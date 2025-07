Hình trên: California: Trong lễ kỷ niệm Ngày Độc lập và sức phục hồi của cộng đồng, Lễ diễn hành Ngày 4 tháng 7 thường niên lần thứ 19 tưng bừng tổ chức dọc theo Phố chính ở thành phố Santa Monica.

(5.7.2025) - California: Santa Monica tưng bừng Lễ diễn hành Ngày 4 tháng 7

- Đức Đạt Lai Lạt Ma chọc quê TQ: tôi sẽ sống tới 130 tuổi

- Quận Cam: tòa tịch thu 1 ngôi nhà ở Tustin đứng tên con gái của cựu GSV Andrew Đỗ

- Các dân cử Dân Chủ Florida báo động: Trại cá sấu sẽ giam các bà bầu và trẻ em

- DB Cộng Hòa Andy Ogles: Dân Chủ thầm kín muốn Cộng Hòa trục xuất ứng cử viên Zohran Mamdani (Hồi giáo, bị Trump quy chụp là Cộng sản)

- Khi nữ phóng viên Ukraine xin Trump cấp Ukraine phòng không chống Nga, Trump trả lời rằng vũ khí phòng không Mỹ đang giúp bảo vệ Israel tuyệt vời

- Elon Musk lặp lại: lập đảng thứ ba, chỉ cần 3 ghế Thượng Viện và 10 ghế Dân Biểu là đủ để Cộng Hòa và Dân Chủ năn nỉ

- Elon Musk bị trù dập: Không quân hủy dự án vận tải bằng tên lửa siêu thanh SpaceX của Musk

- Trump ký thành luật dự luât bự và đẹp. Dân Mỹ biểu tình ở hàng trăm thành phố, lo ngại bị cắt giảm y tế. Dân biểu Cộng Hòa Marjorie Taylor Greene phàn nàn cô không biết dự luật viết gì dù cô bầu thuận.

- Cựu TNS Cộng Hòa Jeff Flake nói về 2 Cộng Hòa (DB Don Bacon và TNS Thom Tillis ) nói sẽ tự rút lui năm 2026: Trump không hề bận tâm chuyện đảng Cộng hòa mất ghế về phía Dân Chủ.

- Công tố Andrew Floyd (Chỉ huy Ban truy tố hồ sơ bạo loạn 6/1/2021) bị sa thải, gửi thư ca ngợi các bạn đồng nghiệp, lên án bọn bạo loạn 6/1 là "đê tiện và bất hợp pháp"

- Trump nói ông lỡ lời, không biết chữ "shylock" có ý bài Do Thái khi ông nói về những người cho vay nặng lãi vô đạo đức.

- Trump căm thù những cánh quạt gió: nói mê sảng về điện gió, siết từ 57% đến 72% các dự án điện mặt trời và điện gió

- Công ty phân phối rượu lớn thứ 2 Hoa Kỳ bản doanh ở Texas rút hoàn toàn ra khỏi thị trường California

- Quận Cam: võ sĩ quyền Anh người Mexico nổi tiếng Julio César Chávez Jr. bị ICE bắt, giao về Mexico thọ án

- Trump muốn du khách quốc tế trả tiền vé nhiều hơn công dân Mỹ khi vào điểm du lịch Mỹ. Dân Mỹ nói các công viên thiếu nhân viên vì DOGE sa thải quá nhiều

- 1 chuyến bay American Airlines chuyển hướng trở lại San Juan, Puerto Rico, vì 1 tin nhắn có chữ R.I.P. gây ngộ nhận khủng bố

- Texas: mưa lụt, trại hè bé gái mất tích 20 em, ít nhất 24 em đã chết

- Florida: thành phố nhàm chán nhất Hoa Kỳ là: Chán Số 1 Hoa Kỳ: Jacksonville - 14.3 điểm; Số 9: Tallahassee - 20.5; Số 56: Tampa - 51.6; Số 72: Orlando - 68.1; Số 74: Miami - 71.7

- California: đặc vụ ICE chận xe giữa phố, đập kính xe, bắt 1 người đàn ông và người vợ mang thai

- Canada: mới về VN lấy vợ, Bao Tran trúng số 1 triệu Gia kim.

- HỎI 1: Lệnh cấm điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác ở các trường Hoà Lan đã cải thiện sự tập trung giữa các học sinh? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Hình xăm không nói lên được tính cách và dễ gây nhầm lẫn? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-5/7/2025) ⦿ ---- Lãnh tụ tinh thần Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết ngài hy vọng sẽ sống đến hơn 130 tuổi, vài ngày sau khi ngài đưa ra kế hoạch kế nhiệm bằng cách nói rằng ngài có kế hoạch tái sinh sau khi qua đời. Đức Đạt Lai Lạt Ma, người đang kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của mình vào ngày mai, Chủ Nhật, đã đưa ra những bình luận này trong một buổi lễ do các Phật tử tổ chức để cầu nguyện cho ngài trường thọ.

.

Trước đó, ngài đã nói với những người theo lo lắng về sức khỏe của mình rằng ngài có thể sống đến 110 tuổi. "Cho đến nay, tôi đã có thể phục vụ Phật pháp và chúng sinh Tây Tạng khá tốt, và tôi hy vọng sẽ sống đến hơn 130 tuổi", Đức Đạt Lai Lạt Ma nói với hàng nghìn người theo ông đã tụ họp vào hôm thứ Bảy tại thị trấn Dharamshala, miền bắc Ấn Độ, theo AP đưa tin. Dharamshala là quê hương lưu vong của Đức Đạt Lai Lạt Ma kể từ năm 1959 sau khi ngài chạy trốn khỏi Tây Tạng sau cuộc nổi dậy bất thành chống lại sự cai trị của Trung Quốc.

.

Cộng đồng người Tây Tạng lưu vong gồm hơn 20.000 người ở Dharamshala đang chuẩn bị kỷ niệm sinh nhật của Đức Đạt Lai Lạt Ma vào Chủ Nhật. Họ đã dựng những tấm áp phích và biển quảng cáo khổng lồ khắp thị trấn, vì hàng chục nghìn người dự kiến ​​sẽ tham dự sự kiện này, bao gồm các nhà lãnh đạo Phật giáo của nhiều giáo phái và tín đồ từ khắp nơi trên thế giới. Barbara Weibel, một công dân Hoa Kỳ đã theo đạo Phật hơn 30 năm, cho biết bà "phải ở đây vì sự kiện này. Tôi muốn buổi lễ trường thọ này giúp ông sống lâu nhất có thể", bà nói.

.

Vào hôm thứ Tư, Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết ngài có ý định tái sinh, mở đường sau khi ngài qua đời để người kế nhiệm tiếp quản một thể chế đã kéo dài hơn 500 năm. Những người theo đạo Phật Tây Tạng tin rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma có thể chọn cơ thể mà ngài sẽ tái sinh. Thông báo đó đã chấm dứt nhiều năm đồn đoán bắt đầu khi ngài ám chỉ rằng ngài có thể là người cuối cùng nắm giữ vai trò này.

.

⦿ ---- Quận Cam: Chính phủ Hoa Kỳ đã tịch thu một ngôi nhà ở Tustin, trung tâm của âm mưu tham nhũng liên quan đến cựu Giám sát viên Quận Cam Andrew Đỗ. Ngôi nhà được con gái của Do là cô Rhiannon Do mua với giá hơn 1 triệu đô la một chút bằng tiền dùng để nuôi người già nghèo.

