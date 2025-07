Stephen Miran, chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế Nhà Trắng, đã ca ngợi thỏa thuận thuế quan giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, gọi đó là "cực kỳ thiên vị" (vì hàng Mỹ vào VN với thuế quan 0%).

.

(7.7.2025) - Stephen Miran (chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế Nhà Trắng) ca ngợi thỏa thuận thuế quan Mỹ-Việt tuyệt vời vì ép VN mở cửa với thuế 0% cho hàng Mỹ.

- VN cũng bị áp thuế 10% vì giao du trong khối BRICS? TQ phản đối Mỹ áp đặt thuế 10% đối với các nước BRICS.

- Trump: sẽ gửi thư thuế quan hôm nay.

- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent: sẽ thêm thỏa thuận thuế quan công bố trong 48 giờ tới.

- Mã đầu tư Token America Party sáng nay tăng 320% lên 0,03817 trong 24 giờ.// Musk bàn chính trị, thế là cổ phiếu Tesla giảm hơn 7% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sáng nay. // Trump: Musk lập đảng là kiểu xe lửa trật đường rầy.//FBI và Bộ Tư pháp khép điều tra về cái chết trong tù của trùm ấu dâm Jeffrey Epstein. Elon Musk lại nêu nghi vấn Bộ tư pháp dìm hồ sơ ấu dâm của Epstein có tên Trump.

- Khối BRICS lên án thuế quan của Trump gây bất ổn toàn cầu. Mỹ hù dọa: sẽ áp thuế quan 100 nước ở mức ngày 2 tháng 4 kể từ ngày 1 tháng 8 nếu chưa có thỏa thuận

- Các bếp ăn từ thiện la làng khắp nước Mỹ: Trump và Cộng Hòa làm dân đói sẽ đói thêm.

- Vợ chồng MAGA: Vợ từ Canada vào Mỹ khi còn nhỏ, học xong, lấy chồng, sinh con, tới phỏng vấn thẻ xanh, bị đặc vụ bắt để trục xuất.

- Xe tăng cày bể đường thủ đô trong khi diễn binh mừng sinh nhật Trump. Trump than phiền: lính Mỹ diễn binh quá tà tà, không nghiêm túc

- Ghế Thống đốc tiểu bang Virginia (nơi đông cử tri gốc Việt) là tuyến đầu của mặt trận bầu cử giữa kỳ 2026

- Trump phê chuẩn "Tuyên bố Thảm họa Lớn" đối với trận lũ lụt chết người ở Texas // Trại hè tâm linh nơi có gần 100 người chết và mất tích: không có thông tin nào từ quận về thời tiết. Trump đã sa thải ào ạt các chuyên gia khí tượng.

- Đi ăn tiệm sẽ đắt hơn vì Trump áp thuế quan: Các chủ tiệm ăn kinh hoàng vì nhập hải sản từ VN, thiết bị nhà bếp từ TQ

- Xây nhà sẽ đắt hơn vì nhập gỗ từ Canada, thiết bị khác từ TQ: thuế quan tăng ở mức 10.900 đô/nhà, chưa kể chi phí lao động.

- Năng lượng sạch (điện gió và điện mặt trời) khựng lại vì Trump: giá tiêu dùng của người tiêu dùng có thể tăng đến 10%.

- Toyota suy tính né thuế: sẽ đưa xe Nhật làm ở Mỹ bán ngược về Nhật vì Mỹ dọa áp thuế Nhật từ 30% đến 35%.

- Đức: thuế quan Mỹ gây chấn động giảm kinh tế Đức, nhưng từ sau 2027, Đức sẽ tăng trở lại

- Estonia trước cơ nguy bị xâm lăng như Ukraine: đứng giữa trời mưa lớn, 19.000 người Estonia dự Lễ hội hát những bài thời kháng chiến chống Nga

- Trump: tiền già phải nhận qua Internet, cấm xài chi phiếu giấy kể từ 30/9/2025 Mỹ hiện có 10% người trên 65 tuổi chưa xài Internet, còn nhận qua bưu điện là California (51.649 cụ), Texas (35.504 cụ), New York (30.676 cụ), Florida (30.016 cụ), Ohio (19.769 cụ)

- Thất nghiệp của người tuổi từ 20 đến 24 là hơn 8% và hơn 14% thanh thiếu niên trong độ tuổi lao động đang thất nghiệp.

- 10 tiểu bang ăn thức ăn nhanh nhiều nhất: 1. Mississippi; 2. New Mexico; 3. Kentucky; 4. Arkansas; 5. West Virginia; 6. Louisiana; 7. Alabama; 8. Montana; 9. Oklahoma; 10. Vermont.

- 10 tiểu bang ăn thức ăn nhanh ít nhất: 1. Washington; 2. Colorado; 3. Virginia; 4. Maryland; 5. Minnesota; 6. New Hampshire; 7. Utah; 8. Connecticut; 9. New Jersey; 10. Massachusetts.

- Indiana: nổ súng, chết 2 thiếu niên (15, 16 tuổi), 5 người khác bị thương

- San Francisco nổ súng: 1 người chết, 4 bị thương

- San Diego: Biên Phòng tịch thu 130 pound chất fentanyl giấu trong xe tải, bắt tài xế Mexico

- HỎI 1: Thanh thiếu niên ngủ thêm 2 giờ/ngày vào cuối tuần sẽ giúp giảm căng thẳng, nhưng ngủ nhiều hơn sẽ có hại? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Hơn 39.000 ca tử vong, gần 100.000 cơn đau tim không gây tử vong và lên tới 65.000 đột quỵ ở Hoa Kỳ có thể được ngăn chặn nếu mọi người đủ điều kiện dùng statin và các loại thuốc giảm cholesterol khác? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-7/7/2025) ⦿ ---- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết rạng sáng hôm thứ Hai rằng ông đã nhận được nhiều đề nghị thương mại mới vào đêm qua (Chủ nhật) và dự kiến ​​"một số" thỏa thuận thương mại sẽ được công bố trong 48 giờ tới.

.

"Chúng tôi sẽ có một số thông báo trong 48 giờ tới và tôi nghĩ rằng điều mà Tổng thống [Hoa Kỳ] [Donald] Trump quan tâm là chất lượng của các thỏa thuận, chứ không phải số lượng", Bessent nói với CNBC trong một cuộc phỏng vấn. "Hộp thư emailcủa tôi đã đầy vào đêm qua với rất nhiều đề nghị mới, rất nhiều đề xuất mới, vì vậy sẽ là một vài ngày bận rộn", ông nói thêm.

.

Bộ trưởng cũng xác nhận rằng ông sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc của mình "trong vài tuần tới", lưu ý rằng có "những việc chúng ta có thể cùng nhau làm, nếu Trung Quốc muốn làm, ngoài thương mại". Ông cũng làm rõ rằng mức thuế 20% đối với hàng xuất cảng của Việt Nam, mà Trump đã công bố vào tuần trước, sẽ thay thế tất cả các biện pháp trước đó và đại diện cho một mức thuế chung. (Ghi chú: Bessent sáng nay không nói rõ, có phải hàng nước khác trung chuyển từ VN sẽ thoát mức áp thuế 40% mà Trump đã nói tuần trước hay không? Hay vẫn giữ? Lúc đó Trump cũng cho biết hàng Mỹ vào VN sẽ miễn thuế hoàn toàn, tức là 0% thuế quan.)

.

⦿ ---- Stephen Miran, chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế Nhà Trắng, đã ca ngợi thỏa thuận thuế quan giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, gọi đó là "cực kỳ thiên vị". Trong một lần xuất hiện trên chương trình "Tuần này" của ABC News vào Chủ Nhật, Miran đã được hỏi về tiến độ của Tổng thống Trump trong các thỏa thuận thuế quan khi ông đang nhanh chóng tiến gần đến thời hạn ngày 9 tháng 7. Mặc dù ông vẫn lạc quan rằng mình sẽ đạt được "một số thỏa thuận" trong tuần này, ông đã ca ngợi thỏa thuận của Hoa Kỳ với Việt Nam.

.

"Thỏa thuận Việt Nam thật tuyệt vời", ông nói. "Nó cực kỳ thiên vị. Chúng ta được áp dụng mức thuế quan đáng kể đối với hàng xuất cảng của Việt Nam. Họ đang mở cửa thị trường của họ cho chúng ta, bạn biết đấy, áp dụng mức thuế suất bằng 0% đối với hàng Mỹ. Đó là một thỏa thuận tuyệt vời cho người Mỹ".

.

Thỏa thuận này đặt mức thuế suất đối với quốc gia này là 20 phần trăm, với việc Việt Nam cho phép Hoa Kỳ tiếp cận thị trường của mình mà không phải chịu thuế quan. Nó cũng tìm cách ngăn chặn các nước thứ ba, chẳng hạn như Trung Quốc, né thuế quan thông qua Việt Nam, áp dụng mức thuế 40 ​​phần trăm đối với hàng hóa có nguồn gốc từ một quốc gia có mức thuế nhập khẩu cao hơn và được vận chuyển qua Việt Nam.

Khi được hỏi liệu có bất kỳ thỏa thuận nào khác sẽ được đưa ra thảo luận trong tuần này hay không, Miran cho biết các quốc gia đang đàm phán một cách thiện chí. "Tôi kỳ vọng rằng các quốc gia đang đàm phán một cách thiện chí và đưa ra những nhượng bộ mà họ cần, để đạt được một thỏa thuận, nhưng thỏa thuận vẫn chưa đạt được vì cần thêm thời gian", ông nói.

