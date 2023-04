Bạn ơi, Đừng tưởng tôi là người gan dạ. Không, Tôi là người nhát sợ. Thay vì vào các diễn đàn, Facebook, Twitter đọc tin nhảm rồi tranh luận, Tôi tụng kinh Thay vì để đầu óc lang thang, có thể nổi điên hay trầm cảm, Tôi niệm Phật. / Dear friends, Don't think I'm brave. No, I have fears. Instead of going to forums, Facebook, and Twitter, reading gossip, and arguing, I chant the Sutras. Instead of letting my mind wander, maybe getting mad or depressed, I recite Buddha's name.