.

Andrew Do đã bị kết án năm năm tù vào tháng trước vì nhận hối lộ trá hình dưới dạng thanh toán cho hai cô con gái đã trưởng thành của mình, bao gồm khoản thanh toán trước 385.000 đô la cho ngôi nhà của Rhiannon Do ở Tustin. Trong quá trình tuyên án Andrew Do, Thẩm phán James V. Selna phát hiện ra rằng anh có quyền lợi đối với ngôi nhà ở Tustin, một tài sản khác và 2,4 triệu đô la trong tài khoản ngân hàng. Selna đã ra lệnh chuyển giao ngay lập tức các tài sản này cho chính phủ liên bang.

.

Ciaran McEvoy, người phát ngôn của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, cho biết ngôi nhà ở Tustin sẽ được "bán giống như bất kỳ tài sản nào khác" và số tiền sẽ trả lại cho Quận Cam. Cô Rhiannon Do, hiện 24 tuổi, không phải đối mặt với các cáo buộc theo thỏa thuận nhận tội mà cha cô đã đạt được với các công tố viên liên bang. Cô đã bị quản chế trong ba năm thông qua một chương trình chuyển hướng trước khi xét xử.

.

Cô Rhiannon Do, là sinh viên luật toàn thời gian vào thời điểm cô mua ngôi nhà, đã tốt nghiệp vào tháng 5 tại Trường Luật, Đại học California, Irvine (UCI). Để trở thành luật sư hành nghề tại tiểu bang, cô phải vượt qua kỳ thi luật sư và cũng phải nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận phẩm chất đạo đức, phải được Hội Luật sư Tiểu bang chấp thuận.

.

Một phát ngôn viên của Hội Luật sư Tiểu bang California cho biết họ không thể xác nhận hoặc cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về việc cô đã nộp đơn đó hay chưa. Người phát ngôn cho biết đơn xin cấp giấy chứng nhận phẩm chất đạo đức của người nộp đơn được xem xét chỉ dựa trên thành tích cá nhân.

.

⦿ ---- Trại cá sấu sẽ giam các bà bầu và trẻ em? Các nhà lập pháp Dân chủ tại Florida đang lên tiếng báo động về các tài liệu cho thấy trẻ em nhập cư và phụ nữ mang thai có thể bị giam giữ tại nhà tù di dân 'Alligator Alcatraz' giữa đầm lầy cá sấu.

.

Một bản dự thảo kế hoạch hoạt động mà tờ Miami Herald có được cho thấy trẻ vị thành niên thực sự có thể bị đưa đến địa điểm gây tranh cãi ở Everglades. Tài liệu dài 35 trang không ghi ngày nêu chi tiết các giao thức để "tách trẻ vị thành niên khỏi người lớn không liên quan" và cung cấp "đồ ăn nhẹ và nước" cho trẻ vị thành niên, phụ nữ mang thai và người bị giam giữ có tình trạng sức khỏe trong quá trình vận chuyển.

.

"Tiểu bang Florida đang có kế hoạch đưa phụ nữ mang thai và trẻ em đến trại giam 'Alligator Alcatraz'", Thượng nghị sĩ tiểu bang Carlos Guillermo Smith viết trên mạng xã hội. "Điều này hoàn toàn không phải là phong cách của người Mỹ. Chúng ta không thể im lặng".

.

Năm nhà lập pháp Dân chủ của Florida — Thượng nghị sĩ Smith, Thượng nghị sĩ Shevrin Jones, Dân biểu Anna Eskamani, Dân biểu Michele Rayner và Dân biểu Angie Nixon — đã cố gắng đến thăm địa điểm này vào hôm thứ Năm nhưng đã bị từ chối. "Những gì chúng ta đang chứng kiến ​​không phải là về an ninh hay giải quyết vấn đề", họ nói trong một tuyên bố chung, "Mà là về sân khấu chính trị vô nhân đạo gây nguy hiểm cho người dân thực sự".

.

Cơ sở mới xây dựng nằm trong một khu vực nhạy cảm về môi trường giáp ranh với vùng đất của bộ lạc Miccosukee và Seminole. Việc mở cửa đã gây ra cả mối quan ngại về nhân đạo và môi trường, với toàn bộ phái đoàn quốc hội Dân chủ Florida yêu cầu đánh giá môi trường và kêu gọi đóng cửa địa điểm này, nơi Tổng Thống Trump đã nói kiểu khủng bố di dân rằng người tù nào chạy ra thì sẽ phải chạy hình chữ z để tránh bị cá sấu và trăn rượt theo kịp.

.

⦿ ---- Có phải Dân Chủ thầm kín muốn Cộng Hòa trục xuất ứng cử viên Zohran Mamdani (một người Hồi giáo chủ trướng dân chủ xã hội và bị Trump quy chụp là Cộng sản)? Dân biểu liên bang Andy Ogles (Cộng Hòa - Tennessee) tuyên bố rằng một nhà lập pháp Dân chủ đã bày tỏ sự ủng hộ cho chiến dịch trục xuất ứng cử viên Dân chủ Xã hội và thị trưởng thành phố New York Zohran Mamdani của ông, nói rằng họ hy vọng chiến dịch này sẽ "thành công".

.

DB Ogles đã xuất hiện vào thứ năm trên "The Benny Show", một chương trình phát thanh do nhà bình luận bảo thủ Benny Johnson dẫn chương trình, nơi ông đưa ra tuyên bố gây sốc về sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với những nỗ lực của ông chống lại Mamdani. "Hôm qua, một thành viên Dân chủ của Quốc hội đã đến gặp tôi tại Hạ viện", Ogles nói. "Và ông ấy nói, 'Ông biết không, đây chính thức là nơi tôi nói rằng ông là một con người tồi tệ vì đã nhắm vào Zohran ở New York. Nhưng thực tế là, chúng tôi hy vọng, với tư cách là đảng viên Dân chủ, chúng tôi hy vọng ông sẽ thành công vì ông ta là điều tồi tệ nhất từng xảy ra với đảng của chúng tôi.'"

.

"Đó là một thành viên Dân chủ của Quốc hội đến gặp tôi tại Hạ viện và cảm ơn tôi vì đã nhắm vào tên ngốc này, vì ông ta là một người theo chủ nghĩa Marx Xã hội chủ nghĩa", Ogles tiếp tục. "Ông ta sẽ phá hủy thành phố New York."

.

DB Ogles tiếp tục lập luận rằng Mamdani "đại diện cho mọi thứ sai trái của Đảng Dân chủ", tuyên bố rằng việc Mamdani ra tranh cử sẽ giúp đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và Nhà Trắng—một lần nữa—trong bốn năm nữa.

.

Tuần trước, Ogles đã gửi một lá thư cho Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi thúc giục một cuộc điều tra liên bang về việc liệu Mamdani, một công dân Hoa Kỳ nhập tịch sinh ra ở Uganda, có khả năng bị trục xuất vì những tuyên bố trước đây hay không, bao gồm một buổi biểu diễn nhạc rap trong đó ông hát ca khúc kêu gọi thả nhóm 5 người Holy Land Five. Nhóm năm người đàn ông này đã bị kết án và tuyên án từ 15 đến 65 năm tù vào năm 2008 vì bị cáo buộc hỗ trợ khủng bố, rửa tiền và gian lận thuế thông qua Quỹ Cứu trợ và Phát triển Holy Land (Holy Land Foundation for Relief and Development), tổ chức bị quyc hụp là hỗ tor75 .

.

Vào thứ Hai, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố rằng, nếu đúng, lời buộc tội của Ogles cần phải được điều tra. Tổng thống Donald Trump cũng lên án Mamdani, cảnh báo rằng ông này có thể bị bắt nếu cản trở hoạt động của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).

.

Về mặt luật pháp, việc Mamdani đòi trả tự do cho người bị kết án không đồng nghĩa với việc ủng hộ khủng bố. Đó có thể là một quan điểm chính trị hoặc nhân quyền, được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất (quyền tự do ngôn luận). Nếu Mamdani không vi phạm luật trong quá trình nhập tịch (thí dụ, khai gian), thì việc tước quốc tịch và trục xuất Mamdani chỉ vì quan điểm chính trị là vi hiến.

.

⦿ ---- SANTA MONICA, California — Ngày 4 tháng 7 năm 2025 — Trong lễ kỷ niệm Ngày Độc lập và sức phục hồi của cộng đồng, Hiệp hội Công viên Đại dương (Ocean Park Association) đã tổ chức Lễ diễn hành Ngày 4 tháng 7 thường niên lần thứ 19 dọc theo Phố chính ở Santa Monica. Sự kiện năm nay có ý nghĩa quan trọng hơn khi cư dân từ Pacific Palisades (nơi bị hỏa hoạn cháy hàng trăm nhà) được mời tham gia lễ hội sau khi hủy cuộc diễn hành địa phương của riêng họ.

.

Cuộc diễn hành bắt đầu lúc 9:30 sáng tại đường Pico và Main Street, quanh co về phía nam qua Công viên Đại dương và kết thúc tại Barnard Way. Hàng nghìn khán giả xếp hàng dọc tuyến đường để cổ vũ cho màn trình diễn sôi động của các xe diễn hành, các nhóm tham dự diễn hành, biểu diễn âm nhạc và tinh thần cộng đồng.

.

Trong số những điểm nổi bật có Ban nhạc Trường trung học Santa Monica, với những giai điệu yêu nước sôi nổi vang vọng, và Đội cổ vũ của Cao đẳng Santa Monica College, những người đã tiếp thêm năng lượng cho đám đông bằng các tiết mục năng động. Đơn vị cưỡi ngựa của Sở cảnh sát Santa Monica cũng tham gia, nhận được tràng pháo tay khi các sĩ quan cưỡi ngựa theo đội hình nghi lễ.

.



.

Các viên chức được bầu và các nhà lãnh đạo thành phố đã xuất hiện, bao gồm Thị trưởng Lana Negrete, và nhiều vị dân cử. Những chiếc xe cổ điển—trong đó có một chiếc Model T 100 năm tuổi—đã tô điểm thêm nét lịch sử cho đoàn diễn hành, trong khi các nhóm khu phố, tổ chức thanh thiếu niên, người đi xe đạp và nghệ sĩ biểu diễn đã góp phần tạo nên lễ kỷ niệm đầy màu sắc và toàn diện về niềm tự hào của công dân.

.



.

Cuộc diễn hành vừa là sự tôn vinh nền độc lập của Hoa Kỳ vừa là biểu hiện của tình đoàn kết trong khu vực, với Santa Monica chào đón những người từ thị trấn Pacific Palisades sau vụ cháy rừng gần đây. Đối với nhiều người, đó là một buổi sáng được đánh dấu bằng sự đoàn kết, niềm vui và lòng biết ơn chung dưới bầu trời mùa hè trong xanh của thành phố ven biển Santa .

.

⦿ ---- Trump nói gì khi nữ phóng viên Ukraine xin Mỹ cấp thêm phòng không chống Nga? Tại một cuộc họp báo của hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Donald Trump đã trả lời nữ phóng viên người Ukraine của BBC Myroslava Petsa, người có chồng đang phục vụ tại tuyến đầu Ukraine chống Nga. Ông Trump xác nhận rằng Hoa Kỳ đang tìm cách cung cấp thêm các hệ thống tên lửa Patriot. Trump bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh của cô trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra, bảo cô chuyển lời chào của ông đến chồng cô.

.

Trump nói, “Ồ. Thật là khó khăn, phải không? Thật khó khăn. Để tôi nói cho cô biết, họ muốn có tên lửa chống tên lửa, như họ gọi, Patriots. Và chúng ta sẽ xem liệu chúng ta có thể cung cấp một số hay không. Cô biết đấy, chúng rất khó có được. Chúng tôi cũng cần chúng. Chúng tôi đã cung cấp chúng cho Israel và chúng rất hiệu quả. Hiệu quả 100%. Thật khó tin là hiệu quả đến vậy. Và họ muốn điều đó hơn bất kỳ điều gì khác, như cô có thể biết. Đó là một câu hỏi rất hay. Và tôi chúc cô may mắn. Ý tôi là, tôi có thể thấy rằng điều đó khiến cô rất khó chịu. Chào chồng của cô nhé. Được chứ?"

.

Trump thừa nhận những thách thức trong việc mua hệ thống Patriot nhưng ca ngợi hiệu quả của chúng, lưu ý đến việc Israel sử dụng. Sau khi gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, ông thúc giục NATO tăng chi tiêu quốc phòng để chống lại Nga.

.

Khi được hỏi về viện trợ thêm cho Ukraine ngoài 5 tỷ đô la từ các đồng minh, Trump cho biết hỗ trợ trong tương lai sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh đang diễn biến. Ông kêu gọi chấm dứt xung đột, thừa nhận tổn thất lớn về người. Trump nói, "Về vấn đề tiền bạc, chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra. Này, Vladimir Putin, hãy thực sự chấm dứt cuộc chiến đó. Mọi người đang chết ở mức độ mà mọi người chưa từng thấy trong một thời gian dài."

.

⦿ ---- Elon Musk gợi ý rằng một đảng chính trị thứ ba, mà ông đã đưa ra là "Đảng Hoa Kỳ" (America Party), sẽ có ảnh hưởng đáng kể tại Thượng viện và Hạ viện với biên độ sít sao của Đảng Cộng hòa, vì ông mong muốn thành lập một đảng cạnh tranh sau khi tách khỏi Đảng Cộng hòa vì bất đồng về dự luật chính sách mang tính biểu tượng của Tổng thống Donald Trump.

Musk đã tweet một cuộc thăm dò ý kiến ​​​​cho X người theo dõi mình vào hôm qua, thứ Sáu hỏi liệu họ có muốn "độc lập khỏi hệ thống hai đảng (một số người sẽ nói là đơn đảng) hay không".

.

Trong một tweet tiếp theo, ông nói rằng "một cách để thực hiện điều này là tập trung vào chỉ 2 hoặc 3 ghế Thượng viện và 8 đến 10 khu vực Hạ viện", lưu ý rằng đảng này có thể có ảnh hưởng đáng kể với đa số sít sao "sẽ đủ để đóng vai trò là lá phiếu quyết định đối với các luật gây tranh cãi, đảm bảo rằng chúng phục vụ cho ý chí thực sự của người dân".

.

Các tweet của hôm thứ Sáu là lời đe dọa mới nhất từ ​​Musk trong tuần này về việc thành lập một đảng chính trị mới, khi ông bất hòa với Đảng Cộng hòa về dự luật chính sách mang tính biểu tượng của Trump đã được Hạ viện thông qua vào thứ Năm: "Nếu dự luật chi tiêu điên khùng này được thông qua, Đảng Hoa Kỳ sẽ được thành lập vào ngày hôm sau", ông viết vào trước đó mấy ngày, hôm thứ Hai.

.

Con số lớn: 55%. Đó là tỷ lệ người Mỹ có quan điểm không thuận lợi về Musk, so với 37% có quan điểm tích cực, theo bảng điều khiển từ Silver Bulletin của nhà thống kê Nate Silver tổng hợp hàng trăm cuộc thăm dò về Musk.

.

⦿ ---- Đảng thứ ba hả? Trump nói gì? Thế rồi, chim biển Thái Bình Dương trả lời cho Musk. Không quân Hoa Kỳ đã dừng các kế hoạch được đề xuất với SpaceX của Elon Musk để thử nghiệm việc vận chuyển hàng hóa bằng tên lửa siêu thanh từ một đảo san hô vòng xa xôi ở Thái Bình Dương, theo một báo cáo gần đây trên Stars and Stripes, một tạp chí quân sự độc lập của Hoa Kỳ.

.

Quyết định này được đưa ra sau một báo cáo của Reuters trong đó các nhà sinh vật học và chuyên gia cảnh báo rằng dự án này có thể gây nguy hiểm cho nhiều loài chim biển làm tổ tại khu bảo tồn động vật hoang dã Johnston Atoll, một vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ nằm cách Hawaii khoảng 800 dặm (1.300 km) về phía tây nam. Không quân đã tuyên bố sẽ tiến hành đánh giá tác động môi trường của dự án, nhưng việc công bố bản đánh giá dự thảo đã bị trì hoãn sau khi các nhóm bảo vệ môi trường phản đối kế hoạch này.

.

Không quân và SpaceX đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận. Không quân đang tìm kiếm các địa điểm thay thế cho chương trình, một phát ngôn viên của quân đội đã nói với tờ báo Stars and Stripes trong một bài báo được công bố vào thứ năm. Chương trình sẽ sử dụng các tên lửa thương mại, chẳng hạn như tên lửa do SpaceX sản xuất, mặc dù Không quân chưa công bố các đối tác tư nhân.

.

Nó sẽ thử nghiệm các phương tiện tên lửa tái nhập hạ cánh được thiết kế để vận chuyển tới 100 tấn hàng hóa đến bất kỳ nơi nào trên Trái đất trong vòng khoảng 90 phút. Chương trình này sẽ là một bước đột phá cho hậu cần quân sự bằng cách giúp việc vận chuyển hàng tiếp tế nhanh chóng đến các địa điểm xa xôi trở nên dễ dàng hơn.

.

Nhưng theo các nhà sinh vật học và chuyên gia đã làm việc trên đảo san hô rộng một dặm vuông (2,6 km vuông), một phần của Di tích quốc gia biển Quần đảo xa xôi Thái Bình Dương, thì điều này có thể quá sức chịu đựng đối với 14 loài chim nhiệt đới của hòn đảo.

.

Các hoạt động của SpaceX đã ảnh hưởng đến các loài chim được bảo vệ ở những nơi khác. Một vụ phóng tên lửa Starship của SpaceX tại Boca Chica, Texas, vào năm ngoái đã gây ra một vụ nổ phá hủy tổ và trứng của các loài chim "plover shorebirds", khiến công ty của tỷ phú Musk gặp rắc rối pháp lý và khiến ông nói đùa rằng ông sẽ kiêng ăn trứng tráng trong một tuần để đền bù.

.

⦿ ---- Trump căm thù những cánh quạt gió: Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu đã đưa ra một tuyên bố mới đầy hoang đường về năng lượng gió khi ông tiếp tục chỉ trích năng lượng tái tạo. Trump phàn nàn rằng nhiều thành phần được sử dụng trong tua-bin gió được sản xuất tại Trung Quốc, sau đó ám chỉ rằng bản thân Trung Quốc không thực sự sử dụng tua-bin gió.

.

"Tôi chưa bao giờ thấy một trại điện gió nào ở Trung Quốc", Trump tuyên bố. "Tại sao vậy? Ai đó hãy kiểm tra xem". Trump nói dối trắng trợn: Trên thực tế, Trung Quốc là quốc gia sản xuất năng lượng gió hàng đầu thế giới, với công suất gió hiện tại của Hoa Kỳ gấp hơn ba lần.

.

Tuy nhiên, Trump từ lâu đã có vấn đề với năng lượng tái tạo ― đặc biệt là gió, thứ mà ông gọi là "vớ vẩn" và "trò lừa bịp", một mối hận mà ông đã giữ từ khi xảy ra tranh chấp về một trang trại điện gió ngoài khơi gần một trong những khu nghỉ dưỡng của mình.

.

Bây giờ, Trump cuối cùng có thể đạt được mục đích của mình khi "dự luật lớn tuyệt đẹp" của ông sẽ xóa bỏ các khoản tín dụng thuế cho năng lượng gió và năng lượng mặt trời, có khả năng tàn phá ngành công nghiệp này. Rhodium Group, một công ty nghiên cứu, ước tính dự luật này sẽ ngăn chặn từ 57% đến 72% các dự án năng lượng mặt trời và gió mới.

.

Các Công đoàn Xây dựng Bắc Mỹ chỉ trích động thái này là "dự luật giết chết việc làm lớn nhất trong lịch sử đất nước này" vì những dự án đó đã bị hủy bỏ. "Các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng cần thiết cho tương lai đó đang bị hy sinh trên bàn thờ của hệ tư tưởng", tổ chức này cho biết trong một tuyên bố.

.

Nhà báo chuyên mục của tờ New York Times Thomas L. Friedman cho biết Trung Quốc đang "cười nhạo" Hoa Kỳ vì kết quả này, ông viết: "Người Trung Quốc không thể tin vào vận may của mình: rằng vào buổi bình minh của kỷ nguyên ngốn điện của trí tuệ nhân tạo, tổng thống Hoa Kỳ và đảng của ông đã quyết định tham gia vào một trong những hành động tự gây hại chiến lược lớn nhất mà người ta có thể tưởng tượng được. Họ đã thông qua một dự luật khổng lồ, trong số những điều điên rồ khác, cố tình làm suy yếu khả năng tạo ra điện của Hoa Kỳ thông qua năng lượng tái tạo — đặc biệt là năng lượng mặt trời, pin và gió."

.

⦿ ---- Công ty phân phối rượu bản doanh ở Texas rút hoàn toàn ra khỏi thị trường California: Hãng phân phối rượu lớn thứ hai của Hoa Kỳ đang sa thải hơn 1.700 nhân viên sau khi tuyên bố sẽ ngừng kinh doanh tại California. Republic National Distributing, một công ty từng thống trị liên kết các thương hiệu bia và rượu vodka nổi tiếng với các quán bar địa phương, đã nộp hồ sơ sa thải 1.756 nhân viên. Các nhân viên trong các vai trò bán hàng, phân tích và nhân sự trên khắp California sắp nhận được giấy báo thôi việc.

.

Việc cắt giảm việc làm diễn ra khi công ty có trụ sở tại Texas này có kế hoạch đóng cửa hoạt động phân phối tại California vào ngày 2 tháng 9. Đây là dấu hiệu cảnh báo mới nhất cho một ngành công nghiệp vốn đang phải vật lộn với tình trạng đóng cửa và mất việc làm khi người Mỹ ngày càng cắt giảm rượu. Có thông tin cho rằng có ba lý do chính dẫn đến sự ra đi trên toàn tiểu bang: nợ tăng, chi phí tăng vọt và mất các hợp đồng quan trọng vào tay các đối thủ cạnh tranh.

.

Republic National không ám chỉ rằng chính trị đã đóng vai trò trong quyết định của mình, nhưng công ty đang tái đầu tư vào Texas với 100 việc làm mới. Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Bob Hendrickson cho biết: 'Quyết định này được thúc đẩy bởi chi phí hoạt động tăng cao, những trở ngại trong ngành và những thay đổi về nhà cung cấp khiến thị trường trở nên không bền vững'. Ông nói thêm rằng công ty đang 'tận dụng thời điểm này để tập trung hơn nữa và tái đầu tư vào những thị trường mà chúng tôi có vị thế tốt nhất để phát triển'.California vẫn là một câu đố đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh tại tiểu bang này kiếm được nhiều tiền hơn bất kỳ thị trường nào khác của Hoa Kỳ. Đây là nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới, nhưng cũng là một trong những nơi kinh doanh đắt đỏ nhất. Nhưng việc thâm nhập thị trường đó vẫn cực kỳ tốn kém, với chi phí xăng, tiền thuê nhà và nhân công cao.'Họ bắt đầu tập trung vào số lượng thay vì sự hài lòng của khách hàng và đó là lý do khiến họ thất bại,' một nhân viên giấu tên tại California nói với hãng tin chuyên ngành VinePair. Một cựu công nhân tuyên bố công ty được "quản lý rất tệ" và ban giám đốc điều hành "quá sức" tại tiểu bang California..⦿ ---- Một đoạn video đã xuất hiện cho thấy khoảnh khắc võ sĩ quyền Anh người Mexico nổi tiếng Julio César Chávez Jr. bị các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắt tại Quận Cam, California. Đoạn video cho thấy các đặc vụ ICE thẩm vấn và khám xét Chávez với hai tay bị trói ra sau lưng bên cạnh một cánh cửa xe đang mở. Chávez dường như không lộ ra dấu hiệu chống cự trong đoạn clip ngắn.Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết họ đã bắt con trai của nhà vô địch quyền Anh thế giới huyền thoại Julio César Chávez Sr. vào hôm thứ năm, với cáo buộc anh ta đã sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, và rằng chính phủ Mexico có lệnh bắt giữ anh vì có liên quan đến tội phạm có tổ chức. DHS gọi Chavez là "mối đe dọa an toàn công cộng nghiêm trọng". Vụ bắt giữ Chávez xảy ra vài ngày sau khi anh ta thua một trận đấu nổi tiếng với ngôi sao YouTube chuyển sang làm võ sĩ Jake Paul tại Trung tâm Honda Center ở Anaheim, Quận Cam. Chavez sẽ bị trục xuất từ California về Mexico để ra tòa thụ án.⦿ ---- Theo một nhà cựu lập pháp Cộng hòa không được Donald Trump ủng hộ, đã rời khỏi ghế của mình tại Thượng viện Hoa Kỳ và sau đó chứng kiến một đảng viên Dân chủ thay thế mình, thì tổng thống Trump không hề bận tâm chuyện đảng Cộng hòa mất ghế về phía Dân Chủ.Phân tích về hai nhà lập pháp Cộng hòa gần đây tuyên bố họ sẽ không ra tranh cử vào năm 2026, Dân biểu Don Bacon (R-NE) và Thượng nghị sĩ Thom Tillis (R-NC), cựu Thượng nghị sĩ Jeff Flake (R-AZ) đã được tờ Wall Street Journal hỏi về số lượng đảng viên Cộng hòa ôn hòa đang giảm dần trong Quốc hội.Sau khi bất đồng quan điểm với Trump, TNS Flake đã rời khỏi ghế của mình, chứng kiến đảng viên Dân chủ Kyrsten Sinema khi đó được vào thay thế ở ghế đó, rồi sau đó được Thượng nghị sĩ Rueben Gallego (Dân Chủ-AZ) thay thế.Như Molly Ball của tờ Wall Street Journal đã viết, hai nhà lập pháp Cộng Hòa tuyên bố về vườn sau khi Trump hùa doạn phá vòng sơ bộ là 2 nạn nhân mới nhất của MAGA trung thành tuyệt đối đối với tổng thống Trump khi đảng này đang hướng tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có khả năng khó khăn vào năm tới.Lưu ý rằng Trump đã trả lời các phóng viên một cách hờ hững bằng cách tuyên bố, "Tôi không hợp với [Thượng nghị sĩ Cộng Hòa] Tillis, và ông ấy đã từ chức. Tôi rất vui về điều đó. Ông ấy đã giúp tất cả chúng tôi", cựu Thượng nghị sĩ Flake đã xin được phản biện, tuyên bố rằng tổng thống một lần nữa khiến cuộc sống của giới lãnh đạo Cộng Hòa trở nên khó khăn hơn.Sau khi tuyên bố, "Đối với tôi, điều đó trở nên rõ ràng, giống như tôi nghĩ Thom Tillis đã trở nên rõ ràng, rằng nếu ông ấy có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ, ông ấy sẽ phải thay đổi hoàn toàn con người mình", Flake đã nhắc đến sự ra đi của chính mình vào năm 2019 dẫn đến việc đảng Dân chủ giành được một ghế khác tại Quốc hội và chỉ ra rằng, "Tổng thống không quan tâm đến điều đó—ông ấy không quan tâm đến đảng".Báo WS Journal viết thêm, "Những sự ra đi như của Flake là một đặc điểm chung trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump khi những người Cộng hòa có các giá trị truyền thống không thể tự thay đổi cách làm việc của mình và ủng hộ những ý thích thay đổi của Trump. Nhiều người đã tự nguyện rời nhiệm sở, trong khi những người khác đã thua cuộc bầu cử sơ bộ trước những người thách thức được Trump hậu thuẫn. Trong đảng Trumpist ngày nay, những sự ra đi như vậy đã trở nên hiếm hoi vì có ít người bất đồng chính kiến còn lại. Cũng có ít dịp hơn để những người Cộng hòa thách thức Trump và khơi dậy cơn thịnh nộ của Trump cho đến nay, với việc Quốc hội dành phần lớn thời gian trong năm cho một đạo luật duy nhất."⦿ ---- Một công tố viên sự nghiệp tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã làm việc trong các vụ án liên quan đến bị cáo tấn công Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 gần đây đã bị Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi sa thải. Trước khi rời khỏi vị trí của mình, công tố viên đã viết một lá thư chỉ trích gay gắt, bắn nhiều phát súng chia tay vào chính quyền của Tổng thống Donald Trump.Ryan J. Reilly của NBC News đã đưa tin vào thứ Sáu rằng công tố viên Andrew Floyd, người đứng đầu bộ phận truy tố hồ sơ Bao vây Điện Capitol của DOJ và làm việc tại Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Columbia (hiện do Luật sư Hoa Kỳ tạm quyền Jeanine Pirro lãnh đạo) là một trong ba công tố viên ngày 6 tháng 1 vừa bị sa thải. Trước khi chính thức rời đi, Floyd vừa ca ngợi công việc của các đồng nghiệp, vừa chỉ trích "những hành vi đê tiện và bất hợp pháp" do các bị cáo ngày 6 tháng 1 thực hiện (những người mà Trump đã ân xá vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai).Floyd đã trích dẫn rất nhiều từ bài phát biểu của cựu Tổng thống Teddy Roosevelt trong bức thư của ông có tên là "Người đàn ông trong đấu trường" nhưng tên chính thức là "Quyền công dân trong nền dân chủ". Trong bài phát biểu đó, Roosevelt nói rằng "không phải nhà phê bình mới là người được tính" mà là những người "thực sự ở trong đấu trường" mà ông đối chiếu với "những tâm hồn lạnh lùng và nhút nhát không biết đến chiến thắng hay thất bại".Theo Floyd, các công tố viên cấp cao của Bộ Tư pháp có truyền thống gửi bài phát biểu đó cho các phụ tá luật sư Hoa Kỳ đã thua kiện. Trong bức thư gửi cho các đồng nghiệp cũ của mình, Floyd viết rằng cử chỉ này "khiến các công tố viên mới cảm thấy được nhìn nhận khi họ làm việc quần quật, trong nhiều giờ và thường không thành công, trong các vụ án khó khăn trong khi cố gắng duy trì luật pháp ở thành phố này"."Tôi đã thua một vài phiên tòa và mỗi lần nhận được email đó, tôi lại nhớ ra lý do tại sao tôi ra tòa ngay từ đầu. Điều quan trọng không phải là chiến thắng mà là cuộc chiến giành công lý", bức thư của Floyd viết. "Những ngày tháng tôi bước vào đấu trường cùng các bạn đã qua rồi. Tôi cũng không hối tiếc"."Tôi biết qua những lần trao đổi với các bạn trong nhiều năm qua rằng những người trong tòa nhà này không giữ im lặng và không nhút nhát. Các bạn theo đuổi công lý. Các bạn bước vào đấu trường. Thắng hay thua", ông nói thêm. "Từ giờ trở đi, mặc dù tôi không thể tham gia cùng các bạn nữa, nhưng tôi sẽ đứng ngoài cuộc và cổ vũ các bạn".Lá thư của Floyd được gửi sau một lá thư ngỏ khác của Andrew Feinberg, một cựu quan chức FBI đã từ chức vào tuần này. Reilly đưa tin rằng Feinberg đã được lựa chọn hoặc là bị sa thải hoặc tự nguyện rời đi, do tình bạn của ông với một người trong "danh sách kẻ thù" của Giám đốc FBI Kash Patel. Feinberg viết rằng mặc dù ông yêu đất nước và Hiến pháp "với lòng nhiệt thành mà ngôn từ đơn thuần không cho phép tôi diễn đạt", ông than thở rằng chính quyền Trump sẽ không còn cho phép ông phục vụ đất nước nữa.⦿ ---- Tổng thống Trump nói ông không biết thuật ngữ "shylock" được coi là bài Do Thái khi ông sử dụng nó trong bài phát biểu để mô tả những người cho vay nặng lãi vô đạo đức. Trump nói với các phóng viên vào sáng thứ Sáu sau khi trở về từ một sự kiện ở Iowa rằng ông "chưa bao giờ nghe theo cách đó" và "chưa bao giờ nghe rằng" thuật ngữ này được coi là một khuôn mẫu xúc phạm về người Do Thái. Shylock ám chỉ đến người cho vay nặng lãi Do Thái độc ác trong vở kịch "Người buôn thành Venice" của Shakespeare, người đòi một pound thịt từ một con nợ.Liên đoàn Chống phỉ báng (Anti-Defamation League), hoạt động để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái, cho biết trong một tuyên bố rằng thuật ngữ này "gợi lên một ẩn dụ bài Do Thái đã có từ nhiều thế kỷ về người Do Thái và lòng tham, cực kỳ xúc phạm và nguy hiểm. Việc Tổng thống Trump sử dụng thuật ngữ này rất đáng lo ngại và vô trách nhiệm".Joe Biden, đảng viên Dân chủ, khi còn là phó tổng thống, đã nói vào năm 2014 rằng ông đã đưa ra "lựa chọn từ ngữ kém" một ngày sau khi ông sử dụng thuật ngữ này trong bài phát biểu trước một nhóm hỗ trợ pháp lý. Chính quyền Trump đã ưu tiên trấn áp nạn bài Do Thái. Chính quyền Trump cho biết họ đang sàng lọc hoạt động bài Do Thái khi cấp trợ cấp nhập cư và cuộc chiến với Đại học Harvard tập trung vào các cáo buộc từ Nhà Trắng rằng trường này đã dung túng cho nạn bài Do Thái.Nhưng Trump cũng có tiền sử lợi dụng những khuôn mẫu về người Do Thái. Ông đã nói với Liên minh Do Thái Cộng hòa vào năm 2015 rằng "bạn muốn kiểm soát các chính trị gia của mình" và gợi ý rằng khán giả sử dụng tiền để thực hiện quyền kiểm soát. Trước khi bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024, Trump đã bị chỉ trích rộng rãi vì dùng bữa tại câu lạc bộ Florida của mình với một người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng phủ nhận Holocaust.Năm ngoái, Trump đã nhiều lần đưa ra những bình luận cáo buộc người Mỹ gốc Do Thái tự nhận là đảng Dân chủ là không trung thành vì các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Những người chỉ trích cho rằng điều này đã duy trì một khuôn mẫu bài Do Thái về việc người Do Thái có lòng trung thành chia rẽ và chỉ có một cách đúng đắn để trở thành người Do Thái.⦿ ---- Tổng thống Trump đã ký thành luật dự luât bự và đẹp vào hôm thứ Sáu. Những người biểu tình phản đối luật mới đã diễn hành đến Nhà Trắng, và tập trung hơn ở hàng trăm nơi khác trên khắp đất nước.Ở Charlotte, Elizabeth Albritton lo lắng về việc cắt giảm chăm sóc sức khỏe có thể ảnh hưởng đến các gia đình bao gồm cả cô. "Tôi làm việc chăm chỉ nhất; tôi làm những gì tôi có thể, nhưng chúng tôi cần những hệ thống đó tại chỗ", cô nói, theo WCNC. Các con của cô, một trong số họ bị hen suyễn, phụ thuộc vào Trợ cấp y tế. "Con tôi sẽ ra sao nếu họ nói nhà nước không thể trả tiền cho thuốc của con tôi nữa? Điều gì sẽ xảy ra nếu con tôi lên cơn?" Albritton hỏi.Ở Chicago, một cựu chiến binh Hải quân đã ghi nhận thời gian, theo thời gian. "Đó là sinh nhật của quốc gia chúng tôi, nhưng tôi không nghĩ rằng chúng tôi là quốc gia được thành lập gần 250 năm trước", Lynn Kardasz nói. "Với việc thông qua dự luật lớn của Trump ngày hôm qua, nền dân chủ của chúng ta đã không còn tồn tại."Lễ kỷ niệm ở Nhà Trắng và dã ngoại gia đình quân nhân, có sự tham dự của các thành viên nội các và các nhà lập pháp đảng Cộng hòa, bao gồm một màn bay biểu diễn các máy bay chiến đấu. "Chúng tôi đang thêm những thứ như cắt giảm thuế lớn nhất trong lịch sử của đất nước chúng tôi, một khoản tín dụng thuế trẻ em", Trump nói. "Rất nhiều điều đang được nói thêm rằng chúng tôi thậm chí sẽ không có thời gian để thảo luận về chúng khi chúng tôi đang làm điều đó."Các nhà lập pháp bao gồm Dân biểu Cộng Hòa Marjorie Taylor Greene đã phàn nàn về việc cô không biết những gì trong dự luật. Trump nhiều lần đã cảm ơn và chỉ ra rằng nhờ đại diện Alaska là Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski, theo The Washington Post, người đã từ bỏ ý định chốngd ự luật sau khi nhận được ưu đãi cho tiểu bang của mình từ một số tác động cắt giảm đau đớn của nó.⦿ ---- Tổng thống Trump muốn khách du lịch nước ngoài trả một khoản phụ phí để xem điểm du lịch ở Yellowstone có tên là Old Faithful (1 suối nước nóng trào lên từ mặt đất) hoặc đến thăm bất kỳ công viên quốc gia nào trong số 400 hoặc hơn. Trump đã ký một lệnh điều hành hôm thứ Năm yêu cầu Bộ Nội vụ đưa ra kế hoạch tăng giá vé, theo báo Wall Street Journal. "Các công viên quốc gia sẽ là về nước Mỹ đầu tiên", Trump nói tối thứ Năm tại một cuộc biểu tình ở Iowa.Lệnh của ông cũng kêu gọi ưu đãi cho cư dân Hoa Kỳ so với du khách nước ngoài về bất kỳ "quy tắc truy cập giải trí nào, bao gồm cả quy tắc cho phép hoặc xổ số" tại các công viên. Tổng thống cho biết doanh thu mới sẽ "cải thiện quỹ và nâng cao kinh nghiệm trên toàn hệ thống công viên", theo CBS News. Bộ đã ước tính vào tháng Năm rằng một khoản phụ phí sẽ tạo ra hơn 90 triệu đô la một năm và nó sẽ dẫn đến sự sụt giảm của khách du lịch quốc tế khoảng 2%. Trong du lịch tổng thể, đó sẽ là giảm 0,3%.Hơn 100 công viên trong hệ thống hiện đang thu phí vào cửa. Bộ Nội vụ đã đề xuất cắt giảm ngân sách lớn nhất trong lịch sử của hệ thống công viên, hơn 1 tỷ đô la. Ngoài ra, dự luật của Trump đã thông qua Quốc hội hôm thứ Năm bãi bỏ hơn 260 triệu đô la được phân bổ cho nhân viên công viên, theo Hiệp hội Bảo tồn Công viên Quốc gia (National Parks Conservation Association), một nhóm vận động phi lợi nhuận cho biết.Một phân tích dựa trên dữ liệu của bộ phận cho thấy dịch vụ công viên đã mất 24% nhân viên thường trực kể từ tháng 1 và chỉ hơn 50% nhân viên theo mùa đã được thuê. "Tôi đã đến thăm các công viên quốc gia trong 30 năm và chưa bao giờ có sự hiện diện của các kiểm lâm viên quá vắng mặt", một du khách đến Công viên quốc gia Zion ở Utah đã viết phản hồi cho Dịch vụ Công viên Quốc gia. "Hãy thuê nhân viên công viên. Chúng tôi cần họ", khách truy cập viết.⦿ ---- Một chuyến bay của American Airlines đã phải chuyển hướng trở lại San Juan, Puerto Rico, sau khi một hành khách hiểu sai tin nhắn văn bản mà họ ngó thấy người bên cạnh. Một hành khách đã thấy người ngồi cạnh mình nhận được tin nhắn văn bản có nội dung "R.I.P." (viết tắt thường được sử dụng cho "an nghỉ" cầu nguyện cho người chết) và cho rằng đó là mối đe dọa đối với chuyến bay, theo Văn phòng Chất nổ và An toàn Công cộng của Puerto Rico.Chuyến bay 1847 của American Airlines, với dịch vụ từ San Juan (SJU) đến Dallas Fort Worth (DFW), đã quay trở lại SJU ngay sau khi khởi hành do có thể có lo ngại về an ninh. Chuyến bay đã hạ cánh an toàn tại SJU và lực lượng thực thi pháp luật đã kiểm tra và cho phép máy bay khởi hành trở lại. Chuyến bay 1847 của American Airlines cất cánh từ Sân bay quốc tế Luis Muñoz Marín ở Isla Verde. Chuyến bay hướng đến Dallas, nhưng cuối cùng đã quay trở lại San Juan trong bối cảnh nhận thấy mối đe dọa khoảng 30 phút sau khi cất cánh.Phó giám đốc an ninh của Aerostar, Félix Alvarado, đã điều tra tin nhắn như một mối đe dọa tiềm tàng. Hành khách nhận được tin nhắn đã chứng minh rằng một người thân đã chết vào ngày hôm trước, đồng thời nói thêm rằng họ đã lên chuyến bay sau khi rời khỏi kỳ nghỉ sớm, theo Primera Hora. Chiếc máy bay chở 193 hành khách đã tiếp tục hành trình và chuẩn bị cất cánh lúc 10 giờ sáng giờ địa phương.⦿ ---- Texas: Các quan chức ở Quận Kerr, Texas, cho biết chiều thứ Sáu rằng ít nhất 24 bé gái tham dự trại hè đã chết trong lũ lụt "thảm khốc" và khoảng 20 trẻ em bị mất tích từ một nơi cắm trại mùa hè cho thiếu nữ trong khu vực. Các bộ phận của sông Guadalupe, chạy từ quận đến Vịnh San Antonio, đã tăng cao 26 feet trong 45 phút vào sáng thứ Sáu, báo cáo của CNN. "Toàn bộ quận là một cảnh cực kỳ tích cực", văn phòng cảnh sát trưởng nói trong một bài đăng trên Facebook. "Cư dân được khuyến khích trú ẩn tại chỗ và không cố gắng đi du lịch. Những con lạch gần đó, suối và sông Guadalupe nên ngay lập tức di chuyển lên mặt đất cao hơn."Cảnh sát trưởng Larry Leitha cho biết ông đoán số người chết sẽ tăng lên. Thẩm phán Rob Kelly, giám đốc điều hành của quận, báo cáo rằng hàng chục cuộc giải cứu nước cao đã được thực hiện, báo cáo của San Antonio Express-News. Ít nhất 14 máy bay trực thăng và 12 máy bay không người lái và hơn 500 người đã giúp giải cứu người lớn và trẻ em trên cây gần trại huyền bí ở Hunt, theo Trung úy Dan Patrick nói.⦿ ---- Florida: Một nghiên cứu gần đây của FinanceBuzz đã liệt kê ra các thành phố nhàm chán nhất ở Mỹ - và hóa ra lựa chọn số 1 là ở đâu đó ở Florida. Chấm điểm mỗi thành phố dựa trên các yếu tố như các điểm tham quan địa phương, các hoạt động ngoài trời, cuộc sống về đêm, lễ kỷ niệm và nhiều hơn nữa. Điều gì làm cho một thành phố nhàm chán? Trong khi hầu hết các lõi đô thị đều có thương hiệu quyến rũ của riêng họ, một số người nổi tiếng hơn những người khác khi nói đến văn hóa, cuộc sống về đêm và những việc cần làm, nghiên cứu đọc.Với ý nghĩ đó, nhóm FinanceBuzz đã thu thập dữ liệu về 75 thành phố lớn nhất của Mỹ và xếp hạng chúng từ hầu hết đến ít nhàm chán nhất. Nhìn chung, thành phố nhàm chán nhất trong cả nước được xác định là Jacksonville, với điểm số thấp đáng kinh ngạc chỉ 14.3. Bao gồm gần 875 dặm vuông diện tích, Jacksonville là thành phố lớn nhất theo khu vực ở Hoa Kỳ nhưng chỉ lớn thứ 10 theo dân số. Điều này có nghĩa là có những đoạn đường lớn của thành phố nơi mật độ dân số tương đối thấp, dẫn đến các trường hợp thấp hơn của những thứ như hộp đêm và nhà hàng giành giải thưởng.Trên thực tế, 54% của tất cả các nhà hàng ở Jacksonville là chuỗi, gắn liền với tỷ lệ cao thứ tư trong cả nước, trong khi thành phố có tỷ lệ hộp đêm thấp thứ ba và tỷ lệ địa điểm hòa nhạc thấp thứ tư trên đầu người của bất kỳ thành phố nào. Mặc dù vậy, đó là thành phố duy nhất ở Florida hoạt động kém.Miami thực sự hóa ra là thành phố thú vị thứ hai trong cả nước, theo sát bởi Orlando ở vị trí thứ 4. Miami kiếm được điểm đặc biệt cao nhờ cảnh ẩm thực nhộn nhịp, với tỷ lệ cao các nhà hàng được Michelin công nhận, hàng tấn khách du lịch và rất nhiều điểm tham quan địa phương. Đây cũng là những lý do tương tự cho vị trí đẹp của thành phố, vì Orlando tự hào có một số công viên chủ đề, cũng như một bộ công viên và điểm tham quan nhỏ hơn.Bảng xếp hạng nhàm chán nhất Mỹ ở Florida:Số 1: Jacksonville - 14.3Số 9: Tallahassee - 20.5Số 56: Tampa - 51.6Số 72: Orlando - 68.1Số 74: Miami - 71.7⦿ ---- California: Một người đàn ông và người vợ mang thai của anh đã được nhìn thấy bị đưa ra khỏi xe của họ trước khi họ bị bắt bởi các đặc vụ ICE ở Thung lũng Simi Valley. Nhân chứng, người chỉ tự nhận mình là Briana, cho biết vụ việc xảy ra gần Đại lộ Royal và đường Carson vào khoảng 8 giờ sáng. Hai vợ chồng đang ngồi trong một chiếc SUV, đột nhiên bị bao quanh bởi ba chiếc xe trong khi một số đặc vụ đeo mặt nạ đến gần chiếc SUV và mở cửa. Các đặc vụ được nhìn thấy kéo người đàn ông và người phụ nữ ra khỏi xe.Họ đã rất nhanh chóng, họ rút đi liền, phá vỡ các cửa sổ xe, Briana nói. Bạn có thể thấy đôi dép của người chồng bị bỏ lại ở đó. Nó khá đau thương. Nó diễn ra ở khắp mọi nơi. Nó chỉ là luật pháp, tôi đoán vậy. Briana cho biết cô đang lái xe khi nhận thấy các đặc vụ đeo mặt nạ và quyết định kéo qua để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô cho biết cặp vợ chồng ở độ tuổi 30s và chỉ có thể nói tiếng Tây Ban Nha. Cô đã được nghe thấy tiếng la hét với các đặc vụ, nhưng không can thiệp về mặt thể chất với vụ bắt giữ.[Người đàn ông và phụ nữ] cứ nhìn tôi, như, yêu cầu giúp đỡ, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là chụp hình ghi lại họ, cô nói. Họ chỉ tuyệt vọng để thoát khỏi tình huống. Họ sợ hãi. Có những người có mặt nạ. Họ là ai? Họ đang đi đâu? Briana nói rằng tại một thời điểm, người đàn ông bị giữ trên mặt đất nói với các đặc vụ rằng vợ anh ta đang mang thai. Có ba đặc vụ ghim xuống một phụ nữ mang thai, cô nói. Không có lý do gì cho điều đó.Cuối cùng, cặp vợ chồng bị lôi vào xe và lái đi. Phóng viên đài KTLA, Lindsey Pena đã có thể liên lạc với người phụ nữ mang thai, người nói rằng cô và chồng đã được đưa đến một trại giam ở Camarillo. Cô cho biết chồng cô vẫn bị giam giữ, nhưng cô đã được thả ra với một khóa điện từ ở mắt cá chân và có một cuộc hẹn tiếp theo tại cơ sở vào tuần tới.⦿ ---- Canada: Bao Tran trúng số 1 triệu Gia kim. Khi Bao Tran quét vé số Lotto 6-49 của mình tại trạm xăng Hughes gần Đường 124 và Đường 97, anh đã vô cùng vui mừng khi biết mình đã trúng giải thưởng mà anh nghĩ là 100.000 đô la. Tran, người bản xứ Edmonton, đã trúng giải thưởng bằng cách khớp với lựa chọn trong đợt rút thăm quả bóng vàng Lotto 6-49 ngày 21 tháng 5, Alberta Gaming Liquor and Cannabis cho biết trong một bản tin phát hành vào thứ Sáu. Tran cho biết anh khá vui khi trúng 100.000 đô la.Đó là lý do tại sao anh vô cùng sốc khi bạn anh xem lại tờ vé số và nói với anh rằng anh thực sự đã trúng số tiền khổng lồ 1 triệu đô la. "Tôi rất vui khi trúng 100.000 đô la", Tran cho biết trong bản tin phát hành. "Bây giờ, tôi cảm thấy rất vui!" Tran, người mới kết hôn tại Việt Nam, cho biết anh rất vui khi được chia sẻ sự ngạc nhiên của mình với vợ. “Tôi sẽ làm vợ tôi bất ngờ bằng cách mua một ngôi nhà và một chiếc xe mới cho nàng,” Tran nói.⦿ ---- HỎI 1: Lệnh cấm điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác ở các trường Hoà Lan đã cải thiện sự tập trung giữa các học sinh?ĐÁP 1: Đúng vậy. Lệnh cấm điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác ở các trường Hoà Lan đã cải thiện sự tập trung giữa các học sinh, theo một nghiên cứu được ủy quyền bởi chính phủ Hoà Lan cho thấy. Tới 3/4 trong số 317 trường trung học được khảo sát báo cáo rằng lệnh cấm đã có tác động tích cực đến sự tập trung của học sinh. Ngoài ra, gần 2/3 đã lưu ý một sự cải thiện về môi trường xã hội trong trường học của họ và 1/3 quan sát được thành tích học tập tốt hơn trong học sinh. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Hình xăm không nói lên được tính cách và dễ gây nhầm lẫn?ĐÁP 2: Đúng vậy. Hình xăm đã trở thành một hình thức thể hiện bản thân, một phương tiện để nói với thế giới điều gì đó về bản thân bạn. Thật không may, các nhà quan sát chủ yếu đọc sai những tín hiệu không rõ ràng này và đánh giá sai tính cách của những người mang hình xăm, một nghiên cứu mới cho biết. Chi tiết: