Chỉ vậy thôi sao, bí mật nào bên trong?

ANKARA, THỔ NHĨ KỲ — 24 THÁNG SÁU: Hình ghép minh họa Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu xuất hiện phía sau lá cờ Iran, tất cả đều hiển thị trên các màn hình, tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 24 Tháng Sáu, 2025. (Ảnh: Dilara Irem Sancar/Anadolu qua Getty Images)

Trong bài viết “Thế thời không phải thế” đăng trên Việt Báo ngày 4 tháng 4 về sau 100 ngày hành xử của tổng thống Trump (*), tôi có dự đoán rằng bên Dân Chủ sẽ giữ thế im lặng nhiều hơn lên tiếng ồn ào chống những việc làm của ông Trump và đảng Cộng Hòa vì muốn ông Trump tự sa lầy dẫn đến hậu quả đảng Cộng Hòa sẽ bị mất ghế, mất chủ quyền đa số trong lưỡng viện quốc hội quốc gia.





Cho đến nay gần sáu tháng tổng thống, ông Trump vẫn tiếp tục gây hấn với thế giới và một số lớn thành phần dân chúng Mỹ và đảng đối lập vẫn giữ sự im lặng, thỉnh thoảng vài người lên tiếng một cách yếu ớt, kiểu Tôn Tẩn đối phó với Bàng Quyên.





Vị trí tổng thống Trump dưới mắt nhìn chuyên nghiệp của thế giới.





Thực tế, bốn năm tổng thống của ông Trump sẽ qua nhanh như bốn viên nước đá bỏ vào nước sôi. Cái còn lại là những gì ông làm mất lòng người, tạo ra ghét bỏ của cử tri từng ủng hộ ông và số cử tri chống đối ông thêm lòng tin mạnh mẽ. Phần còn lại là lịch sử sẽ đánh giá khả năng của ông. Tôi nghĩ, ông sẽ tranh vị trí tụt chót của tổng thống James Buchanan (1857-1861) vì giờ đây, ông đã gần đến đó.









Ghi: Trump là vị tổng thống duy nhất còn sống trong số 10 vị tổng thống tệ nhất, với các chuyên gia xếp hạng ông là một trong những vị tổng tư lệnh tệ nhất của quốc gia sau nhiệm kỳ đầu tiên tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, với tư cách là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, ông chỉ là vị tổng thống thứ hai từng phục vụ các nhiệm kỳ không liên tiếp. (US. News.) Bạn có biết hiện nay bảng đánh giá những tổng thống Mỹ tệ hại dưới mắt nhìn của lịch sử thế giới là ai không? Theo tường trình của US News World Report ngày 21 tháng 01 năm 2025: James Buchanan, Zachary Taylor, Herbert Hoover, Millard Fillmore, và trong 10 vị tổng thống có Donald Trump đứng sau Franklin Pierce. Nếu chờ thêm mấy năm nữa, liệu vị trí này sẽ ở đâu?

Không phải chỉ US. News World Report mà ba nguồn khác:





1- Cuộc thăm dò ý kiến ​​chuyên gia về Tổng thống năm 2022 của Cao đẳng Siena,

2- Khảo sát sử gia về Tổng thống năm 2021 của C-SPAN.

3- Khảo sát về sự vĩ đại của Tổng thống do các giáo sư tại Đại học Houston và Đại học Coastal Carolina thực hiện vào năm 2024.





Dẫn đầu là James Buchanan, đứng nhì là Andrew Johnson và hạng ba là Dolad Trump. ( https://www.usnews.com/news/special-reports/the-worst-presidents/articles/ranking-americas-worst-presidents

Chiến tranh với Iran, mở ra một lịch sử máu lửa.





Việc sử dụng vũ khí tối tân tấn công Iran bất ngờ để phá hủy cơ sở nguyên tử của họ là việc dễ dàng đối với khả năng quân lực Mỹ, tại sao các tổng thống tiền nhiệm Cộng Hòa cũng như Dân Chủ không làm?





Câu hỏi là liệu ông Trump có thể xóa sổ nước Iran ra khỏi bản đồ thế giới? Liệu ông có khả năng như Hitler nỗ lực tiêu diệt Do Thái, ông tiêu diệt Hồi giáo Shia Muslims? Giả dụ như Mỹ trở thành Đức quốc xã và Trump quyền thế như Hitler để đối phó với Shiites (Shia Muslim) vốn nắm quyền lực và là lực lượng của Iran, thì nhánh Sunni Islam có chịu đứng bên ngoài? Hay cuộc thánh chiến sẽ máu lửa? Liệu thế giới có chịu khoanh tay thỏa thuận cho Trump hành xử kiểu Hitler?





Câu trả lời chắc chắn là không.









Nếu không, thì gây hấn với Iran chỉ làm vừa lòng Do Thái và ghi thêm hành động thiếu cân nhắc vào vị trí lịch sử Donald Trump. Với sức mạnh quân lực Mỹ, có thể tấn công bất kỳ quốc gia nào hiện nay và có nhiều cơ hội thắng thế, kể cả Nga và Trung Quốc, tuy nhiên tấn công một đạo giáo và hăm dọa giết giáo chủ của họ là những hành vi và suy nghĩ của bản năng, không phải từ trí tuệ. Qua cuộc thánh chiến giữa Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo, qua cuộc thảm sát đạo Do Thái, chúng ta hiểu được, không cách nào tiêu diệt lòng tin, dù sử dụng bom nguyên tử. Nếu giáo chủ Shiites tuyên bố thánh chiến trường kỳ với Mỹ thì hậu quả sẽ kéo dài thế kỷ. Dân chúng Mỹ sẽ là thành phần hứng chịu những cuộc khủng bố của những kẻ tử đạo. Đời sống sau 9/11 đã mất đi nhiều tự do, chưa học bài học nào sao?

Không chỉ tự do mà du lịch, giao tiếp thế giới, làm việc ở ngoại quốc, kinh tế quốc nội sẽ gặp nhiều khó khăn hơn bạn có thể nghĩ ra. Hiện tại, cứ bình thường đi chợ, ra hàng quán ăn trưa ăn chiều đã thấy giá cả leo cao, thắt cổ, chưa nhìn ra túi tiền lỏng lẻo sao? vẫn tiếp tục chờ lời hứa sẽ hết lạm phát, kinh tế sẽ tốt đẹp hơn, đời sống sẽ dễ dãi hơn? Ôi, chữ “sẽ”!





Tăng thuế nhập cảng (tariff) cú đấm thôi sơn có sức dội lại chấn thương nội tạng.





Các bạn nào theo dõi tình hình chính trị đều biết rõ ưu và khuyết điểm việc gia tăng thuế nhập cảng của ông Trump.





Điều cơ bản cần phải rõ là ai sẽ trả khoảng tiền tăng thuế này? Trước là công ty nhập cảng sau đó họ chia đều ra trên sản phẩm, cuối cùng người tiêu dùng phải gánh chịu.





Thứ hai, luôn khó để dự đoán tình hình liên quan đến thuế quan sẽ diễn ra như thế nào, nhưng một điều gần như chắc chắn là sự biến động của thị trường sẽ tiếp tục. Đây là bối cảnh thị trường đầy thách thức để điều hướng, vì vậy cần kỷ luật hỗ trợ các mục tiêu và chiến lược dài hạn.





Chắc các bạn đều biết, mục tiêu và chiến lược thuế quan của Mỹ thay đổi tùy theo đảng nào nắm chính quyền. Tôi chắc rằng số phần trăm của thuế nhập cảng sẽ thay đổi khi đảng Dân Chủ trở lại nhà trắng.





Trên lý thuyết hiệu quả của thuế quan cần thời gian mà thực tế thời hạn không cho phép. Như vậy, chuyện còn lại là việc tăng thuế ảnh hưởng ngắn hạn trên kinh tế Mỹ và đời sống của dân chúng như thế nào.





Các bạn có thấy gần đây tờ giấy 100 đô la tan nhanh hơn năm trước? Buổi sáng bỏ vào túi một tờ, đến chiều tìm không thấy nữa. Giá cả hàng ngày ngấu nghiến nó một cách vội vã. Tô phở 14 đồng nay còn đâu? Có bao giờ tô phở leo lên giá 20 đồng mà chịu tụt xuống không? Còn lâu. Ở phố Việt, giá chỉ có lên, không có xuống. Vào tiệm phở ở Austin mua hai tô to go, 16 đồng một tô, lúc tính tiền, thấy có tiền tip 20%, 30%, 40% phần trăm, không thấy chỗ nào để bấm no tip. Không ngồi ăn, không đòi hỏi tương ớt nước mắm, không gia tăng việc làm của người phục vụ, to go, ngậm ngùi bấm số ít nhất 20%. Trả 41 đồng 2 tô. Về nhà ngồi ăn hết thấy ngon. Xui xẻo hơn, một lon nước súp đậy bằng nắp nhựa bị sức nóng làm cong vành, túa súp lên sàn xe, mai phải đi giặt cho ‘buồn vương mùi phở.’





Chúng ta chỉ nhìn chuyện xảy ra hàng ngày, những gây hấn, những hậu quả trực tiếp đến cử tri và dân chúng. Nếu có cơ hội nhìn toàn thể và nhìn xuyên qua, sẽ nhận ra ý đồ của ông trump. 1- Làm xáo trộn trật tự thế giới bằng kinh tế và quân sự, để tham vọng xây dựng một trật tự mới, như Washington lập quốc và ông thì tái quốc, một nước Mỹ mới. 2- Xáo trộn quốc nội để chuẩn bị cho con cái Trump kế vị. Chẳng phải con trai của ông đã tuyên bố sẽ ứng cử tổng thống sau nhiệm kỳ của ông? 3- Có quyền thế thì phải có thêm tiền. Tiền dư biết bao nhiêu là quá thừa?





Như các bạn đã thấy, từ ngày tái xuất giang hồ trong vai tổng thống quân vương, ông Trump gây hấn với nhiều thành phần trong nước khác nhau, từ thấp kém như dân nhập cư lên đến trí thức như sinh viên, giáo sư đại học. Động chạm đến học vấn của sinh viên là động chạm đến thành phần phụ huynh. Gây hấn từ trong nước ra ngoài nước và chờ xem, còn nhiều gây hấn khác trong hai năm đầu tiên trong nhiệm kỳ, trước khi có cơ hội bị mất lưỡng viện, bị cản trở bởi luật pháp, nhất định chúng ta sẽ thấy ông Trump gây hấn, tả hữu xung đột, ghi danh vào lịch sử.





Chỉ vậy thôi sao?

Không. Gây hấn chỉ là mặt bên ngoài.

Còn bên trong là gì?





Đón đọc bài tiếp theo.

Ngu Yên

Ghi: