Thế Giới Đang Chuyển Mình

Phạm Gia Đại

Tình hình thế giới trong thời gian vừa qua đang có những biến chuyển quan trọng, đặc biệt trong vùng các nước Á Châu ven Thái Bình Dương. Một trong các sự kiện làm mất nhiều giấy mực nhất trong tuần qua chính là chiếc hàng không mẫu hạm khổng lồ USS Carl Vinson CVN-70 của hải quân Hoa Kỳ-thuộc thế hệ mới nhất, sức dãn nước100 ngàn tấn, với 6 ngàn thủy thủ, cùng các hộ tống hạm đã ghé vào cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng, để thăm viếng thân hữu lần đầu tiên từ ngày 5 đến ngày 9 tháng Ba, 2018, sau hơn bốn thập niên người Mỹ đã đơn phương rút ra khỏi cuộc chiến tại miền Nam VN, không còn yểm trợ chính quyền VNCH nữa, và Sài Gòn đã thất thủ. Chúng ta còn nhớ đúng 53 năm trước, cũng chính tại bờ biển Đà Nẵng này vào tháng Ba năm 1965, quân đội Mỹ đã đổ bộ vào Miền Nam để giúp VNCH-Hòn Ngọc Viễn Đông, làm tiền đồn chống Cộng tại Đông Nam Á. Thời gian như bóng câu, 53 năm đã qua và vật đã đổi và sao đã dời. Trong chuyến thăm viếng lần này, thủy thủ đoàn của chiếc USS Carl Vinson đã mở một cuộc trình diễn văn nghệ cho dân chúng tại Đà Nẵng và một nữ thủy thủ Mỹ đã hát bài “Nối Vòng Tay Lớn” của tác giả họ Trịnh. Điều này cho thấy tình cảm thân thiện của phía Mỹ dành cho người dân tại địa phương, và cho chế độ hiện tại, nhưng còn quá sớm để cho rằng đây là một bước ngoặt giữa hai nước từng là cựu thù, hay là bước đầu của một hợp tác toàn diện về quân sự.





Sự kiện thứ nhì cũng làm hao tốn nhiều gấy mực chính là thái độ thay đổi đột ngột 180 độ của Bắc Hàn. Sau khi cử phái đoàn cùng tham dự với Nam Hàn trong Thế Vận Hội Mùa Đông tại Pyeongchang tháng 2, 2018, Kim Jong-un đã mời đại diện cao cấp của Seol đến thăm và hội đàm tại Bình Nhưỡng vào ngày 5 tháng 3. Bắc Hàn còn ngỏ ý muốn nói chuyện với Hoa Thinh Đốn dù rằng trong suốt thời gian tham dự Olympic, em gái của Kim Jong-un là Kim Yo Jong không hề tuyên bố điều gì liên quan đến chấm dứt chương trình thử nghiệm hạt nhân của Bình Nhưỡng. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền năm 2011 tại vùng đất được coi như một xứ ẩn khuất khép kín (hermit state). Trong số phái đoàn của Nam Hàn đến Bắc Hàn lần này có người đứng đầu về Cố Vấn An Ninh Chung Eui-yong, và ngành điệp báo Nam Hàn Suh Hoon. Bình Nhưỡng cũng trấn an Nam Hàn rằng vũ khí hạt nhân của họ không nhắm vào miền Nam. Nhìn hình Kim Jong-un tươi cười bắt tay đại diện Nam Hàn Eui-yong, những tưởng hòa bình đang đến với bán đảo Triều Tiên, tuy nhiên cũng còn quá sớm để vẽ lên một nét hồng, bởi lẽ qua kinh nghiệm của các cuộc chiến Quốc-Cộng, người cộng sản tuy đang tươi cười nhưng vẫn luôn thủ sẵn gươm đao để thanh toán đối thủ.





