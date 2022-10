Bản tin từ Đại học San Diego State University (SDSU) cho biết Duy Nguyễn (Giáo sư Kỹ thuật Điện và Điện Toán tại SDSU) là người mới nhất giành được Giải thưởng NSF CAREER Award.

- FBI: 7 công an TQ vào Mỹ áp lực người đào thoát về TQ đầu thú, bị truy tố ra tòa Mỹ

- Fox News của Mỹ kiện báo Úc vì bị tố cáo là đồng lõa bạo loạn 6/1/2021: Tòa Úc bác vài lý luận Fox News.

- Lần đầu trước HĐBA/LHQ, Nam Hàn tố Bắc Hàn đàn áp nhân quyền, theo chứng cớ từ người phụ nữ đào tỵ

- Musk: mua xong Twitter, sẽ sa thải 75%.

- Trump: 9 hồ sơ FBI tịch thu là tài sản cá nhân của Trump dù là viết về nhập cư, ân xá, học vịện quân sự; Bộ Tư Pháp bác bỏ

- Trump hồi hộp vì cố vấn Kash Patel ra khai trước đại bồi thẩm đoàn thủ đô. Chính Patel từng khai với FBI nên FBI bố ráp nhà Trump.

- Ukraine: Nga tính phá hủy Trạm thủy điện Kakhovka vì không lấy vũ khí nguyên tử ra hù dọa nổi. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: muốn thu xếp gặp giữa 2 Tổng Thống Nga và Ukraine để hòa đàm. Tổng thống Belarus: Belarus động binh phòng hờ nhưng không tham chiến, coi chừng Thế Chiến 3 sẽ hủy diệt toàn cầu. Anh: Belarus cố ý làm Ukraine phân tâm và phân tán lực lượng. Liên Âu sẽ cấp Ukraine 1,5 tỷ euro/tháng hoặc tổng cộng 18 tỷ euro vào năm 2023.

- Zelensky: Nga gài mìn, chuẩn bị phá sập Trạm thủy điện Kakhovka. Mỹ cảnh báo: Nga có thể sẽ mua "vũ khí quy ước tối tân" từ Iran để xài ở Ukraine. Israel: không giúp Ukraine dàn phòng không, nhưng sẽ giúp dàn cảnh báo phòng không. Khoảng 15.000 dân thường ở Kherson đã được di tản. Ukraine: Nga đang đào chiến hào, hy vọng giữ được Kherson. Quân Ukraine đông gấp 4 lần quân Nga trong đó 40.000 lính Nga đang phòng thủ Kherson. TV Nga chuẩn bị kịch bản quân Nga bỏ chạy.

- Biden: lo viện trợ Mỹ giúp Ukraine sẽ cắt giảm nếu Cộng hòa giành lại quyền kiểm soát Hạ viện.

- Tòa Tối Cao: bác đơn nhóm cực hữu kháng cáo đòi chận chương trình Biden xóa nợ sinh viên

- Tòa kháng án: TNS Graham phải ra tòa trả lời vụ gọi phone đòi Georgia lật ngược kết quả bầu cử 2020

- Joe Biden: nhiều dân cử Cộng Hòa tố Dân Chủ xài tiền kiểu xã hội chủ nghĩa, nhưng lại bí mật xin tiền này về địa phương

- Pennsylvania: xử nghi can giúp bắt cóc, tra tấn và giết 2 hai anh em Vu Huynh và Viet Huynh

- San Diego State University: nghiên cứu về wireless, GS Duy Nguyễn được Giải NSF CAREER Award $500,000.

- Tòa Úc: Todd Nathan Kiernan chung thân vì tội đâm chết Đinh Lam Nguyen, cột xác ném xuống hồ.

- Mưa lớn gây ngập, sạt lở núi ở Vũng Tàu.

- Năm 2021 có tới 48 DNNN thua lỗ với tổng số lỗ hơn 15.700 tỷ đồng.

- HỎI 1: Điểm Biden lại tăng 10 diểm kể từ tháng 7/2022? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 82% dân Mỹ nói căng thẳng Đài Loan-Trung Quốc là vấn đề nghiêm trọng?ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-21/10/2022) ----- FBI: tình báo TQ trong chiến dịch "Săn Cáo" vào Mỹ áp lực nhiều người đào thoát về TQ. Hôm thứ Năm, Hoa Kỳ đã tiết lộ các truy tố hình sự đối với 7 công dân Trung Quốc bị cáo buộc thực hiện một chiến dịch truy tìm, theo dõi và quấy rối đối với một cư dân Hoa Kỳ và gia đình của anh ta, trong nỗ lực ép hồi hương về Hoa Lục.

Bản cáo trạng ghi 8 tội danh, trước Tòa liên bang ở Brooklyn, New York, là vụ án mới nhất của Bộ Tư pháp nhắm vào chiến dịch mà TQ gọi là "Operation Fox Hunt" (Chiến dịch săn cáo). Nhóm 7 người bị Mỹ truy tố là Quanzhong An, 55 tuổi, ở Roslyn, New York; con gái của ông là Guangyang An, 34 tuổi và năm người khác vẫn đang ở Trung Quốc: Tian Peng, Chenghua Chen, Chunde Ming, Xuexin Hou và Weidong Yuan.

Bị cáo chính, Quanzhong An, và con gái của ông ta đã bị FBI bắt vào sáng thứ Năm 20/10/2022. Các bị cáo còn lại vẫn đào thoát. Hoa Kỳ không có hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc. Theo cáo trạng, Quanzhong An bị FBI ghi là làm việc theo lệnh của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh ủy Trung Quốc (China's Provincial Commission for Discipline Inspection) để quấy rối và đe dọa 1 người đàn ông Trung Quốc và con trai đang sống ở Mỹ. Người đàn ông và con trai của ông ta chỉ được tòa ghi là "John Doe-1 và John Doe-2."

Các bị cáo bị tố là đã ép buộc 1 người thân của gia đình đi từ TQ đến Mỹ để thuyết phục John Doe-1 trở về TQ đầu thú. Tại một cuộc gặp ở một nhà hàng vào tháng 9/2018, người họ hàng thú nhận với John Doe-2 rằng người này đã bị chính phủ TQ buộc phải vào Mỹ thuyết phục như một phần của kế hoạch hồi hương 100 kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất, theo cáo trạng cho biết.

Các ví dụ khác về sự quấy rối mà gia đình phải chịu đựng bao gồm một chiến dịch viết thư, với một bức thư cảnh báo rằng "về TQ và đầu thú là lối thoát duy nhất." Chính phủ TQ cũng đã đệ đơn kiện hai cha con này lên tòa án tiểu bang New York, cho rằng người cha đã ăn cắp tiền từ một công ty TQ và con trai ông ta đã thu lợi bất hợp pháp từ đó.

Michael Driscoll, phụ tá giám đốc FBI phụ trách tại văn phòng New York nói: “Các nạn nhân trong vụ án này đã tìm cách chạy trốn khỏi một chính phủ độc tài, bỏ lại cuộc sống của họ và gia đình, để có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở đây. Cũng chính phủ đó đã cử các đặc vụ đến Hoa Kỳ để quấy rối, đe dọa và buộc họ phải về TQ để đầu thú."

---- Fox News của Mỹ kiện báo Úc vì bị tố cáo là đồng lõa bạo loạn 6/1/2021: Tòa Úc bác vài lý luận của Fox News. Con trai lớn của Rupert Murdoch, Lachlan hôm thứ Sáu 21/10/2022 đã phải chịu thất bại sớm trong vụ anh kiện là Fox News bị bôi nhọ vì một trang tin tức nhỏ của Úc cáo buộc gia đình Murdoch (chủ Fox News) là “đồng phạm” trong vụ tấn công ngày 6/1/2021 vào Điện Capitol Hoa Kỳ.

Lachlan Murdoch, giám đốc điều hành của Fox Corporation, đã đệ đơn kiện báo mạng Crikey vào tháng 8/2022, một ngày sau khi trang web này đăng một quảng cáo toàn trang trên tờ The New York Times thách thức kiện Crikey về một bài báo đăng trên trang Crikey đã chỉ trích gia đình Murdoch vì vai trò kích động bạo loạn ở Mỹ. Bài báo trên Crikey viết: “Murdochs và hàng loạt nhà bình luận độc hại của Fox News là đồng phạm của họ trong cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn này.”

Hôm thứ Sáu 21/10/2022, Thẩm phán Úc Michael Wigney đã từ chối yêu cầu từ các luật sư của Murdoch về việc loại bỏ những phần quan trọng trong việc bào chữa cho Crikey trước phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 3/2023. Wigney phán: “Tôi không được thuyết phục về việc cắt bỏ bất kỳ lý luận nào trong việc bào chữa cho Crikey là phù hợp.”

---- Lần đầu tiên tại một cuộc tranh luận công khai của Hội đồng Bảo an LHQ, Nam Hàn đã đưa ra vấn đề vi phạm nhân quyền mà các phụ nữ Bắc Hàn đào tỵ đã trốn sang Nam Hàn phải đối mặt trong quá khứ.

Đại sứ Nam Hàn tại LHQ Hwang Joon-kook, nói tại New York hôm thứ Năm, cho biết 72% trong số 34.000 người đào tỵ Bắc Hàn đến Nam Hàn từ những năm 1990 là phụ nữ. Ông nói thêm rằng nhiều người trong số họ đã phải chịu nhiều năm vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trước khi bỏ trốn.

.

Các nhận xét được đưa ra với kỳ vọng rằng Nam Hàn sẽ đồng tài trợ cho một nghị quyết LHQ lên án hành vi vi phạm nhân quyền của Bắc Hàn.

---- Tỷ phú Elon Musk được kể là đã nói với "các nhà đầu tư tiềm năng" của Twitter rằng ông có kế hoạch sa thải 75% trong số 7.500 nhân viên của Twitter sau khi mua lại công ty truyền thông xã hội Twitter. Theo báo Washington Post hôm thứ Năm, Twitter đã lên kế hoạch cắt giảm khoảng 25% nhân viên vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, công ty có thể sẽ chỉ còn 2.000 nhân viên nếu thỏa thuận dự kiến với Musk được thông qua.

Cựu giám đốc điều hành của Twitter, Edwin Chen cảnh báo điều này [sa thải 75% nhân viên] có thể gây ra tác động xấu đáng kể đến nền tảng truyền thông xã hội, vì nhiều dịch vụ sẽ ngừng hoạt động [sẽ làm tin giả nhiều hơn]. Tuy nhiên, thương vụ mua lại Twitter trị giá 44 tỷ USD của Musk dự kiến sẽ kết thúc trước cuối tháng 10. Twitter đã phủ nhận tất cả các kế hoạch sa thải trong một email được gửi cho nhân viên sau bản báo cáo.

---- Cựu Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh trong một bức thư hôm thứ Năm rằng 9 tài liệu do các đặc vụ liên bang tịch thu từ khu đất ở Florida của ông là tài sản cá nhân của ông, nhưng lý luận này đã bị Bộ Tư pháp nhanh chóng tranh biện, theo hồ sơ mới của tòa án trong vụ án.

Khi khẳng định tuyên bố các hồ sơ đó là của mình, Trump đã nói chuyện với Thẩm phán Raymond Dearie, người đang giữ công việc Giám sát đặc biệt để xem xét các hồ sơ bị tịch thu ngày 8/8/2022 ở Mar-a-Lago. Trump xác định các tài liệu thuộc về Trump là sáu gói hồ sơ liên quan đến các yêu cầu [xin Trump] ân xá [miễn tội] và 2 tài liệu về các chương trình đối với dân ​​nhập cư của Trump.

Trump cũng nói của riêng Trump là 1 email in cho Trump từ một người tại một học viện quân sự, viết “về chương trình thể thao của học viện và mối quan hệ của nó với tinh thần thượng võ”, theo Bloomberg News.

Bộ Tư pháp đã trả lời, bác bỏ lập luận của Trump, trích dẫn Presidential Records Acts (Đạo luật Hồ sơ Tổng thống). Bộ cũng chỉ trích Trump vì đã tuyên bố một số hồ sơ đồng thời là tài sản cá nhân [của Trump] và vừa là thuộc đặc quyền hành pháp [của chức vụ Tổng Thống], tuyên bố rằng định danh hồ sơ như vậy là không hợp lý "về mặt lý luận".

---- Donald Trump hồi hộp vì không biết cố vấn Kash Patel (của Trump) đã khai gì trước đại bồi thẩm đoàn ở Washington, D.C. đang điều tra các tài liệu bị FBI thu hồi từ Mar-a-Lago, theo lời một nhà phân tích trên đài MSNBC vào tối thứ Năm. Người dẫn chương trình "The Last Word", Lawrence O'Donnell đưa ra phân tích của mình sau khi CNN đưa tin Patel đã ra khai hữu thệ trước bồi thẩm đoàn trong nhiều giờ.

Hiệnt hời Kash Patel là người được Donald Trump chọn để thay thế cựu luật sư cố vấn Bạch Ốc Pat Cipollone làm trung gian chính thức của Donald Trump với Cơ quan Lưu trữ Quốc gia về các tài liệu Trump chôm về, lưu giữ ở Florida, và bị FBI tịch thu.

O'Donnell nói rằng khi FBI xin tòa lệnh bố ráp nơi ở của Trump, tờ khai FBI gửi tòa có dẫn ra lời Kash Patel khai với FBI tháng 5/2022 rằng Trump đã giải mật các tài liệu mà Trump lưu giữ tại nơi ở của Trump ở Florida, và đó là cớ để tòa cho FBI lệnh bố ráp để tịch th hồ sơ về.

Bây giờ thì, O'Donnell thắc mắc, "Liệu Patel sẽ trả lời hữu thệ thế nào khi được hỏi về điều đó trước đại bồi thẩm đoàn ở Washington hồi tuần trước? Có phải đã tới lúc Patel phải khai thật để tự cứu mình và sẽ ngừng nói dối vì Trump. Trump và các luật sư của Trump không biết Kash Patel đã nói gì với đại bồi thẩm đoàn đó. Nhưng vấn đề của Trump bản thân là một kẻ có bệnh nói dối và đã thu hút bên cạnh những người nói dối bệnh hoạn khác, như Kash Patel. Vì vậy, khi Patel sau khi khai với đại bồit hẩm đã về kể lại cho Trump, thì Trump làm sao có thể tin lời kể từ Patel? Làm thế nào các luật sư của Donald Trump có thể dựa vào đó?"

---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố hôm thứ Sáu rằng Ukraine cần khoảng 3 tỷ đến 4 tỷ Euro mỗi tháng để trang trải các nhu cầu cơ bản. Bà tuyên bố Liên Âu sẽ cung cấp 1,5 tỷ euro mỗi tháng hoặc tổng cộng 18 tỷ euro vào năm 2023.

---- Hôm thứ Sáu, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho biết Nga đang đe dọa phá hủy Trạm thủy điện Kakhovka vì "vụ bắt chẹt bằng vũ khí nguyên tử không hiệu quả. Do vậy Nga đang thúc đẩy mở các cuộc đàm phán với các điều khoản lợi cho Nga, nhưng Ukraine sẽ không khuất phục trước hòa bình cưỡng ép."

Yermak tuyên bố "phản ứng đúng đắn" đối với các hành động của Nga cần bao gồm các biện pháp trừng phạt Nga khắc nghiệt hơn, giúp quân Ukraine phản công Nga mạnh hơn, giao nhiều vũ khí hơn cho Ukraine, và có lập trường cứng rắn hơn đối với tội ác của Nga. "Nga sẽ không phá vỡ chúng tôi. Chúng tôi sẽ đánh trả, thậm chí còn mạnh hơn", ông nói thêm.

---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Sáu tuyên bố rằng ông "hy vọng" sẽ có thể tổ chức một cuộc gặp giữa 2 Tổng Thống Nga và Ukraine, Vladimir Putin và Volodymyr Zelensky, và để họ nói về việc đi tìm hòa bình trong khu vực.

Phát biểu với các phóng viên sau khi trở về từ Azerbaijan, Erdogan cho biết ông sẽ sớm có các cuộc điện đàm với cả Putin và Zelensky. Ông cũng nhận xét rằng theo quan điểm của mình, "không có trở ngại nào" đối với việc gia hạn thỏa thuận xuất cảng ngũ cốc từ Ukraine.

Trong cuộc gặp đầu tháng này, Putin đã đề xuất với Erdogan ý tưởng về việc xây dựng một trung tâm tại Thổ Nhĩ Kỳ để vận chuyển và bảo vệ việc cung cấp khí đốt của Nga. Erdogan sau đó xác nhận Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý làm việc về đề nghị đó.

---- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm thứ Sáu đã bác bỏ những gì ông mô tả là những câu chuyện giả mạo về việc Belarus lên kế hoạch động binh và nhấn mạnh rằng đất nước của ông không cần một cuộc chiến hôm nay. Lukashenko nói với các phóng viên trong chuyến thăm khu huấn luyện quân sự Obuz-Lesnovsky: "Hôm nay chúng tôi sẽ không đi đâu cả. Hôm nay không có chiến tranh."

Tuy nhiên, ông cũng nói, thế giới đang tiến gần đến Thế Chiến 3 hơn bao giờ hết nhưng vẫn khẳng định rằng "Tôi không tin rằng sẽ có Thế Chiến 3. Bởi vì mối nguy hiểm là cuộc chiến đó sẽ dẫn đến sự hủy diệt mọi người và mọi thứ."

Tuyên bố của Lukashenko được đưa ra sau khi Nga và Belarus thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung về huấn luyện quân sự trong bối cảnh Belarus mô tả là mối đe dọa mà NATO đặt ra cho cả hai nước. Và cũng sau khi có các bản tin rằng Belarus có kế hoạch hỗ trợ Nga trong việc can thiệp quân sự vào Ukraine.

---- Theo tình báo Anh, tuyên bố về một lực lượng chiến đấu lớn mới được xây dựng ở Belarus ở biên giới phía bắc của Ukraine có thể chỉ là một chiến thuật đánh lạc hướng. Belarus tuần trước đã công bố một đoạn clip cho thấy quân Nga đến Belarus một ngày sau khi Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko cho biết 70.000 quân Belarus sẽ cùng với 15.000 lính Nga thành lập một “Nhóm Lực lượng” mới.

Hôm thứ Sáu 21/10/2022, cuộc họp báo thông tin tình báo từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết rằng bản thông báo của Belarus và đoạn video có khả năng chỉ là một nỗ lực nhằm đánh lạc hướng và nhằm phân tán quân Ukraine, nói rằng “không có khả năng Nga đã thực sự triển khai thêm một lượng quân đáng kể vào Belarus. Nga và Belarus đang muốn làm cho Ukraine chuyển hướng lực lượng để bảo vệ biên giới phía bắc [thay vì phía nam và đông, nơi Nga đã chiếm 4 tỉnh Ukraine]."

---- Một quan chức cấp cao của Ukraine nói rằng "nhiệm vụ số một" của quân Nga là trấn giữ tiền tuyến phía nam. Oleksii Hromov, một quan chức hàng đầu của Bộ Tổng tham mưu quân đội, cho biết người Nga đang đào chiến hào và gửi thêm nguồn lực với hy vọng ngăn chặn quân Ukraine đang tiến về phía Kherson.

.

Ông nói: “Kẻ thù có kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ này với sự trợ giúp của đợt bắt lính vừa rồi và bằng cách tăng quân số của chúng trên bờ Tây sông Dnipro.” Ông cũng nói đến một tuyến đường thủy quan trọng nơi gần đây đã xảy ra giao tranh, giao chiến trên cả hai bờ sông. Hromov nói rằng hiện quân Nga đã có hơn 40 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn để phòng thủ khu vực Kherson. Mỗi nhóm thường bao gồm khoảng 1.000 chiến binh. Tức là khoảng 40.000 lính Nga.

.

---- Nhưng, nếu thua thì sẽ chạy. Quân Nga ở Ukraine có thể đang lên kế hoạch cho một cuộc "rút quân lớn" khỏi Kherson sau khi Tướng Nga Sergei Surovikin, tư lệnh quân Nga tại chiến trường Ukraine, thừa nhận quân Nga phải đối mặt với một "tình huống khó khăn" trong khu vực. Bộ Quốc phòng Anh nói rằng lời thú nhận đó là "rất bất thường", theo bản tin tình báo Anh hôm thứ Năm: “Nhiều khả năng chính quyền Nga đang xem xét nghiêm túc việc rút các lực lượng của họ khỏi khu vực phía tây sông Dnipro."

.

Tướng Surovikin thú nhận quân Ukraine "liên tục tấn công" các vị trí Nga đã chiếm đóng, và Nga lên kế hoạch di tản dân cư an toàn ra khỏi thành phố Kherson, báo hiệu sẽ có nhiều cuộc tác chiến đường phố. Anh nói rằng quân Nga có thể đã bị kẹt vì không thể rút quân an toàn qua sông Dnipro dài 1.000 dặm, do tất cả các cây cầu kiên cố trong khu vực đều bị hư hại nghiêm trọng.

Cho đến nay, khoảng 15.000 dân

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Bộ trưởng Ngoại giao

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky h

Điều phối viên

Thẩm phán Tòa Tối cao

Vì lý do này, Nga sẽ phải dựa vào một cây cầu xà lan tạm thời mà họ đã xây dựng gần Kherson trong những ngày gần đây, và các đơn vị đã làm cầu phao quân sự, để thoát khỏi khu vực. Kherson là thủ đô khu vực duy nhất mà quân Putin đã chiếm được kể từ khi họ xâm lược Ukraine cách đây 8 tháng. Tuy nhiên, nơi này rất quan trọng về mặt chiến lược, vì nó kiểm soát cửa sông Dnipro và tuyến đường bộ tới bán đảo Crimea mà Nga đã chiếm và sáp nhập từ năm 2014. Trong khi Ukraine vẫn kín tiếng về các hoạt động của mình trong khu vực, Ukraine dường như đã thắt chặt thòng lọng đối với kẻ thù của mình trong khu vực, thực hiện các cuộc tấn công không ngừng và gây ra tổn thất nặng nề. Đài truyền hình nhà nước Nga đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho người xem về khả năng Nga rút quân, đã phát sóng cuộc phỏng vấn với Alexander Kots (phóng viên chiến trường cho cơ quan ngôn luận của Điện Kremlin) trong đó Kots cảnh báo lính Ukraine đông hơn lính Nga gấp 4 lần ở một số khu vực. Kots nói: "Dân thường đang được di dời ra khỏi thành phố để giảm thiểu thương vong cho dân thường. Hiện tại, điều quan trọng là chúng ta phải chịu đựng. Tôi không muốn cho bất kỳ ai ảo tưởng, nhưng chúng ta sẽ phải kiên trì, nghiến răng, qua tháng 11 và tôi sợ là một phần của tháng 12." ---- Cho đến nay, khoảng 15.000 dân thường ở khu vực Kherson đã được "di dời" khỏi chiến tuyến, theo lời Kirill Stremousov, một nhà lãnh đạo khu vực được Moscow hậu thuẫn cho biết hôm thứ Năm. Các quan chức Ukraine đã bác bỏ việc di dời này là một "màn tuyên truyền" và cáo buộc Moscow đang cố gắng đe dọa người dân. ---- Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông lo lắng viện trợ Mỹ giúp Ukraine có thể bị cắt giảm nếu đảng Cộng hòa giành lại quyền kiểm soát Hạ viện. Biden đưa ra nhận xét với các phóng viên vài ngày sau khi Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy cho biết nếu Cộng Hòa thắng cử, họ có thể không dễ dàng viện trợ cho Ukraine."Vâng, tôi lo lắng về điều đó vì họ nói rằng họ sẽ cắt nó", Biden nói với các phóng viên khi ghé thăm một cửa hàng bánh sandwich ở Moon Township, Pennsylvania, vào thứ Năm. Ông đang tới vận động giúp ứng cử viên Thượng viện John Fetterman.DB Cộng Hòa McCarthy đã nói, theo báo Punchbowl News đăng tải vào thứ Ba: “Tôi nghĩ mọi người dân Mỹ sẽ rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế và họ sẽ không viết chi phiếu trống cho Ukraine. Họ sẽ không làm điều đó. … Đó không phải là séc trống miễn phí. Và có những điều [chính quyền Biden] không làm trong nước. Không làm [rào] biên giới và mọi người bắt đầu cân nhắc điều đó. Zelensky kêu gọi Hội đồng châu Âu thành lập một tổ chức quốc tế tới rà phá các bom mìn gài nơi đập thủy điện. Tổng thống Ukraine cảnh báo: "Nếu bọn khủng bố Nga cho nổ con đập này, thì hơn 80 khu định cư, bao gồm cả Kherson, sẽ chìm dưới lũ lụt nhanh chóng, trong khi phần lớn miền nam Ukraine có thể mất khả năng tiếp cận với nguồn cung cấp nước." ---- Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về Truyền thông Chiến lược John Kirby hôm thứ Năm cảnh báo rằng Nga có thể sớm tìm cách mua "vũ khí quy ước tối tân" từ Iran để hỗ trợ cuộc chiến của họ ở Ukraine. Kirby nói Nga đã sử dụng máy bay không người lái của Iran để tiến hành các cuộc không kích trên khắp Ukraine và khẳng định rằng "một số lượng nhỏ" huấn luyện viên Iran đang ở Crimea để hỗ trợ quân đội Nga trong các hoạt động này. Ông nói thêm: "Chúng tôi lo ngại rằng Nga cũng có thể tìm cách mua vũ khí quy ước tối tân từ Iran như phi đạn đất-đối-đất, gần như chắc chắn sẽ được sử dụng để hỗ trợ cuộc chiến chống Ukraine." ---- Thẩm phán Tòa Tối cao Amy Coney Barrett hôm thứ Năm 20/10/2022 đã bác đơn kháng cáo từ một nhóm người nộp thuế ở Wisconsin đang tìm cách chận đứng chương trình Biden muốn xóa nợ cho cho sinh viên. Thẩm phán Barrett đã không đưa ra bình luận khi từ chối kháng cáo từ Brown County Taxpayers Association (Hiệp hội Người nộp thuế Quận Brown). Hiệp hội cũng đã thua kiện tại các tòa án cấp liên bang cấp dưới. Họ đã viết trong đơn gửi lên Tòa Tối cao rằng họ cần lệnh khẩn cấp để tạm dừng chương trình Biden xóa nợ sinh viên vì chương trình có thể bắt đầu xóa các khoản nợ sinh viên chưa thanh toán ngay sau Chủ nhật này. Barrett giám sát các kháng cáo khẩn cấp từ Wisconsin và các tiểu bang lân cận. Bà đã hành động một mình, không liên quan đến phần còn lại của tòa án. Thẩm phán liên bang William Griesbach trước đó đã bác bỏ vụ kiện của Hiệp hội, cho rằng họ không có quyền pháp lý hoặc tư cách nào để khởi kiện chuyện Biden xóa nợ sinh viên. Sau đó, một hội đồng các thẩm phán Tòa kháng án cũng đã từ chối can thiệp với lệnh khẩn cấp. Những người vay thời sinh viên đủ điều kiện có thể ghi danh để được hủy bỏ khoản nợ lên đến 20.000 đô/người. Chưa hết, chuyện này vẫn còn bị những người cực hữu kiện tụng với các đơn kiện tương tự. Bà đã hành động một mình, không liên quan đến phần còn lại của tòa án.Thẩm phán liên bang William Griesbach trước đó đã bác bỏ vụ kiện của Hiệp hội, cho rằng họ không có quyền pháp lý hoặc tư cách nào để khởi kiện chuyện Biden xóa nợ sinh viên. Sau đó, một hội đồng các thẩm phán Tòa kháng án cũng đã từ chối can thiệp với lệnh khẩn cấp.Những người vay thời sinh viên đủ điều kiện có thể ghi danh để được hủy bỏ khoản nợ lên đến 20.000 đô/người. Chưa hết, chuyện này vẫn còn bị những người cực hữu kiện tụng với các đơn kiện tương tự.



---- Một tòa kháng án liên bang nói với Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham hôm thứ Năm rằng ông sẽ phải ra trả lời trước bồi thẩm đoàn điều tra xem cựu Tổng thống Donald Trump và những người ủng hộ ông có cố gắng can thiệp vào việc bỏ phiếu của Georgia trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 hay không.

Hội đồng gồm 3 thẩm phán của Tòa kháng án số 11 đã bỏ phiếu đồng thuận bác bỏ yêu cầu của TNS Graham (Graham không muốn ra tòa trả lời), và đồng thuận với tòa cấp dưới rằng Graham phải ra bồi thẩm đoàn để trả lời.

Một công tố viên muốn hỏi Graham trước đại bồi thẩm đoàn Quận Fulton về một cuộc điện thoại với quan chức bầu cử hàng đầu của tiểu bang, cũng như các cuộc trò chuyện với các quan chức ban vận động của Trump, sau Ngày bầu cử 2020.

Các luật sư của Graham lập luận rằng ông đã gọi Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang Georgia là Brad Raffensperger như một phần của một cuộc điều tra của quốc hội; nhưng Raffensperger cho biết Graham đã gây áp lực buộc ông phải lật ngược lại thất bại trong cuộc bầu cử của Trump ở Georgia (Trump thua Biden 11,779 phiếu ở Georgia).

Các lựa chọn của thượng nghị sĩ Graham bây giờ là yêu cầu đầy đủ thẩm phán của tòa kháng án xem xét lại phán quyết (chứ không chỉ 3 thẩm phán), theo Washington Post, hoặc yêu cầu Tòa Tối cao giải quyết vấn đề.

---- Phát biểu tại Pennsylvania hôm thứ Năm, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng một số dân cử Cộng hòa đã công khai chỉ trích luật cơ sở hạ tầng của ông hiện đang gửi cho ông những "bức thư bí mật" và xin ông cấp tiền tài trợ cho các dự án địa phương. Nghĩa là, khi Dân Chủ xài tiền cho các dự án hạ tầng, cac dân cử lên án là xài tiền kiểu xã hội chủ nghĩa, nhưng lại bí mật gửi thư xin Biden cấp tiền cho các dự án hạ tầng ở địa phương của họ. Biden nói đùa rằng ông "ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều người bí mật theo chủ nghĩa xã hội trong hàng ngũ Đảng Cộng hòa."

---- Phiên tòa hôm Thứ Ba 18/10/2022 đã bắt đầu đối với một người đàn ông đã hỗ trợ trong vụ bắt cóc và giết hại hai anh em ở Pennsylvania năm 2014. Hồi tháng 8/2014, hai anh em người Việt là Vu “Kevin” Huynh, 31 tuổi và Viet Huynh, 28 tuổi, và bạn của họ là Tam Voong, 20 tuổi, đã bị nhắm đến vì họ nợ khoản tiền ma túy trị giá 300.000 đô la đối với một nhà cung cấp cần sa ở California.

Vũ được mô tả là một ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và là tay chơi cờ bạc và là người đòi nợ tại một sòng bạc gần Philadelphia. Cùng với em trai của mình, 2 anh em bị dụ đến một nhà để xe và bị đánh đập thậm tệ, theo lệnh của 2 kẻ chủ mưu là Tam Minh Le và Lam Trieu.

Trieu, một cựu thành viên cao cấp trong một băng tại Thành phố New York có tên là Born to Kill (Sinh ra để giết - BTK), đã liên hệ với Lê, bạn cũ trong BTK, để được giúp đỡ trong việc đòi nợ.



Anh em nhà Huynh đã bị Jason Rivera, 36 tuổi, John Dao, 44 tuổi, và Trung Lu, 41 tuổi, lột quần áo, trói tay, băng keo bịt miệng và tra tấn trong nhiều giờ trước khi cuối cùng họ gọi điện cho Voong (Voong tới mang theo số tiền 40.000 USD).

Trong khi Trieu chỉ ra lệnh cho những người đàn ông bị bắt cóc và trả lại làm con tin, thì Lê ra lệnh dìm chết 3 người đàn ông này xuống sông Schuylkill ở phía đông Pennsylvania. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Việt bị đâm 10 nhát và Vũ 32 nhát trước khi dìm xuống sông chết đuối. Voong cũng bị đâm 8 nhát và bị trói vào một xô xi măng trước khi bị ném xuống sông. Tuy nhiên, trong số 3 nạn nhân, Voong đã sống sót.

Nhóm 6 hung thủ kể từ đó đã bị truy tố về tội bắt cóc và giết hại anh em nhà họ Huỳnh. Le bị kêu án tử hình vào năm 2016 và bị xử tử vào tháng 6/2020. Triệu bị bắt ở New York vào năm 2018. Năm 2021, Trieu nhận tội tống tiền, ma túy và các cáo buộc âm mưu như một phần của thỏa thuận nhận tội. Trieu vẫn bị giam giữ tại một nhà tù tiểu bang ở Greene County.

Rivera, Dao và một người đàn ông thứ sáu tên là Minh Nguyen, người trông chừng và tham gia vào việc đâm các nạn nhân, tiếp tục phải đối mặt với cáo buộc. Lu vẫn đang chạy trốn và được cho là đã trốn về Việt Nam.

Rivera ra hầu tòa hôm thứ Ba 18/10/2022. Lời khai trong phiên tòa xét xử Rivera dự kiến sẽ tiếp tục vào thứ Tư 19/10/2022. Nếu anh ta bị kết án về tội âm mưu, bắt cóc và tống tiền, Rivera có thể bị kết án tù chung thân.

---- Bản tin từ Đại học San Diego State University (SDSU) cho biết Duy Nguyễn (Giáo sư Kỹ thuật Điện và Điện Toán tại SDSU) là người mới nhất giành được Giải thưởng NSF CAREER Award rất mực danh giá cho công trình nghiên cứu về truyền thông không dây.

SDSU viết rằng chúng ta có các cảm biến (sensors) trong xe hơi, điện thoại và bây giờ là ngay cả trong nhà của chúng ta - tất cả đều nhằm mục đích làm cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta trở nên dễ dàng hơn thông qua việc sử dụng truyền thông không dây. Duy Nguyen muốn làm cho các kỹ thuật xử lý tín hiệu và tự động học máy (machine learning) mạnh mẽ hơn nữa - và để cuộc sống của chúng ta cũng dễ dàng hơn.

Nguyễn đã giành được Giải thưởng NSF CAREER Award trị giá 500.000 đô la trong 5 năm tới cho nghiên cứu của ông về truyền thông không dây, xử lý tín hiệu và học máy. Nguyen, người đang kỷ niệm bảy năm làm giáo sư tại SDSU, nhận giải thưởng NSF CAREER năm 2022 để phát triển các khung học tập mới và các kỹ thuật xử lý tín hiệu để giải quyết các điểm phi tuyến tính trong bộ thu phát không dây.

GS Duy Nguyen (Hình SDSU)

Các sinh viên bậc Tiến sĩ của Nguyen cũng bày tỏ sự đánh giá cao đối với những kỹ năng học được trong phòng thí nghiệm của GS Duy Nguyen. Van Ly, sinh viên bậc Tiến sĩ học và làm việc dưới quyền Nguyen trong 5 năm qua, nói: “Tôi đã học được rất nhiều từ kiến thức kỹ thuật đặc biệt và sự nhiệt tình nghiên cứu của Tiến sĩ Duy Nguyen, và tôi rất vui vì những nỗ lực nghiên cứu không mệt mỏi và sự kiên nhẫn của Giáo sư đã được ghi nhận với giải thưởng NSF mới này."

GS Duy Nguyen nói với tốc độ mà ông và các nhà nghiên cứu khác đang làm, mạng 6G sẽ tới với điện thoại chúng ta còn nhanh hơn và nhiều dữ liệu hơn trong vòng chưa tới 10 năm nữa.

---- Bản tin đài ABC Australia kể rằng tòa đã kêu án chung thân đối với Todd Nathan Kiernan về tội đâm chết Đinh Lam Nguyen, 51 tuổi. Hồ sơ tòa ghi rằng Kiernan với giúp đỡ của người bạn là Gervaise Widdowson đã đâm chết Nguyen tại nhà Kiernan ở Mahogany Creek, phía đông Perth, hồi tháng 1/2021.

Sau khi đâm chết Nguyen, cả hai buộc chặt xác bằng dây cáp trước khi bọc nó bằng nhựa màu hồng và cho vào thùng có bánh xe, đổ xuống, với một cành cây và một bao xi măng gắn vào để đè nặng nó xuống, trong một con đập ở Công viên Quốc gia John Forrest.

Tuy nhiên, thùng rác nổi lên mặt nước và vài ngày sau, một thiếu niên đã thấy xác Nguyên. Cảnh sát tìm ra hung thủ Kiernan vì miếng nhựa màu hồng có nhãn tên Kiernan trên đó, và cũng có rác dưới đáy thùng, trong đó có những bức thư gửi cho Kiernan. Công tố nói, Kiernan, 30 tuổi, đã đâm Nguyen để trốn khoản nợ ma túy 4.000 USD mà y nợ nạn nhân. Widdowson cũng bị kết tội sát nhân, nhưng phiên tòa kêu án sẽ thực hiện vào tháng 2/2023.

---- Mưa lớn gây ngập, sạt lở núi ở Vũng Tàu. Theo Báo VnExpress. Cơn mưa lớn kéo dài khiến nhiều đường ở TP Vũng Tàu ngập sâu, đất đá trên núi sạt lở xuống đường Hạ Long, Trần Phú, ảnh hưởng người dân, ngày 20/10. Ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Đài khí tượng thuỷ văn Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết áp thấp ở Biển Đông gây mưa lớn tại TP Vũng Tàu về chiều và tối. Tổng lượng mưa từ đo được trong 24 giờ qua hơn 98 mm, lượng mưa này tại TP Vũng Tàu chưa lớn và không bất thường. Tuy nhiên, thành phố ngập sâu do đô thị hóa nhanh, hệ thống thoát nước không đáp ứng được. "Mấy năm nay, Vũng Tàu mưa trên 50 mm đã ngập một số nơi", ông Tài nói. Hiện, thành phố ghi nhận 10 điểm ngập khi mưa lớn.

---- Năm 2021 vẫn có tới 48 DNNN thua lỗ với tổng số lỗ hơn 15.700 tỷ đồng. Theo Báo VietStock. Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội về tình hình đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021. Theo báo cáo, tổng tài sản doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) là gần 3,65 triệu tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế tăng 25% so với 2020. Tuy nhiên, bên cạnh những doanh nghiệp (DN), tập đoàn lãi lớn, vẫn còn những doanh nghiệp lỗ nặng. Đặc biệt, năm 2021 vẫn có tới 48 DNNN thua lỗ với tổng số lỗ hơn 15.700 tỷ đồng. Thậm chí, có tới 138 DN lỗ lũy kế với tổng lỗ hơn 50.000 tỷ đồng. Trong đó, đơn vị lỗ nhiều nhất như: Tập đoàn Hoá chất lỗ 3.038 tỷ đồng; Tổng Công ty Đường sắt lỗ 1.976 tỷ đồng; Tổng Công ty Cà phê 857 tỷ đồng...Với 197 DN Nhà nước giữ trên 50% vốn, theo Chính phủ, có 23 đơn vị bị lỗ trong năm 2021, với tổng lỗ phát sinh là 13.757 tỷ đồng…

---- HỎI 1: Điểm Biden lại tăng 10 diểm kể từ tháng 7/2022?

ĐÁP 1: Đúng thế. Tổng thống Biden đã tăng 10 điểm trong đánh giá chấp thuận của dân Mỹ, theo một cuộc thăm dò kinh tế toàn Mỹ mới của CNBC được công bố vào thứ Năm. Có tới 46% người tham gia cuộc thăm dò cho biết họ chấp thuận công việc mà Biden đang làm với tư cách là tổng thống, đánh dấu mức tán thưởng tăng 10 điểm so với khi cuộc thăm dò tương tự được thực hiện vào tháng 7/2022.

Chi tiết:

https://thehill.com/homenews/administration/3696908-biden-approval-rating-up-10-points-from-july-survey/

---- HỎI 2: Có phải 82% dân Mỹ nói căng thẳng Đài Loan-Trung Quốc là vấn đề nghiêm trọng?

ĐÁP 2: Đúng thế. Cuộc thăm dò của Pew cho thấy 82% người Mỹ cho rằng căng thẳng Đài Loan-Trung Quốc là vấn đề nghiêm trọng. Có tới 56% đảng viên Đảng Dân chủ và Cộng hòa ủng hộ các chính trị gia Hoa Kỳ đến thăm Đài Loan hơn Trung Quốc.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4692615

.