(8.7.2025) - VN-TQ thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa 2 nước. VN xin TQ ưu tiên giúp xây đường sắt - Trump đổ tội Biden làm chết nhiều người ở mưa lũ Texas - Cựu quan chức Houston nói thẳng: Nạn nhân lũ lụt là da trắng, Ky tô giáo nên ưu tiên cứu hộ; Nếu nạn nhân da nâu thì bị lơ là rồi

QUẬN CAM (VB-8/7/2025) ⦿ ---- Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (Li Qiang) đã cùng đồng ý thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Brazil, theo chính phủ Việt Nam cho biết hôm thứ Ba.

Động thái này diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố một thỏa thuận thương mại mới với Việt Nam, theo đó sẽ áp thuế 20% đối với tất cả hàng xuất cảng của Việt Nam sang Hoa Kỳ nhưng cũng áp thuế 40% đối với hàng trung chuyển qua Việt Nam từ các nước thứ ba.

Chi tiết về mức thuế 40% đối với hàng trung chuyển vẫn chưa được công bố, nhưng các nhà phân tích cho biết biện pháp này chủ yếu nhằm vào các thành phần và vật liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc, nguồn đầu vào chính của Việt Nam cho các ngành sản xuất của mình. Mức thuế này thấp hơn mức thuế ban đầu là 46% mà Trump đe dọa vào tháng 4 và Việt Nam cũng đồng ý nhập các sản phẩm của Hoa Kỳ với mức thuế 0%.

Trong cuộc họp BRICS với Lý, ông Chính cũng kêu gọi Trung Quốc ưu tiên hợp tác xây dựng đường sắt, đồng thời cho biết Việt Nam sẽ bắt đầu xây dựng một tuyến đường sắt mới kết nối hai nước vào tháng 12.

⦿ ---- Bộ trưởng Phục hồi Kinh tế Nhật Bản Ryosei Akazawa, nhà đàm phán chính của nước này trong các cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, cho biết hôm thứ Ba rằng sẽ không có thời hạn nào, bao gồm cả mục tiêu hiện tại là ngày 1 tháng 8, được đặt ra để kết thúc các cuộc đàm phán. Ông nhấn mạnh rằng không có thỏa thuận nào với Washington là khả thi nếu không có thỏa thuận về thuế xe hơi, vì ngành công nghiệp xe là chìa khóa cho nền kinh tế Nhật Bản và sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi mức thuế 25% của Hoa Kỳ.

Akazawa nói thêm rằng Nhật Bản đã đưa tất cả các vấn đề chính lên bàn đàm phán nhưng sẽ không hy sinh ngành nông nghiệp của mình vì một thỏa thuận. Những phát biểu của ông diễn ra sau các cuộc điện đàm sâu rộng với Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick vào ngày 3 và 5 tháng 7, khi cả hai bên đều tìm cách tránh tăng thuế sau khi lệnh đình chỉ hiện tại hết hạn vào ngày 9 tháng 7. Ông ám chỉ rằng Nhật Bản và Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ gia hạn lệnh đóng băng hoặc khởi động thêm các cuộc đàm phán cấp cao.

⦿ ---- Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba coi quyết định áp thuế 25% đối với hàng Nhật Bản vào Mỹ của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8, là "thực sự đáng tiếc". Ishiba lưu ý rằng mặc dù mức thuế này thấp hơn mức đề xuất ban đầu, nhưng quyết định được chuyển qua thư cho Nhật Bản, tạo cơ hội cho các cuộc thảo luận sắp tới giữa hai đối tác truyền thống. Bộ trưởng cũng cam kết sẽ thực hiện mọi bước cần thiết để giảm thiểu tác động của việc tăng thuế sắp tới đối với nền kinh tế xuất cảng của Nhật Bản.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia đàm phán với Hoa Kỳ để tìm hiểu khả năng đạt được thỏa thuận cùng có lợi trong khi vẫn bảo vệ lợi ích quốc gia của chúng tôi", Ishiba cho biết trong cuộc họp của lực lượng đặc nhiệm về thuế quan. "Nhật Bản đã tránh nhượng bộ dễ dàng trong khi vẫn yêu cầu và bảo vệ những gì cần thiết".

⦿ ---- Việc Elon Musk quay trở lại chính trường một lần nữa đang thử thách sự kiên nhẫn của ban quản trị Tesla, theo báo Washington Post. Và, vâng, câu chuyện đó có vẻ quen thuộc, nhưng "Tôi nghe nhiều cổ đông nói rằng sự thất vọng đang đạt đến đỉnh điểm", theo lời Dan Ives, người ủng hộ Tesla và Musk lâu năm của Wedbush Securities, cho biết. "Ban quản trị không thể chỉ ngồi đây và nhìn mọi chuyện trôi qua mà không nói gì và không đặt ra các biện pháp bảo vệ". Lời cảnh báo của ông được đưa ra sau khi Musk công bố kế hoạch thành lập một đảng chính trị mới.

Bài viết của tờ Washington Post nêu chi tiết về sự thất vọng của các nhà đầu tư Tesla, bao gồm cả một nhà đầu tư nổi tiếng khác, Alexandra Merz, hay còn gọi là TeslaBoomerMama. Năm ngoái, bà đã ủng hộ Musk rất nhiều trong cuộc chiến pháp lý của ông về gói lương. Nhưng vào cuối tuần, bà đã viết: "Nếu tôi có thể đưa ra một lời khuyên cho Ban quản trị [Tesla]: Đừng vội vàng đưa ra một gói lương mới ngay bây giờ".

Trong khi đó, cổ phiếu của Tesla đã đóng cửa giảm gần 7% vào hôm qua, thứ Hai, theo Reuters. Và trong khi Musk vẫn là người giàu nhất hành tinh cho đến nay, giá trị tài sản ròng của ông đã giảm khoảng 20 tỷ đô la xuống còn 361 tỷ đô la trong tháng qua khi ông bắt đầu gây gổ với Tổng thống Trump, Axios lưu ý. Xu hướng đó có thể tăng tốc nếu Musk trở thành kẻ thù vĩnh viễn của một tổng thống mà đảng của Trump kiểm soát cả hai viện của Quốc hội—và các hợp đồng của chính phủ.

⦿ ---- Người dẫn chương trình của Fox News, Will Cain là nhân vật truyền thông mới nhất bên cánh hữu thất vọng vì bản ghi nhớ của chính quyền Trump bác bỏ một số thuyết âm mưu được lưu hành rộng rãi về nhà tài chính ấu dâm Jeffrey Epstein. "Tôi đang xem bản ghi nhớ này. Nó nói rằng không có danh sách khách hàng. À ha, tôi không biết điều đó có nghĩa là gì", Cain nói. "Không có tờ giấy in nào có danh sách tên [khách hàng ấu dâm của Epstein] trên đó, nhưng có khách hàng, đúng không?"

Bản ghi nhớ từ Bộ Tư pháp (DOJ) và FBI công bố hôm thứ Hai cho biết không có bằng chứng nào cho thấy Epstein đã bắt chẹt những nhân vật quyền lực trên thế giới hoặc rằng ông ta giữ cái gọi là danh sách khách hàng của những người mà các cô gái vị thành niên bị buôn bán. Bản ghi nhớ cũng viết rằng Epstein đã tự tử, thay vì bị thủ tiêu bịt miệng để che đậy một âm mưu toàn cầu, như thuyết âm mưu đã nêu. "Vậy, tôi có nên tin rằng tất cả chỉ là Jeffrey Epstein và các nạn nhân trong những video đó không? Thật khó để chấp nhận rằng không còn gì để xem ở đây nữa", Cain nói trên Fox News.

Bản ghi nhớ thứ Hai, được Axios đưa tin lần đầu vào tối Chủ Nhật, đã khiến nhiều người trên MAGA World tức giận vì thiếu tiết lộ. Nhiều người bên phải hy vọng rằng các quan chức của Trump sẽ chứng minh được lý thuyết của họ rằng các quan chức Đảng Dân Chủ nhiều năm nay muốn dìm vụ án Epstein để chẹ đậy.

Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi — hiện đang phải đối mặt với sức ép từ những người có ảnh hưởng cánh hữu về bản ghi nhớ — trước đó đã tuyên bố rằng công chúng sẽ được xem "toàn bộ hồ sơ của Epstein". Một bản công bố một phần hồ sơ vào tháng 2 không chứa bất kỳ phát hiện mới quan trọng nào.

Will Cain trước đây đã tấn công tỷ phú Elon Musk vì Musk tuyên bố rằng Tổng thống Trump bị nêu tên trong hồ sơ khách hàng của Epstein trong cuộc chia tay công khai trên mạng xã hội với tổng thống vào đầu tháng 6. Bây giờ thì có các bé gái nạn nhân, có hồ sơ bắt trọn ổ thủ phạm Epstein mà Bondi từng nói rằng có danh sách khách hàng đang đặt trên bàn làm việc của bà và chứng cớ là nhiều ngàn video. Bây giờ Bondi nói không có gì hết, không có danh sách khách hàng của Epstein mà Musk gợi ý là có tên Trump trong danh sách. Khép hồ sơ, theo lời Bondi, vì không có gì nữa.

⦿ ---- Trump đổ tội Biden là nguyên nhân chết nhiều người ở mưa lũ Texas: Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm thứ Hai đã đưa ra lập trường cứng rắn chống lại việc nhanh chóng đổ lỗi cho chính phủ trong bối cảnh xảy ra thảm kịch – trong trường hợp này là trận lũ lụt chết 84 người ở Texas. "Nhiều quan chức dân cử của đảng Dân chủ đang cố biến điều này thành một trò chơi chính trị; nhưng không phải vậy", Leavitt nói, trong bối cảnh có những ý kiến ​​cho rằng thảm kịch này có liên quan đến việc Trump cắt giảm Cơ quan Thời tiết Quốc gia.