Sự kiện thứ ba đáng chú ý là lần đầu tiên Liên Hiệp Châu Âu EU đã chính thức tuyên bố vì vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mà tác hại nghiêm trọng đến hiệp định thương mại tự do giữa EU và cộng sản VN. Bên lề hội nghị các bộ trưởng kinh tế lần thứ 24 của Asean vào ngày 2 tháng 3 vừa qua tại Singapore, bà Cecilia Malmstrom, Cao Ủy Thương Mại của Châu Âu, viên chức cao cấp nhất về thương mại của EU, tuyên bố hiệp định thương mại giữa EU và CSVN đã bị trì hoãn và khựng lại vì vụ CSVN bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay giữa ban ngày tại Berlin. Theo Thời Báo tại Đức, ngày 1 tháng 3, bà luật sư của Trịnh Xuân Thanh Petra Schlagenhauf cho báo Taz biết rằng Viện Công Tố Liên Bang Đức sẽ truy tố ra tòa, có thể vào tháng 4, Nguyễn Hải Long và Đường Minh Hưng, trung tướng công an CSVN-một người liên can và một nghi phạm chính chỉ huy cuộc bắt cóc này. Lời tuyên bố của bà Petra Schlagenhauf cho thấy Cộng Hòa Liên Bang Đức vẫn không bỏ qua việc CSVN vi phạm công khai luật pháp Đức khi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trên đất nước của họ, và vi phạm thì sẽ đem ra tòa xử án.



Ngoài ra phong trào tranh đấu cho nhân quyền tại VN cũng khởi sắc với các họat động tích cực. Hội Đồng Nhân Quyền LHQ bắt đầu nhóm họp khóa thường lệ thứ 37 từ ngày 26 Tháng Hai, 2018 đến ngày 23 Tháng Ba, 2018 tại trụ sở Geneva, Thụy Sĩ. Tại Ủy Ban Cố Vấn/Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, ông Baskut Tuncak, chuyên viên viên đặc biệt về chất độc, đã gay gắt lên án CSVN chà đạp nhân quyền. Ông đòi CSVN phải trả tự do cho tất cả những người bị bắt vì tham dự biểu tình chống Formosa hoặc vì chống đối của người dân trên mạng xã hội. Ông nói rằng bỏ tù các người viết blog và những người hoạt động đã dùng các quyền chính đáng của họ để giúp quần chúng biết các vấn đề cần quan tâm về sức khỏe cộng đồng, là không thể chấp nhận được. Chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho các ông Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong, và tất cả những nhà tranh đấu khác, là những người bị bắt giam vì chống lại thảm họa của nhà máy Formosa. Trong cuộc họp nói trên ở Geneva, David Kaye, một viên chức về tự do ngôn luận của LHQ, đã đặc biệt quan tâm về nhiều trường hợp khác cũng bị CSVN bỏ tù với các bản án nặng nề cũng chỉ vì người ta bị quy chụp cho các hành động chống Formosa. Ngoài ra, cần nhắc lại một tuần trước Tết Nguyên Đán, các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam như Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Lã Việt Dũng, Trịnh Kim Tiến, Phạm Đoan Trang, Phan Thanh Nghiên… đã ký một lá thư ngỏ để vận động cho hai tù nhân lương tâm đang bị giam cầm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga đi tỵ nạn nước ngoài.





Một tin khác cho thấy Hoa Kỳ đang có những cân nhắc trở lại về tình hình Hoa Lục và Đài Loan. Quốc Hội Mỹ vừa thông qua một dự luật cho phép các viên chức Hoa Kỳ được đến Đài Loan găp gỡ những người đương nhiệm, và ngược lại các viên chức Đài Loan cũng được đến Mỹ. Năm 1972. Khi Tổng Thống Hoa Kỳ Richard Nixon và cố vấn henry Kissinger đến Bắc Kinh đàm phán và đã ký kết Hiệp Ước Thượng Hải (Shangai Mommuniqué) công nhận Trung Cộng, và Trung Cộng đã trở thành hội viên thường trực của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, và Đài Loan đã mất ghế tại LHQ. Nếu TT Trump ký dự luật này thì đây là một chỉ dấu của Hoa Kỳ công nhận hai nước Tầu, nghĩa là Đài Loan là một nước có chủ quyền và độc lập với Hoa Lục, không phải là một tỉnh lỵ thuộc Hoa lục như Trung Cộng từng rêu rao. Thủ Tướng Lại Thanh Đức bày tỏ sự cảm kích sâu sắc của ông đối với dự luật và tuyên bố Mỹ là "đồng minh vững chắc" của Đài Loan. Trung Cộng đã phản đối dự luật này của Mỹ, và thái độ thù địch của họ đã gia tăng mạnh mẽ kể từ khi bà Thái Anh Văn đắc cử Tổng Thống Đài Loan năm 2016.





Bước qua năm 2018, thế giới đang chuyển mình, nhưng trọng tâm vẫn là Á Châu-Thái Bình Dương. (Tin Tổng Hợp).

PGĐ