Hình trên: Vị lãnh đạo Công giáo Hoa Kỳ lên án các chính sách nhập cư của Trump: 'Nó thực sự xé nát các gia đình'. Đức Hồng y Robert McElroy cũng cho biết "cơ chế" đang được sử dụng là "tạo ra nỗi sợ hãi" trong số 10 triệu người không có giấy tờ ở Hoa Kỳ, "phần lớn" trong số họ đã đóng góp cho xã hội.

.

(8.7.2025) - Đức Hồng y Robert McElroy (lãnh đạo Công giáo Mỹ) phản đối dự luật bự và đẹp là ghê tởm về mặt đạo đức

- DB Derek Trần: dự luật Cộng Hòa thông qua tước bỏ quyền chăm sóc sức khỏe của 17 triệu người Mỹ và đe dọa SNAP (trợ cấp thực phẩm) của hơn 40 triệu người. Khu CA-45 của Quận Cam đang có hơn 200.000 người phụ thuộc vào Medicaid

- Illinois: Dân biểu tiểu bang Hoan Huynh (Dân Chủ) sẽ ứng cử chức Dân Biểu liên bang trong bầu cử giữa kỳ 2026

- Tòa Tối cao cho Trump trục xuất di dân tới Nam Sudan, bất kể họ có liên hệ gì nơi đây hay không

- Trump sẽ tổ chức đấu võ tại Nhà Trắng.

- Trump: đang soạn luật trao quyền cho chủ nông trại để họ bảo lãnh di dân lậu làm việc, khỏi bị ICE bố ráp

- Trump đã gửi "10 hoặc 12" lá thư tới nhiều nước đối tác thương mại sẽ áp thuế cao tới 60% hoặc 70%

- Giảm thuế (tiền boa, tiền làm thêm giờ, vay mua xe, tài khoản Trump cho trẻ em) tới năm 2028 là hết, giảm thuế cho 1% người giàu nhất là vĩnh viễn.

- Dự luật Trump cho dễ mua máy bay phản lực riêng hơn. Thí dụ: chiếc máy bay trị giá 10 triệu đô la hiện có thể được khấu trừ 10 triệu đô la trong cùng năm

- Tax Foundation: dự luật bự và đẹp cho vĩnh viễn giảm thuế từ ​​39,6% xuống 37% đối với các cặp vợ chồng có thu nhập trên 600.000 đô

- Gavin Newsom (Thống Đốc California) giải thích: 17 triệu người mất dịch vụ chăm sóc sức khỏe, 18 triệu trẻ em mất bữa ăn tại trường.

- Bộ An ninh Nội địa cắt 3/4 số nhân viên Sở Tình báo & Phân tích từ 1.000 người xuống còn 275 người.

- Hạ viện thông qua Dự luật bự và đẹp với tỷ lệ phiếu 218-214, với tất cả 212 đảng viên Dân chủ và 2 DB Cộng hòa chống dự luật

- Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries đạt kỷ lục mới: diễn văn dài hơn 8 giờ 44 phút để chống Dự luật bự và đẹp

- DB Dân chủ Alexandria Ocasio-Cortez chỉ trích TNS Cộng Hòa Lisa Murkowski bỏ phiếu thuận Dự luật bự và đẹp dù biết 17 triệu người Mỹ sẽ mất bảo hiểm y tế

- Ủy ban Quân vụ Hạ viện: kho vũ khí Mỹ dư thừa, sao ngưng gửi Ukraine vũ khí

- Đức: xin mua từ Mỹ tên lửa Patriot để giúp Ukraine

- Trump nói phone với Putin: hòa bình ở Ukraine còn xa.

- Hễ ký tên góp ý là về vườn: Sở Môi trường EPA cho 139 nhân viên ký tên góp ý tạm nghỉ

- Texas: bé gái 9 tuổi chết sau khi bị bỏ một mình trong xe để mẹ vào sở làm

- Gaza: số người Palestine tìm viện trợ bị Israel bắn chết từ ngày 27/6/2025 là 613 người. Tính từ 7/10/2023 quân Israel đã giết 57.130 người và làm bị thương 134.592 người Palestine

- Học giả Doha: Israel đòi giải thể Hamas 'gần như không thể' vì sẽ có phong trào khác thay thế Hamas khi Israel còn chiếm đóng Palestine

- Florida: Trại tù giữa đầm cá sấu bắt đầu đón tù di dân.

- Các nước Nam Mỹ báo động: Tàu ngầm không người lái chở ma túy

- Canada: 6 sân bay di tản vì đe dọa nổ bom

- Michigan: vào ngân hàng bắt 1 con tin, hung thủ bị cảnh sát bắn tỉa bắn hạ

- 1 nữ bác sĩ y khoa ở Oklahoma bị cáo buộc đến Nam Florida, dàn dựng cái chết của cô con gái 4 tuổi như là chết đuối

- HỎI 1: Trồng bắp là một động lực chính của kinh tế Mỹ, hỗ trợ hơn 440.000 việc làm? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Hơn 39.000 ca tử vong, gần 100.000 ca đau tim không tử vong và tới 65.000 ca đột quỵ ở Hoa Kỳ có thể được ngăn ngừa nếu những người đủ điều kiện dùng statin và các loại thuốc hạ cholesterol khác dùng chúng? ĐÁP 2: Đúng vậy.

VIỆT BÁO Kính chúc quý độc giả ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ an vui, hạnh phúc.

.

QUẬN CAM (VB-8/7/2025) ⦿ ---- Tòa án Tối cao hôm thứ Năm đã chấp thuận yêu cầu của chính quyền Trump cho phép trục xuất những người di dân đến Nam Sudan, một quốc gia đang có chiến tranh mà bảy trong số tám người đàn ông bị trục xuất qua không có mối liên hệ nào, mà không cho họ cơ hội ra tòa để phản biện rằng họ sẽ phải đối mặt với sự tra tấn.

.

Một quan chức chính quyền cho biết những người đàn ông này, đến từ các quốc gia trên khắp thế giới, sẽ được đưa đến đó ngay lập tức, tờ New York Times đưa tin. Không có dấu hiệu nào từ Hoa Kỳ hoặc Nam Sudan về những gì sẽ xảy ra với họ khi họ đến đó. Theo NBC News, lệnh của hôm thứ Năm đã làm rõ quyết định ngày 23 tháng 6 của tòa án, giúp Hoa Kỳ dễ dàng trục xuất những người di cư đến các quốc gia thứ ba mà họ không có mối liên hệ nào.

.

Lệnh mới, không ký tên cho biết lệnh này cũng áp dụng cho những tên tội phạm bị kết án hiện đang bị Hoa Kỳ giam giữ tại một trung tâm giam giữ tạm thời tại một căn cứ ở Đông Phi. Phán quyết đầu tiên không đưa ra lý do cho quyết định này, điều này thường xảy ra đối với các lệnh khẩn cấp nhưng vẫn còn chỗ cho những cách giải thích mâu thuẫn, theo tờ Washington Post. Phán quyết này có hai trang lý giải.

.

"Những kẻ bệnh hoạn này sẽ có mặt tại Nam Sudan vào Ngày Độc lập", Tricia McLaughlin thuộc Bộ An ninh Nội địa cho biết. Các thẩm phán Sonia Sotomayor và Ketanji Brown Jackson không đồng tình. "Những gì chính phủ muốn làm, cụ thể là gửi tám người không phải công dân mà họ đã trục xuất bất hợp pháp khỏi Hoa Kỳ từ Djibouti đến Nam Sudan, nơi họ sẽ được giao cho chính quyền địa phương mà không cần quan tâm đến khả năng họ sẽ phải đối mặt với tra tấn hoặc tử hình", Sotomayor viết. Hôm nay 4/7 là Ngày Độc lập, nghĩa là nhóm di dân trên đã bị trục xuất xong.

.

⦿ ---- Trump sẽ tổ chức đấu võ tại Nhà Trắng. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Iowa, đánh dấu sự khởi đầu sớm cho lễ kỷ niệm 250 năm thành lập đất nước Hoa Kỳ, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 4 tháng 7 năm sau (2026). Ông nói với đám đông, "Tôi thậm chí nghĩ rằng chúng ta sẽ có một trận đấu UFC", ám chỉ rằng sự kiện này có thể diễn ra tại khuôn viên Nhà Trắng.

.

Trump đã đề cập đến việc tổ chức một trận đấu vô địch với khoảng 20.000 đến 25.000 người tham dự như một phần của lễ kỷ niệm, cùng với các sự kiện thể thao chuyên nghiệp và nghiệp dư. Ông cho biết Nhà Trắng có đủ không gian để tổ chức các sự kiện lớn và hỏi khán giả xem họ có xem UFC không. Ông không nói liệu trận đấu sẽ diễn ra vào thời điểm nào đó trong năm trước ngày 4 tháng 7 năm 2026 hay vào đúng ngày kỷ niệm. Lễ kỷ niệm, còn được gọi là lễ kỷ niệm phần tư thiên niên kỷ (semiquincentennial), đánh dấu 250 năm kể từ khi thành lập quốc gia.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng chính quyền của ông, cùng với Bộ An ninh Nội địa (DHS), đang soạn thảo luật mới sẽ "trao quyền cho những người chủ nông trại", cho phép những người nhập cư đã làm việc tại các trang trại được ở lại đất nước "nếu một người chủ nông trại Hoa Kỳ sẵn sàng bảo lãnh" cho họ.

.

Tại cuộc biểu tình ở Iowa, Trump tuyên bố rằng chính quyền của ông "không muốn làm điều đó khi chúng tôi bắt tất cả các công nhân ra khỏi các nông trại, chúng tôi muốn các nông trại hoạt động tốt, như họ đang làm hiện nay". Ông nói thêm rằng "mọi người đã làm việc tại một nông trại trong mười bốn, mười lăm năm và họ bị đuổi ra một cách khá tàn nhẫn và chúng tôi không thể làm điều đó, chúng tôi phải làm việc với những người chủ nông trại và những người có khách sạn và bất động sản giải trí nữa". Nghĩa là, một hình thức mới của chủ nghĩa nô lệ, vì giấy bảo lãnh nằm trong tay chủ nông trại.

.

⦿ ---- Tổng thống Trump đã gửi "10 hoặc 12" lá thư tới một số nước đối tác thương mại của Hoa Kỳ vào hôm thứ Sáu, và sẽ có thêm nhiều lá thư nữa "trong vài ngày tới", theo tổng thống. Các lá thư sẽ nêu chi tiết về mức thuế mà các quốc gia đó sẽ phải trả bắt đầu từ tháng tới. Động thái này diễn ra khi thời hạn tạm dừng 90 ngày đối với "thuế quan qua lại" của Trump kết thúc vào ngày 9 tháng 7, thời hạn cuối cùng dành cho các quốc gia để đạt được các thỏa thuận thương mại song phương với Hoa Kỳ.

.

Theo tờ New York Times, mức thuế mà các lá thư nêu "có thể còn cao hơn so với mức công bố ban đầu", vì Trump đã nói với các phóng viên vào thứ Năm rằng "mức thuế sẽ dao động từ mức thuế 60% hoặc 70% đến mức thuế 10% và 20%"; ông không nêu rõ quốc gia hoặc sản phẩm nào sẽ bị ảnh hưởng. Trump ban đầu đã áp dụng mức thuế dao động từ 11% đối với Cộng hòa Dân chủ Congo đến 50% đối với Lesotho. Bloomberg đưa tin Trump cho biết các quốc gia sẽ "bắt đầu trả thuế vào ngày 1 tháng 8. Tiền sẽ bắt đầu chảy vào Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 8".

.

Cho đến nay, Hoa Kỳ đã hoàn tất các thỏa thuận thương mại với Anh và Việt Nam và đã đạt được thỏa thuận ngưng chiến tranh thương mại với Trung Quốc, sau một tranh chấp thuế quan trước đó. The Guardian đưa tin Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho rằng một thỏa thuận rộng rãi với Liên minh châu Âu EU có thể sẽ gần kề, điều này sẽ ngăn chặn mức thuế 50% đối với hàng xuất cảng của EU.

.

⦿ ---- Vị lãnh đạo Công giáo Hoa Kỳ lên án các chính sách nhập cư của Trump: 'Nó thực sự xé nát các gia đình'. Đức Hồng y Robert McElroy cũng cho biết "cơ chế" đang được sử dụng là "tạo ra nỗi sợ hãi" trong số 10 triệu người không có giấy tờ ở Hoa Kỳ, "phần lớn" trong số họ đã đóng góp cho xã hội.

.

Đức Hồng y Robert McElroy, Tổng giám mục Washington, D.C. và là đồng minh thân cận của Đức Giáo hoàng Leo XIV, đã chỉ trích mạnh mẽ các chính sách thực thi luật nhập cư của chính quyền Trump, gọi việc trục xuất hàng loạt những người di cư không có giấy tờ là "vô nhân đạo" và "ghê tởm về mặt đạo đức".

.

Phát biểu với CNN từ Rome, McElroy lập luận rằng các chính sách hiện tại vượt ra ngoài phạm vi kiểm soát biên giới hợp pháp và thay vào đó nhằm mục đích gieo rắc nỗi sợ hãi cho hàng triệu người nhập cư: "Việc có thể kiểm soát biên giới của chúng ta là đúng. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra hiện nay còn hơn thế nữa. Đó là một cuộc trục xuất hàng loạt, bừa bãi đối với nam giới, phụ nữ, trẻ em và gia đình, thực sự xé nát các gia đình và có mục đích như vậy".

.

McElroy tiếp tục nói rằng "cơ chế" đang được sử dụng là "tạo ra nỗi sợ hãi" trong số 10 triệu người không có giấy tờ ở Hoa Kỳ, "phần lớn" trong số họ đã làm việc chăm chỉ và đóng góp cho xã hội. Đức hồng y cũng nhấn mạnh đến nỗi sợ hãi đang được tạo ra trong số những người nhập cư không có giấy tờ, nói rằng nhiều người hiện sợ đến nhà thờ sau quyết định của chính quyền bãi bỏ các biện pháp bảo vệ chống lại việc bắt giữ tại các địa điểm nhạy cảm. "Điều gì ẩn sau điều này?" ông hỏi. "Tôi sợ rằng... những người đến đây bây giờ là những người khác... câu nói vẫn như vậy - 'họ là những người thấp kém' - và đó là những gì đang diễn ra hiện nay".

.

Những phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Công giáo trên khắp đất nước chỉ trích rộng rãi hơn. Vào Ngày Tị nạn Thế giới, Đức Giám mục Michael Pham của San Diego đã dẫn đầu một nhóm các nhà lãnh đạo tôn giáo đến quan sát các phiên tòa di trú liên bang. "Họ là con người", GM Pham nói. "Hãy đối xử với mọi người bằng lòng tốt, lòng trắc ẩn, phẩm giá, sự tôn trọng".

.

Tổng giám mục Timothy P. Broglio, chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, đã nói với tờ The New York Times tuần trước rằng ông đã cầu xin Quốc hội "thực hiện những thay đổi mạnh mẽ" đối với "dự luật lớn, đẹp" của ông Trump mặc dù có các điều khoản chống phá thai. Ông viết rằng dự luật đã không bảo vệ được các gia đình bao gồm "bằng cách thúc đẩy cách tiếp cận chỉ thực thi đối với vấn đề nhập cư và làm xói mòn quyền tiếp cận các biện pháp bảo vệ pháp lý".

.

⦿ ---- Giảm thuế cho dân nghèo chỉ là tạm thời, hầu hết là trong ba năm, nhưng giảm thuế cho triệu phú và tỷ phú là vĩnh viễn. Dự luật chi tiêu mang tính bước ngoặt của Tổng thống Donald Trump đã sẵn sàng được ký thành luật chiều nay, thứ sáu, sau khi đảng Cộng hòa ở cả hai viện của Quốc hội giành được số phiếu cần thiết trước thời hạn do đảng Cộng hòa tự áp đặt là ngày 4 tháng 7 để gửi dự luật đến bàn làm việc của tổng thống.

.

Về cơ bản, dự luật này gia hạn vĩnh viễn các khoản cắt giảm thuế được đưa ra trong Đạo luật Cắt giảm Thuế và Việc làm năm 2017 đồng thời đưa ra một loạt các khoản miễn giảm mới. Một số khoản, chẳng hạn như khoản tín dụng thuế trẻ em mở rộng và khoản khấu trừ trên dòng cho các khoản đóng góp từ thiện, là những thay đổi vĩnh viễn đối với luật thuế. Những khoản khác dự kiến ​​sẽ hết hạn vào năm 2028, khi nhiệm kỳ của Trump kết thúc.

.

Điều đó không có nghĩa là chúng nhất thiết sẽ hết hạn. Rốt cuộc, các khoản cắt giảm từ TCJA dự kiến ​​sẽ hết hạn trong năm nay, một thực tế mà "các nhà lập pháp trên toàn bộ và ... trên toàn bộ" hy vọng sẽ tránh được việc tham gia các cuộc đàm phán ngân sách, Erica York, phó chủ tịch chính sách thuế liên bang tại Tax Foundation, gần đây đã nói với CNBC Make It.

.

Tuy nhiên, cho đến nay, bốn điều khoản giảm thuế — bao gồm một số điều khoản mà Trump đã vận động — không được lên kế hoạch để tồn tại lâu dài.

.

1. Không đánh thuế tiền boa. Dự luật này tạo ra một khoản khấu trừ trực tiếp cho tiền boa mà người lao động kiếm được trong các ngành nghề thường nhận tiền boa.

2. Không đánh thuế đối với tiền làm thêm giờ: Từ năm 2025 đến năm 2028, người lao động có thể khấu trừ tiền làm thêm giờ khỏi thuế thu nhập liên bang.

3. Không đánh thuế đối với lãi suất vay mua xe hơi. Dự luật cho phép khấu trừ lên đến 10.000 đô la đối với các khoản vay mua xe mới.

4. Tài khoản Trump (cho trẻ em): Dự luật tạo ra một loại tài khoản tiết kiệm mới cho trẻ em, với khoản tiền gửi một lần là 1.000 đô la từ chính phủ liên bang dành cho công dân Hoa Kỳ sinh từ năm 2025 đến năm 2028.

.

⦿ ---- Gavin Newsom, Thống Đốc California, viết thông điệp ngắn gọn trên mạng X về dự luật bự và đẹp của Trump, khi dự luật vừa thông qua nghĩa là:

. 17 triệu người vừa mất dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

. 18 triệu trẻ em vừa mất bữa ăn tại trường.

. 3 triệu người Mỹ vừa mất trợ cấp thực phẩm.

. Và 3,5 nghìn tỷ đô la đã được thêm vào khoản thâm hụt.

Tất cả chỉ để cắt giảm thuế cho các nhà tài trợ tỷ phú của Trump. Sự phản bội tột cùng.

.

⦿ ---- Quận Cam: Dân Biểu Derek Trần hôm qua, Thứ Năm, gửi một thông báo sau khi Hạ Viện thông qua dự luật của trích như sau: Hôm nay, Dân Biểu Hoa Kỳ Derek Tran (CA-45) đã bỏ phiếu chống lại "Dự luật lớn tuyệt đẹp" do Đảng Cộng hòa lãnh đạo, dự luật này tước bỏ quyền chăm sóc sức khỏe của 17 triệu người Mỹ và đe dọa quyền lợi SNAP (trợ cấp thực phẩm cho dân nghèo) của hơn 40 triệu người Mỹ. Đạo luật này là khoản cắt giảm lớn nhất đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong lịch sử Hoa Kỳ.

.

Dự luật sẽ gây ra những tác động tàn khốc đối với hàng nghìn người ở khu vực quốc hội số 45 của California và hàng triệu người trên khắp cả nước. Tại CA-45, hơn 200.000 người phụ thuộc vào Medicaid, hơn 60.000 người phụ thuộc vào SNAP và các gia đình có thể phải trả phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tăng 2.500 đô la và hóa đơn tiền điện tăng gần 700 đô la.

.

Hơn 17 triệu người trên toàn quốc hiện có nguy cơ mất quyền bảo hiểm chăm sóc sức khỏe mà họ hiện đang nhận được thông qua Medicaid và Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng ACA, bao gồm hơn 2 triệu người chỉ tính riêng ở California. Dự luật này cũng đe dọa đến quyền tiếp cận thực phẩm của 2,5 triệu trẻ em ở California, những người phụ thuộc vào bữa trưa miễn phí ở trường.

.

“Các cử tri của tôi đã cử tôi đến Quốc hội để đấu tranh cho chi phí thấp hơn và cộng đồng an toàn hơn. Dự luật phi Mỹ này không đạt được bất kỳ mục tiêu nào trong số những mục tiêu đó và thay vào đó sẽ tước đoạt nguồn lực từ các gia đình chăm chỉ trong khi lại giảm thuế cho những người cực kỳ giàu có. Tôi kiên quyết phản đối nỗ lực này nhằm loại bỏ hàng triệu người Mỹ khỏi bảo hiểm y tế của họ, đánh thuế gấp đôi hàng triệu gia đình chăm chỉ của California bằng cách giới hạn khấu trừ SALT và lấy đi thức ăn khỏi bàn ăn của trẻ em, người cao tuổi và Cựu chiến binh”, Dân biểu Derek Tran cho biết. “Khi cha mẹ tôi đến California với tư cách là người tị nạn, Medicaid, SNAP và nhà ở theo Mục 8 đã giúp gia đình tôi đạt được giấc mơ Mỹ. Đảng Cộng hòa đã chọn giúp đỡ những người bạn giàu có của họ thay vì gia đình không đủ khả năng mua thực phẩm, đứa trẻ không được tiếp cận phương pháp điều trị cứu sống hoặc Cựu chiến binh có nguy cơ mất nhà. Người dân Mỹ xứng đáng được hưởng điều tốt đẹp hơn thế này”.

.

Tu chính án của Thượng viện đối với cái gọi là Đạo luật Một dự luật lớn tuyệt đẹp (H.R. 1) đã được thông qua với số phiếu 218-214. Dự luật hiện sẽ được chuyển đến bàn làm việc của Tổng thống để ký.

.

⦿ ---- Dự luật của Trump giúp người giàu dễ dàng mua máy bay phản lực riêng hơn. Bào tài chính Forbes Australia phân tích dự luật bự và đẹp: Một phần ít được thảo luận trong "Dự luật bự và đẹp" của Tổng thống tỷ phú Donald Trump trao một khoản cắt giảm hấp dẫn cho những người Mỹ siêu giàu dưới hình thức chính sách thuế đối với việc mua máy bay phản lực tư nhân.

.

Một phần của gói chi tiêu vừa được Thượng viện thông qua là việc khôi phục vĩnh viễn luật liên bang "khấu hao tiền thưởng (bonus depreciation)" 100%, cho phép các doanh nghiệp khấu hao toàn bộ số tiền của các mặt hàng đủ điều kiện trong năm mua. Khấu hao thưởng ban đầu là một phần của Đạo luật cắt giảm thuế và việc làm năm 2017, nhưng đã giảm dần từ mức 100% bắt đầu từ năm 2023 và sẽ hết hạn vĩnh viễn vào năm 2027, theo Thomson Reuters.

.

Chính sách khấu hao thưởng áp dụng cho một loạt các chi phí kinh doanh vật chất đủ điều kiện khấu hao theo thời gian, chẳng hạn như máy móc và xe công ty, nhưng chính sách này thường liên quan đến các mặt hàng xa xỉ đắt tiền, chẳng hạn như máy bay tư nhân và việc thành lập chính sách này trong thập niên qua đã dẫn đến sự bùng nổ trong doanh số bán máy bay phản lực.

.

Điều đó có nghĩa là không giống như các thủ tục kế toán kinh doanh tiêu chuẩn trong đó các khoản đầu tư vốn được phân bổ trong nhiều năm và không bao giờ được khấu trừ hoàn toàn, toàn bộ giá trị của tài sản đủ điều kiện có thể được khấu trừ vào năm đầu tiên. Một chiếc máy bay trị giá 10 triệu đô la hiện có thể được khấu trừ 10 triệu đô la trong cùng năm đó, tạp chí Flying của ngành hàng không lưu ý.

.

"Đối với những người quan tâm đến việc mua máy bay phản lực, dù mới hay đã qua sử dụng, đây là một vấn đề rất lớn", Matthew Bere, giám đốc điều hành hàng không tại ngân hàng BOK Financial có trụ sở tại Oklahoma, cho biết trong tuần này, ông hy vọng việc thông qua dự luật lớn này sẽ "thúc đẩy nhiều hoạt động trong lĩnh vực bán máy bay".

.

⦿ ---- Một trong những thành tựu lớn nhất của dự luật, theo như Trump và những người bạn của ông quan tâm, là việc đưa ra các khoản cắt giảm thuế lớn cho người giàu, ban đầu được đưa ra trong dự luật thuế năm 2017 của Trump. Các khoản giảm thuế - giúp người giàu tiết kiệm trung bình hàng chục nghìn đô la tiền thuế hàng năm so với vài trăm đô la đối với người Mỹ có thu nhập trung bình - sẽ hết hạn vào Ngày đầu năm mới 2026 và hiện sẽ được gia hạn vĩnh viễn.

.

Theo Tax Foundation, một nhóm nghiên cứu chính sách quốc tế, dự luật sẽ cắt giảm doanh thu thuế liên bang hơn 5 nghìn tỷ đô la trong 10 năm tới. Để trả tiền cho việc gia hạn các khoản cắt giảm thuế, đảng Cộng hòa đang cắt bỏ các chương trình có lợi cho người Mỹ có thu nhập thấp, bao gồm cả việc cắt giảm mạnh chi tiêu cho các chương trình Medicaid và hỗ trợ thực phẩm. Cuối cùng, các tập đoàn và người giàu sẽ tiếp tục trả mức thuế thấp, trong khi người Mỹ có thu nhập thấp dự kiến ​​sẽ mất hơn 1.600 đô la tiền lương thực tế mỗi năm.

.

Dự luật thuế năm 2017 cho biết: Các hộ gia đình có thu nhập nằm trong top 1 phần trăm sẽ được giảm thuế trung bình hơn 60.000 đô la vào năm 2025, so với mức giảm thuế trung bình dưới 500 đô la cho các hộ gia đình nằm trong top 60 phần trăm thu nhập thấp nhất, theo Trung tâm Chính sách Thuế (TPC). Là một phần của thu nhập sau thuế, mức giảm thuế ở nhóm thu nhập cao nhất — cho cả các hộ gia đình nằm trong top 1 phần trăm và top 5 phần trăm — cao hơn gấp ba lần tổng giá trị của mức giảm thuế dành cho những người có thu nhập nằm trong top 60 phần trăm thu nhập thấp nhất. Luật đã cắt giảm mức thuế thu nhập cá nhân cao nhất từ ​​39,6 phần trăm xuống 37 phần trăm đối với các cặp vợ chồng có thu nhập chịu thuế trên 600.000 đô la (và thường có thu nhập gộp thậm chí còn cao hơn). Các khoản ghi trong năm 2017 đó bây giờ sẽ cho giảm thuế vĩnh viễn.

.

⦿ ---- Ủy ban Quân vụ Hạ viện thắc mắc rằng kho vũ khí của Mỹ không hề cạn, tại sao Bộ Quốc Phòng ngưng gửi vũ khí tới Ukraine với lý do vạn vũ khí? Quyết định của Hoa Kỳ tạm dừng một số chuyến hàng vũ khí tới Ukraine đã "làm bất ngờ" Bộ Ngoại giao và Quốc hội, cũng như chính phủ Ukraine và các đồng minh châu Âu của nước này, NBC News đưa tin vào thứ Sáu, đồng thời cho biết thêm rằng quyết định này được Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đưa ra "một cách đơn phương".

.

Theo báo cáo, Hegseth đã ra lệnh thực hiện biện pháp này sau khi Pentagon xem xét cho thấy "một số kho dự trữ đạn dược có độ chính xác cao đang ở mức thấp hơn nhưng vẫn chưa vượt quá mức tối thiểu quan trọng". Trong khi đó, thành viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện Adam Smith nói với NBC News rằng kho dự trữ "không ở mức nào thấp hơn" so với thời điểm bắt đầu cuộc chiến tranh Nga-Ukraine.

.

⦿ ---- Người phát ngôn của chính phủ Đức Stefan Kornelius đã xác nhận vào hôm thứ sáu rằng Đức đang trong các cuộc đàm phán "căng thẳng" với Hoa Kỳ để mua các hệ thống tên lửa và hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Hoa Kỳ sản xuất cho Ukraine. Theo Politico, ông cho biết "sự tàn bạo" trong các cuộc tấn công của Nga cho thấy tính cấp thiết của các cuộc đàm phán.

.

Theo Ukraine, Nga đã tiến hành "một trong những cuộc tấn công tồi tệ nhất" của cuộc xung đột cho đến nay vào ngày hôm qua, thứ năm, bao gồm 550 máy bay không người lái và tên lửa. Yêu cầu của Đức được đưa ra sau thông báo của chính quyền Trump rằng họ sẽ tạm dừng một số đợt giao tên lửa và đạn dược phòng thủ cho Ukraine trong bối cảnh lo ngại về kho vũ khí của chính họ.

.

⦿ ---- Tổng thống Trump đã nói chuyện với Vladimir Putin lúc 10 giờ sáng hôm qua, thứ Năm. Theo mô tả của Điện Kremlin về cuộc gọi, sẽ không có thể có thỏa thuận hòa bình nào cho Ukraine trong thời gian tới. Putin nói với Trump rằng Nga "sẽ đạt được các mục tiêu đã đề ra: đó là loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ nổi tiếng dẫn đến tình trạng hiện tại, đến cuộc đối đầu gay gắt hiện tại và Nga sẽ không lùi bước trước những mục tiêu này", phát ngôn viên Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết, theo Fox News.

.

Trump "một lần nữa nêu vấn đề chấm dứt thù địch [ở Ukraine] càng sớm càng tốt", trong khi Putin "lưu ý rằng chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm giải pháp chính trị, đàm phán cho cuộc xung đột", Ushakov cho biết. Reuters mô tả "nguyên nhân gốc rễ" là "cách viết tắt của Nga cho vấn đề mở rộng NATO và sự hỗ trợ của phương Tây đối với Ukraine". Ushakov cho biết cũng có một cuộc thảo luận chi tiết về "Iran và tình hình ở Trung Đông nói chung", với Putin nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải giải quyết các vấn đề "hoàn toàn thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao".

.

Điện Kremlin mô tả cuộc gọi kéo dài một giờ, cuộc trò chuyện công khai thứ sáu giữa các nhà lãnh đạo kể từ khi Trump trở lại Nhà Trắng, là "thẳng thắn và mang tính xây dựng", AP đưa tin. Trump "bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách thông báo rằng Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua dự luật chủ chốt của chính quyền ông, dự kiến ​​sẽ cải cách thuế, nhập cư và lĩnh vực năng lượng", Ushakov cho biết. Ông cho biết Putin chúc Trump "thành công trong việc thực hiện những thay đổi mà ông hình dung và tất nhiên, đã gửi lời chào mừng Ngày Độc lập". Ushakov cho biết các nhà lãnh đạo không thảo luận về việc tạm dừng các chuyến hàng vũ khí của Hoa Kỳ tới Ukraine. Reuters đưa tin, đã có một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác vào Kyiv vài giờ sau cuộc gọi.

.

⦿ ---- Hễ ký tên góp ý là về vườn. Cơ quan Bảo vệ Môi trường EPA hôm thứ Năm đã cho 139 nhân viên ký "tuyên bố bất đồng chính kiến" chống lại các chính sách của cơ quan này nghỉ hành chính, cáo buộc họ "phá hoại bất hợp pháp" chương trình nghị sự của chính quyền Trump. Trong một lá thư được công khai vào thứ Hai, các nhân viên đã viết rằng cơ quan này không còn thực hiện đúng sứ mệnh bảo vệ sức khỏe con người và môi trường, theo AP đưa tin. Lá thư này đại diện cho lời chỉ trích công khai hiếm hoi từ các nhân viên của cơ quan, những người biết rằng họ có thể phải đối mặt với sự chỉ trích vì lên tiếng phản đối việc cắt giảm tài trợ và hỗ trợ của liên bang cho khoa học khí hậu, môi trường và sức khỏe.

.

Trong một tuyên bố vào hôm qua, thứ Năm, EPA cho biết họ có "chính sách không khoan nhượng đối với các viên chức chuyên nghiệp phá hoại, phá hoại và làm suy yếu" chương trình nghị sự của chính quyền Trump một cách bất hợp pháp. Theo một bản sao email mà AP có được, các nhân viên đã được thông báo rằng họ đã được đưa vào "tình trạng tạm thời, không làm nhiệm vụ, được trả lương" trong hai tuần tới, trong khi chờ "cuộc điều tra hành chính". "Điều quan trọng là bạn phải hiểu rằng đây không phải là một hành động kỷ luật", email viết.

.

Theo Jeremy Berg, cựu tổng biên tập tạp chí Science, người không phải là nhân viên của EPA nhưng nằm trong số các nhà khoa học hoặc học giả không thuộc EPA cũng ký tên, hơn 170 nhân viên của EPA đã ký tên vào tài liệu này, với khoảng 100 người khác ký tên ẩn danh vì sợ bị trả thù.

.

Các nhà khoa học tại Viện Y tế Quốc gia (NIH: National Institutes of Health) đã có động thái tương tự vào đầu tháng 6, nhưng Berg cho biết ông không biết bất kỳ ai tại NIH đã bị cho nghỉ hành chính tương tự. Dưới thời Quản trị viên Lee Zeldin, EPA đã cắt giảm kinh phí cho các cải thiện môi trường ở các cộng đồng thiểu số, tuyên bố sẽ bãi bỏ các quy định của liên bang nhằm giảm ô nhiễm không khí tại các công viên quốc gia và khu bảo tồn của bộ lạc, muốn hủy bỏ lệnh cấm một loại amiăng và đề xuất bãi bỏ các quy định hạn chế khí thải nhà kính làm nóng hành tinh từ các nhà máy điện chạy bằng than và khí đốt tự nhiên.

.

Đầu tuần này, EPA đã trả lời bức thư của các nhân viên bằng cách nói rằng các quyết định về chính sách "là kết quả của một quá trình mà trong đó Quản trị viên Zeldin được các chuyên gia của EPA tóm tắt về các nghiên cứu và khoa học mới nhất, và phần lớn trong số họ là những chuyên gia lão luyện, tự hào về công việc mà cơ quan này thực hiện hàng ngày".

.

⦿ ---- Texas: Một bé gái 9 tuổi đã chết sau khi bị bỏ lại một mình trong xe hơi nóng nực trong nhiều giờ khi mẹ em đi làm, chính quyền Texas cho biết. Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Harris, người mẹ 36 tuổi của bé gái đã để lại cho con gái một ít nước và mở hé cửa sổ trong chiếc Toyota Camry bên ngoài một nhà máy sản xuất ở Galena Park, gần Houston. Người mẹ đã vào trong xe để làm ca vào khoảng 6 giờ sáng thứ Ba và trở về vào khoảng 2 giờ chiều thì thấy con gái mình đã bất tỉnh, ABC News đưa tin.Lực lượng thực thi pháp luật đã được gọi đến và bé gái đã được đưa đến bệnh viện, nơi em được tuyên bố đã tử vong. Cơ quan Thời tiết Quốc gia báo cáo nhiệt độ ở Houston đạt khoảng 93 độ vào thứ Ba. Ban đầu, người mẹ đã bị tạm giam nhưng hiện đã không còn bị giam giữ kể từ thứ Năm. Các viên chức cho biết họ đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi và quyết định từ công tố viên quận về việc có nên truy tố hay không.Theo nhóm vận động Kids and Car Safety, đây là trường hợp tử vong thứ ba trong xe hơi nóng ở Texas trong bốn ngày qua và là trường hợp tử vong thứ 13 trên toàn quốc trong năm nay. Một bé trai 4 tuổi đã tử vong trong xe đưa đón trẻ em ở Brownsville vào thứ sáu tuần trước và một bé trai 3 tháng tuổi được phát hiện đã tử vong trong xe hơi ở Mission vào thứ bảy, NBC 23 đưa tin. Cha của đứa trẻ nói với cảnh sát rằng ông đã đi uống rượu và quên mất đứa trẻ đang ở trong xe. Cả hai trường hợp đều đã bị truy tố hình sự.⦿ ---- Theo Liên Hợp Quốc, số người Palestine tìm kiếm viện trợ bị lực lượng Israel giết kể từ ngày 27 tháng 5/2025 tại Dải Gaza nơi bị bao vây đã lên tới 613 người, vì một báo cáo cho biết các công ty khế ước Hoa Kỳ bề ngoài là bảo vệ các địa điểm phân phối viện trợ gây tranh cãi đã sử dụng đạn thật và lựu đạn gây choáng.Các cuộc tấn công của Israel trên khắp Gaza vẫn tiếp diễn, với ít nhất 27 người thiệt mạng riêng vào thứ Sáu. Hamas cho biết các cuộc tham vấn đã bắt đầu về đề xuất mới nhất về lệnh ngừng bắn tạm thời trong 60 ngày tại Gaza; sẽ đệ trình phản hồi của mình cho các bên trung gian.Theo Bộ Y tế Gaza, cuộc chiến của Israel ở Gaza đã giết chết ít nhất 57.130 người và làm bị thương 134.592 người. Ước tính có 1.139 người đã thiệt mạng ở Israel trong các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 và hơn 200 người đã bị bắt làm tù binh.⦿ ---- Yêu cầu của Israel về việc giải thể Hamas 'gần như không thể'. Lằn ranh đỏ mà Israel đưa ra là Hamas phải bị giải thể để bất kỳ lệnh ngừng bắn nào có thể diễn ra ở Gaza "là phần khó khăn nhất trong các cuộc thảo luận" và sẽ "gần như không thể", theo lời Tamer Qarmout, phó giáo sư về chính sách công tại Viện nghiên cứu hậu đại học Doha (Doha Institute for Graduate Studies) cho biết.Ông nói với Al Jazeera rằng, mặc dù có thể có một thỏa thuận để Hamas giao nộp vũ khí cho một bên khác, để "giải thể Hamas và chấm dứt đời sống chính trị của tổ chức này trong xã hội Palestine, tôi nghĩ rằng điều đó là không thể đạt được. Hamas có thể chuyển đổi thành một đảng phái chính trị khác, [nhưng] hệ tư tưởng vẫn còn vì quân Israel vẫn chiếm đóng lãnht hổ Palestine. Ý tôi là, miễn là không có tầm nhìn lớn hơn để chấm dứt xung đột ... thì tôi nghĩ lại, đó sẽ là một cơ hội bị lãng phí nữa".⦿ ---- Theo bốn nguồn tin được thông báo về vấn đề này, bộ phận tình báo của Bộ An ninh Nội địa có kế hoạch cắt giảm gần 3/4 số nhân viên toàn thời gian, cắt giảm Văn phòng Tình báo & Phân tích từ khoảng 1.000 nhân viên xuống chỉ còn 275 người. Thời điểm chính xác của đợt cắt giảm vẫn chưa rõ ràng; các nguồn tin cho CBS News biết rằng đợt cắt giảm nhân sự đã được tiến hành trong nhiều tháng nhưng tạm thời bị hoãn lại do căng thẳng gia tăng ở nước ngoài sau các cuộc tấn công gần đây của Hoa Kỳ vào các cơ sở hạt nhân của Iran.Quyết định này đã làm dấy lên mối lo ngại trong các cơ quan cảnh sát và tình báo của quốc gia, vì Hoa Kỳ đang phải đối mặt với môi trường đe dọa gia tăng. Văn phòng Tình báo & Phân tích của DHS — được thành lập sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 — là thành viên duy nhất của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ được giao nhiệm vụ chia sẻ thông tin về mối đe dọa cho các chính quyền tiểu bang, địa phương, bộ lạc và lãnh thổ trên khắp cả nước.Tháng trước, người đứng đầu hiện tại của cơ quan, Daniel Tamburello, đã thông báo cho lực lượng lao động của cơ quan tình báo rằng Bộ trưởng DHS Kristi Noem đã ký vào kế hoạch cắt giảm hàng trăm nhân viên của cơ quan, với những người khác được điều chuyển đến các thành phần khác của DHS, bao gồm Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang và Cơ quan An ninh Mạng và Cơ sở hạ tầng.⦿ ---- Bối cảnh chính trị tại Illinois đang thay đổi nhanh chóng khi Dân biểu tiểu bang Hoan Huynh tuyên bố ứng cử vào chức Dân Biểu liên bang Hoa Kỳ, với mục tiêu lấp đầy ghế của DB Dân Chủ Jan Schakowsky sắp nghỉ hưu, người đã phục vụ tại Quận 9 của Illinois kể từ năm 1998. Theo CBS News Chicago, Huynh hy vọng sẽ kế nhiệm Schakowsky sau khi nhiệm kỳ của bà kết thúc vào năm 2026, mang kinh nghiệm của ông từ việc đại diện cho quận 13 của tiểu bang lên một sân khấu rộng hơn.Huynh phải đối mặt với một lĩnh vực đa dạng đáng chú ý, với mười ứng cử viên Dân chủ khác và một ứng cử viên Cộng hòa đã nộp đơn ứng cử. Vòng sơ bộ dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 3 năm 2026. Trong một cuộc đua ngày càng đông đúc, Huynh muốn nêu bật nổi bật lý lịch độc đáo và trọng tâm chính sách của mình. "Câu chuyện của tôi là câu chuyện về một người tị nạn từ những cánh đồng lúa đến Springfield. Nhưng đó cũng là câu chuyện tương tự như nhiều người nhập cư và người tị nạn khác ở quận này", Huynh chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Chicago Sun-Times.Ông nói thêm, "Và tôi muốn giấc mơ Mỹ dành cho tất cả mọi người. … Đất nước này đã cứu mạng chúng ta, và đất nước này đã trao cho tôi cơ hội. Và chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta tôn trọng các giá trị mà đất nước được thành lập, và chúng ta sống theo giá trị đó cho thế hệ này và thế hệ sau đó."Huynh tận dụng kinh nghiệm của mình với tư cách là người tị nạn và người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào văn phòng tại Illinois để kết nối với cử tri đa dạng. Ông mô tả Quận quốc hội số 9 là "Đảo Ellis của vùng Trung Tây", nhấn mạnh vào sự kết hợp phong phú của các nền văn hóa và cộng đồng. Theo các tuyên bố mà CBS News Chicago có được, chiến dịch của ông sẽ tập trung vào các vấn đề như hỗ trợ gia đình lao động và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.Huynh cũng rất quan tâm đến quyền con người, thể hiện qua trọng tâm của chiến dịch là bảo vệ chống lại các cuộc đột kích của ICE. "Chúng ta đã chứng kiến các cuộc đột kích của ICE trên khắp tiểu bang. Và chúng ta đã chứng kiến các cuộc đột kích của ICE trên khắp Quận quốc hội số 9. Đây là những người trong cộng đồng của tôi. Chúng ta có những người từ mọi tầng lớp xã hội, người nhập cư và người tị nạn, vì vậy tôi nghĩ chúng ta phải đảm bảo rằng tất cả chúng ta đều cảm thấy được bảo vệ", ông nhấn mạnh với tờ Chicago Sun-Times. Thời điểm chính trị hiện tại dường như đòi hỏi một nhà lãnh đạo nhận thức sâu sắc về những thách thức như vậy mà các cử tri phải đối mặt.Khi DB Schakowsky chuẩn bị từ chức, Huynh bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ của bà: "Chúng tôi mong muốn được chạy một cuộc đua rất khó khăn, gian khổ và rất tốt", ông nói với tờ Chicago Sun-Times. "Và chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ của bà. Sẽ là một vinh dự khi nhận được sự ủng hộ của bà". Với sự bổ sung của Huynh, chiến trường Dân chủ tiếp tục phát triển, báo hiệu một cuộc tranh cử sơ bộ mạnh mẽ sắp tới cho Quận quốc hội số 9 tại Illinois.⦿ ---- Họ đã đạt Dự luật trước thời hạn: Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã thông qua luật rộng lớn sẽ tài trợ cho chương trình nghị sự chính sách trong nước của Tổng thống Trump vào thứ năm, theo CNN đưa tin. Trump đã nói rõ rằng ông muốn nó vào kỳ nghỉ lễ 4 tháng 7 vào hôm thứ sáu. Hai Dân biểu Thomas Massie của Kentucky và Brian Fitzpatrick của Pennsylvania là những người Cộng hòa duy nhất bỏ phiếu chống trong tổng số tỷ phiếu 218-214.Đảng Dân chủ đã trì hoãn cuộc bỏ phiếu cuối cùng hơn tám giờ nhờ bài phát biểu phá kỷ lục của Hakeem Jeffries, nhưng họ không thể thay đổi kết quả. Việc thông qua được đưa ra bất chấp những lời chỉ trích - từ các nhà lập pháp ở cả hai đảng - rằng nó sẽ khiến thâm hụt quốc gia tăng vọt và khiến hàng triệu người Mỹ thu nhập thấp mất bảo hiểm y tế thông qua việc cắt giảm Medicaid. Biện pháp này tập trung vào 4,5 nghìn tỷ đô la tiền giảm thuế, phần lớn trong số đó là gia hạn các khoản cắt giảm được ban hành trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, nếu không sẽ hết hạn, AP lưu ý."Chúng ta đang xem xét dự luật tốn kém nhất có lẽ kể từ những năm 1960s", Jessica Riedl, một thành viên cấp cao tại Viện Manhattan, một nhóm nghiên cứu bảo thủ, đã nói với tờ New York Times trước khi thông qua. "Mối nguy hiểm là Quốc hội đang chồng chất hàng nghìn tỷ đô la vay mới lên trên các khoản thâm hụt vốn đã tăng vọt".Trump đã nhiều lần phản bác lại lời chỉ trích đó bằng cách nói rằng dự luật sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khiến những lo ngại về thâm hụt trở nên quá mức. Văn phòng Ngân sách Quốc hội CBO phi đảng phái không đồng ý, ước tính rằng dự luật sẽ làm tăng thêm 3,3 nghìn tỷ đô la vào thâm hụt trong một thập niên. CBO cũng ước tính rằng gần 12 triệu người sẽ mất bảo hiểm y tế.⦿ ---- Nhiều đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đã chỉ trích một số phần của "Dự luật bự và đẹp" trong những ngày trước cuộc bỏ phiếu hôm thứ Năm, nhưng cuối cùng, chỉ có hai đảng viên Cộng hòa không ủng hộ—cùng số lượng với cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện. Cũng giống như cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện, nhiều nhà lập pháp Cộng hòa đã ủng hộ dự luật sau các cuộc đàm phán với Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo Cộng hòa khác. Cuộc bỏ phiếu cuối cùng tại Hạ viện là 218-214, với tất cả 212 đảng viên Dân chủ phản đối. Tờ New York Times đưa tin rằng hai đảng viên Cộng hòa bỏ phiếu chống lại dự luật chi tiêu đến từ hai phe đối lập trong đảng.Dân biểu Thomas Massie. Nhà lập pháp Kentucky, một trong những người chỉ trích dự luật mạnh mẽ nhất, là một người theo chủ nghĩa diều hâu về tài chính, người duy nhất không ủng hộ khi Hạ viện bỏ phiếu về bản thiết kế cho luật vào tháng 2. Trump đã hứa sẽ vận động cho một "Người yêu nước Mỹ" ra tranh cử để bứng ghế Massie trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa vào năm tới. Elon Musk, một người chỉ trích khác về khoản chi tiêu thâm hụt của dự luật, đã hứa sẽ ủng hộ Massie.Dân biểu Bryan Fitzpatrick. Trump đã giành được hơn 2/3 số phiếu bầu tại quận Massie vào năm ngoái, nhưng Kamala Harris đã giành chiến thắng tại quận của Dân biểu Bryan Fitzpatrick ở Pennsylvania, và đảng Dân chủ đang hy vọng sẽ lật ngược ghế của ông vào năm tới. Fitzpatrick, một người ôn hòa, cho biết ông đã bỏ phiếu chống lại dự luật vì những thay đổi mà Thượng viện đã thực hiện đối với các biện pháp bảo vệ Medicaid, tờ Washington Post đưa tin. "Ngôn ngữ ban đầu của Hạ viện được viết theo cách bảo vệ cộng đồng của chúng ta; các sửa đổi của Thượng viện không đạt tiêu chuẩn của chúng ta."Cuộc bỏ phiếu đưa dự luật đến bàn làm việc của Trump trước thời hạn 4 tháng 7 của ông. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết tổng thống có kế hoạch ký dự luật tại Nhà Trắng lúc 5 giờ chiều thứ Sáu, theo tờ Washington Post đưa tin.⦿ ---- Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries đã có bài diễn văn dài kỷ lục quốc hội vào hôm thứ năm, giữ nguyên diễn đàn để hoãn cuộc bỏ phiếu. Jeffries đã phát biểu trong khoảng 8 giờ 44 phút vào ngày 3 tháng 7 năm 2025, trong bài phát biểu phản đối dự luật chính sách trong nước của Tổng thống Trump. Bài phát biểu kéo dài này, bắt đầu trước 5 giờ sáng theo giờ miền Đông và kết thúc vào khoảng 1:37 chiều theo giờ miền Đông, đã lập kỷ lục mới về bài phát biểu dài nhất tại Hạ viện.Jeffries đã sử dụng "phút ma thuật", một truyền thống của Hạ viện cho phép các nhà lãnh đạo đảng có thời gian phát biểu không giới hạn, để nêu bật những lo ngại về tác động của dự luật đối với các chương trình như Medicaid và SNAP, và cuối cùng là trì hoãn việc bỏ phiếu về luật này."Tôi ở đây hôm nay để nói rõ rằng tôi sẽ dành thời gian và đảm bảo rằng người dân Mỹ hiểu đầy đủ về tác hại của dự luật này đối với chất lượng cuộc sống của họ", ông nói. Bắt đầu bài phát biểu của mình lúc 4:52 sáng theo giờ miền Đông, Jeffries đã sử dụng thời gian phát biểu của mình để đọc thư từ các cử tri có thể phải đối mặt với những thách thức do đề xuất cắt giảm các chương trình phúc lợi.Bài phát biểu kéo dài của ông, được gọi là "phút kỳ diệu", một đặc quyền đặc biệt cho phép các nhà lãnh đạo đảng có thời gian phát biểu không giới hạn, đã vượt qua kỷ lục năm 2021 của đảng viên Cộng hòa Kevin McCarthy là 8 giờ 33 phút, kỷ lục trước đó đã vượt qua cột mốc năm 2018 của Nancy Pelosi.⦿ ---- Dân Biểu Dân chủ Alexandria Ocasio-Cortez đã chỉ trích Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski, một đảng viên Cộng hòa đôi khi chống lại đảng của mình, vì đã đứng về phía đảng Cộng hòa tại Thượng viện để thúc đẩy dự luật chi tiêu "bự và đẹp" của Tổng thống Donald Trump.Ba đảng viên Cộng hòa đã tách khỏi đảng của họ vào đầu tuần này, buộc Phó Tổng thống JD Vance phải bỏ phiếu quyết định và nhấn mạnh sức nặng của quyết định của Murkowski.Ocasio-Cortez đã là trụ cột của phe cánh tả của Đảng Dân chủ kể từ cuộc bầu cử năm 2018. Bà đã làm rung chuyển giới lãnh đạo của đảng khi đánh bại Dân biểu đương nhiệm lâu năm Joe Crowley tại Quận quốc hội số 14 của New York.Phong cách chính trị tiến bộ của bà đã thu hút được sự chú ý khi bà và những người khác lên tiếng phản đối Trump và đảng Cộng hòa, nhưng nhiều nhân vật của đảng Dân chủ vẫn ít lên tiếng hơn khi họ định hướng sau những thất bại rộng rãi trong cuộc bầu cử năm 2024. Chiến thắng của đảng viên Xã hội Dân chủ Zohran Mamdani trước cựu Thống đốc Andrew Cuomo trong cuộc bầu cử sơ bộ thị trưởng thành phố New York là bằng chứng cho thấy phe cánh tả đang phát triển.Murkowski, một đảng viên Cộng hòa Alaska, đôi khi đã bất đồng quan điểm với đảng của mình. Năm 2021, bà đã bỏ phiếu chống lại Trump trong cuộc luận tội lần thứ hai của ông. Năm 2022, bà đã ủng hộ đề cử của Thẩm phán Ketanji Brown Jackson vào Tòa án Tối cao và bà đã bỏ phiếu chống lại một số ứng cử viên gần đây của Trump.Vào hôm thứ Ba, Murkowski đã viết một bài đăng dài trên X, trước đây là Twitter, nêu rõ lý do tại sao cuối cùng bà đã bỏ phiếu cho Đạo luật One Big Beautiful Bill của Trump. Sau khi bỏ phiếu ủng hộ dự luật chi tiêu, bà nói với các phóng viên, "Tôi hy vọng rằng Hạ viện sẽ xem xét vấn đề này và thừa nhận rằng chúng ta vẫn chưa đạt được mục tiêu".Vào thứ Năm, Dân biểu Ocasio-Cortez đã trả lời bài đăng của thượng nghị sĩ, viết rằng: "Đây không phải là về bà. Đây là về 17 triệu người Mỹ mà bà đang tước đi bảo hiểm y tế của họ. Và sau khi bà quay lưng lại với họ để bỏ phiếu 'THUẬN', bà đã nói rằng những người đồng chí Cộng Hòa tại Hạ viện của bà rằng nên bỏ phiếu CHỐNG".Một báo cáo từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) phi đảng phái ước tính rằng sẽ có thêm 11,8 triệu người Mỹ bị mất bảo hiểm vào năm 2034 nếu dự luật này được thông qua.⦿ ---- Florida: Trại tù giữa đầm cá sấu bắt đầu đón tù di dân. Nhóm người nhập cư đầu tiên hiện đã có mặt tại trung tâm giam giữ mới nằm sâu trong Everglades của Florida có tên gọi là "Alligator Alcatraz", theo Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang cho biết. "Alligator Alcatraz sẽ kiểm tra hàng trăm người nhập cư bất hợp pháp phạm tội vào đêm nay", Bộ trưởng Tư pháp đảng Cộng hòa Florida James Uthmeier cho biết hôm thứ Tư trên X. "Điểm dừng tiếp theo: trở về nơi họ đến". AP đưa tin hiện vẫn chưa rõ họ đến từ đâu.Cơ sở này, tại một sân bay được sử dụng để đào tạo, sẽ có sức chứa khoảng 3.000 người bị giam giữ khi hoạt động hết công suất, theo Thống đốc Ron DeSantis. Trung tâm được xây dựng trong tám ngày trên diện tích 10 dặm của Everglades. Trung tâm có hơn 200 camera an ninh, hơn 28.000 feet dây thép gai và 400 nhân viên an ninh. Theo một quan chức chính quyền Trump, những người nhập cư bị các nhân viên thực thi pháp luật của Florida bắt giữ theo chương trình 287(g) của chính phủ liên bang sẽ được đưa đến cơ sở này. Chương trình do Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan chỉ đạo và cho phép cảnh sát thẩm vấn người nhập cư và tạm giữ họ để có thể trục xuất.Cơ sở này dự kiến sẽ hoạt động với 500 đến 1.000 giường trong vài ngày tới. Sau đó, cơ sở này dự kiến sẽ được mở rộng thêm 500 giường nữa cho đến khi đạt được con số ước tính là 5.000 giường vào đầu tháng 7. Các nhóm bảo vệ môi trường và các bộ lạc người Mỹ bản địa đã phản đối trung tâm này, cho rằng đây là mối đe dọa đối với đầm lầy Everglades mong manh, sẽ tàn ác với những người bị giam giữ vì thời tiết nóng và muỗi, và nằm trên vùng đất mà các bộ lạc coi là thiêng liêng.Trung tâm này cũng nằm ở một nơi dễ xảy ra mưa lớn, gây ra một số trận lụt tại các lều trại vào thứ Ba trong chuyến thăm của Tổng thống Trump. Các quan chức tiểu bang cho biết khu phức hợp này có thể chịu được cơn bão cấp 2, với sức gió từ 96 dặm/giờ đến 110 dặm/giờ, và các nhà thầu đã làm việc qua đêm để gia cố các khu vực xảy ra lũ lụt.DeSantis và các viên chức tiểu bang khác cho biết việc đặt cơ sở này tại vùng Everglades hiểm trở và xa xôi của Florida có mục đích răn đe, và việc đặt tên theo nhà tù liên bang khét tiếng Alcatraz có mục đích gửi đi một thông điệp. Đây là một dấu hiệu khác cho thấy chính quyền Trump và các đồng minh đang dựa vào các chiến thuật hù dọa để cố gắng thuyết phục những người nhập cư bất hợp pháp vào đất nước này tự nguyện rời đi.⦿ ---- Tàu ngầm không người lái chở ma túy: Những kẻ buôn bán ma túy được cho là đang thử nghiệm một thế hệ "tàu ngầm ma túy" không người lái mới ở vùng Caribe—được trang bị công nghệ vệ tinh tiên tiến từ Starlink của Elon Musk. Hải quân Colombia cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã tịch thu được "tàu ngầm ma túy" không người lái đầu tiên được trang bị ăng-ten vệ tinh Starlink ngoài khơi bờ biển Caribe của nước này, theo AFP.Một phát ngôn viên của hải quân và các nguồn tin an ninh phương Tây cho biết, tàu bán ngầm này có khả năng chở 1,5 tấn cocaine nhưng lại rỗng, được các nhà chức trách tin rằng là một cuộc thử nghiệm của băng đảng Gulf Clan hùng mạnh. Theo CBS News, đây là lần đầu tiên phát hiện ra một tàu ngầm không người lái được sử dụng để buôn bán ma túy ở vùng biển Nam Mỹ.Theo truyền thống, các tàu bán ngầm có người lái được chế tạo tại các xưởng đóng tàu bí mật trong rừng rậm đã vận chuyển cocaine từ Colombia đến Trung Mỹ hoặc Mexico, nhưng những năm gần đây, những con tàu này đã đi xa hơn nhiều, bao gồm cả đến châu Âu và Úc. Con tàu không người lái này cho thấy những kẻ buôn lậu đang chuyển sang các phương pháp tinh vi hơn, khó phát hiện hơn.Việc loại bỏ thủy thủ đoàn không chỉ làm giảm nguy cơ bị bắt mà còn khiến chính quyền khó xác định được những người đứng sau các chuyến hàng. Gulf Clan, mà Hoa Kỳ đã dán nhãn là một nhóm khủng bố nước ngoài, sử dụng lợi nhuận từ cocaine để tài trợ cho các hoạt động bán quân sự.Việc sử dụng công nghệ Starlink không phải là điều mới mẻ trong bối cảnh này; tháng 11 năm ngoái, cảnh sát Ấn Độ đã tịch thu một lô hàng ma túy đá lớn trên một tàu điều khiển từ xa sử dụng Starlink gần quần đảo Andaman và Nicobar. Trong khi đó, chính quyền trên toàn thế giới báo cáo về sự gia tăng các vụ chặn tàu ngầm ma túy. Trong những tháng gần đây, các tàu ngầm đã bị tịch thu khi chở hàng tấn cocaine ngoài khơi Mexico, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.⦿ ---- Canada: nhiều sân bay di tản. Hành khách trên khắp Canada phải đối mặt với tình trạng chậm trễ kéo dài vào thứ Năm sau khi các tháp kiểm soát không lưu tại một số khu vực đông đúc nhất của đất nước nhận được các mối đe dọa đánh bom. Các nhà chức trách cho biết các mối đe dọa đã được nhận tại các sân bay ở Ottawa, Montreal, Edmonton, Winnipeg, Calgary và Vancouver vào sáng sớm thứ Năm và các điểm dừng tạm thời đã được ban hành, CP24 đưa tin. Nav Canada, đơn vị quản lý không phận dân dụng tại Canada, cho biết các hoạt động đã bắt đầu trở lại bình thường vào cuối thứ Năm."Sau khi di tản một số địa điểm của chúng tôi và đánh giá mối đe dọa tiếp theo của các nhà chức trách, dịch vụ đang dần được khôi phục tại các địa điểm bị ảnh hưởng", công ty phi lợi nhuận này cho biết trong một bài đăng trên X. "Du khách được khuyến cáo nên liên hệ trực tiếp với hãng hàng không của mình để biết thông tin cập nhật mới nhất vì dự kiến sẽ có sự chậm trễ. Chúng tôi cảm ơn các hãng hàng không và hành khách đã kiên nhẫn trong khi chúng tôi nỗ lực hướng tới hoạt động bình thường".Cảnh sát Hoàng gia Canada cho biết một mối đe dọa đánh bom đã được nhận tại Sân bay Quốc tế Winnipeg Richardson vào khoảng 6 giờ sáng. "Cuộc gọi điện thoại cho biết có một quả bom trong tháp kiểm soát", một phát ngôn viên của RCMP nói với CBC. "Các sĩ quan đã tiến hành khám xét thực tế tòa tháp và không tìm thấy vật dụng đáng ngờ nào." Người phát ngôn của Sân bay Pierre Elliott Trudeau ở Montreal cho biết văn phòng Nav Canada đã được di tản lúc 6:45 sáng, tờ Montreal Gazette đưa tin.⦿ ---- Cảnh sát ở Saginaw Township, Michigan, cho biết trong quá trình đàm phán với một người đàn ông đã bắt một phụ nữ làm con tin bên trong một ngân hàng, y đã yêu cầu một chai nước ngọt hiệu Faygo Red Pop. Một máy bay không người lái treo một chai đồ uống 24 ounce trước cửa sổ và một cảnh sát bắn tỉa trên mái của một cửa hàng bên kia đường đã bắn người đàn ông khi y với lấy nó, theo MLive đưa tin.Nghi phạm, được xác định là Quinton Allen, 31 tuổi, cư dân Detroit, đã tử vong. Nhân viên Ngân hàng Mercantile 40 tuổi mà y bắt làm con tin đã được điều trị tại bệnh viện vì những vết thương không đe dọa đến tính mạng và đã được xuất viện cùng ngày. Cảnh sát cho biết Allen đã vào Chi nhánh ảo và Văn phòng cho vay Mercantile Saginaw khoảng 30 phút sau khi nơi này đóng cửa vào thứ Sáu.Sau khi người phụ nữ nói với y rằng cô không thể đổi chi phiếu, hóa ra là chi phiếu gian lận, y đã tấn công cô và đòi tiền, cảnh sát cho biết. Cảnh sát cho biết Allen đã được trang bị một vũ khí sắc nhọn nhưng y không có súng. ABC12 đưa tin lệnh bắt giữ Allen đã được ban hành vài ngày trước đó sau khi y bỏ trốn khỏi một trung tâm quản chế trong khu vực, nơi cung cấp một lựa chọn thay thế cho nhà tù. Hồ sơ cho thấy Allen đang trong thời gian quản chế vì các tội danh gian lận bán lẻ và đột nhập, theo Detroit News đưa tin.⦿ ---- Một bác sĩ y khoa ở Oklahoma bị cáo buộc tội đi đến Nam Florida và dàn dựng cái chết của cô con gái 4 tuổi của mình để làm cho đứa trẻ có vẻ như đã chết đuối trong hồ bơi tại ngôi nhà nghỉ dưỡng mà họ thuê vào giữa đêm, theo các thám tử cho biết. Bác sĩ Neha Gupta, một bác sĩ nhi khoa 36 tuổi, đã bị giam giữ tại Nhà tù Quận Oklahoma ở Oklahoma City vào thứ Ba, theo AP. Cô bị buộc tội giết người cấp độ một tại Quận Miami-Dade, theo lệnh bắt giữ nêu rõ.Gupta "đã cố gắng che giấu vụ giết người của nạn nhân đã chết bằng cách dàn dựng một vụ chết đuối ngoài ý muốn trong hồ bơi của một ngôi nhà cho thuê", theo một thám tử điều tra vụ giết người của cảnh sát trưởng Miami-Dade đã viết trong bản tuyên thệ mà AP có được. Ngoài việc phải đối mặt với cáo buộc giết người ở Florida, cô còn bị buộc tội trốn đến khu vực Oklahoma City nơi cô sinh sống để tránh bị truy tố ở Florida, theo hồ sơ nhà tù. Gupta bị giam giữ mà không được tại ngoại, và chính quyền Florida đang tìm cách đưa cô trở lại Miami để đối mặt với cáo buộc giết người.Gupta nói với các điều tra viên rằng cô đang ngủ với con gái Aria tại nhà cho thuê Airbnb ở El Portal, phía bắc Miami, thì nghe thấy tiếng động vào khoảng 3:20 giờ sáng ngày 27 tháng 6. Cô cho biết cô nhận thấy một cánh cửa kính trượt trong phòng ngủ dẫn ra hiên nhà đang mở, và sau đó cô thấy Aria nằm dưới nước và bất tỉnh ở đầu sâu của hồ bơi, bản tuyên thệ nêu rõ. Gupta cho biết cô đã cố gắng cứu cô bé, nhưng nói với thám tử rằng cô không biết bơi và không thể đưa Aria ra khỏi nước.Một bác sĩ đã tiến hành khám nghiệm tử thi tại văn phòng giám định y khoa không tìm thấy nước trong phổi hoặc dạ dày của đứa trẻ, và "dựa trên những phát hiện này, bà có thể loại trừ khả năng tử vong do đuối nước", thám tử viết. Bác sĩ Tuyet Tran cũng thông báo với các nhà chức trách rằng bà tin rằng đứa trẻ đã chết trước khi được đưa xuống hồ bơi, theo thám tử viết. Nguyên nhân và cách thức tử vong vẫn đang được điều tra, nhưng Tran đã tìm thấy những vết thương như bầm tím trên má của cô bé. Theo bản tuyên thệ, phát hiện ban đầu của Tran là những thương tích này "phù hợp với nguyên nhân ngạt thở".⦿ ---- HỎI 1: Trồng bắp là một động lực chính của kinh tế Mỹ, hỗ trợ hơn 440.000 việc làm?ĐÁP 1: Đúng vậy. Chuyên gia kinh tế trưởng của Hiệp hội trồng bắp quốc gia (National Corn Growers Association) cho biết một nghiên cứu mới cho thấy trồng bắp là động lực chính của nền kinh tế Hoa Kỳ. Krista Swanson cho biết ngành này tiếp cận hơn 500 ngành công nghiệp khác nhau tại tất cả 50 tiểu bang. “Vào năm 2024, những người trồng bắp tại Hoa Kỳ đã trồng 14,9 tỷ giạ bắp (thùng bushels), trị giá 64,7 tỷ đô la”. Bà nói, “Nhưng những thứ như nhà cung cấp đầu vào ràng buộc những thứ đó, và chúng ta đang hướng tới sản lượng là 123 tỷ đô la”. Bà nói với Brownfield rằng trồng bắp đã hỗ trợ hơn 440.000 việc làm và cung cấp 29 tỷ đô la tiền lương vào năm ngoái. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Hơn 39.000 ca tử vong, gần 100.000 ca đau tim không tử vong và tới 65.000 ca đột quỵ ở Hoa Kỳ có thể được ngăn ngừa nếu những người đủ điều kiện dùng statin và các loại thuốc hạ cholesterol khác dùng chúng?ĐÁP 2: Đúng vậy. Hàng chục ngàn người bị đau tim và đột quỵ không đáng có mỗi năm vì họ không dùng thuốc hạ cholesterol, một nghiên cứu mới cho biết. Hơn 39.000 ca tử vong, gần 100.000 ca đau tim không tử vong và tới 65.000 ca đột quỵ ở Hoa Kỳ có thể được ngăn ngừa nếu những người đủ điều kiện dùng statin và các loại thuốc hạ cholesterol khác dùng chúng, các nhà nghiên cứu đã báo cáo vào thứ Hai trên Tạp chí Y học Nội khoa Tổng quát (Journal of General Internal Medicine). Chi tiết: