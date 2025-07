Hình trên: Elon Musk viết trên X vào hôm thứ Bảy, "Hôm nay, Đảng Hoa Kỳ (America Party) được thành lập để trả lại tự do cho các bạn". CBS News nói rất khó lập đảng thứ ba vì phải tốn nhiều năm và nhiều tiền cho 50 hồ sơ thành lập phù hợp luật của 50 tiểu bang.

.

(6.7.2025) - Elon Musk tuyên bố lập đảng America Party, kình với Cộng Hòa và Dân Chủ.// Sẽ khó cho Elon Musk lập đảng: tốn tiền, tốn thì giờ khi xin công nhận theo 50 luật khác nhau ở 50 tiểu bang//ETF Tesla Convexity hoãn lên thị trường vì "Elon Musk đã đi quá xa"

- CSVN sa thải 80.000 cán bộ tuần này, mỗi cán bộ lãnh vài chục ngàn đôla về vườn

- DB Mark Green (Cộng Hòa, Tenn.) xin về vườn

- Tỷ phú Bill Gates xin Trump hồi phục USAID vì ngưng viện trợ sẽ giết 14 triệu người trong 5 năm tới

- Texas: Trại hè Mystic của nhà thờ bị lũ ngập, 51 người chết (trong đó 15 trẻ em), 27 trẻ em mất tích.// Trump và Musk bị AI Grok đổ tội giết người ở mưa lũ Texas vì sa thải 17% chuyên gia khí tượng.

- Thuế quan chỉ là trình diễn, chỉ vì Trump ưa thích được chú ý, nên tìm cách bạo hành thế giới

- PBS phỏng vấn các nhà báo: Trump và Cộng Hòa đã ưu đãi tỷ phú, phản bội giới lao đông

- Trump ca ngợi, cảm ơn ICE bảo vệ Mỹ

- Nếu giá xăng ở Mỹ tăng lên 20 đô/gallon thì nhiều xe hơi Mỹ phải thay đổi

- Vào Mỹ cạnh tranh: Chuỗi cửa tiệm cà phê Luckin Coffee của TQ vào Mỹ cạnh tranh

- Ấn Độ: sẵn sàng thuế quan trả đũa Mỹ nếu bị áp đặt bất công

- Nhật Bản: không nhượng bộ thuế quan áp đặt của Trump

- Pháp: tình báo TQ dùng AI bôi nhọ hiệu năng chiến đấu cơ Rafale để gạ bán Indonesia chiến đấu cơ TQ

- Mỹ rút hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson ra khỏi Trung Đông

- Nhật Bản: bùng nổ dịch vụ thay mặt nhân viên để thông báo công ty sẽ nghỉ việc

- Thái Lan: Sở xã hội đón nhận cậu bé 8 tuổi chỉ biết sủa vì bị mẹ bỏ rơi để cậu chủ yếu làm bạn với 6 chú chó

- Pháp: Sông Seine mở cửa đón công chúng bơi lội lần đầu tiên sau hơn 100 năm

- Anh quốc: bắt 20 người ủng hộ Palestine Action, tổ chức ủng hộ Palestine, vì tình nghi phạm tội khủng bố.

- Anh quốc: 1 ông 23 tuổi bị kết án 9 năm tù vì lên mạng xúi 1 thiếu nữ tự sát

- Florida: trú ẩn dưới 1 chiếc dù ven biển, gia đình 3 người bị sét đánh

- San Francisco: Sau hơn 15 năm sống và làm việc có nộp thuế ở Mỹ, bếp trưởng Victor có U-visa cũng phải tự trục xuất về Mexico

- Quận Los Angeles: đặc vụ ICE bố ráp liên tục, bắt nhiều người

- Quận Cam: tưng bừng tắm biển, sóng lớn tới, cứu hộ bận rộn cứu ít nhất 10 người.

- HỎI 1: Nghiên cứu: ô nhiễm không khí dạng hạt với sự gia tăng đột biến ở ung thư phổi ở những người không hút thuốc? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Máy trợ thính cải thiện đáng kể khả năng giao tiếp xã hội của người dùng và giảm cảm giác cô lập hoặc cô đơn? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-6/7/2025) ⦿ ---- Vì những người theo dõi trên mạng X yêu cầu, Elon Musk đã đăng trên X vào thứ Bảy, "Hôm nay, Đảng Hoa Kỳ (America Party) được thành lập để trả lại tự do cho các bạn". Vào hôm thứ Sáu, tỷ phú này đã đặt câu hỏi cho những người theo dõi ông trên X, như ông đã làm với các vấn đề khác, theo Reuters đưa tin.

.

Bài đăng hôm qua, thứ Bảy, của ông Musk thông báo rằng quyết định này là một chiến thắng vang dội. "Với tỷ lệ 2:1, các bạn muốn một đảng chính trị mới và các bạn sẽ có nó!" Musk viết. Ông đã nêu ra khả năng này kể từ khi chia tay cay đắng với Tổng thống Trump, theo Politico, gần đây nhất là vào đầu tuần này khi ông chỉ trích luật cắt giảm thuế và cắt giảm chi tiêu.

.

Musk đã chi hàng trăm triệu đô la để Trump đắc cử nhiệm kỳ thứ hai và đảng Cộng hòa đã bày tỏ lo ngại rằng hậu quả từ mối bất hòa của ông với tổng thống có thể gây tổn hại cho Cộng hòa trong cuộc bầu cử quốc hội vào năm tới, theo Reuters. Chỉ mới hai tháng trước, Musk đã tuyên bố rằng ông sẽ cắt giảm chi tiêu chính trị của mình, nói rằng ông đã "làm đủ rồi", Politico chỉ ra.

.

Musk không cung cấp thông tin chi tiết nào về việc ra mắt đảng và đảng này dường như không được Ủy ban Bầu cử Liên bang đăng ký, theo CNBC. Nhưng ông đã đề xuất một chiến lược cho việc này vào thứ sáu. "Một cách để thực hiện điều này là tập trung vào chỉ 2 hoặc 3 ghế Thượng viện và 8 đến 10 khu vực Hạ viện", Musk đăng, theo Axios. "Với biên độ lập pháp [giữa Cộng Hòa và Dân Chủ] mỏng như dao cạo, điều đó sẽ đủ để đóng vai trò là lá phiếu quyết định đối với các luật gây tranh cãi, bảo đảm rằng chúng phục vụ cho ý chí thực sự của người dân".

.

⦿ ---- Dư âm: James Fishback, CEO của công ty đầu tư Azoria, đã thông báo hoãn niêm yết công khai vào tuần tới của ETF Tesla Convexity của công ty, với lý do lo ngại về quyết định thành lập một đảng chính trị của Elon Musk. "Elon đã đi quá xa", Fishback đăng trên X, gọi động thái của Musk là "xung đột" với nhiệm vụ của ông Musk với tư cách là CEO của Tesla. Ông cảnh báo rằng động thái này "làm ông Musk mất tập trung và năng lượng khỏi các nhân viên và cổ đông của Tesla".

.

Fishback khẳng định lại sự tin tưởng của Azoria vào vị thế lãnh đạo AI lâu dài của Tesla nhưng cho biết thông báo này "làm suy yếu" lòng tin của nhà đầu tư. Không giống như công việc của Musk với SpaceX hay xAI, Fishback lập luận, một đảng chính trị "chủ động làm suy yếu" sứ mệnh của Tesla. Ông thúc giục hội đồng quản trị của Tesla tìm kiếm sự rõ ràng từ Musk và đánh giá xem tham vọng chính trị của ông có phù hợp với việc lãnh đạo công ty hay không.

.

⦿ ---- Sẽ khó vô cùng cho Elon Musk. "Chỉ có người giàu nhất thế giới mới có thể nỗ lực nghiêm túc để tạo ra một đảng chính trị mới của Mỹ", theo lời Brett Kappel, một luật sư bầu cử kỳ cựu, nói với CBS News. Điều hướng 50 luật tiểu bang khác nhau — và các quy tắc liên bang: "Các đảng phái chính trị là sản phẩm của các tiểu bang", Kappel nói.

.

Mỗi tiểu bang có các quy tắc pháp lý khác nhau để công nhận đảng phái chính trị nào có thể xuất hiện trên lá phiếu và những rào cản đó "từ cao đến cực kỳ khó vượt qua", ông lưu ý. Trong một số trường hợp, một đảng tiểu bang mới thành lập có thể cần đưa các ứng cử viên vào lá phiếu bằng cách nộp một số lượng lớn chữ ký và sau đó giành được một tỷ lệ phần trăm phiếu bầu nhất định trong các chu kỳ bầu cử.

.

Ví dụ, để đủ điều kiện ở California, một đảng chính trị mới cần phải đăng ký 0,33% cử tri của tiểu bang — hoặc khoảng 75.000 người — làm thành viên đã đăng ký hoặc nộp chữ ký từ 1,1 triệu cử tri. Sau đó, để duy trì đủ điều kiện, các đảng phải duy trì ngưỡng đăng ký 0,33% đó hoặc giành được ít nhất 2% số phiếu bầu trong cuộc đua toàn tiểu bang.

.

Và để được công nhận ở cấp quốc gia, mỗi đảng chính trị cấp tiểu bang sẽ cần phải xin ý kiến ​​cố vấn từ Ủy ban Bầu cử Liên bang. Những nỗ lực này gần như chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự phản đối dữ dội từ các đảng Dân chủ và Cộng hòa, bao gồm các thách thức pháp lý về chữ ký ở mỗi tiểu bang, đòi hỏi Musk — hoặc bất kỳ người sáng lập đảng thứ ba đầy tham vọng nào khác — phải chi rất nhiều tiền cho các vụ kiện tụng. "Luật của tiểu bang ở tất cả các tiểu bang đều thiên vị hai đảng chính trị lớn và khiến cho sự xuất hiện của một đảng chính trị thứ ba trở nên khó khăn nhất có thể", Kappel nói với CBS News.

.

Quá trình thành lập một đảng chính trị có tham vọng quốc gia cũng sẽ tốn nhiều thời gian. Kappel cho biết Musk có thể thực hiện được — mặc dù khó khăn — để đưa một số ứng cử viên được ưa chuộng vào lá phiếu ở một số tiểu bang nhất định, nhưng việc xây dựng một đảng toàn quốc hoàn toàn mới có thể sẽ mất nhiều năm và sẽ không thể thực hiện được vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

.

Musk đã viết trên X Friday rằng một đảng chính trị mới thành lập có thể "tập trung cao độ vào chỉ 2 hoặc 3 ghế Thượng viện và 8 đến 10 khu vực Hạ viện", lập luận rằng "điều đó sẽ đủ để đóng vai trò là lá phiếu quyết định cho các luật gây tranh cãi".

.

Để biết bằng chứng về mức độ thách thức của quá trình thành lập một đảng quốc gia mới, hãy nhìn vào những khó khăn mà các đảng thứ ba hiện tại đã phải đối mặt. Đảng Xanh (Green Party) và Đảng Tự do (Libertarian Party) đều được thành lập cách đây nhiều thập niên và vẫn tham gia vào các nỗ lực từng tiểu bang để tiếp cận lá phiếu và công nhận đảng.

.

"Những rào cản để thành lập một đảng mới và đưa đảng này vào cuộc bỏ phiếu là cực kỳ lớn. Bạn có thể làm được điều đó nếu bạn có vô số tiền, nhưng đó là một dự án kéo dài nhiều năm và sẽ tốn hàng trăm triệu đô la", Kappel cho biết.

.

Trước khi các đảng phái chính trị mới được chính thức công nhận, chúng thường được tổ chức dưới dạng các nhóm phi lợi nhuận và những người ủng hộ tài chính của họ không phải đối mặt với bất kỳ giới hạn đô la nào đối với các khoản đóng góp của họ, Kappel cho biết. Nhưng một khi một đảng được công nhận trên toàn quốc, những nhà tài trợ như Musk sẽ phải tuân theo các giới hạn đóng góp chính trị của FEC. Hiện tại, các cá nhân chỉ có thể quyên góp 10.000 đô la một năm cho một đảng phái chính trị của tiểu bang hoặc 44.300 đô la một năm cho một ủy ban đảng quốc gia, FEC cho biết.

.

Các quy tắc chi phối thời điểm các tổ chức phải tuân theo các giới hạn đó là rất phức tạp. Gần hai thập niên trước, FEC cho biết một nhóm có tên Unity08 — với mục đích tạo ra một liên danh tranh cử tổng thống lưỡng đảng — phải đăng ký là một ủy ban chính trị nếu chi hơn 1.000 đô la để cố gắng tiếp cận lá phiếu. Sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài, một tòa kháng án đã đảo ngược quyết định đó.

.

Một cách khác để Musk tiếp tục gây ảnh hưởng chính trị là thông qua ủy ban America PAC. Nhóm này được tổ chức như một siêu PAC, cho phép Musk quyên góp số tiền không giới hạn nhưng yêu cầu nhóm phải chính thức độc lập với các ứng cử viên hoặc đảng phái chính trị.

..

⦿ ---- Theo bản tin AFP: Vừa nhâm nhi tách trà xanh trong vườn hoa hồng, cựu quan chức đảng cộng sản Nguyễn Văn Cường cho biết ông "thất nghiệp nhưng vẫn vui" sau khi Việt Nam cắt giảm 80.000 chức vụ nhà nước trong tuần này. Nhưng khi ở nhà sau khi rời bỏ công việc nhà nước từng được coi là công việc cả đời, Nguyễn Thị Thu nói với AFP rằng bà cảm thấy "trống rỗng" vì tương lai không còn chắc chắn nữa.

.

Việt Nam đang trong quá trình tái thiết bộ máy nhà nước một cách ngoạn mục, với 100.000 chức vụ dự kiến ​​sẽ bị cắt giảm khi Hà Nội tìm cách tinh giản bộ máy quan liêu và thúc đẩy nền kinh tế. Hôm thứ Hai, 80.000 chức vụ đã bị cắt giảm khi hầu hết các tỉnh và thành phố của quốc gia Đông Nam Á này được sáp nhập. Cảm xúc lẫn lộn giữa những đảng viên mới thất nghiệp -- những quan chức đảng cộng sản từng được đảm bảo công việc.

.

"Thật lãng phí khi nhà nước mất đi một người như tôi", ông Cường, 56 tuổi, từng phục vụ tại tỉnh Bắc Giang, ngoại ô Hà Nội, cho biết. Bắc Giang đã được sáp nhập vào chính quyền của một tỉnh lân cận. Chính phủ cho biết những người bị bắt trong cuộc cải tổ sẽ bị sa thải hoặc được nghỉ hưu sớm. Cuong nói với AFP rằng ông có thể vẫn giữ chức vụ của mình -- hoặc thậm chí được thăng chức -- nhưng đã chọn chấp nhận khoản tiền đền bù 75.000 đô la cho sáu năm còn lại sau 30 năm làm việc cho nhà nước. "Đã đến lúc tôi phải thoát khỏi sự phức tạp trong chính trị nhà nước", ông nói.

.

Cuộc cải tổ hàng loạt do nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam Tô Lâm giám sát phản ánh các bước đi của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Argentina Javier Milei nhằm cắt giảm chi tiêu của chính phủ theo hướng "hiệu quả".

.

'Không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo': Cựu bí thư cấp huyện Thu thừa nhận rằng bà có thể không thể quản lý được gánh nặng của công việc vì ban quản lý ưu tiên hiệu suất. Người phụ nữ 50 tuổi này cảm thấy bà không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ chức khi văn phòng của bà được chuyển đến tỉnh An Giang thuộc đồng bằng sông Cửu Long, cách nhà bà hơn 70 km (44 dặm). "Tôi từ chức, không phải vì tôi muốn nghỉ việc", Thu nói. "Tốt hơn là từ chức thay vì chờ lệnh sa thải".

.

Việt Nam -- một trung tâm sản xuất toàn cầu -- đã ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế là 7,1% vào năm ngoái và đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm nay khi nước này đang cạnh tranh để trở thành "quốc gia có thu nhập trung bình" vào năm 2030.

.

Nhưng VN đang phải đối mặt với những trở ngại từ đối tác thương mại chính là Hoa Kỳ. Trump đã đe dọa áp thuế 46% trước khi quyết định mức thuế 20% trong một thỏa thuận được công bố vào thứ Tư -- mức thuế gấp năm lần trước khi ông nhậm chức lần thứ hai. Thứ trưởng Tài chính Việt Nam cho biết cơ cấu hành chính mới sẽ mang lại "quy mô mạnh mẽ để kết nối cơ sở hạ tầng kinh doanh và kinh tế mạnh mẽ" và tạo ra "sự phát triển kinh tế xã hội lớn hơn".

.

Lam, Tổng bí thư Đảng Cộng sản, cho biết hôm thứ Hai rằng "quyết định tái thiết đất nước là một cột mốc lịch sử có ý nghĩa chiến lược" nhằm "tiếp tục con đường hướng tới một đất nước xã hội chủ nghĩa... vì hạnh phúc của người dân".

Nhưng đối với Thu, con đường phía trước hiện vẫn chưa rõ ràng. "Tôi không biết phải làm gì tiếp theo", cô nói. Vừa lướt điện thoại vô tư vừa trò chuyện trực tuyến với bạn bè, Cường cho biết anh không hối tiếc nhiều về việc tự nguyện nghỉ việc. Anh cảm thấy Việt Nam có thể là nước bỏ lỡ những gì anh có thể cống hiến. "Tôi vẫn có thể đóng góp nhiều hơn cho khu vực nhà nước", anh nói.

.

⦿ ---- Dân Biểu Mark Green, R- Tenn., đã tuyên bố từ chức chính thức khỏi Quốc hội sau khi bỏ phiếu cho dự luật lớn của Tổng thống Donald Trump. Ông cho biết mình đang khởi nghiệp kinh doanh mới, nhưng không tiết lộ thông tin chi tiết. Việc từ chức của ông có thể làm giảm thêm thế đa số của đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ, ít nhất là tạm thời.

.

Với đơn từ chức của DB Green, đảng Cộng hòa chỉ còn chiếm đa số 219-212 tại Hạ viện, ít nhất là cho đến khi ghế của ông tại quận đỏ vững chắc được lấp đầy. Đơn từ chức của ông sẽ có hiệu lực vào ngày 20 tháng 7, Fox News đưa tin từ một lá thư mà Green gửi cho ban lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Việc Green từ chức là một đòn giáng vào thế đa số vốn đã mong manh của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tại hạ viện, một thực tế đã được thể hiện rõ ràng trong tuần này khi ông đang cố gắng thông qua "dự luật bự và đẹp" của Tổng thống Donald Trump.

.

Green, người chủ trì Ủy ban An ninh Nội địa, cho biết ông sẽ quay trở lại khu vực tư nhân để khởi nghiệp kinh doanh riêng, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về doanh nghiệp. "Mặc dù tôi không thể cung cấp thông tin chi tiết ở đây, nhưng tôi sẽ làm một việc cụ thể được thiết kế để giúp nước Mỹ cạnh tranh với ĐCSTQ [Đảng Cộng sản Trung Quốc], nhưng lần này là trong kinh doanh", Green cho biết trong một video trên X. Green được bầu vào Quốc hội năm 2018, kế nhiệm Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao của Tổng thống Trump, Marco Rubio, người đồng thời là quyền quản lý của USAID, đã tuyên bố vào thứ Ba rằng "USAID sẽ chính thức ngừng triển khai viện trợ nước ngoài". Tỷ phú Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft trở thành nhà từ thiện nổi tiếng với những nỗ lực toàn cầu nhằm xóa bỏ các bệnh truyền nhiễm như bệnh lao, sốt rét, bại liệt và HIV, đã trả lời: "Sự thật rất đơn giản và tàn khốc: Việc cắt giảm viện trợ đã cướp đi sinh mạng của nhiều người và số ca tử vong sẽ tiếp tục tăng".

.

Gates đã đưa ra lời kêu gọi: "Với tôi, đây là điều đáng chú ý nhất về sức khỏe toàn cầu: Với số tiền tương đối nhỏ, bạn có thể làm được rất nhiều điều tốt cho rất nhiều người. Đây là số tiền được chi tiêu hợp lý và chúng ta nên tiếp tục chi tiêu ngay bây giờ".

.

Vào tháng 12, Gates đã gặp tổng thống đắc cử Trump tại khu điền trang Mar-a-Lago của ông và cho biết ông khuyến khích Tổng thống duy trì các chương trình viện trợ và cứu trợ của Hoa Kỳ cho HIV bao gồm chương trình PEPFAR "giúp hơn mười triệu người sống sót bằng thuốc điều trị HIV".

.

Vào tháng 2, Trump đã cho phép người đàn ông giàu nhất thế giới, Elon Musk, bắt đầu phá bỏ USAID, đơn vị giám sát chương trình PEPFAR, cùng nhiều chương trình khác. Thế rồi, Musk đã khoe khoang về việc "đưa USAID vào máy nghiền gỗ". Gates lưu ý: "Viện trợ y tế chỉ là một phần nhỏ trong viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ, bản thân nó cũng là một phần nhỏ trong ngân sách liên bang. Vào năm 2023, Hoa Kỳ đã chi chưa đến một phần trăm ngân sách liên bang cho các chương trình y tế toàn cầu cứu người".

.

Theo một báo cáo mới được tạp chí y khoa The Lancet công bố, ước tính "14 triệu người trên toàn cầu có thể chết trong năm năm tới do các khoản cắt giảm của USAID" do chính quyền Trump thực hiện, "bao gồm khoảng 4,5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi".

.

⦿ ---- Texas: Trại hè Mystic tín đồ Ky tô bị lũ ngập nửa đêm, 51 người chết (trong đó 15 trẻ em), 27 trẻ em mất tích. Lũ lụt giữa đêm đã khiến nhiều cư dân, người cắm trại và quan chức bất ngờ ở vùng Hill Country của Texas. Hôm thứ Bảy, cứu hộ đã rà soát các bờ sông bị tàn phá và lật đổ các mảnh vỡ để tìm kiếm những người vẫn mất tích sau khi lũ quét quét qua Texas vào ngày hôm trước, khiến ít nhất 51 người chết - trong đó có 15 trẻ em.

.

Một ngày rưỡi sau trận lũ, chính quyền vẫn chưa cho biết có bao nhiêu người mất tích ngoài 27 trẻ em từ Trại Mystic (Kẻ Hiệp Thông), một trại hè của người theo đạo Thiên chúa. Hầu hết những người chết đều được tìm thấy gần đó. Sông Guadalupe dâng cao hơn tám mét chỉ trong 45 phút vào thứ Sáu, phá hủy nhà cửa, trại và xe cộ. Thảm họa xảy ra khi mưa lớn tiếp tục trên khắp Texas vào cuối tuần, khiến nhiều cảnh báo lũ quét được đưa ra.

.

Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ được tăng cường vào thứ Bảy, với trực thăng, thuyền và máy bay không người lái được triển khai để giải cứu những cư dân bị mắc kẹt và xác định vị trí những người mất tích. Cảnh sát trưởng Quận Kerr Larry Leitha xác nhận có 32 trường hợp tử vong ở khu vực Hill Country: 18 người lớn và 14 trẻ em. Có thêm nhiều trường hợp tử vong được báo cáo ở Quận Travis và Quận Burnet.

.

Các quan chức đã tự biện hộ, bảo vệ hành động của họ trong khi nói rằng họ không ngờ một trận mưa lớn như vậy lại tương đương với lượng mưa trong nhiều tháng tại khu vực này. Công ty dự báo tư nhân AccuWeather cho biết họ và Cơ quan Thời tiết Quốc gia (National Weather Service) đã gửi cảnh báo về khả năng xảy ra lũ quét vài giờ trước khi xảy ra thảm họa.

.

⦿ ---- Trump và Musk bị AI đổ tội giết người vì cắt giảm chuyên gia khí tượng. Công cụ AI Grok của Elon Musk, được xây dựng để giảm sự lan truyền thông tin sai lệch trên nền tảng truyền thông xã hội trước đây được gọi là Twitter, đang đổ lỗi trực tiếp cho chính người sáng tạo ra nó và chính quyền mà ông từng làm việc, về cái chết của người dân trong trận lũ lụt thảm khốc tuần này ở Texas.

.

"Việc cắt giảm NOAA của Trump, do DOGE của Musk thúc đẩy, đã cắt giảm 30% kinh phí và 17% nhân viên, đánh giá thấp lượng mưa 50% và trì hoãn các cảnh báo", theo bot AI trả lời một người dùng hỏi ai chịu trách nhiệm về 27 bé gái vẫn mất tích trong lũ lụt tại Trại hè Mystic ở Texas. "Điều này góp phần khiến lũ lụt giết chết 27 người, bao gồm khoảng 20 bé gái tại Trại Mystic. Thực tế hơn cảm xúc", Grok tiếp tục.

.

Các quan chức ở Texas cho biết rằng những thất bại trong dự báo của Cơ quan Thời tiết Quốc gia đã khiến cư dân Quận Kerr không chuẩn bị cho trận lũ lụt đã giết chết ít nhất 51 người cho đến nay. NWS, một phần của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA), là một trong những cơ quan chính phủ bị Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do Musk đứng đầu nhắm đến. Cơ quan này đã mất khoảng 600 nhân viên do Musk thúc đẩy tinh giản chính phủ.

.

⦿ ---- Ấn Độ đã thông báo với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về ý định áp thuế trả đũa đối với Hoa Kỳ, sau quyết định áp thuế nhập cảng 25% đối với xe hơi và linh kiện xe do nước ngoài sản xuất của Washington. Theo thông báo, chính phủ Ấn Độ ước tính mức thuế mới của Hoa Kỳ sẽ tác động đến khoảng 2,89 tỷ đô la giá trị hàng xuất cảng của Ấn Độ, Reuters đưa tin.

.

Để đáp trả, New Delhi có kế hoạch thực hiện các biện pháp đối phó tương đương với số tiền thuế dự kiến ​​là 725 triệu đô la mà Hoa Kỳ thu được. Bloomberg trích lời Piyush Goyal, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ, "Các hiệp định thương mại tự do chỉ có thể khả thi khi cả hai quốc gia đều có lợi". Bộ trưởng cho biết Ấn Độ đang đàm phán theo các điều khoản của riêng mình và sẽ không bị thúc đẩy bởi các thời hạn bên ngoài.

.

Mặc dù Ấn Độ vẫn chưa nêu chi tiết về các mặt hàng hoặc mức thuế cụ thể mà họ sẽ nhắm tới bằng các biện pháp trả đũa này, nhưng động thái này diễn ra vào thời điểm quan trọng. Cả hai nước đang chạy đua để hoàn tất một hiệp định thương mại song phương trước thời hạn tự áp đặt là ngày 9 tháng 7 do Tổng thống Donald Trump đặt ra.

.

Trump đã đe dọa áp thuế 26% đối với tất cả hàng nhập khẩu của Ấn Độ nếu các cuộc đàm phán thất bại. New Delhi đã bày tỏ thiện chí hạ một số mức thuế để xoa dịu căng thẳng thương mại.

Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn tiếp tục phản đối áp lực của Hoa Kỳ nhằm mở cửa các ngành nông nghiệp và sữa của mình - những điểm bất đồng lâu đời trong các cuộc thảo luận thương mại trước đây, Reuters đưa tin.

.

⦿ ---- Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba nhấn mạnh trên một chương trình truyền hình vào hôm Chủ Nhật rằng Nhật Bản sẽ "không dễ dàng thỏa hiệp" trong các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ, kiên quyết phản đối lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc áp "thuế quan lên tới 35%" đối với hàng hóa Nhật Bản. Washington đã tạm thời hoãn việc thực hiện thuế quan cho đến ngày 9 tháng 7. Nếu không đạt được thỏa thuận nào vào thời điểm đó, mức thuế quan cao hơn sẽ có hiệu lực.

.

Theo AFP, Ishiba nhấn mạnh rằng Nhật Bản là "nhà đầu tư lớn nhất" vào nền kinh tế Hoa Kỳ và "xứng đáng được đối xử đặc biệt". Ông cũng cho biết Nhật Bản "sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể xảy ra" trong bối cảnh căng thẳng thương mại đang diễn ra.

.

Trump gần đây tuyên bố sẽ yêu cầu Nhật Bản trả mức thuế quan "30% hoặc 35%", gọi mối quan hệ thương mại Hoa Kỳ-Nhật Bản là "không công bằng" và kêu gọi Nhật Bản mua nhiều xe và gạo của Mỹ hơn. Bộ trưởng Bộ Phục hồi Kinh tế Nhật Bản, Ryo Akazawa, đã tích cực đàm phán với Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick.

.

⦿ ---- Tình báo Pháp đã kết luận rằng Trung Quốc đã cố gắng làm tổn hại đến danh tiếng của máy bay chiến đấu Rafale do Pháp sản xuất sau khi chúng được sử dụng trong các cuộc đụng độ giữa Ấn Độ và Pakistan vào tháng 5, theo những phát hiện được chia sẻ với The Associated Press và được công bố vào hôm Chủ Nhật.

.

Báo cáo cho biết các nhà ngoại giao Trung Quốc đã nỗ lực thuyết phục các quốc gia như Indonesia không mua thêm Rafale và thay vào đó hãy cân nhắc mua máy bay Trung Quốc. Các quan chức Pháp tin rằng chiến dịch này bao gồm hình ảnh giả, video do AI tạo ra và các bài đăng trên mạng xã hội cho rằng máy bay phản lực hoạt động kém. Các cuộc đụng độ giữa Ấn Độ và Pakistan, liên quan đến hàng chục máy bay, đã thu hút sự chú ý của toàn cầu về hiệu quả của cả vũ khí do Trung Quốc và Pháp sản xuất.

.

Mặc dù các quan chức Pháp không liên kết trực tiếp chiến dịch trực tuyến này với Bắc Kinh, nhưng họ thấy dấu hiệu của những nỗ lực phối hợp. Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã phủ nhận các cáo buộc, gọi chúng là "tin đồn hoàn toàn vô căn cứ" và khẳng định rằng họ hành động có trách nhiệm trong việc xuất cảng vũ khí.

.

⦿ ---- Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Carl Vinson sẽ sớm rời khỏi khu vực Bộ Tư lệnh Trung ương ở Trung Đông, theo các nguồn tin từ Pentagon được Al Arabiya và Al Hadath trích dẫn vào Chủ Nhật. Việc rút quân này là một phần trong đợt luân chuyển quân bao gồm việc cắt giảm nhẹ lực lượng và trang thiết bị, liên quan đến việc giảm mối đe dọa từ các cuộc tấn công trực tiếp, đặc biệt là các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel.

.

Bất chấp việc mẫu hạm Carl Vinson rời đi, Washington sẽ tiếp tục duy trì ít nhất một tàu mẫu hạm và nhóm tàu ​​hải quân của mình trong khu vực, cùng với các tàu khu trục, tàu ngầm và lực lượng không quân được bố trí chiến lược ở Vịnh Ba Tư, Biển Đỏ và Đông Địa Trung Hải.

.

⦿ ---- Nhật Bản: Đối với nhiều người, cuối cùng cũng được nói với sếp rằng bạn sẽ nghỉ việc thường là phần tuyệt vời nhất của công việc. Nhưng ở Nhật Bản, nơi mà sự đối đầu không được yêu thích, nhiều người thực sự sẽ trả tiền để có người khác nói thay họ. Tờ Washington Post đưa tin ngày càng nhiều người lao động Nhật Bản đang tìm đến các công ty môi giới để thông báo nghỉ việc như Momuri, nơi sẽ thay mặt bạn xin nghỉ việc với mức phí lên tới 350 đô la—không cần phải tạm biệt văn phòng một cách kịch tính.

.

"Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi nhận được xác nhận rằng đơn xin nghỉ việc của tôi đã được chấp thuận", Toui Iida, 25 tuổi, người đã nghỉ việc sau khi sếp của anh phớt lờ những lời phàn nàn của anh về giờ làm việc dài, cho biết. Những người nghỉ việc thay như Momuri—có nghĩa là "Tôi không thể chịu đựng được nữa"—đã trở thành một ngành công nghiệp bùng nổ, đặc biệt là kể từ khi đại dịch phá vỡ văn hóa làm việc truyền thống của Nhật Bản và mở ra cánh cửa cho mọi người ngừng cam kết mãi mãi với những công việc mà họ không thích.

.

Một số khách hàng nhờ xin nghỉ việc vì đối mặt với tình trạng bắt nạt hoặc quấy rối, trong khi những người khác chỉ muốn tránh sự phản kháng từ những người giám sát không quen với việc xin nghỉ việc. Và với lực lượng lao động già hóa, thu hẹp, mang lại cho nhân viên nhiều quyền mặc cả hơn, nhiều người đang từ bỏ hoàn toàn những công việc độc hại. "Sự thay đổi này đánh dấu một sự thay đổi thực sự", Kaoru Tsuda, một nhà nghiên cứu lao động tại Tokyo cho biết. "Ngày nay, có rất nhiều cơ hội việc làm trên thị trường lao động, mang đến cho người lao động nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết".

.

Tuy nhiên, trong một nền văn hóa mà sự kiềm chế cảm xúc và tôn trọng thứ bậc trở nên sâu sắc, việc nghỉ việc có thể giống như phản bội. Các công ty như Momuri, hiện xử lý khoảng 2.500 trường hợp mỗi tháng (tăng từ 200 trường hợp vào năm 2022), lấp đầy khoảng trống cảm xúc đó - đôi khi ngay cả đối với những khách hàng đã 83 tuổi. Gần 1/10 công ty Nhật Bản hiện đã nhận được đơn từ chức thông qua ủy quyền, nhưng đây có thể là một trải nghiệm khó chịu đối với các sếp tuyển dụng.

⦿ ---- Thái Lan: Chính quyền Thái Lan đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra một cậu bé 8 tuổi chỉ biết sủa sau khi bị mẹ bỏ rơi và cậu chủ yếu giao lưu với sáu chú chó của gia đình. Cảnh sát địa phương đang tiến hành kiểm tra phúc lợi thì phát hiện ra cậu bé đang sống với anh trai 23 tuổi và mẹ 46 tuổi trong một ngôi nhà "ngập tràn ma túy" ở vùng nông thôn Lap Lae thuộc tỉnh Uttaradit."Cậu bé không nói gì; chỉ sủa. Thật đáng thương khi chứng kiến ​​cảnh tượng này", Paveena Hongsakul, chủ tịch của Quỹ Trẻ em và Phụ nữ, đơn vị đã hỗ trợ nỗ lực giải cứu, cho biết. Mặc dù mẹ cậu bé đã nhận được một khoản trợ cấp để cho cậu bé đi học, nhưng bà vẫn giữ cậu bé ở nhà.Người mẹ, người đã xét nghiệm dương tính với ma túy, chỉ bị bắt sau khi giáo viên khu phố Sophon Siha-ampai lên tiếng báo động. Các nhân viên xã hội đã đưa cậu bé vào một trại trẻ mồ côi, nơi cậu bé "sẽ có cơ hội có một cuộc sống tốt đẹp". “Chúng tôi sẽ theo dõi cậu bé để bảo đảm cậu nhận được mọi thứ cần thiết”, một đại diện của Quỹ Trẻ em và Phụ nữ địa phương cho biết.⦿ ---- Thuế quan chỉ là trình diễn? Theo một người trong Nhà Trắng tham gia sâu vào các cuộc đàm phán với các đối tác thương mại của Hoa Kỳ, những lời đe dọa áp thuế của Donald Trump không được coi là nghiêm túc vì chúng chỉ là một "chương trình sân khấu" do vị tổng thống bị ám ảnh bởi sự chú ý dàn dựng.Theo một báo cáo từ Politico, khi thời hạn 90 ngày của Trump để hoàn thành các thỏa thuận thương mại trước khi áp dụng mức thuế quan nặng nề đang đến gần, không có sự cấp bách thực sự nào tại Nhà Trắng khiến các nhà đàm phán và thậm chí một số nhân viên Nhà Trắng có cái nhìn không mấy tích cực về các thủ tục.Daniel Desrochers và Megan Messerly của Politico đưa tin, "Các quan chức nước ngoài, chuyên gia thương mại, nhà lập pháp và thậm chí một số đồng minh của Nhà Trắng đã bày tỏ quan điểm 'hư vô' về thời hạn vào tháng 7, đặt câu hỏi liệu một thỏa thuận với chính quyền Trump có ý nghĩa gì không khi xét đến sở thích sử dụng thuế quan làm đòn bẩy để đạt được mục đích của tổng thống."Sau khi lưu ý rằng bản thân Trump đã do dự vào tuần trước khi ông nói với các phóng viên, "Chúng ta có thể kéo dài nó, chúng ta có thể rút ngắn nó lại. Tôi muốn rút ngắn nó lại", một người trong cuộc đã đưa ra đánh giá thẳng thắn về những gì thực sự đang diễn ra."Trump biết rằng phần thú vị nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông là cuộc thảo luận về thuế quan", họ thừa nhận. "Tôi thấy khó tin rằng ông ấy sẽ dễ dàng từ bỏ nó như vậy. Tất cả đều là giả tạo. Không có thời hạn. Đó là một cột mốc tự đặt ra trong vở kịch sân khấu này, và đó là nơi chúng ta đang ở."Báo cáo lưu ý rằng tổng thống đã ủy quyền đàm phán cho ba cá nhân, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer, với Politico đưa tin rằng họ có ít thẩm quyền thực tế và thường làm việc với mục đích trái ngược nhau."Kết quả là một quá trình phức tạp với ít tiến triển và không thấy hồi kết. Các quốc gia đã cử đại diện đến Hoa Kỳ trong nhiều chuyến thăm để đàm phán, nhưng một số đã không đảm bảo được các cuộc họp. Những người đã đảm bảo được thời gian gặp mặt trực tiếp với các quan chức của Trump đôi khi đã rời đi trong sự bối rối về các yêu cầu của Hoa Kỳ hoặc sau đó đã thấy đất nước của họ bị Trump chỉ trích trên phương tiện truyền thông xã hội", bản tin nêu rõ.Một người trong Nhà Trắng khác cho rằng Trump chỉ thích sự chú ý mà các mối đe dọa về thuế quan mang lại cho ông. "Bạn có chiến thắng. Hãy giành lấy chúng", họ nhận xét. "Bạn chỉ cần cho thấy rằng ông Trump không muốn giành lấy chúng vì ông ấy quá thích trò chơi này".⦿ ---- Theo Real Clear Politics, một trang báo bảo thủ có truyền thống thân với Cộng Hòa. Nhà báo David Brooks nói với giới công nhân: Trump đã phản bội các bạn. Bài viết ghi lại cuộc hội thoại của PBS NEWSHOUR: Nhà báo David Brooks của tờ New York Times và biên tập viên cộng tác Jonathan Capehart của tờ Washington Post tham gia cùng John Yang để thảo luận về tuần lễ chính trị, bao gồm hậu quả chính trị của Đạo luật Bự và Đẹp Tổng thống Trump đối với Washington và tình hình dân chủ của Hoa Kỳ vào Ngày Độc lập này.JOHN YANG, PBS NEWSHOUR: Nhưng bạn nói về - David, bạn nói về những người nói rằng họ phản đối điều này theo nguyên tắc, rằng họ không muốn nợ quốc gia tăng, rằng điều này đang tiêu tốn quá nhiều tiền. Lòng trung thành và sự trung thành với Tổng thống Trump có quan trọng hơn nguyên tắc đó không?DAVID BROOKS, NEW YORK TIMES: Vâng, tôi nghĩ rằng hiện chúng ta đã có khoảng 600 trường hợp như vậy. Và câu trả lời là 98,2 phần trăm là có, và như vậy. (Ghi chú: khoảng 600 dân biểu và thượng nghị sĩ Cộng Hòa nói họ không muốn nợ quốc gia tăng, nhưng họ vẫn trung thành với Trump để thông qua dự luật mà họ biết sẽ tăng nợ Hoa Kỳ.)Và sau đó, điều thú vị khác đối với tôi về dự luật này là nó thực sự thụt lùi. Điều này tốt cho người giàu và không tốt cho tầng lớp lao động. Nhưng đảng Dân chủ - đảng Cộng hòa đã làm như vậy trong một thời gian ngắn. Và đảng Cộng hòa đã giành được phiếu bầu của tầng lớp lao động, bất chấp đủ loại luật lệ thoái trào theo cách này. Vậy thì sẽ như thế nào - đảng Dân chủ khá tự tin rằng chúng ta có thể nói, ông Trump đang cắt giảm Medicare - Medicaid của bạn. Ông Trump đang cắt giảm thuế cho những triệu phú. Nhưng đảng Dân chủ đã nói như vậy trong 20 hoặc 30 năm qua. Và Donald Trump đã được bầu lên.Và thậm chí ở New York, Mamdani, ứng cử viên sơ bộ của đảng Dân chủ, được cho là, ông ấy đã không làm tốt trong số các cử tri thuộc tầng lớp lao động. Và ông ấy là một người theo chủ nghĩa xã hội tặng vé xe buýt miễn phí. Ông ấy đã làm tốt trong số những người kiếm được hơn 150.000 đô la, ngoại trừ những người rất giàu. Và vì vậy, có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra ở đất nước chúng ta. Đảng Dân chủ dường như không thể tận dụng được thực tế là Đảng Cộng hòa thực hiện tất cả các chính sách thoái trào này.JONATHAN CAPEHART, WASHINGTON POST: Vâng, một trong những điều họ đã làm trong luật hiện tại này sẽ hỗ trợ cho những gì bạn đang nói đến, đó là việc cắt giảm Medicaid. Họ sẽ không bắt đầu, cho đến năm 2026, sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Và vì vậy, Đảng Dân chủ sẽ la hét về việc Medicaid đã bị cắt giảm. Nhưng những người mà họ đang nói chuyện sẽ nói rằng, ừm, Medicaid của tôi vẫn chưa bị cắt giảm. Họ đang nói về điều gì? Vì vậy, trò gian lận trong luật hiện tại này cũng - thật đáng chê trách, bởi vì đến khi mọi người bị ảnh hưởng hoàn toàn bởi luật này, thì có thể đã quá muộn để Đảng Dân chủ tận dụng nó. (Ghi chú: Capehart nói rằng cử tri sẽ bị Cộng Hòa tiếp tục lừa gạt trong bầu cử giữa kỳ 2026.)YANG: Vậy, Jonathan, anh không nghĩ rằng điều này sẽ đóng vai trò lớn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sao?CAPEHART: Ồ, chắc chắn rồi. Nó sẽ đóng vai trò lớn trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Có sự khác biệt giữa việc lên tiếng của [TNS Cộng Hòa] Thom Tillis, phát âm thanh của Thượng nghị sĩ Tillis, Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Lisa Murkowski, người thực sự đã làm một công việc theo kiểu cũ là vắt kiệt càng nhiều lợi ích cho các cử tri của mình, nhưng sau đó bỏ phiếu cho một dự luật mà chính bà đã quay video nói rằng đó là một dự luật tồi tệ. Tất cả những gì đảng Dân chủ phải làm là cắt và dán những đoạn video đó vào quảng cáo rồi phát tán khắp cả nước và nói về hàng nghìn người sẽ mất quyền được chăm sóc sức khỏe do luật này.

.

BROOKS: Vâng, ý tôi là, có lẽ họ có thể chạy quảng cáo của Elon Musk, những thứ như vậy.

.

CAPEHART: Vâng. Tôi cũng vậy.

.

BROOKS: Vâng, tôi nghĩ một điều tôi sẽ nói nếu tôi là đảng viên Dân chủ là Donald Trump đã thắng cử nhờ vào tầng lớp lao động. Ông ta đã phản bội các bạn. Bạn đã bị anh chàng này phản bội. Người Mỹ đang trong tâm trạng mà nhiều người trong số họ cảm thấy bị phản bội. Và vì vậy, đảng Cộng hòa đã giành chiến thắng vì họ kể một câu chuyện phản bội. Giới tinh hoa đang phản bội bạn. Nhưng đảng Dân chủ hiện có một câu chuyện phản bội để kể. Và vì vậy, bạn phải đi theo dòng chảy của lịch sử. Và dòng chảy của lịch sử là khoảng 68 phần trăm, không chỉ đảng Cộng hòa, nghĩ rằng giới tinh hoa đã phản bội chúng ta. Và bây giờ đảng Dân chủ có một phiên bản hợp lý.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bày tỏ lòng biết ơn vào thứ Bảy đối với các viên chức Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) và nhấn mạnh cuộc chiến đấu của họ vì chủ quyền và tự do. "Vào cuối tuần ngày 4 tháng 7 này, tôi muốn gửi lời 'CẢM ƠN!' lớn đến các Viên chức ICE Anh hùng đang chiến đấu mỗi ngày để giành lại Chủ quyền và Tự do của chúng ta. Một trong những phần thú vị nhất của 'ĐẠO LUẬT DỰ LUẬT ĐẸP MỘT LỚN' là nó bao gồm TẤT CẢ các Nguồn tài trợ và Nguồn lực mà ICE cần để thực hiện Chiến dịch trục xuất hàng loạt lớn nhất trong Lịch sử", Trump đã viết trên tài khoản Truth Social của mình.

.

Trump cho biết các viên chức ICE phải đối mặt với các cuộc tấn công bạo lực hàng ngày và cuối cùng họ cũng có được các công cụ và sự hỗ trợ cần thiết. Trump cũng tuyên bố rằng chính quyền của ông sẽ không để "nước Mỹ trở thành một Quốc gia Thế giới thứ ba đầy rẫy Tội phạm, Trường học xuống cấp, Bệnh viện sụp đổ và Rối loạn Xã hội hoàn toàn".

.

⦿ ---- Nếu giá xăng ở Mỹ tăng lên 20 đô la một gallon thì sao? Đầu tiên, lạm phát sẽ tăng đột biến cực nhanh khi chi phí nhiên liệu được chuyển sang tất cả các hàng hóa và dịch vụ, nghĩa là chi tiêu của người tiêu dùng sẽ giảm. Đổi lại, các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với "tình trạng phá sản đáng kể và đóng cửa cửa hàng", theo một nhà kinh tế đã cảnh báo trong một đợt tăng giá trước đó. Các công việc trong ngành du lịch, bán lẻ và dịch vụ khách sạn sẽ bốc hơi khi các hộ gia đình phải xoay xở với các hóa đơn nhiên liệu mới khổng lồ.

.

Bây giờ hãy tưởng tượng 20 đô la tại trạm xăng. Mỗi xu tăng giá xăng đã khiến người tiêu dùng Hoa Kỳ mất khoảng 1 tỷ đô la mỗi năm. Nếu tăng lên 20 đô la, chi phí nhiên liệu cho mỗi tài xế sẽ tăng thêm hơn 5.000 đô la và hầu hết các gia đình không thể chi trả được.

.

S. David Freeman, cựu giám đốc Hội đồng Ủy viên Cảng Los Angeles, đã không ngần ngại khi được hỏi giá dầu 200 đô la một thùng sẽ có ý nghĩa gì đối với người dân Mỹ bình thường: "Sức mua của người dân Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng... họ sẽ không có khả năng mua bất cứ thứ gì".

.

Theo thời gian, nhu cầu sẽ đòi hỏi nền kinh tế phải tái tổ chức xung quanh chi phí vận chuyển cao. Số dặm xe chạy sẽ giảm và làm việc từ xa sẽ trở thành chuẩn mực. Mô hình nhà ở sẽ chuyển sang các khu vực đô thị, có thể tiếp cận bằng phương tiện giao thông công cộng. Các tuyến vận chuyển hàng hóa sẽ rút ngắn, ưu tiên sản xuất tại địa phương. Và tăng trưởng GDP có khả năng sẽ giảm xuống dưới xu hướng cho đến khi xe điện, phương tiện giao thông công cộng và cơ sở hạ tầng tái tạo bắt kịp.

.

Giá xăng 20 đô la sẽ ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp khác nhau, trong đó ngành xe hơi sẽ phải thay đổi đáng kể. Doanh số bán xe chạy xăng sẽ sụp đổ và nhu cầu về xe điện và xe hybrid sẽ tăng vọt. Tại California, doanh số bán xe điện phản ứng với giá xăng tăng cao gấp 4-6 lần so với giá điện thay đổi.

.

Các hãng sản xuất xe hơi truyền thống cũng sẽ phải đối mặt với tình trạng căng thẳng tài chính nghiêm trọng khi các nhà máy tập trung vào xe lớn sẽ đóng cửa, trong khi các dây chuyền lắp ráp pin và xe điện phải chạy đua để theo kịp. Đổi lại, chuỗi cung ứng pin và khoáng sản quý hiếm chắc chắn sẽ bị tắc nghẽn.

.

Vận tải đường bộ & Vận chuyển: Các công ty vận tải sẽ chuyển phụ phí nhiên liệu hoặc cắt giảm các tuyến đường. Việc tăng giá vận chuyển đường biển sẽ tương đương với mức thuế nhập cảnh 15% và chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ thu hẹp.

.

Du lịch: Chi phí nhiên liệu máy bay sẽ khiến các chuyến bay phải dừng hoạt động và giá vé tăng, điều này có nghĩa là các tuyến đường sẽ bị cắt giảm và nhu cầu đi lại bằng đường hàng không sẽ sụp đổ. Trên thực tế, lượng người đi phương tiện công cộng từ xe buýt đến tàu hỏa sẽ tăng vọt.

.

Bán lẻ & Nhà hàng: Với ngân sách hộ gia đình bị cắt giảm, những mặt hàng không thiết yếu sẽ bị ảnh hưởng. Chi tiêu của người tiêu dùng sẽ giảm mạnh và các doanh nghiệp nhỏ cuối cùng sẽ phải đóng cửa.

.

Nông nghiệp: Nông dân sẽ phải đối mặt với giá dầu diesel và phân bón tăng vọt. Chi phí thực phẩm sẽ tăng mạnh, khiến lạm phát trở nên tồi tệ hơn.

.

Chiến tranh: các nước có nhiều trữ lượng dầu có thể sẽ bị xâm chiếm néu không chịu tăng sản lượng cho thị trường?

.

⦿ ---- Vào Mỹ cạnh tranh: Chuỗi cửa hàng Luckin Coffee của Trung Quốc đã mở hai địa điểm đầu tiên tại Hoa Kỳ trong tuần này, đặt cược rằng việc chỉ đặt hàng trên thiết bị di động và hương vị sáng tạo có thể thu hút khách hàng rời xa Starbucks. Cả hai cửa hàng Luckin mới đều có trụ sở tại Manhattan và tại địa điểm ở trung tâm thành phố vào thứ Tư, Sam Liu đã nhấp một ngụm cà phê ủ lạnh hoa nhài của mình.

.

Tổng giám đốc điều hành của công ty, Guo Jinyi, đã gọi Hoa Kỳ là "thị trường quan trọng về mặt chiến lược" cho sự mở rộng của công ty trong một thông cáo báo chí công bố hai địa điểm mới vào hôm thứ Tư. Công ty đã quảng cáo tham vọng mở rộng ra toàn cầu nhưng chưa công khai chi tiết các động thái tiếp theo của mình tại Hoa Kỳ hoặc các thị trường khác.

.

Chuỗi cửa hàng này đã đạt được thành công ở nước ngoài thông qua các loại đồ uống sáng tạo như cà phê pha cồn và latte trái cây, cùng với mô hình đặt hàng tập trung vào điện thoại thông minh. Luckin đã gặp khó khăn về tài chính trong thời kỳ đại dịch. Công ty đã bị hủy niêm yết khỏi Nasdaq vào năm 2020 sau khi cổ phiếu của công ty lao dốc sau một cuộc điều tra nội bộ phát hiện ra một giám đốc điều hành đã làm giả báo cáo doanh thu. Công ty đã nộp đơn xin phá sản tại Hoa Kỳ vào năm sau nhưng đã thoát khỏi các thủ tục vào năm 2022 và doanh số của công ty đã tăng vọt kể từ đó, đạt 4,7 tỷ đô la trên toàn thế giới trong năm tài chính 2024, tăng 38,4% so với năm 2023.

.

⦿ ---- Pháp: Sông Seine nổi tiếng ở Paris đã mở cửa đón công chúng bơi lội vào hôm thứ Bảy lần đầu tiên sau hơn 100 năm, một chiến thắng quan trọng cho thị trưởng sắp mãn nhiệm Anne Hidalgo. Lần cuối cùng người dân có thể bơi trên dòng sông này là vào năm 1923, sau đó lệnh cấm đã được áp dụng kể từ năm đó vì mức độ vi khuẩn cao khiến nơi đây trở nên không an toàn cho người dân. Paris đã chi 1,6 tỷ đô la để làm sạch dòng sông kịp thời cho Thế vận hội Olympic 2024 năm ngoái. Mặc dù đã được rót tiền, một số cuộc đua đã phải hoãn lại vì vấn đề chất lượng nước.

.

Ba khu vực bơi được chỉ định đã mở cửa vào sáng thứ Bảy, mỗi khu vực đều có khu vực thư giãn, đồ nội thất ngoài trời, phòng tắm và phòng thay đồ, trong khi nhân viên cứu hộ tuần tra trên sông. Một trong những khu vực bơi lội không xa Tháp Eiffel, trong khi khu vực thứ hai gần Nhà thờ Đức Bà, nơi đã mở cửa trở lại vào năm ngoái sau một trận hỏa hoạn tàn khốc. Khu vực thứ ba nằm ở phía đông Paris. Thị trưởng, người được bầu vào năm 2014 và sẽ rời nhiệm sở vào năm sau sau một nỗ lực tranh cử tổng thống không thành công, đã dành thời gian tại nhiệm để thúc đẩy các sáng kiến xanh trong thành phố.

.

⦿ ---- Anh quốc: Vài giờ sau khi lệnh cấm của chính phủ đối với nhóm này có hiệu lực, hơn 20 người ủng hộ một tổ chức ủng hộ Palestine tại một cuộc biểu tình ở London vào hôm qua, thứ Bảy đã bị bắt vì tình nghi phạm tội khủng bố. Một nhóm nhỏ đã tụ tập tại bức tượng Mahatma Gandhi với các tấm biển có nội dung: "Tôi phản đối diệt chủng. Tôi ủng hộ Palestine Action", AP đưa tin. Cảnh sát đô thị đã ra tuyên bố rằng, "Palestine Action là một nhóm bị cấm và các sĩ quan sẽ hành động ở nơi có hành vi phạm tội hình sự". Việc trở thành thành viên của nhóm trở thành bất hợp pháp vào nửa đêm thứ Sáu.

.

Palestine Action đã thất bại trong nỗ lực ngăn chặn quyết định của chính phủ Anh về lệnh cấm theo luật chống khủng bố sau khi các thành viên của nhóm hoạt động ủng hộ Palestine đột nhập vào một căn cứ quân sự vào tháng trước và phá hoại hai máy bay. Tại phiên điều trần tại Tòa án tối cao ở London, nhóm này đã tìm cách tạm thời ngăn chặn cái mà họ gọi là lệnh cấm độc đoán, sẽ có hiệu lực vào nửa đêm. Theo AP đưa tin, lệnh cấm này sẽ coi việc trở thành thành viên của nhóm và ủng hộ các hành động của nhóm là một tội hình sự có thể bị phạt tới 14 năm tù.

.

⦿ ---- Anh quốc: Một người đàn ông 23 tuổi đã trở thành người đầu tiên bị kết án và tuyên án theo Đạo luật An toàn Trực tuyến (Online Safety Act) của Vương quốc Anh sau khi xui giục một người phụ nữ cố gắng tự tử, một cột mốc trong nỗ lực của chính phủ. Tyler Webb đến từ Loughborough, Anh, đã bị tuyên án hơn 9 năm tù vì khuyến khích tự làm hại bản thân nghiêm trọng trực tuyến, Sky News đưa tin. Webb cũng đã nhận tội khuyến khích tự tử vào tháng 5. "Bản án này cho thấy chúng ta có một công cụ mới hiệu quả để sử dụng chống lại những người quyết tâm gây ra loại tổn hại này trực tuyến", một công tố viên cho biết.

.

Vụ án tập trung vào việc dụ dỗ một người phụ nữ mà Webb gặp trong một diễn đàn sức khỏe tâm thần trực tuyến vào năm ngoái. Trong nhiều tuần, Webb đã thuyết phục cô tự làm hại bản thân và có lần cố gắng tự tử trong khi anh ta theo dõi qua cuộc gọi video. Nỗ lực tự tử đã bất thành một cách tình cờ, nhưng Webb đã bảo cô thử lại khi cô tỉnh lại. Nạn nhân, người đã phải điều trị tại bệnh viện vì vết thương của mình, sau đó đã báo cáo Webb với cảnh sát. "Anh ta là một người rất nguy hiểm", công tố viên cho biết, theo Sky News.

.

Trong phiên tuyên án tại Tòa án Leicester Crown, Webb, người đang được điều trị sức khỏe tâm thần, được thẩm phán mô tả là "có động cơ tình dục". Tòa án đã nghe rằng Webb đã thỏa mãn khi gây ra tổn hại và đe dọa sẽ chuyển sang nạn nhân khác nếu các yêu cầu của anh ta không được đáp ứng. Webb sẽ phải ở trong một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần an toàn cho đến khi được coi là đủ điều kiện để được thả, tại thời điểm đó, y sẽ phải chấp hành phần còn lại của bản án trong tù. Đạo luật An toàn Trực tuyến, có hiệu lực vào năm 2023, quy định về các hành vi phạm tội trực tuyến mới, bao gồm khuyến khích tự gây hại. Bản án của Webb đánh dấu thử thách đầu tiên đối với các luật này.

.

⦿ ---- Florida: Ba thành viên trong một gia đình đã bị sét đánh vào hôm thứ sáu khi đang trú ẩn dưới một chiếc dù tại bãi biển St. Pete ở Quận Pinellas, Florida. Đội cứu hỏa St. Pete Beach và nhân viên Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Pinellas đã phản ứng tại hiện trường vào khoảng 12:19 giờ chiều. Hai người lớn đã được điều trị tại hiện trường và từ chối được chăm sóc thêm. Một cô gái 17 tuổi đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa Tampa để điều trị, CBS News đưa tin.

.

Gia đình này được cho là đã đứng dưới một chiếc dù trong cơn giông bão. Jennifer Tillman, người chứng kiến vụ sét đánh từ căn hộ của mình, đã mô tả cảnh tượng sét đánh và nhớ lại tiếng động lớn dần trước khi nó xảy ra. "Bạn có thể nghe thấy nó, nó đang tiến lại gần hơn, gần hơn và rồi nó xảy ra", Tillman nói với WTSP. "Tôi không biết nữa, đó chỉ là một trong những điều mà bạn không bao giờ có thể—bạn không thể không nhìn thấy". Theo Tillman, một người qua đường đã hỗ trợ cô gái bị thương, trong khi hai người lớn dường như bị sốc.

.

Theo nhóm thời tiết của ABC Action News, có khoảng 50 tia sét đánh trên bãi biển trong khoảng thời gian từ 11:30 giờ sáng đến 12:30 trưa. CDC khuyên rằng nơi an toàn nhất trong cơn giông sét là trong nhà và cảnh báo không nên mang theo các vật bằng kim loại như dù. "Nếu bạn ở ngoài bãi biển hoặc bất kỳ nơi nào có dù cao hơn bạn, nghĩa là bạn đang tạo ra một cột thu lôi", nhà khí tượng học Bobby Deskins của WTSP cho biết.

.

⦿ ---- San Francisco: Sau hơn 15 năm sống và làm việc tại Hoa Kỳ, Victor, một người nhập cư không có giấy tờ từ Yucatán, Mexico, đã quyết định rời khỏi Hoa Kỳ tự nguyện. Anh cho biết anh thà mua vé một chiều về nhà còn hơn phải mạo hiểm bị bắt, giam giữ hoặc trục xuất theo luật nhập cư ngày càng nghiêm ngặt. "Tôi thích làm việc", Victor nói với NBC Bay Area. "Nhưng cách họ giam giữ mọi người thật bất công. Họ bị đối xử như động vật. Chúng tôi đến đây để làm việc, không phải để tìm kiếm rắc rối".

.

Victor đến San Francisco vào năm 2007, khi đó mới 16 tuổi và tràn đầy hy vọng về cơ hội. Trong những năm qua, anh đã tự xây dựng cuộc sống cho mình, từ việc rửa chén lên quản lý bếp. Anh cho biết mình nộp thuế và không có tiền án nhưng vẫn không có giấy tờ. Trong năm năm qua, Victor đã làm việc cùng anh em nhà Makableh tại Mazra, một nhà hàng Địa Trung Hải nổi tiếng ở Bay Area. Họ khởi nghiệp kinh doanh mà không có nhiều kinh nghiệm và ghi nhận công lao của Victor trong việc ra mắt thành công cơ sở tại trung tâm thành phố Redwood City.

.

“Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng gọi họ là nhân viên thì nghe có vẻ không ổn—họ thực sự là đồng nghiệp của tôi,” Jordan Makableh, đồng sở hữu Mazra cho biết. “Victor rất cần thiết cho nhà hàng này, cho đội ngũ nhân viên, sự phát triển, thực đơn—mọi thứ.” Khi gia đình Makableh biết Victor đang có kế hoạch quay trở lại Mexico, họ đã thực hiện một video tri ân được đăng trên Instagram, gọi Victor là “một nhà lãnh đạo” và ca ngợi tình yêu và sự tận tụy mà anh dành cho công việc của mình.

.

Nhiều năm trước, anh đã nộp đơn xin thị thực U (tức là, U visa)—một hình thức cứu trợ nhân đạo dành cho nạn nhân của một số tội phạm—sau khi bị cướp bằng dao bên ngoài một ngân hàng ở San Francisco. Nhưng giống như nhiều người khác, anh vẫn đang chờ quyết định. Mặc dù Victor sẽ rời đi, anh cho biết anh đã nói chuyện với một luật sư di trú về khả năng tiếp tục quá trình nộp đơn xin thị thực U của mình từ Mexico.

.

Theo Hội đồng Di trú Hoa Kỳ, trong số khoảng 13 triệu người nhập cư không có giấy tờ tại Hoa Kỳ, hầu hết không có cách nào để "xếp hàng" để được cư trú hợp pháp vì trong nhiều trường hợp, không có cách nào như vậy. Không rõ có bao nhiêu người nhập cư như Victor đã chọn tự trục xuất, nhưng số liệu thống kê lao động cho thấy có khoảng một triệu công nhân sinh ra ở nước ngoài đã rời khỏi lực lượng lao động Hoa Kỳ kể từ tháng 3.

.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Video đăng trên mạng xã hội cho thấy các đặc vụ liên bang tiến hành đột kích một tiệm rửa xe ở West Hollywood vào Ngày Lễ Độc lập. Một bài đăng trên TikTok cho biết ICE [đã] ở West Hollywood đột kích các doanh nghiệp vào khoảng 11:30 sáng thứ Sáu. Doanh nghiệp xảy ra vụ đột kích là tiệm rửa xe Santa Palm, nằm ở góc đường Santa Monica Boulevard và Palm Avenue.

Mặc dù đoạn phim. này không cho thấy bất kỳ ai bị bắt giữ hoặc bị các viên chức xử lý về mặt thể chất, nhưng một phần của video khẳng định rằng các đặc vụ đã "xử lý và còng tay một số công nhân cách xa" người quay phim và những người chứng kiến khác. Một đoạn video khác cho thấy một trong những đặc vụ - được cho là thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan - đang áp giải một công nhân ra khỏi tiệm rửa xe. Đoạn phim này, do Jason Robert quay và đăng lại trên trang TikTok của WeHo Times, cũng cho thấy các đặc vụ khác đi bộ qua bãi đậu xe của tiệm rửa xe trong khi khách hàng được nghe thấy đang la mắng họ.

.

Theo WeHo Times, ít nhất ba người đã bị bắt giữ, mặc dù có thể là bốn người. Các nhân chứng nói chuyện với hãng tin cho biết ba cá nhân đã cố gắng chạy trốn khi các đặc vụ đến và đó là những người bị nhắm đến; một người đàn ông khác đã bị bắt giữ trong một con hẻm gần đó, có thể là người bị bắt giữ thứ tư, tờ WeHo Times cho biết.

.

⦿ ---- Quận Cam: tưng bừng tắm biển, cứu hộ bận rộn cứu người. Có 10 người đã được cứu khỏi "dòng chảy ngược cực mạnh" ở Newport Beach vào hôm thứ Sáu, theo Đội cứu hộ Newport Beach. Trong ngày 4 tháng 7, đội cứu hộ đã tiến hành hơn 350 cuộc giải cứu chỉ riêng tại thành phố Newport Beach. Một video được đăng trên X từ sở cảnh sát Huntington Beach cho thấy một chiếc thuyền cứu hộ đang di chuyển xung quanh.

.

Trong khi đó, các nhà chức trách cảnh báo về dòng chảy ngược nguy hiểm và sóng cao tại các bãi biển của Quận Los Angeles trong suốt đêm Chủ Nhật, bao gồm cả Catalina, với nguy cơ chết đuối trên biển tăng cao. Dòng chảy ngược có thể kéo người bơi và lướt sóng ra biển, và sóng có thể cuốn người ra khỏi bãi biển và đá, và lật úp những chiếc thuyền nhỏ gần bờ.

.

⦿ ---- HỎI 1: Nghiên cứu: ô nhiễm không khí dạng hạt với sự gia tăng đột biến ở ung thư phổi ở những người không hút thuốc?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Nghiên cứu của NIH liên kết ô nhiễm không khí dạng hạt với sự gia tăng đột biến ở ung thư phổi ở những người không hút thuốc. Nghiên cứu giải trình tự toàn bộ bộ gen phát hiện ra rằng ô nhiễm không khí gây ra nhiều thay đổi liên quan đến ung thư hơn là khói thuốc lá thụ động. Chi tiết:

https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-study-links-particulate-air-pollution-increased-mutations-lung-cancers-among-nonsmokers

.

⦿ ---- HỎI 2: Máy trợ thính cải thiện đáng kể khả năng giao tiếp xã hội của người dùng và giảm cảm giác cô lập hoặc cô đơn?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Máy trợ thính cải thiện đáng kể khả năng giao tiếp xã hội của người dùng và giảm cảm giác cô lập hoặc cô đơn, dựa trên bằng chứng từ 65 nghiên cứu trước đây liên quan đến gần 6.000 người. "Chúng tôi phát hiện ra rằng những người lớn bị mất thính lực sử dụng máy trợ thính hoặc ốc tai điện tử tham gia giao tiếp xã hội nhiều hơn và cảm thấy ít bị cô lập hơn so với những người không sử dụng chúng", Tiến sĩ Janet Choi, bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng tại Trường Y khoa Keck thuộc Đại học Nam California, cho biết trong một thông cáo báo chí. Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2025/07/05/hearing-aids-social-life-study/5171751727670/

.

.