Bà nói thêm: "Tôi chỉ nghĩ rằng những bình luận đó thật đồi trụy và đáng khinh, đặc biệt là khi rất nhiều người Mỹ đang đau buồn vì mất con". Tuy nhiên, chưa đầy 24 giờ trước khi Leavitt đưa ra bình luận, chính ông chủ của bà, Trump, đã đổ lỗi – không phải cho chính phủ đương nhiệm mà là chính phủ trước đó. "Nếu bạn nhìn vào tình hình nước lũ đó, thì đó thực sự là do Biden sắp đặt", Trump nói.

Trump nhanh chóng làm rõ rằng ông không thực sự đổ lỗi cho Biden – ông đã trích dẫn bản chất lịch sử của trận lũ lụt – nhưng không có nghi ngờ gì rằng ông đang cố gắng chuyển trách nhiệm tiềm tàng cho bất kỳ sai lầm nào của Trump sang Biden. Và thực sự, đây đã trở thành kiểu của Trump. Khi có điều gì đó tồi tệ xảy ra - bao gồm cả thảm kịch - phản xạ của Trump là đổ lỗi cho người tiền nhiệm của mình. Và thường thì, bất chấp lời cảnh báo của Leavitt, ông đổ lỗi cho Biden rất nhanh.

Sau vụ tai nạn thảm khốc trên sông Potomac gần Washington, DC, vào cuối tháng 1/2025 khiến 67 người thiệt mạng, Trump đã đổ lỗi cho chính quyền Biden và các chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) - mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy có mối liên hệ như vậy. Ông Trump đã làm như vậy ngay cả khi các thi thể đang được kéo lên khỏi sông Potomac.

Vào tháng 5, sau nhiều vụ tai nạn và trục trặc kỹ thuật trong một số trường hợp đã gây chấn thương cho các kiểm soát viên không lưu, Trump đã nói thêm rằng "Biden đã không làm gì trong bốn năm".

Và chỉ mới tuần trước, Trump đã gợi ý rằng các kiểm soát viên không lưu sẽ có thiết bị tốt hơn, nhưng "sau đó Biden đã hủy đơn đặt hàng khi ông ấy nhậm chức". Bình luận này lặp lại những bình luận trước đó của Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy. Không rõ Trump đang ám chỉ điều gì. Trong nhiều thập niên, các chính quyền đã từ chối chủ động hiện đại hóa kiểm soát không lưu. Điều đó bao gồm các đề xuất của Trump chưa bao giờ được ban hành, theo tờ New York Times đưa tin.

Sau một vụ tấn công bằng bom xăng chống Do Thái ở Boulder, Colorado vào tháng trước khiến hàng chục người bị thương và cuối cùng là tử vong, ngày hôm sau Trump đã đổ lỗi cho "Chính sách biên giới mở vô lý của Biden". Các quan chức chính quyền cấp cao khác cũng hùa theo quan điểm chụp mũ di dân đó, với cố vấn Nhà Trắng Stephen Miller gọi nghi phạm là "người nước ngoài bất hợp pháp" được hưởng lợi từ các chính sách "nhập cư tự sát" của Biden.

Thực tế phức tạp hơn, như tờ Atlantic đưa tin. Người đàn ông Ai Cập đó đã đến Mỹ vào năm 2022 trong thời chính quyền Biden, nhưng anh ta không vượt biên trái phép. Thay vào đó, anh ta đến bằng thị thực du lịch mà chính quyền đầu tiên của Trump thường xuyên cấp, sau đó nộp đơn xin tị nạn - một quy trình cho phép một người tạm thời ở lại đất nước. Đơn xin đó vẫn đang chờ chính quyền Trump xử lý khi các cuộc tấn công xảy ra.

⦿ ---- Cựu quan chức Houston nói thẳng: Nếu nạn nhân lũ lụt là người da nâu thì không được cứu hộ nhiệt tình như thế. Một cựu thành viên được bổ nhiệm vào hội đồng thành phố Houston gần đây đã bị chỉ trích vì tuyên bố rằng một trại hè ở Texas bị lũ lụt tàn phá là "chỉ dành cho người da trắng, bảo thủ [và] theo đạo Thiên chúa". Bà Sade Perkins, cựu thành viên của Hội đồng An ninh Lương thực Houston, đã đưa ra tuyên bố về Trại Mystic ở Hunt, Texas, trong một video TikTok vào cuối tuần này.

Văn phòng của Thị trưởng Houston John Whitmire đã xác nhận với Fox News Digital rằng Perkins đã đăng video đó. Bà được cựu Thị trưởng Sylvester Turner bổ nhiệm vào năm 2023 và nhiệm kỳ của bà đã kết thúc vào tháng 1 năm 2025. Trong video của mình, Perkins bắt đầu bằng cách dự đoán rằng bà "có thể sẽ bị tẩy chay vì nói những điều này".

"Nhưng Trại Mystic là trại Thiên chúa giáo chỉ dành cho nữ sinh da trắng", Perkins tiếp tục. "Họ thậm chí không có một người châu Á tượng trưng, ​​họ không có một người da đen tượng trưng, ​​đó là một trại Thiên chúa giáo bảo thủ toàn người da trắng. Nếu bạn không phải người da trắng, bạn là trật đường rầy. Bạn không được vào, bạn không được đi, chấm hết."

Perkins nói thêm, "Không phải là chúng tôi không muốn tìm thấy các cô gái, bất kể là cô gái nào mất tích... nhưng bạn nên tin rằng, đặc biệt là trong bối cảnh chính trị hiện nay, nếu đây là một nhóm các cô gái gốc Tây Ban Nha... thì họ sẽ không nhận được sự quan tâm [cứu hộ] như vậy. Sẽ chẳng ai quan tâm đâu."

Cựu viên chức cho biết bà "không có ý định che giấu" những cô gái mất tích hoặc thiệt mạng do lũ lụt, và nói rằng bà "hy vọng tất cả họ đều được tìm thấy", nhưng cho rằng có quá nhiều sự hỗ trợ và thông cảm dành cho họ. "Họ muốn bạn thông cảm với những người này. Họ muốn bạn ra khỏi giường, ra khỏi nhà và đi tìm những người này, và quyên góp tiền của bạn để đi tìm những người này," Perkins nói trong video.

"Trong khi đó, họ đang trục xuất các thành viên gia đình của bạn. Trong khi đó, họ đang lập các trại tập trung và nhà tù cho các thành viên gia đình của bạn. Và tôi cần tất cả các bạn ghi nhớ điều đó trước khi tất cả các bạn ra ngoài đó và đi ủng đi mưa và đi tìm những cô bé này."

Phát biểu với Fox News, văn phòng của Whitmire cho biết Perkins sẽ không được tái bổ nhiệm vào hội đồng quản trị và gọi những bình luận của cô là "hoàn toàn không phù hợp". "Những bình luận được chia sẻ trên mạng xã hội là hoàn toàn không phù hợp và không có chỗ đứng trong một xã hội tử tế, đặc biệt là khi các gia đình đang đau buồn vì những cái chết đã được xác nhận và cuộc tìm kiếm những người mất tích đang diễn ra", tuyên bố từ văn phòng thị trưởng cho biết.

"Thị trưởng John Whitmire sẽ không tái bổ nhiệm cô Perkins và đang thực hiện các bước ngay lập tức để loại cô vĩnh viễn khỏi hội đồng quản trị." Tính đến Chủ Nhật, ít nhất 84 người đã được xác nhận tử vong do trận lũ thảm khốc, trong đó phần lớn là trẻ em. Ít nhất 10 trại viên từ Trại Mystic vẫn mất tích.

⦿ ---- Texas: Quận Kerr, nơi 84 người—trong số đó có 28 là trẻ em—đã chết trong trận lũ lụt thảm khốc vào cuối tuần này, biết rằng lũ quét là mối nguy hiểm trong khu vực—nhưng đơn xin tài trợ để cải thiện hệ thống cảnh báo lũ lụt của quận đã bị Sở Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Texas (Texas Division of Emergency Management) từ chối vào cả năm 2017 và 2018, theo các báo USA Today và Houston Chronicle.

Các khoản tài trợ đã có sẵn, một số trong số đó được dành cho các biện pháp phòng ngừa, nhờ vào quỹ của Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang FEMA đã được giải ngân sau những trận mưa tàn khốc ở tiểu bang vào năm 2016. Nhiều quỹ hơn đã được giải ngân sau cơn bão Harvey vào năm sau. Quận cũng đã cố gắng vô ích để xin tài trợ từ Hội đồng Phát triển Nước Texas (Texas Water Development Board) vào cùng thời điểm đó, nhưng hội đồng chỉ đồng ý cung cấp 5% trong tổng chi phí ước tính là 1 triệu đô la để nâng cấp hệ thống cảnh báo lũ lụt cũ kỹ của quận.

"Vào thời điểm đó, chúng tôi đã từ bỏ ý định đó", William Rector, chủ tịch hội đồng quản trị của Cơ quan Sông Guadalupe Thượng (Upper Guadalupe River Authority) cho biết. Các quan chức địa phương khác cũng lưu ý rằng ý tưởng này không bao giờ thành hiện thực do chi phí. Các quan chức tiểu bang đã không cung cấp thông tin chi tiết về lý do tại sao các khoản quận xin tài trợ bị từ chối. Chronicle cho biết biên bản ghi chép các cuộc thảo luận về nhu cầu cập nhật hệ thống cảnh báo, bắt đầu vào năm 2015, đóng vai trò là "tiền đề lạnh lùng" cho thảm kịch cuối tuần này. "Chúng tôi cũng có nhiều trại hè hơn bất kỳ nơi nào khác dọc theo Sông Guadalupe", theo một ủy viên của Quận Kerr lưu ý tại một cuộc họp công khai năm 2016.

⦿ ---- Mục sư sẽ tự do tuyên bố chính trị mùa bầu cử, theo nhận định mới của Sở Thuế. IRS cho biết các mục sư ủng hộ các ứng cử viên chính trị từ bục giảng không nên bị tước bỏ tư cách miễn thuế của họ, theo AP đưa tin. Động thái này thực chất kêu gọi một sự miễn trừ cho các tổ chức tôn giáo khỏi quy tắc IRS hiếm khi được sử dụng có tên là Tu chính án Johnson, được đưa ra vào năm 1954 và được đặt theo tên của Thượng nghị sĩ Lyndon Johnson khi đó.

Trong một hồ sơ chung gửi lên tòa án nhằm chấm dứt một vụ kiện đang diễn ra chống lại IRS, cơ quan thu thuế và Hiệp hội Phát thanh Tôn giáo Quốc gia (National Religious Broadcasters Association)—một tập đoàn truyền thông Tin lành—và các nguyên đơn khác đã yêu cầu một tòa án liên bang ở Texas ngăn chặn chính phủ thực thi Tu chính án Johnson đối với các nguyên đơn. Tu chính án Johnson là tu chính án năm 1954 đối với bộ luật thuế của Hoa Kỳ, cấm các tổ chức miễn thuế, bao gồm cả nhà thờ, ủng hộ hoặc phản đối các ứng cử viên chính trị.

Nhóm truyền thông Cơ đốc giáo và những người khác đã đệ đơn kiện IRS vào tháng 8 năm ngoái, tuyên bố rằng tu chính án này vi phạm quyền Tu chính án thứ nhất của họ đối với quyền tự do ngôn luận và tự do thực hành tôn giáo, cùng với các biện pháp bảo vệ pháp lý khác. Vào thứ Hai, IRS và các nguyên đơn đã viết rằng Tu chính án Johnson nên được diễn giải "để nó không truyền đạt thông tin từ nhà thờ đến giáo đoàn của mình liên quan đến các buổi lễ tôn giáo thông qua các kênh truyền thông thông thường về các vấn đề đức tin". IRS thường không thực thi Tu chính án Johnson đối với các nhà thờ vì các bài phát biểu liên quan đến chính trị bầu cử.

Tổng thống Trump đã nói rằng ông muốn xóa bỏ Tu chính án Johnson và đã ký một sắc lệnh hành pháp vào năm 2017 chỉ đạo Bộ Tài chính bỏ qua quy tắc này. "Tôi sẽ xóa bỏ và phá hủy hoàn toàn Tu chính án Johnson và cho phép những người đại diện cho đức tin của chúng ta được tự do phát biểu mà không sợ bị trả thù", Trump đã nói tại Bữa sáng cầu nguyện toàn quốc năm 2017, đây là một sự kiện nổi bật quy tụ các nhà lãnh đạo tôn giáo, chính trị gia và chức sắc. Đầu năm nay, các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã đưa ra luật để xóa bỏ Tu chính án Johnson.

⦿ ---- Theo các nguồn tin đã nói chuyện với các hãng thông tấn như Wall Street Journal và New York Times, hành khách đi máy bay có thể sớm được phép đi giày khi đi qua trạm kiểm soát an ninh. Giày dép đã trở thành vấn đề an ninh sân bay vào cuối năm 2001 khi, sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, cái gọi là "kẻ đánh bom giày" đã giấu một quả bom trong giày của mình trên chuyến bay từ Paris đến Miami và cố gắng kích nổ trên không.

Nhưng các chính sách của Cục An ninh Giao thông TSA không nhất quán cho đến năm 2006, khi TSA bắt đầu yêu cầu hành khách cởi giày khi vào cổng kiểm tra an ninh sân bay. Kể từ đó, chỉ những người từ 12 tuổi trở xuống, 75 tuổi trở lên hoặc những người đã trả tiền để tham gia chương trình PreCheck của TSA mới được miễn yêu cầu bị chỉ trích rất nhiều này.

Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy vào tháng 4 đã thăm dò ý kiến ​​không chính thức của các gia đình về cách cải thiện chuyến đi của họ và đi đến kết luận rằng "TSA là khiếu nại số 1 về du lịch". Cụ thể, yêu cầu về giày dép đã bị chỉ trích và đổ lỗi cho sự chậm trễ tại các trạm kiểm soát. Khi được hỏi về thay đổi được báo cáo trong chính sách, lần đầu tiên được tiết lộ trong bản tin du lịch Gate Access, TSA chỉ nói rằng, "TSA và DHS luôn khám phá những cách mới và sáng tạo để nâng cao trải nghiệm của hành khách và thế trận an ninh vững chắc của chúng tôi. Bất kỳ bản cập nhật tiềm năng nào đối với quy trình an ninh của chúng tôi sẽ được ban hành thông qua các kênh chính thức."

⦿ ---- Mỹ nói trước LHQ: hãy mặc kệ tình hình Taliban áp bức phụ nữ và trẻ em. Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết vào hôm thứ Hai bất chấp sự phản đối của Hoa Kỳ kêu gọi những người cai trị Taliban của Afghanistan đảo ngược tình trạng áp bức ngày càng tồi tệ của họ đối với phụ nữ và trẻ em gái và xóa bỏ mọi tổ chức khủng bố. Nghị quyết dài 11 trang này cũng nhấn mạnh "tầm quan trọng của việc tạo ra các cơ hội phục hồi kinh tế, phát triển và thịnh vượng ở Afghanistan", AP đưa tin, đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo và kinh tế khủng khiếp của đất nước này.

Nghị quyết này không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý nhưng được coi là sự phản ánh của dư luận thế giới. Cuộc bỏ phiếu có 116 phiếu thuận, hai phiếu chống—Hoa Kỳ và Israel—và 12 phiếu trắng, bao gồm Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Iran. Kể từ khi trở lại nắm quyền ở Afghanistan vào năm 2021, Taliban đã áp dụng các biện pháp khắc nghiệt, cấm phụ nữ đến những nơi công cộng và cấm trẻ em gái đến trường sau lớp sáu. Tuần trước, Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên chính thức công nhận chính quyền Taliban.

Đại sứ Liên hợp quốc Antje Leendertse của Đức, quốc gia bảo trợ cho nghị quyết này, đã phát biểu trước hội đồng trước cuộc bỏ phiếu rằng quốc gia của bà và nhiều quốc gia khác vẫn vô cùng quan ngại về tình hình nhân quyền tồi tệ ở Afghanistan, đặc biệt là việc Taliban "gần như xóa bỏ hoàn toàn" quyền của phụ nữ và trẻ em gái. Bà cho biết thông điệp cốt lõi của nghị quyết này là nói với những bà mẹ Afghanistan đang nuôi con ốm yếu và thiếu ăn hoặc đang thương tiếc các nạn nhân của các cuộc tấn công khủng bố, cũng như hàng triệu phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan bị nhốt ở nhà rằng họ không bị lãng quên.

Cố vấn Bộ trưởng Hoa Kỳ Jonathan Shrier đã chỉ trích nghị quyết này, ông cho biết nghị quyết này sẽ đền đáp "sự thất bại của Taliban bằng nhiều cam kết và nguồn lực hơn". Ông cho biết chính quyền Trump nghi ngờ rằng họ sẽ không bao giờ theo đuổi các chính sách "phù hợp với kỳ vọng của cộng đồng quốc tế". Shrier cho biết "Trong nhiều thập niên, chúng tôi đã gánh vác gánh nặng hỗ trợ người dân Afghanistan bằng thời gian, tiền bạc và quan trọng nhất là mạng sống của người Mỹ. Đã đến lúc Taliban phải hành động. Hoa Kỳ sẽ không còn dung túng cho hành vi tàn ác của họ nữa".

⦿ ---- Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Quốc gia (NFIB) đã tuyên bố vào thứ Ba trong báo cáo của mình rằng Chỉ số lạc quan của Doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ đạt 98,6 vào tháng 6, giảm 0,2 so với tháng 5.

Tỷ lệ phần trăm ròng của chủ sở hữu thấy doanh số thực tế tăng đã giảm 3 điểm trong tháng được báo cáo so với tháng 5 và hiện ở mức ròng 7%. Tỷ lệ phần trăm chủ sở hữu trích dẫn lạm phát là vấn đề chính của họ trong việc điều hành doanh nghiệp đã giảm 3 điểm trên cơ sở hàng tháng xuống còn 11%. Chỉ số bất ổn giảm năm điểm xuống còn 89 so với tháng 5.

"Sự lạc quan của doanh nghiệp nhỏ vẫn ổn định vào tháng 6 trong khi sự bất ổn đã giảm", Nhà kinh tế trưởng của NFIB Bill Dunkelberg cho biết. "Thuế vẫn là vấn đề hàng đầu trên Phố chính, nhưng nhiều người khác vẫn lo ngại về chất lượng lao động và chi phí lao động cao".

⦿ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Washington, DC, trong một bữa tối riêng tại Nhà Trắng. Trong chuyến thăm, Netanyahu đã chia sẻ một lá thư ông gửi cho Ủy ban Giải thưởng Nobel Hòa bình đề cử Trump. "Đó là đề cử ông cho giải thưởng, điều đó rất xứng đáng và ông nên nhận được nó", Netanyahu nói. "Ông ấy đang xây dựng hòa bình khi chúng ta nói chuyện ở một quốc gia, một khu vực sau một khu vực khác". Đây là chuyến thăm thứ ba của Netanyahu tới Hoa Kỳ kể từ khi Trump trở lại nhiệm sở vào tháng 1 năm 2025.

⦿ ---- Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến ​​sẽ gửi thêm vũ khí phòng thủ tới Ukraine, một sự đảo ngược so với quyết định của chính quyền Trump vào tuần trước về việc dừng vận chuyển một số tên lửa và đạn dược tới Kyiv. Bản cập nhật được đưa ra sau khi Tổng thống Trump, trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cho biết Hoa Kỳ phải gửi thêm vũ khí tới Ukraine để quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này có thể tự vệ trước cuộc tấn công liên tục của Nga.

"Chủ yếu là vũ khí phòng thủ, nhưng chúng đang bị tấn công rất, rất dữ dội. Rất nhiều người đang chết trong mớ hỗn độn đó", tổng thống nói với các phóng viên. "Chúng tôi sẽ gửi thêm một số vũ khí nữa. Chúng tôi phải làm vậy. Họ phải có khả năng tự vệ." Pentagon đã xác nhận động thái này vào tối thứ Hai, đồng thời cho biết thêm rằng việc xem xét kho dự trữ quân sự của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục.

⦿ ---- Diễn viên John Cusack, người từ lâu đã chỉ trích cuộc chiến của Israel ở Gaza, một lần nữa lại bị chỉ trích vì chia sẻ một meme "chống Do Thái" trên mạng xã hội. Cusack đã chia sẻ một hình ảnh liên kết cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken với nữ tú bà Ghislaine Maxwell và trùm ấu dâm Jeffrey Epstein. Hình ảnh này lưu ý rằng cha dượng của Blinken, Samuel Pisar, là luật sư của bố cô Ghislaine, Robert Maxwell. Theo Deadline, hình ảnh này dán nhãn Maxwells và Epstein là điệp viên Mossad, "một thuyết âm mưu vô căn cứ". Cả năm cá nhân đều được dán nhãn Ngôi sao David, ám chỉ đến các âm mưu về ảnh hưởng và quyền lực ẩn giấu của người Do Thái.

Người sáng lập blog Techdirt, Mike Masnick, một thành viên hội đồng quản trị Bluesky, cho biết bài đăng này là "bài viết chống Do Thái của Đức Quốc xã". Angus Johnston, một giáo sư lịch sử tại Đại học Thành phố New York, cho biết đó là "chủ nghĩa bài Do Thái trắng trợn". Bài đăng đã biến mất khoảng hai giờ sau khi được chia sẻ, mặc dù không rõ liệu Cusack đã xóa nó hay Bluesky đã can thiệp. Đây không phải là lần đầu tiên Cusack bị cáo buộc bài Do Thái. Trên Twitter vào năm 2019, anh đã chia sẻ một meme cho thấy Ngôi sao David trên một bàn tay đang đẩy một nhóm người xuống và một câu trích dẫn cho thấy bạn không được phép chỉ trích những kẻ áp bức. Sau đó, anh đã xin lỗi vì bài đăng "vô cảm và xúc phạm".

Gần đây hơn, Cusack đã lên tiếng chỉ trích cuộc chiến của Israel ở Gaza, nhấn mạnh đến cái chết liên tục của thường dân, bao gồm cả trẻ em. Gần đây, anh tuyên bố "lòng trung thành mù quáng" với Israel là "liên minh với chế độ diệt chủng" và lập luận rằng Iran nên có vũ khí hạt nhân vì đó là "cách duy nhất để ngăn chặn Hoa Kỳ và Israel ném bom mọi quốc gia ở Trung Đông", theo Jewish News Syndicate. Chỉ trong tuần này, anh đã chia sẻ một meme cho thấy cờ Đức Quốc xã và Liên minh miền Nam phun ra từ miệng của Tổng thống Trump.

⦿ ---- Đầu tiên, điều này đã xảy ra với chánh văn phòng của Trump là bà Susie Wiles. Bây giờ, nó đang xảy ra với bộ trưởng ngoại giao. Tờ Washington Post đưa tin rằng có người đang mạo danh Marco Rubio trong thư thoại và tin nhắn văn bản với sự trợ giúp của phần mềm AI. Bộ Ngoại giao đang điều tra và đã gửi cảnh báo tới tất cả nhân viên của mình. Rubio giả mạo "đã liên lạc với ít nhất 5 cá nhân không phải là người của Bộ, bao gồm 3 bộ trưởng ngoại giao [nước ngoài], một thống đốc Hoa Kỳ và 1 Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ", theo cảnh báo cho biết. Không có tên nạn nhân nào được đưa ra.

Động cơ chính xác không được biết, nhưng kẻ mạo danh có thể đang tìm cách truy cập vào thông tin hoặc tài khoản nhạy cảm. Một chuyên gia về chủ đề này cho biết với tờ báo rằng mánh khóe này - được triển khai thông qua một tài khoản giả trên nền tảng Signal - không quá khó.

Giáo sư Hany Farid của Berkeley cho biết "Bạn chỉ cần 15 đến 20 giây ghi âm tiếng nói của người đó, điều này rất dễ thực hiện trong trường hợp của Marco Rubio". "Bạn tải nó lên bất kỳ dịch vụ nào, nhấp vào nút có nội dung 'Tôi được phép sử dụng giọng nói của người này', sau đó bạn nhập những gì bạn muốn người đó nói." Không rõ liệu những người được liên hệ có phản hồi theo bất kỳ cách nào hay không.

⦿ ---- Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ sẽ cắt giảm khoảng 30.000 nhân viên, thay vì dự toán sẽ cắt 80.000 người, theo cơ quan này cho biết hôm thứ Hai. Bộ đã tuyển dụng khoảng 480.000 người vào đầu chính quyền Trump và dự kiến sẽ kết thúc năm tài chính vào tháng 9 với gần 450.000 nhân viên. Theo chương trình tinh giản biên chế chính phủ liên bang của Tổng thống Donald Trump, cơ quan này đã lên kế hoạch cắt giảm gần 400.000 nhân viên. Đề xuất đó đã vấp phải sự lên án rộng rãi từ các nhóm cựu chiến binh và đảng Dân chủ.

Trong một tuyên bố, cơ quan này cho biết họ đang trên đà cắt giảm nhân viên "thông qua lệnh đóng băng tuyển dụng của liên bang, hoãn đơn từ chức, nghỉ hưu và tình trạng hao hụt nhân sự thông thường". Cơ quan này không nêu lý do tại sao không cần phải cắt giảm thêm nữa. Từ tháng 1 đến tháng 6, cơ quan này đã cắt giảm gần 17.000 nhân viên và dự kiến "gần 12.000 nhân viên VA khác sẽ rời đi" vào ngày 30 tháng 9, VA cho biết. Theo trang web của VA, gần 9 triệu cựu chiến binh đã đăng ký vào Hệ thống chăm sóc sức khỏe VA vào tháng 3.

⦿ ---- Trump tạm thua kiện: Vào thứ Hai, một thẩm phán đã tạm thời cấm chính quyền Trump thu hồi nguồn tài trợ Medicaid cho Planned Parenthood, đóng băng một phần một điều khoản của Đạo luật bự và đẹp chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump ký thành luật.Lệnh hạn chế tạm thời của Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Indira Talwani có hiệu lực trong 14 ngày và chỉ đạo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh "thực hiện mọi bước cần thiết để đảm bảo rằng nguồn tài trợ Medicaid tiếp tục được giải ngân" cho Planned Parenthood. Phán quyết này, được đưa ra sau vụ kiện của Planned Parenthood, không áp dụng cho bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nào khác.Vụ kiện nhắm vào một phần trong dự luật chính sách trong nước mang tính biểu tượng của ông Trump, dự luật này sẽ cắt bất kỳ nguồn tài trợ Medicaid liên bang nào cho các nhóm "chủ yếu tham gia vào các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản và chăm sóc y tế liên quan" cung cấp dịch vụ phá thai.Quy định này không trực tiếp đề cập đến Planned Parenthood, nhưng nhóm này lập luận rằng đó là "một nỗ lực trắng trợn nhằm tận dụng sức mạnh chi tiêu của chính phủ để tấn công và trừng phạt Planned Parenthood và chỉ trích một cách không được phép vì cách đối xử bất lợi".Tiền Medicaid của liên bang hiện không thể được sử dụng để chi trả cho phá thai ngoại trừ trường hợp bị hiếp dâm, loạn luân hoặc nguy cơ đe dọa tính mạng của người mẹ. Nhưng Planned Parenthood lập luận rằng quy định mới này sẽ khiến bệnh nhân khó tiếp cận các dịch vụ không phải phá thai do các thành viên địa phương của nhóm cung cấp, chẳng hạn như sàng lọc ung thư và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.Planned Parenthood cũng cho biết hơn 1/2 số bệnh nhân của họ sử dụng Medicaid, vì vậy việc cắt giảm tài trợ sẽ có "tác động tàn khốc" đối với nhóm và các chi nhánh địa phương, buộc một số trung tâm y tế địa phương phải đóng cửa."Nhiều Thành viên của Planned Parenthood sẽ phải sa thải nhân viên và cắt giảm dịch vụ, với hậu quả nghiêm trọng đối với nhiều bệnh nhân được phục vụ tại các trung tâm đó ngay cả khi họ không sử dụng Medicaid để tiếp cận các dịch vụ. Tệ hơn nữa, các Thành viên có thể bị buộc phải đóng cửa một số lượng lớn các trung tâm y tế của họ trên toàn quốc, nhiều trung tâm trong số đó nằm ở vùng nông thôn hoặc các khu vực không được phục vụ đầy đủ mà không có nhà cung cấp thay thế", đơn kiện viết.Planned Parenthood — và các chi nhánh tại Massachusetts và Utah, những bên tham gia vụ kiện — cho biết trong một tuyên bố rằng họ "biết ơn vì tòa án đã hành động nhanh chóng để ngăn chặn luật vi hiến này tấn công các nhà cung cấp và bệnh nhân của Planned Parenthood".⦿ ---- Tổng thống Donald Trump đã công bố chính sách mà ông gọi là "Thẻ vàng", cho phép người nước ngoài giàu có mua quyền cư trú tại Hoa Kỳ với giá 5 triệu đô la. Đây là chính sách nhằm thay thế chương trình thị thực nhà đầu tư định cư EB-5 hiện tại, cho phép các doanh nhân nước ngoài nộp đơn xin giấy phép lao động tại Hoa Kỳ nếu họ đầu tư 800.000 đô la vào nền kinh tế Hoa Kỳ hoặc tạo ra ít nhất 10 việc làm tại Hoa Kỳ.Tờ Washington Post đưa tin hôm thứ Hai rằng chương trình này cũng có khởi đầu không mấy suôn sẻ. Các luật sư về di trú đang hết sức khuyên những người nước ngoài giàu có tương lai rằng chương trình này là bất hợp pháp và họ không nên nộp đơn xin.Một số quốc gia khác cũng có cái gọi là "thị thực vàng", về cơ bản là cho phép những người giàu có mua đường lên hàng đầu. Đó là cách chính quyền Trump, đơn vị đã thành lập "Thẻ vàng" thông qua lực lượng đặc nhiệm về Hiệu quả của Chính phủ của tỷ phú công nghệ Elon Musk, muốn chương trình này hoạt động, vì chương trình EB-5 mà chương trình này thay thế có thời gian chờ đợi lâu và số lượng tuyển dụng hạn chế.Tuy nhiên, báo cáo lưu ý, "Bất kỳ nỗ lực nào nhằm cấp thị thực cho những người giàu có trước những người đang xếp hàng chắc chắn sẽ dẫn đến những thách thức pháp lý, các luật sư cho biết. Doug Rand, cố vấn cấp cao của cựu giám đốc Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Joe Biden, cho biết không có chính quyền nào thay đổi tiêu chí đủ điều kiện cấp thị thực kể từ luật năm 1990 hình thành nên các loại thẻ xanh và thị thực tạm thời ngày nay"."Không có cơ sở pháp lý nào để làm điều này và nếu họ vẫn làm, họ sẽ bị kiện và gần như chắc chắn họ sẽ thua", Rand nói với The Post.Ngay cả các luật sư cánh hữu trước đây của chính quyền Trump cũng cho rằng đây là một viễn cảnh đáng ngờ. George Fishman, người trước đây từng là phó tổng cố vấn tại Bộ An ninh Nội địa và hiện làm việc cho nhóm cực đoan chống nhập cư Trung tâm Nghiên cứu Di trú, cho biết Tòa án Tối cao đã nhiều lần phán quyết rằng Quốc hội có thẩm quyền theo hiến pháp để đặt ra tiêu chí nhập cư, chứ không phải Nhà Trắng. "Tôi rất nghi ngờ rằng điều đó có thể được thực hiện mà không cần một đạo luật của Quốc hội", ông nói.Và Ron Klasko, một luật sư di trú tại Philadelphia, cho biết ông đã phải cảnh báo một số người từ Canada và Châu Âu rằng không có lý do gì để nộp đơn xin chương trình của Trump. “Tại sao tôi lại muốn làm điều đó trước khi tôi biết liệu đó có phải là luật hay không, luật nói gì, các yêu cầu là gì, mẫu đơn sẽ yêu cầu tôi cung cấp thông tin gì, tôi phải xuất trình những tài liệu gì, các điều khoản và điều kiện là gì?” ông nói.⦿ ---- Chính quyền Trump đang chấm dứt tình trạng tạm thời đối với gần 80.000 người Honduras và Nicaragua, vốn cho phép họ sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ trong hơn 1/4 thế kỷ sau khi một cơn bão tàn khốc tấn công Trung Mỹ, theo thông báo của chính phủ liên bang—một động thái diễn ra khi Nhà Trắng thúc đẩy việc trục xuất nhiều người nhập cư hơn tại Hoa Kỳ.Bộ An ninh Nội địa cho biết hôm thứ Hai trên Công báo Liên bang—trong một thông báo sẽ chính thức vào thứ Ba—rằng Bộ trưởng Kristi Noem đã xem xét các điều kiện ở Honduras và Nicaragua. Bà kết luận rằng tình hình ở đó đã được cải thiện đủ kể từ quyết định ban đầu vào năm 1999 để những người hiện được bảo vệ bởi các chỉ định tạm thời đó có thể trở về nhà, AP đưa tin.Bộ ước tính rằng khoảng 72.000 người Honduras và 4.000 người Nicaragua ở Hoa Kỳ được bảo vệ bởi tình trạng hiện sẽ hết hạn trong khoảng hai tháng nữa. Tuy nhiên, Liên minh TPS, tổ chức bảo vệ những người nhập cư được bảo vệ tạm thời này, ước tính rằng khoảng 40.000 người Honduras sẽ bị ảnh hưởng vì nhiều người đã có được quyền cư trú hợp pháp thông qua nhiều kênh nhập cư khác nhau.Quy chế bảo vệ tạm thời thường được cấp khi điều kiện ở quốc gia của một người nào đó khiến việc trở về trở nên khó khăn. Những người được bảo vệ phải đăng ký với Bộ An ninh Nội địa, sau đó họ được bảo vệ khỏi bị trục xuất và có thể làm việc. Tuy nhiên, quy chế này không cấp cho họ con đường trở thành công dân và bộ trưởng phải gia hạn thường xuyên, thường là theo chu kỳ 18 tháng. Những người chỉ trích cho rằng các chính quyền liên tiếp—đặc biệt là chính quyền Biden—về cơ bản đã đóng dấu xác nhận việc gia hạn.Quy chế TPS cho cả hai quốc tịch đã hết hạn vào thứ Bảy. Các thông báo cho biết các biện pháp bảo vệ sẽ chấm dứt 60 ngày sau khi các thông báo được chính thức công bố trên Công báo Liên bang. Khi quy chế của họ chính thức kết thúc, người Honduras và Nicaragua hiện đang được TPS bảo vệ có thể bị trục xuất và giấy phép lao động của họ sẽ bị chấm dứt nếu họ không tìm được con đường khác để ở lại đất nước Hoa Kỳ."Quy chế bảo vệ tạm thời được thiết kế chỉ để tạm thời", Noem cho biết trong một tuyên bố, theo tờ New York Times. DHS cho biết Honduras đã phục hồi sau cơn bão Mitch và "hiện là điểm đến du lịch và đầu tư bất động sản phổ biến".Nhiều người mô tả động thái này là tàn nhẫn, lưu ý rằng nó sẽ ảnh hưởng đến những người đã xây dựng cuộc sống tại Hoa Kỳ trong gần 30 năm. "Động thái này của chính quyền Trump sẽ đẩy hàng chục nghìn người vào tình huống bấp bênh, chưa kể đến những hậu quả tiếp theo đối với các chủ lao động và cộng đồng đã phụ thuộc vào nhiều người từ Honduras và Nicaragua, những người đã sinh sống và làm việc ở đây trong nhiều năm", theo tờ NY Times.Chính quyền Trump đã chấm dứt TPS đối với khoảng 350.000 người Venezuela, 500.000 người Haiti, hơn 160.000 người Ukraine và hàng nghìn người từ Afghanistan, Nepal và Cameroon. Một số người trong số họ, bao gồm người Venezuela, người Haiti và người Ukraine, đang có các vụ kiện đang chờ xử lý tại tòa án liên bang.⦿ ---- Texas: MAGA nổi giận, sa thải 1 bác sĩ nhi khoa vì nói sự thật rằng bầu cho Trump thì lãnh hậu quả Sở khí tượng không còn ai quan sát mưa lũ. Một bác sĩ nhi khoa ở Texas đã bị sa thải sau khi tuyên bố rằng những người ủng hộ Trump đã nhận được những gì họ đã bỏ phiếu sau trận lũ lụt thảm khốc ở tiểu bang này. Bác sĩ Christina Propst đã gây ra phản ứng dữ dội sau khi bà chia sẻ trên Facebook một tin nhắn hiện đã bị xóa, trong đó bà dường như hài lòng trước trận lũ lụt khiến 82 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 28 trẻ em.Bài đăng có đoạn: "Cầu mong tất cả du khách, trẻ em, cử tri không ủng hộ MAGA và vật nuôi đều được an toàn và khô ráo. Kerr County MAGA đã bỏ phiếu để phá hoại FEMA. Họ phủ nhận biến đổi khí hậu. Cầu mong họ nhận được những gì họ đã bỏ phiếu. Xin Chúa phù hộ cho họ".Một ảnh chụp màn hình bài đăng của Propst đã được chia sẻ trên X vào cuối tuần, làm dấy lên những yêu cầu sa thải bà và thậm chí thu hồi giấy phép hành nghề y của bà. "Không có chỗ cho sự thù hận như thế này trong y học, cũng như trong xã hội văn minh", một người dùng X đã viết. "Các bệnh nhân, hãy tự cứu mình và con cái của các bạn khỏi Christina Propst!"Phản ứng dữ dội đã buộc nơi làm việc trước đây của Propst, Blue Fish Pediatrics ở Houston, phải đưa ra tuyên bố vào tối thứ Bảy phủ nhận những bình luận của cô. Phòng khám đã viết trong một tuyên bố: 'Chúng tôi biết rằng một bình luận cá nhân trên mạng xã hội của một trong những bác sĩ của chúng tôi đã gây ra tổn thương và phẫn nộ đáng kể. 'Nội dung và thời điểm của bài đăng đó không phản ánh các giá trị, tiêu chuẩn hoặc sứ mệnh của Blue Fish Pediatrics. 'Chúng tôi muốn nói rõ: chúng tôi không ủng hộ hoặc dung túng cho bất kỳ tuyên bố nào chính trị hóa thảm kịch, làm giảm phẩm giá con người hoặc không thể hiện rõ lòng trắc ẩn đối với mọi trẻ em và gia đình, bất kể xuất thân hay tín ngưỡng.Người đứng đầu Hội đồng Y khoa Texas, Tiến sĩ Sherif Zaafran cũng chia sẻ thông điệp của Blue Fish và nói thêm: 'Không có chỗ cho sự chính trị hóa. Toàn bộ trọng tâm cần phải tập trung vào việc tìm kiếm những người sống sót. Bất kỳ khiếu nại nào chúng tôi nhận được sẽ được điều tra kỹ lưỡng.'Trong khi đó, trang hồ sơ của Propt đã bị xóa khỏi trang web Blue Fish cũng như trang web Memorial Hermann. Những lời lẽ đổ lỗi cho MAGA của Propst xuất hiện khi các đội cứu hộ đang khẩn cấp tìm kiếm những người mất tích sau trận lũ lụt vào cuối tuần lễ khiến ít nhất 82 người thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em tại các trại hè. Các quan chức cho biết số người chết chắc chắn sẽ tăng lên. Đội cứu hộ di chuyển qua địa hình đầy rắn tiếp tục tìm kiếm những người mất tích, bao gồm 10 bé gái và một cố vấn từ Trại Mystic, một trại hè toàn nữ giáo dân bị thiệt hại nặng nề. Thống đốc Greg Abbott cho biết 41 người mất tích trên toàn tiểu bang và nhiều người khác có thể mất tích.⦿ ---- Cộng Hòa phun ra thuyết âm mưu mới. Khi Texas đang phục hồi sau một trong những trận lũ lụt chết chóc nhất, một số đảng viên Cộng hòa đang lan truyền một thuyết âm mưu cho rằng thao túng thời tiết là nguyên nhân gây ra lũ quét chết người đã giết chết ít nhất 89 người.Những người Cộng hòa, bao gồm cả Dân biểu Georgia Marjorie Taylor Greene, đã cáo buộc hoạt động khoa học này được sử dụng để gây hại và giết người, với việc Greene đề xuất một dự luật vào thứ Bảy sẽ biến việc điều chỉnh thời tiết, còn được gọi là gieo hạt mây, thành trọng tội."Chúng ta phải chấm dứt hoạt động nguy hiểm và gây chết người là điều chỉnh thời tiết và kỹ thuật địa kỹ thuật", bà nói một ngày sau khi một cơn bão đổ tới 12 inch mưa vào sáng thứ Sáu tại một số khu vực của Quận Kerr, miền trung Texas, nơi nổi tiếng với lũ quét. Greene trước đây đã ám chỉ rằng thao túng thời tiết đã được sử dụng để gây hại cho các khu vực có đa số là đảng viên Cộng hòa ở phía nam.Ứng cử viên Dân biểu liên bang Cộng hòa Kandiss Taylor, người đang tranh cử cùng Greene tại Georgia, cũng chỉ trích hoạt động này trong khi trực tiếp đổ lỗi cho nó về cái chết và sự tàn phá khủng khiếp của Texas.“Đây không chỉ là ‘biến đổi khí hậu’. Đó là gieo mây, kỹ thuật địa kỹ thuật và thao túng”, bà đăng trên X mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng hỗ trợ nào. “Nếu thời tiết giả gây ra thảm kịch thực sự, thì đó là giết người”.“Thời tiết giả. Bão giả. Lũ lụt giả. Giả. Giả. Giả”, bà nói thêm trong một bài đăng khác.Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz (R) đã phủ nhận việc thao túng thời tiết đóng vai trò trong trận lũ lụt tàn khốc khi được hỏi về thuyết âm mưu vào thứ Hai. “Theo hiểu biết của tôi, không có bằng chứng nào về bất kỳ điều gì liên quan đến bất kỳ điều gì như biến đổi thời tiết. Internet có thể là một nơi kỳ lạ. Mọi người có thể nghĩ ra đủ loại lý thuyết điên rồ”, ông nói với các phóng viên.Quản lý thành phố Kerrville Dalton Rice cũng cho biết vào thứ Hai rằng các đường dây nóng trợ giúp địa phương đã nhận được nhiều “cuộc gọi giả” từ những kẻ lừa đảo liên lạc với gia đình của những đứa trẻ mất tích, nói rằng, “Chúng tôi có con của bạn, hãy trả tiền cho tôi”. “Thật sự đau lòng”, Rice nói.⦿ ---- Từ mấy năm rồi, bà vẫn nói rằng Đảng Dân Chủ có thể kiểm soát thời tiết mưa gió để phá hoại bầu cử. Người ta tường bà nói chơi, ai dè là bà tin như thế: Dân biểu Marjorie Taylor Greene, người đã nói rằng "họ" có thể kiểm soát thời tiết, cho biết bà có kế hoạch đưa ra một dự luật để biến những gì bà gọi là thay đổi thời tiết "nguy hiểm và chết người" thành trọng tội."Tôi đang đưa ra một dự luật cấm phun ra, phát tán hoặc xịt hóa chất hoặc chất nào đó vào khí quyển với mục đích rõ ràng là thay đổi thời tiết, nhiệt độ, khí hậu hoặc cường độ ánh sáng mặt trời", đảng viên Cộng hòa cho biết trong một bài đăng trên X Saturday, theo tờ Hill. Các nhà khí tượng học và các chuyên gia khác cho biết chắc chắn có một số hiểu lầm.Dự luật sẽ nhắm vào việc gieo phun hạt vào mây. Văn phòng Trách nhiệm Giải trình của Chính phủ định nghĩa hành vi đó là thêm các hạt nhỏ, thường là tinh thể bạc iodide, vào mây để tạo ra mưa hoặc tuyết. Greene cho biết dự luật của bà được mô phỏng theo luật mới của Florida, nhưng các nhà lập pháp của tiểu bang này cho biết việc gieo hạt mây là an toàn nhưng đang bị phá hoại bởi các thuyết âm mưu về những nỗ lực thay đổi thời tiết.Một lý do là vệt khói, là vệt ngưng tụ do máy bay để lại trong không khí, đôi khi bị nhầm lẫn với vệt hóa chất. Chúng "là hai thứ khác nhau, và tôi nghĩ mọi người đã nhầm lẫn chúng, vì họ nghĩ rằng họ đã nghe nói rằng thuyết âm mưu về vệt hóa chất này liên quan đến kỹ thuật địa kỹ thuật và biến đổi thời tiết", Mick West, một thành viên của Ủy ban điều tra hoài nghi cho biết.Greene không đề cập đến trận lụt ở Texas, nhưng bình luận của bà vẫn bị chỉ trích vì ám chỉ đến các lý thuyết đã bị bác bỏ rằng có người gây ra thời tiết khắc nghiệt. Bà đã từng ám chỉ rằng các cơn bão nhắm vào các khu vực của Đảng Cộng hòa và tia laser không gian gây ra cháy rừng, theo WAGA. Travis Herzog là một trong những nhà khí tượng học phản bác lại logic của Greene, nói rằng gieo hạt nhiều nhất có thể là "lấy một đám mây hiện có và tăng lượng mưa lên tới 20%".⦿ ---- Tổng thống Trump tiếp nối thông báo áp thuế 25% đối với Nhật Bản và Nam Hàn vào hôm thứ Hai với một loạt các lá thư áp thuế khác. Trump đã công bố mức thuế đối với 12 quốc gia nữa và thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết tổng thống có kế hoạch công bố thêm nhiều lá thư nữa trong những ngày tới, CNN đưa tin. Các mức thuế mới được công bố trong các lá thư gần như giống hệt nhau:Myanmar, 40%.Lào, 40%.Campuchia, 36%.Thái Lan, 36%.Bangladesh, 35%.Serbia, 35%.Indonesia, 32%.Bosnia và Herzegovina, 30%.Nam Phi, 30%.Malaysia, 25%.Kazakhstan, 25%.Tunisia, 25%.Giống như trong các lá thư gửi Nhật Bản và Nam Hàn, Trump cảnh báo rằng nếu các quốc gia này quyết định tăng thuế đối với hàng nhập của Hoa Kỳ, thì thuế của Hoa Kỳ sẽ được tăng ở mức tương ứng. Thuế quan mới dự kiến có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8. "Thuế quan có đi có lại" của Trump dự kiến có hiệu lực vào thứ Tư nhưng Leavitt cho biết hôm thứ Hai rằng Trump có kế hoạch ký một sắc lệnh hành pháp lùi ngày áp dụng, theo AP đưa tin. Bà cho biết Trump đang tạo ra "các kế hoạch thương mại được thiết kế riêng cho từng quốc gia trên hành tinh này và đó là mục tiêu mà chính quyền này vẫn đang tập trung vào".Cựu nhà đàm phán thương mại Hoa Kỳ Wendy Culter, phó chủ tịch Viện Chính sách Xã hội Châu Á, gọi quyết định áp thuế nhập cảng cao đối với hàng hóa từ Nhật Bản và Nam Hàn là "đáng tiếc". "Tổng thống quyết tâm châm ngòi cho những đối tác thương mại mà ông cho là không hành động đủ nhanh", Cutler cho biết, theo tờ Washington Post. "Nhưng việc áp thuế cao đối với hai đồng minh thân cận nhất của chúng ta - đặc biệt là khi chúng ta đã được hưởng lợi từ sự hợp tác với họ về chất bán dẫn, năng lượng và sản xuất chip, và khi các công ty của họ đầu tư rất nhiều vào Hoa Kỳ - thì tôi thấy khó có thể khoanh tròn ở đây".⦿ ---- Sáu nhóm y khoa lớn—và một phụ nữ mang thai—đang đưa Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. ra tòa, cáo buộc rằng những động thái gần đây nhằm hạn chế vắc-xin gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng, theo báo Washington Post đưa tin. Cụ thể, vụ kiện nhằm đảo ngược quyết định loại vắc-xin COVID khỏi danh sách các mũi tiêm được khuyến nghị cho trẻ em và phụ nữ mang thai.Nguyên đơn: Các nhóm y khoa khởi kiện là Hiệp hội Y tế Công cộng Hoa Kỳ (American Public Health Association), Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ (American Academy of Pediatrics), Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ (Infectious Diseases Society of America), Cao đẳng Bác sĩ Hoa Kỳ (American College of Physicians), Hiệp hội Y học Mẩu Tử (Society for Maternal-Fetal Medicine) và Liên minh Y tế Công cộng Massachusetts (Massachusetts Public Health Alliance). Một phụ nữ mang thai giấu tên được xác định là Jane Doe cũng tham gia vụ kiện vì cô không thể tiêm vắc-xin COVID, theo tờ New York Times."Ý định của bộ trưởng rất rõ ràng", Richard H. Hughes IV, một luật sư giảng dạy luật vắc-xin tại Đại học George Washington, nói với tờ NY Times. "Ông ta muốn phá hủy vắc-xin". Vụ kiện chỉ ra sự hoài nghi lâu nay của Kennedy đối với vắc-xin, lưu ý rằng ông đã thay thế tất cả 17 chuyên gia trong ban cố vấn vắc-xin của CDC bằng các thành viên mới, nhiều người trong số họ công khai hoài nghi về vắc-xin. Cả Kennedy và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đều không phản hồi vụ kiện.Vào tháng 5, Kennedy tuyên bố CDC sẽ ngừng khuyến nghị vắc-xin COVID cho trẻ em khỏe mạnh và phụ nữ mang thai, một quyết định mà những người chỉ trích cho rằng đã bỏ qua cả lời khuyên của chuyên gia và mối quan tâm về khả năng dễ bị tổn thương của phụ nữ mang thai đối với vi-rút. Các nhà lãnh đạo y tế lập luận rằng những thay đổi được thực hiện mà không tham khảo ý kiến của nhân viên CDC hoặc các chuyên gia độc lập và các quan chức đã bỏ qua ý kiến đóng góp từ các tổ chức chuyên nghiệp.⦿ ---- Texas: Một người đàn ông 27 tuổi đã thiệt mạng sau khi nổ súng tại một cơ sở Biên phòng Hoa Kỳ ở McAllen, Texas, theo báo cáo của AP. Kẻ nổ súng, mặc đồ chiến thuật và mang theo một khẩu súng trường, đã nổ súng vào các đặc vụ khi họ đến cơ sở phụ ở Thung lũng Rio Grande Valley, theo báo cáo của Fox News. Kẻ nổ súng được xác định là Ryan Louis Mosqueda. Một khẩu súng trường khác và nhiều đạn hơn đã được thu hồi tại hiện trường. Cảnh sát trưởng McAllen Victor Rodriguez cho biết động cơ của Mosqueda hiện vẫn chưa rõ.⦿ ---- Công ty vận tải Nhật Bản Mitsui O.S.K. Lines thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận với một công ty có trụ sở tại Anh để cùng nhau phát triển một trung tâm dữ liệu nổi trên biển, theo báo cáo của Nikkei Asia được công bố vào thứ Hai.Dự án sáng tạo này sẽ trở thành trung tâm dữ liệu ngoài khơi đầu tiên trên thế giới được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng tàu điện, một tàu được trang bị để tạo ra và cung cấp điện trong khi di chuyển dọc theo cơ sở ngoài khơi có thể di chuyển được. Công ty tiết lộ rằng họ đặt mục tiêu bắt đầu hoạt động vào năm 2027.⦿ ---- Bị Putin ám sát, hay tự tử? Bộ trưởng giao thông vận tải Nga được phát hiện đã chết vì vết thương do súng bắn trong một vụ tự tử, theo các nhà điều tra cho biết hôm thứ Hai—tin tức nổ ra vài giờ sau khi Điện Kremlin thông báo ông đã bị Tổng thống Vladimir Putin sa thải. Điện Kremlin không đưa ra lý do sa thải Roman Starovoit, người từng giữ chức bộ trưởng giao thông vận tải từ tháng 5 năm 2024, và không rõ ông qua đời chính xác khi nào và liệu có liên quan đến cuộc điều tra về cáo buộc tham nhũng hay không, như một số phương tiện truyền thông Nga đưa tin.Ủy ban điều tra của Nga, cơ quan điều tra tội phạm hàng đầu, cho biết thi thể của Starovoit, 53 tuổi, được tìm thấy với vết thương do súng bắn trong chiếc xe của ông đỗ ở Odintsovo, một khu phố nằm ngay phía tây thủ đô, nơi có nhiều thành viên của giới tinh hoa Nga sinh sống, AP đưa tin. Một khẩu súng trước đó được tặng cho ông như một món quà chính thức được cho là đã được tìm thấy bên cạnh thi thể của ông.Một cuộc điều tra hình sự đã được tiến hành về cái chết và các nhà điều tra cho rằng tự tử là nguyên nhân có khả năng xảy ra nhất, theo phát ngôn viên của ủy ban Svetlana Petrenko, người không nói rõ Starovoit qua đời khi nào.Andrei Kartapolov, cựu thứ trưởng quốc phòng, người đứng đầu một ủy ban quốc phòng tại hạ viện, nói với hãng tin RTVI rằng Starovoit đã tự tử "cách đây khá lâu" và một số phương tiện truyền thông Nga cáo buộc rằng ông có thể đã tự tử trước khi công bố sắc lệnh sa thải ông của Putin. Starovoit lần cuối xuất hiện trước công chúng vào sáng Chủ Nhật.Truyền thông Nga đưa tin rằng việc sa thải Starovoit có thể liên quan đến cuộc điều tra về hành vi biển thủ quỹ nhà nước được phân bổ để xây dựng các công sự ở khu vực Kursk, nơi ông từng giữ chức thống đốc trước khi trở thành bộ trưởng giao thông. Hành vi biển thủ bị cáo buộc này được coi là một trong những lý do khiến các tuyến phòng thủ của Nga yếu kém, không ngăn chặn được cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào khu vực này vào tháng 8 năm 2024.⦿ ---- Chicago: Đây là một kỳ nghỉ cuối tuần dài bạo lực khác ở Chicago—nhưng không dữ dội như những kỳ nghỉ cuối tuần Ngày 4 tháng 7 khác trong những năm gần đây. ABC7, có danh sách chi tiết các vụ việc, đưa tin rằng cảnh sát cho biết ít nhất 55 người đã bị bắn, tám người trong số họ tử vong, từ sáng thứ năm đến nửa đêm Chủ Nhật.Tờ Chicago Sun-Times đưa tin rằng đây là kỳ nghỉ cuối tuần Ngày 4 tháng 7 ít bạo lực nhất trong ít nhất sáu năm. Năm ngoái, hơn 100 người đã bị bắn, 19 người trong số họ tử vong, trong kỳ nghỉ cuối tuần dài. Tuy nhiên, số liệu của năm nay không bao gồm vụ xả súng hàng loạt vào đêm thứ tư khiến bốn người thiệt mạng và 14 người khác bị thương tại bữa tiệc ra mắt album của một rapper.Có hai vụ xả súng hàng loạt khác—được định nghĩa là vụ xả súng giết chết hoặc làm bị thương hơn bốn người—ở Chicago vào cuối tuần, Axios đưa tin. Bảy người đã bị thương trong một vụ xả súng ở khu phố Back of the Yards của thành phố vào tối thứ sáu và bốn người khác bị thương gần Tòa án Quận Cook vào sáng sớm thứ bảy. Các vụ nổ súng gây tử vong bao gồm vụ nổ súng vào đêm thứ sáu khiến một bé gái 16 tuổi thiệt mạng và một người đàn ông 35 tuổi bị thương. Tờ Sun-Times đưa tin rằng tình trạng bạo lực cũng giảm trong kỳ nghỉ cuối tuần Ngày tưởng niệm, với bốn người thiệt mạng và 21 người khác bị thương, mức thấp nhất trong ít nhất 16 năm.⦿ ---- Los Angeles: Một cảnh hỗn loạn diễn ra vào sáng thứ Hai khi một số lượng lớn các đặc vụ liên bang có vũ trang đổ bộ vào Công viên MacArthur của Los Angeles trước khi rời đi bằng xe bọc thép, xe SUV và xe tải. Chi tiết về lý do tại sao các đặc vụ mặc đồ chiến thuật có mặt tại công viên vào khoảng 11 giờ sáng tại Westlake gần trung tâm thành phố Los Angeles vẫn chưa được công bố ngay lập tức. Ít nhất 100 đặc vụ liên bang, bao gồm cả Biên phòng Hoa Kỳ và các sĩ quan thực thi pháp luật khác trên xe bọc thép, đã được nhìn thấy trên các con phố gần đó ở ngoại ô công viên lịch sử, các nhân chứng nói với NBCLA.Thị trưởng Los Angeles Karen Bass đã có mặttại địa điểm này trong một đám đông, bao gồm một số người biểu tình cầm biển hiệu. Một phóng viên đã hỏi bà rằng thành phố sẽ làm gì về sự hiện diện của lực lượng thực thi pháp luật liên bang tại công viên. "Bạn hãy chờ xem", Bass nói. "Họ sẽ sớm rời đi thôi".Trong một bài đăng sau đó trên X, Bass đã trích dẫn đoạn video dường như cho thấy các đặc vụ liên bang đi thành hàng ngang qua một sân bóng đá trong công viên. Một số sĩ quan thực thi pháp luật đang cưỡi ngựa. Video cũng cho thấy các xe của Biên phòng đỗ trên một con phố gần đó."Đây là cảnh quay từ hôm nay tại Công viên MacArthur", Bass nói. "Vài phút trước, có hơn 20 đứa trẻ đang chơi - sau đó, QUÂN ĐỘI đi qua. "Ngay khi nghe về chuyện này, tôi đã đến công viên để nói chuyện với người phụ trách để nói với họ rằng cần phải chấm dứt NGAY BÂY GIỜ. Thật là vô lý."⦿ ---- Los Angeles: Bộ An ninh Nội địa (DHS) đã xác nhận với NBC4 vào thứ Bảy rằng các đặc vụ liên bang đã bắt giữ hơn ba chục người trong một chiến dịch vào tháng 6 nhắm vào nhiều cửa tiệm Home Depot ở Quận LA. Tổng cộng có 37 người đã bị các đặc vụ CBP bắt giữ tại ba địa điểm khác nhau vào ngày 30 tháng 6, theo một phát ngôn viên của DHS."CBP đã bắt giữ 14 người nhập cư bất hợp pháp trong một chiến dịch gần Phố Figueroa và 11 người nhập cư bất hợp pháp ở Bắc Hollywood, CA và 12 người nhập cư bất hợp pháp trên Đại lộ Sunset. Tiền án của những người bị bắt giữ bao gồm buôn bán ma túy, tội phạm sử dụng vũ khí, trộm cắp, làm giả, lái xe khi say rượu và hành hung", một phát ngôn viên của DHS đã viết.Địa điểm Home Depot ở khu 5600 của Đại lộ Sunset đã là mục tiêu của ít nhất hai cuộc đột kích. Một cuộc đột kích trước đó vào ngày 19 tháng 6 đã khiến nhiều người bị bắt giữ, bao gồm một công dân Hoa Kỳ.Nghị viên Hugo Soto-Martinez cho biết những người bị bắt giữ vào ngày 19 tháng 6 chủ yếu là những người lao động thời vụ đang tìm việc làm. Ông cho biết có vẻ như khoảng 20 người đã bị giam giữ và văn phòng của ông đang làm việc để cung cấp cho họ tư vấn pháp lý."Tôi hoàn toàn phẫn nộ trước những gì đang diễn ra", Soto-Martinez nói. "Đây là những người lao động theo ngày. Đây là những người đến đây mỗi ngày để cố gắng tìm việc làm. Đây là những người bán hàng rong. Đây là những người nuôi sống cộng đồng của chúng tôi".⦿ ---- Quận Cam: Bé gái Jasmine Nguyen, 8 tuổi, ở Anaheim đã chết trong vụ nổ pháo hoa mừng ngày 4 tháng 7. Jasmine Nguyen đã tử vong do bị thương trong vụ nổ hôm thứ Sáu tại một khu phố ở Buena Park, theo văn phòng giám định tử thi. Cảnh sát đang tuần tra tại khu 8000 của Cornflower Circle sau khi một lượng lớn pháo hoa phát nổ trong khu phố. Họ dừng lại để giúp đỡ các thành viên gia đình đang bế một đứa trẻ bị thương đến một ngôi nhà, theo cảnh sát Buena Park, những người cho biết vụ nổ là một phần của màn bắn pháo bông bất hợp pháp."Thông qua cuộc điều tra ban đầu, một màn bắn pháo bông bất hợp pháp lớn, được chủ nhà đặt trên phố, đã không thành công và bắt đầu bắn nhầm về phía nơi ở của đứa trẻ", cảnh sát cho biết trong một tuyên bố. "Điều này khiến các loại pháo bông bất hợp pháp khác phát nổ, chúng ở gần đứa trẻ và những loại khác. Vào một thời điểm nào đó, đứa trẻ đã bị bắn trúng, gây ra thương tích tử vong". Jasmine đã tử vong tại bệnh viện.Học khu Tiểu học Anaheim đã đưa ra một tuyên bố vào thứ Hai. "Chúng tôi tại AESD vô cùng đau buồn trước sự mất mát thương tâm của một trong những học sinh của chúng tôi", quận cho biết. "Vào thời điểm này, chúng tôi tập trung vào việc hỗ trợ gia đình học sinh và cộng đồng trường học của chúng tôi. Vì tôn trọng gia đình và tuân thủ luật bảo mật của học sinh, chúng tôi sẽ không chia sẻ thêm thông tin chi tiết nào vào thời điểm này. Chúng tôi mong mọi người hãy thông cảm cho những người bị ảnh hưởng".

Thị trưởng thành phố Buena Park của Orange County gọi cái chết của cô gái là một mất mát đau lòng và hứa sẽ điều tra. Một người đàn ông 46 tuổi ở Buena Park đã bị bắt vì liên quan đến vụ nổ với cáo buộc ngộ sát ngoài ý muốn.

Thảm kịch này là một trong ít nhất ba trường hợp tử vong liên quan đến pháo bông ở Nam California tuần trước. Một người đã thiệt mạng tại một ngôi nhà ở Simi Valley trong một vụ cháy và nổ pháo bông bên trong một gara. Ở Pacoima, một người đã thiệt mạng trong một vụ nổ pháo bông và cháy lan sang một ngôi nhà.

⦿ ---- New Jersey: Phu V. Nguyen, 35 tuổi, ở Pennsylvania đã bị bắt và bị buộc tội cướp ngân hàng ở Voorhees vào tháng trước. Cảnh sát liên bang Hoa Kỳ đã bắt giữ Phu V. Nguyen vào thứ năm tại khu nhà số 200 của Easton Road ở Horsham, Pennsylvania, Văn phòng Công tố Quận Camden thông báo vào thứ hai.

Công tố cáo buộc Nguyen đã cướp Ngân hàng Princeton trên Tuyến đường 73 vào ngày 27 tháng 6. Nguyen đã đi vào ngân hàng ngay trước 11:45 giờ sáng, đưa cho nhân viên thu ngân một tờ giấy và bỏ trốn cùng với một số tiền. Các viên chức cho biết anh ta bị cáo buộc đã cho thấy y có một khẩu súng ở thắt lưng nhưng không chĩa súng trong vụ cướp. Công tố không cho biết số tiền đã bị lấy đi là bao nhiêu. Nguyen, ở Fairless Hills, Pennsylvania, bị buộc tội cướp và các tội liên quan đến vũ khí. Y đang bị giam giữ tại nhà tù Quận Montgomery và sẽ bị dẫn độ về New Jersey.

⦿ ---- HỎI 1: Một số người sẽ bị hại gan ngay cả với liều lượng cannabidiol (thuốc giảm đau có chất cần sa) thấp, ngay cả ở dạng viên nang, kẹo dẻo, đồ ăn, dầu và kem dưỡng da CBD?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một thử nghiệm lâm sàng mới cho thấy vẫn còn nhiều câu hỏi đang được đặt ra về tính an toàn của ngay cả liều lượng cannabidiol thấp, ngay cả khi viên nang, kẹo dẻo, đồ ăn, dầu và kem dưỡng da CBD ngày càng trở nên phổ biến ở Hoa Kỳ trong những năm gần đây. Trong khi phần lớn những người tham gia thử nghiệm không bị ảnh hưởng, 5% cho thấy mức độ aminotransferase của men gan tăng cao đáng kể, một dấu hiệu đã biết của tình trạng tổn thương hoặc viêm tế bào gan, theo nghiên cứu được công bố hôm thứ Hai trên tạp chí JAMA Internal Medicine. Chi tiết:

https://www.nbcnews.com/health/health-news/cbd-liver-damage-study-potential-problems-rcna217186

⦿ ---- HỎI 2: Sinh vật ngoài địa cầu có thể có ở Titan, vệ tinh lớn nhất của Sao Thổ (Saturn), nơi có thể chứa sự sống nhưng không thể nặng hơn một chú chó xù nhỏ?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Titan, vệ tinh lớn nhất của Sao Thổ, có thể chứa sự sống trong đại dương ngầm ẩn giấu của nó – nhưng toàn bộ sinh quyển dưới nước của Titan có thể không nặng hơn một chú chó xù nhỏ, theo nghiên cứu mới. Trong một tin đáng thất vọng đối với những người săn tìm người ngoài hành tinh, chu trình năng lượng và chất dinh dưỡng trong sinh quyển giả thuyết của Titan có thể chỉ đủ để thỏa mãn một tế bào lên men trên một lít đại dương sâu của mặt trăng, theo nhà sinh học tiến hóa Antonin Affholder từ Đại học Arizona. Chi tiết:

https://www.sciencealert.com/titan-could-have-an-alien-biosphere-but-it-might-be-dog-sized

.