.

⦿ ---- VN cũng bị áp thuế 10% vì giao du trong khối BRICS? Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng ông sẽ áp thuế 10% đối với các quốc gia liên kết với cái mà ông gọi là "chính sách chống Mỹ của BRICS". Trong một bài đăng trên Truth Social, Trump viết rằng "bất kỳ quốc gia nào liên kết với chính sách chống Mỹ của BRICS sẽ bị tính thêm thuế 10%", đồng thời nói thêm rằng sẽ "không có ngoại lệ nào đối với chính sách này".

.

(Ghi chú: Việt Nam là đối tác của BRICS, cùng với các nước như Thái Lan và Malaysia. Tư cách “đối tác” cho phép Việt Nam tham gia các hội nghị thượng đỉnh, đối thoại cấp cao, và đóng góp vào các tuyên bố chính sách của khối. Tuy nhiên, Việt Nam không có quyền biểu quyết như các thành viên đầy đủ. Việt Nam chọn làm đối tác thay vì thành viên để duy trì thế trung lập, vừa hợp tác được với phương Tây, vừa tiếp cận thị trường BRICS, tham gia tích cực vào các cơ chế đa phương mà không bị ràng buộc bởi các cam kết chính trị - kinh tế sâu rộng.)

.

⦿ ---- Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bình luận vào thứ Hai về việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp đặt mức thuế 10% đối với các quốc gia liên kết với nhóm BRICS, tuyên bố rằng họ phản đối việc sử dụng thuế quan "như một công cụ cưỡng ép và gây sức ép". BRICS bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia, Indonesia, Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Bộ này nhắc lại rằng các biện pháp hạn chế thương mại "không phục vụ cho bất kỳ ai" và "không có bên nào chiến thắng trong một cuộc chiến thương mại". Trong thông báo của mình, Trump mô tả các chính sách của BRICS là "chống Mỹ" và nói thêm rằng "sẽ không có ngoại lệ nào đối với chính sách này", mà không nêu chi tiết những quốc gia nào sẽ được đưa vào biện pháp này.

.

⦿ ---- Tổng thống Donald Trump cho biết Hoa Kỳ sẽ bắt đầu gửi thư thuế quan từ 12:00 giờ trưa nay, thứ Hai. Theo Bessent, các lá thư này không nhất thiết đưa ra tối hậu thư. "Nó chỉ là 'cảm ơn vì đã muốn giao dịch với Hoa Kỳ. Chúng tôi hoan nghênh bạn là đối tác thương mại và đây là mức giá, trừ khi bạn muốn quay lại và cố gắng đàm phán'", ông nói.

.

Kế hoạch khá đơn giản. Hàng chục lá thư sẽ được Mỹ gửi đến các quốc gia đang trì hoãn thương lượng. Trump xác nhận có tới 15 lá thư sẽ được gửi đến hộp thư bắt đầu từ thứ Hai. Một số sẽ tiếp tục vào thứ Ba và thứ Tư. "Các lá thư và/hoặc Thỏa thuận với nhiều quốc gia khác nhau trên khắp thế giới" sẽ bắt đầu được gửi đến vào nửa đêm thứ Hai, ông Trump viết trên mạng xã hội.

.

Kevin Hassett, người đứng đầu Hội đồng Kinh tế Quốc gia, đã giải thích suy nghĩ trên chương trình Face the Nation của CBS: “Các đối tác thương mại nhỏ hơn của chúng ta có thể trở thành đối tác thương mại lớn hơn nhiều. Và tôi nghĩ đó là một trong những lý do tại sao các quốc gia đang chạy đua để thiết lập các thỏa thuận với chúng ta trước thời hạn.”

.

Bessent từ chối bình luận về việc liệu các cuộc đàm phán về quyền sở hữu mới của ứng dụng video ngắn TikTok, mà Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ bắt đầu vào tuần này, có liên quan đến các cuộc đàm phán thương mại hay không. Ông cho biết ông sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc của mình trong vài tuần tới. "Tôi nghĩ rằng có những việc chúng ta có thể cùng nhau làm nếu người Trung Quốc muốn làm, vì vậy chúng ta sẽ thảo luận xem liệu chúng ta có thể tiến xa hơn thương mại sang các lĩnh vực khác hay không", ông nói với CNBC.

.

⦿ ---- Tên của Trump nằm trong danh sách các khách hàng ưa chuyện tình dục trẻ em? FBI và Bộ Tư pháp đã kết thúc cuộc điều tra về cái chết trong tù của trùm ấu dâm Jeffrey Epstein, một người được nhiều người nhìn như là bạn thân của Trrump, với hai phát hiện quan trọng.

.

Epstein đã tự tử, theo một bản ghi nhớ mà Axios đã xem. Kết luận này dựa trên một đánh giá toàn diện về video giám sát nhà tù cho thấy không có ai vào khu vực nhà tù Manhattan nơi Epstein bị giam giữ vào năm 2019.

.

Không có 'danh sách khách hàng': Các cơ quan liên bang cũng kết luận rằng kẻ phạm tội tình dục và là một nhà tài chính trước đây không có "danh sách khách hàng" nào mà hắn dùng để tống tiền, bắt chẹt những người có quyền lực, ABC News đưa tin. Đó là xương sống của các thuyết âm mưu rằng Epstein đã bị giết trong tù trước khi hắn có thể khai ra để buộc tội bất kỳ ai.

.

Báo Axios lưu ý rằng chính giám đốc FBI Kash Patel và phó giám đốc Dan Bongino nằm trong số những người trong vũ trụ MAGA ban đầu đặt câu hỏi nghi vấn về thuyết Epstein tự tử. Tuy nhiên, hiện tại, cả hai đều ủng hộ kết luận chính thức của FBI. Newsweek đưa tin rằng Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đã bị chỉ trích trực tuyến vì đầu năm nay, bà đã gợi ý rằng có một danh sách khách hàng và hứa sẽ công bố danh sách đó. Nhưng rồi bà không đưa ra danh sách nào cả, và người ta nghi rằng danh sách bị bà Bondi dìm vì có tên của Trump.

.

⦿ ---- Elon Musk có hồ sơ ấu dâm của Trump? Tỷ phú công nghệ Elon Musk đã chế giễu Tổng thống Trump vào sáng thứ Hai bằng một bài đăng chỉ trích chính quyền vì không bắt giữ bất kỳ ai liên quan đến vụ án ông trùm ấu dâm Jeffrey Epstein. Musk, cựu đồng minh trở thành kẻ thù của Trump, đã đăng một hình ảnh lên nền tảng xã hội X của mình về "Bộ đếm bắt giữ ấu dâm chính thức của Jeffrey Epstein", được đặt thành "0000" (=0 tội phạm).

.

"Mấy giờ rồi? Ôi nhìn kìa, lại là giờ chưa có ai bị bắt nữa rồi... ", Musk chú thích cho bức ảnh. "Đây là giọt nước tràn ly", Musk trả lời một bài đăng trước đó vào thứ Hai, trong đó chỉ trích chính quyền Trump vì ban đầu đã hứa sẽ công bố "danh sách Epstein" trước khi được cho là nói rằng "Không có danh sách Epstein".

.

Bài đăng này được đưa ra sau khi Axios đưa tin về một bản ghi nhớ vào tối Chủ Nhật tiết lộ Bộ Tư pháp và FBI đã kết luận rằng không có bằng chứng nào cho thấy Epstein, một tội phạm tình dục bị kết án, đã tống tiền những nhân vật quyền lực hoặc giữ một "danh sách khách hàng", như nhiều thuyết âm mưu cho thấy. Theo Axios, bản ghi nhớ cũng cho biết không có bằng chứng nào cho thấy Epstein đã bị sát hại — ủng hộ báo cáo của giám định y khoa rằng ông đã tự tử trong nhà tù Manhattan vào năm 2019.

.

Theo hãng tin này, bản ghi nhớ dài hai trang cũng cho biết không có ai khác liên quan đến vụ án Epstein sẽ bị buộc tội. Mâu thuẫn giữa Trump và Musk đã lên đến đỉnh điểm vào tháng trước, khi giám đốc điều hành Tesla nói rằng đã đến lúc thả "quả bom thực sự lớn".

.

"[Trump] có trong hồ sơ của Epstein. Đó là lý do thực sự khiến chúng không được công khai", Musk đã viết trên X vào thời điểm đó. "Đánh dấu bài đăng này cho tương lai. Sự thật sẽ được phơi bày", ông tiếp tục vài phút sau đó.

.

Trump, trước khi đắc cử vào tháng 11,. cho biết ông sẽ "không gặp vấn đề gì" khi công bố các hồ sơ liên quan đến Epstein, điều mà một số nhà lập pháp và nhiều người trên mạng xã hội đã kêu gọi sau cái chết của nhà tài chính này.

.

⦿ ---- Bất ngờ: Đã thấy thị trường bơm tiền cho mã đầu tư (token) cho Đảng America Party của Elon Musk. Token America Party đạt mức cao nhất mọi thời đại vào sáng nay, thứ Hai, tăng vọt hơn 320% lên 0,03817 trong vòng 24 giờ. Token này, có vẻ như mới được tạo ra cách đây một tháng, đã thu hút được sự chú ý của những nhà giao dịch ban đầu sau khi tỷ phú công nghệ Elon Musk quyết định thành lập một đảng chính trị có cùng tên.

.

Token và đảng này hiện có một tài khoản Telegram mới, cùng với một tài khoản trên X, nơi nhóm chính trị này tuyên bố rằng mục tiêu của họ là tìm kiếm "khôi phục lại lẽ thường", cùng với các thành phố an toàn, biên giới an toàn, tự do ngôn luận và tôn trọng hiến pháp.

.

Token này có tổng vốn hóa thị trường là 26,25 triệu đô la tính đến 7:00 sáng theo giờ miền Đông và đã chứng kiến ​​khối lượng giao dịch tăng 69,38% trong 24 giờ qua. Bất chấp sự gia tăng này, động thái chính trị của Elon Musk đã bị Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump coi là "vô lý", và những người tham gia thị trường tỏ ra lo ngại, bằng chứng là cổ phiếu Tesla đã bị bán tháo hơn 7% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa tại New York.

.

(Ghi chú: Token America Party (ký hiệu: AP) được phát hành trên nền tảng Solana, và đang được xem là một “memecoin chính trị” — tương tự như Dogecoin nhưng gắn với phong trào của Musk. Hình như, Elon Musk chưa xác nhận chính thức token nào là “chính chủ”, nên các token như AP vẫn mang tính đầu cơ cao và có thể biến động mạnh.)

.

⦿ ---- Các nhà đầu tư Tesla không mấy vui mừng với kế hoạch thành lập một đảng chính trị mới của CEO Elon Musk. CNBC đưa tin cổ phiếu của công ty đã giảm hơn 7% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa vào sáng thứ Hai. Động thái của Musk đã làm dấy lên mối lo ngại mới trong số các nhà đầu tư vốn đã cảnh giác với những bước tiến của ông vào chính trường—và những người hy vọng ông sẽ hoàn toàn quay trở lại kinh doanh sau khi rời khỏi vị trí của mình tại Bộ Hiệu quả Chính phủ trong bối cảnh bất đồng với Tổng thống Trump.

.

Nhà phân tích Dan Ives của Wedbush cho biết động thái mới này nhằm tạo ra "Đảng Hoa Kỳ" "hoàn toàn trái ngược với hướng mà các nhà đầu tư/cổ đông Tesla muốn ông thực hiện trong giai đoạn quan trọng này đối với câu chuyện của Tesla". Cổ phiếu Tesla hiện đã giảm 14% kể từ khi Musk lần đầu tiên bắt đầu bất đồng với Trump về "Dự luật bự và đẹp" vào tháng trước. Tờ Wall Street Journal cũng đưa tin rằng Tesla đang sa sút tại thị trường quan trọng Trung Quốc khi các nhà sản xuất xe tại đó tiếp tục vượt mặt công ty của Musk.

.

⦿ ---- Lời tuyên bố của Elon Musk về lập một đảng chính trị mới đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ cựu đồng minh Tổng thống Trump. Trump đã bác bỏ việc Musk lập đảng mới là "vô lý" và cảnh báo Đảng America Party của Musk sẽ phá vỡ hệ thống hai đảng của Hoa Kỳ, BBC đưa tin. Thực tế, Hoa Kỳ có vài đảng khác nhưng không có thế lực như Cộng Hòa và Dân Chủ. Phát biểu với các phóng viên trước khi lên chuyên cơ Air Force One vào hôm Chủ Nhật, Trump cho biết: "Hệ thống này luôn là hai đảng và tôi nghĩ việc thành lập một đảng thứ ba chỉ làm tăng thêm sự nhầm lẫn".

.

Tuy nhiên, lời chỉ trích của Trump được đưa ra khi những người phản đối Trump đang "xếp hàng" ủng hộ ý tưởng của Musk, theo tờ Daily Beast đưa tin. Những người rõ ràng ủng hộ Musk ao gồm cựu ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Andrew Yang và Justin Amash, cựu Dân Biểu đảng Cộng hòa đã rời khỏi đảng Cộng hòa, cũng như cựu giám đốc truyền thông của Trump Anthony Scaramucci và tỷ phú Mark Cuban, cả hai người này đều ủng hộ bà Kamala Harris vào năm ngoái và cả hai đều đã chỉ trích Musk trong quá khứ.

.

Musk, người từng lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ DOGE dưới thời Trump, đã công bố kế hoạch cho đảng chính trị của mình sau nhiều tuần chỉ trích công khai "dự luật bự và đẹp" của Trump và khi đó Trump cũng chửi mắng và đe dọa Musk để đáp trả. Cũng vào hôm qua, Chủ Nhật, Trump đã ên Truth Social, viết rằng, "Tôi rất buồn khi chứng kiến ​​Elon Musk hoàn toàn 'đi chệch hướng', về cơ bản trở thành một XE LỬA TRẬT ĐƯỜBG RAY (TRAIN WRECK) trong năm tuần qua." Theo Politico, ông nói thêm, "Một điều mà các Đảng thứ ba giỏi là tạo ra SỰ PHÁ HOẠI & HỖN LOẠN Hoàn toàn và Toàn diện, và chúng ta đã quá đủ với những người Dân chủ cực tả, những người đã mất hết lòng tin và lý trí! Ngược lại, những người Cộng hòa là một 'cỗ máy' hoạt động trơn tru, vừa thông qua Dự luật lớn nhất cùng loại trong Lịch sử Đất nước chúng ta."

.

Cũng cần nhắc độc giả rằng, về chuyện lập đảng America Party, CBS News cho biết "khó hơn bạn nghĩ" để thành lập một đảng chính trị mới, do các quy tắc về quyền bỏ phiếu khác nhau giữa các tiểu bang, cộng với nhiều rào cản hơn cần phải vượt qua để được công nhận trên toàn quốc. Và Bộ trưởng Tài chính của Trump, Scott Bessent, cho rằng ban quản trị các công ty của Musk có thể sẽ thúc giục ông tập trung vào kinh doanh, không phải chính trị.

.

⦿ ---- Vợ chồng MAGA: Vợ tới Sở Di Trú để phỏng vấn cho thẻ xanh, bị đặc vụ bắt để trục xuất. Cặp vợ chồng Cynthia và Francisco Olivera ủng hộ Tổng thống Trump từ nhiều năm, một phần vì họ thích kế hoạch trục xuất di dân hàng loạt của ông. Francisco Olivera, một công dân Hoa Kỳ, đã bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử gần đây nhất, mặc dù vợ ông sinh ra ở Canada và không có tư cách pháp lý tại Hoa Kỳ.

.

Tuy nhiên, cả hai đều bất ngờ khi cô Cynthia Olivera (được viết khác nhau là Olvera) đã đến phỏng vấn thẻ xanh tại California vào ngày 13 tháng 6 với mong muốn hoàn tất đơn xin của mình—và thay vào đó lại bị các đặc vụ ICE bắt và đưa vào thủ tục trục xuất. Cô Cynthia nói với đài 10 News rằng cô đã bị giam giữ tại 4 cơ sở khác nhau—hiện cô đang ở El Paso, Texas—và "rất mong" chính phủ Canada can thiệp để đẩy nhanh quá trình đưa cô đến Canada.

.

Cô cũng nói với hãng tin rằng cô rất đau khổ trước sự việc này và chồng cô nói rằng anh muốn lấy lại phiếu bầu của mình. "Hoa Kỳ là đất nước của tôi", cô Cynthia Olivera nói. "Đó là nơi tôi gặp chồng mình. Đó là nơi tôi học ba bậc: trung học, trung học cơ sở, tiểu học. Đó là nơi tôi có con", người phụ nữ 45 tuổi này cho biết, cô khẳng định cha mẹ đã đưa cô từ Canada qua biên giới bất hợp pháp khi cô mới 10 tuổi.

.

Khi cô khoảng 19 tuổi, cô cho biết các nhân viên biên giới phát hiện ra cô không có tư cách pháp lý và đã ra lệnh trục xuất cô, nhưng cô đã có thể nhập cảnh trở lại Hoa Kỳ qua biên giới phía nam vài tháng sau đó mà không bị hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Cho đến nay, Canada vẫn nói rằng họ không thể làm gì để can thiệp, và chính quyền Trump nói trong một tuyên bố với Newsweek rằng Olivera là "người nước ngoài bất hợp pháp" đã nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ sau khi đã bị trục xuất trước đó bất kể chuyện cô có chồng con ở Mỹ.

.

⦿ ---- Các bếp ăn từ thiện la làng: Trump và Cộng Hòa làm dân đói sẽ đói thêm. Các ngân hàng thực phẩm (bếp ăn từ thiện) cho biết họ hoàn toàn không chuẩn bị để nuôi sống hàng triệu người Mỹ khi các khoản cắt giảm của đảng Cộng hòa đối với các chương trình an sinh xã hội liên bang truyền thống có hiệu lực.

.

Dự luật lớn của đảng Cộng hòa cắt giảm hơn 1 nghìn tỷ đô la từ chương trình viện trợ thực phẩm lớn nhất quốc gia và Medicaid, một số khoản cắt giảm có hiệu lực sớm nhất là vào năm nay. Những người thu nhập thấp đang phải vật lộn với chi phí sinh hoạt cao hơn có thể buộc phải chuyển sang hỗ trợ thực phẩm khẩn cấp.

.

Để chuẩn bị, các nhà lãnh đạo ngân hàng thực phẩm đang cố gắng thuyết phục các tổ chức tư nhân và các nhà lãnh đạo tiểu bang cấp cho họ nhiều tiền hơn. Một số tiểu bang như Minnesota và Pennsylvania đã cân nhắc chuyển thêm nguồn lực sang các chương trình thực phẩm khẩn cấp hoặc đưa ra các sáng kiến ​​mới để chống lại tình trạng mất tiền của liên bang. Như vậy vẫn chưa đủ.

.

Theo Feeding America, riêng việc cắt giảm Chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung SNAP sẽ loại bỏ 6 đến 9 tỷ bữa ăn hàng năm — gần bằng số bữa ăn mà mạng lưới ngân hàng thực phẩm cung cấp vào năm ngoái. Các ngân hàng thực phẩm đó sẽ cần tăng gấp đôi hoạt động của mình để thu hẹp khoảng cách mà SNAP để lại. “Không có thế giới nào mà tôi có thể tưởng tượng chúng ta có thể nhân đôi bản thân mình, mãi mãi,” Joree Novotny, giám đốc điều hành của Hiệp hội Ngân hàng Thực phẩm Ohio đã viết trong một tin nhắn văn bản.

.

Các nhà lãnh đạo ngân hàng thực phẩm như Novotny cho biết việc cắt giảm SNAP, nơi cung cấp viện trợ thực phẩm cho hơn 40 triệu người Mỹ thu nhập thấp, sẽ làm trầm trọng thêm hoạt động vốn đã căng thẳng của họ. Họ đã gom tiền của tiểu bang và liên bang lại để đáp ứng nhu cầu đói nghèo gia tăng sau Covid, khi giá thực phẩm tăng vọt hơn 30 phần trăm. Bây giờ, phần lớn số tiền đó đã cạn kiệt và đầu năm nay, chính quyền Trump đã hủy hơn 1 tỷ đô la tiền quỹ liên bang cho các ngân hàng thực phẩm, bao gồm cả tiền mua từ các trang trại địa phương.

.

Sự sụp đổ của mạng lưới an toàn thực phẩm có thể có tác động đáng kể đến các thành trì của Đảng Cộng hòa khi người dân trên khắp đất nước, bao gồm cả những khu vực đỏ thẫm truyền thống của Đảng Cộng Hòa, mất quyền tiếp cận các phúc lợi và phải vật lộn để tìm kiếm một giải pháp thay thế. Các cộng đồng nông thôn, phần lớn đã bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump, thường chỉ có thể tiếp cận một hoặc hai ngân hàng thực phẩm khẩn cấp.

.

Nhiều cửa hàng tạp hóa ở các vùng nông thôn thu nhập thấp dựa vào phúc lợi SNAP làm nguồn thu chính, và ngay cả việc cắt giảm nhỏ đối với chương trình này cũng có thể dẫn đến việc đóng cửa, làm trầm trọng thêm các vấn đề về tiếp cận thực phẩm, theo Trung tâm Center for American Progress.

.

Vince Hall, giám đốc quan hệ chính phủ tại Feeding America, mạng lưới ngân hàng thực phẩm lớn nhất quốc gia, cho biết: "Giải quyết nạn đói ở nông thôn, theo định nghĩa, tốn kém hơn nhiều vì bạn phải vận chuyển số lượng thực phẩm nhỏ hơn qua những khoảng cách xa hơn nhiều để phục vụ cho những nhóm dân số nhỏ hơn".

.

Đảng Cộng hòa đã bênh vực các khoản cắt giảm, lập luận rằng chính phủ cần sắp xếp lại ngôi nhà tài chính theo nghĩa đen của mình và loại bỏ các chương trình an toàn liên bang khỏi sự lãng phí và gian lận. Họ chỉ ra tỷ lệ lỗi thanh toán SNAP cao, thước đo mức độ chính xác của các tiểu bang tính toán đủ điều kiện nhận viện trợ thực phẩm và phúc lợi cho các hộ gia đình, là một ví dụ điển hình.

.

Trong khi một số thay đổi của Đảng Cộng hòa đối với SNAP và Medicaid sẽ không có hiệu lực cho đến năm tài chính 2027, các ngân hàng thực phẩm đang dự toán sẽ thấy số lượng người tham gia bếp ăn từ thiện tăng vào cuối năm nay, theo Hall. Ví dụ, các yêu cầu công việc mở rộng của dự luật lớn đối với những người tham gia SNAP có thể có hiệu lực sớm nhất là trong năm nay, có khả năng khiến một số gia đình phải rời khỏi chương trình trong vòng vài tháng. SNAP-Ed, một chương trình cung cấp kinh phí cho các ngân hàng thực phẩm để giáo dục dinh dưỡng như các lớp học nấu ăn và mẹo để kéo dài ngân sách mua sắm tạp hóa, cũng sẽ bị cắt giảm.

.

Tại Feeding America West Michigan, chủ tịch Kenneth Estelle cho biết tổ chức của ông sẽ phát động một chiến dịch gây quỹ lớn vào tháng 8, dự đoán nhu cầu thậm chí còn cao hơn do việc cắt giảm SNAP. George Matysik của Chương trình Chia sẻ Thực phẩm cho biết ông đang hợp tác chặt chẽ với Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro để tăng nguồn lực của tiểu bang cho các ngân hàng thực phẩm. Ví dụ, ngân sách của Shapiro, mà cơ quan lập pháp tiểu bang vẫn chưa thông qua, đề xuất thêm 8 triệu đô la cho việc mua thực phẩm địa phương và hỗ trợ thực phẩm khẩn cấp.

.

"Chúng tôi là tuyến đầu phòng thủ vì không có nơi nào để đi để được hưởng tiện ích miễn phí hoặc tiền thuê nhà miễn phí nhưng bạn có thể lấy thực phẩm miễn phí từ kệ thực phẩm địa phương của mình", Zach Rodvold, giám đốc quan hệ công chúng tại Second Harvest Heartland, một ngân hàng thực phẩm ở Minnesota, nơi gần đây đã phê duyệt một chương trình mới cho các ngân hàng thực phẩm, cho biết.

.

Không hoàn toàn rõ ràng về tất cả các cách mà các phần khác nhau của dự luật lớn sẽ tương tác với nhau, nhưng nhiều người chống đói nghèo cho biết họ lo ngại số người bị đuổi khỏi các chương trình như Medicaid và SNAP có thể còn cao hơn ước tính hiện tại. Nếu ít gia đình đủ điều kiện tham gia SNAP hơn, điều đó sẽ có tác động lan tỏa đến những đứa trẻ trước đây tự động đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí tại trường hoặc các chương trình thực phẩm mùa hè. Việc cắt giảm Medicaid sẽ làm căng thẳng thêm ngân sách hộ gia đình.

.

Ngay cả các tiểu bang hiện có thể bổ sung cho mạng lưới thực phẩm khẩn cấp cũng có thể buộc phải đưa ra các quyết định ngân sách khác nhau khi điều khoản của Đảng Cộng hòa nhằm đẩy một số chi phí SNAP lên các tiểu bang bắt đầu vào năm tài chính 2028. Sự thay đổi này sẽ khiến các tiểu bang phải gánh chịu hàng trăm triệu đô la cho chương trình SNAP mà trước đây họ không phải làm và có thể buộc các thống đốc phải cắt giảm hỗ trợ thực phẩm, an toàn công cộng hoặc các chương trình khác của tiểu bang.

.

“Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để gây quỹ và đào sâu nhưng không có hoạt động bếp ăn từ thiện nào có thể bù đắp được quy mô cắt giảm SNAP”, Celia Cole của Feeding Texas cho biết, lưu ý rằng các ngân hàng thực phẩm Texas đã mất khoảng 85 triệu đô la trong năm nay do chính quyền Trump cắt giảm tài trợ liên bang. “Chúng tôi thực sự đang chiến đấu với nhiều cuộc chiến cùng một lúc ở đây”, cô nói thêm.

.

⦿ ---- Xe tăng cày bể đường thủ đô trong khi diễn binh mừng sinh nhật Trump. Quân đội Hoa Kỳ đã đánh giá thiệt hại đường bộ ở thủ đô Washington, D.C., sau khi xe tăng được sử dụng trong cuộc diễu hành kỷ niệm ngày thành lập Quân đội và sinh nhật lần thứ 70 của Trump. Bất chấp những lo ngại lớn về việc sửa chữa tốn kém, đánh giá chỉ phát hiện ra thiệt hại nhỏ. Các báo cáo chỉ ra ít nhất một lề đường bị hỏng.

.

Người phát ngôn của Quân đội Steve Warren tuyên bố, "Một chiếc xe tăng đã cán qua lề đường và lề đường đó bị hỏng — bị đè bẹp. Vì vậy, chúng tôi sẽ sửa chữa điều đó. Nhưng hiện tại, đó là thiệt hại duy nhất mà chúng tôi xác định được".

.

Ngân sách diễn binh là khoảng 45 triệu đô la, với 16 triệu đô la được dành cho việc sửa chữa đường bộ. Theo báo cáo, ban tổ chức đã chi 3 triệu đô la cho các tấm kim loại để bảo vệ đường tại các khúc cua. Các quan chức giao thông vận tải của D.C. không tìm thấy thiệt hại nào có thể nhìn thấy được, trong khi Cục Công viên Quốc gia sẽ hoàn thành đánh giá đường bộ liên bang của mình một tháng sau sự kiện.

.

Đô trưởng Muriel Bowser cảnh báo rằng có khả năng cần phải sửa chữa đường bộ, có thể cần đến tiền của liên bang. Bowser cho biết, "Phần lớn đây là những con phố địa phương, và nếu chúng không thể sử dụng được nữa, chúng ta phải làm cho chúng có thể sử dụng được. Có lẽ chúng ta sẽ sửa chữa nó và sau đó đi xin tiền bù từ Fed. Điều đó khiến tôi lo ngại về việc phải trả trước chi phí và chờ họ lấy lại".Cuộc diễn binh không đạt được con số 250.000 người xem mà Nhà Trắng tuyên bố. Trump được cho là đã chỉ trích những người lính vì diễn binh kiểu thoải mái, quá vui vẻ trong sự kiện này, với hy vọng các chiến binh lẽ ra phải nghiêm túc hơn.⦿ ---- Tiểu bang Virginia là tuyến đầu của mặt trận bầu cử giữa kỳ 2026: Cả hai đảng đều coi cuộc bầu cử giữa kỳ của Virginia là một chỉ báo quan trọng hướng đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm sau, cũng như là một chỉ báo tiềm năng về cách cử tri nhìn nhận Tổng thống Trump. Phó Thống đốc Winsome Earle-Sears (Đảng Cộng hòa) và cựu Dân biểu Abigail Spanberger (Đảng Dân chủ-Va.) sẽ đối đầu để trở thành nữ thống đốc đầu tiên của tiểu bang, trong khi đảng Dân chủ sẽ tìm cách duy trì và mở rộng thế đa số của mình tại Hạ viện.Các cuộc đua có thể chứng minh là phép thử cho năm đầu tiên của chính quyền thứ hai của Trump khi đảng Cộng hòa chuẩn bị bảo vệ thế đa số của họ tại Quốc hội vào năm tới, đặc biệt là khi Virginia có xu hướng dao động giữa hai đảng trong cuộc đua giành chức thống đốc. "Đảng Dân chủ muốn coi đây là một chỉ báo quan trọng chủ yếu vì họ nghĩ rằng họ có lợi thế ở đây", nhà phân tích chính trị lâu năm của Virginia Bob Holsworth cho biết.Báo cáo chính trị phi đảng phái Cook và Crystal Ball của Sabato đều đánh giá cuộc tranh cử thống đốc là "nghiêng về Dân chủ". Một cuộc khảo sát của Cao đẳng Roanoke công bố vào tháng 5 cho thấy Spanberger (Dân Chủ) dẫn trước Earle-Sears (Cộng hòa) với tỷ lệ 43% so với 26%, với 28% cử tri cho biết họ chưa quyết định. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò khác vào tháng 5 do nhóm doanh nghiệp Virginia FREE công bố cho thấy Spanberger dẫn trước 4%.Spanberger cũng dẫn trước Earle-Sears về số tiền gây quỹ. Theo Dự án Tiếp cận Công cộng Virginia, Spanberger đã gây quỹ được 6,5 triệu đô la, trong khi Earle-Sears chỉ thu về 3,5 triệu đô la; Spanberger hiện có hơn 14 triệu đô la trong ngân hàng, trong khi Earle-Sears chỉ có chưa đến 3 triệu đô la.Spanberger, một cựu sĩ quan tình báo, có lịch sử là một ứng cử viên tài năng, đã đánh bại cựu Dân biểu Dave Brat (R) tại Quận Quốc hội số 7 có tính cạnh tranh cao của tiểu bang và tiếp tục giành chiến thắng tái đắc cử hai lần. Ngoài ra, bà đã tự quảng cáo mình là một đảng viên Dân chủ ôn hòa, chỉ ra công việc của bà ở bên kia đường (thương lượng với Cộng Hòa) khi phục vụ tại Hạ viện.Trong khi Spanberger đã đưa ra một số vấn đề về bếp ăn gia đình bao gồm khả năng chi trả, đầu tư vào trường học và an toàn cộng đồng, bà cũng thường chỉ ra việc cắt giảm việc làm của chính phủ liên bang theo Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của Trump. Các đợt cắt giảm này đã có tác động đặc biệt đến Virginia, do chính phủ liên bang nằm gần tiểu bang này."Virginia là nơi sinh sống của hơn 320.000 nhân viên liên bang", Spanberger cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Hill. "Tôi sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để đảm bảo rằng tổng thống hiểu rằng nỗ lực DOGE hỗn loạn đã gây tổn hại sâu sắc, sâu sắc đến người dân Virginia, gia đình họ, nền kinh tế của chúng ta và sự tàn phá mà nó gây ra trên khắp cộng đồng của chúng ta là rất lớn"."Là một cựu chuyên gia an ninh quốc gia, tôi vô cùng lo ngại về tương lai", bà nói, ám chỉ đến những nhân viên chính phủ bị sa thải với "sự hiểu biết về thể chế và các tài liệu tham khảo lịch sử".Earle-Sears, người gốc Jamaica, có xuất thân là cựu chiến binh Thủy quân Lục chiến và chủ doanh nghiệp. Bà phục vụ tại Hạ viện từ năm 2002 đến năm 2004, kết thúc nhiệm kỳ khi bà thách thức Dân biểu Bobby Scott (D-Va.) tại Quận quốc hội số 3 của tiểu bang vào năm 2004. Năm 2021, bà trở thành nữ phó thống đốc đầu tiên của Virginia, giành chiến thắng cùng với Thống đốc Glenn Youngkin (R) và Bộ trưởng Tư pháp Jason Miyares (R).Bà Earle-Sears đã dựa vào công việc của mình trong chính quyền Youngkin để trình bày lập luận của mình với cử tri của tiểu bang, đặc biệt là về vấn đề tạo việc làm. Sau khi DOGE bị cắt giảm, Youngkin và Earle-Sears đã ca ngợi sáng kiến ​​"Virginia Has Jobs" của chính quyền, bao gồm 250.000 việc làm mở trong tiểu bang. Một "gói tài nguyên hỗ trợ" cũng sẽ có sẵn cho những người lao động liên bang đang tìm việc.Tuy nhiên, đảng Dân chủ đã chỉ trích Earle-Sears về phản ứng của bà đối với tác động của việc DOGE bị cắt giảm đối với tiểu bang, chỉ ra những phát biểu mà bà đưa ra vào đầu năm nay trong đó bà ca ngợi sáng kiến ​​việc làm của tiểu bang và nói rằng mất việc làm là "không bất thường".Đảng Cộng hòa vẫn đang lên tiếng lo ngại về cơ hội của Earle-Sears vào tháng 11/2025. Chiến lược gia kỳ cựu của Cộng hòa và cố vấn cấp cao cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của Trump, Chris LaCivita đã gọi nhân viên của mình là "những người nghiệp dư" trong một bài đăng trên nền tảng xã hội X vào tháng 5/2025, trong khi một chiến lược gia của Đảng Cộng hòa Virginia gọi chu kỳ năm nay là "một ngọn đồi khó leo" đối với Đảng Cộng hòa.⦿ ---- Tập đoàn xe hơi Toyota đang cân nhắc nhập cảng trở lại Nhật Bản những chiếc xe mà họ sản xuất tại Hoa Kỳ để tránh thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, theo Nikkei đưa tin vào thứ Hai. Theo báo cáo, các hãng sản xuất xe Nhật Bản, bao gồm cả Toyota, đang tìm kiếm những cách khác nhau để tránh thuế quan sắp áp dụng mà Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết sẽ được áp dụng trở lại vào ngày 1 tháng 8 đối với tất cả các quốc gia không đạt được thỏa thuận thương mại với Washington. Báo cáo nêu rằng một lựa chọn mà Toyota cũng đang cân nhắc là cung cấp xe do các nhà sản xuất xe Hoa Kỳ sản xuất tại các đại lý của riêng mình tại Nhật Bản.Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba trước đây đã tuyên bố rằng đất nước của ông "sẽ không dễ dàng thỏa hiệp" với Hoa Kỳ về vấn đề thương mại, sau khi Trump nói rằng ông "nghi ngờ" rằng Washington sẽ đạt được thỏa thuận với Tokyo và Nhật Bản có thể phải trả mức thuế quan từ 30% đến 35%.⦿ ---- Đức: Chủ tịch Deutsche Bundesbank Joachim Nagel cho biết hôm thứ Hai rằng tác động lớn nhất của thuế quan Hoa Kỳ đối với nền kinh tế Đức dự kiến ​​sẽ xảy ra vào năm 2025 và 2026, nhưng từ năm 2026, tác động của chúng sẽ được bù đắp bằng "các động lực tăng trưởng tích cực từ chính sách tài khóa của Đức". Ông nói thêm rằng các ước tính hiện tại chỉ ra rằng tăng trưởng sẽ tăng 0,75 điểm phần trăm vào năm 2027 do cải cách phanh nợ (debt brake reform).Tuy nhiên, Nagel cũng cảnh báo rằng sự leo thang của xung đột thương mại với Hoa Kỳ có thể khiến nền kinh tế Đức giảm 1,5 điểm phần trăm vào năm 2027. Kịch bản này bao gồm thuế quan của Hoa Kỳ được công bố vào tháng 4 có hiệu lực, tiếp theo là các biện pháp trả đũa của Liên minh châu Âu, cũng như phản ứng mạnh mẽ của thị trường tài chính và sự không chắc chắn cao liên quan đến chính sách kinh tế của Hoa Kỳ. Nagel kết luận rằng nền kinh tế Đức phải đối mặt với "những trở ngại đáng kể" trong ngắn hạn nhưng "có cơ sở để lạc quan thận trọng khi chúng ta hướng tới tương lai".⦿ ---- Tổng thống Donald Trump hôm Chủ Nhật đã phê chuẩn "Tuyên bố Thảm họa Lớn" đối với trận lũ lụt chết người ở Texas Hill Country, theo ông tuyên bố trên Truth Social. Tuyên bố này được đưa ra khi các hoạt động cứu hộ và phục hồi bước sang ngày thứ ba sau trận lũ lụt tàn khốc. Lũ lụt thảm khốc đã tấn công miền trung Texas vào thứ Sáu khi sông Guadalupe dâng cao hơn 20 đến 26 feet trong vòng 90 phút, gây ra sự tàn phá trên diện rộng và buộc phải sơ tán hàng loạt ở Texas Hill Country. Lũ lụt chết người đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 82 người trên khắp miền Trung Texas, CNN đưa tin. Và 68 trong số những ca tử vong đó chỉ riêng ở Quận Kerr. Lý do chết : không cảnh báo về thời tiết, khí tượng.⦿ ---- Hậu qủa Trump sa thải các nhà khoa học về khí tượng: Trại hè tâm linh có gần 100 người chết và mất tích, vì không có thông tin về khí tượng thời tiết nào. Nhiều người đã chết tại Trại Mystic Camp (Trại Kẻ Hiệp Thông) ở Hunt, Texas, và 10 trại viên cùng một cố vấn vẫn mất tích sau trận lũ quét tàn khốc quét qua khu vực này. Nhưng tại Trại Hè Tin Lành Presbyterian Mo-Ranch, một trại khác ở Hunt, các nhân viên đã đưa mọi người đến nơi an toàn trước khi thảm họa xảy ra, theo AP.Các viên chức ở Quận Kerr, nơi có những trại thanh thiếu niên đó và các trại khác, đang phải đối mặt với những câu hỏi về việc đã đưa ra cảnh báo cho cư dân bao nhiêu, và giám đốc truyền thông của Mo-Ranch cho biết họ không nhận được cảnh báo trực tiếp nào từ các viên chức quận. Thay vào đó, các nhân viên trại đang theo dõi các báo cáo thời tiết và mực nước dâng cao của Sông Guadalupe gần đó. Sau nửa đêm ngày 4 tháng 7, các nhân viên quyết định di dời 70 trẻ em và người lớn đã ở gần sông, sau khi thấy mực nước dâng cao như thế nào."Chúng tôi không được cảnh báo trước về điều này" từ chính quyền quận, theo giám đốc truyền thông cho biết. Cho đến nay, các viên chức quận chỉ nói rằng họ không mong đợi sẽ có lượng mưa trong nhiều tháng trong một thời gian ngắn như vậy, theo tờ Washington Post đưa tin trong một bài đánh giá sâu rộng về việc thiếu thông báo.Trên toàn tiểu bang, ít nhất 82 người đã chết (68 người trong số họ ở Quận Kerr, 28 trong số những đứa trẻ đó) và 41 người mất tích, AP đưa tin. Giám đốc của Trại Mystic được cho là nằm trong số những người đã chết, mặc dù bài đăng trên mạng xã hội thông báo về cái chết của ông đã bị xóa, Fox News đưa tin. Dick Eastland đã mua trại hè Cơ đốc giáo vào năm 1974.⦿ ---- Estonia: Tiếng hát của hàng chục ngàn ca sĩ hợp xướng vang lên trong mưa ở Estonia vào hôm Chủ Nhật, và đám đông khán giả khổng lồ đã vỗ tay, không dao động trước thời tiết u ám. Sân khấu Lễ hội Ca khúc tại thủ đô Tallinn của Estonia đã chật kín khán giả vào tối Thứ Bảy mặc dù trời mưa như trút nước, và thậm chí còn thu hút nhiều khán giả hơn vào Chủ Nhật, theo AP đưa tin. Lễ hội Ca khúc và Múa (Song and Dance Celebration) truyền thống, vốn đã truyền cảm hứng cho phong trào phản kháng chống lại sự kiểm soát của Liên Xô cách đây nhiều thập niên, đã thu hút cả người biểu diễn và khán giả, nhiều người trong trang phục dân tộc.Sự kiện kéo dài bốn ngày này xoay quanh các bài hát dân gian Estonia và quốc ca yêu nước và được tổ chức khoảng 5 năm một lần. Truyền thống này có từ thế kỷ 19. Vào cuối những năm 1980s, nó đã truyền cảm hứng cho Cuộc cách mạng Ca hát (Singing Revolution) đầy thách thức, giúp Estonia và các quốc gia vùng Baltic khác thoát khỏi sự chiếm đóng của Liên Xô.Rasmus Puur, một nhạc trưởng, cho rằng sự gia tăng đột biến về mức độ phổ biến là do người Estonia khao khát có được cảm giác thống nhất sau cuộc khủng hoảng toàn cầu, đặc biệt là cuộc chiến của Nga đang tiến hành ở Ukraine. "Chúng tôi muốn cảm thấy như một ngày hôm nay hơn sáu năm trước (khi lễ kỷ niệm được tổ chức lần cuối), và chúng tôi muốn cảm thấy rằng chúng tôi là một phần của Estonia", Puur nói.Buổi hòa nhạc chính kéo dài bảy giờ vào tối Chủ Nhật kết thúc bằng "My Fatherland is My Love"—bài hát mà người Estonia đã tự phát hát tại lễ hội năm 1960 để chống đối chế độ Xô Viết. Bài quốc ca này đã là bài hát kết thúc kể từ năm 1965 và nhiều người mô tả đây là điểm cảm xúc cao nhất của sự kiện. Năm nay, một dàn hợp xướng gồm hơn 19.000 ca sĩ đã biểu diễn bài hát này, với khán giả hát theo và phất cờ Estonia. Một vài bài hát khác theo sau, với những câu thánh ca yêu nước xen kẽ, và sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, khán giả lại bùng nổ hát.Sự phản kháng: Truyền thống của các lễ hội chỉ có bài hát đầu tiên, sau đó là ca hát và khiêu vũ có từ thời Estonia là một phần của Đế quốc Nga. Lễ kỷ niệm bài hát đầu tiên vào năm 1869, tại thành phố Tartu, báo hiệu sự thức tỉnh của người Estonia chống Nga trên toàn quốc, khi báo chí và sân khấu tiếng Estonia xuất hiện. Người Estonia phải hát những bài hát tuyên truyền của Liên Xô bằng tiếng Nga trong thời gian đó, nhưng họ cũng có thể hát những bài hát của riêng mình bằng ngôn ngữ của họ, đó vừa là hành động thách thức vừa là hành động trị liệu, theo Elo-Hanna Seljamaa, một phó giáo sư, nói với AP. Bà cho biết, dàn dựng phức tạp của việc tổ chức một sự kiện quần chúng như vậy đã dạy người Estonia cách tổ chức, vì vậy khi bầu không khí chính trị thay đổi vào những năm 1980s, cuộc biểu tình kháng chiến chống chế độ cai trị của Liên Xô tự nhiên diễn ra dưới hình thức tụ họp và hát.Hỗ trợ quốc tế: Sự đoàn kết đã vượt ra ngoài biên giới Estonia. Trong cuộc Cách mạng ca hát, 2 triệu người ở Estonia, Latvia và Lithuania đã nắm tay nhau tạo thành một chuỗi người dài 370 dặm (596 Kilometers) phản đối sự chiếm đóng của Liên Xô ở vùng Baltic bằng một bài hát. Năm 2003, tổ chức văn hóa của Liên hợp quốc, UNESCO, đã công nhận lễ hội dân ca Estonia và các sự kiện tương tự ở Latvia và Lithuania là nơi giới thiệu "di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại".Một tiếng nói: Thật tuyệt khi tất cả người Estonia đều làm cùng một việc, Taavi Pentma, một kỹ sư tham gia biểu diễn khiêu vũ. "Vì vậy, chúng tôi giống như đang hít thở cùng một hơi và trái tim đập (như một)". Marina Nurming nhớ lại việc tham dự các cuộc tụ họp vào những năm 1980s khi còn là một thiếu niên. Năm nay, cô đã đi từ Luxembourg, nơi cô hiện đang sống, đến Tallinn để tham gia với tư cách là ca sĩ hợp xướng - sở thích lâu năm của cô. Cô cho biết, Cuộc cách mạng ca hát là thời điểm "khi chúng tôi hát để tự do".⦿ ---- Các nhà lãnh đạo khối BRICS, đã tập trung tại Rio de Janeiro vào hôm Chủ nhật, chỉ trích mạnh mẽ các mức thuế nhập cảng "bừa bãi" của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cảnh báo chúng có thể gây bất ổn cho nền kinh tế toàn cầu. Trong một tuyên bố chung, khối này bày tỏ những lo ngại nghiêm trọng về sự gia tăng của các biện pháp thuế quan và phi thuế quan, vi phạm các quy tắc của WTO và bóp méo thương mại quốc tế.Các quốc gia BRICS cho biết họ đã tìm thấy điểm chung trong việc phản đối cách tiếp cận của Hoa Kỳ. Họ cảnh báo thuế quan có thể "giảm thêm thương mại toàn cầu, phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu và đưa ra sự không chắc chắn vào các hoạt động kinh tế và thương mại quốc tế."Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết trước đó rằng thuế quan sẽ trở lại các cấp ngày 2 tháng 4 vào ngày 1 tháng 8 nếu không có giao dịch nào. Ông nói thêm rằng hơn 100 quốc gia nhỏ hơn có thể phải đối mặt với tỷ lệ thuế áp đặt. Các cuộc đàm phán với nhiều quốc gia bị "tắc nghẽn", nhưng các thỏa thuận lớn có thể được hoàn thành sớm, với thời hạn ngày 9 tháng 7 đang đến gần.⦿ ---- Có những dấu hiệu cho thấy một tuyến đường cung cấp công nhân rất quan trọng đối với các công ty tuyển dụng Hoa Kỳ đang bắt đầu suy yếu. Quy mô và thị phần của lực lượng lao động sinh ra ở nước ngoài đã giảm kể từ khi Trump trở lại văn phòng.Stephen Miran, nhà kinh tế hàng đầu của Trump, và chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của ông, nói tỷ lệ thất nghiệp của người lao động trong độ tuổi từ 20 đến 24 là hơn 8%-gấp đôi mức trung bình quốc gia-và hơn 14% thanh thiếu niên trong độ tuổi lao động đang thất nghiệp.Các yếu tố chính của dự luật thuế của Tổng thống, bao gồm loại bỏ thuế khi làm thêm giờ, nhằm tăng cường nguồn cung lao động có sẵn, Miran nói thêm. Và nhóm lao động cũng có thể thấy lợi nhuận nếu luật pháp đẩy những người thất nghiệp - hoặc thiếu việc làm - các cá nhân mất trợ cấp y tế trở lại lực lượng lao động.Miran nói, có rất nhiều nguồn cung lao động đang chờ đợi để được đưa vào bởi các ưu đãi đúng đắn cho các công ty thuê họ-và để họ làm việc-nhưng họ sẽ không bao giờ đến nếu bạn chỉ cung cấp một loạt những người không phải người Mỹ sẵn sàng làm việc cho tiền lương thấp như nô lệ.⦿ ---- California sẽ bị bầm dập vì Trump: Khi những thay đổi đối với tiền An sinh xã hội tiếp tục, một số người Mỹ lớn tuổi có thể thấy mình phải lo bắt kịp. Vào tháng 3, Tổng thống Donald Trump đã ký một lệnh hành pháp để ngừng phát hành chi phiếu giấy trước ngày 30 tháng 9 và thay vào đó sử dụng tiền gửi trực tiếp, thẻ trả trước hoặc các tùy chọn thanh toán kỹ thuật số khác.Động thái này ảnh hưởng đến gần nửa triệu người cao niên trên toàn quốc. Mặc dù Nhà Trắng quyết tâm hiện đại hóa hệ thống, nhiều người về hưu vẫn chưa hoàn toàn áp dụng các công nghệ mới, khiến họ có nguy cơ bị thiếu các lợi ích thiết yếu. Theo Cơ quan An sinh Xã hội (SSA), 485.766 người thụ hưởng (tiền xã hội) đã nhận được các khoản thanh toán an sinh xã hội hàng tháng của họ thông qua chi phiếu giấy vào tháng 4/2025.Chẳng hạn, tại thủ đô Quận Columbia, chỉ có 789 người về hưu nhận được chi phiếu giấy cho An sinh xã hội vào tháng Tư. Ở North Dakota và Utah, con số đó ít hơn 940 người. Hầu hết những người cao niên dựa vào một hình thức thanh toán truyền thống hơn sống ở một trong những quốc gia lớn nhất hoặc lãnh thổ nước ngoài.Tại các lãnh thổ của Hoa Kỳ như Puerto Rico, khoảng 6.785 cá nhân vẫn nhận được lợi ích an sinh xã hội của họ thông qua chi phiếu giấy mỗi tháng, thay vì tiền gửi trực tiếp. Trong số 50 tiểu bang, California nổi bật với số lượng cư dân cao nhất vẫn dựa vào chi phiếu giấy (gửi qua bưu điện) cho các khoản thanh toán an sinh xã hội hàng tháng của họ - chính xác là 51.649 người. Texas là một thứ hai xa với 35.504 người nhận, trong khi New York đứng thứ ba với 30.676 cá nhân. Theo dữ liệu của SSA, 30.016 người Floridian tiếp tục có các khoản thanh toán hàng tháng được gửi qua thư. Cuối cùng, Ohio lọt vào top 5 với 19.769 người Mỹ vẫn còn lãnh tiền qua chi phiếu giấy.Theo 2024 dữ liệu từ Trung tâm nghiên cứu Pew, khoảng 10% người trưởng thành Hoa Kỳ trên 65 tuổi không có kết nối Internet, khiến họ gặp bất lợi. Mặc dù lệnh điều hành của Trump, cung cấp miễn trừ cho các cá nhân không có quyền truy cập vào các dịch vụ ngân hàng hoặc hệ thống thanh toán điện tử, nhiều người cao niên có thể không đủ điều kiện cho sự miễn trừ này trước thời hạn tháng 9.Những gián đoạn gần đây đối với SSA đã thấy các văn phòng hiện trường bị đóng cửa và nhân viên giảm. Điều đó có nghĩa là những người thụ hưởng không có internet hoặc có vấn đề về di động có thể gặp khó khăn khi kết nối với cơ quan hoặc qua điện thoại. Những người bị ảnh hưởng bởi thay đổi chính sách được khuyến khích gọi hoặc truy cập SSA để đảm bảo các khoản thanh toán lợi ích của họ không bị phá vỡ.⦿ ---- Khi thị trường Hoa Kỳ biến động sau thông báo thuế quan của Tổng thống Donald Trump, vào Ngày giải phóng (ngày 2 tháng 4 năm 2025), chủ nhà hàng của Colorado Colorado, Steve Hammer đã hoảng loạn đặt mua liền từ Việt Nam 200 pounds (=91 kilogram) cá ngừ ahi.Mauka Poke, một trong hai nhà hàng của ông ở Eagle, Colorado, gần các thị trấn nghỉ dưỡng nổi tiếng của Beaver Creek và Vail, độc quyền phục vụ Poke. Rễ xoắn khác, cung cấp cá như một sự thay thế cho pizza và bánh mì kẹp thịt. Hammer nói, Tôi đã hoàn toàn hoảng loạn vào Ngày giải phóng, và người quản lý nhà bếp của tôi đặc biệt hài lòng với tôi vì đã mua chất đầy làm kẹt tủ đông. Vào thời điểm đó, Hammer cho rằng sẽ tốt hơn nếu đặt mua bảy hộp cá ngừ 30 pound với giá tổng cộng 215 đô la so với rủi ro tăng giá khi thuế quan tấn công Việt Nam, nơi cung cấp hầu hết các loại hải sản của tiệm.Hôm thứ Tư, Trump cho biết ông đã đạt được thỏa thuận thương mại với Việt Nam. Các công ty nhập từ VN sẽ trả 20% thuế đối với hàng hóa Việt Nam và thuế 40% đối với hàng trung chuyển qua Việt Nam từ các quốc gia khác. Kể từ đầu tháng 4, chi phí của cá ngừ chỉ tăng thêm một vài đô la lên khoảng 220 đô la mỗi hộp, nhưng Hammer cho biết anh vẫn đang giữ đầy tủ lạnh hoàn toàn để trì hoãn tăng giá càng lâu càng tốt.Giá cho các sản phẩm khác, như tô dùng một lần từ Trung Quốc, đã tăng giá 25%. Kể từ tháng 3, chi phí đã tăng từ khoảng 25 đô la mỗi hộp lên 35 đô la từ nhà cung cấp thông thường của ông, ông nói. Và chi phí từ nhà cung cấp khẩn cấp của nhà cung cấp, Hammer sử dụng khi không có sẵn từ khoảng 45 đô la đến 67 đô la, ông nói thêm. Găng tay dùng một lần cũng đang trở nên đắt đỏ hơn. Tại Mauka Poke, nơi nhân viên trải qua toàn bộ trường hợp mỗi ngày, giá đã tăng từ $32 trong tháng 1 lên $39 cho đơn đặt hàng gần đây nhất của anh ta.⦿ ---- Xây nhà sẽ đắt hơn. Gỗ từ Canada? Sẽ đắt thêm $534. Các thiết bị chính từ Trung Quốc? Đắt thêm $445. Nhà mới ở Hoa Kỳ sẽ đắt đỏ hơn vì chương trình nghị sự thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Phân tích về vật liệu xây dựng và dữ liệu nhập cảng cho thấy tổng chi phí xây dựng một ngôi nhà một gia đình trung bình có thể tăng hơn 4.000 đô la-một ước tính mà các chuyên gia trong ngành đã xem xét phân tích được gọi là Bảo thủ. Một cuộc khảo sát tháng Tư từ Hiệp hội các nhà xây dựng nhà quốc gia ước tính các tác động thuế quan tăng ở mức 10.900 đô la mỗi nhà. Chưa bao gồm chi phí lao động.Robert Dietz, nhà kinh tế trưởng tại Hiệp hội các nhà xây dựng nhà quốc gia (National Association of Home Builders), cho biết thuế quan có tác động vượt quá chi phí trực tiếp khiến các nhà xây dựng không chắc chắn làm thế nào để lên kế hoạch cho tương lai. "Khoảng 3/4 các công ty xây nhà hiện đang gặp khó khăn trong việc định giá nhà của họ cho người mua vì sự không chắc chắn do chi phí đầu vào xây dựng", Dietz nói.Các vật liệu được nhập chủ yếu từ Trung Quốc sẽ thêm 1.708 đô la vào chi phí cho mỗi nhà, các sản phẩm Canada sẽ đóng góp 1.300 đô la và nhập từ Mexico sẽ thêm 981 đô la. Lấy gỗ, ví dụ. NBC News đã tính toán rằng một ngôi nhà 1.800 feet vuông điển hình đòi hỏi khoảng 14.400 feet bảng gỗ đóng khung, với tổng trị giá khoảng $7,762 với giá bán sỉ. Gần 1/3 nguồn cung cấp gỗ của Hoa Kỳ được nhập cảng và Canada đã cung cấp gần 80% số lượng nhập cảng hàng năm của Hoa Kỳ 14,5 tỷ đô la vào năm 2021. Một mức thuế 23% có thể tăng giá gỗ thêm 7%-thêm khoảng 534 đô la vào chi phí đóng khung nhà.⦿ ---- Ngành công nghiệp năng lượng sạch (điện gió và điện mặt trời) của Mỹ đang phát triển mạnh và đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Hoa Kỳ nhờ các chính sách của chính quyền Biden-Harris, cũng như giá cả và tốc độ cạnh tranh cao mà hệ thống năng lượng sạch và lưu trữ năng lượng hiện có thể được cài đặt. Nhưng ngành công nghiệp hiện đang phải đối mặt với một cuộc tấn công toàn diện từ Tổng thống Donald Trump.Trump đã ký thành luật dự luật bự và đẹp vào ngày 4 tháng 7, nhắm vào ngành công nghiệp năng lượng sạch, mà Trump đã chụp mũ là cú lừa đảo Xanh. Pháp luật loại bỏ khoản tín dụng thuế 30% cho các tấm pin mặt trời trên sân thượng vào cuối năm 2025, cũng như những người dành riêng cho năng lượng mặt trời và gió quy mô tiện ích, mặc dù các nhà máy đã được tài trợ và phê duyệt vào tháng 6 năm 2026-hoặc hoạt động vào năm 2027-vẫn có thể đủ điều kiện cho các khoản tín dụng. .Trong một động thái vào phút cuối, đảng Cộng hòa đã đánh thuế tiêu thụ đặc biệt cho các dự án gió và năng lượng mặt trời nếu các vật liệu bao gồm một tỷ lệ phần trăm khoáng sản có nguồn gốc từ một số nước ngoài. Các chuyên gia nói rằng, chung cuộc ngành công nghiệp năng lượng sạch sẽ bị tổn thương nặng và giá tiêu dùng của người tiêu dùng có thể tăng từ 8% đến 10%.⦿ ---- Sau một ngày làm việc hoặc trường học chăm chỉ, đôi khi dễ dàng hơn khi chọn một bữa tiệc thức ăn nhanh. Ở một số tiểu bang, sự phụ thuộc vào các tiệm thức ăn nhanh và những thứ tương tự dường như là quy tắc hơn là ngoại lệ. Wallethub đã xem xét các con số về giá của hamburger, pizza và bánh sandwich gà ở tất cả 50 tiểu bang, đã thêm các chi phí đó, sau đó áp dụng kết quả cho thu nhập trung bình hàng tháng ở mỗi tiểu bang để tìm ra số tiền nào đã kiếm được nhiều tiền nhất tại các quán ăn rất phức tạp này.Các tiểu bang ăn thức ăn nhanh nhiều nhất: 1. Mississippi; 2. New Mexico; 3. Kentucky; 4. Arkansas; 5. West Virginia; 6. Louisiana; 7. Alabama; 8. Montana; 9. Oklahoma; 10. Vermont.Các tiểu bang ăn thức ăn nhanh ít nhất: 1. Washington; 2. Colorado; 3. Virginia; 4. Maryland; 5. Minnesota; 6. New Hampshire; 7. Utah; 8. Connecticut; 9. New Jersey; 10. Massachusetts.⦿ ---- Indiana: 2 thanh thiếu niên đã chết và 5 người khác bị thương sau vụ nổ súng hàng loạt ở trung tâm thành phố Indianapolis vào sáng sớm thứ bảy. Vụ nổ súng đã giết chết hai cậu bé, tuổi 16 và 15, vào khoảng 1:30 sáng gần ngã tư đường South Illinois và West Washington ở trung tâm thành phố Indianapolis.Cảnh sát trưởng đô thị Indianapolis Chris Bailey đổ lỗi cho cha mẹ vì đã cho phép hàng trăm thanh thiếu niên không bị giám sát khi ra ngoài vào ban đêm. Cô gái 16 tuổi được tuyên bố là đã chết tại hiện trường, trong khi cậu bé kia chết sau khi được đưa đến một bệnh viện gần đó. Và 4 nạn nhân bắn súng khác cũng được đưa đến bệnh viện địa phương, và một người thứ năm bước vào bệnh viện.⦿ ---- San Francisco: 1 người chết, 4 người khác bị thương trong vụ nổ súng ở khu phố Bayview của San Francisco vào sáng sớm thứ Bảy. Cảnh sát San Francisco đã được gọi đến khối 100 đường Harbor ngay sau nửa đêm thứ bảy khi tiếng súng được báo cáo. Có 5 nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường với những vết thương do súng bắn. Tất cả đã được đưa đến một bệnh viện, nơi 1 người chết, cảnh sát cho biết trong một bản tin phát hành hôm thứ Bảy. Chưa có ai bị bắt và chưa có thông tin chi tiết.⦿ ---- San Diego: Biên Phòng Hoa Kỳ đã tịch thu gần 130 pound fentanyl được che giấu trong một xe vận tải phẳng ở Pine Valley, đánh dấu một trong những vụ tịch thu ma túy fentanyl lớn nhất của cơ quan cho đến nay tại Quận San Diego. Việc bắt giữ xảy ra vào chiều thứ Sáu, khi một chiếc xe bán tải kéo một đoạn trailer phẳng trống được gửi đến kiểm tra thứ cấp tại trạm kiểm soát Xa lộ Liên tiểu bang 8, theo cơ quan.Chó trong đội K-9 ngửi thấy nghi ngờ ma túy, một cuộc tìm kiếm đã được thực hiện và các gói được tìm thấy trong khung của trailer. Tổng cộng có 42 gói đã được tìm ra. Các loại thuốc nghi ngờ đã được cân và thử nghiệm tại Trạm tuần tra biên giới ở Campo, nơi ước tính 128,7 pound thuốc fentanyl, với giá trị đường phố ước tính là 758.000 đô la đã được phát hiện. Người lái xe, chỉ được xác định là một công dân Mexico, đã bị bắt giữ, các quan chức cho biết.⦿ ---- HỎI 1: Thanh thiếu niên ngủ thêm 2 giờ/ngày vào cuối tuần sẽ giúp giảm căng thẳng, nhưng ngủ nhiều hơn sẽ có hại?ĐÁP 1: Đúng vậy. Ngủ thêm hai giờ/ngày vào cuối tuần có thể giúp thanh thiếu niên cảm thấy bớt lo lắng hơn, một nghiên cứu mới được tìm thấy. Nhưng nếu họ ngủ lâu hơn thế, nó có thể gây tác dụng ngược, gây ra nhiều căng thẳng bên trong thay vì nhẹ nhõm. Kết quả cho thấy cả hai ngày ngủ ít hơn vào cuối tuần so với các ngày trong tuần và ngủ nhiều hơn vào cuối tuần có liên quan đến các triệu chứng lo âu cao hơn. Nghiên cứu-dựa trên dữ liệu từ gần 1.900 thanh thiếu niên từ 12 đến 15 trên khắp Hoa Kỳ-đã sử dụng các trình theo dõi Fitbit để đo giấc ngủ và danh sách kiểm tra hành vi của trẻ, một cuộc khảo sát báo cáo phụ huynh đánh giá các vấn đề về cảm xúc và hành vi, để đánh giá các triệu chứng tâm trạng. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Hơn 39.000 ca tử vong, gần 100.000 cơn đau tim không gây tử vong và lên tới 65.000 đột quỵ ở Hoa Kỳ có thể được ngăn chặn nếu mọi người đủ điều kiện dùng statin và các loại thuốc giảm cholesterol khác?ĐÁP 2: Đúng vậy. Hàng chục ngàn người bị đau tim và đột quỵ không cần thiết mỗi năm vì họ không dùng thuốc giảm cholesterol, một nghiên cứu mới cho biết. Hơn 39.000 ca tử vong, gần 100.000 cơn đau tim không gây tử vong và lên tới 65.000 đột quỵ ở Hoa Kỳ có thể được ngăn chặn nếu mọi người đủ điều kiện dùng statin và các loại thuốc giảm cholesterol khác đã dùng chúng, các nhà nghiên cứu báo cáo hôm thứ Hai trên Tạp chí Y học nội khoa nói chung. Gần một nửa số người Mỹ (47%), những người chưa bao giờ bị đau tim hoặc đột quỵ đủ điều kiện để dùng statin theo hướng dẫn của Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu nhận thấy. Nhưng ít hơn một phần tư (23%) trong số họ đã được kê đơn các loại thuốc cứu sống, kết quả cho thấy. Chi tiết: