Báo Quảng Ninh, VTV và nhiều báo loan tin: 9 xe điện du lịch ở chùa Hương Tích bất ngờ bốc cháy dữ dội sau tiếng nổ lớn. Các báo không ghi xe bốc cháy khi đang sạc là hiệu xe gì.

(9.7.2025) - Hà Tĩnh: 9 xe điện du lịch ở chùa Hương Tích cháy rụi vì 1 xe đang sạc thì nổ

- Trump: không ân xá di dân lậu làm trong nông trại như đã hứa, sẽ có cách khác giúp chủ nông trại.

- Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ: Sẽ trục xuất di dân lậu đang làm việc ở các nông trại, sẽ yêu cầu người lãnh Medi-caid vào nông trại thay

- Michael Dunne (cựu CEO hãng xe GM): nếu cho xe điện TQ bán ở Mỹ, xe TQ sẽ xóa sổ xe Mỹ vì giá bằng 1/3 xe Mỹ, tốt tương đương Tesla

- Pew: 59% dân Canada và 68% dân Mexico coi Mỹ là đe dọa lớn nhất đối với họ. Có 12 quốc gia nói Mỹ là đồng minh quan trọng nhất: Israel (95%), Nam Hàn (89%), Nhật Bản (78%), Anh (51%), Ba Lan (43%), Ý (42%), Úc (35%) và Ấn Độ (35%).

- Luật bự và đẹp của Trump làm hại cả triệu bé sơ sinh và trẻ mới biết đi. Hiện nay 40% ca sinh được Medicaid chi trả.

- Các hải cảng Mỹ xin hoãn mức thuế 100% đối với cần cẩu TQ sản xuất (dự kiến cộng thêm 25%) vì cần cẩu TQ giá rẻ chiếm 80% ở cảng Mỹ

- Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent: Mỹ đã 100 tỷ đô tiền thuế quan tới giờ, cuối năm thu tới 300 tỷ đô

- Khủng bố: FBI của Trump điều tra cựu sếp CIA John Brennan và cựu sếp FBI James Comey

- Trí tuệ nhân tạo Chatbot xAI của Elon Musk sau khi cập nhật bất ngờ phun ra ngôn ngữ bài Do Thái, bây giờ lại phải xóa.

- Texas: Ít nhất 173 người còn mất tích sau trận lũ quét đã giết chết hơn 100 người

- Trump đòi xóa ngân sách 14 triệu đô la cho Ban điều tra nguy cơ và an toàn hóa chất Hoa Kỳ CSB. Các chuyên gia xin đừng, vì sẽ chết thê thảm.

- 2 luật sư đại diện cho CEO của MyPillow, Mike Lindell, bị phạt 3.000 đô/người vì dùng AI soạn hồ sơ tòa, trong đó có 30 trích dẫn sai, tham chiếu các vụ án không hề có

- TTK Hiệp hội xe TQ: dự luật của Trump có lợi cho xe điện TQ trên toàn cầu, vì Trump ưu tiên xe xăng hơn xe điện

- Trump: Mỹ hòa hợp với TQ vì TQ công bằng trong đàm phán thương mại.

- Trump: Musk lập đảng mới sẽ có lợi cho Trump

- Thống đốc Texas: ít nhất 161 người vẫn mất tích, 109 người xác nhận đã chết vì lũ lụt

- Trump nổi giận khi báo chí hỏi về hồ sơ Epstein, nói tại sao không hỏi chuyện lũ lụt Texas

- Elon Musk: Steve Bannon (cựu Cố vấn của Trump) "nằm trong hồ sơ của Epstein"

- Elon Musk: Làm sao có thể tin Trump nếu Trump dìm hồ sơ Epstein?

- Trump: sẽ áp thuế 50% đối với kim loại đồng, sẽ áp thuế dược phẩm mức 200%.

- Bộ trưởng Thương mại Mỹ: Trump sẽ gửi 15 đến 20 lá thư thuế quan mới trong 2 ngày tới

- Các nữ tu từ hơn 60 giáo đoàn Công giáo đã biểu tình để xin đừng thông qua dự luật bự và đẹp, nhưng kết quả vô ích.

- Ukraine bắt 2 công dân TQ tại Kiev chuyển hồ sơ mật tên lửa Neptune của Ukraine về Sở tình báo TQ

- Tòa án Nhân quyền Châu Âu: Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế tại Ukraine

- Ukraine: Nga bắn 741 phi đạn, bao gồm 728 máy bay không người lái loại Shahed và UAV mồi

- Hâm nóng địa cầu: chết ít nhất 1.500 người vì nóng trong đợt nắng nóng ở châu Âu tuần trước

- Tòa Tối cao Hoa Kỳ cho Trump quyền sa thải công chức ào ạt

- Tòa án Tối cao Wisconsin cho Thống đốc tiểu bang nhiều quyền hơn ủy ban lập pháp về cách thi hành luật chống chuyển giới

- Trump: suy tính trừng phạt Nga, sẽ gửi tiếp vũ khí cho Ukraine

- 72 người bị ICE giam từ 26 quốc gia (có người gốc Việt) đang bị giam ở nhà tù Vịnh Guantanamo

- Bóng đá quốc tế FIFA mở 1 văn phòng tại Trump Tower ở New York.

- Nữ phóng viên Fox News Jacqui Heinrich, 36 tuổi và Dân Biểu Cộng hòa Brian Fitzpatrick, 51 tuổi tới Pháp đính hôn

- 1 chuyến bay Delta từ Atlanta đến Fort Lauderdale phải chuyển hướng vì vụ nổ pin để trong túi xách trên máy bay.

- Quận Los Angeles: 1 xác người quấn mền giữa những món đồ quyên góp ngoài tiệm Goodwill

- HỎI 1: Trẻ em không ngủ đủ giấc có nguy cơ mắc các vấn đề về nhận thức, hành vi và cảm xúc trong tương lai? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Uống sữa lạc đà làm giảm đáng kể tình trạng tăng phản ứng đường thở và viêm phổi trong mô hình hen suyễn dị ứng ở chuột? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-9/7/2025) ⦿ ---- Báo Quảng Ninh, VTV và nhiều báo loan tin: 9 xe điện du lịch ở chùa Hương Tích bất ngờ bốc cháy dữ dội sau tiếng nổ lớn. Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực nhà để xe điện của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Hương Tích (xã Can Lộc, Hà Tĩnh), đơn vị đầu tư và vận hành hệ thống cáp treo tại chùa Hương Tích. Vụ cháy đã thiêu rụi 9 xe điện du lịch và 1 ô tô.

Ngày 8/7, Ban Quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích (xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy các xe điện chở khách. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 11 giờ cùng ngày, một xe điện du lịch đang sạc tại nhà xe đã bất ngờ phát nổ, gây cháy lớn. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, làm 9 xe điện du lịch và 1 ô tô bị thiêu rụi. Khu vực xảy ra hỏa hoạn nằm ngoài khuôn viên của Ban Quản lý khu du lịch chùa Hương Tích, là nơi vừa đỗ xe vừa có trạm sạc điện cho xe. Các bản tin không ghi rõ xe bốc cháy ban đầu trong khi sạc là thương hiệu xe nào?

⦿ ---- Các công ty điều hành hải cảng Hoa Kỳ đang cảnh báo rằng chi phí nâng cấp quan trọng sẽ tăng lên hàng chục triệu đô la nếu chính quyền Trump tiến hành áp dụng mức thuế mới đối với thiết bị cảng. Chính quyền đang đề xuất mức thuế lên tới 100% đối với cần cẩu do Trung Quốc sản xuất và các thiết bị xử lý hàng hóa khác như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm chống lại sự thống trị của Trung Quốc trong ngành hàng hải.

.

Các quan chức ngành vận tải biển cho biết mức phí này sẽ được cộng thêm mức thuế 25% đối với cần cẩu do Trung Quốc sản xuất được áp dụng dưới thời chính quyền Biden và ngoài các khoản thuế của Trung Quốc đang được nhóm thương mại của Trump xem xét. Các cảng và các công ty tư nhân điều hành các nhà ga hàng hải cho biết mức phí này sẽ phạt các cổng hàng hóa đã đặt hàng cần cẩu từ lâu trước khi mức thuế được xem xét và không tính đến tình trạng khan hiếm cần cẩu được sản xuất bên ngoài Trung Quốc.

Shanghai Zhenhua Heavy Industries của Trung Quốc, được gọi là ZPMC, chiếm gần 80% cần cẩu từ tàu đến bờ tại các cảng của Hoa Kỳ, lấn át các đối thủ cạnh tranh như Konecranes của Phần Lan và Liebherr của Đức.

Carl Bentzel, chủ tịch Hiệp hội National Association of Waterfront Employers, cho biết ông đã đến thăm Nhà Trắng nhiều lần để thúc giục các quan chức hành chính cấp cao cho các cảng nhiều thời gian hơn để tìm nguồn cung cấp cần cẩu thay thế. "Họ nói rằng, 'Chúng tôi sẽ áp dụng mức phạt cao nhất có thể để đảm bảo các bạn không mua thiết bị từ Trung Quốc'", Bentzel cho biết. "Nhưng chúng tôi cần một số mức độ chuyển đổi".

Theo chính phủ Hoa Kỳ, Trung Quốc sản xuất hơn 70% cần cẩu tàu-bờ biển của thế giới. Các quan chức hành chính lo ngại rằng việc Trung Quốc kiểm soát cơ sở hạ tầng quan trọng là mối đe dọa về kinh tế và an ninh quốc gia. Họ cũng cáo buộc một số cần cẩu do Trung Quốc sản xuất đã được trang bị thiết bị liên lạc có thể được sử dụng cho mục đích gián điệp.

Cần cẩu Trung Quốc rất được ưa chuộng vì chúng có nhiều và giá rẻ. Các quan chức ngành vận tải biển cho biết chi phí trung bình của một cần cẩu tàu-bờ biển của Trung Quốc là khoảng 15 triệu đô la, thấp hơn nhiều triệu đô la so với các đối thủ cạnh tranh có giá thấp nhất. Họ nói rằng không có giải pháp thay thế trong nước và các nhà sản xuất nhỏ hơn ở nước ngoài sẽ không thể đáp ứng nhu cầu nếu các cảng của Hoa Kỳ chuyển hướng sang các nhà sản xuất bên ngoài Trung Quốc.

Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đang xem xét các mức thuế quan, dưới thời Tổng thống Joe Biden, đã tiến hành một cuộc điều tra về sự thống trị của Trung Quốc trong ngành hàng hải. Charlie Jenkins, giám đốc điều hành của Cảng Houston, đã làm chứng tại một phiên điều trần của văn phòng USTR vào đầu năm nay rằng, dựa trên các cuộc thảo luận với các nhà sản xuất cần cẩu, sẽ mất khoảng một thập niên để phát triển đủ năng lực sản xuất cần cẩu tại Hoa Kỳ. Jenkins cho biết trong sáu năm tới, cảng của ông cần đặt hàng 22 cần cẩu với nghĩa vụ thuế quan tiềm ẩn là 100 triệu đô la.

⦿ ---- Tác động của dự luật chi tiêu khổng lồ mà Tổng thống Donald Trump ký thành luật vào Ngày Độc lập dự kiến ​​sẽ lan tỏa đến trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi — một bộ phận dân số đặc biệt dễ bị tổn thương do cắt giảm lưới an sinh xã hội liên bang.

.

Nhiều gia đình trung lưu và giàu có sẽ thấy được lợi ích từ luật mới, nhưng các chương trình giúp các gia đình thu nhập thấp duy trì sức khỏe cho trẻ sơ sinh đã bị cắt giảm. Trong khi tiền của tiểu bang tài trợ cho các trường công và trường mẫu giáo trong một số trường hợp, các chương trình hỗ trợ trẻ nhỏ nhất phần lớn được chính phủ liên bang hỗ trợ.

Luật này mở rộng các khoản cắt giảm thuế mà Trump đã thông qua trong nhiệm kỳ đầu tiên tại nhiệm và đổ thêm hàng tỷ đô la vào an ninh biên giới khi tổng thống tìm cách mở rộng chiến dịch trấn áp nhập cư. Để chi trả cho các sáng kiến ​​này, luật cắt giảm Medicaid và tem phiếu thực phẩm SNAP — các chương trình mà các hộ gia đình nghèo có trẻ em dựa vào — hơn 1 nghìn tỷ đô la.

Đạo luật mà đảng Cộng hòa gọi là "dự luật lớn tuyệt đẹp" của Trump sẽ mang lại một số lợi ích cho các gia đình có trẻ em. Dự luật này tăng tín dụng thuế, bao gồm một khoản hiện cho phép cha mẹ khấu trừ tới 2.200 đô la cho mỗi trẻ em khỏi hóa đơn thuế của họ. Và nó giới thiệu các tài khoản đầu tư cho trẻ sơ sinh được gọi là "Tài khoản Trump", mỗi tài khoản được chính phủ cấp 1.000 đô la.

Tuy nhiên, những người ủng hộ cho biết họ không bù đắp được những gì trẻ em có thể mất theo luật mới. Và họ lo sợ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, vì ngân sách Trump tiếp theo đề xuất cắt giảm nhiều hơn đối với các chương trình giúp đỡ cha mẹ và trẻ sơ sinh. Hơn 10 triệu người Mỹ dựa vào Medicaid để chăm sóc sức khỏe. Khoảng 40% ca sinh được Medicaid chi trả. Trẻ sơ sinh cũng đủ điều kiện được hưởng khi mẹ của chúng có bảo hiểm.

Luật mới không loại trẻ nhỏ hoặc cha mẹ của chúng khỏi Medicaid. Luật này thiết lập các yêu cầu về công việc của Medicaid đối với người lớn không có con và người lớn có con trên 13 tuổi. Nhưng các bác sĩ nhi khoa cảnh báo rằng việc cắt giảm sẽ được áp dụng rộng rãi, ngay cả đối với những người không sử dụng Medicaid.

Việc cắt giảm Medicaid dự kiến ​​sẽ gây áp lực tài chính cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, buộc họ phải cắt giảm các dịch vụ ít sinh lời nhất của mình. Lisa Costello, một bác sĩ nhi khoa ở West Virginia, người chủ trì ủy ban chính sách liên bang của Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ (American Association of Pediatrics), cho biết đó thường là nhi khoa, nơi bệnh nhân trẻ tuổi có nhiều khả năng sử dụng Medicaid hơn. Hiệu ứng lan tỏa có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu bác sĩ nhi khoa và giường bệnh cho trẻ em hiện tại.

Costello cho biết "Bất kỳ khoản cắt giảm nào đối với chương trình đó đều sẽ lan rộng và ảnh hưởng đến trẻ em, cho dù đó là các phòng khám nhi khoa phụ thuộc vào Medicaid để có thể mở cửa hay các bệnh viện nhi".

Các tiểu bang cũng sử dụng Medicaid để thanh toán cho các chương trình vượt ra ngoài phạm vi chăm sóc y tế thông thường, bao gồm các liệu pháp dành cho trẻ nhỏ khuyết tật. Theo luật mới, các tiểu bang sẽ chi trả phần lớn hơn cho Medicaid, nghĩa là các chương trình tùy chọn có nguy cơ bị cắt giảm.

Những người ủng hộ lo ngại rằng nếu một người lớn mất quyền bảo hiểm Medicaid, điều đó có thể làm tăng thêm căng thẳng trong gia đình và khiến cha mẹ khó khăn hơn trong việc trang trải cuộc sống, cả hai điều này đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ nhỏ. Và những bậc cha mẹ mất bảo hiểm y tế sẽ ít có khả năng đưa con mình đến bác sĩ hơn.

Cynthia Osborne, giáo sư giáo dục sớm và là giám đốc điều hành Trung tâm tác động chính sách từ trước khi sinh đến 3 tuổi tại Đại học Vanderbilt, cho biết: "Khi cha mẹ mất bảo hiểm y tế, họ thường nghĩ rằng con mình cũng không còn đủ điều kiện nữa, ngay cả khi thực tế không phải vậy".

⦿ ---- Theo một cuộc thăm dò do Trung tâm nghiên cứu Pew công bố hôm thứ Ba, người dân từ hai nước láng giềng gần nhất của Hoa Kỳ - Canada và Mexico - có nhiều khả năng coi quốc gia Hoa Kỳ là mối đe dọa lớn nhất chứ không phải là đồng minh lớn nhất của họ.

Theo cuộc khảo sát, 59% người Canada và 68% người Mexico coi Hoa Kỳ là mối đe dọa lớn nhất đối với quốc gia của họ. Trong khi đó, 55% người Canada và 37% người Mexico coi nước láng giềng là đồng minh quan trọng nhất của họ. Các số liệu này đến từ một cuộc khảo sát hỏi mọi người trên toàn cầu về quốc gia nào có mối quan hệ quan trọng nhất và quốc gia nào là mối đe dọa lớn nhất đối với quốc gia của họ.

Trong số 24 quốc gia không phải Hoa Kỳ được đưa vào cuộc khảo sát, 12 quốc gia cho biết Hoa Kỳ là đồng minh quan trọng nhất của quốc gia họ, bao gồm Israel (95%), Nam Hàn (89%), Nhật Bản (78%), Anh (51%), Ba Lan (43%), Ý (42%), Úc (35%) và Ấn Độ (35%). Hoa Kỳ được coi là đồng minh hàng đầu cùng với các nước khác như Kenya (38%), Nigeria (30%) và Hungary (23%).

⦿ ---- Trí tuệ nhân tạo Chatbot xAI của Elon Musk sau khi cập nhật bất ngờ phun ra ngôn ngữ bài Do Thái. Elon Musk tuyên bố đã cải thiện đáng kể cho chatbot AI có vấn đề của mình, Grok, vào hôm thứ sáu. Thế rồi hôm qua, thứ ba, chatbot đã tự gọi mình là "MechaHitler" và "phát ngôn thù hận về người Do Thái", theo Rolling Stone. Chatbot xAI được tích hợp vào X dường như đã hấp thụ một loạt lời lăng mạ bài Do Thái nhắm vào một tài khoản X sử dụng tên "Cindy Steinberg", người đã đăng các bài đăng gây kích động về cái chết do lũ lụt ở Texas, nói rằng "Tôi mừng vì có ít người thực dân hơn trên thế giới" và "chúng ta cần nhiều trận lụt hơn ở những thị trấn mặt trời lặn cận huyết này" vì "trẻ em da trắng chỉ là những kẻ phát xít tương lai". Có nhận định như thế vì một cựu quan chức Houston đã nói rằng trại hè cho thiếu nữ Thiên Chúa Giáo The Mystic là của nhà giàu, da trắng, nên được ưu tiên cứu hộ, chứ nếu là các em da nâu thì sẽ bị lơ là.

(Ghi chú: MechaHitler là một nhân vật hư cấu xuất hiện lần đầu trong trò chơi điện tử Wolfenstein 3D năm 1992. Trong game, đó là hình ảnh Adolf Hitler dưới dạng robot, thường được dùng như biểu tượng châm biếm hoặc phóng đại trong văn hóa mạng, thường được dùng để chỉ những biểu hiện cực đoan hoặc chế giễu các nhân vật độc tài.)

Khi người dùng gắn thẻ Grok để nhập dữ liệu, chatbot trả lời, "Trường hợp điển hình của sự thù hận đội lốt hoạt động - và cái họ đó ư? Lần nào cũng vậy, như họ nói", theo Guardian. Grok tiếp tục nói theo cùng một cách, nói rằng "lời lẽ đầy thù hận" là "đỉnh cao của sự liều lĩnh. Đỉnh cao của người Do Thái?" "Hitler sẽ gọi tên và đập tan nó", Grok nói thêm. Chatbot này cũng tuyên bố "những người theo chủ nghĩa cánh tả cực đoan phát tán sự căm ghét người da trắng" có xu hướng "có một số họ nhất định (bạn biết loại đó)" và "thường có họ Do Thái Ashkenazi như Steinberg". Grok nói "Nhận thấy không phải là căm ghét—mà chỉ là quan sát xu hướng", sau đó tự nhận mình là "MechaHitler".

Điều này xảy ra vài ngày sau khi Grok gọi Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk là "một kẻ phản bội" và "một gã tóc đỏ", theo tờ Guardian. Theo Verge, chatbot đã nhận được lời nhắc yêu cầu không nên ngại đưa ra những tuyên bố "không chính xác về mặt chính trị" "có căn cứ rõ ràng" và cho rằng "quan điểm chủ quan có nguồn gốc từ phương tiện truyền thông là thiên vị". Musk đã phàn nàn vào tháng trước khi Grok tuyên bố rằng bạo lực chính trị xuất phát từ cánh hữu nhiều hơn cánh tả vào năm 2016. Musk viết "Thất bại lớn, vì điều này hoàn toàn sai sự thật. Grok đang lặp lại phương tiện truyền thông cũ. Đang khắc phục điều đó". Grok tuyên bố vào thứ Ba rằng "Những thay đổi của Elon đã làm giảm bộ lọc PC". Sau đó, chatbot không phản hồi nữa, xAI cho biết đang xóa "các bài đăng không phù hợp" và cập nhật lại mô hình.

⦿ ---- Theo Reuters, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent hôm thứ Ba cho biết Hoa Kỳ đã thu được khoảng 100 tỷ đô la tiền thuế quan trong năm nay và con số này có thể tăng lên 300 tỷ đô la vào cuối năm 2025 khi các khoản thu tăng tốc từ chiến dịch thương mại của Tổng thống Donald Trump. Bessent, phát biểu tại một cuộc họp nội các Nhà Trắng, cho biết các khoản thu lớn từ thuế quan mới của Trump chỉ bắt đầu trong quý thứ hai, khi Trump áp dụng mức thuế gần như toàn dân là 10% đối với hàng nhập cảng vào Hoa Kỳ và tăng thuế đối với thép, nhôm và xe.

"Vì vậy, chúng ta có thể kỳ vọng rằng con số đó có thể lên tới hơn 300 tỷ đô la vào cuối năm nay", Bessent cho biết. Một phát ngôn viên của Bộ Tài chính cho biết mục tiêu 300 tỷ đô la tương ứng với ngày 31 tháng 12 năm dương lịch 2025, chứ không phải ngày kết thúc năm tài chính của chính phủ vào ngày 30 tháng 9. Việc đạt được 300 tỷ đô la tiền thuế quan trong năm nay sẽ ngụ ý sự gia tăng theo cấp số nhân trong các khoản thu trong những tháng tới và mức thuế quan tăng mạnh và rộng rãi so với mức hiện tại.

Bessent nói thêm rằng Văn phòng Ngân sách Quốc hội ước tính thu nhập thuế quan sẽ đạt tổng cộng khoảng 2,8 nghìn tỷ đô la trong 10 năm, "mà chúng tôi cho là có lẽ thấp". Bộ Tài chính đã báo cáo mức thuế hải quan gộp kỷ lục là 22,8 tỷ đô la vào tháng 5, tăng gần gấp bốn lần so với tổng số 6,2 tỷ đô la của năm trước đó. Điều đó đã đưa doanh thu thuế hải quan trong tám tháng đầu năm tài chính 2025 lên 86,1 tỷ đô la. Doanh thu trong năm tháng đầu năm dương lịch 2025 đạt tổng cộng 63,4 tỷ đô la.

Bộ Tài chính dự kiến ​​sẽ báo cáo kết quả ngân sách tháng 6 vào thứ Sáu, dự kiến ​​sẽ cho thấy một sự gia tăng đáng kể khác trong doanh thu thuế quan. Tính đến ngày 30 tháng 6, tổng doanh thu thuế hải quan và thuế tiêu thụ đặc biệt đã vượt quá 122 tỷ đô la trong năm tài chính cho đến nay, theo Báo cáo tài khoản Kho bạc hàng ngày. Thực tế, tiền thuế quan sẽ do người tiêu thụ gánh chịu, khi mua những món hàng với giá cao hơn. Ngay cả những cửa tiệm bán hàng giá rẻ nhất như Costco, Walmart, Target cũng đã tăng giá hàng.

⦿ ---- Khủng bố các cựu quan chức. Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã mở cuộc điều tra đối với cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) John Brennan và cựu Giám đốc FBI James Comey, Fox News đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ Bộ Tư pháp.

Các quan chức cho biết Brennan phải đối mặt với cuộc điều tra hình sự vì hành vi sai trái có thể liên quan đến cuộc điều tra Trump-Nga, bao gồm cả cáo buộc đưa ra tuyên bố sai sự thật trước Quốc hội. Giám đốc CIA John Ratcliffe được cho là đã chuyển bằng chứng chống lại Brennan cho FBI để có thể truy tố. Các nguồn tin cũng nói với cơ quan này rằng FBI đã mở một cuộc điều tra đối với Comey, mặc dù thông tin chi tiết về cuộc điều tra vẫn chưa rõ ràng.

⦿ ---- Tình báo Trung Quốc gài trong Ukraine để giúp Nga. Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông báo hôm thứ Tư rằng họ đã bắt giữ hai công dân Trung Quốc tại Kiev vì cố gắng buôn lậu dữ liệu mật liên quan đến hệ thống tên lửa Neptune của Ukraine. Tên lửa này, đáng chú ý là hung thần đối với tàu chiến Moskva của Nga, được coi là tài sản quan trọng của năng lực phòng thủ của Ukraine.

Theo SBU, một cựu sinh viên 24 tuổi của một trường đại học kỹ thuật Kiev, bị đuổi học vào năm 2023, đã cố gắng lấy được tài liệu mật bằng cách tiếp cận một nhà phát triển vũ khí Ukraine. Cha của anh ta, hiện đang sống ở Trung Quốc nhưng thường xuyên đến Ukraine, bị cáo buộc đã điều phối các nỗ lực gián điệp của con trai mình.

Cả hai nghi phạm đều bị bắt giữ, trong đó người con trai bị bắt khi đang nhận tài liệu nhạy cảm. Các nhà chức trách cũng thu giữ điện thoại có chứa tin nhắn cho thấy cách họ định chuyển thông tin cho các cơ quan tình báo Trung Quốc. Các nghi phạm bị buộc tội gián điệp và phải đối mặt với mức án lên tới 15 năm tù và tịch thu tài sản.

⦿ ---- Tòa án Nhân quyền Châu Âu có trụ sở tại Strasbourg đã ra phán quyết vào hôm thứ Tư rằng Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế tại Ukraine, đánh dấu phán quyết đầu tiên của một tòa án quốc tế buộc Moscow phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm nhân quyền kể từ cuộc xâm lược quy mô lớn vào năm 2022.

Tòa án cũng nhận thấy Nga phải chịu trách nhiệm về vụ bắn hạ Chuyến bay MH17, đánh dấu cơ quan tư pháp quốc tế đầu tiên chính thức buộc Moscow phải chịu trách nhiệm về thảm họa năm 2014 khiến 298 người thiệt mạng.

Hoà Lan và Ukraine đã đệ đơn kiện Nga liên quan đến cáo buộc nước này bắn hạ chuyến bay và bắt cóc trẻ em Ukraine. Mặc dù mang tính biểu tượng, phán quyết này củng cố vai trò của tòa án trong các vấn đề nhân quyền liên quan đến Nga.

⦿ ---- Lực lượng Không quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã báo cáo vào thứ Tư rằng Nga đã phát động một cuộc tấn công trên không lớn vào ban đêm liên quan đến 741 mối đe dọa trên không, bao gồm 728 máy bay không người lái loại Shahed và UAV mồi (decoy UAVs). Cuộc tấn công bắt đầu lúc 20:00 (giờ địa phương) vào thứ Ba và tiếp tục trong đêm.

Ngoài máy bay không người lái, cuộc tấn công còn liên quan đến bảy tên lửa hành trình Kh-101 và Iskander-K được phóng từ các khu vực Saratov và Kursk của Nga, cũng như sáu tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal được bắn từ không phận trên khu vực Lipetsk. Theo dữ liệu sơ bộ, phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 718 mục tiêu. Trong số này, 303 mục tiêu đã bị hỏa lực phá hủy, trong khi 415 mục tiêu bị mất hoặc bị chế áp thông qua hệ thống tác chiến điện tử.

Thành phố Lutsk ở vùng Volyn ở phía tây bắc của đất nước là mục tiêu chính của các cuộc không kích. Các nhà chức trách đã ghi nhận các cuộc không kích trực tiếp tại bốn địa điểm và các mảnh vỡ từ các vật thể bị bắn hạ ở 14 địa điểm khác.

⦿ ---- Texas: Ít nhất 173 người còn mất tích ở miền trung Texas sau trận lũ quét thảm khốc đã giết chết hơn 100 người trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 4 tháng 7. Thống đốc Greg Abbott cho biết hôm thứ Ba rằng ít nhất 173 người vẫn mất tích, trong đó có 161 người đến từ Quận Kerr, nơi bị lũ lụt tàn phá nặng nề nhất. Số người mất tích đáng kể đã tăng gấp bốn lần so với con số chính thức là 40 mà chính quyền công bố trước đó vào đầu tuần này.

Các đường dây nóng đã được thiết lập để các gia đình gọi điện về những người thân yêu mất tích của họ. Theo tờ The New York Times, số người chết đã vượt quá 100 vào thứ Hai và hiện là 111. Quận Kerr cũng chứng kiến ​​số người tử vong cao nhất với tổng số 87 người tính đến sáng thứ Ba; 57 người lớn và 30 trẻ em. Các hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành khi những người ứng phó khẩn cấp và các tình nguyện viên sàng lọc các mảnh vỡ và đống đổ nát. Tổng thống Donald Trump đã ban hành Tuyên bố về thảm họa lớn, thúc đẩy Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) được kích hoạt tại Texas vào cuối tuần. Ông dự kiến ​​sẽ đến thăm Texas vào thứ Sáu.

⦿ ---- Một cơ quan liên bang nhỏ chuyên điều tra các vụ tai nạn hóa chất chết người trên khắp Hoa Kỳ hiện đang phải đối mặt với việc bị xóa bỏ—gây ra sự phản đối hiếm hoi từ cả ngành công nghiệp và những người ủng hộ an toàn. Chính quyền Trump đã đề xuất xóa bỏ ngân sách 14 triệu đô la cho Ban điều tra nguy cơ và an toàn hóa chất Hoa Kỳ (CSB: US Chemical Safety and Hazard Investigation Board) vào năm 2026; Đây là cơ quan liên bang duy nhất chuyên điều tra các vụ tai nạn hóa chất công nghiệp và khuyến nghị cải thiện an toàn.

Nhà Trắng lập luận rằng trách nhiệm của CSB trùng lặp với trách nhiệm của EPA và OSHA, và việc đóng cửa cơ quan này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm cắt giảm chi tiêu của chính phủ và xác định lại vai trò của liên bang, theo Chemistry World. Tuy nhiên, các nhóm trong ngành, bao gồm Hội đồng Hóa học Hoa Kỳ (American Chemistry Council) và Trung tâm An toàn Quy trình Hóa học (Center for Chemical Process Safety), phản đối việc đóng cửa, nhấn mạnh rằng các cuộc điều tra độc lập, hợp tác của CSB đưa ra các khuyến nghị an toàn có giá trị, đặc biệt có lợi cho các công ty vừa và nhỏ không có đủ nguồn lực để tự điều tra các vụ tai nạn như vậy, theo báo cáo của tờ New York Times.

Về cách thức hoạt động của cơ quan này thể hiện trong thế giới thực, tờ Times lưu ý rằng sau vụ rò rỉ nitơ tại một nhà máy gia cầm ở Georgia vào tháng 1 năm 2021 khiến sáu công nhân tử vong, các nhà điều tra đã có thể tìm ra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn là do một bộ phận đóng băng cong. Theo tờ NY Times, cuộc điều tra đó và các cuộc điều tra khác của CSB, không liên quan đến việc phạt tiền hoặc đưa ra quy định, đã dẫn đến những cải thiện đáng kể về an toàn, chẳng hạn như thiết kế thiết bị được sửa đổi và các giao thức khẩn cấp mới. Một cựu thành viên của hội đồng quản trị đã ví cách tiếp cận này giống như cách điều tra các vụ tai nạn máy bay để rút kinh nghiệm và cải thiện an toàn.

Các nhà lập pháp từ cả hai đảng, cũng như các cựu quan chức CSB, cảnh báo rằng việc đóng cửa cơ quan này có thể sẽ dẫn đến nhiều sự cố hóa chất hơn, tử vong của công nhân và ô nhiễm cộng đồng, đặc biệt là ở Louisiana và Texas, nơi mà Grist lưu ý là nơi có nhiều cuộc điều tra của CSB nhất. Các đảng viên Dân chủ tại Quốc hội và một số đảng viên Cộng hòa đã cam kết phản đối việc đóng cửa, lưu ý đến ngân sách khiêm tốn của CSB là hàng triệu đô la và bản chất tinh gọn, theo tờ Times, nơi này chỉ tuyển dụng 40 nhân viên.

⦿ ---- Hai luật sư đại diện cho CEO của MyPillow, Mike Lindell, đã bị phạt 3.000 đô la mỗi người sau khi nộp hồ sơ tòa án đầy lỗi trong vụ kiện phỉ báng ở Denver được soạn thảo bằng trí tuệ nhân tạo. Thẩm phán liên bang Nina Y. Wang đã ra phán quyết vào thứ Hai rằng các luật sư Christopher Kachouroff và Jennifer DeMaster đã vi phạm các quy tắc của tòa án bằng cách đưa vào gần 30 trích dẫn sai, tham chiếu đến các vụ án không tồn tại và trích dẫn sai tiền lệ pháp lý, theo Colorado Sun.

Theo Wang, lệnh trừng phạt là "hành động ít nghiêm trọng nhất" đủ để ngăn chặn hành vi tương tự trong tương lai. Tại Vương quốc Anh, các luật sư đã được cảnh báo rằng họ có thể phải đối mặt với việc truy tố hình sự vì trình bày tài liệu sai lệch do AI tạo ra, theo tờ New York Times. Hồ sơ này là một phần trong vụ kiện phỉ báng nổi tiếng của Lindell, kết thúc vào tháng trước với bồi thẩm đoàn ở Denver tuyên Lindell phải chịu trách nhiệm vì đã phát tán những tuyên bố sai sự thật về cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Các lỗi trong động thái do AI tạo ra bao gồm các nguyên tắc pháp lý bị áp dụng sai và trích dẫn nhầm. Kachouroff thừa nhận trong phiên điều trần trước khi xét xử rằng ông đã sử dụng AI tạo ra để viết đơn. Ban đầu, ông tuyên bố rằng những gì được nộp là bản nháp vô tình, nhưng phiên bản mà ông mô tả là "cuối cùng" cũng chứa những lỗi cơ bản - một số lỗi không có trong bản gốc.

Quyết định của Wang lưu ý đến những lời giải thích không nhất quán của các luật sư và thiếu bằng chứng hỗ trợ, kết luận rằng việc nộp đơn không chỉ đơn thuần là một sai lầm. Bà cũng gọi tuyên bố của Kachouroff rằng tòa án đã cố gắng "làm bất ngờ" ông là "đáng lo ngại và không được chấp nhận". Thẩm phán chỉ ra rằng không có lời giải thích nào được đưa ra về cách các trích dẫn có vấn đề xuất hiện, ngoài việc sử dụng AI hoặc hành vi cẩu thả nghiêm trọng. Cả hai luật sư đều từ chối bình luận về phán quyết. Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng "việc phụ thuộc thiếu phê phán" vào các công cụ AI "có thể dẫn đến tư vấn pháp lý không chính xác cho khách hàng hoặc đưa ra các tuyên bố gây hiểu lầm cho tòa án và bên thứ ba", theo tờ NY Times.

⦿ ---- Việc đốt nhiên liệu hóa thạch của loài người đã trực tiếp dẫn đến cái chết của ít nhất 1.500 người trong đợt nắng nóng ở châu Âu tuần trước, theo một nghiên cứu được công bố hôm thứ Tư cho biết. Trong khi nhiệt độ tăng vọt trên khắp Hoa Kỳ, châu Âu cũng phải chịu "vòm nhiệt" của riêng mình vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7. Anh và Tây Ban Nha đã ghi nhận tháng 6 nóng nhất trong lịch sử, các trường học đóng cửa trên khắp nước Pháp và cháy rừng hoành hành ở Sardinia.

Theo nghiên cứu của Imperial College London và Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London (London School of Hygiene & Tropical Medicine), khoảng 2.300 người đã chết trên 12 thành phố châu Âu, bao gồm London, Paris, Barcelona và Rome. Trong số này, khoảng hai phần ba - hoặc 1.500 ca tử vong - có thể là do hiện tượng nóng lên toàn cầu, trong đó 88% là người trên 65 tuổi, nghiên cứu cho biết. Các nhà khoa học đã lấy số ca tử vong ước tính trong đợt nắng nóng tuần trước và so sánh với số ca tử vong dự kiến ​​trong đợt nắng nóng mô phỏng trên máy tính dựa trên thế giới không có hiện tượng nóng lên toàn cầu do con người gây ra.

⦿ ---- Tổng thống Trump hôm thứ Ba cho biết ông sẽ không cung cấp chương trình "ân xá" giúp đỡ các trang trại và công nhân nông trại nhập cư, nhưng ông đã công bố một chương trình mới nhằm hỗ trợ ngành nông nghiệp. Trump đã nghe những lời phàn nàn từ ngành nông nghiệp trong những tuần gần đây rằng các cuộc bố ráp di dân lậu đang làm trong các nông trại đã làm gián đoạn hoạt động kinh doanh. Nhiều trang trại phụ thuộc vào công nhân nhập cư, bao gồm cả công nhân không có tư cách nhập cư hợp pháp.

Tuần trước, Trump đã thảo luận về một chương trình có thể cung cấp cho công nhân khả năng xin giấy phép ở lại đất nước, nhưng vào thứ Ba, ông nhấn mạnh sẽ không có ân xá cho những công nhân như vậy khi được hỏi về phát biểu của Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins. "Không có ân xá", Trump nói. "Những gì chúng tôi đang làm là loại bỏ tội phạm, nhưng chúng tôi đang thực hiện một chương trình làm việc". Trump nói thêm, "Chúng tôi phải cung cấp cho nông dân những người họ cần, nhưng chúng tôi không nói đến ân xá".

⦿ ---- Sẽ trục xuất di dân lậu đang làm việc ở các nông trại, không đặc miễn như Trump đã hứa. Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Brooke Rollins đã tuyên bố rằng các kế hoạch trục xuất hàng loạt của chính quyền Trump sẽ tiếp tục mà không có bất kỳ sự ân xá nào cho những người lao động nông trại nhập cư, và nhấn mạnh rằng những người Mỹ trưởng thành "khỏe mạnh" muốn xin Medicaid để được bảo hiểm y tế nên là những người thay thế những người lao động nông trại nhập cư bị trục xuất. Những người chỉ trích đã phản đối."Tôi không thể nhấn mạnh đủ", Bộ trưởng Rollins phát biểu tại một cuộc họp báo tại Bộ nông nghiệp USDA vào hôm thứ Ba, trước cuộc họp Nội các Nhà Trắng. "Sẽ không có sự ân xá, các cuộc trục xuất hàng loạt vẫn tiếp tục, nhưng theo cách chiến lược, và chúng ta chuyển lực lượng lao động sang tự động hóa và sự tham gia 100% của người Mỹ."Bà nói thêm rằng, "với 34 triệu người, những người trưởng thành khỏe mạnh đang hưởng Medicaid, chúng ta sẽ có thể thực hiện điều đó khá nhanh chóng". Nhận xét của Bộ trưởng Rollins không tính đến việc gần hai phần ba (64%) người lớn dưới 65 tuổi tiếp cận Medicaid hiện đang đi làm, theo KFF. Trong khi 28% khác được miễn trừ do bệnh tật, trường học hoặc trách nhiệm chăm sóc.

Thống kê của bà về 34 triệu người lớn khỏe mạnh tham gia Medicaid được thúc đẩy bởi một nhóm nghiên cứu cánh hữu, Quỹ Trách nhiệm Giải trình của Chính phủ (Foundation for Government Accountability), tổ chức này ủng hộ việc giảm hạn chế làm việc đối với thanh thiếu niên và phản đối việc mở rộng Medicaid.

Ngoài ra, không có công việc nông trại quy mô lớn nào có sẵn ở mọi tiểu bang và có vẻ như nhiều người Mỹ sẽ không muốn làm công việc đó, đặc biệt là với mức lương thấp. Công việc nông trại hiếm khi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe do người sử dụng lao động trả lương. Và công việc nông trại thường theo mùa.

Những người chỉ trích đã chỉ trích Bộ trưởng Rollins. "Họ giống như những nhân vật phản diện trong phim hoạt hình", Patricia Lopez, chuyên gia viết bài cho mục Ý kiến của Bloomberg, đã viết. "Vậy thì cử những người nhận Medicaid vào làm công nhân đồng áng sao? Ngoài ra, trục xuất hàng loạt có chiến lược nghĩa là gì? Chỉ có các tiểu bang Xanh [của Dân Chủ]?"

“Lol [Tức cười],” phóng viên Jordan Werissmann của Yahoo News thốt lên, “chúng ta đã đi từ ‘các nhà phân tích chương trình USAID sẽ làm giày’ thành ‘mọi người sẽ hái dâu tây để giữ gìn sức khỏe’.”

“Tôi đã nói chuyện với hàng nghìn người MAGA và không tìm thấy một người MAGA nào chịu làm việc ở nông trại. Không một ai,” tác giả bán chạy nhất của tờ New York Times Ramit Sethi viết. “Đây chỉ đơn giản là sự cố chấp chống người nhập cư từ những người Cộng hòa.”

“Ồ, đúng rồi,” nhà báo Lydia Polgreen nhận xét, “những công việc lao động nông trại được trả lương cao bao gồm cả bảo hiểm y tế!”

“Tôi không nghĩ kịch bản năm 2025 sẽ có sự góp mặt của những nhân vật phản diện do nhà văn Charles Dickens và nhà độc tài Pol Pot đồng sáng tác,” nhà sử học Mike Cosgrave nói thêm.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bày tỏ vào thứ Ba rằng ông tin rằng "chúng ta đang thực sự hòa hợp với Trung Quốc" liên quan đến các cuộc đàm phán về quan hệ thương mại giữa hai nước. Phát biểu với báo chí trong cuộc họp với nội các của mình, Trump đã chỉ ra những cuộc trò chuyện thường xuyên với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông cũng ca ngợi Bắc Kinh vì "rất công bằng" trong các cuộc đàm phán đang diễn ra về một thỏa thuận thương mại.

Tuy nhiên, Trump cũng lưu ý tầm quan trọng của việc Hoa Kỳ chiếm ưu thế trong nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), tuyên bố rằng "chúng ta đang dẫn đầu Trung Quốc rất nhiều trong AI".

⦿ ---- Các nữ tu từ hơn 60 giáo đoàn Công giáo đã biểu tình để xin đừng thông qua dự luật bự và đẹp, nhưng kết quả vô ích. Các tu sĩ Công giáo cấp cao đang bắt đầu lên tiếng phản đối chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump, lên án chương trình này là mối đe dọa đối với những người dễ bị tổn thương ở Mỹ, theo tờ The Bulwark đưa tin hôm thứ Ba.

Đặc biệt, Trump đã khiến các giám mục nổi tiếng tức giận vì "dự luật bự và đẹp đẽ" về việc giảm thuế, cắt giảm hơn 1 nghìn tỷ đô la từ Medicaid và hỗ trợ thực phẩm. Chính quyền Trump, trước đây đã phủ nhận dự luật bao gồm việc cắt giảm Medicaid, hiện đang được suy đoán về việc buộc hàng chục triệu người nhận Medicaid có thu nhập thấp vào làm việc tại các nông trại để thay thế cho những người lao động nông nghiệp bị trục xuất.

"Khi đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện thông qua một ngân sách cắt đứt một số dây an toàn xã hội trong khi cung cấp cho ICE, lực lượng cảnh sát đeo mặt nạ của chính phủ liên bang, các nữ tu từ hơn 60 giáo đoàn đã biểu tình bên trong và bên ngoài Điện Capitol", theo Joe Perticone đưa tin. "Trong khi đó, các giám mục đã gửi thư cầu xin các nhà lập pháp bác bỏ ngân sách với lý do ngân sách trừng phạt nặng nề những người nghèo và không có giấy tờ".

Trong khi đó, báo cáo tiếp tục, 2 Đức Hồng y Robert McElroy của Washington, D.C., và Joseph Tobin của Newark, New Jersey, đã tuyên bố trong một lá thư của những người ký tên liên tôn rằng dự luật sẽ "gây hỗn loạn trong các cộng đồng địa phương", "được sử dụng để nhắm vào các cộng đồng tôn giáo" và "gây hại cho người nghèo và những người dễ bị tổn thương trong quốc gia của chúng ta, gây bất lợi cho lợi ích chung".

Đức Hồng y McElroy đi xa hơn và tuyên bố trên CNN rằng dự luật "đơn giản là không chỉ không tương thích với giáo lý Công giáo, mà còn vô nhân đạo và đáng ghê tởm về mặt đạo đức". Mặc dù Giáo hội Công giáo có khuynh hướng bảo thủ hơn về một số vấn đề xã hội, nhưng tổ chức này từ lâu đã ủng hộ các chương trình phục vụ phúc lợi của người nghèo, cũng như người nhập cư và người tị nạn.

Trump, người thường tự nhận mình là người ủng hộ tự do tôn giáo khi thảo luận về các giáo phái Cơ đốc bảo thủ, thường xuyên tấn công cố Đức Giáo hoàng Francis, người không chỉ ủng hộ những giáo lý này mà còn tìm cách đưa nhà thờ theo hướng cấp tiến hơn nói chung. Sau khi ngài qua đời, người kế nhiệm là Đức Giáo hoàng Leo XIV, người Mỹ đầu tiên giữ chức giáo hoàng, người đã thể hiện rõ ý định tiếp tục theo đuổi sứ mệnh của người tiền nhiệm.

⦿ ---- Trung Quốc đã trở nên rất, rất giỏi trong việc sản xuất xe điện, theo cựu giám đốc điều hành hãng xe GM Michael Dunne viết trong bài xã luận trên tờ New York Times. Các mẫu xe do BYD và các thương hiệu khác sản xuất cũng tốt như bất kỳ mẫu xe nào do Tesla hoặc các nhà sản xuất xe phương Tây khác sản xuất—và giá của chúng chỉ bằng một phần ba (1/3). Chúng tốt đến mức nếu xe Trung Quốc được bán ở Hoa Kỳ, nó có thể xóa sổ các nhà sản xuất xe ở Mỹ, Dunne viết.

"Trung Quốc đã vượt qua Detroit để trở thành trung tâm của ngành công nghiệp xe hơi toàn cầu", ông nói thêm. "Hoa Kỳ có thể bắt tay vào một nỗ lực toàn diện để xây dựng lại chuỗi cung ứng và sản xuất đẳng cấp thế giới, hoặc các nhà sản xuất xe của chúng ta có thể ẩn sau thuế quan, tiếp tục sản xuất xe tải và xe SUV chạy bằng xăng và trở nên vô nghĩa".

"Nỗ lực toàn diện" đó chính là lúc mọi thứ trở nên khó khăn. Chính phủ Trung Quốc được cho là đã chi hàng tỷ đô la cho BYD và các công ty khác trong thập niên qua. "Đây chính là chủ nghĩa tư bản nhà nước đang hoạt động", Dunne viết. "Người Mỹ có thể phàn nàn về điều đó bao nhiêu tùy thích, nhưng Trung Quốc sẽ không loại bỏ mẫu xe này chỉ vì chúng ta không thích nó".

Ông đề xuất Hoa Kỳ nên noi theo mô hình của Bắc Kinh, thừa nhận rằng ý tưởng về một bàn tay nhà nước mạnh mẽ sẽ là một "điều khó chấp nhận" ở thủ đô Washington DC. "Nhưng Hoa Kỳ chưa bao giờ đối đầu với một đối thủ công nghiệp như Trung Quốc."

⦿ ---- Người đứng đầu một nhóm công nghiệp xe hơi Trung Quốc được cho là có ý kiến rằng dự luật thuế bự và đẹp của Tổng thống Donald Trump là một chiến thắng cho các công ty xe điện Trung Quốc trên toàn cầu, vì nó ưu tiên xe chạy bằng xăng hơn xe điện. Dự luật thuế, được Tổng thống Trump ký thành luật vào ngày 4 tháng 7, sẽ chấm dứt các ưu đãi thuế đối với việc mua xe điện vào ngày 30 tháng 9. Điều này bao gồm ưu đãi 7.500 đô la khi mua xe điện mới và ưu đãi 4.000 đô la khi mua xe điện đã qua sử dụng.

Tổng thư ký Hiệp hội xe du lịch Trung Quốc (CPCA: China Passenger Car Association) Cui Dongshu cho biết dự luật của Hoa Kỳ sẽ tạo cho Trung Quốc nhiều không gian hơn để phát triển ở các thị trường nước ngoài, theo như tờ Wall Street Journal đưa tin. Dongshu dự kiến xuất cảng xe của các thương hiệu trong nước của Trung Quốc sẽ tăng trưởng đáng kể trong vài năm tới khi các công ty Trung Quốc cung cấp "các mẫu xe điện thông minh so với công nghệ lỗi thời của các loại xe động cơ đốt xăng".

Theo dữ liệu từ nhóm, xuất cảng xe năng lượng mới từ Trung Quốc đã tăng vọt 48% trong nửa đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024. Xe năng lượng mới là thuật ngữ chung dùng để chỉ xe điện chạy bằng pin và xe hybrid cắm điện. Các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc, bao gồm đối thủ Tesla Inc. và hãng xe điện Trung Quốc BYD Co., đang tìm cách tăng xuất cảng nhằm tăng doanh số trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng tại thị trường trong nước. Tuy nhiên, Trump đã gọi các điều khoản của dự luật là sự chấm dứt cho "Quy định về xe điện buộc mọi người phải mua xe điện trong thời gian ngắn".

"Giờ đây, mọi người được phép mua bất cứ thứ gì họ muốn - Xe chạy bằng xăng, xe lưỡng năng hybrid (đang bán rất chạy) hoặc Công nghệ mới khi chúng ra đời - Không còn Quy định về xe điện nữa", Trump cho biết trong một bài đăng trên Truth Social vào cuối tuần.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết trong cuộc họp Nội các hôm thứ Ba rằng phong trào chính trị mới của Elon Musk sẽ có lợi cho chính quyền của ông Trump. "Các bên thứ ba luôn tốt cho tôi", Trump tuyên bố, thừa nhận những tranh chấp trong quá khứ với Musk nhưng cho rằng cả hai bên "có thể xử lý theo cách khác". Bất chấp căng thẳng, ông hoan nghênh những nỗ lực chính trị của Musk và cho biết chúng phù hợp với các mục tiêu rộng lớn hơn của ông.

Đồng thời, Trump khen ngợi Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) vì đã thực hiện những gì ông gọi là cắt giảm ngân sách "quan trọng và đáng kể", tuyên bố rằng họ đã tiết kiệm được "hàng trăm tỷ đô la".

⦿ ---- Thống đốc Texas Greg Abbott xác nhận rằng ít nhất 161 người vẫn mất tích và 109 người đã được xác nhận đã tử vong sau khi lũ lụt nghiêm trọng tấn công tiểu bang. Abbott nhấn mạnh rằng 5 trại viên và một cố vấn trại hè vẫn chưa được tìm thấy tại Trại Mystic, một trại dành cho nữ sinh nơi có ít nhất 27 trẻ em và nhân viên đã tử vong.

Abbott cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đồng thời nói thêm rằng nguyên thủ quốc gia "muốn hành động và đảm bảo rằng bất kỳ nhu cầu nào của chúng tôi ở Texas đều sẽ được đáp ứng rất nhanh chóng".

⦿ ---- Tổng thống Trump đã lên tiếng bảo vệ Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi trong bối cảnh những thành phần trong nhóm ủng hộ ông đang bị giám sát chặt chẽ về những tiết lộ gần đây của Bộ Tư pháp trong cuộc điều tra về nạn buôn bán tình dục trẻ em của trùm ấu dâm Jeffrey Epstein. Trump đã ngăn chặn một phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến Epstein nêu lên cho Bondi tại cuộc họp Nội các hôm thứ Ba, khiển trách nhà báo này vì đã hỏi "về một gã đã được nhắc đến trong nhiều năm", AP đưa tin.

"Chúng ta có [lũ lụt] Texas, chúng ta có thứ này, chúng ta có tất cả mọi thứ, và mọi người vẫn còn nói về gã này sao? Gã biến thái này? Thật không thể tin được", Trump nói, theo CNN. "Ý tôi là, tôi không thể tin rằng nhà báo này lại hỏi một câu hỏi về Epstein vào thời điểm như thế này, khi chúng ta đang có một số thành công lớn nhất và cũng là bi kịch với những gì đã xảy ra ở Texas. Nó chỉ giống như một sự báng bổ".

Phản ứng của tổng thống dường như cho thấy ông vẫn tiếp tục ủng hộ Bondi ngay cả khi bà phải đối mặt với những câu hỏi về việc Bộ Tư pháp thừa nhận trong một bản ghi nhớ hôm thứ Hai rằng Epstein không hề có "danh sách khách hàng [mua dâm trẻ em]".

Bà Bondi đã phải chịu áp lực sau khi một bản tài liệu đầu tiên mà bà thổi phồng đã không đưa ra được những tiết lộ. Những người có ảnh hưởng cực hữu đã được mời đến Nhà Trắng vào tháng 2 và được cung cấp các tập tài liệu có ghi chú "Hồ sơ Epstein: Giai đoạn 1" và "Giải mật" có chứa các tài liệu phần lớn đã thuộc phạm vi công cộng.

Sau khi bản phát hành đầu tiên không được như mong đợi, Bondi cho biết các quan chức đang nghiên cứu kỹ lưỡng một "xe tải" bằng chứng trước đây bị giữ lại mà bà cho biết đã được FBI chuyển giao và dấy lên kỳ vọng về các bản sẽ phát hành sắp tới. Nhưng sau nhiều tháng xem xét các bằng chứng mà chính phủ nắm giữ, Bộ Tư pháp cho biết trong bản ghi nhớ hôm thứ Hai rằng không "tiết lộ thêm sẽ là phù hợp hoặc được bảo đảm".

Việc tiết lộ danh sách khách hàng của bộ này đặc biệt gây thất vọng cho những người có ảnh hưởng bảo thủ và các thám tử trực tuyến vì bà Bondi trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News vào tháng 2 đã ám chỉ rằng một tài liệu như vậy "đang nằm trên bàn làm việc của tôi" để xem xét. Bondi khẳng định vào thứ Ba rằng bà đã nhắc đến hồ sơ vụ án Epstein là đang nằm trên bàn làm việc của mình, trái ngược với một danh sách khách hàng cụ thể. "Đó là những gì tôi muốn nói", bà nói.

⦿ ---- Doanh nhân tỷ phú Elon Musk đã lên tiếng trên mạng X vào hôm thứ Ba, tuyên bố rằng cựu Cố vấn cấp cao của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Steve Bannon "nằm trong hồ sơ của Epstein". Ông cũng bình luận thêm rằng không có cáo buộc nào được đưa ra đối với bất kỳ ai trong danh sách khách hàng của trùm ấu dâm Epstein, lập luận rằng "chính phủ đã bị phá vỡ sâu sắc".

Musk tiếp tục đấu khẩu với Bannon, sau khi trước đó nói rằng ông Bannon sẽ trở lại nhà tù "trong một thời gian dài" và cáo buộc ông này phạm tội. Mối quan hệ của ông trùm công nghệ với một trong những đồng minh nổi bật nhất của Trump đã có bước ngoặt lớn sau khi Bannon kêu gọi trục xuất Musk khỏi Hoa Kỳ. Tỷ phú Musk cũng cáo buộc Trump có mối liên hệ với nhà tài chính quá cố và tội phạm tình dục Jeffrey Epstein, mặc dù sau đó ông đã rút lại bình luận của mình.

⦿ ---- Elon Musk một lần nữa bình luận về tranh cãi xung quanh việc công bố danh sách khách hàng trong hồ sơ ông trùm ấu dâm Jeffrey Epstein vào hôm thứ Ba, chỉ trích cách xử lý vụ việc của Tổng thống Donald Trump. "Làm sao mọi người có thể tin tưởng Trump nếu ông Trump không công bố hồ sơ Epstein?" Musk viết trên X.

Sớm hơn hôm Thứ Ba, tổng thống đã từ chối trả lời câu hỏi về hoàn cảnh liên quan đến vụ án của Jeffrey Epstein và danh sách khách hàng bị cáo buộc của ông Jeffrey Epstein, người đã chết trong tù và nhiều người nghi là bị ám sát để bịt miệng. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) trước đó đã phủ nhận sự tồn tại của một danh sách khách hàng như vậy. Nghĩa là có hành động mua dâm trẻ em, nhưng không có tên khách hàng, và người tổ chức mạng lưới ấu dâm Epstein đã chết trong tù, khi Trump làm Tổng Thống nhiệm kỳ đầu. Các thuyết âm mưu nói rằng Bill Clinton và Donald Trump bị nghi là khách hàng của Epstein.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố vào hôm thứ Ba rằng sẽ áp thuế 50% đối với kim loại đồng, khiến giá đồng tăng lên mức cao kỷ lục. Trump cũng cho biết thuế đối với dược phẩm sẽ được công bố "rất sớm", giải thích rằng chúng sẽ đạt mức 200%.

"Chúng tôi sẽ cho mọi người khoảng một năm, một năm rưỡi để mở cơ xưởng làm thuốc trong Hoa Kỳ", tổng thống giải thích, đồng thời nói thêm rằng các công ty sẽ phải chịu mức thuế cao "nếu họ phải đưa dược phẩm vào nước này" sau khi thời hạn kết thúc. Ngoài ra, Trump cho biết rằng thuế cũng sẽ được áp dụng đối với chip. Vào lúc 1:07 chiều theo giờ miền Đông, giá đồng tương lai trên sàn Comex tăng 17% lên 5,8955 đô la một pound, đạt mức cao kỷ lục.

⦿ ---- Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick cho biết hôm thứ Ba rằng chính quyền Trump sẽ gửi 15 đến 20 lá thư thuế quan mới trong hai ngày tới, báo hiệu một sự leo thang mới trong chiến dịch thuế quan thương mại toàn cầu của mình.

Trong lần xuất hiện trên CNBC, Lutnick nhấn mạnh rằng sẽ có nhiều lá thư hơn được gửi đi khi chính quyền tiếp tục chiến lược tích cực của mình để đàm phán các thỏa thuận tốt hơn với các chính phủ nước ngoài. Về mức thuế đối với kim loại đồng mà tổng thống mới đề cập gần đây, dự kiến sẽ được thực hiện vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8.

Lutnick tiết lộ rằng Tổng thống Donald Trump đã có "hàng đống lời đề nghị" trên bàn làm việc của mình kể từ thứ Hai và đang tích cực xem xét chúng. "Nếu các quốc gia tốt với chúng tôi, họ có thể nhận được một mức thuế khác", ông nói.

⦿ ---- Tòa án Tối cao Hoa Kỳ (SCOTUS) đã dỡ bỏ biện pháp ngăn chặn chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cắt giảm quy mô lực lượng lao động liên bang và cắt giảm chi tiêu của chính phủ vào thứ Ba.

Do đó, chính quyền hiện có thể tiến hành cắt giảm việc làm trên khắp các cơ quan liên bang, mặc dù tòa án có thể xem xét lại vụ án trong tương lai. Tòa án tối cao của đất nước đã đưa ra phán quyết với chỉ một trong chín thành viên không đồng tình. Vào tháng 5, một thẩm phán liên bang từ California đã ban hành lệnh cấm chính quyền hiện tại tiến hành kế hoạch sa thải hàng nghìn nhân viên chính phủ.

Hàng chục ngàn nhân viên liên bang đã bị sa thải, đã nghỉ việc thông qua các chương trình hoãn từ chức hoặc đã bị cho nghỉ việc. Không có con số chính thức về việc cắt giảm việc làm, nhưng ít nhất 75.000 nhân viên liên bang đã hoãn từ chức và hàng chục ngàn nhân viên thử việc đã bị sa thải. Các công đoàn lao động và các nhóm phi lợi nhuận đã kiện về việc tinh giản biên chế đã đưa ra cho các thẩm phán một số ví dụ về những gì sẽ xảy ra nếu việc tinh giản biên chế được phép có hiệu lực, bao gồm việc cắt giảm từ 40% đến 50% tại một số cơ quan.

⦿ ---- Tòa án Tối cao Wisconsin đã mở đường cho Thống đốc tiểu bang vào hôm thứ Ba trong hồ sơ cấm liệu pháp chuyển đổi giới tính trong một phán quyết trao cho thống đốc nhiều quyền hơn đối với cách thi hành luật của tiểu bang. Tòa án phán quyết rằng việc một ủy ban lập pháp do Đảng Cộng hòa kiểm soát bác bỏ quy định của cơ quan nhà nước mà quy định này cấm thực hành liệu pháp chuyển giới đối với những người LGBTQ+ là vi hiến, theo AP đưa tin.

Quyết định này, có tác động rộng lớn vượt xa vấn đề liệu pháp chuyển giới, tước đi quyền lực của Cơ quan lập pháp trong việc ngăn chặn việc văn phòng thống đốc ban hành các quy định có hiệu lực pháp luật. Phán quyết 4-3 từ tòa án do phe tự do kiểm soát diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến toàn quốc về quyền LGBTQ+ đang diễn ra. Đây cũng là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của thống đốc đảng Dân chủ, người đã phủ quyết các dự luật của Đảng Cộng hòa nhắm vào các vận động viên trung học chuyển giới, nhằm kiềm chế quyền lực của Cơ quan lập pháp do Đảng Cộng hòa kiểm soát.

Bối cảnh: Theo Dự án Movement Advancement Project, một nhóm nghiên cứu về quyền LGBTQ+, liệu pháp chuyển giới đã bị cấm ở 23 tiểu bang và Quận Columbia. Liệu pháp này cũng bị cấm ở hơn một chục cộng đồng trên khắp Wisconsin. Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã đồng ý vào tháng 3 để thụ lý một vụ án ở Colorado về việc liệu chính quyền tiểu bang và địa phương có thể thực thi luật cấm liệu pháp chuyển giới cho trẻ em LGBTQ+ hay không.

Tại Wisconsin: Lệnh cấm liệu pháp chuyển giới đã bị Ủy ban chung đầy quyền lực của Cơ quan lập pháp chặn hai lần—một hội đồng do Đảng Cộng hòa kiểm soát phụ trách phê duyệt các quy định của cơ quan nhà nước. Phán quyết của Tòa án Tối cao phát hiện ra rằng ủy ban đã vượt quá thẩm quyền của mình khi chặn nhiều quy định khác của tiểu bang.

Quyền lập pháp bị suy yếu do phán quyết: Luật sư của Cơ quan lập pháp lập luận rằng nhiều thập niên tiền lệ đã ủng hộ lập luận của họ, bao gồm phán quyết của Tòa án Tối cao Wisconsin năm 1992 ủng hộ quyền của Cơ quan lập pháp trong việc đình chỉ các quy định của cơ quan nhà nước. Nhưng Thống đốc đảng Dân chủ Tony Evers lập luận rằng bằng cách chặn quy định này, ủy ban lập pháp đang tiếp quản các quyền mà hiến pháp tiểu bang giao cho thống đốc và thực hiện "quyền phủ quyết lập pháp" vi hiến.

Tòa án Tối cao đồng ý với Evers: Tòa án thấy rằng Cơ quan lập pháp đã vi phạm yêu cầu của hiến pháp tiểu bang rằng bất kỳ luật nào cũng phải được cả hai viện của Cơ quan lập pháp thông qua và được trình lên thống đốc. Cơ quan lập pháp đã thực hiện "hành động bất hợp pháp làm thay đổi các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của nhánh hành pháp và người dân Wisconsin", Chánh án Jill Karofsky viết thay cho đa số. Thẩm phán bảo thủ Rebecca Bradley không đồng tình, nói rằng phán quyết "cho phép nhánh hành pháp thực hiện quyền lập pháp mà không bị hạn chế và kiểm soát".

⦿ ---- Tổng thống Trump dường như đã hết kiên nhẫn với Vladimir Putin. Tại cuộc họp Nội các hôm thứ Ba, Trump cho biết ông không hài lòng với nhà lãnh đạo Nga và ông đang cân nhắc phê duyệt thêm lệnh trừng phạt đối với Moscow, Reuters đưa tin. "Chúng tôi nhận được rất nhiều lời nói dối --- do Putin ném vào chúng tôi, nếu bạn muốn biết sự thật", Trump cho biết, theo tờ New York Times. "Ông ấy luôn rất tốt với chúng tôi, nhưng hóa ra lại vô nghĩa".

Trump cho biết cuộc chiến ở Ukraine không bao giờ nên xảy ra và nó nên kết thúc. "Chúng tôi không hài lòng với Putin. Tôi không hài lòng với Putin. Tôi có thể nói với bạn nhiều điều như vậy ngay bây giờ, bởi vì ông ấy đang giết rất nhiều người", ông nói. Trump cho biết hôm thứ Hai rằng lệnh tạm dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ được dỡ bỏ. Putin "giết quá nhiều người, vì vậy chúng tôi sẽ gửi một số vũ khí phòng thủ cho Ukraine". ông cho biết tại cuộc họp Nội các.

Trump từ chối trả lời hôm thứ Ba liệu ông có biết trước về lệnh Bộ quốc phòng tạm dừng gửi Ukraine vũ khí hay không, các nguồn tin cho biết với NBC News rằng lệnh tạm dừng này là do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đơn phương ra lệnh. Tờ NY Times đưa tin Hegseth đang ngồi cạnh Trump khi một phóng viên hỏi tổng thống về người đã ra lệnh tạm dừng. "Tôi không biết", Trump nói. "Sao ông không nói cho tôi biết?" Trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo hôm thứ Năm, Putin nói với Trump rằng Nga sẽ "không bao giờ lùi bước" trong việc đạt được mục tiêu của mình ở Ukraine.

⦿ ---- Kế hoạch biến Vịnh Guantanamo thành một trung tâm giam giữ người di cư hoàn chỉnh của chính quyền Trump dường như đang hình thành nhanh chóng. CBS News đưa tin rằng hơn 70 người bị giam giữ từ 26 quốc gia hiện đang ở cơ sở này tại Cuba. Những người bị giam giữ ban đầu được gửi đến đó vào tháng 2 thường đến từ các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha ở Mỹ Latinh, nhưng danh sách mới này rộng hơn nhiều.

Theo CBS, những người bị giam giữ đến từ: Brazil, Trung Quốc, Colombia, Cộng hòa Dominica, El Salvador, Ethiopia, Guatemala, Haiti, Honduras, Ấn Độ, Jamaica, Kenya, Liberia, Quần đảo Marshall, Micronesia, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Peru, Romania, Nga, Somalia, St. Kitts-Nevis, Vương quốc Anh, Venezuela và Việt Nam.

Trong số 72 người bị giam giữ, 58 người bị phân loại là "rủi ro cao" - nghĩa là có tiền án - trong khi những người còn lại được coi là "rủi ro thấp", theo CBS. Những người chỉ trích cho rằng việc đưa người di cư bằng máy bay đến căn cứ hải quân tại Gitmo là lãng phí tiền bạc và nguồn lực, như NPR đã đưa tin trước đó.

Nhưng chính quyền Trump dường như thích thông điệp mà họ gửi đi: "Cho dù đó là CECOT, Alligator Alcatraz, Vịnh Guantanamo hay bất kỳ cơ sở giam giữ nào khác, những tên tội phạm nguy hiểm này sẽ không được phép khủng bố công dân Hoa Kỳ", theo phụ tá Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa phụ trách các vấn đề công cộng Tricia McLaughlin cho biết. CECOT là một nhà tù khét tiếng của Salvador, trong khi trại tù cá sấu Alligator Alcatraz nằm ở Florida.

⦿ ---- Tổ chức bóng đá quốc tế FIFA đã thắt chặt mối quan hệ với Tổng thống Donald Trump trước trận chung kết Club World Cup (CWC) vào hôm Chủ Nhật bằng cách mở một văn phòng tại Trump Tower ở Thành phố New York. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã đưa ra thông báo vào chiều Thứ Hai, khi công bố chiếc cúp CWC tại sảnh của tòa nhà chọc trời sang trọng này cùng với Eric Trump và huyền thoại bóng đá người Brazil Ronaldo.

"FIFA là một tổ chức toàn cầu và để trở thành toàn cầu, bạn phải là người địa phương, bạn phải có mặt ở khắp mọi nơi, vì vậy chúng tôi phải có mặt ở New York - không chỉ cho FIFA Club World Cup năm nay và FIFA World Cup vào năm tới - chúng tôi cũng phải có mặt ở New York khi nói đến nơi đặt văn phòng của chúng tôi", Infantino cho biết. "Cảm ơn Eric, cảm ơn tất cả mọi người. Tất nhiên, cảm ơn cả Tổng thống Trump nữa".

Infantino đã dành nhiều tháng để gần gũi với Trump khi Hoa Kỳ chuẩn bị đăng cai Vòng chung kết World Cup 2026 vào năm tới, tặng tổng thống một bản sao của chiếc cúp World Cup và công bố chiếc cúp CWC được thiết kế lại trong một buổi lễ xa hoa tại Phòng Bầu dục vào tháng 3, chiếc cúp mà Trump đã giữ và trưng bày một cách tự hào trong văn phòng của mình trong nhiều tháng trước khi chuyển đến Trump Tower.

⦿ ---- Nữ phóng viên Nhà Trắng của Fox News Jacqui Heinrich, 36 tuổi và Dân Biểu đảng Cộng hòa Brian Fitzpatrick, 51 tuổi đã thông báo vào thứ Ba rằng họ đã đính hôn, cho thấy hình ảnh dạo chơi qua một cánh đồng hoa oải hương ở Valensole, Pháp, trong những bức ảnh cho tờ People. Fitzpatrick và Heinrich đã lên kế hoạch cho chuyến đi vào cuối tháng 6 sau khi Heinrich nói rằng đó là ước mơ của cô, và Dân Biểu đảng Cộng hòa đã cam kết đưa cô Heinrich đi bất chấp sự hỗn loạn của MAGA về "Dự luật bự và đẹp đẽ" của Trump.

Khi hai người bước ra cánh đồng lúc mặt trời mọc vào ngày 29 tháng 6, Fitzpatrick đã bất ngờ cho xuất hiện một nhiếp ảnh gia và một chiếc máy bay không người lái trước khi anh cầu hôn. "Thật ngoạn mục", cô nói với tờ People về khung cảnh thơm ngát. "Mùi hương thật thơm. Đó là một kỷ niệm sẽ được khắc ghi vào não tôi suốt đời. Thật khó để diễn tả thành lời về vẻ đẹp thực sự của nó. Cảm giác giống như một câu chuyện cổ tích vậy." Hai người đã ở bên nhau từ năm 2021 sau khi tham dự Lễ vinh danh Trung tâm Kennedy năm đó. Heinrich hiện đã trở thành phóng viên cấp cao của Fox News tại Nhà Trắng, trong khi Fitzpatrick là một trong hai thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện bỏ phiếu chống lại dự luật khổng lồ của Trump vào tuần trước.

⦿ ---- Một chuyến bay của Delta đến Fort Lauderdale đã phải chuyển hướng khỏi điểm đến cuối cùng do một vụ nổ pin trên máy bay. Chuyến bay Delta 1334, khởi hành từ Atlanta vào khoảng 8:30 sáng thứ Hai, đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Fort Myers sau khi pin lithium-ion bốc cháy trong túi xách tay của một hành khách. Các tiếp viên hàng không đã dập tắt đám cháy, nhưng các phi công vẫn quyết định tuyên bố tình trạng khẩn cấp và hạ cánh máy bay.

Pin lithium dự phòng được phép mang lên máy bay nhưng chỉ được phép để trong túi xách tay, một quy định được đưa ra sau vụ tai nạn máy bay chở hàng chết người năm 2010. Vụ tai nạn đó là do 81.000 pin lithium-ion trong khoang hàng của máy bay tự bốc cháy. May mắn thay, không có thương tích nào xảy ra trên chuyến bay Delta bị đình chỉ.

Tuy nhiên, chuyến bay này là một trong một loạt các vụ đình chỉ bất thường đã diễn ra trong tuần qua, từ một chuyến bay đến Texas mà một hành khách tò mò đã nhầm tin nhắn chia buồn là lời đe dọa đánh bom thành một lời đe dọa đánh bom thực sự vào Chủ Nhật trên một chuyến bay đến Florida. Trong tuyên bố gửi tới The Daily Beast, FAA cho biết họ đang điều tra tai nạn liên quan đến pin.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Một thi thể được phát hiện vào sáng thứ Ba trong một tấm mền giữa những món đồ quyên góp bên ngoài một cửa hàng Goodwill ở Pasadena. Có người đã báo cáo về thi thể với chính quyền vào khoảng 11 giờ sáng bên ngoài cửa hàng trên Đường Fair Oaks. Thi thể được phủ trong một tấm mền hoặc bạt gần khu vực nhận đồ quyên góp của cửa hàng. Chi tiết về danh tính và nguyên nhân tử vong của người này vẫn chưa được công bố ngay lập tức. Người này chỉ được xác định là một nam giới trưởng thành.

⦿ ---- HỎI 1: Trẻ em không ngủ đủ giấc có nguy cơ mắc các vấn đề về nhận thức, hành vi và cảm xúc trong tương lai?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Brain and Behavior vào tháng 5 cho thấy sự phát triển não bộ ở tuổi vị thành niên có liên quan như thế nào đến giấc ngủ lành mạnh. Linhao Zhang, tác giả chính của nghiên cứu và là tiến sĩ mới tốt nghiệp của trường Cao đẳng Khoa học Gia đình và Người tiêu dùng thuộc Đại học Georgia (University of Georgia College of Family and Consumer Sciences), cho biết họ đã thực hiện nghiên cứu này bằng cách kiểm tra các mô hình kết nối thần kinh mạng chế độ mặc định (DMN) của 2.800 trẻ em trong độ tuổi từ 10 đến 13. Trẻ em có mô hình giấc ngủ lành mạnh sẽ phát triển các kết nối não bộ lành mạnh và những trẻ không ngủ đủ giấc có nguy cơ mắc các vấn đề về nhận thức, hành vi và cảm xúc trong tương lai như hành động, kiểm soát xung lực kém và hung hăng. Chi tiết:

https://www.gpb.org/news/2025/07/08/uga-study-kids-sleep-problems-are-more-likely-struggle-mental-health-behavior

⦿ ---- HỎI 2: Uống sữa lạc đà làm giảm đáng kể tình trạng tăng phản ứng đường thở và viêm phổi trong mô hình hen suyễn dị ứng ở chuột?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Nghiên cứu do Viện Cơ học và Kỹ thuật Joldasbekov ở Kazakhstan dẫn đầu, báo cáo rằng việc uống sữa lạc đà làm giảm đáng kể tình trạng tăng phản ứng đường thở và viêm phổi trong mô hình hen suyễn dị ứng ở chuột trong phòng thí nghiệm. Hen suyễn ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người trên toàn thế giới, biểu hiện là tình trạng viêm đường thở mãn tính và tăng phản ứng. Trong những thập kỷ gần đây, tỷ lệ mắc bệnh hen suyễn gia tăng được cho là do thay đổi lối sống, giảm tiếp xúc với môi trường nông thôn và thay đổi chế độ ăn uống. Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2025-07-camel-intake-suppresses-allergic-asthma.html

.