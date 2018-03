Người Đàn Ông Mù Và Tiếng Đàn Violin

LaceyVề một bài thơ của thi sỹ đoạt giải thơ Mỹ tên Ocean Vương của người tỵ nạn Việt Nam.***Ocean Vương sinh năm 1988 ở Sàigòn, đến Mỹ năm 1990, vì có vấn đề y khoa nên 11 tuổi mới đi họcLà một thi sĩ và văn sĩ, sống ở New York CityTrong số nhiều giải thưởng nhận được, năm 2016, Ocean Vương thắng giải Stanley Kunitz Prize dành cho Thi sĩ Trẻ.Tập thơ nổi tiếng của anh có tên : “ Night Sky with Exit Wounds”& & &Trên chuyến xe lửa vội vã . Một người đàn ông mùloạng chọang bước tới trước, cây gậy của ông ta đập đập nhè nhẹdò dẫm hết lối đi. Ông ta dựa vào cánh cữa tàu,Đưa cái đàn violin lên cằm, và nói tôi xin lỗilàm phiền ông bà anh chị. Nhưng xin làm ơn. Chỉ xin lắng nghe.và tôi chết trong lòng vì tiếng xin lỗi đó. Và giống như một cái gì đó đồng dạng với âm nhạcnên được thứ tha. Ông áp má vào gỗ cây đàn như vào người mình yêuhít một hơi sâu và, và ngay đầu cái kéo dâu chậm, tiếng đàn vút lên caothấm vào da của chúng tôi như nước ấm, chúng tôinhững người không có gì trừ điểm đến, những người mơ về ánh sángnhưng rơi xuống vào miệng của những đường hầm, tìm kiếm.Những hột mồ hôi rơi từ lông mày của ông ta, tạo thành những bông hồng màu đen xẩmtrên cây đàn. Cái đầu của ông ta rung động theo từng âm giaithoát ra qua lỗ trống của thân cây đàn. Người đàn bà bên cạnh tôiđể quyển sách đọc xuống, nhắm mắt mình lại, đứa béngưng khóc, người cảnh sát ngồi xuống ghế, và tôi biếtchiếc xe lửa này quá nhanh cho giấc mơ, cái hàm sắt nàysẽ luôn mở rộng ra để nuốt chửng nụ cười đã bị mất.Ký ức này thiếu ...ra sao khi thất bại trước cái chết.Sẽ nghe những nốt nhạc này ra sao khi con tàu lướt điVào sân ga, khi đèn sáng lên, và bài nhạccòn vương vấn trong hơi thở dâng lên từ chỗ ghế trống?Tôi biết mình quá phàm tục để ca ngợi những gì đang phai mờ đi.Nhưng ngay bây giờ đây, tôi chỉ muốn lắng nghe khi con tàu chứa đầyhoàn toàn với nứơc ấm, và tất cả chúng talội bơi chậm chạp hướng đến người đàn ông với tiếng nhạc của Mozarttuôn chảy ra từ bàn tay mình. Tôi không muốn gìngoài việc cho ngón tay của mình vào miệng của ông ta,để lời cầu nguyện ngân nga qua đường gân máu của mình.***Bây giờ, xin mời các bạn đọc lời bình phẩm, trong đó có tập thơ “ Night Sky With Exit Wounds” của Ocean Vuong do MICHIKO KAKUTAMI viết – May 09, 2016 - Books of The TimesMột trong những bài thơ gây xúc động mạnh trong tập thơ xuất xắc mới viết này, Ocean Vuong đặt kề bên hình ảnh náo loạn của Sàgòn ngày 30 tháng Tư , 1975 với lời bài nhạc của Irving Berlin trong “White Christmas” – bài ca này đã được Đài Quân Đôi Mỹ phát đi ngày đó, báo hiệu cho cuộc di tản ra khỏi VN bắt đầu:“Ngọn cây lấp lánh và trẻ con lắng nghe, viên cảnh sát trưởng/gục mặt xuống một vũng Coca-Cola./Một tấm hình cỡ bằng bàn tay ướt sũng/năm bên cạnh lỗ tai trái của mình.”Trong khi Bing Crosby ngâm nga lời cầu chúc lành trong bài ca, “Chúc mọi Ngày Giáng Sinh của bạn toàn tuyết trắng,” thì bầu trời Saìgòn bị xé vụn bởi lửa đạn, “ Một chiếc quân xa chay nhanh qua ngã tư, trẻ con/la hét bên trong xe./Một chiếc xe đạp phóng tới/ xuyên qua cữa một căn tiệm” và “ tiếng chân chạy đầy công viên như đá/ rớt từ trên trời xuống.”Bài thơ “Aubade With Burning City” dưạ vào ký ức của cụ bà của Vuong , bà nhớ lại lại khi Sàigòn “ sụp đổ trong khi bài ca về tuyết còn vang.” Bà lấy một người lính Mỹ, và trong một bài thơ khác, Vương trầm ngâm về cái mĩa mai của chiến tranh: Nếu mà ông và bà của anh không bao giờ gặp nhau thì anh và má của anh sẽ không có mặt trên đời: “ Như vậy thì không có bom = không có gia đình = không có tôi.”Sinh ra ở vùng đồng ruộng ngọai ô Sàigòn năm 1988, Vương, người thắng Giải thơ Whiting Award for Poetry, đến Mỹ lúc hai tuổi , sau hơn một năm trong trại tỵ nạn ở Phi. Anh là người đầu tiên trong gia đình học đọc chữ nhưng khi nhỏ thường được nghe bà của mình kể chuyện cổ tích dân gian và thơ của anh lấy âm điệu nhạc tính từ lối văn kể truyền miệng đó và phối hợp một cách tuyệt khéo với tiếng Anh mà mình yêu mến.Những bài thơ trong tập thơ mới đây của anh, tập “Night Sky With Exit Wounds” (Trời Đêm với những Vết Thương Trổ Ra) - và hai tập trước đó ( “No” và Burnings”) - chứa trong đó hồi ức chính xác trải dài thi phẩm của nữ thi sĩ Emily Dickinson, kết hợp với sự cam khích về âm thanh và tiết nhịp của từ ngữ giống như của Gerard Manley Hopkins. Vương có thể tạo nên những hình ảnh đáng cho ta kinh ngạc như: “cây đàn piano màu đen trong đồng cỏ, tượng nhỏ cặp vợ chồng cắm trên bánh cưới cất dưới mặt kiếng, một người chăn cừu bước ra từ tranh của Caravaggio” và anh tạo những yên lặng hay tạo những “biến ngữ” có tác dụng nói lên sức mạnh mẻ cho lời nói cũng như cho từ ngữ của mình.Có một một xúc động mạnh như sóng dập mạnh vào bờ trong những bài thơ này thoát ra từ sự thành thật và trung thực của Vương và từ khả năng của anh bắt được những giây phút thời gian cả hai sự trong sáng như nhiếp ảnh và một cảm giác hoài niệm về tất cả những hiện hữu ở cỏi phàm trần. Dù cho anh đang viết về chiến tranh hay về gia đình hay về tình dục, có một báo hiệu không hay bnào đó về sự mất mát – tạo nên bởi bạo lực, bởi sự hiểu lầm hay chỉ giản dị như cái khoản tích tắc của cuốn lịch và cái đồng hồ.Vương viết với tích cách của một di dân và của một người đồng tính và thơ của anh bắt được cái ý nghĩa của một “kẻ đứng bên ngòai” (một “con thú bị ruồng bỏ/ khỏi chiếc thuyền chở chúng sanh”) và cái lịch sử hung tợn đầy thành kiến của Mỹ quốc, nơi mà “ cây cối biết/ sức nặng của lịch sử.” Anh viết về những chuyến hải hành trên biển cuồng phong mà người đi phải chịu khi tìm đường tới Mỹ – những chuyến hải hành đem lại trong trí hình ảnh của những cuộc hành trình tìm sống mang đầy hy vọng và đoạn đường trung gian phải chịu đựng của những nô lệ. - và anh mô tả traị tỵ nạn như là : “ ngạt thở vì khói thuốc & những bài thánh ca/ đựơc hát nữa chừng.”Nhiều nhân vật trong tác phẩm của anh bị ám ảnh bởi những ký ức (hay do nghe người khác kể lại) về cuộc chiến tranh Việtnam mà gia đình anh phải chịu... Trong thơ của Vương, những hình thành của cuộc sống hằng ngày, ở Việtnam cũng như ở Mỹ, bị liên tục xé rời bởi những xâm nhập thô bạo của bạo lực- do từ trên trời xuống bởi phi cơ trực thăng đổ quân ‘Hey’ hay bởi hoả tiển Tomahawk; hay từ họng súng của AK-47 hay từ khẩu Colt.45; hay từ cái tát t ay ngược của người đàn ông vào mặt người vợ và từ việc “đem cái cái cưa máy lại cái bàn ăn.”Tiếng súng như Vương viết trong một bài thơ: “ chỉ là âm thanh của người ta/ cố kéo dài sự sống hơn chút nữa/ không được.” Trong một bài thơ khác nhắc ta nhớ lại bài thơ “ Musée des Beaux-Ats” của Auden, anh diển tả một gia đình bỏ đi trong khi thành hố còn cháy âm ĩ : “ Dù vậy đây là một buổi sáng mùa xuân tuyệt đẹp. Hoa chùm trắng thở hổn hển trong sân cỏ toà đại sứ. Bầu trời màu xanh của tháng Chín – xanh như bầu trời của New York hôm 11, tháng Chín, chúng tôi phải liên tưởng như vậy - “đám bồ câu tiếp tục mổ nhặt mảnh vụn bánh mì rơi rớt từ tiệm bánh bị bom rớt trúng. Bánh mì gãy khúc. Bánh sừng trâu bị vụn nát. Xe hơi bị banh ruột. Mấy con ngựa gỗ trong khu giải trí bị cháy đen.”Từ ngữ “ thân người” đến nhiều lần trong nhưng bài thơ này mang ý nghĩa cí dễ vở của cuộc sống con người và sự thật khó thay đổi nổi của cái chết nhưng cũng là những cái có thể của sự đam mê. Chủ đề ta thường gặp khác trôi nổi một cách du dương xuyên qua tấp thơ này có liên quan đến sự liên hệ giả dối giữa cha và con, những chuyến vượt biển của thuyền nhân và mảnh lực khêu gợi lên của từ ngữ.Vương tên thật là Vinh Quốc Vương nhưng má của anh đặt tên lại cho anh là Ocean sau khi tới Mỹ và trong những bài thơ này, ‘biển cả’ trở thành một ẩn dụ cho sự tái sanh và biến đổi con người. Có một vài ám chỉ đến tác phẩm “Tempest” của đại văn hào Shakepseare tring những trang về sự khả hữu của một “ thay đổi như biển”, và khả năng mê hoặc của phù thủy Prospero. Tập thơ này là một chứng minh tuyệt vời cho khả năng ủa Vương trong việc dùng ma thuật của ngôn ngữ để triệu hồi và duy trì quá khứ – làm cho “xương cốt trở thành thơ ” và bằng cách đè ngòi viết lên giấy đã chạm và khơi dậy gia đình của mình “ trở lại từ miền tuyệt chủng.”Lacey – Ngày đầu năm Mậu Tuất - ttt