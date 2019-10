MỜI VIẾT BÀI CHO TUYỂN TẬP ANH-VIỆT “40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG”

Tính đến mùa Thu năm ngoái – 2018, con/chúng tôi tròn 40 năm xuất gia tu học. Trong dịp này đã có nhiều ý kiến của Chư tôn đức, các bạn đồng tu, các học trò, Phật tử chùa Hương Sen và ở nhiều nơi trong và ngoài nước đề nghị con/chúng tôi nên thực hiện một Tuyển tập “40 Năm Tu Học Và Hoằng Pháp của Ni Sư Giới Hương” bằng tiếng Anh và Việt. Và rồi đến nay, những đề nghị chân thành và tha thiết này được nhắc lại, nên con/chúng tôi đã thuận lòng, vì nhận thấy rằng Tuyển tập này là một Quà tặng tinh thần quý giá giúp cho con/chúng tôi có thêm nhiều năng lượng, nhiều nghị lực và ý chí để việc tu học và hoằng pháp của bản thân con/chúng tôi tốt đẹp hơn, viên mãn hơn trong những năm sắp tới. Bên cạnh đó, Tuyển tập này cũng sẽ là những bài học sinh động và lợi lạc cho nhiều Chư Ni đệ tử và Phật tử thân thiết của con/chúng tôi.

Với ý nghĩa và mục đích đó, con/chúng tôi kính mong nhận được bài viết của Chư Tôn Đức Thiền Đức Tăng Ni, của quý bằng hữu bạn đạo và quý nam nữ Phật tử xa gần để nội dung Tuyển tập phong phú và đa dạng. Thể loại trong Tuyển tập này có thể là: Văn, Thơ, Ký, Nhạc, Họa v.v… Xin kèm ảnh chân dung cũng như email của Tác giả bài viết và càng hay nếu có hình ảnh liên quan đến chùa Hương Sen hoặc Ni Sư Giới Hương.

Xin vui lòng gửi về: huongsentemple@gmail.com, trước ngày 31 tháng 12 năm 2019 để kịp xuất bản và Chùa Hương Sen chúng con sẽ phụ trách phần chuyển dịch sang Anh ngữ hoặc Việt ngữ tuỳ theo ngôn ngữ bài viết gốc xử dụng.

Chúng con thành kính tri ân tình thương của Chư tôn thiền đức và quý Phật tử rất nhiều.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nắng thu Perris, ngày 25/10/2019

Kính bút,

Ni Sư TN Giới Hương và Chư Ni

Ni sư Giới Hương (đứng thứ sáu từ phải sang) và chư Ni-Vườn sau của Chùa Hương Sen (Website: huongsentemple.com )





INVITATION TO CONTRIBUTE AN ARTICLE FOR A COLLECTION OF VIETNAMESE-ENGLISH WRITINGS: Forty Years of Studying & Serving Buddhism: Venerable TN Giới Hương



As of September 2018, it has been forty years since Venerable TN Giới Hương was ordained as a Buddhist Nun. On this occasion, there were many suggestions from senior monastics, colleagues, practitioners, students and laypeople, both in and out of the country, who proposed that we should make a book of collected writings: “Forty Years of Studying and Serving Buddhism: Venerable TN Giới Hương," both in English and Vietnamese. These sincere and earnest suggestions have been considered, and this time we agreed because we realized that a collection such as this would be a valuable spiritual gift that will help us teach and share Buddhism, as well as helping us to fulfill our noble duty in the coming years. It would also provide meaningful and useful lessons for the sake of our nun disciples and close devoted Buddhists.

We would like to receive writings from the most respectful monks and nuns, friends and Buddhists to make the content rich and diverse. The category of artistic compositions includes literature, poetry, memoirs, music, and painting. Please attach the writer’s photo and email. It would be good if there are any pictures relating to Hương Sen Temple or Venerable TN Giới Hương.

Please email your work to huongsentemple@gmail.com before December 31, 2019 for publication and we will take care of translating it into English or Vietnamese. We very much appreciate your contributions for this Dharma project.

Namo Amitabha Buddha.

Autumn in Perris, California, October 25, 2019

Best Regards,