống hòa bình với nhau", ông viết.Chúa Giê-su mời gọi chúng ta đến với một ngôi nhà thế giới của phẩm giá chung - chứ không phải một vương quốc bị đóng cửa được xây dựng trên nỗi sợ hãi và hình phạt. Và đó là một điều tốt." Theo thông cáo báo chí, dàn diễn viên sẽ bao gồm sự kết hợp giữa các diễn viên của Curb và "những ngôi sao khách mời đáng chú ý"."Sau khi Curb kết thúc, tôi đã ăn mừng bằng một bữa tiệc bọt biển (foam party) kéo dài ba ngày", David chia sẻ trong thông cáo báo chí. "Sau một cơn dị ứng dữ dội với bọt xà phòng, tôi khao khát được trở lại cuộc sống giản dị của một người nuôi ong, thu hoạch mật ong hữu cơ từ những bông hoa dại trên đồng cỏ. Than ôi, một ngày nọ, đàn ong của tôi biến mất một cách bí ẩn. Và thế là, với trái tim nặng trĩu, tôi trở lại truyền hình, hy vọng xoa dịu nỗi mất mát của tổ ong yêu quý." (Ghi chú: "foam party" là bữa tiệc có máy phun bọt xà phòng, bọt biển để làm vui, sôi nổi.)⦿ ---- Robot tác chiến: Một đơn vị phi cơ không người lái của Ukraine kết hợp với đơn vị xe tăng robot phá đã bao vây và bắt sống một đơn vị lính Nga. “Vụ nổ với ba quả mìn chống tăng – đó là một vụ nổ rất mạnh. Các cuộc tấn công ban đầu được thực hiện bởi máy bay không người lái FPV, sau đó là các phương tiện robot mặt đất mang theo tải trọng nổ nặng như tối đa ba quả mìn chống tăng và 21 đến 22,5 kg thuốc nổ TNT theo quy định của Trung tâm C-UAS. Khi một robot thứ hai tiếp cận một hầm trú ẩn bị hư hại, quân đội Nga bước ra mang theo một tấm biển bìa cứng: "Chúng tôi muốn đầu hàng".Công nghệ hỗ trợ cuộc tấn công này đại diện cho một xu hướng lớn hơn trong thiết kế và sử dụng xe và phi cơ không người lái. Đạn dược bay lượn trên mặt đất của Ukraine, thường được chế tạo trên các nền tảng thương mại với khả năng điều khiển từ xa và dẫn đường tự động chắc chắn, được thiết kế để dễ dàng thay thế và dễ dàng sử dụng. Mặt khác, máy bay không người lái được kết nối bằng cáp quang tránh được nhiễu sóng vô tuyến, cung cấp khả năng kiểm soát ổn định trong phạm vi xa lên tới 40 đến 50 km.Các robot mặt đất được sử dụng trong cuộc tấn công Kharkiv không phải là sản phẩm mới. Thiết kế chiến thuật điều khiển từ xa của chúng, với các khía cạnh tự động để điều hướng và nhắm mục tiêu bắt nguồn từ bài học kinh nghiệm từ các nhiệm vụ trước đây, ví dụ như di tản binh lính bị thương hoặc cung cấp hàng tiếp tế khi gặp hỏa lực. Theo Ukrainska Pravda, những nền tảng này đã được điều chỉnh cho các nhiệm vụ hậu cần, khai thác mỏ, rà phá bom mìn và hiện nay là chiến đấu tiền tuyến.Về mặt chiến lược, những tác động này rất đáng kể. Chỉ riêng việc các lực lượng địch đầu hàng các xe robot và phi cơ robot đã chứng minh rằng các hệ thống không người lái giờ đây không chỉ có thể giành chiến thắng về mặt chiến thuật mà còn cả chiến thắng về mặt tâm lý. Ông Trump đã công bố mức thuế đồng vào cuối ngày thứ Tư trên nền tảng Truth Social của mình, cho biết chúng sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8."