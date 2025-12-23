CBS News Rút Phóng Sự Điều Tra Về El Salvador - Dân Xem Video Trên Mạng Xã Hội



Một phóng sự thực tế thuộc chương trình "60 Minutes" của CBS News điều tra các cáo buộc ngược đãi những người bị trục xuất từ Mỹ sang El Salvador đã bị rút khỏi lịch phát sóng của CBS News ngay trước giờ lên sóng. Lệnh đến từ quyết định của tổng biên tập Bari Weiss. Tuy nhiên, dù đoạn phim không được phát tại Mỹ hay trên truyền hình Canada, toàn bộ đoạn phóng sự dài 14 phút vẫn bị rò rỉ lên mạng sau khi ứng dụng Global TV của Canada "vô tình" đăng nhầm tập phim. Video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và các nền tảng báo chí tự do như substack, reddit.

Không những đoạn video, mà một lá thư nội bộ của CBS News thông báo về việc rút phóng sự khỏi giờ phát hình cũng bị rò rỉ đến Wall Street Journal. Đó là email của ký giả Sharyn viết cho các đồng nghiệp, cho biết “Bari Weiss đã tự ý rút một bài báo mà thậm chí không hề thảo luận với ban biên tập.”

Một đoạn trong email mà WSJ có được ghi rằng: “Chúng tôi (Ori và tôi) đã đề nghị một cuộc gọi để thảo luận về quyết định của Weiss. Bà ấy đã không đáp ứng cho chúng tôi cơ hội và hành xử chuyên nghiệp đó. Phóng sự của chúng tôi đã được kiểm duyệt năm lần và cả luật sư của CBS và bộ phận Tiêu chuẩn và Quy tắc chấp thuận. Nội dung hoàn toàn chính xác. Theo quan điểm của tôi, việc hủy bỏ phóng sự vào lúc này - sau khi đã thông qua các khâu kiểm tra nội bộ nghiêm ngặt - không phải là một quyết định biên tập, mà là một quyết định chính trị.”

Phóng sự do ký giả Sharyn Alfonsi thực hiện, tập trung vào lời kể của những người bị đưa đến nhà tù an ninh CECOT ở El Salvador dưới thời chính quyền Trump. Một nhân vật chính, Luis Munoz Pinto, sinh viên người Venezuela, cho biết anh không có tiền án và đang xin tị nạn tại Mỹ thì bị trục xuất. Anh mô tả cảnh bạo lực nghiêm trọng, điều kiện giam giữ tàn bạo và việc bị lính canh đánh đập đến chấn thương.

Bà Bari Weiss nói với nhân viên CBS rằng phóng sự bị gỡ vì “chưa sẵn sàng” và cần bổ sung thêm, bao gồm phỏng vấn các quan chức cao cấp của chính quyền Trump như Stephen Miller. Tuy nhiên, ký giả Alfonsi và các phóng viên “60 Minutes” phản đối mạnh mẽ, khẳng định phóng sự đã được xem xét nhiều lần và được bộ phận pháp lý cũng như chuẩn mực biên tập của CBS phê duyệt. Họ cho rằng đây là quyết định mang động cơ chính trị, không phải chuyên môn.

Quyết định này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa ông Trump và CBS News, khi ông nhiều lần cáo buộc “60 Minutes” đưa tin thiên lệch. Việc Weiss được bổ nhiệm sau khi Skydance Media mua lại Paramount cũng bị xem là một phần trong nỗ lực cải thiện quan hệ giữa CBS và các lực lượng chính trị bảo thủ.

Theo Variety, quyết định vào phút chót về việc hủy bỏ một đoạn phóng sự của chương trình “60 Minutes” chỉ trích chính quyền Trump đưa ra sau những lời phàn nàn liên tục của Trump về kênh truyền hình thuộc sở hữu của David Ellison đã “không công bằng trong đối xử” với ông ta. Vào ngày 16/12, Trump đã viết trên Truth Social: “Đối với những người nghĩ rằng tôi thân thiết với chủ sở hữu mới của CBS, hãy hiểu rằng 60 Minutes đã đối xử với tôi tệ hơn nhiều kể từ khi cái gọi là ‘tiếp quản’ so với trước đây. Nếu họ là bạn bè, tôi không muốn thấy kẻ thù của mình sẽ đối xử với tôi như thế nào!” Một tuần trước đó, Trump đã chỉ trích “60 Minutes” vì cuộc phỏng vấn với dân biểu Marjorie Taylor Greene, người mà ông gọi là “kẻ phản bội không lường trước”, và nói về công ty mẹ Paramount: “HỌ KHÔNG HỀ TỐT HƠN CHỦ SỞ HỮU TRƯỚC ĐÂY.”

Đoạn phim dài gần 15 phút đã trở thành phóng sự được xem nhiều nhất từ hôm qua đến nay, theo bình chọn của người dân trên mạng xã hội. Nhiều người chia sẻ lại và kêu gọi người dân hãy xem và tải xuống, trước khi Bari Weiss và Trump yêu cầu Elon Musk xóa nó trên nền tảng X do Musk kiểm soát.