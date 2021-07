Chung Kết EURO 2020 (JUL 11 2021)

Vì đại dịch cúm Vũ Hán, giải vô địch Châu Âu 2020 bị trì hoãn một năm, tổ chức vào tháng 7 năm 2021. Cũng vì đại dịch, nên Wembley Stadium ở Luân Đôn có 90 ngàn chỗ ngồi chỉ bán ra có 67 ngàn vé cho trận chung kết.









Trong tiếng hò reo của các ủng hộ viên Ý và hạnh phúc vỡ òa của đội Ý, từ một góc khán đài danh dự của sân vận động Wembley ở Luân Đôn, "hoàng tử bé" George buồn muốn khóc. Bên cạnh vua tương lai của nước Anh là cha mẹ của em -Hoàng tử William và Công nương Catherine- cũng không giấu nỗi thất vọng khi đội tuyển Anh để vuột mất cúp vô địch Châu Âu nằm trong tầm tay với.





Giải vô địch bóng đá Châu Âu (European Championship) với đội Anh là thất bại nhiều hơn là thành công. Trong 15 lần tham dự trước, đội Anh chưa bao giờ chạm được ngưỡng cửa bán kết, ngoại trừ vào năm 1996, khi Anh host EURO cup, họ vào được bán kết nhưng thua Đức lúc hai đội phải đá penalty kicks để quyết định ai sẽ vào chung kết. Tưởng cũng nên nhắc lại, lúc đó cầu thủ Gareth Southgate (đương kiêm huấn luyện viên của đội Anh ở EURO Cup 20) đá phạt đền thất bại.





Lần thứ 10 của Anh ở EURO 20, họ vào được chung kết và là đội duy nhất được chơi cả hai trận bán kết, và chung kết ở sân nhà Wembley, London.

Họ tràn trề hy vọng, tưởng như cup vô địch Châu Âu 2020 đã nằm trong tầm tay. Đội trưởng của đội Anh - Harry Kane- đã trả lời phỏng vấn khá là "chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng" :





-Sân Wembley là nơi hoàn hảo nhất để đội Anh nhận cup vô địch EURO 2020.





Với Ý, lịch sử đá banh của họ rất huy hoàng: bốn lần vô địch thế giới (World Cup) nhưng chỉ có một lần duy nhất vô địch Châu Âu vào năm 1968 (hơn nửa thế kỷ trước) cũng ngay trên sân nhà.

Vô địch EURO 2020, các cầu thủ Ý xứng đáng hơn vì họ phải "chinh chiến" ngay trên "thánh địa bóng tròn" Wembley của Anh.

Họ có một thủ thành trẻ, Gianluigi Donnarumma cao 6.5 feet (1.96 mét) vừa có sức bật của tuổi 22, vừa có tài bắt banh thuộc loại giỏi nhất thế giới, đã đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất của giải EURO 2020 tournament. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi một thủ môn đoạt giải này.





Tuổi trung bình của đội Ý(còn có nickname là Azzurri, nghĩa là màu xanh dương đồng phục chính của đội tuyển quốc gia)là 27.77, đội Anh trẻ trung hơn với độ tuổi trung bình là 25.27





Hai đội trưởng Giorgio Chiellini(Ý) và Harry Kane(Anh) by Frankie Stein(https://filmdaily.com)





Có đủ mọi lợi thế: đá trên sân nhà, thể lực tốt hơn vì trẻ hơn, không phải "chinh chiến" đường xa, lại có cả cầu thủ thứ 12 trên sân nhà, đội Anh đã mở tỷ số rất sớm, dẫn trước 1-0 do công của Luke Shaw ở phút thứ hai. Toàn đội lên tinh thần, chơi có vẻ lấn lướt hơn trong hiệp một.





Vào hiệp hai, các cầu thủ áo xanh tràn vào phần sân của Anh tấn công (vì họ không có gì để mất), nên đã làm chủ tình hình suốt hiệp hai của trận chung kết. Trái banh lăn qua lăn lại giữa các cầu thủ áo xanh Azzurri.

Những cầu thủ áo trắng của Anh, trẻ hơn, thể lực tốt hơn, nhưng chỉ chạm được banh khoảng một phần ba thời gian. Họ kéo về bảo vệ khung thành, cố giữ vững chiến thắng mong manh 1-0.





Không biết vì các cầu thủ người Ý là những con chiên ngoan đạo, luôn làm dấu thánh giá trước khi vào sân, hay tính toán của huấn luyện viên Roberto Mancini tinh vi hơn huấn luyện viên Gareth Southgate của đội Anh, ở phút 67, thủ môn Jordan Pickford của đội Anh cản phá được cú đội đầu chính xác của Marco Verratti; nhưng cầu thủ "lão thành", trung vệ Leonardo Bonucci đã bước vào tuổi 34, có mặt rất đúng chỗ, đá lại vào lưới cân bằng tỷ số 1-1.





Gỡ hòa, đội Ý lên tinh thần hơn, các "anh lớn" áo xanh làm các "em nhỏ" áo trắng chạy theo -trên phần sân của đội chủ nhà- để mong dành lại banh. Nhưng không ai mở thêm được tỷ số, phân định thắng thua, cho đến cuối phút 120.





Hơn 60 ngàn khán giả người Anh trong Wembley Stadium, cùng hơn 68 triệu người người dân xứ sương mù ở bên ngoài, khắp nước chủ nhà, lo âu vì trong quá trình đá trực tiếp để chọn đội thắng cuộc, các cầu thủ Anh có xác suất thất bại rất cao, như ghi nhận của các chuyên gia bóng tròn "England's Euros history: plenty of pain, not much gain!".





Ở phía Nam của Châu Âu, hơn 60 triệu người Ý cùng khoảng 100 khán giả Italians đã "khăn gói quả mướp" Bắc tiến để ủng hộ tinh thần của đội nhà trên sân Wembley, nắm tay nhau cầu nguyện cho chiến thắng trong gang tấc.





Cầu thủ Ý dày dạn kinh nghiệm hơn, chuẩn bị chu đáo tâm lý thi đấu xa nhà, cộng với tài năng của thủ môn Gianluigi Donnarumma -cao gần hai mét- , Ý mang được cúp vô địch Châu Âu về lại quê nhà lần thứ hai, kể từ năm 1968, với tỷ số 3-2 sau khi mười cầu thủ của hai đội luân phiên đá penalty kicks.









Sau khi thủ môn Gianluigi Donnarumma chận được cú sút trực tiếp của cầu thủ Bukayo Saka, mới 19 tuổi, rất xứng đáng, đội Ý trở thành đương kim vô địch Châu Âu. Các cầu thủ "lão thành" của Ý -kể cả thủ quân Giorgio Chiellini, 36 tuổi - chảy nước mắt hạnh phúc. Mắt của huấn luyện viên trưởng Roberto Mancini cũng long lanh.





Italians celebrate victory - Vincenzo Pinto / AFP Italians watched the game from Rome - Filippo Monteforte /AFP





Ở Ý, pháo bông bắt đầu bắn lên, người ta nhảy múa, ca hát giữa bầu trời đêm mùa hè lấp lánh cả tinh tú và pháo bông.





Vô địch Châu Âu, mỗi cầu thủ Italian có một huy chương vàng, đội Ý mang được cup Henry Delaunay về quê nhà sau 53 năm, cộng với số tiền thưởng 34 triệu Euros (USD 40.4 million) từ Ban tổ chức UEFA.





Hạnh phúc của Ý (Reuters) Nỗi buồn của Anh (Getty /telegraph.co.uk)





Ở Anh, cảnh sát bắt đầu tăng cường tuần tra, ngăn chận sự đập phá của các cổ động viên cuồng nhiệt vì lỡ đặt niềm tin gần như tuyệt đối là Anh sẽ vô địch EURO 2020.





The royal family @ EURO 20 (https://royalcentral.co.uk)





Trên khán đài danh dự, cả “Hoàng tử lớn" William, lẫn "hoàng tử bé" George đều dài mặt buồn thiu trước thất bại của đội nhà.





Huấn luyện viên trưởng Gareth Southgate của đội tuyển Anh nhận trách nhiệm của mình khi đội Anh thua ở trận chung kết , mặc dù có đủ mọi lợi thế, ông nói :

"Bong bóng hạnh phúc đã vỡ tan, tôi hiểu cảm giác trống trải của người Anh"

(The balloon is burst, and the feeling around the country will be very empty, I know)





Đội hạng nhì, Anh, được thưởng 30.25 triệu Euros (USD 36 triệu), và bài học quý giá họ sẽ nhớ suốt đời: có đủ mọi lợi thế không phải lúc nào cũng mang về được chiến thắng.





⚽England: Shaw - 2'

⚽Italy: Bonucci - 67'





Santa Clara, JUL 11 2021

Nguyễn Trần Diệu Hương

(Viết thay, là nén hương lòng cho giỗ đầu của NQK8 Trần Hữu Phúc)

(Để tưởng nhớ Ba, người đã dạy con coi đá banh từ năm lớp bốn)