Đồng là vật liệu cần thiết cho chất bán dẫn, máy bay, tàu thủy, đạn dược, trung tâm dữ liệu, pin lithium-ion, hệ thống radar, hệ thống phòng thủ tên lửa, và thậm chí cả vũ khí siêu thanh, thứ mà chúng ta đang chế tạo rất nhiều", ông viết. "Đồng là vật liệu được Bộ Quốc phòng sử dụng nhiều thứ hai! Tại sao những 'lãnh đạo' ngu ngốc (và NGỦ QUÁ!) của chúng ta lại phá hoại ngành công nghiệp quan trọng này? Mức thuế 50% này sẽ đảo ngược hành vi thiếu suy nghĩ và sự ngu ngốc của Chính quyền Biden. Giá đồng đã tăng vọt 13% vào thứ Ba, đạt mức cao kỷ lục, sau khi ông Trump đưa ra mức thuế quan có thể áp dụng.Theo dữ liệu của ngành, những ngành sử dụng đồng nhiều nhất — và do đó chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ việc tăng thuế — bao gồm rất nhiều ngành công nghiệp, từ xây dựng đến chất bán dẫn, xe điện và các linh kiện năng lượng tái tạo như tấm pin mặt trời.Daan de Jonge, nhà phân tích hàng đầu về nhu cầu và giá đồng tại Benchmark Mineral Intelligence, cho biết trong một báo cáo nghiên cứu rằng "việc tăng giá 50% chắc chắn sẽ gây ra những tác động lan tỏa không thể tránh khỏi đối với chi phí cơ sở hạ tầng mới, chi phí nhà ở, chi phí tủ lạnh, xe hơi và điều hòa không khí."Đối với người tiêu dùng, điều đó có nghĩa là chi phí của các thiết bị gia dụng như tủ lạnh, máy điều hòa không khí, cũng như xe điện, có thể sẽ tăng nếu mức thuế 50% này có hiệu lực, theo các nhà phân tích.Hoa Kỳ nhập khoảng 2/3 lượng đồng từ Chile và Canada, với nguồn cung bổ sung đến từ Peru và Mexico. Văn phòng Thống kê An ninh Nội địa ước tính có 12,8 triệu thường trú nhân hợp pháp, hay còn gọi là người sở hữu thẻ xanh, đang sinh sống tại Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 1 năm 2024.Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Donald Trump đã giám sát một cuộc đàn áp nhập cư. Trong khi nhiều sự chú ý tập trung vào việc chính quyền nhắm vào những người không có tư cách pháp lý, chính quyền đã thu hồi thẻ xanh của những người mà họ cho là đã vi phạm pháp luật, và đã có báo cáo về các trường hợp người sở hữu thẻ xanh bị giam giữ.Vào tháng 6 năm 2021, tỷ lệ việc làm có hỗ trợ thẻ xanh giảm xuống còn 0,04%. Con số này tăng lên mức cao nhất là 0,16% vào tháng 10 năm 2024, sau đó giảm nhẹ xuống còn 0,14% vào tháng 5 năm 2025. Điều này có nghĩa là các vị trí tuyển dụng hỗ trợ thị thực đã tăng gần 285% so với thời điểm trước đại dịch đến tháng 10 năm 2024.Về phân bổ địa lý, 20% số vị trí tuyển dụng có hỗ trợ nhập cư vào tháng 5 năm 2025 có trụ sở tại New York. Hôm thứ Năm, Ngoại trưởng đã bày tỏ lo ngại sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề hội nghị thượng đỉnh khu vực tại Malaysia, theo Politico. "Đó là một cuộc trò chuyện thẳng thắn. Đó là một cuộc trò chuyện quan trọng", Rubio nói với các phóng viên sau đó, theo Reuters. "Tôi đồng tình với những gì tổng thống nói - vừa thất vọng vừa bực bội vì thiếu tiến triển."Giọng điệu này cho thấy sự thay đổi trong chính quyền, vốn gần đây đã nối lại việc vận chuyển vũ khí cho Ukraine sau một thời gian tạm dừng ngắn. Rubio phàn nàn rằng "phía Nga không linh hoạt hơn trong việc chấm dứt cuộc xung đột này", mặc dù ông gợi ý rằng vẫn có một hướng đi khả thi. Ngoại trưởng cho biết ông và Lavrov đã thảo luận về "một cách tiếp cận mới hoặc khác" mà Nga có thể áp dụng, đồng thời cho biết thêm rằng ông sẽ chuyển tiếp vấn đề này cho Tổng thống Trump khi ông trở về Mỹ.Trong khi đó, xung đột trên thực địa vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. "Chúng được chia sẻ bất kể thu nhập hay trình độ học vấn, chủng tộc hay sắc tộc", tờ Times giải thích. "Người dân California sống ở các thành phố lớn và vùng nông thôn, cả già lẫn trẻ, đều bày tỏ sự bất an tương tự." Eric Schickler, đồng giám đốc Viện Nghiên cứu Chính phủ, cho biết cuộc thăm dò cho thấy "những lo ngại sâu sắc mà nhiều cử tri California có về tình trạng dân chủ Mỹ".

⦿ ---- Sau chuyến đi Canada, ông thẻ xanh bị cấm vào lại Mỹ bất kể đã ở Mỹ 43 năm. Một người đàn ông ở New Hampshire không được phép trở về nhà sau chuyến đi Canada cùng gia đình. Chris Landry là thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ và đã sống ở New Hampshire từ năm 3 tuổi. Anh có vợ, 5 người con và một công việc trong ngành sản xuất. Anh bị chặn lại vào Chủ nhật tại biên giới ở Houlton, Maine, khi đang trở về sau kỳ nghỉ gia đình.

"Họ kéo tôi sang một bên và bắt đầu thẩm vấn tôi về các tiền án của tôi ở New Hampshire," Landry nói với NBC Boston. Ba giờ sau, người đàn ông 46 tuổi này được thông báo rằng anh không thể về nhà, mặc dù anh đã có thẻ xanh và là thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ. "Họ từ chối cho tôi nhập cảnh lại và nói, 'Đừng quay lại nếu không chúng tôi sẽ bắt giữ anh,' và cách duy nhất để tôi có thể quay lại là gặp một thẩm phán di trú," anh nói với NBC Boston từ New Brunswick.

Năm 2004 và 2007, Landry bị buộc tội tàng trữ cần sa và lái xe khi giấy phép bị treo, nhưng anh ta nói rằng mình không có tiền án tiền sự kể từ đó. Anh ta được hưởng án treo và đã nộp phạt. "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó sẽ đe dọa đến tư cách thường trú nhân Hoa Kỳ của tôi", anh ta nói.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ nói với NBC Boston: "Việc sở hữu thẻ xanh là một đặc quyền, không phải là quyền, và theo luật pháp quốc gia, chính phủ có thẩm quyền thu hồi thẻ xanh nếu luật pháp của chúng ta bị vi phạm và lạm dụng. Thường trú nhân hợp pháp có mặt tại cửa khẩu Hoa Kỳ với tiền án tiền sự có thể bị bắt buộc giam giữ và/hoặc có thể được yêu cầu cung cấp thêm tài liệu để chuẩn bị cho phiên điều trần về di trú."

"Hiện tại, tôi rất không chắc chắn", Landry nói. "Tôi có thể sẽ sống phần đời còn lại ở Canada. Ai mà biết được liệu tôi có bao giờ có quyền tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ hay không?" Landry, sống tại Peterborough, New Hampshire, đang ở cùng ba đứa con khi bị chặn lại ở biên giới. Các con, tất cả đều là công dân Mỹ, sẽ được về nhà trong những ngày tới.

Landry cho biết ông đến Canada ít nhất một lần mỗi năm và chưa bao giờ gặp vấn đề gì cho đến tận bây giờ. Là công dân Canada, ông không thể bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ, nhưng ông ủng hộ Donald Trump. Ông đổ lỗi cho chính sách siết chặt nhập cư của chính quyền Trump đã gây ra hoàn cảnh khó khăn của mình.

⦿ ---- Một thẩm phán liên bang đã tạm thời ngăn chặn lệnh cấm nhập tịch theo nơi sinh của Tổng thống Trump có hiệu lực trên toàn quốc, theo báo Washington Post. Thẩm phán liên bang Joseph Laplante của New Hampshire đã làm như vậy bằng cách đồng ý chứng nhận một thách thức pháp lý do ACLU đệ trình là một vụ kiện tập thể. Laplante mô tả quyết định của mình là "không phải là một cuộc gọi sát nút". Ông cho biết sẽ hoãn phán quyết trong bảy ngày để chính quyền có thể kháng cáo.

Tất cả những điều này diễn ra sau một phán quyết của Tòa án Tối cao hạn chế khả năng của các thẩm phán liên bang trong việc áp đặt các lệnh cấm trên toàn quốc - khiến các vụ kiện tập thể trở thành một trong số ít các lựa chọn còn lại để áp đặt chúng, theo tờ New York Times.

ACLU đã đệ đơn kiện ngay sau phán quyết của Tòa Tối Cao trong một nỗ lực rõ ràng nhằm kiểm tra ý tưởng này. Trump đã tìm cách chấm dứt việc cấp quyền công dân tự động cho bất kỳ ai sinh ra trong nước. Phán quyết trước đó của Tòa án Tối cao, mặc dù không đề cập đến tính hợp pháp của sáng kiến của Trump, nhưng đã mở đường cho các tiểu bang bắt đầu thực thi lệnh cấm. Phán quyết hôm thứ Năm hiện ngăn cản các tiểu bang làm điều đó. Nghĩa là tạm thời hiện nay, trẻ em sinh tại Mỹ tự động có quốc tịch Mỹ.

Vụ kiện được Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ và các tổ chức khác đệ đơn thay mặt cho một phụ nữ mang thai, hai cha mẹ và con nhỏ của họ. Vụ kiện được đệ trình vài giờ sau khi Tòa án Tối cao ra phán quyết với tỷ lệ 6-3 rằng các lệnh cấm trên toàn quốc vượt quá thẩm quyền của tòa án liên bang. Điều này hạn chế một công cụ mà các thẩm phán đã sử dụng để ngăn chặn chương trình nghị sự của Trump.

Luật sư chính của nguyên đơn, Cody Wofsy thuộc ACLU, đã lập luận ủng hộ phán quyết vào sáng thứ Năm, nói rằng các nguyên đơn sẽ phải chịu tổn hại không thể khắc phục nếu bị từ chối quyền công dân theo nơi sinh. Laplante nhận thấy lập luận này đáng tin cậy.

⦿ ---- Sáu Dân Biểu Cộng hòa tại Quốc hội từ Wisconsin và Minnesota đã gửi thư cho đại sứ Canada, phàn nàn rằng khói từ các vụ cháy rừng ở Canada đang lan xuống phía nam và làm hỏng các hoạt động ngoài trời mùa hè của cử tri. Các nhà lập pháp, bao gồm cả Tom Emmer, Dân Biểu Đảng Cộng hòa của Hạ viện Minnesota, cho biết người dân đang phải đối mặt với khói "ngạt thở" và chất lượng không khí nguy hiểm, hạn chế khả năng dành thời gian ngoài trời của họ, theo BBC.

Bức thư - cũng được ký bởi các Dân biểu Minnesota Brad Finstad, Pete Stauber và Michelle Fischbach, cùng các Dân biểu Wisconsin Tom Tiffany và Glenn Grothman - hỏi chính phủ Canada về các bước dự định thực hiện để giảm thiểu cháy rừng và khói sinh ra. Các nhà lập pháp cũng chỉ trích điều mà họ cho là "thiếu quản lý rừng tích cực" của Canada. "Với tất cả công nghệ mà chúng ta có trong tay, cả trong việc ngăn ngừa và dập tắt cháy rừng, xu hướng đáng lo ngại này có thể được đảo ngược nếu có hành động thích hợp", bức thư viết, theo Global News.

Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Canada đã xác nhận đã nhận được bức thư, theo BBC, và cho biết Canada rất coi trọng công tác phòng chống và ứng phó cháy rừng. Các quan chức Đại sứ quán dự kiến sẽ phản hồi sau khi chia sẻ bức thư với các cơ quan liên quan. Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, đã có hơn 2.600 vụ cháy được báo cáo ở Canada, khiến hai người thiệt mạng và buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán ở các tỉnh phía tây.

⦿ ---- Sau bài phát biểu kéo dài suốt đêm tại Thượng viện, phá vỡ kỷ lục, Thượng nghị sĩ Dân Chủ Cory Booker đã thu về số tiền gây quỹ lớn nhất từ trước đến nay - cho thấy làn sóng ủng hộ từ cộng đồng khi ông hướng tới việc tái đắc cử và có thể còn hơn thế nữa. Theo số liệu gây quỹ được chia sẻ lần đầu với NBC News, chiến dịch tranh cử Thượng viện của Booker và một ủy ban gây quỹ chung liên kết đã huy động được 10 triệu đô la từ tháng 4 đến tháng 6. Đây là số tiền lớn nhất mà Booker từng huy động được trong một quý, kể cả khi ông tranh cử tổng thống năm 2019.

Khoảng thời gian gây quỹ đó bao gồm cả hậu quả của bài phát biểu dài lê thê của Booker tại Thượng viện. Ông gọi chính quyền của Tổng thống Trump là mối đe dọa "nghiêm trọng và cấp bách" trong bài phát biểu kéo dài 25 giờ 5 phút, phá vỡ kỷ lục Thượng viện vào ngày 1 tháng 4 và giúp tiếp thêm sinh lực cho đảng Dân chủ. Theo một phụ tá của Booker, số tiền gây quỹ bao gồm hơn 9 triệu đô la trực tiếp cho chiến dịch tranh cử Thượng viện của ông và hàng trăm nghìn đô la nữa cho ủy ban gây quỹ chung của ông, được gọi là Quỹ Chiến thắng Booker.

Hơn 200.000 nhà tài trợ độc đáo đã đóng góp cho hoạt động chính trị của Booker trong quý II, với phần lớn đóng góp không quá 25 đô la. Tờ The Hill cho biết ông đã kết thúc tháng Sáu với 19,6 triệu đô la trong tay. Tổng số tiền này gần bằng số tiền mà một số ứng cử viên tổng thống tiềm năng khác đã gây quỹ được trong quý trước. Dân biểu Dân chủ Alexandria Ocasio-Cortez đã gây quỹ được 9,6 triệu đô la trong quý I, trong khi Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy đã gây quỹ được 8 triệu đô la.

⦿ ---- Úc châu: lướt sóng lạc đảo hoang, được cấp cứu. Đội cứu hộ đã thực hiện một "phép màu có một không hai" vào sáng sớm thứ Năm khi họ tìm thấy một thiếu niên lướt sóng còn sống trên một hòn đảo xa xôi và không có người ở cách bờ biển nhiều dặm. Darcy Deefholts, 19 tuổi, người Úc, đã mất tích sau khi ra ngoài tham gia một buổi chiều hôm thứ Tư, khiến Cảnh sát New South Wales phải mở một cuộc tìm kiếm trên bộ và trên biển suốt đêm sau khi anh ta bỏ lỡ bữa tối.

Cha của anh, Terry, đã đăng một lời kêu gọi tuyệt vọng trên Facebook cho "bất kỳ ai có tàu thuyền đi biển" tham gia cuộc tìm kiếm. Vào lúc bình minh, các đội cứu hộ biển NSW đã phát hiện ra thiếu niên này đang co ro giữa những tảng đá trên Đảo North Solitary, một đốm sáng cằn cỗi cách Bãi biển Wooli, New South Wales bảy dặm. Các tình nguyện viên được cho là đã "nhảy cẫng lên vì vui sướng" khi tìm thấy Deefholts trước khi họ đưa anh ta trở lại đất liền.

"Lo sợ điều tồi tệ nhất", Terry Deefholts đã ca ngợi cuộc giải cứu là "phép màu có một không hai", trong một cuộc phỏng vấn với tờ Daily Telegraph của Úc. Các quan chức tin rằng Darcy đã sống sót qua đêm lạnh giá bằng cách trú ẩn trong các khe nứt và giữ nguyên bộ đồ lặn của mình. Anh đã được điều trị tại bệnh viện và dự kiến sẽ hồi phục hoàn toàn.

⦿ ---- HỎI 1: Suy nghĩ lang thang giúp tăng trí nhớ?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Liệu một tâm trí lang thang có tốt hơn trong việc ghi nhớ một số điều nhất định, trái ngược với một tâm trí tập trung hơn? Nghiên cứu của một giáo sư tâm lý học tại Đại học Fordham cho thấy câu trả lời là có. Cụ thể, mọi người có nhiều khả năng nhớ một cảnh tượng lướt qua trước mắt hơn nếu họ để tâm trí lang thang ngay sau đó, theo chuỗi suy nghĩ được gợi lên bởi những gì họ nhìn thấy. Đó là theo một nghiên cứu gần đây do Tiến sĩ Elissa Aminoff đồng tác giả. Đây là một trong nhiều nghiên cứu trong những năm gần đây thách thức quan điểm cho rằng tâm trí lang thang chỉ đơn thuần là sự tách rời và cho thấy tiềm năng của nó trong việc tăng cường trí nhớ. Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Memory & Cognition, bắt nguồn từ một khám phá mà Aminoff và các nhà nghiên cứu khác đã thực hiện khoảng 15 năm trước: các vùng não liên quan đến việc ghi nhớ các cảnh tượng - trái ngược với, chẳng hạn, khuôn mặt hoặc vật thể - trùng lặp với các vùng não được kích hoạt khi tâm trí lang thang. Chi tiết:

.

.

https://www.upi.com/Health_News/2025/07/09/IBD-fruits-vegetables-study/9921752090613/

.